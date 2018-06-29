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Номер извещения
31806556975
Уникальный номер закупки
18/4.3/0021283/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 18:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-22
Факс
--
Адрес электронной почты
TurukinEN@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турукин Евгений Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 10:00 GMT +322.06.2018 10:0022.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556975Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 11:0022.06.2018 11:0022.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556975Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 18:0003.07.2018 18:0003.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556975Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 годуг. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 6, корп. 1, стр. 1, оф. 627
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2018 году
Начальная цена
14 580 468,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
32.99.16.110
32.99.15.140
17.23.13.140
17.23.13.193
32.99.13.120
27.90.40.190
32.99.15.110
32.99.13.123
17.23.13.190
32.99.16.120
32.99.16.130
32.99.13.122
17.23.14.120
25.71.11.120
32.99.14.110
20.52.10.190
17.23.13.120
25.99.23.000
17.23.14.110
22.29.25.000
17.23.13.199
17.23.13.196
17.23
20.52
22.29
25.71
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27.90
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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