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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" (№0060/18/4.3/0041566/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018)

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" (№0060/18/4.3/0041566/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806560348Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"г. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806560348

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0041566/Гбезопасн

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность" (№0060/18/4.3/0041566/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/01.06.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.06.2018 12:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация 18-4.3-0041566.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Контактный телефон

    +7 495 719-37-55

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    N.Tikhomirova@gazobezopasnost.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тихомирова Наталья Наталья

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Стекло листовое гнутое и обработанное

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств

    Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 12:00 GMT +321.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806560348Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"г. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 14:0021.06.2018 14:0021.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806560348Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"г. Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2018 15:0005.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806560348Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"г. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806560348Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"г. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность"

    Начальная цена

    454 148,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром газобезопасность
    Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101

    108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101

    Классификатор ОКПД2

    27.40.14.000

    Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    29.32.30.220

    Колеса, ступицы и их детали

    27.12.21.000

    Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ

    27.12.24.160

    Реле электромагнитные

    29.32.30.233

    Ручки, дверные петли, наружные кнопки открывания дверей и багажников

    29.32.30.164

    Указатели и датчики аварийных состояний

    23.12.12.130

    Стеклопакеты для наземного транспорта

    29.32.30.180

    Сцепления, их узлы и детали

    29.32.30.134

    Трубки и шланги, в том числе витые шланги гидравлических систем тормозного привода, сцепления и рулевого привода

    29.32.30.131

    Тормоза

    29.31.21.110

    Свечи зажигания

    29.32.30.122

    Системы сменные выпуска отработавших газов двигателей, в том числе глушители и резонаторы

    29.32.30.210

    Подвески, их узлы и детали

    29.32.30.240

    Передачи карданные, валы приводные, шарниры неравных и равных угловых скоростей

    29.31.22.110

    Стартеры и стартер-генераторы для транспортных средств

    29.32.30.150

    Управление рулевое, его узлы и детали

    29.31.21.160

    Катушки зажигания

    26.51.52.110

    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

    26.51.64.190

    Приборы для измерения параметров движения и количества прочие

    29.32.30.133

    Аппараты гидравлического тормозного привода

    29.32.30.212

    Элементы подвески демпфирующие и рулевого привода

    26.51.65.000

    Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические

    27.12.22.000

    Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    23.12

    Формирование и обработка листового стекла

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    29.31

    Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств

    29.32

    Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "А24-21, Лампа "Маяк",напряжение- 24 вольт, мощность-21/5 Вт. стоп, габарит., двуконтактная с цоколем 13499"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "А24-55-50, напряжение-24вольт, мощность-55/50 ват вес, кг- 0,03"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "100-3518010 Рабочее давление, Мпа (кгс/см²), не более – 0,8 (8,0), Площадь проходного сечения, соответствующего внутреннему диаметру 15 мм, см² - 1,8, Присоединительная резьба: М 22х1,5, Температурный интервал, °С - -45…+80, ширина,м- 0,104, высота, "

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "7405-1017040-01, ширина,м- 0,095, высота, м-0,095, длина,м- 0,202, вес, кг- 0,545"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "7406.1019083-02, силикон (2 поз./4 дет.), 740.1012083-01 - Прокладка колпака масляного фильтра 2 шт., 740.1012085-10- Кольцо уплотнительное - 2шт., ширина,м- 0,12, высота, м-0,02, длина,м- 0,12, вес,кг- 0,055"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "15-1772100, ширина,м- 0,1, высота, м-0,1, длина,м- 0,18, вес, кг- 0,86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "ВК-318БУ-УЛ 50А, ширина,м- 0,012, высота, м-0,05, длина, м- 0,18, вес, кг- 0,2;"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "33-1111282-01, ширина, м- 0,015, высота, м-0,015, длина, м- 0,05, вес,кг- 0,05;"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "3741-2304014, ширина,м- 0,095, высота, м-0,052, длина,м- 0,095, вес,кг- 1,305"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "38.2905402, масляный в сборе, ширина,м- 0,07, высота, м-0,06, длина,м- 0,45, вес,кг- 1,812; для авт. УАЗ. Присоединительные габариты, мм: - максимальный 550 - минимальный 350 Ход поршня, мм 200 Масса, кг 1,8 Номинальные усилия при скорости поршня 0,3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "406-1147051-02, ширина,м- 0,08, высота, м-0,06, длина,м- 0,15, вес,кг- 0,543"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "31512-1109080, ширина,м- 0,16, высота, м-0,16, длина,м- 0,15, вес,кг- 0,423"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "406.1130000-01, ширина,м- 0,05, высота, м-0,02, длина,м- 0,07, вес,кг- 0,03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "ДК 889, ширина,м- 0,08, высота, м-0,05, длина,м- 0,14, вес,кг- 0,15; дв.405; 409"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "40904-3847010, высота, м-0,07, ширина,м- 0,17, длина,м- 0,17, вес,кг- 0,15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "20-3855000-10, высота, м-0,11, ширина,м- 0,125, длина,м- 0,135, вес,кг- 0,246"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "406.3705 высота, м-0,08, ширина,м- 0,11, длина,м- 0,12, вес,кг- 0,65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "3160-00-2304019, к-кт 4 шт., с латунными вкладышами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "6012.3708000; 12В / 2,0 кВт, редукторный, высота, м-0,15, ширина,м- 0,15, длина,м- 0,27, вес,кг- 4,8;"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "740.30-100321 РК РТИ-силикон; 4 позиции; 48 деталей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "5320-2205025 крутящий момент:8000н/м; диаметр:05; ширина:0,135; высота:0,05; вес:2,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "53205-2201025 крутящий момент:17000н/м; диаметр:0,062; длина:0,173; вес:5,435"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "6520-2205025 крутящий момент:17000н/м; диаметр:0,057; ширина:0,152; вес 4,2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "53205-2201026-10 крутящий момент:8000н/м; ширина:0,15; высота:0,05; длинна:0,15; вес:2,73"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "53201609510 в сборе, чугунный корпус, алюминевая задняя крышка,ширина:0,245; высота:0,139; длина:0,409; вес:6,73"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "5320-3414008 рулевой тяги в сборе с комплектом на наконечник"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "740.30 - 1003213 головки блока цилиндров с металокаркасом"

    Кол-во: 32

    "Позиция 28"

    "5511-2919013-01 с РМШ (резиновым механизмом шара)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "53205-2506037 межосевого диференцыала с круглыми шлицами Евро-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "5320-2402036 ведущего вала главной передачи"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "5320-2502017 коническая, промежуточная главной передачи, вес 5-6 кг."

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "53205-2403050 полуоси заднего моста, вес-2,12кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "04781569АВ натяжитель ремня ГРМ промежуточный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "4621844 привода распредвала зубчатый 146 зубцов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "АКГ- 100-90 24В"

    Кол-во: 15

    "Позиция 36"

    ""АВТОСИЛ" 11223, термостойкий серый, туба 180 гр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "№14.1601130-01 Передаваемый крутящий момент, кгс∙м 65 Наружный диаметр фрикционной накладки, мм 350 Внутренний диаметр фрикционной накладки, мм 200 Параметры шлицевого отверстия, мм - dxDxbxz (d-внутренний ø, D- наружный ø, b - ширина шлица, z - коли"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "№4310-1201010-01, активно-реактивного типа, без звукопоглощающих материалов, ширина,м- 0,35, высота, м-0,35, длина,м- 0,7, вес,кг- 12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "№4310-2912408, задняя, h=350мм, вес,кг- 2,637"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "№ 4310-3125050, колесный, гибкий, в метал оплетке; длина-850мм; вес,кг- 0,21"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "APS А17ДВРМ., резьба:М14х1,25, длина резьбы:19мм; помехозащищённость:Р; калильное число:17; зазор между электродами:0,4-0,9; вес,кг- 0,05"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "№ 421-1307010; патрубок 16мм; ширина,м- 0,16, высота, м-0,2, длина,м- 0,17, вес,кг- 1,75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "№315195-1139020/11, ширина,м- 0,2, высота, м-0,1, длина,м- 0,25, вес,кг- 0,8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "№ 21210 3103; 020 11 0; 6-2007108-А ; диаметр внешний-68; диаметр внутренний-40; высота-19, вес,кг- 0,28"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "№2101-3502090, задние (комплект 2- шт); ширина,м- 0,08, высота, м-0,08, длина,м- 0,14, вес,кг- 1,05"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "№ 3160-3506060, передний ;ширина,м- 0,06, высота, м-0,01, длина,м- 0,35, вес,кг- 0,1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "№ 3163-1602300, цилиндр сцепления главный с бачком для авт УАЗ; материал: сталь; ширина,м- 0,15, высота, м-0,05, длина,м- 0,22, вес,кг- 1,06"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "№2123-520610, ширина,м- 0,003, высота, м-0,76, длина,м- 1,46, вес,кг- 11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "№ 721-1109510, ширина,м- 0,331, высота, м-0,595, длина,м- 0,331, вес,кг- 14,275; "Евро-1" патрубок 150 мм без завихрителя"

    Кол-во: 11

    "Позиция 50"

    "№ 17-740Т.000 марка 740-1117010 ширина,м- 0,2, высота, м-0,12, длина,м- 0,2, вес,кг- 0,65"

    Кол-во: 21

    "Позиция 51"

    "№31512-1017010, ширина,м- 0,1, высота, м-0,1, длина,м- 0,12, вес,кг- 0,394"

    Кол-во: 40

    "Позиция 52"

    "А2С53257696, ширина,м- 0,065, высота, м-0,06, длина,м- 0,06, вес,кг- 0,035. Диапазон рабочих температур от минус (40±3) до плюс (125±3) °С. Диапазон рабочих давлений 15-115 кПа. Номинальное напряжение питания датчика (5,00±0,25) В. Ток потребления не"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "3741-6105149, ширина,м- 0,08, высота, м-0,04, длина,м- 0,17, вес,кг- 0,158"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "69-2402100, ширина,м- 0,105, высота, м-0,06, длина,м- 0,108, вес,кг- 0,745"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "11422031сб; м14х55х1,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "712.3777, номинальное напряжение, В – 12, номинальная нагрузка, W – (2х21+3)х2, масса, г – 20, габаритные размеры, мм – 40x42x25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "294.3722, номинальное напряжение: 12;24 В, номинальный ток: 15 А, термобиметаллический, с принудительным возвратом кнопкой, ширина,м- 0,052, высота, м-0,032, длина,м- 0,032, вес,кг- 0,02"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "740,1117009 РК34, ширина,м- 0,05, высота, м-0,03, длина,м- 0,1, вес,кг- 0,025"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "740.21-1117010, ширина,м- 0,2, высота, м-0,15, длина,м- 0,2, вес,кг- 2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "1570-53910WH +25, размер 5/139,7 ЕТ +25, белый, 15х7"

    Кол-во: 16

    "Позиция 61"

    "Хомут d32-50/9мм, ширина,м- 0,06, высота, м-0,01, длина,м- 0,06, вес,кг- 0,025"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Хомут d08-16/9мм, ширина,м- 0,03, высота, м-0,01, длина,м- 0,03, вес,кг- 0,01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "8001-3518010-20 с шумоглушителем, ширина,м- 0,1, высота, м-0,1, длина,м- 0,15, вес,кг- 0,88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "3302-2202076, ширина,м- 0,122, высота, м-0,056, длина,м- 0,138, вес,кг- 0,68"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "А12-21-5, лампа накаливания 2-х контактная, напряжение-12 вольт, мощность-21/5 ват, тип цоколя-BAY 15d, вес,кг- 0,01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "А 12-5, лампа накаливания 2-х контактная, освещение салона, напряжение-12 вольт, мощность-5 ват, вес,кг- 0,045"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "А12-21-3, лампа накаливания одноконтактная, для стоп сигнала, напряжение-12 вольт,мощность-21 ват,тип цоколя-BA 15s, вес,кг- 0,01"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "АКГ- 100-90, лампа галогеновая трехконтактная, фарная, H4, напряжение-24вольт, мощность-100/90 ват, вес, кг- 0,03"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "24.1701210, 38х56х10, вес,кг- 0,046"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Поставка запасных частей и расходных материалов для ТО и ТР автотранспорта, автотракторной и специальной техники для нужд Астраханской ВЧ, Оренбургской ВЧ и Центральной ВЧ ООО "Газпром газобезопасность""

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "469-3505010, ширина,м- 0,1, высота, м-0,17, длина,м- 0,025, вес,кг- 2,149"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "4310290240910 передняя h=370"

    Кол-во: 8

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