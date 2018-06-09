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Номер извещения
31806557478
Уникальный номер закупки
18/3/0012745/ДКраснодар
Наименование закупки
Расконсервация, ОПЭ разведочных скважин №№11, 21 Песчаного месторождения для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/18/3/0012745/ДКраснодар/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 21:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Расконсервация, ОПЭ разведочных скважин №№11, 21 Песчаного месторождения для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 12:00 GMT +309.06.2018 12:0009.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806557478Дата и время окончания срока приема заявок Расконсервация, ОПЭ разведочных скважин №№11, 21 Песчаного месторождения для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 14:4513.06.2018 14:4513.06.2018 14:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806557478Дата и время вскрытия заявок Расконсервация, ОПЭ разведочных скважин №№11, 21 Песчаного месторождения для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557478Подведение итогов не позднее Расконсервация, ОПЭ разведочных скважин №№11, 21 Песчаного месторождения для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557478Подведение итогов не позднее Расконсервация, ОПЭ разведочных скважин №№11, 21 Песчаного месторождения для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Расконсервация, ОПЭ разведочных скважин №№11, 21 Песчаного месторождения для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
41 643 863,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
09.10.12.190
09.10.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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