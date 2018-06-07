Поставка инструментов, метизов, прочего инвентаря для нужд ООО "Газпром энерго"

Поставка инструмента, метизов и прочего инвентаря для нужд ООО "Газпром энерго"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка инструмента, метизов и прочего инвентаря для нужд ООО "Газпром энерго"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Круг отрезной FIT 37071 115х1,6х22 Диаметр круга 115 мм Назначение Металл Толщина круга 1,6 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Круг отрезной по металлу 115*1.2*22 Диаметр круга 115 мм Назначение Металл Толщина круга 1,2 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Круг отрезной по металлу 125*2*22 Диаметр круга 125 мм Назначение Металл Толщина круга 2 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 80

"Позиция 4" "Круг отрезной по металлу 180*2.5*22 Диаметр круга 180 мм Назначение Металл Толщина круга 2,5 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 35

"Позиция 5" "Круг отрезной по металлу 180*3*22 Диаметр круга 180 мм Назначение Металл Толщина круга 3 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 10

"Позиция 6" "Круг отрезной по металлу 230*2.5*22 Диаметр круга 230 мм Назначение Металл Толщина круга 2.5 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 100

"Позиция 7" "Лента ПВХ 15х0,20 1с желтая материал ПВХ" Кол-во: 20

"Позиция 8" "Лента ПВХ 15х0,20 1с красная материал ПВХ" Кол-во: 20

"Позиция 9" "Лента ПВХ 15х0,20мм, синяя, материал ПВХ" Кол-во: 20

"Позиция 10" "Лента ФУМ "ФУМ-1" 15мм толщина с предельными отклонениями 0,10 ± 0,02 мм; ширина 10,20 мм; предельные отклонения по ширине ± 1,0 мм; длина куска ленты не менее 1,0 м; прочность при разрыве не менее 6,86 (70) МПа (кг/см 2); относительное удлинени" Кол-во: 3

"Позиция 11" "Лента ФУМ "ФУМ-2" 0,1Х20 толщина с предельными отклонениями 0,10 ± 0,02 мм; ширина 10,20 мм; предельные отклонения по ширине ± 1,0 мм; длина куска ленты не менее 1,0 м; прочность при разрыве не менее 6,86 (70) МПа (кг/см 2); относительное удлине" Кол-во: 4

"Позиция 12" "Леска для тримера PRO 2,5мм 243м (катушка) (DI047) Суперпрофессиональная двуслойная леска, изготовленная из двух различных материалов: сердцевина с высокой прочностью на разрыв и внешний слой с высокой износостойкостью. Изготовленная таким образом ле" Кол-во: 13

"Позиция 13" "Лестница трехсекционная универсальная HS3 6312 длина 8,43м." Кол-во: 1

"Позиция 14" "Лопата снеговая СибрТех 61588 512х408 мм, алюминиевый черенок, морозостойкий Тип лопаты Снеговая Параметры упаковки Вес 1.26 кг" Кол-во: 33

"Позиция 15" "Лопата совковкая совковая Материал корпуса сталь Конструкция нескладная Общая длина, мм 370 Вес, кг 1.48" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Лопата ЛКО копальная остроконечная Тип штыковая Материал корпуса сталь Конструкция нескладная Общая длина, мм 1345 Черенок есть Материал черенка дерево" Кол-во: 4

"Позиция 17" "Лопатка для перфоратора SDS+ плоское широкое для перфораторов, 40x250 мм" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Люк полимерно-композитный легкий 760/90/40 мм 5 тн (красный) Наружний размер люка: 760 мм Внутренний диаметр люка: 590 мм Высота: 90 мм Глубина установки крышки: 40 мм Номинальная нагрузка: 5тн Температура рабочей среды (макс.): -50С +70С Масс" Кол-во: 3

"Позиция 19" "Люк полимерно-композитный легкий 760/90/40 мм 5 тн (черный) Наружний размер люка: 760 мм Внутренний диаметр люка: 590 мм Высота: 90 мм Глубина установки крышки: 40 мм Номинальная нагрузка: 5тн Температура рабочей среды (макс.): -50С +70С Масса:" Кол-во: 5

"Позиция 20" "Машина углошлифовальная ИНТЕРСКОЛ УШМ-230/2300М Мощность: 2300 Вт Число оборотов: 6500 об/мин Диаметр диска: 230 мм Посадочный диаметр диска: 22,2 мм Антивибрационная рукоятка: нет Дополнительно: плавный пуск, защита от непреднамеренного пуска " Кол-во: 1

"Позиция 21" "Метла полипропиленовая для улицы с деревянной ручкой, 130см артикул 132689 Тип Метла Материал инвентаря полипропилен С рукояткой да Материал рукоятки дерево Длина рукоятки 130 см Ширина (Габарит X) 25 см" Кол-во: 9

"Позиция 22" "Молоток слесарный стальной с квадратным 200 гр Материал рукояти деревянная Боек Квадратный Длина, мм 285 Вес, кг 0.2" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Набор бит ЗУБР "УНИВЕРСАЛ", 26093-H99, серия "Эксперт", с мини-трещотк Количество насадок в наборе, шт. 95 Трещоточный механизм есть Форма ручки Прямая Намагниченный наконечник нет Тип наконечника набор Диэлектрическое покрытие нет Тип шлица" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Набор головок торцевых Набор головок торцевых 1/2" с принадлежностями 28шт Количество в наборе, шт. 28 Min размер головки, мм 8 Max размер головки, мм 32 Вес, кг 4.375" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Набор ключей комбинированных 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Тип комбинированные Трещотка нет Количество в наборе, шт. 22 Размер min, мм 6 Размер max, мм 32 Материал CrV" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Набор ключей с трещеткой Дело Техники 515081 8 шт. (8,10,12,13,14,15,17,19мм) Вес, кг 0.950 Размер max, мм 19 Размер min, мм 8 Тип комбинированные Трещотка есть Материал CrV" Кол-во: 4

"Позиция 27" "Набор ключей КГД №1 гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних 9 предметов, ключи двусторонних с открытым зевом" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Болт М8-6gх50.58 Размер: М6х50мм Тип резьбы: М 6 Внешний диаметр болта: 6мм Длина болта: 50мм Материал – болт изготовлен из стали." Кол-во: 3

"Позиция 29" "Болты М10-6g х 40 Размер: М6х40мм Тип резьбы: М 6 Внешний диаметр болта: 6мм Длина болта: 40мм Материал – болт изготовлен из стали." Кол-во: 4

"Позиция 30" "Бур SDS+ D=18х600 мм ЗУБР 29314-600-18, Устройство S4L Диаметр, мм 18 Общая длина, мм 600 Тип хвостовика SDS-plus" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Бур SDS+ D=20х600 мм ЗУБР 29314-600-20 Устройство S4L Диаметр, мм 20 Общая длина, мм 600 Тип хвостовика SDS-plus" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Валик малярный меховой 100мм ГОСТ 10831-87 Типоразмер средние Высота ворса, мм 12 Длина, мм 100 Диаметр, мм 48 Материал шубки натуральный мех Бюгель, мм 6 Вес, кг 0.135 Материал рукояти Полипропилен" Кол-во: 5

"Позиция 33" "Валик ВМ-200 малярный меховой , искусственный мех на трикотажной основе, 200мм, плотность 450г/м2, высота ворса 12-14мм, цвет белый, бюгель 6мм, труба 48мм, цвет ручки красный" Кол-во: 6

"Позиция 34" "Валик малярный поролоновый 200 Типоразмер средние Толщина шубки, мм 10 Длина, мм 200 Диаметр, мм 48 Материал шубки поролон Бюгель, мм 6 Вес, кг 0.197 Материал рукояти Полипропилен" Кол-во: 4

"Позиция 35" "Гайка шестигранная М8 ГОСТ 7798, 7805 диаметр 8 мм" Кол-во: 4

"Позиция 36" "Гайка М10 оцинкованная диаметр 10 мм, материал покрытия - оцинкованная сталь" Кол-во: 14.5

"Позиция 37" "Гайка М12 оцинкованная диаметр 12 мм, материал покрытия - оцинкованная сталь" Кол-во: 13

"Позиция 38" "Гайка М14 оцинкованная диаметр 14 мм, материал покрытия - оцинкованная сталь" Кол-во: 3

"Позиция 39" "Гайка М16 оцинкованная Материал Сталь Поверхность Цинкование Диаметр резьбы, d М16" Кол-во: 25

"Позиция 40" "Гайка М18 оцинкованная Материал Сталь Поверхность Цинкование Диаметр резьбы, d М18" Кол-во: 3

"Позиция 41" "Гайка М6 оцинкованная Материал Сталь Поверхность Цинкование Диаметр резьбы, d М6" Кол-во: 2.5

"Позиция 42" "Гвоздь 2х40мм диаметр стержня - 2 мм, длина гвоздя - 40 мм" Кол-во: 5

"Позиция 43" "Гвоздь 4x100мм диаметр стержня - 4 мм, длина гвоздя - 100 мм" Кол-во: 5

"Позиция 44" "Гильза защитная ГЗ16.1.1.320 М20х1.5; L=320; Ру=16 МПа" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Замок врезной 80500-ЗВ8-6/03-НШ-002Ш.З Тип ригелей Классический/Прямоугольный Тип механизма секретности Сувальдный с двойной бородкой Количество ключей 3 шт Удаление ключевого отверстия (Backset) 48,5 мм Вылет ригелей 22 мм Количество точек запи" Кол-во: 30

"Позиция 46" "Кисть плоская (флейцевая) Профессиональная КФ-100*14, щетина 100 мм" Кол-во: 8

"Позиция 47" "Кисть плоская (флейцевая) Профессиональная КФ-35*14 щетина, 35 мм" Кол-во: 7

"Позиция 48" "Кисть плоская (флейцевая) Профессиональная КФ-50*14 щетина, 50 мм" Кол-во: 7

"Позиция 49" "Кисть плоская (флейцевая) Профессиональная КФ-70*14, щетина, 70 мм" Кол-во: 8

"Позиция 50" "Кисть флейц (плоская) 1,5" FIT-01034 38мм, натуральная щетина, изготовлена из натуральной свиной щетины, Толщина набивки щетины 12мм. ТОР – 45%. Деревянная лакированная ручка." Кол-во: 20

"Позиция 51" "Кисть КП-100 малярная плоская смешанная щетина, 100 мм" Кол-во: 5

"Позиция 52" "Кисть малярная плоская КП-50, плоская, смешанная щетина, а, 50 мм" Кол-во: 5

"Позиция 53" "Клещи токоизмерительные М-266F 1000А Диапазон измерения силы тока: ~0…1000 А Диапазон измерения напряжения: =0…1000 B, ~0…750 B Диапазон измерения сопротивления: 0…2 МОм Диапазон измерения сопротивления изоляции: 0…2000 МОм (с приставкой М261) Д" Кол-во: 4

"Позиция 54" "Ключ газовый (трубный) №1 ТУ завода изготовителя Наклон губок 90 ° Форма губок L Макс. диаметр трубы (дюймы) 1 "" Кол-во: 9

"Позиция 55" "Ключ газовый (трубный) №2 ТУ завода изготовителя Наклон губок 90 ° Форма губок L Макс. диаметр трубы (дюймы) 2 "" Кол-во: 4

"Позиция 56" "Ключ газовый (трубный) №3 ТУ завода изготовителя Наклон губок 90 ° Форма губок L Макс. диаметр трубы (дюймы) 3 "" Кол-во: 4

"Позиция 57" "Ключ накидной 22х24 Тип ключа Рожковый Размер 22 x 24 мм Материал Хром-ванадий (Cr-V)" Кол-во: 3

"Позиция 58" "Ключ накидной 27х30 Тип ключа Рожковый Размер 27 x 30 мм Материал Хром-ванадий (Cr-V)" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Ключ накидной 30х32 Тип ключа Рожковый Размер 30 x 32 мм Материал Хром-ванадий (Cr-V)" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Ключ рожковый 17х19 стандарт DIN-895 Тип ключа Рожковый Размер 17 x 19 мм Материал Хром-ванадий (Cr-V)" Кол-во: 5

"Позиция 61" "Ключ трубный шарнирный с автозахватом W28HD8/048870(арт: 48870) 200 мм Длина, мм 200 Материал CrV Трещотка нет Размер max, мм 22 Размер min, мм 10 Номер ключа №0" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Автополог из брезента ВО2,8х5,8м" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Ключ гаечный комбинированный 10х10" Кол-во: 22

"Позиция 64" "Ключ гаечный комбинированный 12х12" Кол-во: 22

"Позиция 65" "Ключ гаечный комбинированный 13х13" Кол-во: 22

"Позиция 66" "Ключ гаечный комбинированный 14х14" Кол-во: 22

"Позиция 67" "Ключ гаечный комбинированный 22х22" Кол-во: 24

"Позиция 68" "Молоток слесарный стальной с квадратным бойком с ручкой 200 гр" Кол-во: 15

"Позиция 69" "Молоток слесарный стальной с квадратным бойком с ручкой 400 гр" Кол-во: 22

"Позиция 70" "Плоскогубцы комбинированные с изолированными рукоятками ЗУБР 180мм" Кол-во: 39

"Позиция 71" "Плоскогубцы комбинированные с изолированными рукоятками ЗУБР 160мм" Кол-во: 28

"Позиция 72" "Кусачки боковые с изолированными рукоятками ЗУБР 160мм" Кол-во: 29

"Позиция 73" "Тонкогубцы с изолированными рукоятками Зубр 160мм; ТУ 3926-004-57887514-08" Кол-во: 17

"Позиция 74" "Ключ торцовый Г-образный 10 мм" Кол-во: 12

"Позиция 75" "Ключ торцовый Г-образный 12 мм" Кол-во: 12

"Позиция 76" "Ключ торцовый Г-образный 13 мм" Кол-во: 12

"Позиция 77" "Ключ торцовый Г-образный 14 мм" Кол-во: 12

"Позиция 78" "Ключ торцовый Г-образный 17 мм" Кол-во: 12

"Позиция 79" "Ключ торцовый Г-образный 19 мм" Кол-во: 12

"Позиция 80" "Ключ торцовый Г-образный 22 мм" Кол-во: 12

"Позиция 81" "Кувалда с деревянной ручкой 3 кг" Кол-во: 6

"Позиция 82" "Кувалда с деревянной ручкой 5 кг" Кол-во: 6

"Позиция 83" "Набор торцевых головок Зубр, 1/4"+1/2", 108 предметов (27635-H108)" Кол-во: 13

"Позиция 84" "Набор сверел по металлу Волжский инструмент , 19 шт., быстрорежущая сталь Р6М5" Кол-во: 37

"Позиция 85" "Набор надфилей Зубр, 6 шт., в пластиковой подвеске ( 4-16055-H6 )" Кол-во: 22

"Позиция 86" "Набор слесарно-монтажного инструмента НИЗ "Прогресс" 1/2",16 предметов ( 27622) ТУ3926-044-00220990-97" Кол-во: 6

"Позиция 87" "Ящик пластиковый для инструмента 21" СИБРТЕХ 908 530х275х290мм" Кол-во: 8

"Позиция 88" "Компрессор ременной масляный КВ-365/100Моцность 2,2кВт" Кол-во: 5

"Позиция 89" "Набор комбинированных ключей EVA, 20 предметов МАСТАК 5-21120" Кол-во: 32

"Позиция 90" "Тиски поворотные слесарные ЗУБР ЭКСПЕРТс поворотным основанием, 80 мм (32602-80)" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Ключ разводной ЗУБР "Эксперт", двухкомпонентная рукоятка 36 мм/ 250 мм ( 27255 )" Кол-во: 4

"Позиция 92" "Ключ трубный рычажный ЗУБР№1, 1"( 27337-1 )" Кол-во: 4

"Позиция 93" "Ключ трубный рычажный ЗУБР№3, 2" ( 27336-3 )" Кол-во: 4

"Позиция 94" "Ключ трубный рычажный ЗУБР№2, 1 1/2" ( 27336-2 )" Кол-во: 4

"Позиция 95" "Сверло ступенчатое по металлу Энкор 12 ступ. 6-38 мм 21638" Кол-во: 2

"Позиция 96" "Тиски слесарные индустриальные ЗУБР серия "Эксперт"поворотные ( 32703-200 )" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Инверторный сварочный аппарат MMA ИСА-200/9,4Мощность 9,4кВа, электроды 1,6-5мм" Кол-во: 6

"Позиция 98" "Шприц смазочный рычажно-плунжерный 20 oz(600 гм) с 2 мя шлангами усиленный - БУРАН" Кол-во: 7

"Позиция 99" "Горелка (пистолет с паяльником ГВ-1-12)" Кол-во: 3

"Позиция 100" "Лом монтажный шестигранный ЗУБР, с заостренным концом и лопаткой под углом 30°, профиль 25 мм, длина 150 см" Кол-во: 9

"Позиция 101" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 1,50" Кол-во: 45

"Позиция 102" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 2,20" Кол-во: 50

"Позиция 103" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 2,50" Кол-во: 55

"Позиция 104" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 3,00" Кол-во: 65

"Позиция 105" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 3,20" Кол-во: 65

"Позиция 106" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 3,50" Кол-во: 60

"Позиция 107" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 4,00" Кол-во: 65

"Позиция 108" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 4,50" Кол-во: 50

"Позиция 109" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 5,00" Кол-во: 50

"Позиция 110" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 5,50" Кол-во: 45

"Позиция 111" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 5,80" Кол-во: 45

"Позиция 112" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 6,00" Кол-во: 50

"Позиция 113" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 6,50" Кол-во: 20

"Позиция 114" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 7,00" Кол-во: 25

"Позиция 115" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 7,50" Кол-во: 15

"Позиция 116" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 8,00" Кол-во: 20

"Позиция 117" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 8,50" Кол-во: 15

"Позиция 118" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 9,00" Кол-во: 15

"Позиция 119" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 9,50" Кол-во: 15

"Позиция 120" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 10,00" Кол-во: 20

"Позиция 121" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 10,50" Кол-во: 13

"Позиция 122" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 11,00" Кол-во: 13

"Позиция 123" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 12,00" Кол-во: 14

"Позиция 124" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 12,50" Кол-во: 13

"Позиция 125" "Сверло с цилиндрическим хвостовиком сталь Р6М5 сп. ц/х 13,00" Кол-во: 14

"Позиция 126" "Сверло по бетону D 6 6х90х150мм" Кол-во: 40

"Позиция 127" "Сверло по бетону D 8 8х90х150мм" Кол-во: 25

"Позиция 128" "Ключ рожковый 10х11" Кол-во: 17

"Позиция 129" "Ключ рожковый 10х12" Кол-во: 42

"Позиция 130" "Ключ рожковый 11х13" Кол-во: 17

"Позиция 131" "Ключ рожковый 12х14" Кол-во: 17

"Позиция 132" "Ключ рожковый 13х17" Кол-во: 24

"Позиция 133" "Ключ рожковый 17х19" Кол-во: 39

"Позиция 134" "Ключ рожковый 19Х22" Кол-во: 19

"Позиция 135" "Ключ рожковый 22х24" Кол-во: 34

"Позиция 136" "Ключ рожковый 27х30" Кол-во: 30

"Позиция 137" "Ключ рожковый 30х32" Кол-во: 25

"Позиция 138" "Ключ рожковый 41х46" Кол-во: 12

"Позиция 139" "Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая зернистость 4 240*170 мм в упаковке 10 шт ГОСТ 13344-79" Кол-во: 18

"Позиция 140" "Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая зернистость 6 240*170 мм в упаковке 10 шт ГОСТ 13344-79" Кол-во: 17

"Позиция 141" "Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая зернистость 12 240*170 мм в упаковке 10 шт" Кол-во: 17

"Позиция 142" "Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая зернистость 25 240*170 мм в упаковке 10 шт" Кол-во: 7

"Позиция 143" "Угловая шлифовальная машина УШМ-22/230Интерскол" Кол-во: 10

"Позиция 144" "Дрель ударная ДУ-22/1200ЭРП2Интерскол" Кол-во: 4

"Позиция 145" "Отвертка аккумуляторная ОА-3,6Интерскол" Кол-во: 3

"Позиция 146" "Строительный фен ФЭ-2000ЭДИнтерскол" Кол-во: 5

"Позиция 147" "Набор стамесок Зубр, 6шт., деревянная ручка, хромванадиевая сталь, деревянный бокс18096-H6" Кол-во: 3

"Позиция 148" "Набор отверток ЗУБР Мастер, 7 шт. 25065-H7_z02" Кол-во: 26

"Позиция 149" "Рулетка измерительная ЗУБР ЭКСПЕРТ 10м арт. 34059-10-27ударопрочный 2-компонентный корпус" Кол-во: 37

"Позиция 150" "Рулетка измерительная ЗУБР ЭКСПЕРТ 5м арт. 34059-05-27ударопрочный 2-компонентный корпус" Кол-во: 27

"Позиция 151" "Рулетка ЗУБР НЕЙЛОН 3м арт.34056-03-16серия "Мастер", обрезиненный корпус" Кол-во: 31

"Позиция 152" "Мерная лента ЗУБР 30м арт.34155-30_z01серия "Мастер", фиберглассовая" Кол-во: 9

"Позиция 153" "Скобозабивной пистолет ЗУБР "Эксперт" скобы 6-14 мм, тип 140( 4-31573 )" Кол-во: 7

"Позиция 154" "Скобы ЗУБР для степлера тип 140, высота 14мм/1000шт31630-14_z01" Кол-во: 10

"Позиция 155" "Станок заточный Интерскол Т-150/150Число оборотов круга 2950 об/мин, мощность 150 Вт" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Миксер строительный с венчиками КМ-60/1000Э Интерсколмощность 1050Вт" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Торцовочная пила ПРР-250/2000-2 Интерсколмощность 2000Вт, 4800/3000 об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Пильный диск Интерскол (быстрый пропил) по дереву180x20/16-36Т" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Патрон сверлильный ПС-16(отверстие-конус В18) ПРАКТИКА/030-252" Кол-во: 2

"Позиция 160" "Круг шлифовальный 200Х20Х16мм25А, 60 KL (ЛУГА)" Кол-во: 3

"Позиция 161" "Пила цепная бензиновая ЗУБР(2,4 кВт/3,3л.с), 12500 об/мин ( ПБЦ-560 45ДП )" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Выпрессовщик с выносным насосом Сорокин 26.360привод - гидравлический" Кол-во: 3

"Позиция 163" "Съёмники шариковых подшипников (набор) Сорокин 30.105 Ширина заxвата 56-220" Кол-во: 3

"Позиция 164" "Лопата снеговая СибрТех 61588 512х408 мм, алюминиевый черенок, морозостойкий пластик" Кол-во: 23

"Позиция 165" "Бетономешалка Вихрь БМ-120мощность 550Вт, скорость вращения 26,6 об/мин" Кол-во: 2

"Позиция 166" "Шланговый противогаз ПШ-1Сшланг ПВХ (с маской ППМ-88 - 1 шт.)" Кол-во: 10

"Позиция 167" "Приспособление для скручивания проводов МИ-230АСечение монтируемых проводов, мм2 50 - 185" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Тросорез ручной КВТ ТР-14 67656" Кол-во: 2

"Позиция 169" "Электропаяльник Светозар SV-55300-100Мощность: 100 Вт" Кол-во: 2

"Позиция 170" "Электропаяльник Светозар SV-55300-60Мощность: 60 Вт" Кол-во: 2

"Позиция 171" "Набор электромонтажника КВТ НИЭ-02 66353АРТИКУЛ: 66353" Кол-во: 4

"Позиция 172" "Пропановая горелка X-500 КВТ" Кол-во: 3

"Позиция 173" "Заземление переносное ПК-0,4-10ННом. напряжение заземляемых, ВЛ, кВ 0,4-10" Кол-во: 2

"Позиция 174" "Заземление переносное ЗПЛ-10М -350мм кв" Кол-во: 2

"Позиция 175" "Захват для горизонтального подъема листового металла ЗГЛ-2,5зев захвата 0-60мм" Кол-во: 2

"Позиция 176" "Строительный лом круглый ЗУБР, длина 1,3 м, диаметр 25 мм" Кол-во: 11

"Позиция 177" "Цепь для пилы бензомоторной ЗУБР 91 P (3/8"; 57 звеньев; 16"; 1.3 мм)" Кол-во: 10

"Позиция 178" "Набор резьбонарезной ЗУБР 28270-H5 Набор резьбонарезной ЗУБР" Кол-во: 6

"Позиция 179" "Диск пильный (315х30 мм; Z48WZ) по дереву Metabo 628056000" Кол-во: 2

"Позиция 180" "Бур для перфоратора SDS+ 6х160 Ермак" Кол-во: 46

"Позиция 181" "Бур для перфоратора SDS+ 8х160 Ермак" Кол-во: 47

"Позиция 182" "Бур для перфоратора SDS+ 10х160 Ермак" Кол-во: 44

"Позиция 183" "Набор пневматического инструмента 1/2", 3/8" и 1/4 42 предмета Артикул: HI822020" Кол-во: 4

"Позиция 184" "Гидравлический настольный пресс СОРОКИН 7.4" Кол-во: 3

"Позиция 185" "Кисть плоская (флейцевая) Профессиональная КФ-25*12" Кол-во: 82

"Позиция 186" "Кисть плоская (флейцевая) Профессиональная КФ-35*14" Кол-во: 177

"Позиция 187" "Кисть плоская (флейцевая) Профессиональная КФ-50*14" Кол-во: 257

"Позиция 188" "Кисть плоская (флейцевая) Профессиональная КФ-70*14" Кол-во: 180

"Позиция 189" "Кисть плоская (флейцевая) Профессиональная КФ-100*14" Кол-во: 117

"Позиция 190" "Макловица прямоугольная. Натуральное волокно 50*140 мм, КМБ-140" Кол-во: 10

"Позиция 191" "Кисть плоская (ракля) Профессиональная. Натуральная белая щетина 25*120 мм, КПп-120" Кол-во: 41

"Позиция 192" "Кисть круглая (ручник) Профессиональная Ø 40 мм /12, КРп-40" Кол-во: 20

"Позиция 193" "Кисть круглая (ручник) Профессиональная Ø 60 мм /20, КРп-60" Кол-во: 42

"Позиция 194" "Кисть радиаторная, натуральная белая дважды проваренная щетина, деревянная ручка 63 мм / 2,5", КФР-63" Кол-во: 68

"Позиция 195" "Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая зернистость 0 240*170 мм в упаковке 10 шт ГОСТ 13344-79" Кол-во: 11

"Позиция 196" "Набор ударных сверл по бетону 5 шт., в пластиковом боксе диаметром 4-5-6-8-10 мм." Кол-во: 20

"Позиция 197" "Черенок к лопате длина130см, диаметр 40мм" Кол-во: 91

"Позиция 198" "Баллон кислородный ГОСТ 949-73емкость 40 л рабочее давление, МПа 14,7" Кол-во: 10

"Позиция 199" "Пресс механический ручной ПМР 16-120 (6-50 мм.кв) Артикул: TKL10-016" Кол-во: 1

"Позиция 200" "Лопата совковая 61414с деревянным черенком" Кол-во: 20

"Позиция 201" "Лопата штыковая 61413с деревянным черенком" Кол-во: 20

"Позиция 202" "Грабли с черенком, 14-ти зубые классические витые" Кол-во: 20

"Позиция 203" "Лопата снеговая оцинкованная с накладкой(с черенком) 355х380 мм" Кол-во: 81

"Позиция 204" "Ванночка малярная 320*315" Кол-во: 26

"Позиция 205" "Шпатель фасадный зубчатый 8*8 мм 250 мм, ШФЗ-250" Кол-во: 5

"Позиция 206" "Набор шпателей металлических Япончик 50, 80, 100 и 120 мм." Кол-во: 8

"Позиция 207" "Шпатель фасадный. Закаленная сталь с антикоррозийным покрытием 200 мм, ШФ-200" Кол-во: 5

"Позиция 208" "Шпатель фасадный. Закаленная сталь с антикоррозийным покрытием 300 мм, ШФ-300" Кол-во: 5

"Позиция 209" "Шпатель фасадный. Закаленная сталь с антикоррозийным покрытием 600 мм, ШФ-600" Кол-во: 5

"Позиция 210" "Круг алмазный чашечный 12А2-45° 100х10х6х32х20 АС4, 80/63,100%, В2-01, 75кар" Кол-во: 1

"Позиция 211" "Валик в сборе + 2 насадки, полиакрил Ø15, с красной или жёлтой полосой 11 мм 150 мм, НВМ-150" Кол-во: 105

"Позиция 212" "Валик полиакрил Ø50 (внешний Ø72), верёвочный мех 11 мм полиакрил 180 мм, ВМП-180*8" Кол-во: 231

"Позиция 213" "Валик полиакрил Ø15. С красной или жёлтой полосой 11 мм 100 мм, НВМ-100" Кол-во: 120

"Позиция 214" "Набор комбинированных ключей EVA, 20 предметов МАСТАК 5-21120 Тип комбинированные Количество в наборе, шт. 20 Трещотка нет Размер min, мм 6 Размер max, мм 32 Материал сталь Вес, кг 3.575" Кол-во: 1

"Позиция 215" "Аккумуляторная батарея Delta DT 1212 12В, 12А/ч" Кол-во: 10

"Позиция 216" "Масло для 2-х тактных двигателей Husqvarna HP (1 литр)" Кол-во: 10

"Позиция 217" "Фонарь аккумуляторный, STANLEY MAXLIFE TRIPOD™ MIDI - 9АА 1-95-111 с треногой EU" Кол-во: 5

"Позиция 218" "Ножовка по металлу 8886804320, 300 мм, с пластиковой ручкой" Кол-во: 2

"Позиция 219" "Дрель-шуруповёрт Hitachi DS18DSFL, 18V" Кол-во: 2

"Позиция 220" "Клещи для опрессовки кабельных наконечников КВТ ПКВк-6" Кол-во: 1

"Позиция 221" "Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ" Кол-во: 1

"Позиция 222" "Плоскогубцы комдинированные STANLEY 0-84-000, 160 мм, 1000 V" Кол-во: 1

"Позиция 223" "Бокорезы STANLEY 0-84-004, 180 мм, 1000 V" Кол-во: 1

"Позиция 224" "Набор шестигранников WERA 950 PKL/9 SZ N CLIP 9 предметов WE-022171, 950 PKL/9 SZ N CLIP 9 предметов" Кол-во: 2

"Позиция 225" "Клещи обжимныеHT 500R, RJ-45, RJ-11, RJ-12" Кол-во: 2

"Позиция 226" "Устройство для зачистки кабеля 5bites LY-T352, UTP / STP, RJ59 / 6 / 7 / 11, плоского и круглого кабеля" Кол-во: 1

"Позиция 227" "Ключ разводной STANLEY "MaxSteel", 250 мм (диаметр гайки 33 мм)" Кол-во: 1

"Позиция 228" "Мультиметр FLUKE-15B+/RU, U до 1000 В, I до 10 А" Кол-во: 4

"Позиция 229" "Паяльная станция ELEMENT 702, Переменный ток 220В±10% 50Гц Мощность: 730Вт±10% (макс.)" Кол-во: 2

"Позиция 230" "Фонарь налобный PETZL TIKKA, Макс. мощность 160 люмен, дальность 60 метров" Кол-во: 4

"Позиция 231" "Молоток 8886818220, гвоздодер со стеклопластиковой ручкой, 450 гр." Кол-во: 1

"Позиция 232" "Нож монтерский НМ-02 (КВТ)" Кол-во: 1

"Позиция 233" "Алюминиевая стремянка Эйфель Дуэт 203" Кол-во: 1

"Позиция 234" "Стремянка Эйфель Фаворит 105" Кол-во: 1

"Позиция 235" "Аккумулятор для инструмента HITACHI, (14.4 В; 1.5 А*ч; NiCd)" Кол-во: 2

"Позиция 236" "Набор слесарных инструментов Jonnesway S04H52482S" Кол-во: 1

"Позиция 237" "Пылесос Katun 3M 497AB, Для очистки техники" Кол-во: 3

"Позиция 238" "Набор инструмента Ombra OMT30S, ключи+головки" Кол-во: 2

"Позиция 239" "Компас Kromatech жидкостный, 48 мм" Кол-во: 4

"Позиция 240" "Пресс-клещиСТВ-01" Кол-во: 3

"Позиция 241" "Гайка М14 оцинкованная ГОСТ 5927-70" Кол-во: 4

"Позиция 242" "Болт М12-6gх80.56 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 4

"Позиция 243" "Шайба гровер М6 тяж. (DIN 7980) оц. (2.0x2.0) ГОСТ 6402-70" Кол-во: 1

"Позиция 244" "Гайка М8 оцинкованная ГОСТ 5927-70" Кол-во: 2

"Позиция 245" "Болты М6-6g х 25 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 2

"Позиция 246" "Шайба гровер М3 оц. (0,8 x 0,8) (DIN 7980)" Кол-во: 1

"Позиция 247" "Цепь Husqvarna 18", 3/8" (H42) Цепь Husqvarna 18", 3/8", 1.5 мм, 68 зв (5018414-68)" Кол-во: 10

"Позиция 248" "Молоток сварщика шлакоотбойный металлическая ручка, черный" Кол-во: 1

"Позиция 249" "Набор комбинированных ключей ЗУБР МАСТЕР, Cr-V сталь, хромированный, ( 27087-H18 ) В наборе 18 ключей: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм" Кол-во: 4

"Позиция 250" "Домкрат с переставляющейся лапой стальной JR160 Высота подхвата (мм): 135/820 Высота подъема (мм): 455/1140 Грузоподъемность (т): 16 Ход рейки (мм): 320" Кол-во: 1

"Позиция 251" "Пропановая горелка ПГ 57760 Комплектация: Рукоятка с вентилем; Насадка для термоусадки ∅ 50 мм; Насадка для пайки ∅ 17 мм; Редуктор; 5-метровый шланг высокого давления." Кол-во: 2

"Позиция 252" "Краскопульт BOSCH PFS 5000E [0603207200] мощность: 1200Вт; контейнер для краски: 1000мл; производительность: 0 – 500 мм/мин; вес: 4.8кг" Кол-во: 1

"Позиция 253" "Станок для заточки сверл МЗС-02 Габаритные размеры (без шнура), мм, не более 210x190x120" Кол-во: 1

"Позиция 254" "Ступенчатое сверло (6-30 мм; 13 ступеней; шаг 2 мм; ход 4.5 мм) по металлу Энкор 21630 Габариты, мм: 115 x 35 x 35" Кол-во: 1

"Позиция 255" "Набор шарнирно-губцевого инструмента Forsage F5046A Утконосы 8 Утконосы гнутые 8 Плоскогубцы 7 Бокорезы 7" Кол-во: 3

"Позиция 256" "Набор отверток 14 пр Forsage F2142 Крестовые: PH 0,PH 1x2,PH 2x2,PH 3, Шлицевые: SL 3мм, 3,5мм, 4мм, 5,5x2мм, 6,5x2мм 8мм" Кол-во: 4

"Позиция 257" "Набор для пайки ПОС61 (12гр Канифоль/ 20гр Кислота паяльная/ 30мл Флюс СКФ)" Кол-во: 5

"Позиция 258" "Смазка Суперконт СКМ, (стандартная фасовка — от 1.0 до 1.1 кг нетто) ГОСТ 10434-82" Кол-во: 1.1

"Позиция 259" "Шланг гибкий резиновый (10 м) с соединением "рапид", ABAC, 8221579 (8973005521) Внешний диаметр шланга 11 мм Внутренний диаметр шланга 6 мм Диаметр соединения 1/4 дюйма Длина 10 м Тип соединения рапид Тип шланга" Кол-во: 1

"Позиция 260" "Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой ССД-3,0 Евро Длина тетивы, м 4 Число ступеней 9 Высота до рабочей площадки, м 3 Высота стремянки в рабочем положении, м 3,7 Расстояние между ступенями, м" Кол-во: 3

"Позиция 261" "Диэлектрическая лестница изолирующая приставная вертикальная стеклопластиковая ЛСПТС-5 Длина, м 5,06 Ширина вверху, м,не более 0,40 Ширина внизу, м,не более 0,74 Масса, кг, не более 20" Кол-во: 3

"Позиция 262" "Клещи токоизмерительные 600/600В 400/400А 40МОм 10МГц д-тест прозвон AUTO UNI-T UT203 Габаритные размеры 208 × 76 × 30" Кол-во: 2

"Позиция 263" "Смазка ЛИТА – многоцелевая антифрикционная низкотемпературная тугоплавкая смазка, (Барабан 21 кг) ТУ 0254-23-53839702-2011" Кол-во: 1

"Позиция 264" "Шланг напорно-всасывающий серия 010SG армирован спиралью ПВХ 25 мм от -40 до 60 °С" Кол-во: 50

"Позиция 265" "Набор зубил SDS-plus "ЭКСПЕРТ" (250 мм; 4 шт.) для перфораторов ЗУБР 29360-H4 Длина инструмента: 250мм • Материал: инструментальная сталь • Хвостовик: SDS-плюс • Количество в наборе: 4 штуки" Кол-во: 1

"Позиция 266" "Маска сварщика Хамелеон 350S 9-13 Inforce 11-05-0002 Степень затемнения, Din9-13 Размер картриджа, мм110х90х9 Вес, кг0.5 Тип светофильтрахамелеон Тип питаниясолнечная батарея + 2 литиевые несъёмные батарейки CR203" Кол-во: 1

"Позиция 267" "Лестница стеклопластиковые диэлектрические с симметричной опорой ССС-3,9 Высота площадки, м: 3,00 Длина в сложенном виде, м: 3,9 Кол-во ступеней: 9 Вес, кг: 26 Материал: стеклопластик Тип: Профессиональная" Кол-во: 1

"Позиция 268" "Контейнер для люминесцентных ртутьсодержащих ламп 550x450x1000 Объем, л: 160 Вес, кг: 7,2 Внешний вид: с ручками, ребра жесткости Материал: оцинкованная сталь" Кол-во: 5

"Позиция 269" "Лестница-стремянка ARNO 69 см, 3 прорезиненные ступени 20х30 см, стальная, нагрузка до 150 кг Материал - сталь. Количество ступеней - 3. Размер ступени - 20х30 см. Высота верхней платформы - 69 см. Максимальная нагрузка - " Кол-во: 3

"Позиция 270" "Трикотажная ветошь 100% хлопок, тюк по 10 кг ТУ производителя" Кол-во: 20

"Позиция 271" "Керосин осветительный ко 25 ТУ изготовителя" Кол-во: 20

"Позиция 272" "Нефрас С2 80/120 в канистре 5л ТУ 38.401-67-108-92" Кол-во: 20

"Позиция 273" "Кисть КФ-100 малярная флейцевая ГОСТ 10597-87" Кол-во: 50

"Позиция 274" "Кисть КФ-50 малярная флейцевая ГОСТ 10597-87" Кол-во: 50

"Позиция 275" "Кисть радиаторная, натуральная белая дважды проваренная щетина, деревянная ручка 63 мм / 2,5", КФР-63 ТУ изготовителя" Кол-во: 50

"Позиция 276" "Кисть КФ-20 малярная флейцевая ГОСТ 10597-87" Кол-во: 50

"Позиция 277" "Валик малярный меховой 250мм ГОСТ 10831-87 ТУ изготовителя" Кол-во: 10

"Позиция 278" "Шубка меховая для валика 250мм ТУ изготовителя" Кол-во: 50

"Позиция 279" "Уайт спирит в канистре 5л ГОСТ 3134-78" Кол-во: 10

"Позиция 280" "Растворитель 646, 1 л ГОСТ 18188-72 ТУ изготовителя" Кол-во: 50

"Позиция 281" "Пистолет для монтажной пены Контрофос 050310 ТУ изготовителя" Кол-во: 5

"Позиция 282" "Очиститель пены Премиум позволяет удалять остатки пены на пистолете и ее излишки на поверхности материалов аэрозольный баллон 500мл ТУ изготовителя" Кол-во: 10

"Позиция 283" "Набор головок и ключей 107 пр. FORCE №41071 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 7

"Позиция 284" "Машина шлифовальная Интерскол УШМ-230/2600М 2600 Вт,6500 об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 285" "Дрель-шуруповерт аккумуляторная ЗУБР ЗДА-12-Ли-КН" Кол-во: 2

"Позиция 286" "Молоток слесарный 0.5 с квадратным бойком" Кол-во: 1

"Позиция 287" "Электрод МР-3 ф3,0мм Э46 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75" Кол-во: 100

"Позиция 288" "Набор для монтажа СИП НИС-1 (КВТ)" Кол-во: 1

"Позиция 289" "Набор автомобилиста № 2 * Огнетушитель порошковый ОП-2(з)* Аптечка первой помощи* Знак аварийной остановки* Трос буксировочный 5 т. (с крюками)* Жилет безопасности со светоотражающими элементами* Перчатки х/б * Сумка для хранения (на молнии)" Кол-во: 5

"Позиция 290" "Бокорезы диэлектрические КВТ код 7790, 160 мм, до 1000В" Кол-во: 1

"Позиция 291" "Домкрат гидравлический (бутылочный) ДГ-4 (DG-4) ТУ завода изготовителя" Кол-во: 1

"Позиция 292" "Нож монтерский, НМ-02 (КВТ)" Кол-во: 2

"Позиция 293" "Краскораспылитель СО-71В" Кол-во: 3

"Позиция 294" "Валик малярный меховой 100мм ГОСТ 10831-87" Кол-во: 17

"Позиция 295" "Канистра алюминиевая 20л ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 296" "Машина углошлифовальная ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/900" Кол-во: 1

"Позиция 297" "Лопата совковая 240х275 мм (без черенка)" Кол-во: 17

"Позиция 298" "Круг для УШМ отрезной алмазный 125х22,2х7 Турбо Интерскол 2071912500000 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 5

"Позиция 299" "Набор сверел по металлу 1-10 мм (через 0,5 мм), HSS, 19 шт, метал. коробка цил. хвостовик (72388)" Кол-во: 2

"Позиция 300" "Компрессор Калибр КМК-2300/50" Кол-во: 3

"Позиция 301" "Полотно ножовочное 300х1,25мм по металлу Х6ВФ" Кол-во: 50

"Позиция 302" "Мотокоса ЗУБР ЗКРБ-430" Кол-во: 2

"Позиция 303" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 22х24 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 2

"Позиция 304" "Лопата штыковая 210х285 мм (без черенка)" Кол-во: 20

"Позиция 305" "Электрод СЭЛБ-52 д=2,5 мм (аналог LB-52) СпецЭлектрод ГОСТ 9467-75" Кол-во: 0.04

"Позиция 306" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 30х32 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 2

"Позиция 307" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 17х19 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 2

"Позиция 308" "Набор напильников 150 мм. пластмассовые рукоятки, 5 шт. ''STAYER'' (1681-15-Н5_z01)"" Кол-во: 1

"Позиция 309" "Лопата снеговая СИБРТЕХ 61582 Ковш из алюминия толщиной 1.5 мм, черенок - береза высшего качества" Кол-во: 6

"Позиция 310" "Круг для УШМ отрезной по металлу 125х3х22 ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 44

"Позиция 311" "Электроды ЭСАБ СВЭЛ. ОК-53.70 3мм ГОСТ 9467-75" Кол-во: 40

"Позиция 312" "Ключ гаечный омедненный двухсторонний искробезопасный 22х24 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 2

"Позиция 313" "Перфоратор Интерскол П-45/1000Э" Кол-во: 1

"Позиция 314" "Набор отверток 8 шт. ''STAYER'' ''ELECTRO'' (25145-Н8) диэлектрические" Кол-во: 4

"Позиция 315" "Набор клейм буквенных артикул: 67930205, 4мм, латиница, твердосплавные ТУ завода изготовителя" Кол-во: 1

"Позиция 316" "Электрическая тепловая пушка ТПЭ-5 (ИНТЕРСКОЛ) 3/4,5кВт, 220В" Кол-во: 1

"Позиция 317" "Черенок для лопаты 40х1200 мм (березовый)" Кол-во: 45

"Позиция 318" "Круг для УШМ отрезной по металлу 230х3х22 ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 165

"Позиция 319" "Щетка ручная из проволоки стальной прямой 6-рядная из стальной проволоки с ручкой из дерева 35020-6 Stayer" Кол-во: 10

"Позиция 320" "Молоток 800 г ГОСТ 2310-77" Кол-во: 1

"Позиция 321" "Набор ключей КГД №12 гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних 12 предметов (8-32мм), в сумке, № 33069. ТУ 3926-001-57887514-2002" Кол-во: 2

"Позиция 322" "Шайба гровер М4 (1.0x1.0) (DIN 7980)" Кол-во: 1

"Позиция 323" "Болт М14-6gх70.56 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 1

"Позиция 324" "Шайба D 6 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 1

"Позиция 325" "Гайка М10 оцинкованная ГОСТ 5927-70" Кол-во: 2

"Позиция 326" "Болт М14-6gх90.56 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 12

"Позиция 327" "Болт М16-6gх70.88.35.019 ГОСТ 7802-81" Кол-во: 80

"Позиция 328" "Гайка М12 оцинкованная ГОСТ 5927-70" Кол-во: 2

"Позиция 329" "Болт М8х50 ГОСТ 7798, 7805" Кол-во: 2

"Позиция 330" "Болт М10х50 ГОСТ 7798, 7805" Кол-во: 2

"Позиция 331" "Гайка М16 оцинкованная ГОСТ 9064-75" Кол-во: 50

"Позиция 332" "Болты М12-6g х 40 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 2

"Позиция 333" "Гайка М6 оцинкованная ГОСТ 7798-70" Кол-во: 2

"Позиция 334" "Шайба D 4 ГОСТ 11371-78" Кол-во: 1

"Позиция 335" "Пресс гидравлический ручной ПРГ-240 16-240 мм.кв с матрицей (38327)" Кол-во: 1

"Позиция 336" "Круглогубцы с изолир. рукоятками до 1000 В 160 мм ТУ завода изготовителя" Кол-во: 2

"Позиция 337" "Пистолет для монтажной пены ЗУБР ЭКСПЕРТ 6878" Кол-во: 1

"Позиция 338" "Канистра металлическая 10 л ГОСТ 5105-49" Кол-во: 1

"Позиция 339" "Съемник 3-х лапый удлиненный шарнирный ф50-400мм" Кол-во: 1

"Позиция 340" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 19х22 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 2

"Позиция 341" "Кусачки боковые с диэлектрическими ручками 160 мм ГОСТ 28037-89" Кол-во: 2

"Позиция 342" "Длинногубцы диэлектрические КВТ 200 мм, с изогнутыми губками" Кол-во: 1

"Позиция 343" "Лента оградительная Лента оградительная 75мм(250м) 50мкм" Кол-во: 6

"Позиция 344" "Рулетка фиберглассовая 20 м ЗУБР 34155-20_z01 ГОСТ 7502-98" Кол-во: 1

"Позиция 345" "Лестница универсальная двухсекционная дралеаллюминиевая ALV-7511, 5,6м." Кол-во: 1

"Позиция 346" "Кусачки боковые 200 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 2

"Позиция 347" "Лебедка МТМ-1,6 ручная рычажная механизм тяговый монтажный грузоподъемностью 1,6т длиной каната с крюком 20м" Кол-во: 1

"Позиция 348" "Ящик для инструмента пластиковый, ЗУБР "Эксперт" 38138-22" Кол-во: 3

"Позиция 349" "Электропаяльник ЭПСН 100Вт, 220В ГОСТ 7219-83" Кол-во: 1

"Позиция 350" "Лебедка ручная ЛР-15" Кол-во: 2

"Позиция 351" "Ножницы НС-3М секторные для резки кабеля" Кол-во: 1

"Позиция 352" "Ключ гаечный омедненный двухсторонний искробезопасный 27х30 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 2

"Позиция 353" "Сварочный инвертор Ресанта САИ 220ПН (140-240 В)" Кол-во: 1

"Позиция 354" "Стремянка стеклопластиковая ССС 2,9" Кол-во: 1

"Позиция 355" "Кисть малярная маховая КМ-80 ГОСТ 10597-87" Кол-во: 19

"Позиция 356" "Строительный фен ФЭ-2000ЭД Интерскол" Кол-во: 2

"Позиция 357" "Грабли 12-ти зубые витые с черенком ТУ завода изготовителя" Кол-во: 5

"Позиция 358" "Круг для УШМ отрезной по металлу 180х3х22 ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 20

"Позиция 359" "Кабелерез секторный К-3М (РОСТ)" Кол-во: 1

"Позиция 360" "Лестница диэлектрическая ЛСПД-4 стеклопластиковая приставная 11 ступеней шаг ступеней 0,35м длина 4м" Кол-во: 1

"Позиция 361" "Цепь Husqvarna 20", 3/8" 1.5 мм, 72 зв (H42) (5018414-72)" Кол-во: 10

"Позиция 362" "Фонарь налобный Космос LED 5027 3xR03 светодиодный Тип лампы 6 светодиодов+1 криптоновая Элементы питания 3xR03 Артикул led5027" Кол-во: 6

"Позиция 363" "Фонарь Эра FA65M профессиональный аккумуляторный ручной светодиодны Напряжение питания, В 6 Тип ручной прожектор Материал корпуса АБС-пластик Цвет черный/желтый Источник света светодиод Питание аккумулятор Защита от удара есть Батарейки в " Кол-во: 4

"Позиция 364" "Цепь пильная HUSQVARNA PIXEL 0.325-1.3мм-64 Длина шины, см/дюйм 37 / 14.5 Количество звеньев, шт 64 Шаг цепи, дюйм 0.325 Ширина паза, мм 1.3 Характеристики Тип посадки шины Узкий" Кол-во: 2

"Позиция 365" "Черенок к лопате длина130см, диаметр 40мм" Кол-во: 4

"Позиция 366" "Шайба М10 DIN 125 А2 ГОСТ 11371 Диаметр 10 мм" Кол-во: 9.5

"Позиция 367" "Шайба М12 DIN 125 А2 ГОСТ 11371 Диаметр 12 мм" Кол-во: 9.5

"Позиция 368" "Шайба М14 оцинкованная ГОСТ 18123-82 Диаметр 14 мм, материал покрытия - оцинкованная сталь" Кол-во: 2.5

"Позиция 369" "Шайба М16 DIN 125 А2 ГОСТ 11371 Диаметр 16 мм, материал покрытия - оцинкованная сталь" Кол-во: 4.5

"Позиция 370" "Шайба М18 оцинкованная Диаметр 18 мм, материал покрытия - оцинкованная сталь" Кол-во: 2.5

"Позиция 371" "Шайба М6 DIN 125 А2 ГОСТ 11371 Диаметр 6 мм" Кол-во: 3

"Позиция 372" "Шайба М8 DIN 125 оц. ГОСТ 11371 Диаметр 8 мм" Кол-во: 1

"Позиция 373" "Шланг резиновый ДУ-20 мм., армированный Диаметр внутренний: Ду-20 ммДиаметр" Кол-во: 25

"Позиция 374" "Саморезы с прессшайбой 4,2х13 сверло" Кол-во: 19

"Позиция 375" "Саморез для крепления листового металла и металлических профилей полусферическая головка полусферическая головка. 4,2*19 шлиц PHILIPS №2 острый наконечник Omax" Кол-во: 9

"Позиция 376" "Саморез для крепления листового металла и металлических профилей полусферическая головка 4,2*16 шлиц PHILIPS №2 острый наконечник Omax" Кол-во: 9

"Позиция 377" "Саморез с потайной головкой 3,5*16 шлиц PHILIPS №2 для работы по металлу (частая резьба) Omax" Кол-во: 11

"Позиция 378" "Саморез с потайной головкой 3,5*19 шлиц PHILIPS №2 для работы по металлу (частая резьба) Omax" Кол-во: 12

"Позиция 379" "Саморез с потайной головкой 3,5*35 шлиц PHILIPS №2 для работы по металлу (частая резьба) Omax" Кол-во: 14

"Позиция 380" "Саморез с потайной головкой 3,5*45 шлиц PHILIPS №2 для работы по металлу (частая резьба) Omax" Кол-во: 11

"Позиция 381" "Саморез с потайной головкой 3,5*55 шлиц PHILIPS №2 для работы по металлу (частая резьба) Omax" Кол-во: 5

"Позиция 382" "Саморез с потайной головкой 4,2*75 шлиц PHILIPS №2 для работы по металлу (частая резьба) Omax" Кол-во: 5

"Позиция 383" "Саморез с потайной головкой 3,5*16 шлиц PHILIPS №2 для работы по дереву (крупная резьба) Omax" Кол-во: 3

"Позиция 384" "Саморез с потайной головкой 3,5*19 шлиц PHILIPS №2 для работы по дереву (крупная резьба) Omax" Кол-во: 3

"Позиция 385" "Саморез с потайной головкой 3,5*35 шлиц PHILIPS №2для работы по дереву (крупная резьба) Omax" Кол-во: 10

"Позиция 386" "Самонарез с потайной головкой 3,5*45 шлиц PHILIPS №2 для работы по дереву (крупная резьба) Omax" Кол-во: 4

"Позиция 387" "Саморез с потайной головкой 4,2*70 шлиц PHILIPS №2 для работы по дереву (крупная резьба) Omax" Кол-во: 3

"Позиция 388" "Саморез для крепления гипсоволоконных плит 3,9*25 шлиц PHILIPS №2 Omax" Кол-во: 5

"Позиция 389" "Саморез для крепления гипсоволоконных плит 3,9*30 шлиц PHILIPS №2 Omax" Кол-во: 4

"Позиция 390" "Саморез для крепления гипсоволоконных плит 3,9*45 шлиц PHILIPS №2 Omax" Кол-во: 2

"Позиция 391" "Саморез для крепления листового металла и металлических профилей полусферическая головка 4,2*19 шлиц PHILIPS №2 наконечник сверло полусферическая головка. Omax" Кол-во: 12

"Позиция 392" "Саморез для крепления листового металла и металлических профилей полусферическая головка 4,2*32 шлиц PHILIPS №2 наконечник сверло полусферическая головка. Omax" Кол-во: 6

"Позиция 393" "Дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-10/12 ЭР Напряжение питания, В: 12 Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: 0…350 Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: 0…1100 Максимальный крутящий момент, Нм: 33 Число ступеней регули" Кол-во: 2

"Позиция 394" "Бензокоса Интерскол КБ-25/33В Ширина кошения леской, см: 43 Ширина кошения, ножом, см: 25.5 Тип дигателя: двухтактный Объем двигателя, куб.см: 33 Мощность двигателя, Вт/л.с: 1250 (1.7) Тип зажигания: электронное Марка бензина (рекомендованная):" Кол-во: 1

"Позиция 395" "Бобышка приварная Б.П.1.М20х1.5.40.2 Тип бобышки: прямая Конструктивное исполнение: для монтажа датчиков с приварным штуцером и гильз Резьба присоединения датчика: М20х1.5 Высота: 40мм Материал корпуса: нержавеющая сталь 12Х18Н10Т" Кол-во: 6

"Позиция 396" "Бокорезы MATRIX PROFESSIONAL, 160 мм, двухкомпонентные рук-ки Вес 0.193 кг Габариты (ДхШхВ) 425 × 270 × 410 мм Длина 160 мм" Кол-во: 3

"Позиция 397" "Болт М10 х 80 оцинкованный Размер: М10х80мм Тип резьбы: М 10 Внешний диаметр болта: 10мм Длина болта: 80мм Материал – болт изготовлен из оцинкованной стали." Кол-во: 12

"Позиция 398" "Болт М6 х 80 оцинкованный Размер: М6х80мм Тип резьбы: М 6 Внешний диаметр болта: 6мм Длина болта: 80мм Материал – болт изготовлен из оцинкованной стали." Кол-во: 3

"Позиция 399" "Болт М10Х30 оцинкованный Размер: М10х30мм Тип резьбы: М 10 Внешний диаметр болта: 10мм Длина болта: 30мм Материал – болт изготовлен из оцинкованной стали." Кол-во: 2

"Позиция 400" "Болт М12-6gх60.48.016 Размер: М16х80мм Тип резьбы: М 12 Внешний диаметр болта: 12мм Длина болта: 60мм Материал – болт изготовлен из стали без покрытия." Кол-во: 7

"Позиция 401" "Болт М12Х100 оцинкованный Размер: М12х100мм Тип резьбы: М 12 Внешний диаметр болта: 12мм Длина болта: 100мм Материал – болт изготовлен из оцинкованной стали." Кол-во: 6

"Позиция 402" "Болт М12Х150 оцинкованный Размер: М12х150мм Тип резьбы: М 12 Внешний диаметр болта: 12мм Длина болта: 150мм Материал – болт изготовлен из оцинкованной стали." Кол-во: 6

"Позиция 403" "Болт М12х40 оцинкованный Размер: М12х40мм Тип резьбы: М 12 Внешний диаметр болта: 12мм Длина болта: 40мм Материал – болт изготовлен из оцинкованной стали." Кол-во: 2

"Позиция 404" "Болт М14Х100 оцинкованный Размер: М14х100мм Тип резьбы: М 14 Внешний диаметр болта: 14мм Длина болта: 100мм Материал – болт изготовлен из оцинкованной стали." Кол-во: 6

"Позиция 405" "Болт М14Х150 оцинкованный Размер: М14х150мм Тип резьбы: М 14 Внешний диаметр болта: 14мм Длина болта: 150мм Материал – болт изготовлен из оцинкованной стали." Кол-во: 6

"Позиция 406" "Болт М16Х100 оцинкованный Размер: М16х100мм Тип резьбы: М 16 Внешний диаметр болта: 16мм Длина болта: 100мм Материал – болт изготовлен из оцинкованной стали." Кол-во: 6

"Позиция 407" "Болт М16Х150 оцинкованный Размер: М16х150мм Тип резьбы: М 16 Внешний диаметр болта: 16мм Длина болта: 150мм Материал – болт изготовлен из оцинкованной стали." Кол-во: 6

"Позиция 408" "Болт М16х80мм ГОСТ 7798/7805 сталь 40х без покрытия Размер: М16х80мм Тип резьбы: М 16 Внешний диаметр болта: 16мм Длина болта: 80мм Материал – болт изготовлен из стали без покрытия." Кол-во: 25

"Позиция 409" "Болт М18Х100 оцинкованный Размер: М18х100мм Тип резьбы: М 18 Внешний диаметр болта: 18мм Длина болта: 100мм Материал – болт изготовлен из оцинкованной стали." Кол-во: 6

"Позиция 410" "Болт М18Х150 оцинкованный Размер: М18х150мм Тип резьбы: М 18 Внешний диаметр болта: 18мм Длина болта: 150мм Материал – болт изготовлен из оцинкованной стали." Кол-во: 6

"Позиция 411" "Болт М6х40 Размер: М6х40мм Тип резьбы: М 6 Внешний диаметр болта: 6мм Длина болта: 40мм Материал – болт изготовлен из оцинкованной стали." Кол-во: 1

"Позиция 412" "Болт М8 х 80 оцинкованный Размер: М8х80мм Тип резьбы: М 8 Внешний диаметр болта: 8мм Длина болта: 80мм Материал – болт изготовлен из оцинкованной стали." Кол-во: 3

"Позиция 413" "Захват для горизонтального подъема кабельных барабанов ЗБГ -2,0грузоподъемность, т 2.0" Кол-во: 2

"Позиция 414" "Захват для горизонтального подъема кабельных барабанов ЗБГ -3,2грузоподъемность, т 3,2" Кол-во: 2

"Позиция 415" "Захват для горизонтального подъема кабельных барабанов ЗБГ -5,0грузоподъемность, т 5" Кол-во: 2

"Позиция 416" "Шприц пневматический БелАвтоКомплектобъем 500 мл" Кол-во: 2

"Позиция 417" "Весы фасовочные электронные МТ 15 В1ЖА "Базар"предел взвешивания 15 кг платформа 230*340" Кол-во: 1

"Позиция 418" "Канатный петлевой строп опрессовка КантаПлюс СКП - 5,0/4,0мгрузоподъемность, т 5.0" Кол-во: 4

"Позиция 419" "Строп канатный двухветвевой опрессовка 2СК-2,0/1,0мгрузоподъемность, т 2.0" Кол-во: 2

"Позиция 420" "Строп канатный 4СК-5,0/3,0мгрузоподъемность, т 5.0" Кол-во: 1

"Позиция 421" "Четырехветвевой текстильный строп КантаПлюс 4СТ-5.0/2.0мгрузоподъемность, т 5.0" Кол-во: 1

"Позиция 422" "Двухветвевой текстильный строп КантаПлюс 2СТ-2.5/2.0м грузоподъемность, т 2.0" Кол-во: 2

"Позиция 423" "Круг шлифовальный 175Х20Х32мм25А, 60 KL (ЛУГА)" Кол-во: 3

"Позиция 424" "Сварочный аппарат для пластиковых труб Калибр СВА-2000Т Напряжение, В 220 Мощность, Вт 2000 Регулятор температуры есть Диаметр сварки, мм 63 Напряжение, В 220 Мощность, Вт 2000 Регулятор температуры есть Диаметр сварки, мм 63" Кол-во: 2

"Позиция 425" "Пресс клещи СТВ (КТВ) СТВ (с набором быстросменных матриц ждя опрессовки изолированных и неизолированных наконечников)" Кол-во: 2

"Позиция 426" "Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-12ЭР-01 (1,3 Ач)Интерскол" Кол-во: 9

"Позиция 427" "Угловая шлифовальная машина УШМ-180/1800М Интерсколмощность 1800Вт, 8000 об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 428" "Угловая шлифовальная машина УШМ-125/1100ЭИнтерскол" Кол-во: 8

"Позиция 429" "Щетка-сметка 150мм дерев.ручка - 3-рядная" Кол-во: 20

"Позиция 430" "Щетка по металлу 4-х рядная" Кол-во: 56

"Позиция 431" "Секторные ножницы для резки силовых кабелей с ленточной броней НС-120 (КВТ)" Кол-во: 1

"Позиция 432" "Нож монтерский складной с изогнутым лезвием для зачистки кабеля НМ-02 (КВТ)" Кол-во: 3

"Позиция 433" "Указатель напряжения УНН 3П (24-380В)2-х полюсной 36-660В" Кол-во: 2

"Позиция 434" "Лазы универсальные ЛУ" Кол-во: 2

"Позиция 435" "Лазы универсальные ЛМТ-1" Кол-во: 2

"Позиция 436" "Канатный петлевой строп заплетка КантаПлюс СКП-2,0/3,0мгрузоподъемность, т 2.0" Кол-во: 4

"Позиция 437" "Строп текстильный петлевой СТП-2,0/3000" Кол-во: 16

"Позиция 438" "Строп текстильный петлевой СТП-5,0/4000" Кол-во: 11

"Позиция 439" "Пистолет для монтажной пены ЗУБР ЭКСПЕРТ 06878" Кол-во: 8

"Позиция 440" "Редуктор пропановый бытовой РДСГ-2 "Балтика" ГОСТ 15860-84" Кол-во: 9

"Позиция 441" "Редуктор балонный кислородный БКО-50-4 ГОСТ 12.2.008-75" Кол-во: 16

"Позиция 442" "Редуктор балонный пропановый БПО-5-4 ГОСТ 12.2.008-75" Кол-во: 11

"Позиция 443" "Электрододержатель HANDY 200 (ESAB) винтовой Сила тока,А ( ПВ, %): 200 (35%)Тип прижима: винтовой" Кол-во: 8

"Позиция 444" "Электрододержатель HANDY 300 (ESAB) Сила тока,А ( ПВ, %): 300 (35%)Тип прижима: винтовой" Кол-во: 10

"Позиция 445" "Клапан обратный ОКИ-1К-04 (кислород) ГОСТ 12.2.008-75" Кол-во: 9

"Позиция 446" "Клапан обратный ОКИ-1П-04 (пропан) ГОСТ 12.2.008-75" Кол-во: 9

"Позиция 447" "Лента оградительная ЛО-250 (200-250м/пх50мм) красно-белая" Кол-во: 14

"Позиция 448" "Дюбель-гвоздь потайный Omax 6х40" Кол-во: 6100

"Позиция 449" "Кровельные саморезы по металлу с шайбой, резиновой прокладкой 6,3*19" Кол-во: 3

"Позиция 450" "Саморезы с прессшайбой 4,2х13 острые" Кол-во: 17

"Позиция 451" "Ключ гаечный разводной КР-30 Номенклатурный номер21602013 Max расстояние между губками, мм 30 Длина, мм 250 Трещотка нет Материал CrV" Кол-во: 1

"Позиция 452" "Круг для УШМ отрезной алмазный 125х22,2х7 Турбо Интерскол 2071912500000 Диаметр круга 125 мм Назначение Металл Толщина круга 7 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 3

"Позиция 453" "Круг для УШМ отрезной по металлу 115х2,5х22 Диаметр круга 115 мм Назначение Металл Толщина круга 2,5 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 10

"Позиция 454" "Круг для УШМ отрезной по металлу 125х2,5х22 Диаметр круга 125 мм Назначение Металл Толщина круга 2,5 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 70

"Позиция 455" "Круг для УШМ отрезной по металлу 125х3х22 Диаметр круга 125 мм Назначение Металл Толщина круга 3 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 10

"Позиция 456" "Круг для УШМ отрезной по металлу 150х2,5х22 Диаметр круга 150 мм Назначение Металл Толщина круга 2,5 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 10

"Позиция 457" "Круг зачистной по металлу 125х6х22 A14 Диаметр круга 125 мм Назначение Металл Толщина круга 6 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 8

"Позиция 458" "Круг зачистной по металлу 230х6х22 A24 Диаметр круга 230 мм Назначение Металл Толщина круга 6 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 14

"Позиция 459" "Круг зачистной 180х6х22 14А по металлу Диаметр круга 180 мм Назначение Металл Толщина круга 6 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 4

"Позиция 460" "Круг отрезной по металлу 125х1,6х22 Диаметр круга 125 мм Назначение Металл Толщина круга 1,6 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 10

"Позиция 461" "Круг отрезной по металлу Луга армированный 125х1,2х22 ГОСТ 21963-02 Диаметр круга 125 мм Назначение Металл Толщина круга 1,2 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 220

"Позиция 462" "Круг отрезной по металлу Луга армированный 230х3х22 ГОСТ 21963-02 Диаметр круга 230 мм Назначение Металл Толщина круга 3 мм Посадочный диаметр 22.2 мм" Кол-во: 50

"Позиция 463" "Штангенциркуль ШЦ1-150, 0,02 ТМ ГОСТ 166-89 Цена делений - 0,02мм; Габариты - 265х10х120мм" Кол-во: 1

"Позиция 464" "Штыковая лопата с черенком Gigant G-01-06-12-0015 Тип штыковая Материал корпуса сталь Конструкция нескладная Общая длина, мм 1450 Черенок есть Материал черенка дерево Вес, кг 1.7 Диаметр черенка 40 мм Ширина, мм 200 Габариты, мм 1450х20" Кол-во: 10

"Позиция 465" "Шуруповерт Makita 6347DWAE 18В 2*2Аh 0.1, 1300 об/мин Частота холостого хода, об/мин 0-400/0-1300 Вес, кг 1,5 Макс. крутящий момент, Нм 80 Напряжение аккумулятора, V 18 Емкость аккумулятора, Ач 2 Размер патрона, мм 13 Макс. диаметр сверления (стал" Кол-во: 1

"Позиция 466" "Щетка по металлу 4-х рядная щетина проволока" Кол-во: 15

"Позиция 467" "Щетка по металу 3- рядная, S3R, щетина проволока" Кол-во: 20

"Позиция 468" "Электрод сварочный по нержавейке ЦЛ-11 d=3 мм ЛЭЗ, Вид покрытия основное Диаметр, мм 3,0 Длина, мм 350" Кол-во: 20

"Позиция 469" "Электрод LB-52-18 ф2,6 Kobe Steel, Тип LB-52U Марка электрода LB-52U Диаметр, мм 2.6 Свариваемый материал углеродистые стали Покрытие основное Вес, кг 5 Длина, мм 350" Кол-во: 25

"Позиция 470" "Электрод OK 46.00 ф3,0 длиной 350мм типа Э46 Тип Э46 Марка электрода ОК 46.00 Диаметр, мм 3.0 Свариваемый материал углеродистые стали Покрытие рутил-целлюлозное Вес, кг 5.3 Длина, мм 350" Кол-во: 10

"Позиция 471" "Электрод МР-3 ф3,0мм Э46 плавящийся электрод с рутиловым покрытием; стержни изготовляются из проволоки Св-08; сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального (сверху-вниз); напряжение холостого хода — 60-80 вольт; дуга — короткая," Кол-во: 100

"Позиция 472" "Электрод УОНИИ-13/55-3,0х350 Диаметр электрода 3 мм" Кол-во: 25

"Позиция 473" "Электроды по чугуну ЦЧ-4 (СЗСМ) ф=3мм ( пач-3кг) Диаметр, мм: 4 Свариваемые материалы: чугун с шаровидным графитом и серый чугун с пластинчатым графитом и их сочетаний со сталью Род тока: пост. Напряжение холостого хода, В: Предел прочности, МПа" Кол-во: 10

"Позиция 474" "Электроды МР-3С ф2,5 мм 1 кг Диаметр электрода 2.5 мм" Кол-во: 25

"Позиция 475" "Электроды СЭЛБ-52 д=2,5 мм (аналог LB-52) СпецЭлектрод Покрытие электродов – основное. Коэффициент наплавки – 9 г/А·ч. Производительность наплавки (для диаметра 2,5 мм) – 0,9 кг/ч. Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,7 кг." Кол-во: 0.01

"Позиция 476" "Электроды СЭЛБ-52 д=3,0 мм (аналог LB-52) СпецЭлектрод Покрытие электродов – основное. Коэффициент наплавки – 9 г/А·ч. Производительность наплавки (для диаметра 3,2мм) – 1 кг/ч. Расход электродов на 1 кг наплавленного металла – 1,7 кг." Кол-во: 0.01

"Позиция 477" "Керосин осветительный ко 25 ТУ производителя" Кол-во: 40

"Позиция 478" "Нефрас С2 80/120 в канистре 5л ТУ 38.401-67-108-92" Кол-во: 15

"Позиция 479" "Кисть КФ-100 малярная флейцевая ГОСТ 10597-87" Кол-во: 80

"Позиция 480" "Кисть Круглая КР-50 АКОР" Кол-во: 35

"Позиция 481" "Кисть КФ-50 малярная флейцевая ГОСТ 10597-87" Кол-во: 100

"Позиция 482" "Кисть радиаторная, натуральная белая дважды проваренная щетина, деревянная ручка 63 мм / 2,5", КФР-63 ТУ производителя" Кол-во: 35

"Позиция 483" "Валик малярный меховой 250мм ГОСТ 10831-87 ТУ производителя" Кол-во: 50

"Позиция 484" "Шубка меховая для валика 250мм ТУ производителя" Кол-во: 100

"Позиция 485" "Уайт спирит в канистре 5л ГОСТ 3134-78" Кол-во: 20

"Позиция 486" "Трикотажная ветошь 100% хлопок, тюк по 10 кг ТУ производителя" Кол-во: 25

"Позиция 487" "Растворитель 646, 1 л ГОСТ 18188-72 ТУ производителя" Кол-во: 90

"Позиция 488" "Канат ПАТ, полиамидный (капроновый) тросовой свивки диаметр 16мм, ТУ 8122-040-00461221-2006" Кол-во: 100

"Позиция 489" "Набор коронок биметалических ЗУБР "ЭКСПЕРТ", 29531-H11, глубина сверления до 38 мм, d-14, Тип Наборы буровых коронок Максимальная глубина сверления, мм 38" Кол-во: 1

"Позиция 490" "Набор отверток профессиональных 8предметов, EVA 8 предметов, ложемент EVA 4 - Шлиц: SL6.5 х 150 мм, SL5.5 х 125 мм, SL4.0 х 80 мм, SL6.0 х 38 мм 4 - Крест: PH2 х 100 мм, PH1 х 80 мм, PH0 х 60 мм, PH2 х 38 мм Кол-во в короб.: 10 шт; Вес нетто: 1 к" Кол-во: 5

"Позиция 491" "Набор отверток электроизолированных VDE 2170-2160 PH-077 из 7 предметов 1616048 Для винтов с прямым шлицем и крестообразной головкой PH VDE-изоляция до 1000 В, в соотв. с EN 60900 / IEC 60900, полностью изолированный стрежень 3-компонентный ручки P" Кол-во: 3

"Позиция 492" "Набор пилок для лобзика 10шт (2.607.010.148) Хвостовик: т-образный Материал обработки: дерево/металл Количество в наборе: 10" Кол-во: 3

"Позиция 493" "Набор сверел по металлу в "стакане" (16 шт.) Sturm 1055-01-SS3 Тип хвостовика цилиндрический Материал обработки металл Тип спиральный Max диаметр сверла, мм 13 Min диаметр, мм 3 Max диаметр хвостовика, мм 13 Количество предметов, шт 16" Кол-во: 3

"Позиция 494" "Набор сверл по металлу Эксперт, быстрорежущая сталь Р6М5К5 Количество: 19 шт шт -Комплектация: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10 мм, 19 шт -Материал: быстрорежущая сталь HSSCo (М35) -Метод изготовления: быстрорежущая сталь" Кол-во: 3

"Позиция 495" "Ножовка по дереву Зубр МАСТЕР 500мм Шаг зубьев (TPI) 3-7 Для продольного распила нет Складное полотно нет Длина лезвия, мм 500 Материал полотна сталь 65Г Материал рукояти двухкомпонентная" Кол-во: 1

"Позиция 496" "Пассатижи Пассатижи с изолированными рукоятками, длиной 200мм Рукоятки-чехлы многокомпонентные Материал губок инструментальная сталь Функция "антистатик" нет Диэлектрическое покрытие есть Длина, мм 200 Вес, кг 0.332" Кол-во: 3

"Позиция 497" "Паяльник KS-100R 220в 100вт Напряжение: 220В АС 50/60Гц Потребляемая мощность: 80Вт Длина: 205мм (без сетевого шнура) Вес: 70г (без сетевого шнура) Диаметр жала: 6 мм Фасовка: блистер Сменные части (приобретаются отдельно): Cменные жала " Кол-во: 3

"Позиция 498" "Паяльник ЗУБР 55403 ЭКСПЕРТ КОМЕТА Мощность: 40 Вт Материал ручки: пластмасса Жало: конус" Кол-во: 3

"Позиция 499" "Перфоратор Makita HR 2450FT 780Вт/SDS 2.7 Дж Тип крепления бура SDS-Plus,780 Вт, 2.7 Дж Макс. 4500 уд/мин, Макс число оборотов холостого хода 1100 об/мин, 28 Н*м, сверление с ударом, сверление, долбление. Реверс,Система быстрой замены патрона, Ограни" Кол-во: 2

"Позиция 500" "Пика SDSMAX 300мм X-Tec Тип пика Тип патрона SDSMAX Длина (мм) 300 Вес брутто 0.515 кг" Кол-во: 2

"Позиция 501" "Плоскогубцы ЗУБР "ЭЛЕКТРИК" комбинированные, хромоникелевое покрытие, • Высоковольтный инструмент, предназначенный для работы под напряжением. Максимальное допустимое напряжение 1000 В. • Сделаны из очень качественной инструментальной стали • Реж" Кол-во: 2

"Позиция 502" "Полотно ножовочное 300х1,25мм по металлу Х6ВФ, длина полотна 300 мм" Кол-во: 20

"Позиция 503" "Полотно ножовочное 300х13мм, Материал для металла Длина, мм 300" Кол-во: 50

"Позиция 504" "Саморез 4,2 х 13мм остроконечный для листовых пластин 250 шт/упак Диаметр 4.2 мм, длина 13 мм" Кол-во: 8

"Позиция 505" "Саморез 4,2 х 19мм остроконечный для листовых пластин 250 шт/упак Диаметр 4.2 мм, длина 19 мм" Кол-во: 9

"Позиция 506" "Сварочный аппарат Ресанта САИ-250К Диапазон рабочего напряжения, В 220 Диапазон регулирования сварочного тока 10…250 А Максимальный диаметр электрода 6,0 мм Максимальный потребляемый ток 42,5 А Напряжение холостого хода 80 В Защита от залипания ф" Кол-во: 1

"Позиция 507" "Сварочный инвертор Ресанта САИ 220ПН (140-240 В) Масса: 4,9 кг Количество фаз: Одна Диапазон входных напряжений: 140 – 240 В Напряжение холостого хода: 80 В Напряжение дуги: 28 В Продолжительность нагружения: 70% 220A Максимальный потребляемый " Кол-во: 1

"Позиция 508" "Свеча зажигания Bosch NGK CMR6H для триммеров Stihl FS 130 4-mix,F Вес брутто 0.028 кг" Кол-во: 6

"Позиция 509" "Совковая лопата с черенком Gigant ЛСП G-01-06-12-0011 Тип совковая Материал корпуса сталь Конструкция нескладная Общая длина, мм 1450 Черенок есть Материал черенка дерево Вес, кг 1.7 Диаметр черенка 40 мм Ширина, мм 200 Габариты, мм 1450х20" Кол-во: 10

"Позиция 510" "Станок сверлильный «Энкор Корвет 44 с тисками» Мощность 650 Вт Напряжение 220 В Класс полупроф. Использование настольный Обороты 120-3000 об/мин Количество скоростей 16 Диаметр патрона 16 мм Тип патрона B16 Гарантия 12 мес. Вертикальный ход 80 мм" Кол-во: 2

"Позиция 511" "Стяжка нейлоновая CV-100 100х2,5 мм, 100 штук в упаковке. Габариты мм 100x2,5 мм" Кол-во: 10

"Позиция 512" "Стяжка нейлоновая CV-240 240х4 мм, 100 штук в упаковке. Габариты мм 240x4 мм" Кол-во: 12

"Позиция 513" "Съемник подшипников JTC351412 3-х лапый 120-305мм Инструмент изготовлен из хром-ванадиевой стали, кованная штамповка. Размеры: 12". Диапазон захвата: 120-305 мм. Количество в оптовой упаковке: 2 шт. Габаритные размеры: 410/250/225 мм. (Д/Ш/В) Об" Кол-во: 1

"Позиция 514" "Съемник универсальный с 3 захватами тип 1.07/1A Тип: 1.07/1A а1: 130 а2 мин.: 80 а2 макс.: 180 b: 100 Размер шпинделя: M 14x1,5 x 140 Размер гайки под ключ: 17 с: 22 d: 12 е: 3,0 макс.т: 3,0 Вес: 1,6" Кол-во: 1

"Позиция 515" "Тачка садовая 2 колеса, 110 л Грузоподъемность (кг) 200 Объем кузова (л) 110 Диаметр колес (мм) 400" Кол-во: 1

"Позиция 516" "Тачка строительная одно- колесная 110л грузоподъемностью 220 кг и объемом корыта 110 литров, имеет 1 колесо." Кол-во: 2

"Позиция 517" "Тепловая пушка Ballu BHP-M-36 Размер в упаковке (ШхВхГ) 450x480x570 мм Тип: электрическая тепловая пушка в прямоугольном корпусе. Мощность: 36000 Вт. Две ступени нагрева: 18000/36000 Вт. Вентиляция без нагрева. Производительность: 2500 м³/ч. Электроп" Кол-во: 1

"Позиция 518" "Тиски слесарные поворотные 200 мм ЗУБР "Мастер" код 3258-200 -Ширина губок: 200мм -Материал губок: Высокоуглеродистая сталь -Материал основания: Чугун -Материал ходового винта: Высокоуглеродистая сталь -Максимальное расстояние между губками: " Кол-во: 2

"Позиция 519" "Угловая шлифмашина Makita 9558HNZ Основные характеристики Максимальный диаметр диска 125 мм Потребляемая мощность (Вт) 840 Вт Максимальные обороты (об/мин) 11000 об/мин Диаметр посадочного отверстия 22.2 мм Регулировка оборотов нет Резьба " Кол-во: 1

"Позиция 520" "Угловая шлифовальная машинка УШМ-230-2100 ПМ3 Артикул УШМ-230-2100 ПМ3 Мощность, Вт 2100 Диаметр круга, мм 230 Частота вращения, об/мин 6500 Шпиндель М14 Плавный пуск есть Поворотная основная рукоятка есть Поворот головы на 90° есть Антипри" Кол-во: 2

"Позиция 521" "Фонарь аккумуляторный КОСМОС'' AP1500SLED, встроенный сигнальный фонарь, Тип фонаря: Прожектор Источник света: Галогенная лампа + светодиоды Яркость свечения, лм: 180 Мощность источника света: Лампа: 15Вт + 9 Светодиодов Дальность свечения, м: 1" Кол-во: 2

"Позиция 522" "Дрель ИНТЕРСКОЛ Ду16/1050ЭР 1050Вт 3ВП ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 523" "Тиски слесарные поворотные 140 мм стальные ЗУБР "Эксперт" код 32608-140 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 1

"Позиция 524" "Шуруповерт аккумуляторный ЗУБР ЗДА-18-Ли-КН, две Li-Ion АКБ 18 В, 1.5 А/ч, 0-350/0-1200 об/мин, кейс с аксессуарами ТУ завода изготовителя" Кол-во: 1

"Позиция 525" "Болгарка DWT 1800 Вт; 8500 об/мин; 180 мм; тяжелая; плавный пуск; D-защитная рукоятка; БС щеток; резиновые вставки; коробка. ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 526" "Набор напильников слесарных FIT (трехгранный, плоский, круглый, полукруглый), 4 шт ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 527" "Набор буров SDS+ Makita P-29745 ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 528" "Круглогубцы с изолир. рукоятками до 1000 В 160 мм изолир. рукоятками до 1000 В 160 мм ТУ завода изготовителя" Кол-во: 3

"Позиция 529" "Набор отверток FIT 56042, 8 шт. ТУ производителя" Кол-во: 5

"Позиция 530" "Пассатижи Пассатижи с изолированными рукоятками, длиной 200мм ТУ производителя" Кол-во: 5

"Позиция 531" "Кусачки изолированные боковые 160 до 1000В ТУ 2.035.0221532.018-00, ГОСТ 11516-94" Кол-во: 5

"Позиция 532" "Набор металлорежущего инструмента ЗУБР ЭКСПЕРТ метчики и плашки М3-М12, сверла под резьбу, металлический бокс, 52 предмета, 28130-H52 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 1

"Позиция 533" "Кабельный канал 15х10 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 100

"Позиция 534" "Масло Интерскол SAE 10W30 для работы 4-х тактных двигателей культиваторов, триммеров, газонокосилок, мотоблоков и другой техники. (1,0 л) в канистрах" Кол-во: 3

"Позиция 535" "Лента малярная самоклеющаяся 48 мм*50 м ТУ производителя" Кол-во: 10

"Позиция 536" "Саморез для крепления гипсоволоконных плит 3,9*25 PHILIPS №2 ТУ производителя" Кол-во: 1000

"Позиция 537" "Круг отрезной по металлу 230х2.5х22 14А ГОСТ 21963-2002 ТУ производителя" Кол-во: 10

"Позиция 538" "Набор электрика Универсальный набор электрика НЭУ® до 1000В (25 предметов) ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 539" "Смазка Циатим 203 Фасовка - полиэтиленовая банка 2,1 кг ГОСТ 6267-74" Кол-во: 6

"Позиция 540" "Щетка зачистная чашечная для УШМ, плетеные пучки стальной проволоки 0,8 мм, 80 мм/М14 ЗУБР ЭКСПЕРТ 35277-080_z01 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 8

"Позиция 541" "Набор буров Makita B-11994 ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 542" "Лестница-стремянка «UFUK» 155 см, 7 ступеней, стальная, облегченная" Кол-во: 2

"Позиция 543" "Бензопила PARTNER P350S PARTNER" Кол-во: 1

"Позиция 544" "Шину Husqvarna 18", 3/8" SN 1.5 мм, 68 (5859508-68)" Кол-во: 5

"Позиция 545" "Шину Husqvarna 20", 3/8" зв 1.5мм, 72 зв SN (широкий хвостовик) (5442855-72)" Кол-во: 5

"Позиция 546" "Шину Husqvarna 13", 0.325" 1.5 мм, 56 зв SN (узкий хвостовик) (5089121-56)" Кол-во: 3

"Позиция 547" "Электроды МР-3С ф3 мм электроды свар. (1кг.) ЛЭЗ ТУ производителя" Кол-во: 35

"Позиция 548" "Круг отрезной по металлу 125х2.5х22 14А ТУ завода изготовителя" Кол-во: 50

"Позиция 549" "Круг отрезной по металлу 180х2.5х22 14А ТУ завода изготовителя" Кол-во: 50

"Позиция 550" "Напильник трехгранный 300мм №2 Norgau" Кол-во: 5

"Позиция 551" "Набор надфилей узких с пластиковой ручкой размеры 3х140мм 10шт, артикул 42170 FIT ТУ производителя" Кол-во: 5

"Позиция 552" "Напильник круглый 250мм №2 У13А ГОСТ 1465-80" Кол-во: 5

"Позиция 553" "Напильник Сибртех 200 мм круглый, деревянная ручка" Кол-во: 5

"Позиция 554" "Набор бит и сверел Bosch 2607019330 ТУ производителя" Кол-во: 5

"Позиция 555" "Щетка ручная из проволоки стальной прямой 6-рядная из стальной проволоки с ручкой из дерева 35020-6 Stayer ТУ производителя" Кол-во: 15

"Позиция 556" "Ножовка с закаленным зубом Энкор Бобер 9853 ТУ производителя" Кол-во: 6

"Позиция 557" "Набор сверл по металлу PROFI 29602-H19 ТУ производителя" Кол-во: 4

"Позиция 558" "Набор сверл по металлу HSS-R Metabo 627152000 25 шт. (d 1-13 мм)" Кол-во: 4

"Позиция 559" "Рулетка измерительная стальная в закрытом корпусе длиной 10м шириной 25мм 17120 Стандарт 10м (25мм) ТУ производителя" Кол-во: 5

"Позиция 560" "Уровень строительный 600мм ГОСТ 9392-89 ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 561" "Рулетка фибергласовая 50 м ЗУБР 34155-50_z01 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 6

"Позиция 562" "Лобзик MAKITA 4329(X1) мощность 450Вт, 3 режима, частота500-3100ударов/мин,масса 2,32кг" Кол-во: 2

"Позиция 563" "Ящик пластиковый для инструмента 21" СИБРТЕХ 908 530х275х290мм" Кол-во: 3

"Позиция 564" "Фен промышленный ФЭ-2000Э 192.0.1.00 Интерскол ТУ завода изготовителя" Кол-во: 2

"Позиция 565" "Редуктор пропановый бытовой РДСГ-2 "Балтика" ГОСТ 15860-84" Кол-во: 2

"Позиция 566" "Рукав кислородный 9 мм, класс III, черный с синей полосой (P=2,0 мПа) ГОСТ 9356-75 ТУ производителя" Кол-во: 20

"Позиция 567" "Набор сверел по металлу 13 шт. (D 1,5-6,5 мм) DeWalt 5922ХМ ТУ производителя" Кол-во: 5

"Позиция 568" "Компрессор ЗУБР Артикул: ЗКЭМ-2000-50 электрический, масляный, 2000 Вт, 270 л/мин, 2850об/мин, 8 бар, 50 л" Кол-во: 1

"Позиция 569" "Смазка Литол-24 (барабан 21 кг) ТУ производителя" Кол-во: 4

"Позиция 570" "Смазка универсальная WD-40 100 мл. ТУ завода изготовителя" Кол-во: 20

"Позиция 571" "Нож "MATRIX" 18 мм, складной со сменным трапецевидным лезвием + 10 лезвий" Кол-во: 10

"Позиция 572" "Ящик для инструмента 19" ЗУБР "Мастер" код 38324_z01, 48х28х25 см ТУ завода изготовителя" Кол-во: 3

"Позиция 573" "Нож монтерский для снятия изоляции НМ-3 205х24х1,1мм ТУ производителя" Кол-во: 3

"Позиция 574" "Секторные ножницы для резки силовых кабелей с ленточной броней НС-120 (КВТ) ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 575" "Баллон пропановый пропановый Габариты, мм: 220х400" Кол-во: 1

"Позиция 576" "Паяльник ЭПСН 60ВТ/220В ГОСТ 7219-83 ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 577" "Пылесос KARCHER WD 4.200 ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 578" "Сумка для инструмента 18 карманов, 320 мм х 215 мм х 250 мм MATRIX (90259)" ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 579" "Шлифовальная машина Угловая УШМ-125/900 ТУ производителя" Кол-во: 4

"Позиция 580" "Краскопульт ЗУБР ЗКПЭ-300 ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 581" "Герметик силиконовый бесцветный Chemlux 9018 ТУ производителя" Кол-во: 20

"Позиция 582" "Набор головок и ключей 107 пр. FORCE №41071 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 7

"Позиция 583" "Набор метчиков и плашек СПАРТА М3-М12, плашкодер., метчикодер., 20 пред. в пласт. Боксе" Кол-во: 2

"Позиция 584" "Станок заточной Rezer EG 235-CN ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 585" "Цепь бензопилы husqvarna (шина 16 дюймов 56 зубьев) ТУ производителя ТУ производителя" Кол-во: 12

"Позиция 586" "Резак пропановый Р3П-03М (Красс)" Кол-во: 11

"Позиция 587" "Щипцы для зачистки электропроводов, STANLEY FATMAX FMHT0-96230, сечение провода 0,5-6мм" Кол-во: 1

"Позиция 588" "Бокорезы диэлектрические КВТ код 7790, 160 мм, до 1000В" Кол-во: 3

"Позиция 589" "Набор отверток диэлектрических , WERA Kraftform Classic WE-031282 1760i/6 SATZ 6TLG/6 PCS, 1760i/6 SATZ 6TLG/6 PCS" Кол-во: 1

"Позиция 590" "Набор отверток диэлектрических STANLEY FATMAX 0-65-441, 6 предметов" Кол-во: 3

"Позиция 591" "Набор изолированного инструмента диэлектрического до 1000 В, 9 предметов НИИ-01 ''КВТ'', до 1000 В, 9 предметов" Кол-во: 3

"Позиция 592" "Сумка для инструмента, 18 карманов, 320 мм х 215 мм х 250 мм MATRIX (90259)"" Кол-во: 2

"Позиция 593" "Головка триммерная S-35 (Т-35) Тип ручная Диаметр лески, мм 2.4 Крепление на оси М10х1,25 LH" Кол-во: 1

"Позиция 594" "Кисть флейцевая Стандарт 01033 1" 25 мм щетина, 25 мм" Кол-во: 20

"Позиция 595" "Фонарь аккумуляторный ФАСК-Р с зарядным устройством, Материал корпуса обрезиненный ПЭАБ свинцовая герметизированнаяЕмкость аккумулятора, Ач 3.3-4.0-4.5Мощность лампы, Вт 3,6Время непрерывной работы, ч 4-5Диаметр отражателя, мм 85Освещенность (1 м), Л" Кол-во: 1

"Позиция 596" "Болт М8 х 80 оцинкованный ТУ производителя" Кол-во: 3

"Позиция 597" "Гайка М8 оцинкованная ГОСТ 5927-70" Кол-во: 2

"Позиция 598" "Шайба М8 оцинкованная ГОСТ 11371-78" Кол-во: 1

"Позиция 599" "Болт М10 х 80 оцинкованный ТУ производителя" Кол-во: 3

"Позиция 600" "Гайка М10 оцинкованная ГОСТ 5927-70" Кол-во: 2

"Позиция 601" "Шайба М10 оцинкованная ГОСТ 10450-78" Кол-во: 1

"Позиция 602" "Болт М12Х100 оцинкованный ТУ производителя" Кол-во: 3

"Позиция 603" "Гайка М12 оцинкованная ГОСТ 5927-70" Кол-во: 2

"Позиция 604" "Шайба М12 оцинкованная ГОСТ 9065-75" Кол-во: 1

"Позиция 605" "Мойка высокого давления KARCHER К5 COMPACT ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 606" "Стремянка алюминиевая АМ709 9 ступеней" Кол-во: 1

"Позиция 607" "Сварочный инвертор Ресанта САИ 220ПН (140-240 В) ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 608" "Маска сварщика НН7 Премьер НН7 Премьер ТУ производителя" Кол-во: 1

"Позиция 609" "Рулетка ЗУБР НЕЙЛОН 3м арт.34056-03-16 серия "Мастер", обрезиненный корпус Вес брутто: 0.16 кг Объем: 0.000473 м3 Ширина полотна: 16 мм. Длина измерения: 3 метра. Измерительная шкала: сантиметры. Тип корпуса: обрезиненный пластик." Кол-во: 1

"Позиция 610" "Саморез с шестигранной головкой 10х80 Диаметр 10 мм, длина 80 мм, шестигранная головка" Кол-во: 200

"Позиция 611" "Саморез с шестигранной головкой 8х60 Диаметр 8 мм, длина 60 мм, шестигранная головка" Кол-во: 200

"Позиция 612" "Саморез 4,2 х 38мм наконечник-сверло для листовых пластин 100 шт/упак Диаметр 4.2 мм, длина 38 мм" Кол-во: 22

"Позиция 613" "Стяжка HyperLine GT-140MC (100шт) Габариты мм 140x2.5мм" Кол-во: 10

"Позиция 614" "Ножницы по металлу, 8886244100, 250мм" Кол-во: 1

"Позиция 615" "Набор шестигранников удлиненных ключей 2.0-12 мм 9 шт MATRIX 11227" Кол-во: 2

"Позиция 616" "Ножницы по металлу, 300мм" Кол-во: 2

"Позиция 617" "Набор принадлежностей BOSCH X-Line-100, ТУ производителя" Кол-во: 2

"Позиция 618" "Кисть малярная маховая КМ-55 щетина 55 мм" Кол-во: 5

"Позиция 619" "Ручной насос для перекачки масел НБУ-700-04подача 20л/мин" Кол-во: 12

"Позиция 620" "Инструмент для снятия оболочки кабеля КС-45КВТ" Кол-во: 2

"Позиция 621" "Отбойный лом РОС 46951" Кол-во: 2

"Позиция 622" "БУР по бетону для перфоратора спиральный диаметр 16мм рабочая длина 600мм Устройство S4L Диаметр, мм 16 Общая длина, мм 600 Рабочая длина, мм 540 Тип хвостовика SDS-plus" Кол-во: 2

"Позиция 623" "Кисть радиаторная 1" 25 мм щетина, 25 мм" Кол-во: 20

"Позиция 624" "Бита РН 2х50 PH 2; L=50мм" Кол-во: 10

"Позиция 625" "Ключ рожковый 13х14" Кол-во: 42

"Позиция 626" "Кисть КФ-20 малярная флейцевая ГОСТ 10597-87" Кол-во: 100