www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806561047
Уникальный номер закупки
18/2.1/0028276/ГТранс
Наименование закупки
Оказание услуг на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок грузов ж/д транспортом, расчеты за перевозки (СНГ) в 2018-2019 гг для нужд ООО «Газпромтранс» (28276)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 13:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок грузов ж/д транспортом, расчеты за перевозки (СНГ) в 2018-2019 гг для нужд ООО «Газпромтранс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 12:00 GMT +313.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806561047Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок грузов ж/д транспортом, расчеты за перевозки (СНГ) в 2018-2019 гг для нужд ООО «Газпромтранс»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 11:4014.06.2018 11:4014.06.2018 11:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806561047Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок грузов ж/д транспортом, расчеты за перевозки (СНГ) в 2018-2019 гг для нужд ООО «Газпромтранс»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 14:0004.07.2018 14:0004.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806561047Подведение итогов не позднее Оказание услуг на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок грузов ж/д транспортом, расчеты за перевозки (СНГ) в 2018-2019 гг для нужд ООО «Газпромтранс»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201804.07.2018 14:0004.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806561047Подведение итогов не позднее Оказание услуг на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок грузов ж/д транспортом, расчеты за перевозки (СНГ) в 2018-2019 гг для нужд ООО «Газпромтранс»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг на транспортно-экспедиторское обслуживание перевозок грузов ж/д транспортом, расчеты за перевозки (СНГ) в 2018-2019 гг для нужд ООО «Газпромтранс»
Начальная цена
1 814 358 096,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
52.29.19.110
49.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.