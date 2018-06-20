Поставка спецодежды и СИЗ для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка спецодежды и СИЗ для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Перчатки хирургические нестерильные" Кол-во: 1500

"Позиция 2" "Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканного материала с резинкам или с завязками" Кол-во: 250

"Позиция 3" "Аэрозоль PROTESKIN INSEKTLINE UNIVERSAL баллон 100 мл" Кол-во: 330

"Позиция 4" "Подшлемники специальные для защиты от искр, брызг расплавленного металла М-271С/6" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Устройство раскрепляющее «Раскреп»" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Плащ непромокаемый с капюшоном" Кол-во: 48

"Позиция 7" "Комбинезон специальный мужской одноразовый модель Каспер A154 для защиты от общих производственных загрязнений из нетканого материала Спанбонд" Кол-во: 100

"Позиция 8" "Аптечка Апполо первой помощи работникам без футляра, состав соответствует приказу Минздравсоцразвития 169н от 05.03.2011г.и предназначена для оказания первой помощи работникам всех сфер объектов экономики." Кол-во: 8

"Позиция 9" "Бинт марлевый стерильный 5х7" Кол-во: 40

"Позиция 10" "Бинт марлевый медицинский стерильный 5мх10см" Кол-во: 40

"Позиция 11" "Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м х 14см" Кол-во: 40

"Позиция 12" "Лейкопластырь бактерицидный 4 см х 10см" Кол-во: 100

"Позиция 13" "Лейкопластырь бактерицидный 1,9 см х 7,2см" Кол-во: 500

"Позиция 14" "Лейкопластырь 1х250" Кол-во: 40

"Позиция 15" "Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный обыкновенный" Кол-во: 30

"Позиция 16" "Пакет гипотермический охлаждающий водно-солевой Апполо" Кол-во: 30

"Позиция 17" "Повязка с хлоргексидином антимикробная стерильная 6х10 см" Кол-во: 30

"Позиция 18" "Салфетка антисептическая с перекисью водорода" Кол-во: 100

"Позиция 19" "Салфетка с аммиаком для стимуляции дыхания при обморочном состоянии" Кол-во: 50

"Позиция 20" "Салфетка марлевая медицинская стерильная 16х14 № 10" Кол-во: 40

"Позиция 21" "Аэрозоль защитный (репеллент) от укусов летающих кровососущих насекомых PROTESKIN INSEKTLINE UNIVERSAL для нанесения на кожу и на одежду аэрозольный баллон 100 мл" Кол-во: 480

"Позиция 22" "Бальзам после укусов насекомых Proteskin® InsektLine Balsam (Протескин® Инсектлайн Бальзам) 100 мл" Кол-во: 60

"Позиция 23" "Аптечка Апполо" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Аптечка Апполо" Кол-во: 6

"Позиция 25" "Аптечка универсальная "АППОЛО"" Кол-во: 4

"Позиция 26" "страховочная PS-4" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Щиток защитный 3М Peltor V4H" Кол-во: 4

"Позиция 28" "Туфли женские летние закрытые 120-0188-01 (верх кожа, подошва ПВХ). Цвет белый." Кол-во: 26

"Позиция 29" "Пояс предохранительный ППЛ-33 (ML) ППЛ-33 ML Пояс предохранительный лямочный ППЛ-32, размер ML, с надплечными и набедренными лямками, статическая разрывная нагрузка не менее 15 000 Н (1500 кгс), величина обхвата талии: 1100-1400 мм, длина кушака: 800" Кол-во: 5

"Позиция 30" "Комплект спасательный высотный КСВ-30-2016 Максимальная высота спуска - 30 метров. В состав комлпекта входит: ГАЛ Высота V2 11 - 30 метров ГАЛ Высота V2 10 - 30 метров Страховочная привязь "Профи Мастер" V2 2 размер Усы самостраховки веревочные FACT" Кол-во: 4

"Позиция 31" "Боты диэлектрические Боты диэлектрические (спецзаказ)" Кол-во: 12

"Позиция 32" "Бальзам после укусов насекомых Proteskin® InsektLine Balsam (Протескин® Инсектлайн Бальзам) 100 мл" Кол-во: 30

"Позиция 33" "Бальзам успокаивающий PROTESKIN InsektLine Balsam для нанесения на кожу после укусов кровососущих насекомых 100мл" Кол-во: 400

"Позиция 34" "Аптечка АИ-2" Кол-во: 14

"Позиция 35" "Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м х 14см" Кол-во: 50