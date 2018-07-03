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Номер извещения
31806562152
Уникальный номер закупки
18/2.1/0034599/МежрегионГ
Наименование закупки
Оказание услуг по строительному контролю при реконструкции объекта: нежилое здание, общей площадью 11884,4 кв.м., этажностью 10, подземных этажей 1, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, пр. Ворошиловский, дом. №20/17
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 15:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 812 609-58-07
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
Zakupki@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алиев Садко Садуевич
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по строительному контролю при реконструкции объекта: нежилое здание, общей площадью 11884,4 кв.м., этажностью 10, подземных этажей 1, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, пр. Ворошиловский, дом. №20/17
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2018 16:00 GMT +303.07.2018 16:0003.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806562152Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по строительному контролю при реконструкции объекта: нежилое здание, общей площадью 11884,4 кв.м., этажностью 10, подземных этажей 1, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, пр. Ворошиловский, дом. №20/17Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.
Дата и время вскрытия заявок
03.07.2018 16:0003.07.2018 16:0003.07.2018 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806562152Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по строительному контролю при реконструкции объекта: нежилое здание, общей площадью 11884,4 кв.м., этажностью 10, подземных этажей 1, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, пр. Ворошиловский, дом. №20/17Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.
Подведение итогов не позднее
03.08.2018 16:0003.08.2018 16:0003.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562152Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролю при реконструкции объекта: нежилое здание, общей площадью 11884,4 кв.м., этажностью 10, подземных этажей 1, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, пр. Ворошиловский, дом. №20/17Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.08.201803.08.2018 16:0003.08.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806562152Подведение итогов не позднее Оказание услуг по строительному контролю при реконструкции объекта: нежилое здание, общей площадью 11884,4 кв.м., этажностью 10, подземных этажей 1, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, пр. Ворошиловский, дом. №20/17Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, дом 24, Литер А.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по строительному контролю при реконструкции объекта: нежилое здание, общей площадью 11884,4 кв.м., этажностью 10, подземных этажей 1, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, пр. Ворошиловский, дом. №20/17
Начальная цена
2 305 989,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
71.12.40.140
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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