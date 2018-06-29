Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Бумага Снегурочка А3 80 г/м2 500 листов ТУ 5438-094-00279404" Кол-во: 1000

"Позиция 2" "Папка пластиковая на резинке A4 0,60мм цвет в ассортименте" Кол-во: 300

"Позиция 3" "Лоток горизонтальный для бумаг из полистирола,3 поддона соединяются металлическими стержнями" Кол-во: 100

"Позиция 4" "Лоток вертикальный для бумаг изготовлен из полистирола шириной 9,5см длиной 25,5см высотой 30см сменные таблички для маркировки" Кол-во: 100

"Позиция 5" "Набор шариковых ручек в прозрачном корпусе с чернилами на масляной основе в наборе 4 цвета синий,красный,черный,зеленый" Кол-во: 200

"Позиция 6" "Точилка механическая для карандашей диаметром 8мм крепление к столу" Кол-во: 30

"Позиция 7" "Скотч канцелярский 50х66мм прозрачный плотность 50 мкр" Кол-во: 360

"Позиция 8" "Салфетки влажные чистящие для ухода за экранами и мониторами в тубе 100 салфеток" Кол-во: 240

"Позиция 9" "Ручка шариковая прозрачный корпус сменный стержень цвет чернил красный" Кол-во: 480

"Позиция 10" "Корректирующая лента 5ммx8м прозрачный корпус боковой аппликатор" Кол-во: 200

"Позиция 11" "Набор настольный офисный цвет черный в комплекте ножницы 2 чернографитных карандаша с ластиками двойная точилка для карандашей линейка на 15см,степлер 2 шариковые ручки,ластик,набор из 30 металлических скрепок с покрытием,канцелярский ножик,скобы для" Кол-во: 100

"Позиция 12" "Маркер перманентный круглый корпус с каучуковыми вставками пулевидный наконечник ширина линии 4мм цвет в ассортименте" Кол-во: 200

"Позиция 13" "Срепочница-бочонок диаметром 50мм высотой 70мм с магнитной полосой" Кол-во: 100

"Позиция 14" "Разделитель листов числовой формат А4 из прочного пластика толщиной 120мкм с перфорацией" Кол-во: 100

"Позиция 15" "Нож канцелярский усиленный в пластиковом корпусе с каучуковыми вставками и металлическими направляющими ширина лезвия 18мм,длина 160мм" Кол-во: 200

"Позиция 16" "Карандаш корректирующий металлический наконечник для всех видов чернил любого типа бумаги" Кол-во: 200

"Позиция 17" "Жидкость корректирующая быстросохнущая на спиртовой основе поролоновая кисточка объем флакона 20мл" Кол-во: 600

"Позиция 18" "Антистеплер предназначен для удаления скоб на бумаге" Кол-во: 200

"Позиция 19" "Клей ПВА универсальный предназначен для склеивания бумаги картона дерева ткани кожи фотобумаги цвет белый ТУ 2385-001-70464994-2004" Кол-во: 100

"Позиция 20" "Книга учета 5С33 в твердом переплете клетка 192л" Кол-во: 40

"Позиция 21" "Папка-регистратор Bantex 1451 артикул 2386 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый пленкой ПВХ ширина корешка 50мм темно-синяя" Кол-во: 200

"Позиция 22" "Линейка прямоугольного сечения со шкалой 400мм пластик СТ-ЛН-53 прозрачная" Кол-во: 100

"Позиция 23" "Линейка мерительная прямоугольного сечения со шкалой 300мм пластмасовая тонированная ЛН34" Кол-во: 200

"Позиция 24" "Папка с 20 файлами для хранения документов вертикальная формата A4 из пластика толщиной 0,55мм с прозрачным карманом с вкладышем длямаркировки inФОРМАТ NP0145-20BK" Кол-во: 200

"Позиция 25" "Бумага Марафон Стандарт А4 80г/м2 белизна 161% 500 листов" Кол-во: 10000

"Позиция 26" "Степлер металлический № 24/6 сшивает до 20 листов цвет в ассортименте" Кол-во: 200

"Позиция 27" "Автоматический карандаш с толщиной линии письма 0,5мм выполнен в пластиковом корпусе черного цвета с боковой кнопкой выдвижения грифеля обладает мягким каучуковым грипом и металлическим клипом,длинным выкручивающимся ластиком в комплекте 2 стержня" Кол-во: 600

"Позиция 28" "Блокнот А5 60л в клетку офсетная бумага 70 г/м2,обложка картон,крепление спираль" Кол-во: 400

"Позиция 29" "Дырокол на 70 листов с линейкой металлический корпус цвет в ассортименте" Кол-во: 30

"Позиция 30" "Карандаш чернографитовый с ластиком и твердым грифелем ТМ трехгранный корпус из натуральной древесины" Кол-во: 1800

"Позиция 31" "Маркер-текстовыделитель скошенный пишущий узел 1-5мм цвет в ассортименте" Кол-во: 600

"Позиция 32" "Папка файловая пластиковая А4 с 40 прозрачными вкладышами цвет в ассортименте" Кол-во: 200

"Позиция 33" "Папка-регистратор А4 80мм изготовлена из плотного картона с покрытием пленкой ПВХ карман для сменной этикетки на корешке нижняя кромка с металлической окантовкой цвет в ассортименте" Кол-во: 2000

"Позиция 34" "Папка-уголок для хранения документов толщина 180 мкр формат А4 прозрачная цвет в ассортименте" Кол-во: 8000

"Позиция 35" "Зажим для бумаг 25 мм упаковка 12 штук" Кол-во: 600

"Позиция 36" "Ручка шариковая автоматическая со сменным стержнем прозрачный корпус с прорезиненной фигурной вставкой толщина линии 0,5мм" Кол-во: 3000

"Позиция 37" "Папка А4 из рециклированной кожи для документов" Кол-во: 100

"Позиция 38" "Календарь домик с производственной сеткой мелованный картон280г/м2 биговка вырубка" Кол-во: 500

"Позиция 39" "Ежедневник формат 17х24 обложка картон с поролоном прошивка нитками материал качественный кожзаменитель фигурная сшивка с прстрочкой основной цвет синий внутренний блок типовой датированный 352 полосы белый с серебрянным обрезом перфорированные уголк" Кол-во: 100

"Позиция 40" "Папка-скоросшиватель AR201 формат А4 с пружиной пластиковая 0,60мм ширина корешка 21мм черная" Кол-во: 300

"Позиция 41" "Папка на кольцах пластиковая на 2х D-образных кольцах толщина пластика 0 ,8мм бумажная вставка во внешний кармашек корешок 40мм цвет синий, кат.№ 0840/2" Кол-во: 200

"Позиция 42" "Папка-конверт на молнии с карманом для визитки формат А4 цвет прозрачная с синим 180мкм, артикул 3635 Attache" Кол-во: 1000

"Позиция 43" "Скобы для степлера металлические тип/размер 24/6 оцинкованные Office Point" Кол-во: 1000

"Позиция 44" "Книга учета 5С33 в твердом переплете клетка 192л" Кол-во: 41

"Позиция 45" "Клей-карандаш 35г для склеивания бумаги,картона,текстиля бесцветный без запаха, легко очищается с одежды,рук,не вызывает аллергии,изготовлен из нетоксичного вещества с увлажняющим глицерином" Кол-во: 201

"Позиция 46" "Клей ПВА универсальный предназначен для склеивания бумаги картона дерева ткани кожи фотобумаги цвет белый ТУ 2385-001-70464994-2004" Кол-во: 38

"Позиция 47" "Зажим для бумаг 32мм упаковка 12 штук" Кол-во: 36

"Позиция 48" "Зажим для бумаг 25 мм упаковка 12 штук" Кол-во: 36

"Позиция 49" "Зажим для бумаг 19мм упаковка 12 штук" Кол-во: 33

"Позиция 50" "Зажим для бумаг 51 мм упаковка 12 штук" Кол-во: 11

"Позиция 51" "Бумага Снегурочка формат A4 плотность 80г/м2 белизна CIE 146% 500 листов Mondi Business Paper ТУ 5438-094-00279404-00" Кол-во: 2266

"Позиция 52" "Конверт почтовый а4 229х324 мм" Кол-во: 2000

"Позиция 53" "Дырокол на 70 листов с линейкой металлический корпус цвет в ассортименте" Кол-во: 10

"Позиция 54" "Бумага диаграммная реестр 2172, дисковая ф250" Кол-во: 28

"Позиция 55" "Бумага диаграммная реестр 1338, рулонная, 120х15" Кол-во: 1792

"Позиция 56" "Блок для записей 90х90х90мм в пластиковом боксе цветной плотность бумаги 80гр/кв.м" Кол-во: 88

"Позиция 57" "Доска магнитно-маркерная 1000х1500мм" Кол-во: 9

"Позиция 58" "Закладка клейкая пластиковая размер 45х12мм,5 цветов по 25 листов" Кол-во: 159

"Позиция 59" "Степлер металлический малый на 10 листов черный" Кол-во: 41

"Позиция 60" "Папка-портфель Комус пластик нейлон А4,3 отделения артикул 166251" Кол-во: 4

"Позиция 61" "Папка с 20 файлами для хранения документов вертикальная формата A4 из пластика толщиной 0,55мм с прозрачным карманом с вкладышем длямаркировки inФОРМАТ NP0145-20BK" Кол-во: 10

"Позиция 62" "Бумага Марафон Бизнес А3, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013" Кол-во: 71

"Позиция 63" "Пружина пластиковая 51мм для переплета в упаковке 50 штук" Кол-во: 5

"Позиция 64" "Скрепки металлические овальные никелированные 31мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 107

"Позиция 65" "Срепочница-бочонок диаметром 50мм высотой 70мм с магнитной полосой" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Автоматический карандаш с толщиной линии письма 0,5мм выполнен в пластиковом корпусе черного цвета с боковой кнопкой выдвижения грифеля обладает мягким каучуковым грипом и металлическим клипом,длинным выкручивающимся ластиком в комплекте 2 стержня" Кол-во: 105

"Позиция 67" "Антистеплер предназначен для удаления скоб на бумаге" Кол-во: 41

"Позиция 68" "Брошюратор на пластиковую пружину для переплета документов формата А4 и меньше перфорирует одновременно до 22 листов переплетает до 500 листов снабжен выдвижным лотком для хранения пружин со встроенным определителем диаметра" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Карандаш чернографитовый с ластиком и твердым грифелем ТМ трехгранный корпус из натуральной древесины" Кол-во: 419

"Позиция 70" "Карандаш корректирующий металлический наконечник для всех видов чернил любого типа бумаги" Кол-во: 95

"Позиция 71" "Краска штемпельная 50мл синяя на водно-масляной основе в пластиковом флаконе" Кол-во: 21

"Позиция 72" "Ластик высокополимерный размер 35х16х11,5мм" Кол-во: 89

"Позиция 73" "Лоток вертикальный для бумаг изготовлен из полистирола шириной 9,5см длиной 25,5см высотой 30см сменные таблички для маркировки" Кол-во: 11

"Позиция 74" "Маркер пеинт лаковый для универсальной маркировки металлический корпус пишущий узел 1-2мм цвет черный термостойкость до 400 градусов" Кол-во: 31

"Позиция 75" "Маркер-текстовыделитель скошенный пишущий узел 1-5мм цвет в ассортименте" Кол-во: 127

"Позиция 76" "Нож канцелярский усиленный в пластиковом корпусе с каучуковыми вставками и металлическими направляющими ширина лезвия 18мм,длина 160мм" Кол-во: 76

"Позиция 77" "Папка-конверт на кнопке формат А4 пластик 150мкм цвет в ассортименте" Кол-во: 53

"Позиция 78" "Пленка для ламинирования глянцевая А3 125мкм в упаковке 100 штук" Кол-во: 29

"Позиция 79" "Двойная точилка для заточки карандашей с диаметром 8 мм и 10 мм пластиковый прозрачный контейнер для сбора стружки" Кол-во: 11

"Позиция 80" "Лоток горизонтальный для бумаг из полистирола,3 поддона соединяются металлическими стержнями" Кол-во: 24

"Позиция 81" "Термолента чековая однослойная Lomond шириной 80 мм длиной 40 м, внутренний диаметр втулки 12 мм, плотность бумаги 55 г/м2" Кол-во: 10

"Позиция 82" "Термолента чековая однослойная Lomond шириной 57 мм длиной 40 м, внутренний диаметр втулки 12 мм, плотность бумаги 55 г/м2" Кол-во: 10

"Позиция 83" "Пружина пластиковая для переплета 45мм упаковка 50 штук" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Разделитель листов по месяцам формата А4 из прочного пластика толщиной 120мкм с перфорацией" Кол-во: 3

"Позиция 85" "Скрепки канцелярские 50мм гофрированные упаковка 50 штук" Кол-во: 11

"Позиция 86" "Пружина пластиковая для переплета 14мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 13

"Позиция 87" "Пружина пластиковая для переплета 16мм упаковка 100 штук" Кол-во: 7

"Позиция 88" "Шило канцелярское малое ШМ 01 диам 0,2" Кол-во: 9

"Позиция 89" "Скотч канцелярский 50х66мм прозрачный плотность 50 мкр" Кол-во: 100

"Позиция 90" "Тетрадь общая в клетку А5, блок офсет, 96л" Кол-во: 10

"Позиция 91" "Скрепочница-бочонок прозрачный тонированный пластик крышка с магнитной полосой ТУ 6-19-292-93 У243" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Папка на кольцах пластиковая на 2х D-образных кольцах толщина пластика 0 ,8мм бумажная вставка во внешний кармашек корешок 40мм цвет синий, кат.№ 0840/2" Кол-во: 5

"Позиция 93" "Папка-конверт на молнии с карманом для визитки формат А4 цвет прозрачная с синим 180мкм, артикул 3635 Attache" Кол-во: 100

"Позиция 94" "Папка-регистратор Bantex Economy артикул 46338 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый бумвинилом ширина корешка 70мм темно-синяя" Кол-во: 105

"Позиция 95" "Тетрадь общая в клетку, блок №1, обложка картон, 48л" Кол-во: 21

"Позиция 96" "Бумага чертежная А1 лист ватмана 200 г/м2 610 х 860 мм лист марка "А"" Кол-во: 100

"Позиция 97" "Обложка для переплета А4 пластик прозрачная 200мкм 100 штук в упаковке" Кол-во: 15

"Позиция 98" "Скобы для степлера 23/08 оцинкованные заточенные" Кол-во: 30

"Позиция 99" "Бумага для плоттера СЛАВИЧ М3 формат А1 рулон 0,61х45,7м, плотность 90г/м2 без покрытия диаметр втулки 50,8мм" Кол-во: 20

"Позиция 100" "Салфетки влажные чистящие для ухода за экранами и мониторами в тубе 100 салфеток" Кол-во: 50

"Позиция 101" "Дырокол на 70 листов с линейкой металлический корпус цвет в ассортименте" Кол-во: 20

"Позиция 102" "Пружина пластиковая для переплета 32мм упаковка 50 штук" Кол-во: 5

"Позиция 103" "Обложка для переплета пластиковая прозрачная 200мкр используется как первая верхняя обложка для титульного листа в упаковке 100 штук" Кол-во: 10

"Позиция 104" "Обложка для переплета картонная с тиснением под кожу формат А3 размер 420х297мм плотность 230г/см2 в упаковке 100 штук" Кол-во: 10

"Позиция 105" "Пружина пластиковая для переплета 10мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 5

"Позиция 106" "Блок для записей 90х90х90мм в пластиковом боксе цветной плотность бумаги 80гр/кв.м" Кол-во: 300

"Позиция 107" "Файл-вкладыш с боковой перфорацией А4 изготовлен из прозрачной полипропиленовой пленки толщиной 40мкм" Кол-во: 60000

"Позиция 108" "Папка подвесная формат А4 из прочного картона с возможностью хранения до 200л с крючками цвет в ассортименте" Кол-во: 600

"Позиция 109" "Степлер металлический малый на 10 листов черный" Кол-во: 200

"Позиция 110" "Скрепки металлические овальные никелированные 31мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 1200

"Позиция 111" "Дырокол на 30 листов с линейкой металлический корпус цвет в ассортименте" Кол-во: 60

"Позиция 112" "Ежедневник недатированный размер 145x205мм 200 листов отрывные уголки ляссе обложка из искусственной кожи" Кол-во: 300

"Позиция 113" "Блок-кубик 76х76 с клеевым краем 400 листов в ассортименте" Кол-во: 1200

"Позиция 114" "Календарь настенный квартальный формат в раскрытом виде 318х725 рекламное поле в нижнем блоке с тиснением логотипа фольгой календарн ые блоки бумага офсетная 80г/м2" Кол-во: 500

"Позиция 115" "Календарь настенный перекидной формат А2 13 листов бумага мелованная 200г/м2 4+0,420х594 мм пружина ригель тиснение логотипа" Кол-во: 150

"Позиция 116" "Скобы для степлера металлические тип/размер 10 оцинкованные Office Point" Кол-во: 1000

"Позиция 117" "Зажим для бумаг Proff PF15 металлический 15мм 12штук в упаковке" Кол-во: 1200

"Позиция 118" "Линейка мерительная прямоугольного сечения со шкалой 300мм пластмасовая тонированная ЛН34" Кол-во: 13

"Позиция 119" "Линейка ЛН-15 20см черная пластмассовая ГОСТ 17435-72" Кол-во: 16

"Позиция 120" "Обложка для переплета А4 пластик прозрачная 200мкм 100 штук в упаковке" Кол-во: 29

"Позиция 121" "Маркер лаковый цвет чернил белый круглый наконечник 2-4мм легко наносится на различные поверхности дерево,картон,металл,керамика,стекло,пластик,резина,текстиль" Кол-во: 62

"Позиция 122" "Скотч двухсторонний из полипропилена 50ммх25 метров" Кол-во: 48

"Позиция 123" "Степлер металлический мощный с каучуковыми вставками сшивает 100 листов для скоб 23/6-23/13 цвет в ассортименте" Кол-во: 11

"Позиция 124" "Степлер металлический № 24/6 сшивает до 20 листов цвет в ассортименте" Кол-во: 55

"Позиция 125" "Блокнот А5 60л в клетку офсетная бумага 70 г/м2,обложка картон,крепление спираль" Кол-во: 4

"Позиция 126" "Ежедневник недатированный размер 145x205мм 200 листов отрывные уголки ляссе обложка из искусственной кожи" Кол-во: 10

"Позиция 127" "Маркер аэрокосмический пишущий узел 0,75мм цвет черный для маркировки не вызывающей коррозию" Кол-во: 70

"Позиция 128" "Маркер перманентный круглый корпус с каучуковыми вставками пулевидный наконечник ширина линии 4мм цвет в ассортименте" Кол-во: 42

"Позиция 129" "Набор настольный офисный цвет черный в комплекте ножницы 2 чернографитных карандаша с ластиками двойная точилка для карандашей линейка на 15см,степлер 2 шариковые ручки,ластик,набор из 30 металлических скрепок с покрытием,канцелярский ножик,скобы для" Кол-во: 19

"Позиция 130" "Набор шариковых ручек в прозрачном корпусе с чернилами на масляной основе в наборе 4 цвета синий,красный,черный,зеленый" Кол-во: 8

"Позиция 131" "Папка файловая пластиковая А4 с 40 прозрачными вкладышами цвет в ассортименте" Кол-во: 5

"Позиция 132" "Папка-регистратор А4 80мм изготовлена из плотного картона с покрытием пленкой ПВХ карман для сменной этикетки на корешке нижняя кромка с металлической окантовкой цвет в ассортименте" Кол-во: 146

"Позиция 133" "Короб архивный формат А3 размер 480х325х295мм с ручками и крышкой гофрокартон T24B" Кол-во: 15

"Позиция 134" "Обложка для переплета картонная с тиснением под кожу формат А3 размер 420х297мм плотность 230г/см2" Кол-во: 5

"Позиция 135" "Пружина пластиковая для переплета 32мм упаковка 50 штук" Кол-во: 3

"Позиция 136" "Папка-уголок формат А4 повышенной плотности из полипропилена толщиной 0,37мкм на лицевой стороне отделение для визитки" Кол-во: 380

"Позиция 137" "Пружина пластиковая для переплета 10мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 3

"Позиция 138" "Пружина пластиковая для переплета 12мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 2

"Позиция 139" "Пленка глянцевая А5 ламинированая 80микрон размер 154х216мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Пленка для ламинатора А4 125 микрон в упаковке 100 штук" Кол-во: 152

"Позиция 141" "Бумага Снегурочка А3 80 г/м2 500 листов ТУ 5438-094-00279404" Кол-во: 38

"Позиция 142" "Ручка шариковая автоматическая со сменным стержнем прозрачный корпус с прорезиненной фигурной вставкой толщина линии 0,5мм" Кол-во: 1006

"Позиция 143" "Ручка шариковая прозрачный корпус сменный стержень цвет чернил красный" Кол-во: 16

"Позиция 144" "Картон переплетный ПКС-1-1,75 размер 790х1000мм сорт 1 толщина 1,75мм" Кол-во: 10

"Позиция 145" "Картон а,пелеплетный 1.5мм,балахна толщ.1.5,а1-формат, пс-1 сорт" Кол-во: 10

"Позиция 146" "Набор фломастеров цветных" Кол-во: 3

"Позиция 147" "Бумага для плоттера и инженерных систем MEGA Engineer рулон формат А1 594мм-175м-76мм плотность 80г/м2 белизна CIE 148% артикул 8740 7" Кол-во: 6

"Позиция 148" "Бумага для плоттера и инженерных систем MEGA Engineer рулон формат А0 841мм-175м-76мм плотность 80г/м2 белизна CIE 148% артикул 8740 5" Кол-во: 4

"Позиция 149" "Конверт почтовый а4 229х324 мм" Кол-во: 201

"Позиция 150" "Скобы для степлера металлические тип/размер 10 оцинкованные Office Point" Кол-во: 114

"Позиция 151" "Бумага диаграммная реестр 2190 1 УП = 1000 ШТ" Кол-во: 10

"Позиция 152" "Пружина для переплета пластиковая 4,5мм А4 количество переплетаемых листов 15 штук в упаковке 100 штук" Кол-во: 3

"Позиция 153" "Бумага Снегурочка А3 80 г/м2 500 листов ТУ 5438-094-00279404" Кол-во: 9

"Позиция 154" "Календарь настенный листовой ф. А2" Кол-во: 96

"Позиция 155" "Ручка шариковая автоматическая со сменным стержнем прозрачный корпус с прорезиненной фигурной вставкой толщина линии 0,5мм" Кол-во: 1000

"Позиция 156" "Картон переплетный ПКС-1-1,75 размер 790х1000мм сорт 1 толщина 1,75мм" Кол-во: 63

"Позиция 157" "Календарь мини квартальный трехблочный шпигель и положка картон 285 г/м2 люверс на верхнем блоке магнитная лента календарные блоки б умага офсетная 80г/м2" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Календарь домик с производственной сеткой мелованный картон280г/м2 биговка вырубка" Кол-во: 11

"Позиция 159" "Календарь настольный перекидной подставка мелованный картон 300 г/м2 пружина 13стр печать 4+4" Кол-во: 30

"Позиция 160" "Календарь настенный квартальный формат в раскрытом виде 318х725 рекламное поле в нижнем блоке с тиснением логотипа фольгой календарн ые блоки бумага офсетная 80г/м2" Кол-во: 29

"Позиция 161" "Картон а,пелеплетный 1.5мм,балахна толщ.1.5,а1-формат, пс-1 сорт" Кол-во: 200

"Позиция 162" "Шило канцелярское малое ШМ 01 диам 0,2" Кол-во: 41

"Позиция 163" "Тетрадь в клетку формат А4 80 листов" Кол-во: 90

"Позиция 164" "Тетрадь в клетку 18 листов" Кол-во: 113

"Позиция 165" "Подушка гелевая увлажняющая для смачивания пальцев" Кол-во: 50

"Позиция 166" "Набор фломастеров цветных" Кол-во: 25

"Позиция 167" "Мел школьный" Кол-во: 49

"Позиция 168" "Бумага для плоттера и инженерных систем MEGA Engineer рулон формат А0 841мм-175м-76мм плотность 80г/м2 белизна CIE 148% артикул 8740 5" Кол-во: 10

"Позиция 169" "Скотч канцелярский 50х66мм прозрачный плотность 50 мкр" Кол-во: 200

"Позиция 170" "Конверт почтовый евро 110х220" Кол-во: 1000

"Позиция 171" "Линейка прямоугольного сечения со шкалой 400мм пластик СТ-ЛН-53 прозрачная" Кол-во: 20

"Позиция 172" "Папка-скоросшиватель AR201 формат А4 с пружиной пластиковая 0,60мм ширина корешка 21мм черная" Кол-во: 195

"Позиция 173" "Скобы для степлера металлические тип/размер 10 оцинкованные Office Point" Кол-во: 120

"Позиция 174" "Тетрадь общая в клетку А5, блок офсет, 96л" Кол-во: 131

"Позиция 175" "Бумага диаграммная Р-1339, рулонная" Кол-во: 98

"Позиция 176" "Картон переплетный А-ПС-1,25мм 800х1000 ГОСТ 7950-77" Кол-во: 150

"Позиция 177" "Бумага диаграммная реестр 1338, рулонная, 120х15" Кол-во: 240

"Позиция 178" "Папка на кольцах пластиковая на 2х D-образных кольцах толщина пластика 0 ,8мм бумажная вставка во внешний кармашек корешок 40мм цвет синий, кат.№ 0840/2" Кол-во: 6

"Позиция 179" "Линейка ЛН-22 25см пластмассовая ТУ 2293-004-36243876-2006" Кол-во: 20

"Позиция 180" "Книга учета КУ-522 бумага офсетная твердый переплет формат А4, 96 листов, линейка" Кол-во: 52

"Позиция 181" "Клей ПВА универсальный предназначен для склеивания бумаги картона дерева ткани кожи фотобумаги цвет белый ТУ 2385-001-70464994-2004" Кол-во: 120

"Позиция 182" "Линейка ЛН-15 20см черная пластмассовая ГОСТ 17435-72" Кол-во: 30

"Позиция 183" "Папка-скоросшиватель Дело артикул 51371 формат А4 материал картон плотность 370г/м2 механизм скоросшивателя из жести пробитый длина зажимов 45-50мм торговая марка Лихт ТУ 5456-001-02959675-2008" Кол-во: 137

"Позиция 184" "Зажим для бумаг Proff PF15 металлический 15мм 12штук в упаковке" Кол-во: 70

"Позиция 185" "Зажим для бумаг Proff PF41 металлический 41мм 12штук в упаковке" Кол-во: 60

"Позиция 186" "Папка-регистратор Bantex Economy артикул 46338 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый бумвинилом ширина корешка 70мм темно-синяя" Кол-во: 100

"Позиция 187" "Книга учета 5С33 в твердом переплете клетка 192л" Кол-во: 58

"Позиция 188" "Скобы для степлера металлические тип/размер 24/6 оцинкованные Office Point" Кол-во: 120

"Позиция 189" "Папка-регистратор Bantex 1451 артикул 2386 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый пленкой ПВХ ширина корешка 50мм темно-синяя" Кол-во: 100

"Позиция 190" "Бумага Снегурочка формат A4 плотность 80г/м2 белизна CIE 146% 500 листов Mondi Business Paper ТУ 5438-094-00279404-00" Кол-во: 144

"Позиция 191" "Папка файлов Attache КТ-60/07 формата А4 пластиковая красная на 60 файлов-вкладышей с боковой перфорацией (при толщине файла 0,7мм)" Кол-во: 200

"Позиция 192" "Тетрадь общая офсетная А5 клетка 48 листов ГОСТ 13309-90" Кол-во: 10

"Позиция 193" "Линейка мерительная прямоугольного сечения со шкалой 300мм пластмасовая тонированная ЛН34" Кол-во: 30

"Позиция 194" "Ежедневник недатированный NG Velvet 111882 200л искусственная кожа синий" Кол-во: 5

"Позиция 195" "Тетрадь общая в клетку, блок №1, обложка картон, 48л" Кол-во: 198

"Позиция 196" "Бланк пропуск материальный,размер: 195х80 мм, печать внутреннего блока 1+1, кол-во листов 50, переплет - скрепка." Кол-во: 100

"Позиция 197" "Бланк пропуск временный для автотранспорта сторонних организаций, формат А4, печать 4+4, бумага 280 г/м2." Кол-во: 500

"Позиция 198" "Бланк прпуск постоянный для автотранспорта УТЖУ, формат А4, печать 4+4, бумага 280 г/м2." Кол-во: 500

"Позиция 199" "Бланк пропуск временный УТЖУ, размер: 185х60 мм, печать 4+4, бумага 200 г/м2.." Кол-во: 500

"Позиция 200" "Бланк пропуск постоянный УТЖУ, размер: 95*65 мм, тиснение на лицевой части удостоверения, печать внутреннего блока 1+1." Кол-во: 500

"Позиция 201" "Ручка гелевая синяя G-5360 толщина линии 0,5 мм Арт.258074 ГОСТ 29211-91" Кол-во: 250

"Позиция 202" "Файл-вкладыш ПФ50мкр100 вертикальный формата А4+ 50мкм 100шт/уп. Полипропилен, 50 мкр, А4+ расширенный вместимость до 70 листов, 100шт. Папка файл A4 с перфорацией, укреплена белой полоской, мульти отверстия универсальны (на 2 и на 4 кольца, а так же" Кол-во: 30

"Позиция 203" "Закладка клейкая пластиковая размер 45х12мм,5 цветов по 25 листов" Кол-во: 250

"Позиция 204" "Папка-портфель Комус пластик нейлон А4,3 отделения артикул 166251" Кол-во: 18

"Позиция 205" "Папка с 20 файлами для хранения документов вертикальная формата A4 из пластика толщиной 0,55мм с прозрачным карманом с вкладышем длямаркировки inФОРМАТ NP0145-20BK" Кол-во: 60

"Позиция 206" "Обложка для переплета А4 пластик прозрачная 200мкм 100 штук в упаковке" Кол-во: 10

"Позиция 207" "Маркер лаковый цвет чернил белый круглый наконечник 2-4мм легко наносится на различные поверхности дерево,картон,металл,керамика,стекло,пластик,резина,текстиль" Кол-во: 50

"Позиция 208" "Бумага Марафон Бизнес А4, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013" Кол-во: 2700

"Позиция 209" "Бумага Марафон Бизнес А3, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013" Кол-во: 300

"Позиция 210" "Бумага Lomond для фотопечати матовая двухсторонняя А3 170г/м2 100 листов" Кол-во: 10

"Позиция 211" "Бумага Lomond для фотопечати матовая двухсторонняя A4 170г/м2 100 листов" Кол-во: 4

"Позиция 212" "Скобы для степлера 23/08 оцинкованные заточенные" Кол-во: 10

"Позиция 213" "Скотч двухсторонний из полипропилена 50ммх25 метров" Кол-во: 50

"Позиция 214" "Пружина пластиковая 38мм для переплета в упаковке 50 штук" Кол-во: 4

"Позиция 215" "Скрепки металлические овальные никелированные 31мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 70

"Позиция 216" "Степлер металлический мощный с каучуковыми вставками сшивает 100 листов для скоб 23/6-23/13 цвет в ассортименте" Кол-во: 19

"Позиция 217" "Степлер металлический № 24/6 сшивает до 20 листов цвет в ассортименте" Кол-во: 60

"Позиция 218" "Разделитель листов числовой формат А4 из прочного пластика толщиной 120мкм с перфорацией" Кол-во: 20

"Позиция 219" "Салфетки влажные чистящие для ухода за экранами и мониторами в тубе 100 салфеток" Кол-во: 80

"Позиция 220" "Срепочница-бочонок диаметром 50мм высотой 70мм с магнитной полосой" Кол-во: 19

"Позиция 221" "Автоматический карандаш с толщиной линии письма 0,5мм выполнен в пластиковом корпусе черного цвета с боковой кнопкой выдвижения грифеля обладает мягким каучуковым грипом и металлическим клипом,длинным выкручивающимся ластиком в комплекте 2 стержня" Кол-во: 100

"Позиция 222" "Антистеплер предназначен для удаления скоб на бумаге" Кол-во: 50

"Позиция 223" "Блокнот А5 60л в клетку офсетная бумага 70 г/м2,обложка картон,крепление спираль" Кол-во: 50

"Позиция 224" "Ежедневник недатированный размер 145x205мм 200 листов отрывные уголки ляссе обложка из искусственной кожи" Кол-во: 50

"Позиция 225" "Жидкость корректирующая быстросохнущая на спиртовой основе поролоновая кисточка объем флакона 20мл" Кол-во: 140

"Позиция 226" "Карандаш чернографитовый с ластиком и твердым грифелем ТМ трехгранный корпус из натуральной древесины" Кол-во: 400

"Позиция 227" "Карандаш корректирующий металлический наконечник для всех видов чернил любого типа бумаги" Кол-во: 150

"Позиция 228" "Клей канцелярский силикатный 110мл в пластиковой бутылочке с дозатором и съемным колпачком" Кол-во: 110

"Позиция 229" "Клей-карандаш 35г для склеивания бумаги,картона,текстиля бесцветный без запаха, легко очищается с одежды,рук,не вызывает аллергии,изготовлен из нетоксичного вещества с увлажняющим глицерином" Кол-во: 300

"Позиция 230" "Корректирующая лента 5ммx8м прозрачный корпус боковой аппликатор" Кол-во: 100

"Позиция 231" "Краска штемпельная 50мл синяя на водно-масляной основе в пластиковом флаконе" Кол-во: 45

"Позиция 232" "Ластик высокополимерный размер 35х16х11,5мм" Кол-во: 102

"Позиция 233" "Лоток вертикальный для бумаг изготовлен из полистирола шириной 9,5см длиной 25,5см высотой 30см сменные таблички для маркировки" Кол-во: 50

"Позиция 234" "Маркер пеинт лаковый для универсальной маркировки металлический корпус пишущий узел 1-2мм цвет черный термостойкость до 400 градусов" Кол-во: 25

"Позиция 235" "Маркер аэрокосмический пишущий узел 0,75мм цвет черный для маркировки не вызывающей коррозию" Кол-во: 25

"Позиция 236" "Короб архивный формат А4 из цветного микрогофрокартона размером 260х320 ширина корешка 150мм,поля для надписей цвет в ассортименте" Кол-во: 200

"Позиция 237" "Маркер перманентный круглый корпус с каучуковыми вставками пулевидный наконечник ширина линии 4мм цвет в ассортименте" Кол-во: 85

"Позиция 238" "Набор настольный офисный цвет черный в комплекте ножницы 2 чернографитных карандаша с ластиками двойная точилка для карандашей линейка на 15см,степлер 2 шариковые ручки,ластик,набор из 30 металлических скрепок с покрытием,канцелярский ножик,скобы для" Кол-во: 20

"Позиция 239" "Набор шариковых ручек в прозрачном корпусе с чернилами на масляной основе в наборе 4 цвета синий,красный,черный,зеленый" Кол-во: 55

"Позиция 240" "Маркер-текстовыделитель скошенный пишущий узел 1-5мм цвет в ассортименте" Кол-во: 60

"Позиция 241" "Нож канцелярский усиленный в пластиковом корпусе с каучуковыми вставками и металлическими направляющими ширина лезвия 18мм,длина 160мм" Кол-во: 22

"Позиция 242" "Папка пластиковая на резинке A4 0,60мм цвет в ассортименте" Кол-во: 33

"Позиция 243" "Папка файловая пластиковая А4 с 40 прозрачными вкладышами цвет в ассортименте" Кол-во: 82

"Позиция 244" "Папка-конверт на кнопке формат А4 пластик 150мкм цвет в ассортименте" Кол-во: 38

"Позиция 245" "Папка подвесная формат А4 из прочного картона с возможностью хранения до 200л с крючками цвет в ассортименте" Кол-во: 20

"Позиция 246" "Папка пластиковая с 1-м зажимом внутренний карман на корешке карман с бумажной вставкой плотность 0,7мм" Кол-во: 20

"Позиция 247" "Папка для бумаг с завязками А4 мелованный картон 380 г/м2" Кол-во: 50

"Позиция 248" "Файл-вкладыш с боковой перфорацией А4 изготовлен из прозрачной полипропиленовой пленки толщиной 40мкм" Кол-во: 5560

"Позиция 249" "Пленка для ламинирования глянцевая А3 125мкм в упаковке 100 штук" Кол-во: 10

"Позиция 250" "Папка-регистратор А4 80мм изготовлена из плотного картона с покрытием пленкой ПВХ карман для сменной этикетки на корешке нижняя кромка с металлической окантовкой цвет в ассортименте" Кол-во: 300

"Позиция 251" "Лоток горизонтальный для бумаг из полистирола,3 поддона соединяются металлическими стержнями" Кол-во: 30

"Позиция 252" "Короб архивный формат А3 размер 480х325х295мм с ручками и крышкой гофрокартон T24B" Кол-во: 50

"Позиция 253" "Пружина пластиковая для переплета 32мм упаковка 50 штук" Кол-во: 10

"Позиция 254" "Пружина пластиковая для переплета 45мм упаковка 50 штук" Кол-во: 5

"Позиция 255" "Папка-уголок формат А4 повышенной плотности из полипропилена толщиной 0,37мкм на лицевой стороне отделение для визитки" Кол-во: 50

"Позиция 256" "Блок для записей 90х90х90мм в пластиковом боксе цветной плотность бумаги 80гр/кв.м" Кол-во: 100

"Позиция 257" "Разделитель листов по месяцам формата А4 из прочного пластика толщиной 120мкм с перфорацией" Кол-во: 50

"Позиция 258" "Скрепки канцелярские 50мм гофрированные упаковка 50 штук" Кол-во: 50

"Позиция 259" "Зажим для бумаг 25 мм упаковка 12 штук" Кол-во: 60

"Позиция 260" "Зажим для бумаг 32мм упаковка 12 штук" Кол-во: 60

"Позиция 261" "Зажим для бумаг 19мм упаковка 12 штук" Кол-во: 40

"Позиция 262" "Зажим для бумаг 51 мм упаковка 12 штук" Кол-во: 40

"Позиция 263" "Пружина пластиковая для переплета 12мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 5

"Позиция 264" "Пружина пластиковая для переплета 14мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 5

"Позиция 265" "Пружина пластиковая для переплета 16мм упаковка 100 штук" Кол-во: 5

"Позиция 266" "Пленка глянцевая А5 ламинированая 80микрон размер 154х216мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 22

"Позиция 267" "Пленка для ламинатора А4 125 микрон в упаковке 100 штук" Кол-во: 20

"Позиция 268" "Ручка шариковая автоматическая со сменным стержнем прозрачный корпус с прорезиненной фигурной вставкой толщина линии 0,5мм" Кол-во: 600

"Позиция 269" "Ручка шариковая прозрачный корпус сменный стержень цвет чернил красный" Кол-во: 27

"Позиция 270" "Картон переплетный ПКС-1-1,75 размер 790х1000мм сорт 1 толщина 1,75мм" Кол-во: 100

"Позиция 271" "Календарь домик с производственной сеткой мелованный картон280г/м2 биговка вырубка" Кол-во: 110

"Позиция 272" "Календарь настенный квартальный формат в раскрытом виде 318х725 рекламное поле в нижнем блоке с тиснением логотипа фольгой календарн ые блоки бумага офсетная 80г/м2" Кол-во: 60

"Позиция 273" "Шило канцелярское малое ШМ 01 диам 0,2" Кол-во: 14

"Позиция 274" "Тетрадь в клетку формат А4 80 листов" Кол-во: 20

"Позиция 275" "Тетрадь в клетку 18 листов" Кол-во: 20

"Позиция 276" "Подушка гелевая увлажняющая для смачивания пальцев" Кол-во: 20

"Позиция 277" "Набор фломастеров цветных" Кол-во: 30

"Позиция 278" "Мел школьный" Кол-во: 10

"Позиция 279" "Бумага для плоттера и инженерных систем MEGA Engineer рулон формат А0 841мм-175м-76мм плотность 80г/м2 белизна CIE 148% артикул 8740 5" Кол-во: 2

"Позиция 280" "Скотч канцелярский 50х66мм прозрачный плотность 50 мкр" Кол-во: 300

"Позиция 281" "Для посещения охраняемой территории, офиса и т.д. с указанием ФИО посетителя даты и времени посещения, ФИО сотрудника к котрому напр авляется посетитель." Кол-во: 100

"Позиция 282" "Конверт почтовый евро 110х220" Кол-во: 60

"Позиция 283" "Конверт почтовый а4 229х324 мм" Кол-во: 360

"Позиция 284" "Линейка прямоугольного сечения со шкалой 400мм пластик СТ-ЛН-53 прозрачная" Кол-во: 50

"Позиция 285" "Папка-скоросшиватель AR201 формат А4 с пружиной пластиковая 0,60мм ширина корешка 21мм черная" Кол-во: 50

"Позиция 286" "Тетрадь общая в клетку А5, блок офсет, 96л" Кол-во: 20

"Позиция 287" "Картон переплетный А-ПС-1,25мм 800х1000 ГОСТ 7950-77" Кол-во: 100

"Позиция 288" "Книга учета КУ-522 бумага офсетная твердый переплет формат А4, 96 листов, линейка" Кол-во: 30

"Позиция 289" "Клей ПВА универсальный предназначен для склеивания бумаги картона дерева ткани кожи фотобумаги цвет белый ТУ 2385-001-70464994-2004" Кол-во: 122

"Позиция 290" "Папка-скоросшиватель Дело артикул 51371 формат А4 материал картон плотность 370г/м2 механизм скоросшивателя из жести пробитый длина зажимов 45-50мм торговая марка Лихт ТУ 5456-001-02959675-2008" Кол-во: 50

"Позиция 291" "Зажим для бумаг Proff PF15 металлический 15мм 12штук в упаковке" Кол-во: 25

"Позиция 292" "Зажим для бумаг Proff PF41 металлический 41мм 12штук в упаковке" Кол-во: 20

"Позиция 293" "Папка-регистратор Bantex Economy артикул 46338 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый бумвинилом ширина корешка 70мм темно-синяя" Кол-во: 60

"Позиция 294" "Книга учета 5С33 в твердом переплете клетка 192л" Кол-во: 25

"Позиция 295" "Папка-регистратор Bantex 1451 артикул 2386 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый пленкой ПВХ ширина корешка 50мм темно-синяя" Кол-во: 60

"Позиция 296" "Линейка мерительная прямоугольного сечения со шкалой 300мм пластмасовая тонированная ЛН34" Кол-во: 100

"Позиция 297" "Тетрадь общая в клетку, блок №1, обложка картон, 48л" Кол-во: 20

"Позиция 298" "Бумага Марафон Бизнес А3, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013" Кол-во: 10

"Позиция 299" "Разделитель листов числовой формат А4 из прочного пластика толщиной 120мкм с перфорацией" Кол-во: 43

"Позиция 300" "Лоток вертикальный для бумаг изготовлен из полистирола шириной 9,5см длиной 25,5см высотой 30см сменные таблички для маркировки" Кол-во: 160

"Позиция 301" "Клей канцелярский силикатный 110мл в пластиковой бутылочке с дозатором и съемным колпачком" Кол-во: 95

"Позиция 302" "Пружина пластиковая 38мм для переплета в упаковке 50 штук" Кол-во: 53

"Позиция 303" "Папка пластиковая на резинке A4 0,60мм цвет в ассортименте" Кол-во: 92

"Позиция 304" "Двойная точилка для заточки карандашей с диаметром 8 мм и 10 мм пластиковый прозрачный контейнер для сбора стружки" Кол-во: 146

"Позиция 305" "Лоток горизонтальный для бумаг из полистирола,3 поддона соединяются металлическими стержнями" Кол-во: 81

"Позиция 306" "Бумага Марафон Бизнес А3, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013" Кол-во: 4

"Позиция 307" "Бумага диаграммная Р-1339, рулонная" Кол-во: 800

"Позиция 308" "Картон переплетный А-ПС-1,25мм 800х1000 ГОСТ 7950-77" Кол-во: 10

"Позиция 309" "Папка на кольцах пластиковая на 2х D-образных кольцах толщина пластика 0 ,8мм бумажная вставка во внешний кармашек корешок 40мм цвет синий, кат.№ 0840/2" Кол-во: 20

"Позиция 310" "Закладка клейкая пластиковая размер 45х12мм,5 цветов по 25 листов" Кол-во: 914

"Позиция 311" "Степлер металлический малый на 10 листов черный" Кол-во: 71

"Позиция 312" "Папка-портфель Комус пластик нейлон А4,3 отделения артикул 166251" Кол-во: 48

"Позиция 313" "Папка с 20 файлами для хранения документов вертикальная формата A4 из пластика толщиной 0,55мм с прозрачным карманом с вкладышем длямаркировки inФОРМАТ NP0145-20BK" Кол-во: 272

"Позиция 314" "Маркер лаковый цвет чернил белый круглый наконечник 2-4мм легко наносится на различные поверхности дерево,картон,металл,керамика,стекло,пластик,резина,текстиль" Кол-во: 35

"Позиция 315" "Бумага Марафон Бизнес А4, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013" Кол-во: 8633

"Позиция 316" "Бумага Марафон Бизнес А3, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013" Кол-во: 449

"Позиция 317" "Бумага Lomond для фотопечати матовая двухсторонняя А3 170г/м2 100 листов" Кол-во: 12

"Позиция 318" "Бумага Lomond для фотопечати матовая двухсторонняя A4 170г/м2 100 листов" Кол-во: 5

"Позиция 319" "Скобы для степлера 23/08 оцинкованные заточенные" Кол-во: 135

"Позиция 320" "Скотч двухсторонний из полипропилена 50ммх25 метров" Кол-во: 338

"Позиция 321" "Пружина пластиковая 51мм для переплета в упаковке 50 штук" Кол-во: 30

"Позиция 322" "Скрепки металлические овальные никелированные 31мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 769

"Позиция 323" "Степлер металлический мощный с каучуковыми вставками сшивает 100 листов для скоб 23/6-23/13 цвет в ассортименте" Кол-во: 18

"Позиция 324" "Степлер металлический № 24/6 сшивает до 20 листов цвет в ассортименте" Кол-во: 62

"Позиция 325" "Салфетки влажные чистящие для ухода за экранами и мониторами в тубе 100 салфеток" Кол-во: 108

"Позиция 326" "Срепочница-бочонок диаметром 50мм высотой 70мм с магнитной полосой" Кол-во: 185

"Позиция 327" "Автоматический карандаш с толщиной линии письма 0,5мм выполнен в пластиковом корпусе черного цвета с боковой кнопкой выдвижения грифеля обладает мягким каучуковым грипом и металлическим клипом,длинным выкручивающимся ластиком в комплекте 2 стержня" Кол-во: 338

"Позиция 328" "Антистеплер предназначен для удаления скоб на бумаге" Кол-во: 24

"Позиция 329" "Блокнот А5 60л в клетку офсетная бумага 70 г/м2,обложка картон,крепление спираль" Кол-во: 94

"Позиция 330" "Брошюратор на пластиковую пружину для переплета документов формата А4 и меньше перфорирует одновременно до 22 листов переплетает до 500 листов снабжен выдвижным лотком для хранения пружин со встроенным определителем диаметра" Кол-во: 5

"Позиция 331" "Дырокол на 70 листов с линейкой металлический корпус цвет в ассортименте" Кол-во: 22

"Позиция 332" "Жидкость корректирующая быстросохнущая на спиртовой основе поролоновая кисточка объем флакона 20мл" Кол-во: 169

"Позиция 333" "Карандаш чернографитовый с ластиком и твердым грифелем ТМ трехгранный корпус из натуральной древесины" Кол-во: 1641

"Позиция 334" "Карандаш корректирующий металлический наконечник для всех видов чернил любого типа бумаги" Кол-во: 445

"Позиция 335" "Клей-карандаш 35г для склеивания бумаги,картона,текстиля бесцветный без запаха, легко очищается с одежды,рук,не вызывает аллергии,изготовлен из нетоксичного вещества с увлажняющим глицерином" Кол-во: 1060

"Позиция 336" "Корректирующая лента 5ммx8м прозрачный корпус боковой аппликатор" Кол-во: 249

"Позиция 337" "Краска штемпельная 50мл синяя на водно-масляной основе в пластиковом флаконе" Кол-во: 157

"Позиция 338" "Ластик высокополимерный размер 35х16х11,5мм" Кол-во: 376

"Позиция 339" "Маркер пеинт лаковый для универсальной маркировки металлический корпус пишущий узел 1-2мм цвет черный термостойкость до 400 градусов" Кол-во: 90

"Позиция 340" "Маркер аэрокосмический пишущий узел 0,75мм цвет черный для маркировки не вызывающей коррозию" Кол-во: 90

"Позиция 341" "Короб архивный формат А4 из цветного микрогофрокартона размером 260х320 ширина корешка 150мм,поля для надписей цвет в ассортименте" Кол-во: 491

"Позиция 342" "Маркер перманентный круглый корпус с каучуковыми вставками пулевидный наконечник ширина линии 4мм цвет в ассортименте" Кол-во: 165

"Позиция 343" "Набор настольный офисный цвет черный в комплекте ножницы 2 чернографитных карандаша с ластиками двойная точилка для карандашей линейка на 15см,степлер 2 шариковые ручки,ластик,набор из 30 металлических скрепок с покрытием,канцелярский ножик,скобы для" Кол-во: 31

"Позиция 344" "Набор шариковых ручек в прозрачном корпусе с чернилами на масляной основе в наборе 4 цвета синий,красный,черный,зеленый" Кол-во: 103

"Позиция 345" "Маркер-текстовыделитель скошенный пишущий узел 1-5мм цвет в ассортименте" Кол-во: 460

"Позиция 346" "Нож канцелярский усиленный в пластиковом корпусе с каучуковыми вставками и металлическими направляющими ширина лезвия 18мм,длина 160мм" Кол-во: 146

"Позиция 347" "Папка файловая пластиковая А4 с 40 прозрачными вкладышами цвет в ассортименте" Кол-во: 239

"Позиция 348" "Папка-конверт на кнопке формат А4 пластик 150мкм цвет в ассортименте" Кол-во: 630

"Позиция 349" "Папка пластиковая с 1-м зажимом внутренний карман на корешке карман с бумажной вставкой плотность 0,7мм" Кол-во: 91

"Позиция 350" "Папка для бумаг с завязками А4 мелованный картон 380 г/м2" Кол-во: 190

"Позиция 351" "Файл-вкладыш с боковой перфорацией А4 изготовлен из прозрачной полипропиленовой пленки толщиной 40мкм" Кол-во: 16600

"Позиция 352" "Пленка для ламинирования глянцевая А3 125мкм в упаковке 100 штук" Кол-во: 89

"Позиция 353" "Папка-регистратор А4 80мм изготовлена из плотного картона с покрытием пленкой ПВХ карман для сменной этикетки на корешке нижняя кромка с металлической окантовкой цвет в ассортименте" Кол-во: 170

"Позиция 354" "Папка-уголок для хранения документов толщина 180 мкр формат А4 прозрачная цвет в ассортименте" Кол-во: 600

"Позиция 355" "Короб архивный формат А3 размер 480х325х295мм с ручками и крышкой гофрокартон T24B" Кол-во: 20

"Позиция 356" "Линейка ЛН-22 25см пластмассовая ТУ 2293-004-36243876-2006" Кол-во: 30

"Позиция 357" "Скобы для степлера металлические тип/размер 24/6 оцинкованные Office Point" Кол-во: 157

"Позиция 358" "Папка-регистратор Bantex 1451 артикул 2386 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый пленкой ПВХ ширина корешка 50мм темно-синяя" Кол-во: 195

"Позиция 359" "Ручка гелевая синяя G-5360 толщина линии 0,5 мм Арт.258074 ГОСТ 29211-91" Кол-во: 80

"Позиция 360" "Файл-вкладыш ПФ50мкр100 вертикальный формата А4+ 50мкм 100шт/уп. Полипропилен, 50 мкр, А4+ расширенный вместимость до 70 листов, 100шт. Папка файл A4 с перфорацией, укреплена белой полоской, мульти отверстия универсальны (на 2 и на 4 кольца, а так же" Кол-во: 10

"Позиция 361" "Степлер металлический малый на 10 листов черный" Кол-во: 50

"Позиция 362" "Папка-портфель Комус пластик нейлон А4,3 отделения артикул 166251" Кол-во: 30

"Позиция 363" "Папка с 20 файлами для хранения документов вертикальная формата A4 из пластика толщиной 0,55мм с прозрачным карманом с вкладышем длямаркировки inФОРМАТ NP0145-20BK" Кол-во: 80

"Позиция 364" "Маркер лаковый цвет чернил белый круглый наконечник 2-4мм легко наносится на различные поверхности дерево,картон,металл,керамика,стекло,пластик,резина,текстиль" Кол-во: 163

"Позиция 365" "Бумага Марафон Бизнес А4, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013" Кол-во: 1500

"Позиция 366" "Бумага Марафон Бизнес А3, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013" Кол-во: 250

"Позиция 367" "Скотч двухсторонний из полипропилена 50ммх25 метров" Кол-во: 30

"Позиция 368" "Пружина пластиковая 51мм для переплета в упаковке 50 штук" Кол-во: 3

"Позиция 369" "Пружина пластиковая 38мм для переплета в упаковке 50 штук" Кол-во: 3

"Позиция 370" "Скрепки металлические овальные никелированные 31мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 136

"Позиция 371" "Степлер металлический мощный с каучуковыми вставками сшивает 100 листов для скоб 23/6-23/13 цвет в ассортименте" Кол-во: 10

"Позиция 372" "Степлер металлический № 24/6 сшивает до 20 листов цвет в ассортименте" Кол-во: 40

"Позиция 373" "Точилка механическая для карандашей диаметром 8мм крепление к столу" Кол-во: 10

"Позиция 374" "Антистеплер предназначен для удаления скоб на бумаге" Кол-во: 7

"Позиция 375" "Блокнот А5 60л в клетку офсетная бумага 70 г/м2,обложка картон,крепление спираль" Кол-во: 100

"Позиция 376" "Ежедневник недатированный размер 145x205мм 200 листов отрывные уголки ляссе обложка из искусственной кожи" Кол-во: 30

"Позиция 377" "Жидкость корректирующая быстросохнущая на спиртовой основе поролоновая кисточка объем флакона 20мл" Кол-во: 100

"Позиция 378" "Карандаш чернографитовый с ластиком и твердым грифелем ТМ трехгранный корпус из натуральной древесины" Кол-во: 264

"Позиция 379" "Карандаш корректирующий металлический наконечник для всех видов чернил любого типа бумаги" Кол-во: 100

"Позиция 380" "Клей канцелярский силикатный 110мл в пластиковой бутылочке с дозатором и съемным колпачком" Кол-во: 12

"Позиция 381" "Клей-карандаш 35г для склеивания бумаги,картона,текстиля бесцветный без запаха, легко очищается с одежды,рук,не вызывает аллергии,изготовлен из нетоксичного вещества с увлажняющим глицерином" Кол-во: 149

"Позиция 382" "Краска штемпельная 50мл синяя на водно-масляной основе в пластиковом флаконе" Кол-во: 20

"Позиция 383" "Лоток вертикальный для бумаг изготовлен из полистирола шириной 9,5см длиной 25,5см высотой 30см сменные таблички для маркировки" Кол-во: 15

"Позиция 384" "Маркер пеинт лаковый для универсальной маркировки металлический корпус пишущий узел 1-2мм цвет черный термостойкость до 400 градусов" Кол-во: 60

"Позиция 385" "Маркер аэрокосмический пишущий узел 0,75мм цвет черный для маркировки не вызывающей коррозию" Кол-во: 60

"Позиция 386" "Короб архивный формат А4 из цветного микрогофрокартона размером 260х320 ширина корешка 150мм,поля для надписей цвет в ассортименте" Кол-во: 50

"Позиция 387" "Маркер перманентный круглый корпус с каучуковыми вставками пулевидный наконечник ширина линии 4мм цвет в ассортименте" Кол-во: 60

"Позиция 388" "Набор настольный офисный цвет черный в комплекте ножницы 2 чернографитных карандаша с ластиками двойная точилка для карандашей линейка на 15см,степлер 2 шариковые ручки,ластик,набор из 30 металлических скрепок с покрытием,канцелярский ножик,скобы для" Кол-во: 4

"Позиция 389" "Набор шариковых ручек в прозрачном корпусе с чернилами на масляной основе в наборе 4 цвета синий,красный,черный,зеленый" Кол-во: 37

"Позиция 390" "Маркер-текстовыделитель скошенный пишущий узел 1-5мм цвет в ассортименте" Кол-во: 120

"Позиция 391" "Папка пластиковая на резинке A4 0,60мм цвет в ассортименте" Кол-во: 30

"Позиция 392" "Папка файловая пластиковая А4 с 40 прозрачными вкладышами цвет в ассортименте" Кол-во: 30

"Позиция 393" "Папка-конверт на кнопке формат А4 пластик 150мкм цвет в ассортименте" Кол-во: 35

"Позиция 394" "Папка подвесная формат А4 из прочного картона с возможностью хранения до 200л с крючками цвет в ассортименте" Кол-во: 40

"Позиция 395" "Папка пластиковая с 1-м зажимом внутренний карман на корешке карман с бумажной вставкой плотность 0,7мм" Кол-во: 60

"Позиция 396" "Файл-вкладыш с боковой перфорацией А4 изготовлен из прозрачной полипропиленовой пленки толщиной 40мкм" Кол-во: 8017

"Позиция 397" "Пленка для ламинирования глянцевая А3 125мкм в упаковке 100 штук" Кол-во: 4

"Позиция 398" "Папка-регистратор А4 80мм изготовлена из плотного картона с покрытием пленкой ПВХ карман для сменной этикетки на корешке нижняя кромка с металлической окантовкой цвет в ассортименте" Кол-во: 60

"Позиция 399" "Двойная точилка для заточки карандашей с диаметром 8 мм и 10 мм пластиковый прозрачный контейнер для сбора стружки" Кол-во: 89

"Позиция 400" "Лоток горизонтальный для бумаг из полистирола,3 поддона соединяются металлическими стержнями" Кол-во: 15

"Позиция 401" "Обложка для переплета пластиковая прозрачная 200мкр используется как первая верхняя обложка для титульного листа в упаковке 100 штук" Кол-во: 2

"Позиция 402" "Папка-уголок формат А4 повышенной плотности из полипропилена толщиной 0,37мкм на лицевой стороне отделение для визитки" Кол-во: 100

"Позиция 403" "Разделитель листов по месяцам формата А4 из прочного пластика толщиной 120мкм с перфорацией" Кол-во: 100

"Позиция 404" "Обложка для переплета картонная с тиснением под кожу формат А3 размер 420х297мм плотность 230г/см2 в упаковке 100 штук" Кол-во: 2

"Позиция 405" "Скрепки канцелярские 50мм гофрированные упаковка 50 штук" Кол-во: 170

"Позиция 406" "Зажим для бумаг 25 мм упаковка 12 штук" Кол-во: 100

"Позиция 407" "Зажим для бумаг 32мм упаковка 12 штук" Кол-во: 100

"Позиция 408" "Зажим для бумаг 19мм упаковка 12 штук" Кол-во: 100

"Позиция 409" "Зажим для бумаг 51 мм упаковка 12 штук" Кол-во: 90

"Позиция 410" "Пружина пластиковая для переплета 14мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 6

"Позиция 411" "Пленка глянцевая А5 ламинированая 80микрон размер 154х216мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 5

"Позиция 412" "Пленка для ламинатора А4 125 микрон в упаковке 100 штук" Кол-во: 15

"Позиция 413" "Папка файлов Attache КТ-60/07 формата А4 пластиковая красная на 60 файлов-вкладышей с боковой перфорацией (при толщине файла 0,7мм)" Кол-во: 120

"Позиция 414" "Лента офсетная чековая ProMega шириной 57мм длиной 20,2м, внутренний диаметр втулки 12мм" Кол-во: 10

"Позиция 415" "Конверт почтовый евро 110х220" Кол-во: 20

"Позиция 416" "Папка для бумаг с завязками А4 мелованный картон 380 г/м2" Кол-во: 200

"Позиция 417" "Обложка для переплета пластиковая прозрачная 200мкр используется как первая верхняя обложка для титульного листа в упаковке 100 штук" Кол-во: 55

"Позиция 418" "Пружина пластиковая для переплета 45мм упаковка 50 штук" Кол-во: 85

"Позиция 419" "Папка-уголок формат А4 повышенной плотности из полипропилена толщиной 0,37мкм на лицевой стороне отделение для визитки" Кол-во: 1165

"Позиция 420" "Блок для записей 90х90х90мм в пластиковом боксе цветной плотность бумаги 80гр/кв.м" Кол-во: 189

"Позиция 421" "Разделитель листов по месяцам формата А4 из прочного пластика толщиной 120мкм с перфорацией" Кол-во: 89

"Позиция 422" "Скрепки канцелярские 50мм гофрированные упаковка 50 штук" Кол-во: 275

"Позиция 423" "Зажим для бумаг 25 мм упаковка 12 штук" Кол-во: 266

"Позиция 424" "Зажим для бумаг 32мм упаковка 12 штук" Кол-во: 125

"Позиция 425" "Зажим для бумаг 19мм упаковка 12 штук" Кол-во: 403

"Позиция 426" "Зажим для бумаг 51 мм упаковка 12 штук" Кол-во: 133

"Позиция 427" "Пружина пластиковая для переплета 10мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 12

"Позиция 428" "Пружина пластиковая для переплета 12мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 1

"Позиция 429" "Пружина пластиковая для переплета 14мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 101

"Позиция 430" "Пружина пластиковая для переплета 16мм упаковка 100 штук" Кол-во: 57

"Позиция 431" "Пленка глянцевая А5 ламинированая 80микрон размер 154х216мм в упаковке 100 штук" Кол-во: 11

"Позиция 432" "Пленка для ламинатора А4 125 микрон в упаковке 100 штук" Кол-во: 144

"Позиция 433" "Бумага для плоттера Славич М1 0,914х45,7м, без покрытия, плотность 80 г/м2,диаметр втулки 50мм" Кол-во: 15

"Позиция 434" "Лента бумажная 80х80 втулка 12мм в рулоне, ширина рулона 80мм,длина бумаги в рулон 80м,диаметр втулки 12мм,предназначена для встроенного принтера." Кол-во: 40

"Позиция 435" "Ручка шариковая автоматическая со сменным стержнем прозрачный корпус с прорезиненной фигурной вставкой толщина линии 0,5мм" Кол-во: 3863

"Позиция 436" "Ручка шариковая прозрачный корпус сменный стержень цвет чернил красный" Кол-во: 387

"Позиция 437" "Папка А4 из рециклированной кожи для документов" Кол-во: 2

"Позиция 438" "Картон переплетный ПКС-1-1,75 размер 790х1000мм сорт 1 толщина 1,75мм" Кол-во: 230

"Позиция 439" "Шило канцелярское малое ШМ 01 диам 0,2" Кол-во: 33

"Позиция 440" "Подушка гелевая увлажняющая для смачивания пальцев" Кол-во: 62

"Позиция 441" "Набор фломастеров цветных" Кол-во: 13

"Позиция 442" "Бумага для плоттера и инженерных систем MEGA Engineer рулон формат А2 420мм-175м-76мм плотность 80г/м2 белизна CIE 148% артикул 8740 8" Кол-во: 14

"Позиция 443" "Бумага для плоттера и инженерных систем MEGA Engineer рулон формат А1 594мм-175м-76мм плотность 80г/м2 белизна CIE 148% артикул 8740 7" Кол-во: 20

"Позиция 444" "Скотч канцелярский 50х66мм прозрачный плотность 50 мкр" Кол-во: 871

"Позиция 445" "Линейка прямоугольного сечения со шкалой 400мм пластик СТ-ЛН-53 прозрачная" Кол-во: 45

"Позиция 446" "Папка-скоросшиватель AR201 формат А4 с пружиной пластиковая 0,60мм ширина корешка 21мм черная" Кол-во: 108

"Позиция 447" "Скобы для степлера металлические тип/размер 10 оцинкованные Office Point" Кол-во: 879

"Позиция 448" "Папка-конверт Облкультторг артикул W209P формата А4 на кнопке пластиковая синяя" Кол-во: 20

"Позиция 449" "Тетрадь общая в клетку А5, блок офсет, 96л" Кол-во: 49

"Позиция 450" "Бумага диаграммная реестр 2190 1 УП = 1000 ШТ" Кол-во: 8

"Позиция 451" "Скобы для степлера 23/08 оцинкованные заточенные" Кол-во: 5

"Позиция 452" "Клей ПВА универсальный предназначен для склеивания бумаги картона дерева ткани кожи фотобумаги цвет белый ТУ 2385-001-70464994-2004" Кол-во: 219

"Позиция 453" "Линейка ЛН-15 20см черная пластмассовая ГОСТ 17435-72" Кол-во: 83

"Позиция 454" "Папка-скоросшиватель Дело артикул 51371 формат А4 материал картон плотность 370г/м2 механизм скоросшивателя из жести пробитый длина зажимов 45-50мм торговая марка Лихт ТУ 5456-001-02959675-2008" Кол-во: 1050

"Позиция 455" "Зажим для бумаг Proff PF15 металлический 15мм 12штук в упаковке" Кол-во: 71

"Позиция 456" "Зажим для бумаг Proff PF41 металлический 41мм 12штук в упаковке" Кол-во: 15

"Позиция 457" "Папка-регистратор Bantex Economy артикул 46338 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый бумвинилом ширина корешка 70мм темно-синяя" Кол-во: 372

"Позиция 458" "Книга учета 5С33 в твердом переплете клетка 192л" Кол-во: 20

"Позиция 459" "Скобы для степлера металлические тип/размер 24/6 оцинкованные Office Point" Кол-во: 488

"Позиция 460" "Папка-регистратор Bantex 1451 артикул 2386 формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый пленкой ПВХ ширина корешка 50мм темно-синяя" Кол-во: 285

"Позиция 461" "Бумага Марафон Бизнес А4, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013" Кол-во: 992

"Позиция 462" "Папка файлов Attache КТ-60/07 формата А4 пластиковая красная на 60 файлов-вкладышей с боковой перфорацией (при толщине файла 0,7мм)" Кол-во: 1200

"Позиция 463" "Линейка мерительная прямоугольного сечения со шкалой 300мм пластмасовая тонированная ЛН34" Кол-во: 39

"Позиция 464" "Ежедневник недатированный размер 145x205мм 200 листов отрывные уголки ляссе обложка из искусственной кожи" Кол-во: 58

"Позиция 465" "Тетрадь общая в клетку, блок №1, обложка картон, 48л" Кол-во: 87

"Позиция 466" "Бумага диаграммная реестр 1338, рулонная, 120х15" Кол-во: 800

"Позиция 467" "Точилка механическая для карандашей диаметром 8мм крепление к столу" Кол-во: 59

"Позиция 468" "Пружина пластиковая для переплета 32мм упаковка 50 штук" Кол-во: 7

"Позиция 469" "Штамп автоматический" Кол-во: 70

"Позиция 470" "Линейка ЛН-22 25см пластмассовая ТУ 2293-004-36243876-2006" Кол-во: 1

"Позиция 471" "Короб архивный формат А3 размер 480х325х295мм с ручками и крышкой гофрокартон T24B" Кол-во: 500

"Позиция 472" "Зажим для бумаг 32мм упаковка 12 штук" Кол-во: 360