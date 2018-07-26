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Номер извещения
31806557221
Уникальный номер закупки
18/4.3/0036455/ГТранс
Наименование закупки
Поставка оборудования для реконструкции объекта "Склад дизельного топлива" для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 19:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 85146 7-10-74
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
zakupki@ast.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пятина Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Астраханская обл, Красноярский р-он, Джанайский сельсовет
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Поставка оборудования для реконструкции объекта "Склад дизельного топлива"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.07.2018 10:00 GMT +326.07.2018 10:0026.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806557221Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для реконструкции объекта "Склад дизельного топлива"Астраханская обл, Красноярский р-он, Джанайский сельсовет
Дата и время вскрытия заявок
26.07.2018 10:1026.07.2018 10:1026.07.2018 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806557221Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для реконструкции объекта "Склад дизельного топлива"Астраханская обл, Красноярский р-он, Джанайский сельсовет
Подведение итогов не позднее
14.08.2018 18:0014.08.2018 18:0014.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557221Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для реконструкции объекта "Склад дизельного топлива"Астраханская обл, Красноярский р-он, Джанайский сельсовет
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для реконструкции объекта "Склад дизельного топлива"
Начальная цена
960 302,63
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
28.99.39.190
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
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