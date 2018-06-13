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    Главная / Торги / № 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»

    № 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806561904Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806561904

    Уникальный номер закупки

    18/4.1/0040791/ГИнвест

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    40791 Документация для публикации.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    № 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 12:00 GMT +313.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806561904Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 12:0013.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806561904Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2018 19:0014.06.2018 19:0014.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806561904Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201814.06.2018 19:0014.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806561904Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»

    Начальная цена

    59 949 256,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром инвест»
    Все закупки и тендеры «Газпром инвест»

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д

    Классификатор ОКПД2

    24.20.40.000

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ 66º 720(10,0К56)-5,4(8,1)-В-5DN-2950/2950 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ 39º 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1900/1900 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ 37º 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1850/1850 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ 24º 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1400/1400/ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 60°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2700/2700 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 57°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2600/2600 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 45°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2100/2100 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 36°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1800/1800 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 33°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1700/1700 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 30°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1600/1600 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 24°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1400/1400 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 19°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1250/1250 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 18°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1250/1250 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 17°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1200/1200 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 45°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2100/2100 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 60°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2700/2700 У 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 63°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2800/2800 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 69°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-3100/3100 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 75°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-3350/3350 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 84°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-3850/3850 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)х219(7,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А, ТУ 1469-019-04834179-2014, ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Днище эллиптическое штампованное Д I 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-0 ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 530(8,0К56)х159(6,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Днище эллиптическое штампованное Д I 530(10К56)-5,4(8,1)-0,825 ТУ 1469-032-04834179-2012, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Отвод ОК I 90°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-0,825-1,5DN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Тройник равнопроходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А, ТУ 1469-019-04834179-2014, ТУ 1469-002-04834179-2014, Пк-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)х159(6,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)х273(7,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Тройник равнопроходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А, ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 15°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1150/1150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 16°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1150/1150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 17°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1200/1200 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 18°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1250/1250 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 19°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1250/1250 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 20°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1300/1300 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 21°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1300/1300 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 27°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1500/1500 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 30°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1600/1600 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ТУ 1469-013-04834179-2014 ОГ I 31°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1650/1650, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Тройник равнопроходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А, ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 12°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1050/1050 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 15°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1150/1150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 18°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1250/1250 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 24°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1400/1400 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 30°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1600/1600 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 31°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1650/1650 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 15°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1150/1150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 1020(12,0К55)х720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 14°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1100/1100 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикор. покрытием ТР I 1220(15,0К52)х720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 13°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1050/1050 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикор. покрытием ТР I 1220(14,0К52)х720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Отвод штампосварной с заводским антикоррозионным покрытием ОК I 90°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 12°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1050/1050 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 15°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1150/1150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 87°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-4000/4000 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Переход штампосварной с наружным антикоррозионным покрытием ПШК I 1020(12,0К55)х720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Тройник равнопроходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 1020(12,0К55)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Отвод штампосварной с заводским антикоррозионным покрытием ОК I 90°- 720(12,0К56)-5,4(8,1)-В-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 8°- 720(12,0К56)-5,4(8,1)-В-5DN-900/900 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Отвод штампосварной с заводским антикоррозионным покрытием ОК I 45°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 32°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1700/1700 ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 52°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2400/2400 ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 1020(16,0К52)х720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, ПК-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Тройник штампосварной Т I 530(8К56)х273(7К56)-1,2(1,5)-0,990 ТУ 1469-019-04834179-2014 в заводской наружной антикоррозионной изоляции «ПК 40» по ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Днище штампованое с наружным антикор. Покрытием Д I 720 (10К56)-5,4(8,1)-С ТУ 1469-019-04834179-2014 с Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Тройник переходной с решеткой наружным антикор. покрытием Т I 720 (10К56)х273 (7К48)-5,4(8,1)-0,825-А ТУ 1469-019-04834179-2014 с Пк-40 ТУ 1469-002-048341179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Тройник переходной с наружным антикор. покрытием Т I 720 (10К56)х273 (7К48)-5,4(8,1)-0,825 ТУ 1469-019-04834179-2014 с Пк-40 ТУ 1469-002-048341179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Тройник равнопроходной с решеткой с антикор. покрытием Т I 720 (10К56)-5,4 (8,1)-0,825-А ТУ 1469-019-04834179-2014 с Пк-40 ТУ 1469-002-048341179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Тройник равнопроходной Т I 720 (10К56)-5,4 (8,1)-0,825 ТУ 1469-019-04834179-2014 с наружным антикоррозийныйм покрытием Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Муфта стабилизирующего устройства М2-720 (10К56-5,4-0,825-УХЛ) ТУ 1469-025-04834179-2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Муфта стабилизирующего устройства М1-720 (10К56-5,4-0,825-УХЛ) ТУ 1469-025-04834179-2010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Днище штампованное в заводской наружной антикоррозионной изоляции «ПК-40» по ТУ 1469-002-04834179-2014: Д I 530(8,0К56)-1,2(1,5)-0,990 ТУ 1469-019-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Переход штампосварной ПШК I 530(8,0К56)×426(12К48)-1,2(1,5)-0,990 ТУ 1469-019-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Отвод штампосварной в заводской наружной антикоррозионной изоляции «ПК 40» по ТУ 1469-002-04834179-2014: ОК I 45°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-1,5Dn ТУ 1469-019-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Отвод штампосварной ОК I 45°-530(8,0К56)-1,2(1,5)-0,990-1,5Dн ТУ 1469-019-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Днище штампованное в заводской наружной антикоррозионной изоляции «ПК-40» по ТУ 1469-002-04834179-2014, Д I 530(9К56)-5,4(6,75)-0,660 ТУ 1469-019-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Отвод штампосварной в заводской наружной антикоррозионной изоляции ОК I 45°-530(9К56)-5,4(6,75)-0,660-1,5Dn ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Отвод штампосварной в заводской наружной антикоррозионной изоляции ОК I 45°-530(9К56)-5,4(6,75)-0,660-1,5Dn ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 20°- 720(12,0К56)-5,4(8,1)-В-5DN-1300/1300 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 21°- 720(12,0К56)-5,4(8,1)-В-5DN-1300/1300 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 1020(12,0К55)х720(12,0К56)-5,4(8,1)-0,660-0-А ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Отвод штампосварной с заводским антикоррозионным покрытием ОК I 45°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикор. покрытием ТР I 720(10,0К56)х530(7,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Отводы крутоизогнутые с заводским антикоррозионным покрытием ОК I 45º-530(8К56)-5,4(8,1)-С-1,5DN У 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикор. покрытием Т I 530(7,0К48)х219(7,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикор. покрытием ТР I 720(10,0К56)х219(7,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А У 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Переход конический без антикор. покрытия ПК-530х12-426х10 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Переход конический без антикор. покрытия ПК-720х10-530х10 ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Днище штампованное с наружным антикоррозионным покрытием Д I 1220(18К56)-5,4(8,1)-В ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Отвод горячегнутый с заводским наружным антикоррозионным покрытием ОГ I 45°-720(10К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2100/2100 ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикор. покрытием Т I 1220(18,0К56)х219(7,0К48)-5,4(8,1)-0,660-0 ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикор. покрытием ТР I 720(10,0К56)х426(10,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)х273(7,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Отвод горячегнутый ОГ I 45°-720(10К56)-5,4(8,1)-0,825-5DN-2100/2100 ТУ 1469-019-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Отвод штампосварной с заводским наружным антикоррозионным ОК I 90°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 45°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-5DN-2100/2100 ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 90°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-4150/4150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 45°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2100/2100 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 60°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2700/2700 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 75°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-3350/3350 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 31°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1650/1650 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 72°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-3200/3200 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 60°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2700/2700 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Отвод крутоизогнутый штампосварной в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 ТУ 1469-002-04834179-2014, ОК I 90°-530(8К56)-1,2(1,5)-0,990-1,5Dn ТУ 1469-019-04834179-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 107"

    "Отвод крутоизогнутый штампосварной в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 ТУ 1469-002-04834179-2014, ОК I 60°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-1,5Dn ТУ 1469-019-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Отвод крутоизогнутый штампосварной в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 ТУ 1469-002-04834179-2014, ОК I 45°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-1,5Dn ТУ 1469-019-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Отвод горячегнутый в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014, ОГ I 75°-530(8К56)-1,2(1,5)-0,990-5DN-2410/2410 ТУ 1469-013-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Отвод горячегнутый в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014, ОГ I 30°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-5DN-1170/1170 ТУ 1469-013-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Отвод горячегнутый в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014, ОГ I 24°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-5DN-1030/1030 ТУ 1469-013-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Отвод горячегнутый в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014, ОГ I 11°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-5DN-740/740 ТУ 1469-013-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Отвод горячегнутый в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014, ОГ I 8°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-5DN-675/675 ТУ 1469-013-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Отвод горячегнутый в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014, ОГ I 2°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-5DN-540/540 ТУ 1469-013-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Переход штампосварной в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014, ПШК I 530(8К56)х426(9К56)-1,2(1,5)-0,990 ТУ 1469-019-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Отвод крутоизогнутый штампосварной в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 ТУ 1469-002-04834179-2014, ОК I 45°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-1,5Dn ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "Отвод штампосварной ОК I 90°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-0,825-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Отвод штампосварной с заводским наружным антикоррозионным ОК I 90°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-0,825-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Тройник равнопроходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(12,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(12,0К56)х219(8,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(12,0К56)х219(8,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "Тройник штампосварной Т I 530(9,0К56)×325(10К48)-5,4(6,75)-0,660 ТУ 1469-019-04834179-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 123"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 15°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1150/1150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 124"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 10°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1000/1000 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 60°- 720(12,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2700/2700 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)х530(8,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А / Пк-40 ТУ 1469-019-04834179-2014, ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием Т I 720(10,0К56)х159(6,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А / Пк-40 ТУ 1469-019-04834179-2014, ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 128"

    "Тройник равнопроходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А / Пк-40 ТУ 1469-019-04834179-2014, ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)х530(8,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А / Пк-40 ТУ 1469-019-04834179-2014, ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Отвод штампосварной с заводским антикоррозионным покрытием ОК I 90°- 530(8,0К56)-5,4(8,1)-С-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014, ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Тройник равнопроходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А, ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 8°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-900/900 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 11°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1000/1000 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 12°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1050/1050 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 6

    "Позиция 135"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 35°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1800/1800 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 37°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1850/1850 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 39°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1900/1900 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 45°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2100/2100 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 54°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2450/2450 У 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 59°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2650/2650 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 60°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2700/2700 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием , ОГ I 90°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-4150/4150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 45°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2100/2100 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 72°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-3200/3200 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 18°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1250/1250 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 18°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1250/1250 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 6°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-850/850 ТУ 1469-013-04834179-2014, c Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 4°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-800/800 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014"

    Кол-во: 1

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    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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