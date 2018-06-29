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Номер извещения
31806556994
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031102/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка автогидроподъемника для нужд ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 18:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-22
Факс
--
Адрес электронной почты
TurukinEN@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турукин Евгений Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автогидроподъемника для нужд ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2018 10:00 GMT +329.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556994Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автогидроподъемника для нужд ООО "Газпром переработка"г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Дата и время вскрытия заявок
29.06.2018 11:0029.06.2018 11:0029.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556994Дата и время вскрытия заявок Поставка автогидроподъемника для нужд ООО "Газпром переработка"г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Подведение итогов не позднее
16.07.2018 18:0016.07.2018 18:0016.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556994Подведение итогов не позднее Поставка автогидроподъемника для нужд ООО "Газпром переработка"г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автогидроподъемника для нужд ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
11 433 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
29.10.59.390
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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