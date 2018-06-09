www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806557340
Уникальный номер закупки
18/2.1/0035729/ДУренгой
Наименование закупки
Разработка проектной и рабочей документации: «Реконструкция и техническое перевооружение зданий Административного центра ООО «Газпром добыча Уренгой» для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/18/2.1/0035729/ПАО Газпром/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 19:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги инженерно-технического характера Эта группировка не включает: - услуги по научным исследованиям и экспериментальным разработкам в области технических наук, см. 72.19.2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка проектной и рабочей документации: «Реконструкция и техническое перевооружение зданий Административного центра ООО «Газпром добыча Уренгой» для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 12:00 GMT +309.06.2018 12:0009.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806557340Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной и рабочей документации: «Реконструкция и техническое перевооружение зданий Административного центра ООО «Газпром добыча Уренгой» для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 14:0513.06.2018 14:0513.06.2018 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806557340Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной и рабочей документации: «Реконструкция и техническое перевооружение зданий Административного центра ООО «Газпром добыча Уренгой» для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 18:0014.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557340Подведение итогов не позднее Разработка проектной и рабочей документации: «Реконструкция и техническое перевооружение зданий Административного центра ООО «Газпром добыча Уренгой» для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557340Подведение итогов не позднее Разработка проектной и рабочей документации: «Реконструкция и техническое перевооружение зданий Административного центра ООО «Газпром добыча Уренгой» для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной и рабочей документации: «Реконструкция и техническое перевооружение зданий Административного центра ООО «Газпром добыча Уренгой» для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
30 280 890,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Уренгой
Все закупки и тендеры Газпром добыча Уренгой
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, дом 8
629307, Российская Федерация, 89, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8
71.12.17.000
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.