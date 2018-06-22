Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806557275Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"ООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806557275

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0023576/ТГМосква

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 19:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 1 к Документации.7z

    Приложение 2 к Документации.7z

    Приложение 3 к Документации_071_Методика.doc

    Документация_071.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Контактный телефон

    +7 495 817-05-95 доб. 23180

    Факс

    +7 495 917-93-30

    Адрес электронной почты

    anons@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Болдырев Роман Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    ООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806557275Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"ООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 10:0022.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806557275Дата и время вскрытия заявок Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"ООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2018 23:0005.07.2018 23:0005.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557275Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"ООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 23:0005.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557275Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"ООО «Газпром трансгаз Москва», п. Газопровод, д. 101, корп. 1, поселение Сосенское, г. Москва, 108814

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительного оборудования и электрооборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"

    Начальная цена

    31 111 731,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    26.51.52.190

    Приборы для измерения или контроля прочих переменных характеристик жидкостей и газов

    26.51.65.000

    Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические

    27.12.40.000

    Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ФОНАРЬ АККУМ. СВЕТОДИОДНЫЙ КОСМОС KOCACCU368LED"

    Кол-во: 34

    "Позиция 2"

    "ФОНАРЬ АККУМ. СВЕТОДИОДНЫЙ КОСМОС KOCACCU368LED"

    Кол-во: 41

    "Позиция 3"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ БОНУС-1 ССО-А-220-032"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АРМСТРОНГ-15-О ССП-А-220-01 ВСТРАИВАЕМЫЙ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 5"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АРМСТРОНГ-15-О ССП-А-220-01 ВСТРАИВАЕМЫЙ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АРМСТРОНГ-15-П-1 ВСТРАИВАЕМЫЙ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 7"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АРМСТРОНГ-14-О ССП-А-220-014 НАКЛАДНОЙ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ АРМСТРОНГ-14-О ССП-А-220-014 НАКЛАДНОЙ"

    Кол-во: 42

    "Позиция 9"

    "СВЕТИЛЬНИК ПВЛМ П-2х40-012 HF IP65, 1269х126х135"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ СЕРИИ "КЕДР" LE-СКУ-32-095-1062-67Х"

    Кол-во: 18

    "Позиция 11"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ LE-ССП-25-020-0885-ЕХ-67Х"

    Кол-во: 37

    "Позиция 12"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ "МЕРИДИАН" СПО-10-010-0621-54Д"

    Кол-во: 48

    "Позиция 13"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПАРКОВЫЙ ТОПОЛЬ СП-ДКУ-33-060-1125-67Х"

    Кол-во: 36

    "Позиция 14"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАКЛАДНОЙ ТИТАН LE-ССП-15-033-0648-40Д"

    Кол-во: 361

    "Позиция 15"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВЕСНОЙ LE-CCО-14-055-0439-20Д"

    Кол-во: 25

    "Позиция 16"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ LE-СБУ-22-200-0641EX-67Х"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВЕСНОЙ "КЕДР" LE-CCП-32-250-1279-67Х"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ "КЕДР" LE-СБУ-22-060-0640EX-67X"

    Кол-во: 67

    "Позиция 19"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДВЕСНОЙ LE CСП-22-110-0515-65Х"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ НАКЛАДНОЙ LE-СВО-03-050-0365-20Д "ЧЕРЕПАШКА""

    Кол-во: 60

    "Позиция 21"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ LE-СВО-03-040-0363-20Д "ЧЕРЕПАШКА""

    Кол-во: 217

    "Позиция 22"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ОФИСНЫЙ LE-СВО-03-040-0359-20Д "ЧЕРЕПАШКА""

    Кол-во: 186

    "Позиция 23"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ "МЕРИДИАН" СПО-10-010-0391-54Д"

    Кол-во: 312

    "Позиция 24"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВСТАИВАЕМЫЙ LE-СВО-03-040-0365-20Д "ЧЕРЕПАШКА""

    Кол-во: 184

    "Позиция 25"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ LE-СБУ-22-050-0640ЕХ-67ЕХ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ "Бонус-15" ССО-А-220-026-Н-УХЛ2 ТУ 3461-005-41677105-09"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "СВЕТИЛЬНИК ЛПО 46-2Х36-701"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ВАД-Л.НАК.60Н2-УХЛ1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ УСС-36/100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СПО-36/100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ОПТОЛЮКС-ОФИС-45, 100-240 В, 38 ВТ, 4000 К / 3400 ЛМ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 32"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ОПТОЛЮКС-ОФИС-45, 100-240 В, 38 ВТ, 4000 К / 3400 ЛМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УСС-70, EXNRIIT6, IP67, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УСС-18, EXNRIIT6, 170-264В, 20ВТ, 4500К/1920ЛМ, IP67"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙSSW15-05-C-01-AZ (ММ)ДИАМ-150,ВЫС-62ЛМ960ВТ8,IP 54"

    Кол-во: 12

    "Позиция 36"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙSSW15-05-C-01-AZ (ММ)ДИАМ-150,ВЫС-62ЛМ960ВТ8,IP 54"

    Кол-во: 30

    "Позиция 37"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ LSTREET 48/8424/Ш3 80 ВТ 220V"

    Кол-во: 19

    "Позиция 38"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ЖКХ LUXON MEDUSE 15W АРТ.MLHL02-15-W120-220V-IP20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LUXON COMPACT 18W АРТ.MLHL61-18-W120-220V-IP65."

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ISK50-03-C-02 белый АРТ.MLHL ISK50-03-C-02-IP66,"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "ФАРА ФР-ВС ЭКОТОН-3 ОСОБОВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ С ЗАРЯД.УСТРОЙСТВОМ"

    Кол-во: 23

    "Позиция 42"

    "ФАРА ФР-ВС ЭКОТОН-3 ОСОБОВЗРЫВОЗАЩИЩЕННАЯ С ЗАРЯД.УСТРОЙСТВОМ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ВЭЛАН-02-СД.Л.150-КОБРА2-УХЛ1 ТУ 3461-015-00213569-2010"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "СВЕТИЛЬНИК СЕТОДИОДНЫЙ ВЭЛАН-180-СД.Л.40П-УХЛ1 IP65 ТУ 3461-015-00213569-2010"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ, IР54 SSW15-03-C-01 ООО "НОВЫЙ СВЕТ""

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ "Армстронг-29-П-1" ССП-А-220-052-Н,Т-УХЛ1"

    Кол-во: 115

    "Позиция 47"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ "Армстронг-29-П-1" ССП-А-220-052-Н,Т-УХЛ1"

    Кол-во: 26

    "Позиция 48"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ "Трасса-3" СКС-А-220-003-Н-УХЛ1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ "Трасса-3" СКС-А-220-003-Н-УХЛ1"

    Кол-во: 13

    "Позиция 50"

    "ЛАМПА FL 18W-635 G13 3500R"

    Кол-во: 300

    "Позиция 51"

    "ЛАМПА FL 18W-635 G13 3500R"

    Кол-во: 3600

    "Позиция 52"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ОПТОЛЮКС-Е27, 100-240В, 8ВТ ТУ3461-014-61061582-2012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ОПТОЛЮКС-Е27, 100-240В, 11ВТ, 3050К/720ЛМ ТУ3461-014-61061582"

    Кол-во: 33

    "Позиция 54"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ОПТОЛЮКС-Е27, 100-240В, 12ВТ, 3000К/950ЛМ ТУ3461-014-6106158"

    Кол-во: 47

    "Позиция 55"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ ОПТОЛЮКС-ТРЕЙД-1200, 100-240В, 17ВТ, 4000К/1200ЛМ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ T8/G13 АНАЛОГ ЛБ-36"

    Кол-во: 190

    "Позиция 57"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ T8/G13 АНАЛОГ ЛБ-18"

    Кол-во: 99

    "Позиция 58"

    "ЛАМПА ДРТБ-2000-1 S15/21"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ, 5ВТ, GU5.3 HLB05-03 ООО "НОВЫЙ СВЕТ""

    Кол-во: 215

    "Позиция 60"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ, 4ВТ, Е27 HLB05-13 ООО "НОВЫЙ СВЕТ""

    Кол-во: 178

    "Позиция 61"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ, 4ВТ, Е27 HLB05-13 ООО "НОВЫЙ СВЕТ""

    Кол-во: 1992

    "Позиция 62"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ, 7ВТ, Е14 HLB07-36 ООО "НОВЫЙ СВЕТ""

    Кол-во: 280

    "Позиция 63"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ, 7ВТ, Е14 HLB07-36 ООО "НОВЫЙ СВЕТ""

    Кол-во: 641

    "Позиция 64"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ, 11ВТ, HLB11-29-W-02(E27) 2900К ООО "НОВЫЙ СВЕТ""

    Кол-во: 100

    "Позиция 65"

    "ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ, 11ВТ, HLB11-29-W-02(E27) 2900К ООО "НОВЫЙ СВЕТ""

    Кол-во: 3818

    "Позиция 66"

    "ЛАМПА ДРВ-500 E40"

    Кол-во: 29

    "Позиция 67"

    "ЛАМПА ДРВ-500 E40"

    Кол-во: 110

    "Позиция 68"

    "ЛАМПА КОСМОС SPC 25W-2727 Е27"

    Кол-во: 1288

    "Позиция 69"

    "ДРОССЕЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ 1И125 ДРЛ"

    Кол-во: 41

    "Позиция 70"

    "СТАРТЕР 20С-127-2"

    Кол-во: 400

    "Позиция 71"

    "СТАРТЕР 20С-127-2"

    Кол-во: 6840

    "Позиция 72"

    "СТАРТЕР 80С-220-1"

    Кол-во: 400

    "Позиция 73"

    "СТАРТЕР 80С-220-1"

    Кол-во: 4725

    "Позиция 74"

    "ЛАМПА ДНАТ-1000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "ЛАМПА ДРЛ-125"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "ЛАМПА ДРЛ-125"

    Кол-во: 932

    "Позиция 77"

    "ЛАМПА ЛБ-40"

    Кол-во: 455

    "Позиция 78"

    "ЛАМПА ЛБ-40"

    Кол-во: 2092

    "Позиция 79"

    "ЛАМПА ЛБ-80"

    Кол-во: 65

    "Позиция 80"

    "ЛАМПА L 36W/640 OSRAM"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 81"

    "ЛАМПА ЛБ-20"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 82"

    "ЛАМПА ДНАТ 70"

    Кол-во: 60

    "Позиция 83"

    "ЛАМПА ДНАТ 70"

    Кол-во: 30

    "Позиция 84"

    "ЛАМПА КГ-500-1 220В"

    Кол-во: 50

    "Позиция 85"

    "ЛАМПА ДНАТ 400"

    Кол-во: 15

    "Позиция 86"

    "ЛАМПА ДНАТ 400"

    Кол-во: 96

    "Позиция 87"

    "ЛАМПА L 18W/640 OSRAM"

    Кол-во: 136

    "Позиция 88"

    "ЛАМПА L 18W/640 OSRAM"

    Кол-во: 3031

    "Позиция 89"

    "ЛАМПА ЛБ-58"

    Кол-во: 425

    "Позиция 90"

    "ЛАМПА ДНАТ 250-А"

    Кол-во: 126

    "Позиция 91"

    "Лампа накаливания Е 27/60"

    Кол-во: 207

    "Позиция 92"

    "Лампа накаливания Е 27/60"

    Кол-во: 2085

    "Позиция 93"

    "Лампа pтутная ДРЛ-250"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Лампа pтутная ДРЛ-250"

    Кол-во: 1005

    "Позиция 95"

    "Лампа pтутная ДРЛ-400"

    Кол-во: 479

    "Позиция 96"

    "Лампа Б 220-230-75"

    Кол-во: 440

    "Позиция 97"

    "Лампа Б 220-230-75"

    Кол-во: 8126

    "Позиция 98"

    "Лампа Б 220-230-60"

    Кол-во: 120

    "Позиция 99"

    "Лампа Б 220-230-60"

    Кол-во: 2107

    "Позиция 100"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н ДРОССЕЛЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н КЛАПАН ПИЛОТА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н КЛАПАН ПИЛОТА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н КЛАПАН СТАБИЛИЗАТОРА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н КЛАПАН СТАБИЛИЗАТОРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н МЕМБРАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н МЕМБРАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н МЕМБРАНА ПИЛОТА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н МЕМБРАНА ПИЛОТА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н МЕМБРАНА РАБОЧАЯ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н МЕМБРАНА РАБОЧАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н МЕМБРАНА СТАБИЛИЗАТОРА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н МЕМБРАНА СТАБИЛИЗАТОРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н ПРУЖИНА ПЗК БОЛЬШАЯ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н ПРУЖИНА ПЗК БОЛЬШАЯ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н ПРУЖИНА ПЗК МАЛАЯ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "МЕМБРАНА СА7.010.120 К РДУ-100/50"

    Кол-во: 42

    "Позиция 117"

    "МЕМБРАНА СА7.010.121 К РДУ-100/80"

    Кол-во: 15

    "Позиция 118"

    "МЕМБРАНА СА7.010.122. К РДУ-100/100"

    Кол-во: 33

    "Позиция 119"

    "РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РДУ-80-100 DN100 PN 10(МПА) ГАЗПРОММАШ (ИСП.2013)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА РДУ-80-100 DN100 PN 10(МПА) ГАЗПРОММАШ (ИСП.2015)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "РЕМКОМПЛЕКТ К РДО-1-100-100 В СОСТАВЕ: МАНЖЕТЫ,К-Т ДИАФРАГМ К РДС-ПС-01,КОЛЬЦА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 122"

    "РЕМКОМПЛЕКТ К РДО-1-100-100 В СОСТАВЕ: МАНЖЕТЫ,К-Т ДИАФРАГМ К РДС-ПС-01,КОЛЬЦА"

    Кол-во: 88

    "Позиция 123"

    "РЕМКОМПЛЕКТ К РДО-1-100-150 В СОСТАВЕ: МАНЖЕТЫ,К-Т ДИАФРАГМ К РДС-ПС-01,КОЛЬЦА"

    Кол-во: 30

    "Позиция 124"

    "РЕМКОМПЛЕКТ К РДО-1-100-200 В СОСТАВЕ: МАНЖЕТЫ,К-Т ДИАФРАГМ К РДС-ПС-01,КОЛЬЦА"

    Кол-во: 15

    "Позиция 125"

    "РЕМКОМПЛЕКТ К РДО-1-100-25 В СОСТАВЕ: МАНЖЕТЫ,К-Т ДИАФРАГМ К РДС-ПС-01,КОЛЬЦА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "РЕМКОМПЛЕКТ К РДО-1-100-25 В СОСТАВЕ: МАНЖЕТЫ,К-Т ДИАФРАГМ К РДС-ПС-01,КОЛЬЦА"

    Кол-во: 32

    "Позиция 127"

    "РЕМКОМПЛЕКТ К РДО-1-100-50 В СОСТАВЕ: МАНЖЕТЫ,К-Т ДИАФРАГМ К РДС-ПС-01,КОЛЬЦА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 128"

    "РЕМКОМПЛЕКТ К РДО-1-100-50 В СОСТАВЕ: МАНЖЕТЫ,К-Т ДИАФРАГМ К РДС-ПС-01,КОЛЬЦА"

    Кол-во: 134

    "Позиция 129"

    "РЕМКОМПЛЕКТ К РДЭ 100-25 (МЕМБРАНА 2шт,КЛАПАН 1шт,ЗАТВОР Ду-25-1шт,К-Т КОЛЕЦ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "РЕМКОМПЛЕКТ К РДЭ 100-50 (МЕМБРАНА-2шт,КЛАПАН-1шт,ЗАТВОР Ду-50-1шт,К-Т КОЛЕЦ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "РЕМКОМПЛЕКТ К РДЭ-100-100 (МЕМБРАНА-2шт,КЛАПАН-1шт,ЗАТВОР Ду-100-1шт, К-Т КОЛЕЦ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ К РД-25-64 СА4.075.054"

    Кол-во: 6

    "Позиция 133"

    "РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ РД-40-64 СА.4.075.054-02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 134"

    "РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ РЕГУЛЯТОРА РДУ 100/50 СА4.075.052"

    Кол-во: 3

    "Позиция 135"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н ПРУЖИНА СТАБИЛИЗАТОРА БОЛЬШАЯ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н ПРУЖИНА СТАБИЛИЗАТОРА МАЛАЯ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н ПРУЖИНА СТАБИЛИЗАТОРА МАЛАЯ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДНК-400 МЕМБРАНА ОТСЕЧНОГО УСТРОЙСТВА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДНК-400 МЕМБРАНА РАБОЧАЯ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДНК-400 НАБОР УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДНК-400 ПРУЖИНА ОТСЕЧНОГО УСТРОЙСТВА БОЛЬШАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДНК-400 ПРУЖИНА ОТСЕЧНОГО УСТРОЙСТВА МАЛАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДНК-400 ПРУЖИНА РАБОЧАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1-50 МЕМБРАНА СТАБИЛИЗАТОРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "КОЛЬЦО ЗАТВОРН. СА8.240.056 К РДУ-100/80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "КОЛЬЦО ЗАТВОРНОЕ К РДУ100/50 СА8.240.054"

    Кол-во: 26

    "Позиция 147"

    "КОМПЛЕКТ ЗИП К РДП 50.10.ХЛ (ПОЛНЫЙ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫЙ ЛОРД-50"

    Кол-во: 22

    "Позиция 149"

    "КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫХ ЧАСТЕЙ РЕГУЛЯТОРА РДУ 100/50 СА4.075.063"

    Кол-во: 11

    "Позиция 150"

    "КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫХ ЧАСТЕЙ РЕГУЛЯТОРА РДУ 100/80 СА4.075.063-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "КОМПЛЕКТ РЕМОНТНЫХ ЧАСТЕЙ РЕГУЛЯТОРА РДУ-100/100 СА4.075.063-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "КОМПЛЕКТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К СТМ-30 ИБЯЛ 413.226.023"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "КОРЗИНА ОДНОРЯДНАЯ КО-1221"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "МАГНИТ К ВКЭ-02 ЗИ7.770.031-02"

    Кол-во: 101

    "Позиция 155"

    "МАГНИТ К ВКЭ-02 ЗИ7.770.031-02"

    Кол-во: 89

    "Позиция 156"

    "МАНЖЕТА К РДО-1 ДУ-25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 157"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-3 УУ2 0-100кГс/см2 ДИАМ.КОРПУСА100мм КЛ Т 1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 158"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-3 УУ2 0-100кГс/см2 ДИАМ.КОРПУСА100мм КЛ Т 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "МАНОМЕТР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ДМ2010СГ У2 -16КГС/СМ2 ТУ 4212-040-00225590-2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "МАНОМЕТР ПРУЖИН. МО-160-6 МПА-0,4 ОБРАЗЦОВЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "МАНОМЕТР ПРУЖИН. МО-160-2,5 МПА-0,4 ОБРАЗЦОВЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "МАНОМЕТР ПРУЖИН. МО-160-10 МПА-0,4 ОБРАЗЦОВЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "МАНОМЕТР ПРУЖИН. МО-160-0,1 МПА -0,4 ОБРАЗЦОВЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-У2-10МПА-1,5-IP53 БЕЗ ФЛАНЦА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "МАНОМЕТР МТИ-1246-100-0,6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 166"

    "МАНОМЕТР МТИ 1216 1 МПА КЛ.ТОЧНН. 0,6"

    Кол-во: 16

    "Позиция 167"

    "МАНОМЕТР МП4-У-У2-10МПА-1,5-IP53-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 14

    "Позиция 168"

    "МАНОМЕТР МП4-У-У2-10МПА-1,5-IP53-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 169"

    "МАНОМЕТР МП4-У-У2-10МПа-1,0-IP53-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "МАНОМЕТР МП4-У-У2-1,6 МПА-1,5-IP 40-РШ-М 20х1,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 171"

    "МАНОМЕТР МО-11203-160-250-0,4-УХЛ4.2-IP4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "МАНОМЕТР МО-11203-160-160-0,4-УХЛ4.2-IP4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "МАНОМЕТР МО-11202-160-1МПа-0,4-УХЛ4.2-IP40-РШ. ТУ 25-05-1664-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "МАНОМЕТР МО-11202-160-0,25МПа-0,4-УХЛ4.2-IP40-РШ. ТУ 25-05-1664-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "МАНОМЕТР КИСЛОРОДНЫЙ МТП-1М 0-25КГС/СМ2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 176"

    "МАНОМЕТР ДМ93-100-М-25КГС/СМ2-1,5-1-2-IP65"

    Кол-во: 11

    "Позиция 177"

    "МАНОМЕТР ДМ2010СГ-Т2-1-IV-IP53-ФРШ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "МАНОМЕТР ДМ-2005 Cr1Еx 0-6 кГс/см2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "МАНОМЕТР ВИБРОУСТОЙЧИВЫЙ ТМ-520Р.10(0-1МПА) G 1/2 1,0 ТУ4212-001-4719015564-2008"

    Кол-во: 8

    "Позиция 180"

    "МАНОМЕТР ВИБРОУСТОЙЧИВЫЙ ТМ-520Р.10(0-1,6МПА) G 1/2 1,0 ТУ4212-001-4719015564-20"

    Кол-во: 17

    "Позиция 181"

    "МАНОМЕТР ВИБРОУСТ. ДМ8008-ВУФ ИСП.2-У2- 6КГС/СМ2-1,0-IP54-V4-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 18

    "Позиция 182"

    "МАНОМЕТР ВИБРОУСТ. ДМ8008-ВУФ ИСП.2-У2- 40КГС/СМ2-1,0-IP54-V4-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 183"

    "МАНОМЕТР ВИБРОУСТ. ДМ8008-ВУФ ИСП.2-У2- 10КГС/СМ2-1,0-IP54-V4-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 16

    "Позиция 184"

    "МАНОМЕТР ВИБРОУСТ. ДМ8008-ВУФ ИСП.2-У2- 10КГС/СМ2-1,0-IP54-V4-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 185"

    "МАНОМЕТР ВИБРОУСТ. ДМ8008-ВУФ ИСП.2-У2- 100КГС/СМ2-1,0-IP54-V4-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 19

    "Позиция 186"

    "МАНОМЕТР ВИБРОУСТ. ДМ8008-ВУФ ИСП.2-У2- 100КГС/СМ2-1,0-IP54-V4-РШ-М20х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "ДИФМАНОМЕТР ПЕРЕПАДОМЕТР ДСП-160-М1-1-0,1 КГС/СМ2- 63 КГС/СМ2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 188"

    "ДИФМАНОМЕТР ДСП-80В-РАСКО 0-6 КПА-1,6 М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МАНОМЕТР ЭКМ1005/EXD/ДИ/ИM2,5М/16КГС/СМ2/IV/42/М20/12P/T4070/С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТКП-160СГ-М2-УХЛ2-(0...120.1,5-6,0-250 Б ЛС-59D16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧ. ПОКАЗЫВ. ТГП-100ЭК-М1-(0..150)1,5-2,5-160, ДЛ.КАП. 2,5М"

    Кол-во: 21

    "Позиция 192"

    "МАНОМЕТР ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ДМ2005CR1EX (0-100 КГС/КВ.СМ, У3, IV ИСП.) ЦСМ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 193"

    "МАНОМЕТР ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ДМ2005CR1EX (0-10 КГС/КВ.СМ, У3, IV ИСП.) ЦСМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "МАНОМЕТР ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ДМ 02-V-100-1-М, ДИАПАЗОН 0:10 КГ/СМ2, КЛ.Т.1.5, КОРП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "МАНОМЕТР ЭКМ-1005-ЕXD-ДИ-ИМ600/0,25МПА-В-V-T4070-42-КБ-17-М20-Т6Ф-12Р-ГП-ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "МАНОМЕТР ЭКМ-1005-ЕXD-ДИ-ИМ1,6М/1,6МПА-В-V-T4070-42-КБ-17-М20-Т6Ф-12Р-ГП-ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП4-У-У2-1МПА-1-IP53-РШ-М20Х1,5 ТУ 25-02.180335-84"

    Кол-во: 20

    "Позиция 198"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП4-У-У2-0.6МПА-1-IP40"

    Кол-во: 26

    "Позиция 199"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-4УУ2 0- 10кГс/см2 Ф корп 160мм Кл точн 1"

    Кол-во: 40

    "Позиция 200"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП4-У-6 КГС/СМ2-1,0 ТУ311-00225621.167-97"

    Кол-во: 8

    "Позиция 201"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-4 УУ2 0-100КГС/СМ2 ДИАМ.КОРПУСА160ММ КЛ Т 1,5"

    Кол-во: 80

    "Позиция 202"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-4 УУ2 0-100КГС/СМ2 ДИАМ.КОРПУСА160ММ КЛ Т 1,5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 203"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-4 УУ2 0-6кКГС/см2 ДИАМ.КОРПУСА150мм КЛ Т 1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 204"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-4 УУ2 0-4КГС/см2 ДИАМ.КОРПУСА160мм КЛ Т 1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 205"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-4 УУ2 0-40КГС/см2 ДИАМ.КОРПУСА160мм КЛ Т 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-4 УУ2 0-25КГС/см2 ДИАМ.КОРПУСА160мм КЛ Т 1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 207"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-4 УУ2 0-25КГС/см2 ДИАМ.КОРПУСА160мм КЛ Т 1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 208"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-4 УУ2 0-2,5кКГС/см2 ДИАМ.КОРПУСА160мм КЛ Т 1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 209"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-4 УУ2 0-2,5кКГС/см2 ДИАМ.КОРПУСА160мм КЛ Т 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-4 УУ2 0-1кКГС/см2 ДИАМ.КОРПУСА160мм КЛ Т 1"

    Кол-во: 47

    "Позиция 211"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-4 УУ2 0-16КГС/см2 ДИАМ.КОРПУСА160мм КЛ Т 1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 212"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-4 УУ2 0-16КГС/см2 ДИАМ.КОРПУСА160мм КЛ Т 1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 213"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-3 УУ2 0-2,5КГС/СМ2 ДИАМ.КОРПУСА100ММ КЛ Т 1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 214"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-3 УУ2 0-1,6КГС/СМ2 ДИАМ.КОРПУСА100ММ КЛ Т 1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 215"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-3 УУ2 0-1,6КГС/СМ2 ДИАМ.КОРПУСА100ММ КЛ Т 1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 216"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-3 УУ2 " 0-1,0кГс/см2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 217"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-3 УУ2 0-60кГс/см2 ДИАМ.КОРПУСА100мм КЛ Т 1"

    Кол-во: 22

    "Позиция 218"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-3 УУ2 0-10кГс/см2 ДИАМ.КОРПУСА100мм КЛ Т 1"

    Кол-во: 28

    "Позиция 219"

    "МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-3 УУ2 0-10кГс/см2 ДИАМ.КОРПУСА100мм КЛ Т 1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 220"

    "СВЕТИЛЬНИК ЛПО 46-2Х36-701"

    Кол-во: 10

    "Позиция 221"

    "ЛАМПА ДРВ-250 Е40"

    Кол-во: 404

    "Позиция 222"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н ПРУЖИНА ПЗК МАЛАЯ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н ПРУЖИНА ПИЛОТА БОЛЬШАЯ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 224"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н ПРУЖИНА ПИЛОТА БОЛЬШАЯ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н ПРУЖИНА ПИЛОТА МАЛАЯ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н ПРУЖИНА ПИЛОТА МАЛАЯ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н ПРУЖИНА СТАБИЛИЗАТОРА БОЛЬШАЯ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 228"

    "ДИАФРАГМА ДЛЯ РДС-ПС(ДС)-01, 02 (КОМПЛ) ТУ 4318-008-00123702-97"

    Кол-во: 922

    "Позиция 229"

    "ЗАТВОР ЭЛАСТИЧНЫЙ К РЕГУЛЯТОРАМ РДЭ-50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 230"

    "ЗАТВОР ЭЛАСТИЧНЫЙ К РЕГУЛЯТОРУ РДО-1 100/150"

    Кол-во: 4

    "Позиция 231"

    "ЗИП АСА 4.070.076 (К УЗЛАМ УПРАВЛЕНИЯ ЭПУУ)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 232"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА КПС-20Н МЕМБРАНА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1-50 КЛАПАН ПИЛОТА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1-50 КЛАПАН РАБОЧИЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1-50 КЛАПАН СТАБИЛИЗАТОРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1-50 МЕМБРАНА ПИЛОТА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1-50 МЕМБРАНА РАБОЧАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1-50 ПРУЖИНА ПИЛОТА БОЛЬШАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1-50 ПРУЖИНА ПИЛОТА МАЛАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1-50 ПРУЖИНА СТАБИЛИЗАТОРА БОЛЬШАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1-50 ПРУЖИНА СТАБИЛИЗАТОРА МАЛАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1П-50 ДРОССЕЛЬ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1П-50 КЛАПАН СТАБИЛИЗАТОР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1П-50 МЕМБРАНА РАБОЧАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1П-50 МЕМБРАНА СТАБИЛИЗАТОРА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1П-50 ПРУЖИНА СТАБИЛИЗАТОРА БОЛЬШАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДБК 1П-50 ПРУЖИНА СТАБИЛИЗАТОРА МАЛАЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "ЗИП ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА РДГ-50Н ДРОССЕЛЬ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 249"

    "МАНЖЕТЫ К РДО-1 ДУ-100"

    Кол-во: 22

    "Позиция 250"

    "МЕМБРАНА ДЛЯ РДО-1-100/50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 251"

    "МЕМБРАНА РЕГУЛЯТОРА РДГД-20М"

    Кол-во: 6

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить