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Номер извещения
31806557000
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028449/ГПереработка
Наименование закупки
Приобретение модульного здания заводского изготовления "Здравпункт" для Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 18:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-22
Факс
--
Адрес электронной почты
TurukinEN@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турукин Евгений Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
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Приобретение модульного здания заводского изготовления "Здравпункт" для Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.07.2018 10:00 GMT +316.07.2018 10:0016.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806557000Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение модульного здания заводского изготовления "Здравпункт" для Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка"г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Дата и время вскрытия заявок
16.07.2018 11:0016.07.2018 11:0016.07.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806557000Дата и время вскрытия заявок Приобретение модульного здания заводского изготовления "Здравпункт" для Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка"г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Подведение итогов не позднее
18.07.2018 18:0018.07.2018 18:0018.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557000Подведение итогов не позднее Приобретение модульного здания заводского изготовления "Здравпункт" для Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка"г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.07.201818.07.2018 18:0018.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806557000Подведение итогов не позднее Приобретение модульного здания заводского изготовления "Здравпункт" для Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка"г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение модульного здания заводского изготовления "Здравпункт" для Управления по транспортировке жидких углеводородов ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
14 868 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
41.20.20.180
41.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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