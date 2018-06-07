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    Главная / Торги / Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году

    Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556955Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806556955

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0036447/ГТранс

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 18:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Документация_для_Участника_ЗП_36447_с_изменениями_от_10.07.18.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 3462 75-23-03

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    pam@sur.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пустовалов Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле прочими товарами в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556955Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 10:0521.06.2018 10:0521.06.2018 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556955Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.

    Подведение итогов не позднее

    11.07.2018 16:0011.07.2018 16:0011.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556955Подведение итогов не позднее Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.07.201811.07.2018 16:0011.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556955Подведение итогов не позднее Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году

    Начальная цена

    6 463 668,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    46.18.19.190

    Услуги по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    47.7

    Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бокорез"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шплинт d 4х50 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Болт с шестигранной головкой М10*100"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Хомут 20-32 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Хомут оцинкованный 14х27"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Шайба пружинная М 12"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Шайба плоская М 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Головка сменная 32мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Саморез 3,2*35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Ключ рожковый омедненный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Пассатижи 180мм."

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Хомут 30-45 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "Хомут оцинкованный 18х25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Шуруповерт BOSCH GSR 14/4+аккум."

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Шайба пружинная М 14"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Хомут червячный ленточный 100-120мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Хомут 60-63W1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Головка сменная 24мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Саморез 3,2*25"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Шайба плоская М 22"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Винт самонарезающий 3,0х20"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Шплинт d 3х30 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 23"

    "Шайба пружинная М 10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 24"

    "Шайба пружинная М 8"

    Кол-во: 0

    "Позиция 25"

    "Штангенциркуль ШЦЦ-1-150-0,01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Отвертка плоская 5х150 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Хомут 112х121"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Болт с шестигранной головкой М10*50"

    Кол-во: 0

    "Позиция 29"

    "Молоток слесарный стальной с массой (в г.) 100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Рулетка 50м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Бур SDS+ 06*160 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Болт М 6 х 60 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "Гвоздь 2,5х60"

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Шайба плоская М 16"

    Кол-во: 0

    "Позиция 35"

    "Заклепочник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Контрагайка ДУ 15мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "Шайба пружинная М 24"

    Кол-во: 0

    "Позиция 38"

    "Шайба пружинная М 16"

    Кол-во: 0

    "Позиция 39"

    "Приспособление 5Д49.181.11спч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Хомут оцинкованный 11х20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Шайба плоская М 10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 42"

    "Молоток слесарный 500 гр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Дюбель-гвоздь 6*40 (100 шт)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Шайба плоская М 14"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "Саморез редкий шаг 3.5х45ММ черный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 46"

    "Саморез кровельный с буром 4,2 х 18 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "Приспособление 5Д49.181.14СПЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Хомут 90х110"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Шайба пружинная М 30"

    Кол-во: 0

    "Позиция 50"

    "Контрагайка ДУ 25мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Ключ 4Д49.181.02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Контргайка Ду 20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Саморез кровельный с буром 4,2 х 25 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 54"

    "Шайба пружинная М 22"

    Кол-во: 0

    "Позиция 55"

    "Краскопульт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Шплинт d 4х40 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 57"

    "Хомут оцинкованный 13х23"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Шайба плоская М 12"

    Кол-во: 0

    "Позиция 59"

    "Плоскогубцы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Шайба пружинная М 6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 61"

    "Шайба пружинная М 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 62"

    "Контргайка Ду 40"

    Кол-во: 110

    "Позиция 63"

    "Рулетка 3м."

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Шплинт d 5х60 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 65"

    "Приспособление 8ШМС.6.5СПЧ-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Хомут 70-90 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Болт М 8 х 60 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 68"

    "Ключ трещотка Д49.181.94СПЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Винт самонарезающий 3,5 х 20 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 70"

    "Приспособление для установки наконечника распылителя форсунки Д49.181.119спч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Шпилька М 16*60"

    Кол-во: 800

    "Позиция 72"

    "Дюбель с гвоздем с потайной головкой 6 х 40 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Гвозди L - 100"

    Кол-во: 7

    "Позиция 74"

    "Болт М 16 х 50 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 75"

    "Плоскогубцы универсальные "Сера" 160мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 76"

    "Хомут 12-20 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 77"

    "Гайка М6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 78"

    "Гвозди L - 150"

    Кол-во: 7

    "Позиция 79"

    "Болт М 14 х 90 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 80"

    "Набор инструмента в метал.кейсе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "Болт М 16 х 85 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 82"

    "Хомут 10-16 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 83"

    "Гайка М8"

    Кол-во: 0

    "Позиция 84"

    "Гайка М10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 85"

    "Болт М 10 х 100 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 86"

    "Щуп измерительный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "Болт М 10х50 с гайкой"

    Кол-во: 0

    "Позиция 88"

    "Ключ газовый № 1 цельноштампованный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Саморез по металлу с пресс шайбой под ключ 4,2х76"

    Кол-во: 400

    "Позиция 90"

    "Пластина твердосплавная WCMX 050308"

    Кол-во: 60

    "Позиция 91"

    "Болт М 12 х 100 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 92"

    "Кувалда 5000гр с деревянной ручкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Болт М 12 х 40 мм с гайкой"

    Кол-во: 0

    "Позиция 94"

    "Штангенциркуль электронный ШЦЦ 1 0-250 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Электрошпалоподбойка"

    Кол-во: 16

    "Позиция 96"

    "Гвоздодер с изолированной ручкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Штангенциркуль ШЦ-III 0-500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Болт М 12*50"

    Кол-во: 0

    "Позиция 99"

    "Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Болт М 16 х 40 мм с гайкой"

    Кол-во: 0

    "Позиция 101"

    "Молоток 600 гр"

    Кол-во: 6

    "Позиция 102"

    "Тример ЗУБР ЗКРБ-430"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Сверло ЦХ 9,8"

    Кол-во: 48

    "Позиция 104"

    "Болт М 12 х 70 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 105"

    "Молоток с кв. бойком 1000гр."

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Болт М 6 х 40 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 107"

    "Хомут 25х40"

    Кол-во: 15

    "Позиция 108"

    "Гвозди L - 70"

    Кол-во: 7

    "Позиция 109"

    "Дюбель пластмасовый 6*50мм."

    Кол-во: 200

    "Позиция 110"

    "Саморезы 4,2х25 острые цинк (600ф)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Винт самонарезающий 4,2х19"

    Кол-во: 0

    "Позиция 112"

    "Путевой гидравлический домкрат ДПГ-12/200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 113"

    "Гайка М30"

    Кол-во: 500

    "Позиция 114"

    "Гайка шестигранная М 6-6Н.5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 115"

    "Болт М 18 х 90 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 116"

    "Хомут 20-32 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 117"

    "Болт М 16*35"

    Кол-во: 17000

    "Позиция 118"

    "Молоток с кв. бойком 400гр."

    Кол-во: 15

    "Позиция 119"

    "Винт самонарезающий 4,2х16"

    Кол-во: 0

    "Позиция 120"

    "Гайка шестигранная М 8-6Н.5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 121"

    "Рулетка 5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Саморез редкий шаг 3.5х25ММ черный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 123"

    "Заклепки алюминиевые 4,0х26,0 В"

    Кол-во: 500

    "Позиция 124"

    "Шайба плоская М 24"

    Кол-во: 0

    "Позиция 125"

    "Гайка специальная ТП63-032.020-10"

    Кол-во: 150

    "Позиция 126"

    "Винт самонарезающий 4,2х13"

    Кол-во: 0

    "Позиция 127"

    "Саморез редкий шаг 3.5х35ММ черный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 128"

    "Рулетка 10м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Заклепки алюминиевые 6,0х32,0-B"

    Кол-во: 500

    "Позиция 130"

    "Шайба плоская М 6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 131"

    "Винт самонарезающий 4,0х35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 132"

    "Рулетка 30м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Гвозди L - 150"

    Кол-во: 60

    "Позиция 134"

    "Хомут 10-16 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 135"

    "Шайба плоская М 8"

    Кол-во: 0

    "Позиция 136"

    "Винт самонарезающий 3,5х25"

    Кол-во: 100

    "Позиция 137"

    "Болт М 8 х 80 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 138"

    "Набор сверл Bosh HSS-R 388 по металу. 1-10мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Хомут оцинкованный 14х27"

    Кол-во: 18

    "Позиция 140"

    "Хомут силовой 40-43 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 141"

    "Саморез по металлу с пресшайбой 4,2мм х 16 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Болт с шестигранной головкой 6,0х50 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 143"

    "Гайка М12"

    Кол-во: 0

    "Позиция 144"

    "Набор плашек от 3 до 14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Хомут оцинкованный 18х25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Болт М 16 х 90 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 147"

    "Хомут Д46"

    Кол-во: 70

    "Позиция 148"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 0

    "Позиция 149"

    "Набор метчиков ручных, d 3-12 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Хомут Д55"

    Кол-во: 70

    "Позиция 151"

    "Дюбель с шурупом"

    Кол-во: 200

    "Позиция 152"

    "Гайка М5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 153"

    "Гайка М20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 154"

    "Винт самонарезающий 4,2х38"

    Кол-во: 0

    "Позиция 155"

    "Пистолет д/пены монтажный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Молоток путевой костыльный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Гайка М22"

    Кол-во: 0

    "Позиция 158"

    "Гайка шестигранная М 10-6Н.5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 159"

    "Винт самонарезающий 4,2х32"

    Кол-во: 100

    "Позиция 160"

    "Топор с черенком"

    Кол-во: 5

    "Позиция 161"

    "Кувалда 10 кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 162"

    "Нож для снятия изоляции с частично изолированым лезвием 1000В SHTOK"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Молоток кованый ЗУБР МАСТЕР 20026-08 масса 800 гр."

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Кувалда омедненная 10 кг."

    Кол-во: 27

    "Позиция 165"

    "Тонкогубцы "Мини" 120 мм SHTOK 08403"

    Кол-во: 5

    "Позиция 166"

    "Кувалда 3кг с ручкой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 167"

    "Электрододержатель сварочный 500А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 168"

    "Пресс-клещи ручные SHTOK ПК-16вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Хомут силовой стальной шарнирный 56-59 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 170"

    "Кувалда 5000гр с деревянной ручкой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 171"

    "Кусачки"

    Кол-во: 25

    "Позиция 172"

    "Кувалда с фиброглас. ручкой 4 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Кувалда ВБ 2кг."

    Кол-во: 27

    "Позиция 174"

    "Хомут силовой стальной шарнирный 64-67 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 175"

    "Ключ трубный рычажный №2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 176"

    "Гайковерт пневматический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Кувалда ВБ 3кг."

    Кол-во: 15

    "Позиция 178"

    "Тросорез"

    Кол-во: 15

    "Позиция 179"

    "Отвертка TX 6 x 50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 180"

    "Кусачки "Трос-3""

    Кол-во: 50

    "Позиция 181"

    "Молоток 700 гр"

    Кол-во: 15

    "Позиция 182"

    "Пассатижи комбинированные"

    Кол-во: 5

    "Позиция 183"

    "Отвертка TX 7 x 50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 184"

    "Лом"

    Кол-во: 20

    "Позиция 185"

    "Пассатижи диэлектрические модель 406/1 VDEBI 160мм."

    Кол-во: 5

    "Позиция 186"

    "Гайковерт пневматический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Молоток 1000 гр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "Краскопульт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Ключ накидной обмедненный ударный 30 мм"

    Кол-во: 29

    "Позиция 190"

    "Пистолет для монтажной пены "Профи""

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Ключ накидной обмедненный ударный 32 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 192"

    "Хомут силовой стальной шарнирный 17-19 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 193"

    "Пистолет для герметика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Толщиномер Т447.07.000СБ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 195"

    "Ключ накидной обмедненный ударный 46"

    Кол-во: 6

    "Позиция 196"

    "Перфоратор Интерскол П-30/900 ЭР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Ключ накидной обмедненный ударный 50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 198"

    "Набор бит kraftool код. 26140 Н61"

    Кол-во: 5

    "Позиция 199"

    "Пассатижи диэлектрические 180ММ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 200"

    "Набор шестигран."

    Кол-во: 4

    "Позиция 201"

    "Ключ штурвальный ВБ"

    Кол-во: 43

    "Позиция 202"

    "Ножовка по дереву L-400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 203"

    "Ключ ВБ для барашка загрузочного люка"

    Кол-во: 28

    "Позиция 204"

    "Шаблон абсолютный Т447.05.000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 205"

    "Ножницы по металлу 260 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Хомут силовой стальной шарнирный 27-29 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 207"

    "Ключ ВБ для нижней крышки НСУ"

    Кол-во: 42

    "Позиция 208"

    "Тонкогубцы изогнутые "Мини" 120 мм SHTOK 08404"

    Кол-во: 5

    "Позиция 209"

    "Ключи комбинированные от 6 мм до 32 мм набор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 210"

    "Хомут силовой стальной шарнирный 32-35 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 211"

    "Тонкогубцы 160 мм."

    Кол-во: 5

    "Позиция 212"

    "Шуруповерт BOSCH GSR 14/4+аккум."

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Набор ключей НШ-9"

    Кол-во: 5

    "Позиция 214"

    "Набор съемников стопорных колец 4 пр. EVA ACK-E38308"

    Кол-во: 2

    "Позиция 215"

    "Набор торцевых головок 1/4" и 1/2" 60 пр. в ложементе ACK-B3018"

    Кол-во: 3

    "Позиция 216"

    "Отвертка шлицевая диэлектрическая 603VDETBI 0.8х4.0х 100 мм. Unior"

    Кол-во: 3

    "Позиция 217"

    "Отвертка SL 2.4 x 50 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 218"

    "Напильник ПЛ №2-200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 219"

    "Набор ключей комбинированных текстурных 6 - 24 мм 18 пр. в ложементе АСК-384004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 220"

    "Отвертка шлицевая диэлектрическая 603VDETBI 1.0х5.5х 125 мм. Unior"

    Кол-во: 5

    "Позиция 221"

    "Напильник ПЛ №3-200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 222"

    "Набор ключей Г-образных проходных, в ложементе АСК-384017"

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "Бита 1/4" Ph1-50мм (в шт)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 224"

    "Напильник полукруглый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 225"

    "Отвертка крест PH3 х 125 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 226"

    "Отвертка д/э до 1000 В, 4,0х100мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 227"

    "Напильник трехгранный L-150"

    Кол-во: 5

    "Позиция 228"

    "Ключ интеграционный ГОСТ 19791-74 (Шестигранник)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "Отвертка изолированная PH2х100 КВТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "Отвертка д/э до 1000 В, №2 - 125мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 231"

    "Напильник трехгранный L-250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 232"

    "Плоскогубцы универсальные "Евро" 180мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 233"

    "Болторез 600/24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Напильник трехгранный №2-250мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 235"

    "Зубило слесарное 20 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 236"

    "Ножницы по металлу 330мм /Р"

    Кол-во: 10

    "Позиция 237"

    "Дрель шуруповерт Interscol ДА-10-18-ЭР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 238"

    "Отвертка д/э до 1000 В, SL 5,0х125мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 239"

    "Ножовка по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 240"

    "Отвертка д/э до 1000 В, SL 3х80 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 241"

    "Ножницы ручные для резки по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 242"

    "Хомут силовой стальной шарнирный 92-97 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 243"

    "Молоток 200 гр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 244"

    "Набор торцевых головок 1/2" с аксессуарами, 25 пр., в ложементе-кейсе ACK-B3001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 245"

    "Шайба гроверная М6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 246"

    "Молоток 600 гр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 247"

    "Клещи КВП-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 248"

    "Набор разрезных ключей стандартных и гибких, 6 - 19 мм, 8 пр., в ложементе ACK-384102"

    Кол-во: 3

    "Позиция 249"

    "Шлифмашина угловая УШМ-125/1400ЭЛ Интерскол"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Молоток искробезопасный 500гр."

    Кол-во: 20

    "Позиция 251"

    "Отвертка д/э до 1000 В, SL 5,0х125мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 252"

    "Отвертка TX 8 x 50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 253"

    "Молоток искробезопасный 0,8 кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 254"

    "Набор отверток с цельнометаллическим жалом, 6 пр., в ложементе ACK-384107"

    Кол-во: 3

    "Позиция 255"

    "Отвертки PH0 x 50 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 256"

    "Набор бит"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Пассатижи 200мм."

    Кол-во: 5

    "Позиция 258"

    "Набор напильников 5 пр., в ложементе ACK-384105"

    Кол-во: 3

    "Позиция 259"

    "Напильник КР №2-150 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 260"

    "Ответка диэлектричекая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 261"

    "Шайба гроверная М8"

    Кол-во: 0

    "Позиция 262"

    "Напильник КВ №2-250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 263"

    "Набор ключей накидных 75 гр. 6-24 мм 9пр. В ложементе АСК-384007"

    Кол-во: 3

    "Позиция 264"

    "Отвертка д/э до 1000 В, 4,0х100мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 265"

    "Напильник ПЛ №1-150"

    Кол-во: 5

    "Позиция 266"

    "Набор ключей комбинированных трещоточных гибких 7 пр. 8-19 мм, в ложементе АСК-384019"

    Кол-во: 3

    "Позиция 267"

    "Отвертки PH1 x 50 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 268"

    "Ножовка по дереву"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Хомут червячный ленточный 32-50мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 270"

    "Напильник трехгранный L-250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 271"

    "Ключ трещеточный комбинированный гибкий 72 зуба 10 ммм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 272"

    "Напильник трехгранный L-150"

    Кол-во: 3

    "Позиция 273"

    "Напильник ПЛ №2-300"

    Кол-во: 3

    "Позиция 274"

    "Ключ трещеточный комбинированный гибкий 72 зуба 12 ммм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 275"

    "Шпилька М 16*60"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 276"

    "Хомут червячный ленточный 40-60мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 277"

    "Напильник ПЛ L, 200 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 278"

    "Шпилька М 20 L 85"

    Кол-во: 0

    "Позиция 279"

    "Набор инструмента в пластиковом кейсе, 94 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "Саморез по металлу с пресшайбой 3,5х19"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Кабелерез "МИНИ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 282"

    "Саморез 4,2*25"

    Кол-во: 200

    "Позиция 283"

    "Болт М 8 х 100 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 284"

    "Болт М 10 х 40 мм с гайкой"

    Кол-во: 0

    "Позиция 285"

    "Хомут 100-120 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 286"

    "Хомут оцинкованный 11х20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 287"

    "Саморез по металлу с буром 4.2х13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Саморез по металлу с пресшайбой 4,2х32"

    Кол-во: 500

    "Позиция 289"

    "Болт М 12 х 45 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 290"

    "Гайка контровочная"

    Кол-во: 150

    "Позиция 291"

    "Саморез 3,5*41"

    Кол-во: 50

    "Позиция 292"

    "Хомут оцинкованный 13х23"

    Кол-во: 17

    "Позиция 293"

    "Саморез по металлу с пресшайбой с сверлом 4,2х50"

    Кол-во: 300

    "Позиция 294"

    "Саморез по дереву 35х3,2"

    Кол-во: 270

    "Позиция 295"

    "Отвертка TX 5 x 50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 296"

    "Приспособление для выдавливания масла Д49.181.60спч"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Ключ динамометрический Д49.181.47СПЧ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "Головка торцевая 19 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 299"

    "Гайка М18"

    Кол-во: 0

    "Позиция 300"

    "Набор бит CLASSIC «KS Tools»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 301"

    "Головка торцевая 30 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 302"

    "Дюбель-гвоздь с потайной головкой 6*40,"

    Кол-во: 400

    "Позиция 303"

    "Шплинт d 4х70 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 304"

    "Хомут 52-55W1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 305"

    "Отвертка плоская 300х10мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 306"

    "Шплинт 6,3х80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 307"

    "Дюбель полипропиленовый NT6*30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 308"

    "Хомут 23-25W1"

    Кол-во: 30

    "Позиция 309"

    "Отвертка плоская 200х10 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 310"

    "Шплинт 6*80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 311"

    "Хомут червячный ленточный 16-25мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 312"

    "Ключ для вворачивания и выворачивания шпилек"

    Кол-во: 15

    "Позиция 313"

    "Отвертка крестообразная 250 №3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 314"

    "Гайка М14"

    Кол-во: 0

    "Позиция 315"

    "Шплинт 8х90"

    Кол-во: 0

    "Позиция 316"

    "Шаблон путеизмерительный ЦУП 1-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Шайба пружинная 36 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 318"

    "Отвертка крестообразная 190 №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 319"

    "Шплинт d 9х90 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 320"

    "Саморез по дереву 3*25"

    Кол-во: 200

    "Позиция 321"

    "Съемник изоляции"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "Отвертка крестообразная 155 №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 323"

    "Саморез по дереву 3*35"

    Кол-во: 200

    "Позиция 324"

    "Болт М 30"

    Кол-во: 900

    "Позиция 325"

    "Молоток 800 гр с деревянной ручкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 326"

    "Ключ трещеточный комбинированный гибкий 72 зуба 17 ммм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 327"

    "Ключ рожковый ВБ 32*36"

    Кол-во: 60

    "Позиция 328"

    "Дрель-шуруповерт аккумуляторная ЗУБР ЗДА -18-Ли-К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "Заклепочник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 330"

    "Ключ трещеточный комбинированный гибкий 72 зуба 19 ммм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 331"

    "Шлифмашинка угловая УШМ-230/2600ЭВ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "Пистолет д/пены монтажный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "Зубило"

    Кол-во: 15

    "Позиция 334"

    "Шлифмашинка угловая УШМ-125/1100Э"

    Кол-во: 1

    "Позиция 335"

    "Зубило 250мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 336"

    "Саморез универсальный черный 6х40"

    Кол-во: 0

    "Позиция 337"

    "Труборез ПП(338)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 338"

    "Шпилька М 16 L 80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 339"

    "Зубило"

    Кол-во: 5

    "Позиция 340"

    "Ключ газовый"

    Кол-во: 9

    "Позиция 341"

    "Топор со стеклопластиковой рукояткой ТЕВТОН 20601-10, 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 342"

    "Рулетка 3м. (стальная лента)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 343"

    "Ключ газовый № 3"

    Кол-во: 19

    "Позиция 344"

    "Рулетка измерительная 100 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 345"

    "Кусачки боковые изолированные"

    Кол-во: 5

    "Позиция 346"

    "Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников"

    Кол-во: 2

    "Позиция 347"

    "Кусачки искробезопасные"

    Кол-во: 5

    "Позиция 348"

    "Ключ динамометрический 42-210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 349"

    "Пресс гидравлический 12 тн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 350"

    "Ключ накидной обмедненный ударный 27 мм"

    Кол-во: 29

    "Позиция 351"

    "Рулетка 5м. (стальная лента)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "Головка торцевая длинная 17мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 353"

    "Хомут червячный ленточный 80-100мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 354"

    "Шайба пружинная М42"

    Кол-во: 0

    "Позиция 355"

    "Ключ накидной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 356"

    "Ключ трещеточный комбинированный гибкий 72 зуба 13 ммм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 357"

    "Ключ рожковый ВБ 10*12"

    Кол-во: 30

    "Позиция 358"

    "Шплинт 3,2х32"

    Кол-во: 0

    "Позиция 359"

    "Электропила дисковая Интерскол ДП-165/1200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 360"

    "Ключ рожковый ВБ 12*13"

    Кол-во: 30

    "Позиция 361"

    "Ключ трещеточный комбинированный гибкий 72 зуба 14 ммм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 362"

    "Шплинт 5х80 Гост 397-79"

    Кол-во: 0

    "Позиция 363"

    "Гайковерт пневматический RP7404"

    Кол-во: 1

    "Позиция 364"

    "Набор съемников на мет. стойке 454 S7 USAG"

    Кол-во: 1

    "Позиция 365"

    "Ключ рожковый ВБ 17*19"

    Кол-во: 3

    "Позиция 366"

    "Бокорезы диагональные усиленные R 180 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 367"

    "Шплинт 6,3*63"

    Кол-во: 0

    "Позиция 368"

    "Фен технический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 369"

    "Ледоруб"

    Кол-во: 7

    "Позиция 370"

    "Ключ рожковый ВБ 24*27"

    Кол-во: 39

    "Позиция 371"

    "Шплинт d 4х30 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 372"

    "Съемник для внешних стопорных колец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 373"

    "Ключ рожковый ВБ 19*22"

    Кол-во: 27

    "Позиция 374"

    "Шплинт d 2х40 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 375"

    "Ключ рожковый ВБ 22*24"

    Кол-во: 34

    "Позиция 376"

    "Напильник ПЛ №2-250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 377"

    "Шайба плоская М 8"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 378"

    "Шайба гроверная М6"

    Кол-во: 0.004

    "Позиция 379"

    "Шайба гроверная М8"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 380"

    "Шайба плоская М 6"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 381"

    "Шайба пружинная М 20"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 382"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 0.009

    "Позиция 383"

    "Шайба пружинная М 14"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 384"

    "Шайба пружинная М 22"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 385"

    "Шайба пружинная М 16"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 386"

    "Шайба пружинная М 24"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 387"

    "Шайба пружинная М 20"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 388"

    "Шайба пружинная М 22"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 389"

    "Шпилька М 20 L 85"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 390"

    "Шайба пружинная М 24"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 391"

    "Гайка М18"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 392"

    "Шайба пружинная М 6"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 393"

    "Гайка М6"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 394"

    "Шайба пружинная М 8"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 395"

    "Шплинт d 4х70 мм"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 396"

    "Шайба плоская М 24"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 397"

    "Шплинт 6,3х80"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 398"

    "Шайба плоская М 6"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 399"

    "Шплинт 6*80"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 400"

    "Шайба плоская М 8"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 401"

    "Гайка М14"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 402"

    "Шплинт 8х90"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 403"

    "Шайба пружинная 36 мм"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 404"

    "Шайба пружинная М 10"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 405"

    "Шайба пружинная М 12"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 406"

    "Шплинт d 4х50 мм"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 407"

    "Шплинт d 5х60 мм"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 408"

    "Саморез универсальный черный 6х40"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 409"

    "Шпилька М 16 L 80"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 410"

    "Шайба пружинная М42"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 411"

    "Шплинт 3,2х32"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 412"

    "Шплинт 5х80 Гост 397-79"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 413"

    "Шплинт 6,3*63"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 414"

    "Шплинт d 4х40 мм"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 415"

    "Шплинт d 4х30 мм"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 416"

    "Гайка М8"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 417"

    "Шплинт d 2х40 мм"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 418"

    "Саморез 3,2*35"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 419"

    "Шплинт d 4х50 мм"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 420"

    "Болт с шестигранной головкой М10*100"

    Кол-во: 0.007

    "Позиция 421"

    "Шайба пружинная М 12"

    Кол-во: 0.12

    "Позиция 422"

    "Шайба плоская М 20"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 423"

    "Шайба пружинная М 14"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 424"

    "Шайба пружинная М 12"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 425"

    "Саморез 3,2*25"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 426"

    "Шайба плоская М 22"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 427"

    "Шплинт d 3х30 мм"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 428"

    "Шайба пружинная М 10"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 429"

    "Болт с шестигранной головкой М10*50"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 430"

    "Болт М 6 х 60 мм"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 431"

    "Шайба пружинная М 14"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 432"

    "Шайба пружинная М 16"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 433"

    "Шайба плоская М 10"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 434"

    "Шайба плоская М 14"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 435"

    "Саморез кровельный с буром 4,2 х 18 мм"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 436"

    "Шайба пружинная М 30"

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 437"

    "Саморез кровельный с буром 4,2 х 25 мм"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 438"

    "Шайба пружинная М 22"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 439"

    "Шайба плоская М 16"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 440"

    "Шайба пружинная М 20"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 441"

    "Шплинт d 5х60 мм"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 442"

    "Шайба плоская М 10"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 443"

    "Болт М 8 х 60 мм"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 444"

    "Винт самонарезающий 3,5 х 20 мм"

    Кол-во: 0.007

    "Позиция 445"

    "Болт М 8 х 60 мм"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 446"

    "Болт М 16 х 50 мм"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 447"

    "Гайка М6"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 448"

    "Болт М 14 х 90 мм"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 449"

    "Болт М 16 х 85 мм"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 450"

    "Гайка М8"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 451"

    "Болт М 8 х 100 мм"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 452"

    "Болт М 10 х 40 мм с гайкой"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 453"

    "Саморез по металлу с буром 4.2х13"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 454"

    "Болт М 12 х 45 мм"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 455"

    "Гайка М10"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 456"

    "Болт М 10 х 100 мм"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 457"

    "Болт М 10х50 с гайкой"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 458"

    "Болт М 12 х 100 мм"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 459"

    "Болт М 12 х 40 мм с гайкой"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 460"

    "Болт М 12*50"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 461"

    "Болт М 16 х 40 мм с гайкой"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 462"

    "Болт М 12 х 70 мм"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 463"

    "Болт М 6 х 40 мм"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 464"

    "Винт самонарезающий 4,2х19"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 465"

    "Гайка М8"

    Кол-во: 0.045

    "Позиция 466"

    "Гайка шестигранная М 6-6Н.5"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 467"

    "Болт М 18 х 90 мм"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 468"

    "Винт самонарезающий 4,2х16"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 469"

    "Гайка шестигранная М 8-6Н.5"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 470"

    "Винт самонарезающий 4,2х13"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 471"

    "Шайба плоская М 6"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 472"

    "Винт самонарезающий 4,0х35"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 473"

    "Болт М 8 х 80 мм"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 474"

    "Болт с шестигранной головкой 6,0х50 мм"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 475"

    "Гайка М12"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 476"

    "Болт М 16 х 90 мм"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 477"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 478"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 479"

    "Шайба плоская М 10"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 480"

    "Гайка М5"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 481"

    "Гайка М20"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 482"

    "Винт самонарезающий 4,2х38"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 483"

    "Шайба плоская М 12"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 484"

    "Гайка М22"

    Кол-во: 0.22

    "Позиция 485"

    "Гайка шестигранная М 10-6Н.5"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 486"

    "Шайба плоская М 16"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 487"

    "Саморез кровельный с буром 4,2 х 25 мм"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 488"

    "Шплинт d 9х90 мм"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 489"

    "Шайба плоская М 16"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 490"

    "Шайба плоская М 12"

    Кол-во: 0.04

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    Заказчик
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