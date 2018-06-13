№ 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

№ 0001/18/4.1/0040791/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018 Поставка соединительных деталей для стройки «Магистральный газопровод Моздок-Грозный» для нужд ООО «Газпром инвест»

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ 66º 720(10,0К56)-5,4(8,1)-В-5DN-2950/2950 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ 39º 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1900/1900 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ 37º 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1850/1850 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ 24º 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1400/1400/ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 60°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2700/2700 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 57°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2600/2600 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 45°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2100/2100 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 36°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1800/1800 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 33°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1700/1700 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 30°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1600/1600 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 11" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 24°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1400/1400 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 19°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1250/1250 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 18°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1250/1250 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 17°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1200/1200 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 45°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2100/2100 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 6

"Позиция 16" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 60°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2700/2700 У 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 63°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2800/2800 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 69°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-3100/3100 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 75°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-3350/3350 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 84°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-3850/3850 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)х219(7,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А, ТУ 1469-019-04834179-2014, ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Днище эллиптическое штампованное Д I 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-0 ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 530(8,0К56)х159(6,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Днище эллиптическое штампованное Д I 530(10К56)-5,4(8,1)-0,825 ТУ 1469-032-04834179-2012, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Отвод ОК I 90°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-0,825-1,5DN" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Тройник равнопроходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А, ТУ 1469-019-04834179-2014, ТУ 1469-002-04834179-2014, Пк-40" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)х159(6,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)х273(7,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Тройник равнопроходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А, ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 15°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1150/1150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 31" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 16°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1150/1150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 32" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 17°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1200/1200 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 18°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1250/1250 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 34" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 19°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1250/1250 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 20°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1300/1300 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 36" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 21°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1300/1300 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 27°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1500/1500 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 30°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1600/1600 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 8

"Позиция 39" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ТУ 1469-013-04834179-2014 ОГ I 31°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1650/1650, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Тройник равнопроходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А, ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 41" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 12°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1050/1050 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 42" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 15°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1150/1150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 5

"Позиция 43" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 18°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1250/1250 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 24°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1400/1400 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 30°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1600/1600 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 6

"Позиция 46" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 31°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1650/1650 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 15°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1150/1150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 1020(12,0К55)х720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 14°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1100/1100 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Тройник переходной с заводским наружным антикор. покрытием ТР I 1220(15,0К52)х720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 13°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1050/1050 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Тройник переходной с заводским наружным антикор. покрытием ТР I 1220(14,0К52)х720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Отвод штампосварной с заводским антикоррозионным покрытием ОК I 90°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 12°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1050/1050 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 15°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1150/1150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 87°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-4000/4000 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Переход штампосварной с наружным антикоррозионным покрытием ПШК I 1020(12,0К55)х720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Тройник равнопроходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 1020(12,0К55)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Отвод штампосварной с заводским антикоррозионным покрытием ОК I 90°- 720(12,0К56)-5,4(8,1)-В-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 8°- 720(12,0К56)-5,4(8,1)-В-5DN-900/900 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Отвод штампосварной с заводским антикоррозионным покрытием ОК I 45°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 32°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1700/1700 ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 52°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2400/2400 ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 1020(16,0К52)х720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, ПК-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Тройник штампосварной Т I 530(8К56)х273(7К56)-1,2(1,5)-0,990 ТУ 1469-019-04834179-2014 в заводской наружной антикоррозионной изоляции «ПК 40» по ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 8

"Позиция 66" "Днище штампованое с наружным антикор. Покрытием Д I 720 (10К56)-5,4(8,1)-С ТУ 1469-019-04834179-2014 с Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Тройник переходной с решеткой наружным антикор. покрытием Т I 720 (10К56)х273 (7К48)-5,4(8,1)-0,825-А ТУ 1469-019-04834179-2014 с Пк-40 ТУ 1469-002-048341179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 68" "Тройник переходной с наружным антикор. покрытием Т I 720 (10К56)х273 (7К48)-5,4(8,1)-0,825 ТУ 1469-019-04834179-2014 с Пк-40 ТУ 1469-002-048341179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 69" "Тройник равнопроходной с решеткой с антикор. покрытием Т I 720 (10К56)-5,4 (8,1)-0,825-А ТУ 1469-019-04834179-2014 с Пк-40 ТУ 1469-002-048341179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Тройник равнопроходной Т I 720 (10К56)-5,4 (8,1)-0,825 ТУ 1469-019-04834179-2014 с наружным антикоррозийныйм покрытием Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Муфта стабилизирующего устройства М2-720 (10К56-5,4-0,825-УХЛ) ТУ 1469-025-04834179-2010" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Муфта стабилизирующего устройства М1-720 (10К56-5,4-0,825-УХЛ) ТУ 1469-025-04834179-2010" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Транспортные расходы" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Днище штампованное в заводской наружной антикоррозионной изоляции «ПК-40» по ТУ 1469-002-04834179-2014: Д I 530(8,0К56)-1,2(1,5)-0,990 ТУ 1469-019-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Переход штампосварной ПШК I 530(8,0К56)×426(12К48)-1,2(1,5)-0,990 ТУ 1469-019-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 76" "Отвод штампосварной в заводской наружной антикоррозионной изоляции «ПК 40» по ТУ 1469-002-04834179-2014: ОК I 45°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-1,5Dn ТУ 1469-019-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 77" "Отвод штампосварной ОК I 45°-530(8,0К56)-1,2(1,5)-0,990-1,5Dн ТУ 1469-019-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 78" "Днище штампованное в заводской наружной антикоррозионной изоляции «ПК-40» по ТУ 1469-002-04834179-2014, Д I 530(9К56)-5,4(6,75)-0,660 ТУ 1469-019-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Отвод штампосварной в заводской наружной антикоррозионной изоляции ОК I 45°-530(9К56)-5,4(6,75)-0,660-1,5Dn ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 80" "Отвод штампосварной в заводской наружной антикоррозионной изоляции ОК I 45°-530(9К56)-5,4(6,75)-0,660-1,5Dn ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 81" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 20°- 720(12,0К56)-5,4(8,1)-В-5DN-1300/1300 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 21°- 720(12,0К56)-5,4(8,1)-В-5DN-1300/1300 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 1020(12,0К55)х720(12,0К56)-5,4(8,1)-0,660-0-А ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Отвод штампосварной с заводским антикоррозионным покрытием ОК I 45°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 85" "Тройник переходной с заводским наружным антикор. покрытием ТР I 720(10,0К56)х530(7,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 86" "Отводы крутоизогнутые с заводским антикоррозионным покрытием ОК I 45º-530(8К56)-5,4(8,1)-С-1,5DN У 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Тройник переходной с заводским наружным антикор. покрытием Т I 530(7,0К48)х219(7,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 88" "Тройник переходной с заводским наружным антикор. покрытием ТР I 720(10,0К56)х219(7,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А У 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 89" "Переход конический без антикор. покрытия ПК-530х12-426х10 ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Переход конический без антикор. покрытия ПК-720х10-530х10 ГОСТ 17378-2001" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Днище штампованное с наружным антикоррозионным покрытием Д I 1220(18К56)-5,4(8,1)-В ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Отвод горячегнутый с заводским наружным антикоррозионным покрытием ОГ I 45°-720(10К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2100/2100 ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Тройник переходной с заводским наружным антикор. покрытием Т I 1220(18,0К56)х219(7,0К48)-5,4(8,1)-0,660-0 ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Тройник переходной с заводским наружным антикор. покрытием ТР I 720(10,0К56)х426(10,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)х273(7,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 96" "Отвод горячегнутый ОГ I 45°-720(10К56)-5,4(8,1)-0,825-5DN-2100/2100 ТУ 1469-019-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Отвод штампосварной с заводским наружным антикоррозионным ОК I 90°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 98" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 45°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-5DN-2100/2100 ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 90°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-4150/4150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 45°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2100/2100 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 60°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2700/2700 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 75°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-3350/3350 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 31°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1650/1650 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 104" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 72°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-3200/3200 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 60°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2700/2700 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Отвод крутоизогнутый штампосварной в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 ТУ 1469-002-04834179-2014, ОК I 90°-530(8К56)-1,2(1,5)-0,990-1,5Dn ТУ 1469-019-04834179-2014" Кол-во: 8

"Позиция 107" "Отвод крутоизогнутый штампосварной в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 ТУ 1469-002-04834179-2014, ОК I 60°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-1,5Dn ТУ 1469-019-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 108" "Отвод крутоизогнутый штампосварной в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 ТУ 1469-002-04834179-2014, ОК I 45°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-1,5Dn ТУ 1469-019-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 109" "Отвод горячегнутый в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014, ОГ I 75°-530(8К56)-1,2(1,5)-0,990-5DN-2410/2410 ТУ 1469-013-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 110" "Отвод горячегнутый в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014, ОГ I 30°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-5DN-1170/1170 ТУ 1469-013-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 111" "Отвод горячегнутый в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014, ОГ I 24°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-5DN-1030/1030 ТУ 1469-013-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Отвод горячегнутый в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014, ОГ I 11°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-5DN-740/740 ТУ 1469-013-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Отвод горячегнутый в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014, ОГ I 8°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-5DN-675/675 ТУ 1469-013-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Отвод горячегнутый в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014, ОГ I 2°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-5DN-540/540 ТУ 1469-013-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Переход штампосварной в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 по ТУ 1469-002-04834179-2014, ПШК I 530(8К56)х426(9К56)-1,2(1,5)-0,990 ТУ 1469-019-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 116" "Отвод крутоизогнутый штампосварной в заводской антикоррозионной изоляции типа ПК-40 ТУ 1469-002-04834179-2014, ОК I 45°-530(8К56)-1,2(1,5)- 0,990-1,5Dn ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 117" "Отвод штампосварной ОК I 90°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-0,825-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Отвод штампосварной с заводским наружным антикоррозионным ОК I 90°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-0,825-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 119" "Тройник равнопроходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(12,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 120" "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(12,0К56)х219(8,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(12,0К56)х219(8,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 6

"Позиция 122" "Тройник штампосварной Т I 530(9,0К56)×325(10К48)-5,4(6,75)-0,660 ТУ 1469-019-04834179-2014" Кол-во: 6

"Позиция 123" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 15°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1150/1150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 4

"Позиция 124" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 10°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1000/1000 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 60°- 720(12,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2700/2700 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)х530(8,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А / Пк-40 ТУ 1469-019-04834179-2014, ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 127" "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием Т I 720(10,0К56)х159(6,0К48)-5,4(8,1)-0,825-0-А / Пк-40 ТУ 1469-019-04834179-2014, ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 128" "Тройник равнопроходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А / Пк-40 ТУ 1469-019-04834179-2014, ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Тройник переходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)х530(8,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А / Пк-40 ТУ 1469-019-04834179-2014, ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Отвод штампосварной с заводским антикоррозионным покрытием ОК I 90°- 530(8,0К56)-5,4(8,1)-С-1,5DN ТУ 1469-019-04834179-2014, ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 131" "Тройник равнопроходной с заводским наружным антикоррозионным покрытием ТР I 720(10,0К56)-5,4(8,1)-0,825-0-А, ТУ 1469-019-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014," Кол-во: 1

"Позиция 132" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 8°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-900/900 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 11°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1000/1000 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 134" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 12°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1050/1050 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 6

"Позиция 135" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 35°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1800/1800 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 37°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1850/1850 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 39°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1900/1900 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 138" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 45°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2100/2100 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 139" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 54°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2450/2450 У 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 59°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2650/2650 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 3

"Позиция 141" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием, ОГ I 60°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2700/2700 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием , ОГ I 90°- 720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-4150/4150 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 2

"Позиция 143" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 45°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-2100/2100 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 72°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-3200/3200 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 18°-720(10,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1250/1250 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 18°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-1250/1250 ТУ 1469-013-04834179-2014, Пк-40" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Отвод горячегнутый с заводским антикоррозионным покрытием ОГ I 6°-720(12,0К56)-5,4(8,1)-С-5DN-850/850 ТУ 1469-013-04834179-2014, c Пк-40 ТУ 1469-002-04834179-2014" Кол-во: 1