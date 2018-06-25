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    Главная / Торги / Поставка датчиков давления для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Поставка датчиков давления для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556980Дата и время окончания срока приема заявок Поставка датчиков давления для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806556980

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028906/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка датчиков давления для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 18:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    055 Документация 28906 СМСП с изм. № 3.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TurukinEN@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турукин Евгений Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627

    Закупки и тендеры Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка датчиков давления для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556980Дата и время окончания срока приема заявок Поставка датчиков давления для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 11:0025.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556980Дата и время вскрытия заявок Поставка датчиков давления для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 18:0010.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556980Подведение итогов не позднее Поставка датчиков давления для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556980Подведение итогов не позднее Поставка датчиков давления для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка датчиков давления для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Начальная цена

    7 075 465,26

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.190

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.7

    Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термопреобразователь Rosemount 0065-N-2-3-N-0000-N-0440-QG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Датчик давления Метран 150CDR1-(0..6,3кПа)-2-2-1-1-L4-A-M5-IM-S5-D5-2-B4-WR5-К02-РА интеллектуальный взрывозащищенный ТУ 4212-022- 51453097-2006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Датчик перепада давления Метран-150CD3(0...250кПа)2 2 1 1 L3 A M5 EM S5В1 K03 с клапанным блоком 104МТ32D11VCD92L Настроен на диапаз онизмерений 0...250КПА; значение выходного сигнала 4-20мА; пределдопускаемой погрешности 0,075%. ТУ 4212-022-51453097"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Датчик давления Метран-150CDR2(0..63кПа)-2-2-1-1-L3-A-M4-D5-2-B1-DZHR5-K02 интеллектуальный взрывозащищенный ТУ 4212-022-51453097- 2006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Датчик Метран-150TGR1 (-101,3-160 кПа) 2G 2 1 A HP5 M4 IM 2F 2 B4 K02 PA избыточного давления ТУ 4212-022-51453097-2006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Термопреобразователь Метран 286-02-Exia-160-H10-(0…500)С-Т5-У1.1-(-50..85)С-ГП"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Датчик Метран-150TG3 2G 2 1 AM5 IM S5 B4 K14 PA LT/0106 M T 2 2 B B 1 1.Интеллектуальный датчик избыточного давления комплектно с 2- х вентильным блоком,кабельным вводом и монтажным кронштей-ном для крепления датчика на трубе 50 мм.Материал вентильно"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Датчик давления Метран-150CD2(0-63кПа)2 2 1 1 L3 AM5 EM S5 B1 K02 клапанный блок 0104М Т 3 2 F1 1 SR D2 2 L4 переходник ПР1 К1/2 нр- М20нр. СПГК.5292.000.00-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Датчик давления Метран-150CD2(0-63кПа)2 2 1 1 L3 AM5 EM S5 B1 K02 клапанный блок 0104М Т 3 2 F1 1 SR D2 2 L4 переходник ПР1 К1/2 нр- М20нр. СПГК.5292.000.00-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Комплект (прокладок) ЗИП для пресса Метран П-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Датчик интеллектуальный избыточного давления Метран-150CG4(0...1МПа) 2 2 1 1 L4 А M5 EM D5 4 B4 Q4 K12 PA J5. Максимальный предел измерений 1,6 МПа настроенный на диапазон 0...1МПа, предельным допустимым избыточным давлением 25МПа, материал деталей к"

    Кол-во: 19

    "Позиция 12"

    "Датчик давления Метран-150CD3(0...160кПа)2 2 1 L3 A M5EM S5 K03Д/ набазе HART-протокола в системах автомтическ. контроля, рег. и упр авл.технолог.процессами; настроен на диапазон измерений 0...160КПА; значение выходного сигнала 4-20мА; предел допуска"

    Кол-во: 5

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