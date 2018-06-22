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Номер извещения
31806561275
Уникальный номер закупки
18/2.1/0027602/ГТранс
Наименование закупки
Оказание информационных услуг по мониторингу рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом по сети РЖД для нужд ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-07
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационных услуг по мониторингу рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом по сети РЖД для нужд ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806561275Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг по мониторингу рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом по сети РЖД для нужд ООО "Газпромтранс"Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 10:0022.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806561275Дата и время вскрытия заявок Оказание информационных услуг по мониторингу рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом по сети РЖД для нужд ООО "Газпромтранс"Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 18:0004.07.2018 18:0004.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806561275Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг по мониторингу рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом по сети РЖД для нужд ООО "Газпромтранс"Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 18:0004.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806561275Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг по мониторингу рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом по сети РЖД для нужд ООО "Газпромтранс"Российская Федерация, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационных услуг по мониторингу рынка перевозок грузов железнодорожным транспортом по сети РЖД для нужд ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
63.11.11.000
63.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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