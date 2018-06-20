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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806559458
Уникальный номер закупки
18/2.1/0038452/ГТелеком
Наименование закупки
Предоставление услуг связи (Канал связи Гумрак-Волжский) для нужд ООО "Газпром телеком" (38452)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.06.2018 10:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг связи (Канал связи Гумрак-Волжский)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 12:00 GMT +320.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806559458Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг связи (Канал связи Гумрак-Волжский)г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 11:0021.06.2018 11:0021.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806559458Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг связи (Канал связи Гумрак-Волжский)г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 14:0027.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806559458Подведение итогов не позднее Предоставление услуг связи (Канал связи Гумрак-Волжский)г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг связи (Канал связи Гумрак-Волжский)
Начальная цена
594 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
61
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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