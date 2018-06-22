www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806557423
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039175/ТГМосква
Наименование закупки
Поставка питьевой бутилированной воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 20:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-09-95 доб. 23180
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
anons@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болдырев Роман Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка питьевой бутилированной воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806557423Дата и время окончания срока приема заявок Поставка питьевой бутилированной воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 годуРоссийская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 10:0022.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806557423Дата и время вскрытия заявок Поставка питьевой бутилированной воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 годуРоссийская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»
Подведение итогов не позднее
05.07.2018 23:0005.07.2018 23:0005.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557423Подведение итогов не позднее Поставка питьевой бутилированной воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 годуРоссийская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.07.201805.07.2018 23:0005.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557423Подведение итогов не позднее Поставка питьевой бутилированной воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 годуРоссийская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1, ООО «Газпром трансгаз Москва»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка питьевой бутилированной воды для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2018 году
Начальная цена
1 205 611,62
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
36.00.11.000
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9554
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.