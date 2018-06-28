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Номер извещения
31806560919
Уникальный номер закупки
18/2.1/0041255/ТомскГП
Наименование закупки
Право заключения договора на услуги автотранспорта для нужд работников ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 13:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-21-35
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
shmidtla@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмидт Леонхард Александрович
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.
Закупки и тендеры Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, не включенные в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на услуги автотранспорта для нужд работников ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2018 06:00 GMT +328.06.2018 06:0028.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806560919Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на услуги автотранспорта для нужд работников ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2018 06:0028.06.2018 06:0028.06.2018 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806560919Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на услуги автотранспорта для нужд работников ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 14:0004.07.2018 14:0004.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806560919Подведение итогов не позднее Право заключения договора на услуги автотранспорта для нужд работников ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, д. 73.
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на услуги автотранспорта для нужд работников ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
571 120,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
49.32.11.000
49.39.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 800
Кол-во: 200
Кол-во: 360
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