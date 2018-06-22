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Номер извещения
31806557275
Уникальный номер закупки
18/4.3/0023576/ТГМосква
Наименование закупки
Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 19:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-05-95 доб. 23180
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
anons@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болдырев Роман Сергеевич
Место рассмотрения предложений
ООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806557275Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"ООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 10:0022.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806557275Дата и время вскрытия заявок Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"ООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814
Подведение итогов не позднее
05.07.2018 23:0005.07.2018 23:0005.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557275Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"ООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.07.201805.07.2018 23:0005.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557275Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"ООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Начальная цена
31 111 731,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
26.51.52.190
26.51.65.000
27.12.40.000
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Документация лота
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