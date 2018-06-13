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Номер извещения
31806561904
Уникальный номер закупки
18/4.1/0040791/ГИнвест
Наименование закупки
№ 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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№ 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 12:00 GMT +313.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806561904Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 12:0013.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806561904Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 19:0014.06.2018 19:0014.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806561904Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 19:0014.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806561904Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»
Начальная цена
59 949 256,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
24.20.40.000
49.41.19.000
24.20
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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