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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов для нужд ООО "Газпром проектирование" (28290)

    Поставка оборудования связи, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов для нужд ООО "Газпром проектирование" (28290)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.07.2018 09:0019.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806557459Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связи, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов для нужд ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806557459

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028290/ГППроект

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов для нужд ООО "Газпром проектирование" (28290)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 21:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Технические задания к ДЗП 28290 часть 1.zip

    Технические_задания_к_ДЗП_28290_часть_2.zip

    Технические_задания_к_ДЗП_28290_часть_3.zip

    Изменения в извещении

    Уведомление 28290 13.06.doc

    Уведомление 28290 13.06.pdf

    Изменения в извещении

    Уведомление 28290 15.06.doc

    Уведомление 28290 15.06.pdf

    Изменения в извещении

    Уведомление 28290 20.06.doc

    Уведомление 28290 20.06.pdf

    Изменения в извещении

    Уведомление 28290 27.06.doc

    Уведомление 28290 27.06.pdf

    Изменения в извещении

    Уведомление 28290 03.07.doc

    Уведомление 28290 03.07.pdf

    Изменения в извещении

    Уведомление 28290 06.07.doc

    Уведомление 28290 06.07.pdf

    Изменения в извещении

    Документация 28290.zip

    Уведомление 28290 16.07.doc

    Уведомление 28290 16.07.pdf

    Изменения в извещении

    Уведомление 28290 07.08.doc

    Уведомление 28290 07.08.pdf

    Изменения в извещении

    Уведомление 28290 14.08.doc

    Уведомление 28290 14.08.pdf

    Изменения в извещении

    Уведомление 28290 17.08.doc

    Уведомление 28290 17.08.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zak@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Закупки и тендеры Станки прочие

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования связи, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов для нужд ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.07.2018 09:00 GMT +319.07.2018 09:0019.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806557459Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связи, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов для нужд ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Дата и время вскрытия заявок

    19.07.2018 10:0019.07.2018 10:0019.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806557459Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования связи, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов для нужд ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Подведение итогов не позднее

    29.08.2018 18:0029.08.2018 18:0029.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557459Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связи, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов для нужд ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.08.201829.08.2018 18:0029.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557459Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связи, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов для нужд ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов для нужд ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    106 008 711,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Классификатор ОКПД2

    26.5

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    28.49

    Станки прочие

    26.30.1

    Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; телевизионные камеры

    26.20.4

    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

    27.11.3

    Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    27.11

    Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

    28.49

    Производство прочих станков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Передвижная дизельная электростанция"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Источник бесперебойного питания"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Источник бесперебойного питания"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Источник бесперебойного питания"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Источник бесперебойного питания"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Источник бесперебойного питания"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Источник бесперебойного питания"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Источник бесперебойного питания"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Источник бесперебойного питания"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Источник бесперебойного питания"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Шкаф серверный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Шкаф серверный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Комплект спутниковых приемников"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Комплект спутниковых приемников"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Комплект спутниковых приемников"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Комплект спутниковых приемников"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Комплект спутниковых приемников"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Комплект спутниковых приемников"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Эхолот гидрографический"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Эхолот гидрографический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Эхолот"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Эхолот"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Аэрозольный альфа-радиометр радона и торона"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Геородар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Электротомографическая станция"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Электроразведочный комплекс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Электроразведочный прибор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Радиометр родона"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Радиометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Многозонный цифровой датчик температуры"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Измеритель напряженности поля промышленной частоты"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Дозиметр -радиометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Дозиметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Блок детектирования бета-излучения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Дизельная электростанция ЭД60-Т400-1РН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Дизельная электростанция ЭД60-Т400-1РН"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Дизельный генератор АД 4000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Дизельный генератор АД 4000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Дизельный генератор АД 6500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Комплект бескабельной передачи данных"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Комплект спутниковых приемников"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Эхолот промерный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Станок отрезной автоматический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Пенетрометр РП-1."

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Дизельный генератор АД 6500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Дизельный генератор АД 6500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Многофункциональный метеорологический комплекс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Шумрмер анализатор спектра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Радиометр родона "Альфарад! +АРП."

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Компл. метеорологический полевой КМП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Адаптер динамического зондирования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Прессиометр электровоздушный ПЭВ-89МК."

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Комплект спутниковых приемников"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Широкоформатная система в конфигурации 1: Широкоформатный принтер с четырьмя рулонами, Фальцовщик с бункером для документов; Соединительный узел принтера и фальцовщика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Шумрмер анализатор спектра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Компактный переносной спектрофотометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Автоматизипованный испытательный комплекс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Автоматизипованный испытательный комплекс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Автоматизипованный испытательный комплекс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Автоматизипованный испытательный комплекс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Плоттер цветной, в комплекте: плоттер, дополнительный  второй рулон, cканер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Широкоформатный сканер"

    Кол-во: 1

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    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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