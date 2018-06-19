Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M09 Работать в предохранительном (страховочном) поясе (400х400; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 95

"Позиция 2" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E13 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (направо) (150х150; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F01-01 Направляющая стрелка (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 10

"Позиция 4" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F01-01 Направляющая стрелка (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 60

"Позиция 5" "Дополнительные таблички электробезопасности, Стой! Опасная зона (240х130; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 35

"Позиция 6" "Знаки СТО_Индивидуальные, Р.1 Газопровод. Переезд запрещен (кронштейн на заклепках) (D700; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б (10 лет) ГОСТ Р 52290-2004; ), Отбортовка СПЛОШНАЯ (один знак)-1шт, Z-образное крепление (компл.)-1шт" Кол-во: 24

"Позиция 7" "М.1 Осторожно газопровод,Z-образное крепление, двойная отбортовка (Т710; Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б ГОСТ Р 52290-2004; )," Кол-во: 110

"Позиция 8" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A13 Заземлено (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 19

"Позиция 9" "Знаки медицинского и санитарного назначения_Стандартные, EC01 Аптечка первой медицинской помощи (100х100; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 92

"Позиция 10" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E22 Указатель выхода (300х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 39

"Позиция 11" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E19 Открывать движением на себя (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 16

"Позиция 12" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E18 Открывать движением от себя (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 35

"Позиция 13" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E15 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (направо) (150х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 14" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E10 Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) (300х150; Пластик ПВХ 4 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 16

"Позиция 15" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E09 Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) (300х150; Пластик ПВХ 4 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 16

"Позиция 16" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E08 Направление к эвакуационному выходу налево вниз (300х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 21

"Позиция 17" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E07 Направление к эвакуационному выходу направо вниз (300х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 21

"Позиция 18" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E05 Направление к эвакуационному выходу направо вверх (300х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 21

"Позиция 19" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E04 Направление к эвакуационному выходу налево (300х150; Пластик ПВХ 4 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 21

"Позиция 20" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E03 Направление к эвакуационному выходу направо (300х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 31

"Позиция 21" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E02-02 Направляющая стрелка под углом 45 (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 14

"Позиция 22" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E01-02 Выход здесь (правосторонний) (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 37

"Позиция 23" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E01-01 Выход здесь (левосторонний) (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 18

"Позиция 24" "Дополнительные знаки и таблички, Дополнительный знак DP01 Ответственный за противопожарное сост помещения 200х100 (Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 20

"Позиция 25" "Дополнительные знаки и таблички, Дополнительный знак DP29 При пожаре звонить 01 200х100 (Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 44

"Позиция 26" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 83

"Позиция 27" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 95

"Позиция 28" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F10 Кнопка включения средств и (систем) пожарной автоматики (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 60

"Позиция 29" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F10 Кнопка включения средств и (систем) пожарной автоматики (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 147

"Позиция 30" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F09 Пожарный гидрант (400х400; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 25

"Позиция 31" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F09 Пожарный гидрант (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 20

"Позиция 32" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F08 Пожарный сухотрубный стояк (350х350; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 25

"Позиция 33" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F07 Пожарный водоисточник (300х300; Пластик ПВХ 4 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 14

"Позиция 34" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты (100х100; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 20

"Позиция 35" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 81

"Позиция 36" "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, В работе (240х130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 21

"Позиция 37" "Дополнительные знаки и таблички, В резерве (240х130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 31

"Позиция 38" "Дополнительные знаки и таблички, Не курить! (240x130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 31

"Позиция 39" "Дополнительные знаки и таблички, Уходя, выключайте освещение. (240x130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 51

"Позиция 40" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A13 Заземлено (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 26

"Позиция 41" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A11 Работать здесь (250х250; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 32

"Позиция 42" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A15 Не закрывать! Работают люди (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 10

"Позиция 43" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A09 Не влезай! Убьёт (300х150; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 8

"Позиция 44" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A07 Стой! Напряжение (300х150; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 119

"Позиция 45" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A02 Не открывать! Работают люди (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 22

"Позиция 46" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A03 Не включать! Работа на линии (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 67

"Позиция 47" "A02 Не открывать! Работают люди 200х100 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка, ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 48" "A01 Не включать! Работают люди 200х100 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка, ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 49" "5.16 Место остановки автобуса и (или) троллейбуса (600х900; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б ГОСТ Р 52290-2004; СТО 2-3.5-454-2010)" Кол-во: 6

"Позиция 50" "6.4 Место стоянки (700х700; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б ГОСТ Р 52290-2004; СТО 2-3.5-454-2010)" Кол-во: 6

"Позиция 51" "3.13 Ограничение высоты 4,5 м (D700; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа А ГОСТ Р 52290-2004) Отбортовка, "П" образная (один знак)-1шт, СТО 2-3.5-454-2010" Кол-во: 20

"Позиция 52" "3.13 Ограничение высоты 4,2 м (D700, металл 1мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа А (5лет) Отбортовка, "П" образная (один знак)-1шт, ГОСТ Р 52290-2004, СТО 2-3.5-454-2010" Кол-во: 40

"Позиция 53" "3.1 Въезд запрещен (D700, металл 1мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа А (5лет), Отбортовка, "П" образная (один знак)-1шт, ГОСТ Р 52290-2004, СТО 2-3.5-454-2010" Кол-во: 4

"Позиция 54" "8.22.2 Препятствие (500х1700; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б ГОСТ Р 52290-2004; ), рама по периметру с креплением под 1 стойку-1шт 500х1700 мм Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б ГОСТ Р 52290-2004, СТО" Кол-во: 10

"Позиция 55" "8.22.1 Препятствие (500х1700; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б ГОСТ Р 52290-2004) рама по периметру с креплением под 1 стойку 500х1700 мм Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б ГОСТ Р 52290-2004 СТО 2-3.5-4" Кол-во: 10

"Позиция 56" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P01 Запрещается курить (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 50

"Позиция 57" "Знак безопасности М02. Работать в защитной каске (шлеме) 50х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 200

"Позиция 58" "Знак безопасности W08. Осторожно! Электрическое напряжение 50х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 200

"Позиция 59" "Знак безопасности W06. Опасно. Возможно падение груза 50х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 250

"Позиция 60" "Знак безопасности W02. Взрывоопасно 50х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 200

"Позиция 61" "Знак безопасности W 01. Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества 50х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 200

"Позиция 62" "Знак безопасности Р06. Доступ посторонним запрещён 50х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 200

"Позиция 63" "Знак безопасности Р02. Запрещается пользоваться открытым огнём и курить 50х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 200

"Позиция 64" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W02 Взрывоопасно (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 65" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 66" "Знаки медицинского и санитарного назначения_Стандартные, EC05 Медицинский кабинет (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 2

"Позиция 67" "В ремонте (300х150; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 30

"Позиция 68" "В резерве (300х150; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 30

"Позиция 69" "В работе (300х150; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 30

"Позиция 70" "W26 Осторожно. Горячая поверхность (300х150; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 30

"Позиция 71" "Указательные знаки безопасности_Стандартные, D02 Питьевая вода (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 20

"Позиция 72" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M02 Работать в защитной каске (шлеме) (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 73" ""Посторонним вход воспрещен" (400х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 35

"Позиция 74" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (250х250; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 150

"Позиция 75" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (50х50; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 4

"Позиция 76" "Предупреждающие знаки безопасности_Не стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (80х80; Пленка самоклеящаяся фотолюминисцентная ГОСТ Р 12.2.143-2009)," Кол-во: 108

"Позиция 77" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (Пленка фотолюминисцентная ГОСТ Р 12.2.143-2009; 50х50), ," Кол-во: 616

"Позиция 78" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (300х300; Пленка фотолюминисцентная ГОСТ Р 12.2.143-2009), ," Кол-во: 158

"Позиция 79" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (100х100; Пленка фотолюминисцентная ГОСТ Р 12.2.143-2009), ," Кол-во: 630

"Позиция 80" "Слева W03 Опасно. Ядовитые вещества. Справа надпись "Метанол-яд" (400х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 22

"Позиция 81" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W03 Опасно. Ядовитые вещества (300х300; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ 12.4.026-2015" Кол-во: 13

"Позиция 82" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W02 Взрывоопасно (300х300; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 40

"Позиция 83" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W02 Взрывоопасно (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой, , ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ 12.4.026-2015" Кол-во: 57

"Позиция 84" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (250x250; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 9

"Позиция 85" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (300х300; Пленка самоклеящаяся световозвращающая) ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 21

"Позиция 86" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P21 Запрещение прочие опасности или опасные действия (; Пластик ПВХ 2 мм, пленка световозвращающая; 300х300), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 16

"Позиция 87" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, Р18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 4

"Позиция 88" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, Р18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (400х400; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ 12.4.026-2015" Кол-во: 18

"Позиция 89" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009) ГОСТ 12.4.026-2015" Кол-во: 35

"Позиция 90" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 8

"Позиция 91" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P10 Не включать! (300х300; Пластик ПВХ 4 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 92" "Въезд без искрогасителя запрещен 600х300 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка -Надпись Въезд без искрогасителя запрещен выполнена в три ряда по ГОСТ Р 12.4.026-2001. Первый ряд - Въезд, второй ряд - без искрогасителя, третий ряд - запрещен. " Кол-во: 4

"Позиция 93" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P06 Доступ посторонним запрещен (300х300; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 36

"Позиция 94" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P06 Доступ посторонним запрещен (400х400; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 40

"Позиция 95" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P03 Проход запрещен (600х600; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 16

"Позиция 96" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P03 Проход запрещен (400х400; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 16

"Позиция 97" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P03 Проход запрещен (300х300; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 21

"Позиция 98" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 52

"Позиция 99" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 16

"Позиция 100" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (400х400; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 16

"Позиция 101" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (300х300; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 40

"Позиция 102" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P01 Запрещается курить (300х300; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 44

"Позиция 103" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F02 Пожарный кран (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 104" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F01-01 Направляющая стрелка (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 20

"Позиция 105" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E04 Направление к эвакуационному выходу налево (300х150;Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 60

"Позиция 106" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P01 Запрещается курить (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 52

"Позиция 107" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E14 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (налево) (250x250; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 20

"Позиция 108" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E13 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (направо) (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 60

"Позиция 109" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (100х100; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 160

"Позиция 110" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F10 Кнопка включения средств и (систем) пожарной автоматики (150х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 111" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 80

"Позиция 112" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) (100х100; Пленка самоклеющаяся ПВХ), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 4

"Позиция 113" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 19

"Позиция 114" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (100х100; Пленка самоклеющаяся ПВХ фотолюминесцентная), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 153

"Позиция 115" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 29

"Позиция 116" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 86

"Позиция 117" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (100х100; Пленка самоклеющаяся ПВХ), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 20

"Позиция 118" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 23

"Позиция 119" "F03 Пожарная лестница 200х200 мм Пластик ПВХ 4 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 120" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F02 Пожарный кран (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 50

"Позиция 121" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F02 Пожарный кран (100х100; Пленка самоклеющаяся ПВХ), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 25

"Позиция 122" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F01-01 Направляющая стрелка (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 41

"Позиция 123" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M15 Курить здесь (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 8

"Позиция 124" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M13 Отключить штепсельную вилку (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 8

"Позиция 125" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M08 Работать в защитном щитке (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 4

"Позиция 126" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M07 Работать в защитной одежде (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 22

"Позиция 127" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M06 Работать в защитных перчатках (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 30

"Позиция 128" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M04 Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 18

"Позиция 129" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M03 Работать в защитных наушниках (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 12

"Позиция 130" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M03 Работать в защитных наушниках (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 8

"Позиция 131" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M03 Работать в защитных наушниках (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 38

"Позиция 132" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M02 Работать в защитной каске (шлеме) (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 18

"Позиция 133" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M01 Работать в защитных очках (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 134" "W33. Осторожно. Высокое давление, двойная сплошная отбортовка, z-образный кронштейн. Т700 мм Металл 0,8 мм, полимерная окраска ГОСТ 12.4.026-2015" Кол-во: 32

"Позиция 135" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W28 Осторожно. Скользко (250х250; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 280

"Позиция 136" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W28 Осторожно. Скользко (300х300; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 262

"Позиция 137" "W 26. Осторожно. Горячая поверхность 250х250 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 6

"Позиция 138" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W26 Осторожно. Горячая поверхность (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 6

"Позиция 139" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ 12.4.026-2015" Кол-во: 28

"Позиция 140" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (250х250; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 141" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (100х100; Пленка самоклеющаяся ПВХ), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 12

"Позиция 142" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W19 Газовый баллон (250х250; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 12

"Позиция 143" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W19 Газовый баллон (300х300; Пленка самоклеющаяся ПВХ), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 20

"Позиция 144" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W15 Осторожно. Возможность падения с высоты (150х150; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 572

"Позиция 145" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W14 Осторожно. Малозаметное препятствие (250х250; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 200

"Позиция 146" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 12

"Позиция 147" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 8

"Позиция 148" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (100х100; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 14

"Позиция 149" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, Опасность поражения электрическим током W08 (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 150" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M02 Работать в защитной каске (шлеме) (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 15

"Позиция 151" "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, Проход и проезд запрещен (400х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 20

"Позиция 152" "3.13 Ограничение высоты 4,2 м (D700, металл 1мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа А (5лет) Отбортовка, "П" образная (один знак)-1шт, ГОСТ Р 52290-2004" Кол-во: 20

"Позиция 153" "3.24 Ограничение максимальной скорости 5км (D700; Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа А ГОСТ Р 52290-2004)" Кол-во: 10

"Позиция 154" "Стенд Охрана труда 1000х1000 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Карман А4 вертикальный плоский-6,)" Кол-во: 3

"Позиция 155" "Стенд Первая помощь пострадавшим. с наполнением 21 плакат из комплекта Первая Помощь 2800х1000 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Логотип )" Кол-во: 1

"Позиция 156" "Стенд "Действия населения при ГО и ЧС", 2800х1000 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль (Профиль-Алюминиевый профиль Плакат Военные Знания А3-10,)" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Стенд "Терроризм - угроза общества" 2800х1000 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Плакат Военные Знания А3-10,)" Кол-во: 1

"Позиция 158" "Стенд "Аварийно-спасательные и другие неотложные работы" 1500х1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Плакат Военные Знания А3-9,)" Кол-во: 1

"Позиция 159" "Стенд Уголок гражданской обороны 2800х1000 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Плакат Военные Знания А3-10,)" Кол-во: 2

"Позиция 160" "Лента оградительная "Опасная зона" Ширина 75 мм, ролик 250 м (Красно-белая)" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W28 Осторожно. Скользко (150х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 162" "Дополнительные таблички электробезопасности, A196 Заземление (D20; Пленка самоклеющаяся ПВХ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 20

"Позиция 163" "Стенд информационный 1250х1250 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Карман А4 вертикальный плоский-8,)" Кол-во: 2

"Позиция 164" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E23 Указатель запасного выхода (300х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 165" "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E22 Указатель выхода (300х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 166" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F09 Пожарный гидрант (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 167" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 168" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F02 Пожарный кран (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 169" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F01-01 Направляющая стрелка (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 170" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M15 Курить здесь (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 1

"Позиция 171" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M10 Проход здесь (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 172" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M07 Работать в защитной одежде (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 2

"Позиция 173" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M02 Работать в защитной каске (шлеме) (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 2

"Позиция 174" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M01 Работать в защитных очках (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 2

"Позиция 175" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W15 Осторожно. Возможность падения с высоты (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 2

"Позиция 176" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W03 Опасно. Ядовитые вещества (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 2

"Позиция 177" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W02 Взрывоопасно (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 2

"Позиция 178" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 2

"Позиция 179" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 180" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 181" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P06 Доступ посторонним запрещен (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 182" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P03 Проход запрещен (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 183" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 184" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P01 Запрещается курить (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 185" "Стенд. Работа с грузоподъемными механизмами 1500х1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Карман А4 вертикальный объемный-10,Перекидная система А4 (10 рамок)-1,)" Кол-во: 1

"Позиция 186" "Стенд. Работы в электроустановках (1220х1200; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль; ), Плакат Соуэло А3-3шт, Карман А4 вертикальный плоский-2шт, Перекидная система А4 (5 рамок)-1шт" Кол-во: 1

"Позиция 187" "Стенд. Газоопасные работы (1200х1220; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль; )" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Стенд Огневые работы 1220х1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Плакат Соуэло А3-4,Карман А4 вертикальный объемный-2,Перекидная система А4 (5 рамок)-1,)" Кол-во: 1

"Позиция 189" "Лента оградительная "Опасная зона" Ширина 75 мм, ролик 250 м (Красно-белая)" Кол-во: 24

"Позиция 190" "Лента оградительная GASLINE4 Лента сигнальная оградительная 75 ммх500м, 75x500" Кол-во: 2

"Позиция 191" "Стенд. Стенд Пожарная безопасность (1000х1000; Пластик ПВХ 4 мм, пластиковый профиль; ), Плакат Соуэло А2-2шт" Кол-во: 1

"Позиция 192" "Стенд "Газоопасные работы" 1220х1200 мм Металлокомпозит 3 мм, алюминиевый профиль Перекидная система А4 (5 рамок)-1,Карман А4 вертикальный объемный-2,Плакат Соуэло А3-4,)" Кол-во: 1

"Позиция 193" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M14 Отключить перед работой (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 194" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M08 Работать в защитном щитке (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 195" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M06 Работать в защитных перчатках (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 196" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M03 Работать в защитных наушниках (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 197" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M01 Работать в защитных очках (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 198" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F02 Пожарный кран (150х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 40

"Позиция 199" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F03 Пожарная лестница (400х400; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 20

"Позиция 200" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (150х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 20

"Позиция 201" "Предупреждающие знаки безопасности_Не стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (25х25; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 20

"Позиция 202" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (250х250; Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 25

"Позиция 203" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 40

"Позиция 204" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P01 Запрещается курить (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 30

"Позиция 205" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F08 Пожарный сухотрубный стояк (250х250; Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 2

"Позиция 206" "Знаки медицинского и санитарного назначения_Стандартные, EC01 Аптечка первой медицинской помощи (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 20

"Позиция 207" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A13 Заземлено (300х150; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 15

"Позиция 208" "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, Огневые работы (400х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 209" "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, В ремонте (240х130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 210" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A13 Заземлено (200х100; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 15

"Позиция 211" "Опасно газ! 200х200 мм Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009, ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 212" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A02 Не открывать. Работают люди (200х100; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 213" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F09 Пожарный гидрант (600х600; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 40

"Позиция 214" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 20

"Позиция 215" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W37 Осторожно газоопасные работы (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 20

"Позиция 216" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 20

"Позиция 217" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M15 Курить здесь (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 218" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W02 Взрывоопасно (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 20

"Позиция 219" "Знаки медицинского и санитарного назначения_Стандартные, EC01 Аптечка первой медицинской помощи (100х100; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 220" "Знаки комбинированные, Слева знак Опасно. Ядовитые вещества. Справа надпись "Метанол-яд" (400х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 221" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W07 Внимание. Автопогрузчик (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 222" "Дополнительные таблички электробезопасности, A167 Не выключать! Работают люди (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 30

"Позиция 223" "W08 Опасность поражения электрическим током Т100 мм Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка, ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 10

"Позиция 224" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (100х100; Пленка самоклеющаяся ПВХ фотолюминесцентная), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 10

"Позиция 225" "Дополнительные знаки и таблички, Ответственный за противопожарное состояние помещения DP01 (300х150; Пластик ПВХ 2 мм; )," Кол-во: 55

"Позиция 226" "Лента оградительная красно-белая. Ширина 100 мм, ролик 250м. ;" Кол-во: 7

"Позиция 227" "1000х750 (Лента оградительная черно-желтая. Ширина 75 мм, длина 100 м) (75х1000; ; )" Кол-во: 12

"Позиция 228" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A08 Испытание.Опасно для жизни (300х150; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 14

"Позиция 229" "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакат по электробезопасности с отверстиями A11 Работать здесь, переносной с полиэфирным шнуром 250х250 (Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 22

"Позиция 230" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A07 Стой! Напряжение (300х150; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 42

"Позиция 231" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 100

"Позиция 232" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F10 Кнопка включения средств и (систем) пожарной автоматики (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 100

"Позиция 233" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 50

"Позиция 234" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M07 Работать в защитной одежде (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 10

"Позиция 235" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W02 Взрывоопасно (300х300; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 10

"Позиция 236" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P06 Доступ посторонним запрещен (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 237" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M07 Работать в защитной одежде (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 10

"Позиция 238" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M05 Работать в защитной обуви (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 10

"Позиция 239" "Комплект для самостоятельной разметки опасных зон GAS 01 Комплект трафаретов для нанесения горизонтальной маркировки (линия, елочка ГОСТ 12.4.026-2001) -1 компл. ; Краска для разметки (желтая 0.6 л) -6 шт.;Краска для разметки (черная 0.6 л) -3 шт. ;" Кол-во: 1

"Позиция 240" "Стенд. Информация (1100х900; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль; )" Кол-во: 8

"Позиция 241" "Стенд. Сосуды работающие под давлением ООО "Газпром добыча Ямбург" (1250х1250; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль; )" Кол-во: 2

"Позиция 242" "Противоскользящая абразивная лента, желтый/черный (Размер: 25х18300)" Кол-во: 178

"Позиция 243" "Информационное табло 2000х1500 мм Металл 1,5 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа А ГОСТ Р 52290-2004 -Информационное табло Информационное табло из оцинкованного металла толщной 1,5 мм со световозвражающей пленкой. Размер табло 2000 х 1500 " Кол-во: 16

"Позиция 244" "Вывеска информационная 600х400 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка -Информационная вывеска Информационная вывеска. Размер вывески 600 х 400 мм. Материал - ПВХ со световозвращающим покрытием. Исполнение ХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150. Требуе" Кол-во: 63

"Позиция 245" "Вывеска информационная 450х300 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка -Информационная вывеска Информационная вывеска. Размер вывески 450 х 300 мм. Материал - ПВХ со световозвращающим покрытием. Исполнение ХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150. Требуе" Кол-во: 3033

"Позиция 246" "Слева знак W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования. С правой ВНИМАНИЕ! Автоматическое включение оборудования (400х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 23

"Позиция 247" "Знак безопасности (комбинированный) W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) 400х200 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка -С правой стороны надпись ВНИМАНИЕ! Огневые работы 400х200 мм пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка) ГОСТ Р 12.4" Кол-во: 41

"Позиция 248" "Щит информационный 1800х1260 мм Металл 3 мм., полимерная окраска. -Щит информационный Размер щита - 1800 х 1260 мм. Материал - лист металл 3 мм. Марка стали - х/к ГОСТ 19904-90/к270в-6-08п. Окраска щита - с одной стороны, порошковой краской Рал 7035" Кол-во: 4

"Позиция 249" "Щит информационный 1200х900 мм Металл 3 мм., полимерная окраска. -Щит информационный Размер щита - 1200 х 900 мм. Материал - лист металл 3 мм. Марка стали - х/к ГОСТ 19904-90/к270в-6-08п. Окраска щита - с одной стороны, порошковой краской Рал 7035. К" Кол-во: 28

"Позиция 250" "Самоклеющая сигнальная черно-желтая 50 мм х 33 м, ОПП, 50х33000, ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 100

"Позиция 251" "Лента маркировочная LNM1 Лента маркировочная желто-черная 50мм*33м 60760, 50ммх33м, ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 150

"Позиция 252" "Лента оградительная "Проход запрещен" 75ммх250мм (; ;ГОСТ Р 12.4.026-2015)" Кол-во: 77

"Позиция 253" "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, Опасная зона (400х200; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 254" "Дополнительные знаки и таблички, Не включать (240x130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 8

"Позиция 255" "Знаки комбинированные, Табличка "Огневые работы" (400х200; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 42

"Позиция 256" "Дополнительные таблички электробезопасности, Посторонним вход запрещен (300х150; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 46

"Позиция 257" "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, Газоопасные работы (400х200; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 30

"Позиция 258" "М19 Работать инструментом не дающим искры 300х150 мм Пластик ПВХ 2 мм ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 48

"Позиция 259" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A01 Не включать! Работают люди (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 144

"Позиция 260" "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, В ремонте (240х130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 31

"Позиция 261" "Стенд. Стенд "Первая реанимационная и первая медицинская помощь" (1200х1200; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль; ), Плакат Соуэло А3-6шт" Кол-во: 1

"Позиция 262" "Стенд Пожарная безопасность 1200х1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Карман А3 горизонтальный плоский-6,)" Кол-во: 1

"Позиция 263" "Стенд. Новые нормативные документы по промышленной безопасности и охране труда (1220х1200; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль; ), Перекидная система А4 (5 рамок)-1шт, Карман А4 вертикальный плоский-6шт" Кол-во: 1

"Позиция 264" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A11 Работать здесь (250х250; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 11

"Позиция 265" "A01 Не включать! Работают люди 100х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка, ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 266" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A03 Не включать! Работа на линии (100х50; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 5

"Позиция 267" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты (100х100; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 20

"Позиция 268" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W03 Опасно. Ядовитые вещества (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), ,ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 15

"Позиция 269" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M07 Работать в защитной одежде (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 60

"Позиция 270" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M05 Работать в защитной обуви (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 60

"Позиция 271" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M02 Работать в защитной каске (шлеме) (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 40

"Позиция 272" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 55

"Позиция 273" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P06 Доступ посторонним запрещен (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 45

"Позиция 274" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W06 Опасно. Возможно падение груза (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 30

"Позиция 275" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W02 Взрывоопасно (150х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 25

"Позиция 276" "Знаки медицинского и санитарного назначения_Стандартные, EC01 Аптечка первой медицинской помощи (100х100; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 277" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F08 Пожарный сухотрубный стояк (350х350; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 278" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (150х150; Пленка самоклеющаяся ПВХ световозвращающая), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 35

"Позиция 279" "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакаты и знаки электробезопасности с отверстиями A09 Не влезай! Убьёт, переносной с полиэфирным шнуром (Пластик ПВХ 2 мм; 300х150), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 15

"Позиция 280" "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакат по электробезопасности с отверстиями А11 Работать здесь, переносной с полиэфирным шнуром (Пластик ПВХ 2 мм, 250х250), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 4

"Позиция 281" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A13 Заземлено (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 12

"Позиция 282" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A02 Не открывать! Работают люди (200х100; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой; ), ," Кол-во: 20

"Позиция 283" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M01 Работать в защитных очках (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 2

"Позиция 284" "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакаты и знаки электробезопасности с отверстиями A01 Не включать! Работают люди, переносной с полиэфирным шнуром (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 20

"Позиция 285" "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, Огневые работы (240x130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 15

"Позиция 286" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (150х150; Пленка самоклеящаяся ПВХ фотолюминесцентная), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 25

"Позиция 287" "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакаты и знаки электробезопасности A03 Не включать! Работа на линии, переносной с полиэфирным шнуром (Пластик ПВХ 2 мм; 200х100), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 6

"Позиция 288" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W19 Газовый баллон (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 12

"Позиция 289" "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакаты и знаки электробезопасности с отверстиями A13 Заземлено, переносной с полиэфирным шнуром (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 2

"Позиция 290" "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакат по электробезопасности с отверстиями A11 Работать здесь, переносной с полиэфирным шнуром 250х250 (Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 2

"Позиция 291" "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакаты и знаки электробезопасности с отверстиями A08 Испытание. Опасно для жизни, переносной с полиэфирным шнуром (Пластик ПВХ 2 мм; 300х150), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 2

"Позиция 292" "Работа под напряжением. Повторно не включать!. Переносной с полиэфирным шнуром А04 (450мм) 100х50 мм Пластик ПВХ 2 мм ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 2

"Позиция 293" "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Стой! Напряжение, с шнурком для подвеса (300х150; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 2

"Позиция 294" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M03 Работать в защитных наушниках (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 55

"Позиция 295" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F09 Пожарный гидрант (300х300; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 27

"Позиция 296" "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакаты и знаки электробезопасности A03 Не включать! Работа на линии, переносной с полиэфирным шнуром (Пластик ПВХ 2 мм; 200х100), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 2

"Позиция 297" "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакаты и знаки электробезопасности с отверстиями A01 Не включать! Работают люди, переносной с полиэфирным шнуром (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 2

"Позиция 298" "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, Осторожно газ (240x130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 33

"Позиция 299" "W03 Опасно. Ядовитые вещества 250х250 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 7

"Позиция 300" "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M10 Проход здесь (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001" Кол-во: 12

"Позиция 301" "Указательные знаки безопасности_Стандартные, D02 Питьевая вода (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 302" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 30

"Позиция 303" "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (350х350; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 40

"Позиция 304" "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 305" "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W19 Газовый баллон (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 15

"Позиция 306" "Посторонним вход запрещен 650х650 мм Пластик ПВХ 2 мм, ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 10

"Позиция 307" "Демо-система настольная Gasznak А4 на 5 панелей" Кол-во: 5

"Позиция 308" "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A13 Заземлено (100х50; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003" Кол-во: 10

"Позиция 309" "Дополнительные знаки и таблички, Газоопасные работы (240x130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015" Кол-во: 5

"Позиция 310" "Знак безопасности (комбинированный) W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) 400х200 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка -С правой стороны надпись ВНИМАНИЕ! Газоопасные работы. 400х200 мм пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка) ГОСТ Р" Кол-во: 45