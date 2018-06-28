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    Главная / Торги / Поставка фторопластовых и асботехнических изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Поставка фторопластовых и асботехнических изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 10:0028.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556987Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фторопластовых и асботехнических изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806556987

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028867/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фторопластовых и асботехнических изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 18:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    056 Документация 28867 СМСП с изм. № 2.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TurukinEN@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турукин Евгений Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фторопластовых и асботехнических изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 10:00 GMT +328.06.2018 10:0028.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556987Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фторопластовых и асботехнических изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 11:0028.06.2018 11:0028.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556987Дата и время вскрытия заявок Поставка фторопластовых и асботехнических изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 18:0010.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556987Подведение итогов не позднее Поставка фторопластовых и асботехнических изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556987Подведение итогов не позднее Поставка фторопластовых и асботехнических изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фторопластовых и асботехнических изделий для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Начальная цена

    3 154 044,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    22.19.20.120

    Резины вулканизированные, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей

    Классификатор ОКВЭД2

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стержень фторопластовый Ф4 100х400"

    Кол-во: 95

    "Позиция 2"

    "Пластина резиновая 1ого класса неформовая маслобензостойкая средней степени твердости С 1Н-I-МБС-С-5 толщиной 5мм ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Пластина резиновая 1ого класса неформовая маслобензостойкая средней степени твердости С 1Н-I-МБС-С-5 толщиной 5мм ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Пластина резиновая 1ого класса неформовая маслобензостойкая средней степени твердости С 1Н-I-МБС-С-3 толщиной 3мм ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Стержень фторопластовый Ф-4 ф20х400 ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Шнур асбестовый общего назначения ШАОН 20мм ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Лист из фторопласта марки Ф4 ПН толщина 2мм ГОСТ 10007-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Втулка из композиции Ф4К20 сорт высший наружный диаметр 80мм внутренний диаметр 50мм высота 50мм"

    Кол-во: 105

    "Позиция 9"

    "Втулка из композиции Ф4К20 сорт высший наружный диаметр 90мм внутренний диаметр 60мм высота 60мм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 10"

    "Армопласт 100мм х 1,5м 100мм х 1,5м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Пластина резиновая 1ого класса неформовая маслобензостойкая средней степени твердости С 1Н-I-МБС-С-4 толщиной 4мм ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 150

    "Позиция 12"

    "Лента конвейерная 2л-500-2-тк-200-3/1. 2-тип,500-ширина,2-кол-во слоев ,тк-200-марка текстиля,3-толщина рабочей обкатки,1-толщина нерабочей обкатки. ГОСТ 20-85"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Шнур асбестовый общего назначения ШАОН 18мм ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 134

    "Позиция 14"

    "Картон асбестовый общего назначения КАОН-1 5,0мм ГОСТ 2850-95"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 15"

    "Шнур асбестовый общего назначения ШАОН 22мм ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 561

    "Позиция 16"

    "Ткань асбестовая толщина 2,2мм ширина 1550мм АТ-5 ГОСТ 6102-94"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Лист из фторопласта марки Ф4 ПН толщина 3мм ГОСТ 10007-80"

    Кол-во: 21

    "Позиция 18"

    "Лист из фторопласта марки Ф4 ПН толщина 1мм ГОСТ 10007-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Ткань асбестовая АТ-9 толщина 2,0мм ширина 1500мм ГОСТ 6102-94"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Шнур асбестовый общего назначения ШАОН 18мм ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Лист из фторопласта марки Ф4 ПН толщина 2мм ГОСТ 10007-80"

    Кол-во: 41

    "Позиция 22"

    "Пластина силиконовая 1000х1000х5мм Высокие электроизоляционные качества физиологическая и химическая инертность гибкость и эластичность Термостойкость от -60 до +300С толщина 5 мм,размер 1000х1000 мм."

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Ткань асбестовая АТ-9 ширина 1550мм ГОСТ 6102-94"

    Кол-во: 40

    "Позиция 24"

    "Ткань асбестовая АТ-4 толщина ширина 1550мм ГОСТ 6102-94"

    Кол-во: 160

    "Позиция 25"

    "Втулка из фторопласт.композиций ф-4к20, ф4к15м5 ,где:dнар.=120мм(+-4.0);dвнутр.= 30мм(+-2.0);н=120мм(+-5.0);м=2500г интервал температ ур=-60 до +260гр.с"

    Кол-во: 24

    "Позиция 26"

    "Втулка из фторопласт.композиций ф-4к20, ф4к15м5 ,где:dнар.=120мм(+-4.0);dвнутр.= 30мм(+-2.0);н=120мм(+-5.0);м=2500г интервал температ ур=-60 до +260гр.с"

    Кол-во: 46

    "Позиция 27"

    "Втулка из композиции Ф4К20 сорт высший наружный диаметр 115мм внутренний диаметр 50мм высота 125мм ТУ 6-05-1413-76"

    Кол-во: 40

    "Позиция 28"

    "Втулка из композиции Ф4К20 сорт высший наружный диаметр 330мм внутренний диаметр 258мм высота 120мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 29"

    "Втулка из фторопласт.композиций ф-4к15м5 наружный д=128 мм,внутр.д=74 ,высота 120 мм"

    Кол-во: 180

    "Позиция 30"

    "Лист из фторопласта марки Ф4 ПН толщина 1мм ГОСТ 10007-80"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Стержень фторопластовый Ф-4 ф60х400 ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Полотно нетканое Агротекс плотностью 42гм2 ТУ 8397-002-05772227-01"

    Кол-во: 70

    "Позиция 33"

    "Ткань асбестовая АТ-4 толщина 3,1мм ширина 1040мм ГОСТ 6102-94"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Ткань асбестовая АТ-9 толщина 2,0мм ширина 1500мм ГОСТ 6102-94"

    Кол-во: 40

    "Позиция 35"

    "Пластина резиновая 1ого класса формовая тепломорозокислотощелочестойкая средней степени твердости С 1Ф-I-ТМКЩ-С-2 толщиной 2мм ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Пластина резиновая 1ого класса неформовая маслобензостойкая средней степени твердости С 1Н-I-МБС-С-4 толщиной 4мм ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 60

    "Позиция 37"

    "Пленка полиэтиленовая 200мкрх1500мм ГОСТ 10354-82"

    Кол-во: 500

    "Позиция 38"

    "Пленка армированная ПВД, ширина=2м,плотность г./м2=200"

    Кол-во: 250

    "Позиция 39"

    "Картон асбестовый общего назначения КАОН-1 5,0мм ГОСТ 2850-95"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Лист из фторопласта марки Ф4 ПН толщина 2мм ГОСТ 10007-80"

    Кол-во: 18

    "Позиция 41"

    "Полотно мембранное К-811 0,8мм ТУ 38-0056109-88"

    Кол-во: 18

    "Позиция 42"

    "Стержень фторопластовый Ф-4 ф70х400 ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 150

    "Позиция 43"

    "Стержень фторопластовый Ф-4 ф60х400 ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 49

    "Позиция 44"

    "Ткань асбестовая АТ-4 толщина 3,1мм ширина 1040мм ГОСТ 6102-94"

    Кол-во: 70

    "Позиция 45"

    "Шнур асбестовый общего назначения ШАОН 18мм ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 134.3

    "Позиция 46"

    "Шнур асбестовый общего назначения ШАОН 22мм ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 561.1

    "Позиция 47"

    "Стержень фторопластовый Ф-4 ф60х400 ТУ 6-05-810-88"

    Кол-во: 49.7

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    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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