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    Главная / Торги / Поставка офисной оргтехники для нужд ООО "Газпром проектирование" (только для субъектов малого и среднего предпринимательства) (31120)

    Поставка офисной оргтехники для нужд ООО "Газпром проектирование" (только для субъектов малого и среднего предпринимательства) (31120)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806557531Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной оргтехники для нужд ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806557531

    Уникальный номер закупки

    18/1.1/0031120/ГППроект

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка офисной оргтехники для нужд ООО "Газпром проектирование" (только для субъектов малого и среднего предпринимательства) (31120)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 22:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 31120.zip

    Отказ от проведения 31120.docx

    Отказ от проведения 31120.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zak@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка офисной оргтехники для нужд ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806557531Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной оргтехники для нужд ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 10:0022.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806557531Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной оргтехники для нужд ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557531Подведение итогов не позднее Поставка офисной оргтехники для нужд ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557531Подведение итогов не позднее Поставка офисной оргтехники для нужд ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной оргтехники для нужд ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    114 366 403,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Классификатор ОКПД2

    26.20.16

    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Многофункциональное устройство , в конфигурации копир/принтер/сканер с дополнительной тумбой"

    Кол-во: 11

    "Позиция 2"

    "Высокопроизводительная система печати Canon VarioPrint 140 в конфигурации копировальный аппарат/принтер/сканер с четырьмя лотками подачи носителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Высокопроизводительное многофункциональное устройство"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Широкоформатная система в конфигурации 3: Широкоформатный принтер с двумя рулонами; Автоматическое двухрулонное устройство подачи носителя Широкоформатный сканер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Широкоформатная система в конфигурации 1 в составе: Широкоформатный принтер с четырьмя рулонами;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Широкоформатная система в составе: Автоматическое двухрулонное устройство подачи носителя Программное обеспечение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Широкоформатная система в составе: Автоматическое двухрулонное устройство подачи носителя Программное обеспечение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Широкоформатная система в составе: Широкоформатный принтер с двумя рулонами, Автоматическое двухрулонное устройство подачи носителя Широкоформатный сканер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Широкоформатная полноцветная система в конфигурации: Широкоформатный принтер в комплекте: плоттер, подставка для напольной установки на колесах, корзина для отпечатков, 1 печатающая головка, 1 стартовый комплект чернильниц, пользовательская документа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Многофункциональное устройство в конфигурации копир/принтер/сканер с однопроходной автоподачей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Широкоформатный принтер в комплекте: плоттер, подставка для напольной установки на колесах, корзина для отпечатков, 1 печатающая головка, 1 стартовый комплект чернильниц, пользовательская документация, шнур питания, Дополнительный шпиндель для рулона"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Широкоформатная система в составе: Широкоформатный принтер O с двумя рулонами, Автоматическое двухрулонное устройство подачи носителя, Широкоформатный сканер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Широкоформатная система в составе: Широкоформатный принтер с одним рулоном, Автоматическое однорулонное устройство подачи носителя Широкоформатный сканер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Сканер широкоформатный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Многофункциональное устройство , в конфигурации копир/принтер/сканер с однопроходной автоподачей"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Высокопроизводительное многофункциональное устройство"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Высокопроизводительная система печати в конфигурации копировальный аппарат/принтер/ сканер с четырьмя лотками подачи носителя и интегрированным брошюровщиком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Многофункциональное устройство , в конфигурации копир/принтер/сканер с дополнительной тумбой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Многофункциональное устройство , в конфигурации копир/принтер/сканер с дополнительной тумбой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Автономный фальцовщик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Многофункциональное устройство , в конфигурации копир/принтер/сканер с дополнительной тумбой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Высокопроизводительная система печати в конфигурации копировальный аппарат/принтер/сканер с четырьмя лотками подачи носителя и интегрированным брошюровщиком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Высокопроизводительная полноцветная система печати в конфигурации копировальный аппарат/принтер/сканер с контроллером"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Многофункциональное устройство , в конфигурации копир/принтер/сканер с дополнительной тумбой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Многофункциональное устройство в конфигурации копир/принтер/сканер с однопроходной автоподачей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Многофункциональное устройство , в конфигурации копир/принтер/сканер с дополнительной тумбой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Многофункциональное устройство в конфигурации копир/принтер/сканер с дополнительной тумбой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Многофункциональное устройство , в конфигурации копир/принтер/сканер с дополнительной тумбой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Цветное МФУ c функциями печати, копирования, сканирования с функцией отправки по сети напрямую с устройства"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Высокопроизводительное многофункциональное устройство"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Переплетчик, электро-перфорация до 25 листов, сшивает – 500 листов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Многофункциональное устройство , в конфигурации копир/принтер/сканер с дополнительной тумбой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Многофункциональное устройство в конфигурации копир/принтер/сканер с дополнительной тумбой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Полноцветное МФУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Высокопроизводительная система печати в конфигурации копировальный аппарат/принтер/сканер с четырьмя лотками подачи носителя и интегрированным стопоукладчиком"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Автономный фальцовщик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Переплетчик на пластиковую пружину"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Высокопроизводительное многофункциональное устройство"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "Высокопроизводительное многофункциональное устройство"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Высокопроизводительное многофункциональное устройство"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Плоттер с напольным стендом"

    Кол-во: 1

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