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Номер извещения
31806560348
Уникальный номер закупки
18/4.3/0041566/Гбезопасн
Наименование закупки
Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" (№0060/18/4.3/0041566/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 12:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 719-37-55
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
N.Tikhomirova@gazobezopasnost.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихомирова Наталья Наталья
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 12:00 GMT +321.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806560348Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 14:0021.06.2018 14:0021.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806560348Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
05.07.2018 15:0005.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806560348Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.07.201805.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806560348Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"
Начальная цена
454 148,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
27.40.14.000
29.32.30.390
29.32.30.220
27.12.21.000
27.12.24.160
29.32.30.233
29.32.30.164
23.12.12.130
29.32.30.180
29.32.30.134
29.32.30.131
29.31.21.110
29.32.30.122
29.32.30.210
29.32.30.240
29.31.22.110
29.32.30.150
29.31.21.160
26.51.52.110
26.51.64.190
29.32.30.133
29.32.30.212
26.51.65.000
27.12.22.000
23.12
26.51
27.12
27.40
29.31
29.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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