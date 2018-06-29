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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556975Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806556975

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021283/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 18:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    054 Документация 21283 СМСП с изм. № 1.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    TurukinEN@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турукин Евгений Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Закупки и тендеры Клеи

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Закупки и тендеры Изделия ножевые и столовые приборы

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556975Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 11:0022.06.2018 11:0022.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556975Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 18:0003.07.2018 18:0003.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556975Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 18:0003.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556975Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Начальная цена

    14 580 468,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    32.99.16.110

    Доски грифельные

    32.99.15.140

    Мелки для письма и рисования, мелки для портных

    17.23.13.140

    Бланки из бумаги или картона

    17.23.13.193

    Папки и обложки из бумаги или картона

    32.99.13.120

    Авторучки

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    32.99.15.110

    Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке

    32.99.13.123

    Фломастеры

    17.23.13.190

    Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

    32.99.16.120

    Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия

    32.99.16.130

    Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты

    32.99.13.122

    Авторучки шариковые

    17.23.14.120

    Картон прочий, используемый для письма или печати или прочих графических целей, тисненый, гофрированный или перфорированный

    25.71.11.120

    Ножницы

    32.99.14.110

    Наборы пишущих принадлежностей

    20.52.10.190

    Клеи прочие

    17.23.13.120

    Книги бухгалтерские из бумаги или картона

    25.99.23.000

    Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов

    17.23.14.110

    Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная

    22.29.25.000

    Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

    17.23.13.199

    Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки

    17.23.13.196

    Тетради различного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    20.52

    Производство клеев

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    25.71

    Производство ножевых изделий и столовых приборов

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага Снегурочка А3 80 г/м2 500 листов ТУ 5438-094-00279404"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 2"

    "Папка пластиковая на резинке A4 0,60мм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "Лоток горизонтальный для бумаг из полистирола,3 поддона соединяются металлическими стержнями"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Лоток вертикальный для бумаг изготовлен из полистирола шириной 9,5см длиной 25,5см высотой 30см сменные таблички для маркировки"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Набор шариковых ручек в прозрачном корпусе с чернилами на масляной основе в наборе 4 цвета синий,красный,черный,зеленый"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Точилка механическая для карандашей диаметром 8мм крепление к столу"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Скотч канцелярский 50х66мм прозрачный плотность 50 мкр"

    Кол-во: 360

    "Позиция 8"

    "Салфетки влажные чистящие для ухода за экранами и мониторами в тубе 100 салфеток"

    Кол-во: 240

    "Позиция 9"

    "Ручка шариковая прозрачный корпус сменный стержень цвет чернил красный"

    Кол-во: 480

    "Позиция 10"

    "Корректирующая лента 5ммx8м прозрачный корпус боковой аппликатор"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Набор настольный офисный цвет черный в комплекте ножницы 2 чернографитных карандаша с ластиками двойная точилка для карандашей линейка на 15см,степлер 2 шариковые ручки,ластик,набор из 30 металлических скрепок с покрытием,канцелярский ножик,скобы для"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Маркер перманентный круглый корпус с каучуковыми вставками пулевидный наконечник ширина линии 4мм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Срепочница-бочонок диаметром 50мм высотой 70мм с магнитной полосой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Разделитель листов числовой формат А4 из прочного пластика толщиной 120мкм с перфорацией"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Нож канцелярский усиленный в пластиковом корпусе с каучуковыми вставками и металлическими направляющими ширина лезвия 18мм,длина 160мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 16"

    "Карандаш корректирующий металлический наконечник для всех видов чернил любого типа бумаги"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "Жидкость корректирующая быстросохнущая на спиртовой основе поролоновая кисточка объем флакона 20мл"

    Кол-во: 600

    "Позиция 18"

    "Антистеплер предназначен для удаления скоб на бумаге"

    Кол-во: 200

    "Позиция 19"

    "Клей ПВА универсальный предназначен для склеивания бумаги картона дерева ткани кожи фотобумаги цвет белый ТУ 2385-001-70464994-2004"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Книга учета 5С33 в твердом переплете клетка 192л"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Папка-регистратор Bantex 1451 артикул 2386 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый пленкой ПВХ ширина корешка 50мм темно-синяя"

    Кол-во: 200

    "Позиция 22"

    "Линейка прямоугольного сечения со шкалой 400мм пластик СТ-ЛН-53 прозрачная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Линейка мерительная прямоугольного сечения со шкалой 300мм пластмасовая тонированная ЛН34"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Папка с 20 файлами для хранения документов вертикальная формата A4 из пластика толщиной 0,55мм с прозрачным карманом с вкладышем длямаркировки inФОРМАТ NP0145-20BK"

    Кол-во: 200

    "Позиция 25"

    "Бумага Марафон Стандарт А4 80г/м2 белизна 161% 500 листов"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 26"

    "Степлер металлический № 24/6 сшивает до 20 листов цвет в ассортименте"

    Кол-во: 200

    "Позиция 27"

    "Автоматический карандаш с толщиной линии письма 0,5мм выполнен в пластиковом корпусе черного цвета с боковой кнопкой выдвижения грифеля обладает мягким каучуковым грипом и металлическим клипом,длинным выкручивающимся ластиком в комплекте 2 стержня"

    Кол-во: 600

    "Позиция 28"

    "Блокнот А5 60л в клетку офсетная бумага 70 г/м2,обложка картон,крепление спираль"

    Кол-во: 400

    "Позиция 29"

    "Дырокол на 70 листов с линейкой металлический корпус цвет в ассортименте"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "Карандаш чернографитовый с ластиком и твердым грифелем ТМ трехгранный корпус из натуральной древесины"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 31"

    "Маркер-текстовыделитель скошенный пишущий узел 1-5мм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 600

    "Позиция 32"

    "Папка файловая пластиковая А4 с 40 прозрачными вкладышами цвет в ассортименте"

    Кол-во: 200

    "Позиция 33"

    "Папка-регистратор А4 80мм изготовлена из плотного картона с покрытием пленкой ПВХ карман для сменной этикетки на корешке нижняя кромка с металлической окантовкой цвет в ассортименте"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 34"

    "Папка-уголок для хранения документов толщина 180 мкр формат А4 прозрачная цвет в ассортименте"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 35"

    "Зажим для бумаг 25 мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 600

    "Позиция 36"

    "Ручка шариковая автоматическая со сменным стержнем прозрачный корпус с прорезиненной фигурной вставкой толщина линии 0,5мм"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 37"

    "Папка А4 из рециклированной кожи для документов"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Календарь домик с производственной сеткой мелованный картон280г/м2 биговка вырубка"

    Кол-во: 500

    "Позиция 39"

    "Ежедневник формат 17х24 обложка картон с поролоном прошивка нитками материал качественный кожзаменитель фигурная сшивка с прстрочкой основной цвет синий внутренний блок типовой датированный 352 полосы белый с серебрянным обрезом перфорированные уголк"

    Кол-во: 100

    "Позиция 40"

    "Папка-скоросшиватель AR201 формат А4 с пружиной пластиковая 0,60мм ширина корешка 21мм черная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 41"

    "Папка на кольцах пластиковая на 2х D-образных кольцах толщина пластика 0 ,8мм бумажная вставка во внешний кармашек корешок 40мм цвет синий, кат.№ 0840/2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Папка-конверт на молнии с карманом для визитки формат А4 цвет прозрачная с синим 180мкм, артикул 3635 Attache"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 43"

    "Скобы для степлера металлические тип/размер 24/6 оцинкованные Office Point"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 44"

    "Книга учета 5С33 в твердом переплете клетка 192л"

    Кол-во: 41

    "Позиция 45"

    "Клей-карандаш 35г для склеивания бумаги,картона,текстиля бесцветный без запаха, легко очищается с одежды,рук,не вызывает аллергии,изготовлен из нетоксичного вещества с увлажняющим глицерином"

    Кол-во: 201

    "Позиция 46"

    "Клей ПВА универсальный предназначен для склеивания бумаги картона дерева ткани кожи фотобумаги цвет белый ТУ 2385-001-70464994-2004"

    Кол-во: 38

    "Позиция 47"

    "Зажим для бумаг 32мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 36

    "Позиция 48"

    "Зажим для бумаг 25 мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 36

    "Позиция 49"

    "Зажим для бумаг 19мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 33

    "Позиция 50"

    "Зажим для бумаг 51 мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 11

    "Позиция 51"

    "Бумага Снегурочка формат A4 плотность 80г/м2 белизна CIE 146% 500 листов Mondi Business Paper ТУ 5438-094-00279404-00"

    Кол-во: 2266

    "Позиция 52"

    "Конверт почтовый а4 229х324 мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 53"

    "Дырокол на 70 листов с линейкой металлический корпус цвет в ассортименте"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Бумага диаграммная реестр 2172, дисковая ф250"

    Кол-во: 28

    "Позиция 55"

    "Бумага диаграммная реестр 1338, рулонная, 120х15"

    Кол-во: 1792

    "Позиция 56"

    "Блок для записей 90х90х90мм в пластиковом боксе цветной плотность бумаги 80гр/кв.м"

    Кол-во: 88

    "Позиция 57"

    "Доска магнитно-маркерная 1000х1500мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 58"

    "Закладка клейкая пластиковая размер 45х12мм,5 цветов по 25 листов"

    Кол-во: 159

    "Позиция 59"

    "Степлер металлический малый на 10 листов черный"

    Кол-во: 41

    "Позиция 60"

    "Папка-портфель Комус пластик нейлон А4,3 отделения артикул 166251"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Папка с 20 файлами для хранения документов вертикальная формата A4 из пластика толщиной 0,55мм с прозрачным карманом с вкладышем длямаркировки inФОРМАТ NP0145-20BK"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Бумага Марафон Бизнес А3, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013"

    Кол-во: 71

    "Позиция 63"

    "Пружина пластиковая 51мм для переплета в упаковке 50 штук"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Скрепки металлические овальные никелированные 31мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 107

    "Позиция 65"

    "Срепочница-бочонок диаметром 50мм высотой 70мм с магнитной полосой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Автоматический карандаш с толщиной линии письма 0,5мм выполнен в пластиковом корпусе черного цвета с боковой кнопкой выдвижения грифеля обладает мягким каучуковым грипом и металлическим клипом,длинным выкручивающимся ластиком в комплекте 2 стержня"

    Кол-во: 105

    "Позиция 67"

    "Антистеплер предназначен для удаления скоб на бумаге"

    Кол-во: 41

    "Позиция 68"

    "Брошюратор на пластиковую пружину для переплета документов формата А4 и меньше перфорирует одновременно до 22 листов переплетает до 500 листов снабжен выдвижным лотком для хранения пружин со встроенным определителем диаметра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Карандаш чернографитовый с ластиком и твердым грифелем ТМ трехгранный корпус из натуральной древесины"

    Кол-во: 419

    "Позиция 70"

    "Карандаш корректирующий металлический наконечник для всех видов чернил любого типа бумаги"

    Кол-во: 95

    "Позиция 71"

    "Краска штемпельная 50мл синяя на водно-масляной основе в пластиковом флаконе"

    Кол-во: 21

    "Позиция 72"

    "Ластик высокополимерный размер 35х16х11,5мм"

    Кол-во: 89

    "Позиция 73"

    "Лоток вертикальный для бумаг изготовлен из полистирола шириной 9,5см длиной 25,5см высотой 30см сменные таблички для маркировки"

    Кол-во: 11

    "Позиция 74"

    "Маркер пеинт лаковый для универсальной маркировки металлический корпус пишущий узел 1-2мм цвет черный термостойкость до 400 градусов"

    Кол-во: 31

    "Позиция 75"

    "Маркер-текстовыделитель скошенный пишущий узел 1-5мм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 127

    "Позиция 76"

    "Нож канцелярский усиленный в пластиковом корпусе с каучуковыми вставками и металлическими направляющими ширина лезвия 18мм,длина 160мм"

    Кол-во: 76

    "Позиция 77"

    "Папка-конверт на кнопке формат А4 пластик 150мкм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 53

    "Позиция 78"

    "Пленка для ламинирования глянцевая А3 125мкм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 29

    "Позиция 79"

    "Двойная точилка для заточки карандашей с диаметром 8 мм и 10 мм пластиковый прозрачный контейнер для сбора стружки"

    Кол-во: 11

    "Позиция 80"

    "Лоток горизонтальный для бумаг из полистирола,3 поддона соединяются металлическими стержнями"

    Кол-во: 24

    "Позиция 81"

    "Термолента чековая однослойная Lomond шириной 80 мм длиной 40 м, внутренний диаметр втулки 12 мм, плотность бумаги 55 г/м2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Термолента чековая однослойная Lomond шириной 57 мм длиной 40 м, внутренний диаметр втулки 12 мм, плотность бумаги 55 г/м2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Пружина пластиковая для переплета 45мм упаковка 50 штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Разделитель листов по месяцам формата А4 из прочного пластика толщиной 120мкм с перфорацией"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Скрепки канцелярские 50мм гофрированные упаковка 50 штук"

    Кол-во: 11

    "Позиция 86"

    "Пружина пластиковая для переплета 14мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 13

    "Позиция 87"

    "Пружина пластиковая для переплета 16мм упаковка 100 штук"

    Кол-во: 7

    "Позиция 88"

    "Шило канцелярское малое ШМ 01 диам 0,2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 89"

    "Скотч канцелярский 50х66мм прозрачный плотность 50 мкр"

    Кол-во: 100

    "Позиция 90"

    "Тетрадь общая в клетку А5, блок офсет, 96л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Скрепочница-бочонок прозрачный тонированный пластик крышка с магнитной полосой ТУ 6-19-292-93 У243"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Папка на кольцах пластиковая на 2х D-образных кольцах толщина пластика 0 ,8мм бумажная вставка во внешний кармашек корешок 40мм цвет синий, кат.№ 0840/2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Папка-конверт на молнии с карманом для визитки формат А4 цвет прозрачная с синим 180мкм, артикул 3635 Attache"

    Кол-во: 100

    "Позиция 94"

    "Папка-регистратор Bantex Economy артикул 46338 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый бумвинилом ширина корешка 70мм темно-синяя"

    Кол-во: 105

    "Позиция 95"

    "Тетрадь общая в клетку, блок №1, обложка картон, 48л"

    Кол-во: 21

    "Позиция 96"

    "Бумага чертежная А1 лист ватмана 200 г/м2 610 х 860 мм лист марка "А""

    Кол-во: 100

    "Позиция 97"

    "Обложка для переплета А4 пластик прозрачная 200мкм 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 15

    "Позиция 98"

    "Скобы для степлера 23/08 оцинкованные заточенные"

    Кол-во: 30

    "Позиция 99"

    "Бумага для плоттера СЛАВИЧ М3 формат А1 рулон 0,61х45,7м, плотность 90г/м2 без покрытия диаметр втулки 50,8мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Салфетки влажные чистящие для ухода за экранами и мониторами в тубе 100 салфеток"

    Кол-во: 50

    "Позиция 101"

    "Дырокол на 70 листов с линейкой металлический корпус цвет в ассортименте"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Пружина пластиковая для переплета 32мм упаковка 50 штук"

    Кол-во: 5

    "Позиция 103"

    "Обложка для переплета пластиковая прозрачная 200мкр используется как первая верхняя обложка для титульного листа в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Обложка для переплета картонная с тиснением под кожу формат А3 размер 420х297мм плотность 230г/см2 в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Пружина пластиковая для переплета 10мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Блок для записей 90х90х90мм в пластиковом боксе цветной плотность бумаги 80гр/кв.м"

    Кол-во: 300

    "Позиция 107"

    "Файл-вкладыш с боковой перфорацией А4 изготовлен из прозрачной полипропиленовой пленки толщиной 40мкм"

    Кол-во: 60000

    "Позиция 108"

    "Папка подвесная формат А4 из прочного картона с возможностью хранения до 200л с крючками цвет в ассортименте"

    Кол-во: 600

    "Позиция 109"

    "Степлер металлический малый на 10 листов черный"

    Кол-во: 200

    "Позиция 110"

    "Скрепки металлические овальные никелированные 31мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 111"

    "Дырокол на 30 листов с линейкой металлический корпус цвет в ассортименте"

    Кол-во: 60

    "Позиция 112"

    "Ежедневник недатированный размер 145x205мм 200 листов отрывные уголки ляссе обложка из искусственной кожи"

    Кол-во: 300

    "Позиция 113"

    "Блок-кубик 76х76 с клеевым краем 400 листов в ассортименте"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 114"

    "Календарь настенный квартальный формат в раскрытом виде 318х725 рекламное поле в нижнем блоке с тиснением логотипа фольгой календарн ые блоки бумага офсетная 80г/м2"

    Кол-во: 500

    "Позиция 115"

    "Календарь настенный перекидной формат А2 13 листов бумага мелованная 200г/м2 4+0,420х594 мм пружина ригель тиснение логотипа"

    Кол-во: 150

    "Позиция 116"

    "Скобы для степлера металлические тип/размер 10 оцинкованные Office Point"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 117"

    "Зажим для бумаг Proff PF15 металлический 15мм 12штук в упаковке"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 118"

    "Линейка мерительная прямоугольного сечения со шкалой 300мм пластмасовая тонированная ЛН34"

    Кол-во: 13

    "Позиция 119"

    "Линейка ЛН-15 20см черная пластмассовая ГОСТ 17435-72"

    Кол-во: 16

    "Позиция 120"

    "Обложка для переплета А4 пластик прозрачная 200мкм 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 29

    "Позиция 121"

    "Маркер лаковый цвет чернил белый круглый наконечник 2-4мм легко наносится на различные поверхности дерево,картон,металл,керамика,стекло,пластик,резина,текстиль"

    Кол-во: 62

    "Позиция 122"

    "Скотч двухсторонний из полипропилена 50ммх25 метров"

    Кол-во: 48

    "Позиция 123"

    "Степлер металлический мощный с каучуковыми вставками сшивает 100 листов для скоб 23/6-23/13 цвет в ассортименте"

    Кол-во: 11

    "Позиция 124"

    "Степлер металлический № 24/6 сшивает до 20 листов цвет в ассортименте"

    Кол-во: 55

    "Позиция 125"

    "Блокнот А5 60л в клетку офсетная бумага 70 г/м2,обложка картон,крепление спираль"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Ежедневник недатированный размер 145x205мм 200 листов отрывные уголки ляссе обложка из искусственной кожи"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Маркер аэрокосмический пишущий узел 0,75мм цвет черный для маркировки не вызывающей коррозию"

    Кол-во: 70

    "Позиция 128"

    "Маркер перманентный круглый корпус с каучуковыми вставками пулевидный наконечник ширина линии 4мм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 42

    "Позиция 129"

    "Набор настольный офисный цвет черный в комплекте ножницы 2 чернографитных карандаша с ластиками двойная точилка для карандашей линейка на 15см,степлер 2 шариковые ручки,ластик,набор из 30 металлических скрепок с покрытием,канцелярский ножик,скобы для"

    Кол-во: 19

    "Позиция 130"

    "Набор шариковых ручек в прозрачном корпусе с чернилами на масляной основе в наборе 4 цвета синий,красный,черный,зеленый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 131"

    "Папка файловая пластиковая А4 с 40 прозрачными вкладышами цвет в ассортименте"

    Кол-во: 5

    "Позиция 132"

    "Папка-регистратор А4 80мм изготовлена из плотного картона с покрытием пленкой ПВХ карман для сменной этикетки на корешке нижняя кромка с металлической окантовкой цвет в ассортименте"

    Кол-во: 146

    "Позиция 133"

    "Короб архивный формат А3 размер 480х325х295мм с ручками и крышкой гофрокартон T24B"

    Кол-во: 15

    "Позиция 134"

    "Обложка для переплета картонная с тиснением под кожу формат А3 размер 420х297мм плотность 230г/см2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 135"

    "Пружина пластиковая для переплета 32мм упаковка 50 штук"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Папка-уголок формат А4 повышенной плотности из полипропилена толщиной 0,37мкм на лицевой стороне отделение для визитки"

    Кол-во: 380

    "Позиция 137"

    "Пружина пластиковая для переплета 10мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Пружина пластиковая для переплета 12мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Пленка глянцевая А5 ламинированая 80микрон размер 154х216мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Пленка для ламинатора А4 125 микрон в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 152

    "Позиция 141"

    "Бумага Снегурочка А3 80 г/м2 500 листов ТУ 5438-094-00279404"

    Кол-во: 38

    "Позиция 142"

    "Ручка шариковая автоматическая со сменным стержнем прозрачный корпус с прорезиненной фигурной вставкой толщина линии 0,5мм"

    Кол-во: 1006

    "Позиция 143"

    "Ручка шариковая прозрачный корпус сменный стержень цвет чернил красный"

    Кол-во: 16

    "Позиция 144"

    "Картон переплетный ПКС-1-1,75 размер 790х1000мм сорт 1 толщина 1,75мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "Картон а,пелеплетный 1.5мм,балахна толщ.1.5,а1-формат, пс-1 сорт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "Набор фломастеров цветных"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Бумага для плоттера и инженерных систем MEGA Engineer рулон формат А1 594мм-175м-76мм плотность 80г/м2 белизна CIE 148% артикул 8740 7"

    Кол-во: 6

    "Позиция 148"

    "Бумага для плоттера и инженерных систем MEGA Engineer рулон формат А0 841мм-175м-76мм плотность 80г/м2 белизна CIE 148% артикул 8740 5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Конверт почтовый а4 229х324 мм"

    Кол-во: 201

    "Позиция 150"

    "Скобы для степлера металлические тип/размер 10 оцинкованные Office Point"

    Кол-во: 114

    "Позиция 151"

    "Бумага диаграммная реестр 2190 1 УП = 1000 ШТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "Пружина для переплета пластиковая 4,5мм А4 количество переплетаемых листов 15 штук в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Бумага Снегурочка А3 80 г/м2 500 листов ТУ 5438-094-00279404"

    Кол-во: 9

    "Позиция 154"

    "Календарь настенный листовой ф. А2"

    Кол-во: 96

    "Позиция 155"

    "Ручка шариковая автоматическая со сменным стержнем прозрачный корпус с прорезиненной фигурной вставкой толщина линии 0,5мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 156"

    "Картон переплетный ПКС-1-1,75 размер 790х1000мм сорт 1 толщина 1,75мм"

    Кол-во: 63

    "Позиция 157"

    "Календарь мини квартальный трехблочный шпигель и положка картон 285 г/м2 люверс на верхнем блоке магнитная лента календарные блоки б умага офсетная 80г/м2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Календарь домик с производственной сеткой мелованный картон280г/м2 биговка вырубка"

    Кол-во: 11

    "Позиция 159"

    "Календарь настольный перекидной подставка мелованный картон 300 г/м2 пружина 13стр печать 4+4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 160"

    "Календарь настенный квартальный формат в раскрытом виде 318х725 рекламное поле в нижнем блоке с тиснением логотипа фольгой календарн ые блоки бумага офсетная 80г/м2"

    Кол-во: 29

    "Позиция 161"

    "Картон а,пелеплетный 1.5мм,балахна толщ.1.5,а1-формат, пс-1 сорт"

    Кол-во: 200

    "Позиция 162"

    "Шило канцелярское малое ШМ 01 диам 0,2"

    Кол-во: 41

    "Позиция 163"

    "Тетрадь в клетку формат А4 80 листов"

    Кол-во: 90

    "Позиция 164"

    "Тетрадь в клетку 18 листов"

    Кол-во: 113

    "Позиция 165"

    "Подушка гелевая увлажняющая для смачивания пальцев"

    Кол-во: 50

    "Позиция 166"

    "Набор фломастеров цветных"

    Кол-во: 25

    "Позиция 167"

    "Мел школьный"

    Кол-во: 49

    "Позиция 168"

    "Бумага для плоттера и инженерных систем MEGA Engineer рулон формат А0 841мм-175м-76мм плотность 80г/м2 белизна CIE 148% артикул 8740 5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Скотч канцелярский 50х66мм прозрачный плотность 50 мкр"

    Кол-во: 200

    "Позиция 170"

    "Конверт почтовый евро 110х220"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 171"

    "Линейка прямоугольного сечения со шкалой 400мм пластик СТ-ЛН-53 прозрачная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 172"

    "Папка-скоросшиватель AR201 формат А4 с пружиной пластиковая 0,60мм ширина корешка 21мм черная"

    Кол-во: 195

    "Позиция 173"

    "Скобы для степлера металлические тип/размер 10 оцинкованные Office Point"

    Кол-во: 120

    "Позиция 174"

    "Тетрадь общая в клетку А5, блок офсет, 96л"

    Кол-во: 131

    "Позиция 175"

    "Бумага диаграммная Р-1339, рулонная"

    Кол-во: 98

    "Позиция 176"

    "Картон переплетный А-ПС-1,25мм 800х1000 ГОСТ 7950-77"

    Кол-во: 150

    "Позиция 177"

    "Бумага диаграммная реестр 1338, рулонная, 120х15"

    Кол-во: 240

    "Позиция 178"

    "Папка на кольцах пластиковая на 2х D-образных кольцах толщина пластика 0 ,8мм бумажная вставка во внешний кармашек корешок 40мм цвет синий, кат.№ 0840/2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 179"

    "Линейка ЛН-22 25см пластмассовая ТУ 2293-004-36243876-2006"

    Кол-во: 20

    "Позиция 180"

    "Книга учета КУ-522 бумага офсетная твердый переплет формат А4, 96 листов, линейка"

    Кол-во: 52

    "Позиция 181"

    "Клей ПВА универсальный предназначен для склеивания бумаги картона дерева ткани кожи фотобумаги цвет белый ТУ 2385-001-70464994-2004"

    Кол-во: 120

    "Позиция 182"

    "Линейка ЛН-15 20см черная пластмассовая ГОСТ 17435-72"

    Кол-во: 30

    "Позиция 183"

    "Папка-скоросшиватель Дело артикул 51371 формат А4 материал картон плотность 370г/м2 механизм скоросшивателя из жести пробитый длина зажимов 45-50мм торговая марка Лихт ТУ 5456-001-02959675-2008"

    Кол-во: 137

    "Позиция 184"

    "Зажим для бумаг Proff PF15 металлический 15мм 12штук в упаковке"

    Кол-во: 70

    "Позиция 185"

    "Зажим для бумаг Proff PF41 металлический 41мм 12штук в упаковке"

    Кол-во: 60

    "Позиция 186"

    "Папка-регистратор Bantex Economy артикул 46338 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый бумвинилом ширина корешка 70мм темно-синяя"

    Кол-во: 100

    "Позиция 187"

    "Книга учета 5С33 в твердом переплете клетка 192л"

    Кол-во: 58

    "Позиция 188"

    "Скобы для степлера металлические тип/размер 24/6 оцинкованные Office Point"

    Кол-во: 120

    "Позиция 189"

    "Папка-регистратор Bantex 1451 артикул 2386 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый пленкой ПВХ ширина корешка 50мм темно-синяя"

    Кол-во: 100

    "Позиция 190"

    "Бумага Снегурочка формат A4 плотность 80г/м2 белизна CIE 146% 500 листов Mondi Business Paper ТУ 5438-094-00279404-00"

    Кол-во: 144

    "Позиция 191"

    "Папка файлов Attache КТ-60/07 формата А4 пластиковая красная на 60 файлов-вкладышей с боковой перфорацией (при толщине файла 0,7мм)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 192"

    "Тетрадь общая офсетная А5 клетка 48 листов ГОСТ 13309-90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "Линейка мерительная прямоугольного сечения со шкалой 300мм пластмасовая тонированная ЛН34"

    Кол-во: 30

    "Позиция 194"

    "Ежедневник недатированный NG Velvet 111882 200л искусственная кожа синий"

    Кол-во: 5

    "Позиция 195"

    "Тетрадь общая в клетку, блок №1, обложка картон, 48л"

    Кол-во: 198

    "Позиция 196"

    "Бланк пропуск материальный,размер: 195х80 мм, печать внутреннего блока 1+1, кол-во листов 50, переплет - скрепка."

    Кол-во: 100

    "Позиция 197"

    "Бланк пропуск временный для автотранспорта сторонних организаций, формат А4, печать 4+4, бумага 280 г/м2."

    Кол-во: 500

    "Позиция 198"

    "Бланк прпуск постоянный для автотранспорта УТЖУ, формат А4, печать 4+4, бумага 280 г/м2."

    Кол-во: 500

    "Позиция 199"

    "Бланк пропуск временный УТЖУ, размер: 185х60 мм, печать 4+4, бумага 200 г/м2.."

    Кол-во: 500

    "Позиция 200"

    "Бланк пропуск постоянный УТЖУ, размер: 95*65 мм, тиснение на лицевой части удостоверения, печать внутреннего блока 1+1."

    Кол-во: 500

    "Позиция 201"

    "Ручка гелевая синяя G-5360 толщина линии 0,5 мм Арт.258074 ГОСТ 29211-91"

    Кол-во: 250

    "Позиция 202"

    "Файл-вкладыш ПФ50мкр100 вертикальный формата А4+ 50мкм 100шт/уп. Полипропилен, 50 мкр, А4+ расширенный вместимость до 70 листов, 100шт. Папка файл A4 с перфорацией, укреплена белой полоской, мульти отверстия универсальны (на 2 и на 4 кольца, а так же"

    Кол-во: 30

    "Позиция 203"

    "Закладка клейкая пластиковая размер 45х12мм,5 цветов по 25 листов"

    Кол-во: 250

    "Позиция 204"

    "Папка-портфель Комус пластик нейлон А4,3 отделения артикул 166251"

    Кол-во: 18

    "Позиция 205"

    "Папка с 20 файлами для хранения документов вертикальная формата A4 из пластика толщиной 0,55мм с прозрачным карманом с вкладышем длямаркировки inФОРМАТ NP0145-20BK"

    Кол-во: 60

    "Позиция 206"

    "Обложка для переплета А4 пластик прозрачная 200мкм 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 10

    "Позиция 207"

    "Маркер лаковый цвет чернил белый круглый наконечник 2-4мм легко наносится на различные поверхности дерево,картон,металл,керамика,стекло,пластик,резина,текстиль"

    Кол-во: 50

    "Позиция 208"

    "Бумага Марафон Бизнес А4, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013"

    Кол-во: 2700

    "Позиция 209"

    "Бумага Марафон Бизнес А3, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013"

    Кол-во: 300

    "Позиция 210"

    "Бумага Lomond для фотопечати матовая двухсторонняя А3 170г/м2 100 листов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 211"

    "Бумага Lomond для фотопечати матовая двухсторонняя A4 170г/м2 100 листов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 212"

    "Скобы для степлера 23/08 оцинкованные заточенные"

    Кол-во: 10

    "Позиция 213"

    "Скотч двухсторонний из полипропилена 50ммх25 метров"

    Кол-во: 50

    "Позиция 214"

    "Пружина пластиковая 38мм для переплета в упаковке 50 штук"

    Кол-во: 4

    "Позиция 215"

    "Скрепки металлические овальные никелированные 31мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 70

    "Позиция 216"

    "Степлер металлический мощный с каучуковыми вставками сшивает 100 листов для скоб 23/6-23/13 цвет в ассортименте"

    Кол-во: 19

    "Позиция 217"

    "Степлер металлический № 24/6 сшивает до 20 листов цвет в ассортименте"

    Кол-во: 60

    "Позиция 218"

    "Разделитель листов числовой формат А4 из прочного пластика толщиной 120мкм с перфорацией"

    Кол-во: 20

    "Позиция 219"

    "Салфетки влажные чистящие для ухода за экранами и мониторами в тубе 100 салфеток"

    Кол-во: 80

    "Позиция 220"

    "Срепочница-бочонок диаметром 50мм высотой 70мм с магнитной полосой"

    Кол-во: 19

    "Позиция 221"

    "Автоматический карандаш с толщиной линии письма 0,5мм выполнен в пластиковом корпусе черного цвета с боковой кнопкой выдвижения грифеля обладает мягким каучуковым грипом и металлическим клипом,длинным выкручивающимся ластиком в комплекте 2 стержня"

    Кол-во: 100

    "Позиция 222"

    "Антистеплер предназначен для удаления скоб на бумаге"

    Кол-во: 50

    "Позиция 223"

    "Блокнот А5 60л в клетку офсетная бумага 70 г/м2,обложка картон,крепление спираль"

    Кол-во: 50

    "Позиция 224"

    "Ежедневник недатированный размер 145x205мм 200 листов отрывные уголки ляссе обложка из искусственной кожи"

    Кол-во: 50

    "Позиция 225"

    "Жидкость корректирующая быстросохнущая на спиртовой основе поролоновая кисточка объем флакона 20мл"

    Кол-во: 140

    "Позиция 226"

    "Карандаш чернографитовый с ластиком и твердым грифелем ТМ трехгранный корпус из натуральной древесины"

    Кол-во: 400

    "Позиция 227"

    "Карандаш корректирующий металлический наконечник для всех видов чернил любого типа бумаги"

    Кол-во: 150

    "Позиция 228"

    "Клей канцелярский силикатный 110мл в пластиковой бутылочке с дозатором и съемным колпачком"

    Кол-во: 110

    "Позиция 229"

    "Клей-карандаш 35г для склеивания бумаги,картона,текстиля бесцветный без запаха, легко очищается с одежды,рук,не вызывает аллергии,изготовлен из нетоксичного вещества с увлажняющим глицерином"

    Кол-во: 300

    "Позиция 230"

    "Корректирующая лента 5ммx8м прозрачный корпус боковой аппликатор"

    Кол-во: 100

    "Позиция 231"

    "Краска штемпельная 50мл синяя на водно-масляной основе в пластиковом флаконе"

    Кол-во: 45

    "Позиция 232"

    "Ластик высокополимерный размер 35х16х11,5мм"

    Кол-во: 102

    "Позиция 233"

    "Лоток вертикальный для бумаг изготовлен из полистирола шириной 9,5см длиной 25,5см высотой 30см сменные таблички для маркировки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 234"

    "Маркер пеинт лаковый для универсальной маркировки металлический корпус пишущий узел 1-2мм цвет черный термостойкость до 400 градусов"

    Кол-во: 25

    "Позиция 235"

    "Маркер аэрокосмический пишущий узел 0,75мм цвет черный для маркировки не вызывающей коррозию"

    Кол-во: 25

    "Позиция 236"

    "Короб архивный формат А4 из цветного микрогофрокартона размером 260х320 ширина корешка 150мм,поля для надписей цвет в ассортименте"

    Кол-во: 200

    "Позиция 237"

    "Маркер перманентный круглый корпус с каучуковыми вставками пулевидный наконечник ширина линии 4мм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 85

    "Позиция 238"

    "Набор настольный офисный цвет черный в комплекте ножницы 2 чернографитных карандаша с ластиками двойная точилка для карандашей линейка на 15см,степлер 2 шариковые ручки,ластик,набор из 30 металлических скрепок с покрытием,канцелярский ножик,скобы для"

    Кол-во: 20

    "Позиция 239"

    "Набор шариковых ручек в прозрачном корпусе с чернилами на масляной основе в наборе 4 цвета синий,красный,черный,зеленый"

    Кол-во: 55

    "Позиция 240"

    "Маркер-текстовыделитель скошенный пишущий узел 1-5мм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 60

    "Позиция 241"

    "Нож канцелярский усиленный в пластиковом корпусе с каучуковыми вставками и металлическими направляющими ширина лезвия 18мм,длина 160мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 242"

    "Папка пластиковая на резинке A4 0,60мм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 33

    "Позиция 243"

    "Папка файловая пластиковая А4 с 40 прозрачными вкладышами цвет в ассортименте"

    Кол-во: 82

    "Позиция 244"

    "Папка-конверт на кнопке формат А4 пластик 150мкм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 38

    "Позиция 245"

    "Папка подвесная формат А4 из прочного картона с возможностью хранения до 200л с крючками цвет в ассортименте"

    Кол-во: 20

    "Позиция 246"

    "Папка пластиковая с 1-м зажимом внутренний карман на корешке карман с бумажной вставкой плотность 0,7мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 247"

    "Папка для бумаг с завязками А4 мелованный картон 380 г/м2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 248"

    "Файл-вкладыш с боковой перфорацией А4 изготовлен из прозрачной полипропиленовой пленки толщиной 40мкм"

    Кол-во: 5560

    "Позиция 249"

    "Пленка для ламинирования глянцевая А3 125мкм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 10

    "Позиция 250"

    "Папка-регистратор А4 80мм изготовлена из плотного картона с покрытием пленкой ПВХ карман для сменной этикетки на корешке нижняя кромка с металлической окантовкой цвет в ассортименте"

    Кол-во: 300

    "Позиция 251"

    "Лоток горизонтальный для бумаг из полистирола,3 поддона соединяются металлическими стержнями"

    Кол-во: 30

    "Позиция 252"

    "Короб архивный формат А3 размер 480х325х295мм с ручками и крышкой гофрокартон T24B"

    Кол-во: 50

    "Позиция 253"

    "Пружина пластиковая для переплета 32мм упаковка 50 штук"

    Кол-во: 10

    "Позиция 254"

    "Пружина пластиковая для переплета 45мм упаковка 50 штук"

    Кол-во: 5

    "Позиция 255"

    "Папка-уголок формат А4 повышенной плотности из полипропилена толщиной 0,37мкм на лицевой стороне отделение для визитки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 256"

    "Блок для записей 90х90х90мм в пластиковом боксе цветной плотность бумаги 80гр/кв.м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 257"

    "Разделитель листов по месяцам формата А4 из прочного пластика толщиной 120мкм с перфорацией"

    Кол-во: 50

    "Позиция 258"

    "Скрепки канцелярские 50мм гофрированные упаковка 50 штук"

    Кол-во: 50

    "Позиция 259"

    "Зажим для бумаг 25 мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 60

    "Позиция 260"

    "Зажим для бумаг 32мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 60

    "Позиция 261"

    "Зажим для бумаг 19мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 40

    "Позиция 262"

    "Зажим для бумаг 51 мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 40

    "Позиция 263"

    "Пружина пластиковая для переплета 12мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 5

    "Позиция 264"

    "Пружина пластиковая для переплета 14мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 5

    "Позиция 265"

    "Пружина пластиковая для переплета 16мм упаковка 100 штук"

    Кол-во: 5

    "Позиция 266"

    "Пленка глянцевая А5 ламинированая 80микрон размер 154х216мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 22

    "Позиция 267"

    "Пленка для ламинатора А4 125 микрон в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 20

    "Позиция 268"

    "Ручка шариковая автоматическая со сменным стержнем прозрачный корпус с прорезиненной фигурной вставкой толщина линии 0,5мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 269"

    "Ручка шариковая прозрачный корпус сменный стержень цвет чернил красный"

    Кол-во: 27

    "Позиция 270"

    "Картон переплетный ПКС-1-1,75 размер 790х1000мм сорт 1 толщина 1,75мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 271"

    "Календарь домик с производственной сеткой мелованный картон280г/м2 биговка вырубка"

    Кол-во: 110

    "Позиция 272"

    "Календарь настенный квартальный формат в раскрытом виде 318х725 рекламное поле в нижнем блоке с тиснением логотипа фольгой календарн ые блоки бумага офсетная 80г/м2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 273"

    "Шило канцелярское малое ШМ 01 диам 0,2"

    Кол-во: 14

    "Позиция 274"

    "Тетрадь в клетку формат А4 80 листов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 275"

    "Тетрадь в клетку 18 листов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 276"

    "Подушка гелевая увлажняющая для смачивания пальцев"

    Кол-во: 20

    "Позиция 277"

    "Набор фломастеров цветных"

    Кол-во: 30

    "Позиция 278"

    "Мел школьный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 279"

    "Бумага для плоттера и инженерных систем MEGA Engineer рулон формат А0 841мм-175м-76мм плотность 80г/м2 белизна CIE 148% артикул 8740 5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "Скотч канцелярский 50х66мм прозрачный плотность 50 мкр"

    Кол-во: 300

    "Позиция 281"

    "Для посещения охраняемой территории, офиса и т.д. с указанием ФИО посетителя даты и времени посещения, ФИО сотрудника к котрому напр авляется посетитель."

    Кол-во: 100

    "Позиция 282"

    "Конверт почтовый евро 110х220"

    Кол-во: 60

    "Позиция 283"

    "Конверт почтовый а4 229х324 мм"

    Кол-во: 360

    "Позиция 284"

    "Линейка прямоугольного сечения со шкалой 400мм пластик СТ-ЛН-53 прозрачная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 285"

    "Папка-скоросшиватель AR201 формат А4 с пружиной пластиковая 0,60мм ширина корешка 21мм черная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 286"

    "Тетрадь общая в клетку А5, блок офсет, 96л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 287"

    "Картон переплетный А-ПС-1,25мм 800х1000 ГОСТ 7950-77"

    Кол-во: 100

    "Позиция 288"

    "Книга учета КУ-522 бумага офсетная твердый переплет формат А4, 96 листов, линейка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 289"

    "Клей ПВА универсальный предназначен для склеивания бумаги картона дерева ткани кожи фотобумаги цвет белый ТУ 2385-001-70464994-2004"

    Кол-во: 122

    "Позиция 290"

    "Папка-скоросшиватель Дело артикул 51371 формат А4 материал картон плотность 370г/м2 механизм скоросшивателя из жести пробитый длина зажимов 45-50мм торговая марка Лихт ТУ 5456-001-02959675-2008"

    Кол-во: 50

    "Позиция 291"

    "Зажим для бумаг Proff PF15 металлический 15мм 12штук в упаковке"

    Кол-во: 25

    "Позиция 292"

    "Зажим для бумаг Proff PF41 металлический 41мм 12штук в упаковке"

    Кол-во: 20

    "Позиция 293"

    "Папка-регистратор Bantex Economy артикул 46338 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый бумвинилом ширина корешка 70мм темно-синяя"

    Кол-во: 60

    "Позиция 294"

    "Книга учета 5С33 в твердом переплете клетка 192л"

    Кол-во: 25

    "Позиция 295"

    "Папка-регистратор Bantex 1451 артикул 2386 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый пленкой ПВХ ширина корешка 50мм темно-синяя"

    Кол-во: 60

    "Позиция 296"

    "Линейка мерительная прямоугольного сечения со шкалой 300мм пластмасовая тонированная ЛН34"

    Кол-во: 100

    "Позиция 297"

    "Тетрадь общая в клетку, блок №1, обложка картон, 48л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 298"

    "Бумага Марафон Бизнес А3, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 299"

    "Разделитель листов числовой формат А4 из прочного пластика толщиной 120мкм с перфорацией"

    Кол-во: 43

    "Позиция 300"

    "Лоток вертикальный для бумаг изготовлен из полистирола шириной 9,5см длиной 25,5см высотой 30см сменные таблички для маркировки"

    Кол-во: 160

    "Позиция 301"

    "Клей канцелярский силикатный 110мл в пластиковой бутылочке с дозатором и съемным колпачком"

    Кол-во: 95

    "Позиция 302"

    "Пружина пластиковая 38мм для переплета в упаковке 50 штук"

    Кол-во: 53

    "Позиция 303"

    "Папка пластиковая на резинке A4 0,60мм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 92

    "Позиция 304"

    "Двойная точилка для заточки карандашей с диаметром 8 мм и 10 мм пластиковый прозрачный контейнер для сбора стружки"

    Кол-во: 146

    "Позиция 305"

    "Лоток горизонтальный для бумаг из полистирола,3 поддона соединяются металлическими стержнями"

    Кол-во: 81

    "Позиция 306"

    "Бумага Марафон Бизнес А3, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013"

    Кол-во: 4

    "Позиция 307"

    "Бумага диаграммная Р-1339, рулонная"

    Кол-во: 800

    "Позиция 308"

    "Картон переплетный А-ПС-1,25мм 800х1000 ГОСТ 7950-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 309"

    "Папка на кольцах пластиковая на 2х D-образных кольцах толщина пластика 0 ,8мм бумажная вставка во внешний кармашек корешок 40мм цвет синий, кат.№ 0840/2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 310"

    "Закладка клейкая пластиковая размер 45х12мм,5 цветов по 25 листов"

    Кол-во: 914

    "Позиция 311"

    "Степлер металлический малый на 10 листов черный"

    Кол-во: 71

    "Позиция 312"

    "Папка-портфель Комус пластик нейлон А4,3 отделения артикул 166251"

    Кол-во: 48

    "Позиция 313"

    "Папка с 20 файлами для хранения документов вертикальная формата A4 из пластика толщиной 0,55мм с прозрачным карманом с вкладышем длямаркировки inФОРМАТ NP0145-20BK"

    Кол-во: 272

    "Позиция 314"

    "Маркер лаковый цвет чернил белый круглый наконечник 2-4мм легко наносится на различные поверхности дерево,картон,металл,керамика,стекло,пластик,резина,текстиль"

    Кол-во: 35

    "Позиция 315"

    "Бумага Марафон Бизнес А4, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013"

    Кол-во: 8633

    "Позиция 316"

    "Бумага Марафон Бизнес А3, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013"

    Кол-во: 449

    "Позиция 317"

    "Бумага Lomond для фотопечати матовая двухсторонняя А3 170г/м2 100 листов"

    Кол-во: 12

    "Позиция 318"

    "Бумага Lomond для фотопечати матовая двухсторонняя A4 170г/м2 100 листов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 319"

    "Скобы для степлера 23/08 оцинкованные заточенные"

    Кол-во: 135

    "Позиция 320"

    "Скотч двухсторонний из полипропилена 50ммх25 метров"

    Кол-во: 338

    "Позиция 321"

    "Пружина пластиковая 51мм для переплета в упаковке 50 штук"

    Кол-во: 30

    "Позиция 322"

    "Скрепки металлические овальные никелированные 31мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 769

    "Позиция 323"

    "Степлер металлический мощный с каучуковыми вставками сшивает 100 листов для скоб 23/6-23/13 цвет в ассортименте"

    Кол-во: 18

    "Позиция 324"

    "Степлер металлический № 24/6 сшивает до 20 листов цвет в ассортименте"

    Кол-во: 62

    "Позиция 325"

    "Салфетки влажные чистящие для ухода за экранами и мониторами в тубе 100 салфеток"

    Кол-во: 108

    "Позиция 326"

    "Срепочница-бочонок диаметром 50мм высотой 70мм с магнитной полосой"

    Кол-во: 185

    "Позиция 327"

    "Автоматический карандаш с толщиной линии письма 0,5мм выполнен в пластиковом корпусе черного цвета с боковой кнопкой выдвижения грифеля обладает мягким каучуковым грипом и металлическим клипом,длинным выкручивающимся ластиком в комплекте 2 стержня"

    Кол-во: 338

    "Позиция 328"

    "Антистеплер предназначен для удаления скоб на бумаге"

    Кол-во: 24

    "Позиция 329"

    "Блокнот А5 60л в клетку офсетная бумага 70 г/м2,обложка картон,крепление спираль"

    Кол-во: 94

    "Позиция 330"

    "Брошюратор на пластиковую пружину для переплета документов формата А4 и меньше перфорирует одновременно до 22 листов переплетает до 500 листов снабжен выдвижным лотком для хранения пружин со встроенным определителем диаметра"

    Кол-во: 5

    "Позиция 331"

    "Дырокол на 70 листов с линейкой металлический корпус цвет в ассортименте"

    Кол-во: 22

    "Позиция 332"

    "Жидкость корректирующая быстросохнущая на спиртовой основе поролоновая кисточка объем флакона 20мл"

    Кол-во: 169

    "Позиция 333"

    "Карандаш чернографитовый с ластиком и твердым грифелем ТМ трехгранный корпус из натуральной древесины"

    Кол-во: 1641

    "Позиция 334"

    "Карандаш корректирующий металлический наконечник для всех видов чернил любого типа бумаги"

    Кол-во: 445

    "Позиция 335"

    "Клей-карандаш 35г для склеивания бумаги,картона,текстиля бесцветный без запаха, легко очищается с одежды,рук,не вызывает аллергии,изготовлен из нетоксичного вещества с увлажняющим глицерином"

    Кол-во: 1060

    "Позиция 336"

    "Корректирующая лента 5ммx8м прозрачный корпус боковой аппликатор"

    Кол-во: 249

    "Позиция 337"

    "Краска штемпельная 50мл синяя на водно-масляной основе в пластиковом флаконе"

    Кол-во: 157

    "Позиция 338"

    "Ластик высокополимерный размер 35х16х11,5мм"

    Кол-во: 376

    "Позиция 339"

    "Маркер пеинт лаковый для универсальной маркировки металлический корпус пишущий узел 1-2мм цвет черный термостойкость до 400 градусов"

    Кол-во: 90

    "Позиция 340"

    "Маркер аэрокосмический пишущий узел 0,75мм цвет черный для маркировки не вызывающей коррозию"

    Кол-во: 90

    "Позиция 341"

    "Короб архивный формат А4 из цветного микрогофрокартона размером 260х320 ширина корешка 150мм,поля для надписей цвет в ассортименте"

    Кол-во: 491

    "Позиция 342"

    "Маркер перманентный круглый корпус с каучуковыми вставками пулевидный наконечник ширина линии 4мм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 165

    "Позиция 343"

    "Набор настольный офисный цвет черный в комплекте ножницы 2 чернографитных карандаша с ластиками двойная точилка для карандашей линейка на 15см,степлер 2 шариковые ручки,ластик,набор из 30 металлических скрепок с покрытием,канцелярский ножик,скобы для"

    Кол-во: 31

    "Позиция 344"

    "Набор шариковых ручек в прозрачном корпусе с чернилами на масляной основе в наборе 4 цвета синий,красный,черный,зеленый"

    Кол-во: 103

    "Позиция 345"

    "Маркер-текстовыделитель скошенный пишущий узел 1-5мм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 460

    "Позиция 346"

    "Нож канцелярский усиленный в пластиковом корпусе с каучуковыми вставками и металлическими направляющими ширина лезвия 18мм,длина 160мм"

    Кол-во: 146

    "Позиция 347"

    "Папка файловая пластиковая А4 с 40 прозрачными вкладышами цвет в ассортименте"

    Кол-во: 239

    "Позиция 348"

    "Папка-конверт на кнопке формат А4 пластик 150мкм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 630

    "Позиция 349"

    "Папка пластиковая с 1-м зажимом внутренний карман на корешке карман с бумажной вставкой плотность 0,7мм"

    Кол-во: 91

    "Позиция 350"

    "Папка для бумаг с завязками А4 мелованный картон 380 г/м2"

    Кол-во: 190

    "Позиция 351"

    "Файл-вкладыш с боковой перфорацией А4 изготовлен из прозрачной полипропиленовой пленки толщиной 40мкм"

    Кол-во: 16600

    "Позиция 352"

    "Пленка для ламинирования глянцевая А3 125мкм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 89

    "Позиция 353"

    "Папка-регистратор А4 80мм изготовлена из плотного картона с покрытием пленкой ПВХ карман для сменной этикетки на корешке нижняя кромка с металлической окантовкой цвет в ассортименте"

    Кол-во: 170

    "Позиция 354"

    "Папка-уголок для хранения документов толщина 180 мкр формат А4 прозрачная цвет в ассортименте"

    Кол-во: 600

    "Позиция 355"

    "Короб архивный формат А3 размер 480х325х295мм с ручками и крышкой гофрокартон T24B"

    Кол-во: 20

    "Позиция 356"

    "Линейка ЛН-22 25см пластмассовая ТУ 2293-004-36243876-2006"

    Кол-во: 30

    "Позиция 357"

    "Скобы для степлера металлические тип/размер 24/6 оцинкованные Office Point"

    Кол-во: 157

    "Позиция 358"

    "Папка-регистратор Bantex 1451 артикул 2386 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый пленкой ПВХ ширина корешка 50мм темно-синяя"

    Кол-во: 195

    "Позиция 359"

    "Ручка гелевая синяя G-5360 толщина линии 0,5 мм Арт.258074 ГОСТ 29211-91"

    Кол-во: 80

    "Позиция 360"

    "Файл-вкладыш ПФ50мкр100 вертикальный формата А4+ 50мкм 100шт/уп. Полипропилен, 50 мкр, А4+ расширенный вместимость до 70 листов, 100шт. Папка файл A4 с перфорацией, укреплена белой полоской, мульти отверстия универсальны (на 2 и на 4 кольца, а так же"

    Кол-во: 10

    "Позиция 361"

    "Степлер металлический малый на 10 листов черный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 362"

    "Папка-портфель Комус пластик нейлон А4,3 отделения артикул 166251"

    Кол-во: 30

    "Позиция 363"

    "Папка с 20 файлами для хранения документов вертикальная формата A4 из пластика толщиной 0,55мм с прозрачным карманом с вкладышем длямаркировки inФОРМАТ NP0145-20BK"

    Кол-во: 80

    "Позиция 364"

    "Маркер лаковый цвет чернил белый круглый наконечник 2-4мм легко наносится на различные поверхности дерево,картон,металл,керамика,стекло,пластик,резина,текстиль"

    Кол-во: 163

    "Позиция 365"

    "Бумага Марафон Бизнес А4, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 366"

    "Бумага Марафон Бизнес А3, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013"

    Кол-во: 250

    "Позиция 367"

    "Скотч двухсторонний из полипропилена 50ммх25 метров"

    Кол-во: 30

    "Позиция 368"

    "Пружина пластиковая 51мм для переплета в упаковке 50 штук"

    Кол-во: 3

    "Позиция 369"

    "Пружина пластиковая 38мм для переплета в упаковке 50 штук"

    Кол-во: 3

    "Позиция 370"

    "Скрепки металлические овальные никелированные 31мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 136

    "Позиция 371"

    "Степлер металлический мощный с каучуковыми вставками сшивает 100 листов для скоб 23/6-23/13 цвет в ассортименте"

    Кол-во: 10

    "Позиция 372"

    "Степлер металлический № 24/6 сшивает до 20 листов цвет в ассортименте"

    Кол-во: 40

    "Позиция 373"

    "Точилка механическая для карандашей диаметром 8мм крепление к столу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 374"

    "Антистеплер предназначен для удаления скоб на бумаге"

    Кол-во: 7

    "Позиция 375"

    "Блокнот А5 60л в клетку офсетная бумага 70 г/м2,обложка картон,крепление спираль"

    Кол-во: 100

    "Позиция 376"

    "Ежедневник недатированный размер 145x205мм 200 листов отрывные уголки ляссе обложка из искусственной кожи"

    Кол-во: 30

    "Позиция 377"

    "Жидкость корректирующая быстросохнущая на спиртовой основе поролоновая кисточка объем флакона 20мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 378"

    "Карандаш чернографитовый с ластиком и твердым грифелем ТМ трехгранный корпус из натуральной древесины"

    Кол-во: 264

    "Позиция 379"

    "Карандаш корректирующий металлический наконечник для всех видов чернил любого типа бумаги"

    Кол-во: 100

    "Позиция 380"

    "Клей канцелярский силикатный 110мл в пластиковой бутылочке с дозатором и съемным колпачком"

    Кол-во: 12

    "Позиция 381"

    "Клей-карандаш 35г для склеивания бумаги,картона,текстиля бесцветный без запаха, легко очищается с одежды,рук,не вызывает аллергии,изготовлен из нетоксичного вещества с увлажняющим глицерином"

    Кол-во: 149

    "Позиция 382"

    "Краска штемпельная 50мл синяя на водно-масляной основе в пластиковом флаконе"

    Кол-во: 20

    "Позиция 383"

    "Лоток вертикальный для бумаг изготовлен из полистирола шириной 9,5см длиной 25,5см высотой 30см сменные таблички для маркировки"

    Кол-во: 15

    "Позиция 384"

    "Маркер пеинт лаковый для универсальной маркировки металлический корпус пишущий узел 1-2мм цвет черный термостойкость до 400 градусов"

    Кол-во: 60

    "Позиция 385"

    "Маркер аэрокосмический пишущий узел 0,75мм цвет черный для маркировки не вызывающей коррозию"

    Кол-во: 60

    "Позиция 386"

    "Короб архивный формат А4 из цветного микрогофрокартона размером 260х320 ширина корешка 150мм,поля для надписей цвет в ассортименте"

    Кол-во: 50

    "Позиция 387"

    "Маркер перманентный круглый корпус с каучуковыми вставками пулевидный наконечник ширина линии 4мм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 60

    "Позиция 388"

    "Набор настольный офисный цвет черный в комплекте ножницы 2 чернографитных карандаша с ластиками двойная точилка для карандашей линейка на 15см,степлер 2 шариковые ручки,ластик,набор из 30 металлических скрепок с покрытием,канцелярский ножик,скобы для"

    Кол-во: 4

    "Позиция 389"

    "Набор шариковых ручек в прозрачном корпусе с чернилами на масляной основе в наборе 4 цвета синий,красный,черный,зеленый"

    Кол-во: 37

    "Позиция 390"

    "Маркер-текстовыделитель скошенный пишущий узел 1-5мм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 120

    "Позиция 391"

    "Папка пластиковая на резинке A4 0,60мм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 30

    "Позиция 392"

    "Папка файловая пластиковая А4 с 40 прозрачными вкладышами цвет в ассортименте"

    Кол-во: 30

    "Позиция 393"

    "Папка-конверт на кнопке формат А4 пластик 150мкм цвет в ассортименте"

    Кол-во: 35

    "Позиция 394"

    "Папка подвесная формат А4 из прочного картона с возможностью хранения до 200л с крючками цвет в ассортименте"

    Кол-во: 40

    "Позиция 395"

    "Папка пластиковая с 1-м зажимом внутренний карман на корешке карман с бумажной вставкой плотность 0,7мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 396"

    "Файл-вкладыш с боковой перфорацией А4 изготовлен из прозрачной полипропиленовой пленки толщиной 40мкм"

    Кол-во: 8017

    "Позиция 397"

    "Пленка для ламинирования глянцевая А3 125мкм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 4

    "Позиция 398"

    "Папка-регистратор А4 80мм изготовлена из плотного картона с покрытием пленкой ПВХ карман для сменной этикетки на корешке нижняя кромка с металлической окантовкой цвет в ассортименте"

    Кол-во: 60

    "Позиция 399"

    "Двойная точилка для заточки карандашей с диаметром 8 мм и 10 мм пластиковый прозрачный контейнер для сбора стружки"

    Кол-во: 89

    "Позиция 400"

    "Лоток горизонтальный для бумаг из полистирола,3 поддона соединяются металлическими стержнями"

    Кол-во: 15

    "Позиция 401"

    "Обложка для переплета пластиковая прозрачная 200мкр используется как первая верхняя обложка для титульного листа в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 402"

    "Папка-уголок формат А4 повышенной плотности из полипропилена толщиной 0,37мкм на лицевой стороне отделение для визитки"

    Кол-во: 100

    "Позиция 403"

    "Разделитель листов по месяцам формата А4 из прочного пластика толщиной 120мкм с перфорацией"

    Кол-во: 100

    "Позиция 404"

    "Обложка для переплета картонная с тиснением под кожу формат А3 размер 420х297мм плотность 230г/см2 в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 405"

    "Скрепки канцелярские 50мм гофрированные упаковка 50 штук"

    Кол-во: 170

    "Позиция 406"

    "Зажим для бумаг 25 мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 100

    "Позиция 407"

    "Зажим для бумаг 32мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 100

    "Позиция 408"

    "Зажим для бумаг 19мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 100

    "Позиция 409"

    "Зажим для бумаг 51 мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 90

    "Позиция 410"

    "Пружина пластиковая для переплета 14мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 6

    "Позиция 411"

    "Пленка глянцевая А5 ламинированая 80микрон размер 154х216мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 5

    "Позиция 412"

    "Пленка для ламинатора А4 125 микрон в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 15

    "Позиция 413"

    "Папка файлов Attache КТ-60/07 формата А4 пластиковая красная на 60 файлов-вкладышей с боковой перфорацией (при толщине файла 0,7мм)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 414"

    "Лента офсетная чековая ProMega шириной 57мм длиной 20,2м, внутренний диаметр втулки 12мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 415"

    "Конверт почтовый евро 110х220"

    Кол-во: 20

    "Позиция 416"

    "Папка для бумаг с завязками А4 мелованный картон 380 г/м2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 417"

    "Обложка для переплета пластиковая прозрачная 200мкр используется как первая верхняя обложка для титульного листа в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 55

    "Позиция 418"

    "Пружина пластиковая для переплета 45мм упаковка 50 штук"

    Кол-во: 85

    "Позиция 419"

    "Папка-уголок формат А4 повышенной плотности из полипропилена толщиной 0,37мкм на лицевой стороне отделение для визитки"

    Кол-во: 1165

    "Позиция 420"

    "Блок для записей 90х90х90мм в пластиковом боксе цветной плотность бумаги 80гр/кв.м"

    Кол-во: 189

    "Позиция 421"

    "Разделитель листов по месяцам формата А4 из прочного пластика толщиной 120мкм с перфорацией"

    Кол-во: 89

    "Позиция 422"

    "Скрепки канцелярские 50мм гофрированные упаковка 50 штук"

    Кол-во: 275

    "Позиция 423"

    "Зажим для бумаг 25 мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 266

    "Позиция 424"

    "Зажим для бумаг 32мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 125

    "Позиция 425"

    "Зажим для бумаг 19мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 403

    "Позиция 426"

    "Зажим для бумаг 51 мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 133

    "Позиция 427"

    "Пружина пластиковая для переплета 10мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 12

    "Позиция 428"

    "Пружина пластиковая для переплета 12мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 1

    "Позиция 429"

    "Пружина пластиковая для переплета 14мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 101

    "Позиция 430"

    "Пружина пластиковая для переплета 16мм упаковка 100 штук"

    Кол-во: 57

    "Позиция 431"

    "Пленка глянцевая А5 ламинированая 80микрон размер 154х216мм в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 11

    "Позиция 432"

    "Пленка для ламинатора А4 125 микрон в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 144

    "Позиция 433"

    "Бумага для плоттера Славич М1 0,914х45,7м, без покрытия, плотность 80 г/м2,диаметр втулки 50мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 434"

    "Лента бумажная 80х80 втулка 12мм в рулоне, ширина рулона 80мм,длина бумаги в рулон 80м,диаметр втулки 12мм,предназначена для встроенного принтера."

    Кол-во: 40

    "Позиция 435"

    "Ручка шариковая автоматическая со сменным стержнем прозрачный корпус с прорезиненной фигурной вставкой толщина линии 0,5мм"

    Кол-во: 3863

    "Позиция 436"

    "Ручка шариковая прозрачный корпус сменный стержень цвет чернил красный"

    Кол-во: 387

    "Позиция 437"

    "Папка А4 из рециклированной кожи для документов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 438"

    "Картон переплетный ПКС-1-1,75 размер 790х1000мм сорт 1 толщина 1,75мм"

    Кол-во: 230

    "Позиция 439"

    "Шило канцелярское малое ШМ 01 диам 0,2"

    Кол-во: 33

    "Позиция 440"

    "Подушка гелевая увлажняющая для смачивания пальцев"

    Кол-во: 62

    "Позиция 441"

    "Набор фломастеров цветных"

    Кол-во: 13

    "Позиция 442"

    "Бумага для плоттера и инженерных систем MEGA Engineer рулон формат А2 420мм-175м-76мм плотность 80г/м2 белизна CIE 148% артикул 8740 8"

    Кол-во: 14

    "Позиция 443"

    "Бумага для плоттера и инженерных систем MEGA Engineer рулон формат А1 594мм-175м-76мм плотность 80г/м2 белизна CIE 148% артикул 8740 7"

    Кол-во: 20

    "Позиция 444"

    "Скотч канцелярский 50х66мм прозрачный плотность 50 мкр"

    Кол-во: 871

    "Позиция 445"

    "Линейка прямоугольного сечения со шкалой 400мм пластик СТ-ЛН-53 прозрачная"

    Кол-во: 45

    "Позиция 446"

    "Папка-скоросшиватель AR201 формат А4 с пружиной пластиковая 0,60мм ширина корешка 21мм черная"

    Кол-во: 108

    "Позиция 447"

    "Скобы для степлера металлические тип/размер 10 оцинкованные Office Point"

    Кол-во: 879

    "Позиция 448"

    "Папка-конверт Облкультторг артикул W209P формата А4 на кнопке пластиковая синяя"

    Кол-во: 20

    "Позиция 449"

    "Тетрадь общая в клетку А5, блок офсет, 96л"

    Кол-во: 49

    "Позиция 450"

    "Бумага диаграммная реестр 2190 1 УП = 1000 ШТ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 451"

    "Скобы для степлера 23/08 оцинкованные заточенные"

    Кол-во: 5

    "Позиция 452"

    "Клей ПВА универсальный предназначен для склеивания бумаги картона дерева ткани кожи фотобумаги цвет белый ТУ 2385-001-70464994-2004"

    Кол-во: 219

    "Позиция 453"

    "Линейка ЛН-15 20см черная пластмассовая ГОСТ 17435-72"

    Кол-во: 83

    "Позиция 454"

    "Папка-скоросшиватель Дело артикул 51371 формат А4 материал картон плотность 370г/м2 механизм скоросшивателя из жести пробитый длина зажимов 45-50мм торговая марка Лихт ТУ 5456-001-02959675-2008"

    Кол-во: 1050

    "Позиция 455"

    "Зажим для бумаг Proff PF15 металлический 15мм 12штук в упаковке"

    Кол-во: 71

    "Позиция 456"

    "Зажим для бумаг Proff PF41 металлический 41мм 12штук в упаковке"

    Кол-во: 15

    "Позиция 457"

    "Папка-регистратор Bantex Economy артикул 46338 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый бумвинилом ширина корешка 70мм темно-синяя"

    Кол-во: 372

    "Позиция 458"

    "Книга учета 5С33 в твердом переплете клетка 192л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 459"

    "Скобы для степлера металлические тип/размер 24/6 оцинкованные Office Point"

    Кол-во: 488

    "Позиция 460"

    "Папка-регистратор Bantex 1451 артикул 2386 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый пленкой ПВХ ширина корешка 50мм темно-синяя"

    Кол-во: 285

    "Позиция 461"

    "Бумага Марафон Бизнес А4, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013"

    Кол-во: 992

    "Позиция 462"

    "Папка файлов Attache КТ-60/07 формата А4 пластиковая красная на 60 файлов-вкладышей с боковой перфорацией (при толщине файла 0,7мм)"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 463"

    "Линейка мерительная прямоугольного сечения со шкалой 300мм пластмасовая тонированная ЛН34"

    Кол-во: 39

    "Позиция 464"

    "Ежедневник недатированный размер 145x205мм 200 листов отрывные уголки ляссе обложка из искусственной кожи"

    Кол-во: 58

    "Позиция 465"

    "Тетрадь общая в клетку, блок №1, обложка картон, 48л"

    Кол-во: 87

    "Позиция 466"

    "Бумага диаграммная реестр 1338, рулонная, 120х15"

    Кол-во: 800

    "Позиция 467"

    "Точилка механическая для карандашей диаметром 8мм крепление к столу"

    Кол-во: 59

    "Позиция 468"

    "Пружина пластиковая для переплета 32мм упаковка 50 штук"

    Кол-во: 7

    "Позиция 469"

    "Штамп автоматический"

    Кол-во: 70

    "Позиция 470"

    "Линейка ЛН-22 25см пластмассовая ТУ 2293-004-36243876-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 471"

    "Короб архивный формат А3 размер 480х325х295мм с ручками и крышкой гофрокартон T24B"

    Кол-во: 500

    "Позиция 472"

    "Зажим для бумаг 32мм упаковка 12 штук"

    Кол-во: 360

    "Позиция 473"

    "Пружина для переплета пластиковая 4,5мм А4 количество переплетаемых листов 15 штук в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 5

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