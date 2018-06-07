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Номер извещения
31806556955
Уникальный номер закупки
18/4.3/0036447/ГТранс
Наименование закупки
Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 18:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3462 75-23-03
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
pam@sur.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пустовалов Алексей Михайлович
Место рассмотрения предложений
628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.
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Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556955Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 10:0521.06.2018 10:0521.06.2018 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556955Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 16:0011.07.2018 16:0011.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556955Подведение итогов не позднее Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.07.201811.07.2018 16:0011.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556955Подведение итогов не позднее Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году628418, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Островского, дом 16.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инструментов и метизной продукции для нужд Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году
Начальная цена
6 463 668,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
46.18.19.190
47.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.04
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