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    Главная / Торги / Поставка знаков безопасности для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0028630/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП

    Поставка знаков безопасности для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0028630/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556844Дата и время окончания срока приема заявок Поставка знаков безопасностиСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806556844

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028630/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка знаков безопасности для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» (0056/18/4.3/0028630/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 18:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 28630.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам от 28.06. и.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексеева Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка знаков безопасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 09:00 GMT +319.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556844Дата и время окончания срока приема заявок Поставка знаков безопасностиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 09:1019.06.2018 09:1019.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556844Дата и время вскрытия заявок Поставка знаков безопасностиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556844Подведение итогов не позднее Поставка знаков безопасностиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556844Подведение итогов не позднее Поставка знаков безопасностиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка знаков безопасности

    Начальная цена

    5 975 474,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    32.99

    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M09 Работать в предохранительном (страховочном) поясе (400х400; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 95

    "Позиция 2"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E13 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (направо) (150х150; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F01-01 Направляющая стрелка (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F01-01 Направляющая стрелка (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "Дополнительные таблички электробезопасности, Стой! Опасная зона (240х130; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 35

    "Позиция 6"

    "Знаки СТО_Индивидуальные, Р.1 Газопровод. Переезд запрещен (кронштейн на заклепках) (D700; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б (10 лет) ГОСТ Р 52290-2004; ), Отбортовка СПЛОШНАЯ (один знак)-1шт, Z-образное крепление (компл.)-1шт"

    Кол-во: 24

    "Позиция 7"

    "М.1 Осторожно газопровод,Z-образное крепление, двойная отбортовка (Т710; Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б ГОСТ Р 52290-2004; ),"

    Кол-во: 110

    "Позиция 8"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A13 Заземлено (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 19

    "Позиция 9"

    "Знаки медицинского и санитарного назначения_Стандартные, EC01 Аптечка первой медицинской помощи (100х100; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 92

    "Позиция 10"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E22 Указатель выхода (300х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 39

    "Позиция 11"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E19 Открывать движением на себя (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E18 Открывать движением от себя (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 35

    "Позиция 13"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E15 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх (направо) (150х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E10 Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) (300х150; Пластик ПВХ 4 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 15"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E09 Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) (300х150; Пластик ПВХ 4 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 16"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E08 Направление к эвакуационному выходу налево вниз (300х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 21

    "Позиция 17"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E07 Направление к эвакуационному выходу направо вниз (300х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 21

    "Позиция 18"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E05 Направление к эвакуационному выходу направо вверх (300х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 21

    "Позиция 19"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E04 Направление к эвакуационному выходу налево (300х150; Пластик ПВХ 4 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 21

    "Позиция 20"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E03 Направление к эвакуационному выходу направо (300х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 31

    "Позиция 21"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E02-02 Направляющая стрелка под углом 45 (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 14

    "Позиция 22"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E01-02 Выход здесь (правосторонний) (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 37

    "Позиция 23"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E01-01 Выход здесь (левосторонний) (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 18

    "Позиция 24"

    "Дополнительные знаки и таблички, Дополнительный знак DP01 Ответственный за противопожарное сост помещения 200х100 (Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Дополнительные знаки и таблички, Дополнительный знак DP29 При пожаре звонить 01 200х100 (Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 44

    "Позиция 26"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 83

    "Позиция 27"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 95

    "Позиция 28"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F10 Кнопка включения средств и (систем) пожарной автоматики (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 60

    "Позиция 29"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F10 Кнопка включения средств и (систем) пожарной автоматики (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 147

    "Позиция 30"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F09 Пожарный гидрант (400х400; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 25

    "Позиция 31"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F09 Пожарный гидрант (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F08 Пожарный сухотрубный стояк (350х350; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 25

    "Позиция 33"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F07 Пожарный водоисточник (300х300; Пластик ПВХ 4 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 14

    "Позиция 34"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты (100х100; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 81

    "Позиция 36"

    "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, В работе (240х130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 21

    "Позиция 37"

    "Дополнительные знаки и таблички, В резерве (240х130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 31

    "Позиция 38"

    "Дополнительные знаки и таблички, Не курить! (240x130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 31

    "Позиция 39"

    "Дополнительные знаки и таблички, Уходя, выключайте освещение. (240x130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 51

    "Позиция 40"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A13 Заземлено (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 26

    "Позиция 41"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A11 Работать здесь (250х250; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 32

    "Позиция 42"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A15 Не закрывать! Работают люди (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A09 Не влезай! Убьёт (300х150; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A07 Стой! Напряжение (300х150; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 119

    "Позиция 45"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A02 Не открывать! Работают люди (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 22

    "Позиция 46"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A03 Не включать! Работа на линии (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 67

    "Позиция 47"

    "A02 Не открывать! Работают люди 200х100 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка, ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "A01 Не включать! Работают люди 200х100 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка, ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "5.16 Место остановки автобуса и (или) троллейбуса (600х900; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б ГОСТ Р 52290-2004; СТО 2-3.5-454-2010)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "6.4 Место стоянки (700х700; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б ГОСТ Р 52290-2004; СТО 2-3.5-454-2010)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "3.13 Ограничение высоты 4,5 м (D700; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа А ГОСТ Р 52290-2004) Отбортовка, "П" образная (один знак)-1шт, СТО 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "3.13 Ограничение высоты 4,2 м (D700, металл 1мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа А (5лет) Отбортовка, "П" образная (один знак)-1шт, ГОСТ Р 52290-2004, СТО 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "3.1 Въезд запрещен (D700, металл 1мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа А (5лет), Отбортовка, "П" образная (один знак)-1шт, ГОСТ Р 52290-2004, СТО 2-3.5-454-2010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "8.22.2 Препятствие (500х1700; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б ГОСТ Р 52290-2004; ), рама по периметру с креплением под 1 стойку-1шт 500х1700 мм Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б ГОСТ Р 52290-2004, СТО"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "8.22.1 Препятствие (500х1700; Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б ГОСТ Р 52290-2004) рама по периметру с креплением под 1 стойку 500х1700 мм Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа Б ГОСТ Р 52290-2004 СТО 2-3.5-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P01 Запрещается курить (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Знак безопасности М02. Работать в защитной каске (шлеме) 50х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 200

    "Позиция 58"

    "Знак безопасности W08. Осторожно! Электрическое напряжение 50х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 200

    "Позиция 59"

    "Знак безопасности W06. Опасно. Возможно падение груза 50х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 250

    "Позиция 60"

    "Знак безопасности W02. Взрывоопасно 50х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 200

    "Позиция 61"

    "Знак безопасности W 01. Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества 50х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 200

    "Позиция 62"

    "Знак безопасности Р06. Доступ посторонним запрещён 50х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 200

    "Позиция 63"

    "Знак безопасности Р02. Запрещается пользоваться открытым огнём и курить 50х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 200

    "Позиция 64"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W02 Взрывоопасно (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Знаки медицинского и санитарного назначения_Стандартные, EC05 Медицинский кабинет (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "В ремонте (300х150; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 30

    "Позиция 68"

    "В резерве (300х150; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 30

    "Позиция 69"

    "В работе (300х150; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 30

    "Позиция 70"

    "W26 Осторожно. Горячая поверхность (300х150; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Указательные знаки безопасности_Стандартные, D02 Питьевая вода (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M02 Работать в защитной каске (шлеме) (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    ""Посторонним вход воспрещен" (400х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 35

    "Позиция 74"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (250х250; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 150

    "Позиция 75"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (50х50; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Не стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (80х80; Пленка самоклеящаяся фотолюминисцентная ГОСТ Р 12.2.143-2009),"

    Кол-во: 108

    "Позиция 77"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (Пленка фотолюминисцентная ГОСТ Р 12.2.143-2009; 50х50), ,"

    Кол-во: 616

    "Позиция 78"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (300х300; Пленка фотолюминисцентная ГОСТ Р 12.2.143-2009), ,"

    Кол-во: 158

    "Позиция 79"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (100х100; Пленка фотолюминисцентная ГОСТ Р 12.2.143-2009), ,"

    Кол-во: 630

    "Позиция 80"

    "Слева W03 Опасно. Ядовитые вещества. Справа надпись "Метанол-яд" (400х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 22

    "Позиция 81"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W03 Опасно. Ядовитые вещества (300х300; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ 12.4.026-2015"

    Кол-во: 13

    "Позиция 82"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W02 Взрывоопасно (300х300; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 40

    "Позиция 83"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W02 Взрывоопасно (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой, , ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ 12.4.026-2015"

    Кол-во: 57

    "Позиция 84"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (250x250; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 9

    "Позиция 85"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (300х300; Пленка самоклеящаяся световозвращающая) ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 21

    "Позиция 86"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P21 Запрещение прочие опасности или опасные действия (; Пластик ПВХ 2 мм, пленка световозвращающая; 300х300), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 87"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, Р18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, Р18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (400х400; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ 12.4.026-2015"

    Кол-во: 18

    "Позиция 89"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009) ГОСТ 12.4.026-2015"

    Кол-во: 35

    "Позиция 90"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 91"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P10 Не включать! (300х300; Пластик ПВХ 4 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Въезд без искрогасителя запрещен 600х300 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка -Надпись Въезд без искрогасителя запрещен выполнена в три ряда по ГОСТ Р 12.4.026-2001. Первый ряд - Въезд, второй ряд - без искрогасителя, третий ряд - запрещен. "

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P06 Доступ посторонним запрещен (300х300; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 36

    "Позиция 94"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P06 Доступ посторонним запрещен (400х400; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 40

    "Позиция 95"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P03 Проход запрещен (600х600; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 96"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P03 Проход запрещен (400х400; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 97"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P03 Проход запрещен (300х300; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 21

    "Позиция 98"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 52

    "Позиция 99"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 100"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (400х400; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 16

    "Позиция 101"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (300х300; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 40

    "Позиция 102"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P01 Запрещается курить (300х300; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 44

    "Позиция 103"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F02 Пожарный кран (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F01-01 Направляющая стрелка (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 105"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E04 Направление к эвакуационному выходу налево (300х150;Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 60

    "Позиция 106"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P01 Запрещается курить (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 52

    "Позиция 107"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E14 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (налево) (250x250; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E13 Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (направо) (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 60

    "Позиция 109"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (100х100; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 160

    "Позиция 110"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F10 Кнопка включения средств и (систем) пожарной автоматики (150х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 80

    "Позиция 112"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) (100х100; Пленка самоклеющаяся ПВХ), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 19

    "Позиция 114"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (100х100; Пленка самоклеющаяся ПВХ фотолюминесцентная), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 153

    "Позиция 115"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 29

    "Позиция 116"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 86

    "Позиция 117"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (100х100; Пленка самоклеющаяся ПВХ), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 118"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 23

    "Позиция 119"

    "F03 Пожарная лестница 200х200 мм Пластик ПВХ 4 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F02 Пожарный кран (100х100; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 50

    "Позиция 121"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F02 Пожарный кран (100х100; Пленка самоклеющаяся ПВХ), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 25

    "Позиция 122"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F01-01 Направляющая стрелка (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 41

    "Позиция 123"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M15 Курить здесь (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 124"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M13 Отключить штепсельную вилку (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 125"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M08 Работать в защитном щитке (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M07 Работать в защитной одежде (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 22

    "Позиция 127"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M06 Работать в защитных перчатках (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 128"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M04 Работать в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 18

    "Позиция 129"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M03 Работать в защитных наушниках (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 12

    "Позиция 130"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M03 Работать в защитных наушниках (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 131"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M03 Работать в защитных наушниках (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 38

    "Позиция 132"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M02 Работать в защитной каске (шлеме) (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 18

    "Позиция 133"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M01 Работать в защитных очках (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "W33. Осторожно. Высокое давление, двойная сплошная отбортовка, z-образный кронштейн. Т700 мм Металл 0,8 мм, полимерная окраска ГОСТ 12.4.026-2015"

    Кол-во: 32

    "Позиция 135"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W28 Осторожно. Скользко (250х250; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 280

    "Позиция 136"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W28 Осторожно. Скользко (300х300; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 262

    "Позиция 137"

    "W 26. Осторожно. Горячая поверхность 250х250 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 6

    "Позиция 138"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W26 Осторожно. Горячая поверхность (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), ГОСТ 12.4.026-2015"

    Кол-во: 28

    "Позиция 140"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (250х250; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W20 Осторожно. Аккумуляторные батареи (100х100; Пленка самоклеющаяся ПВХ), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 142"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W19 Газовый баллон (250х250; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 12

    "Позиция 143"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W19 Газовый баллон (300х300; Пленка самоклеющаяся ПВХ), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 144"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W15 Осторожно. Возможность падения с высоты (150х150; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 572

    "Позиция 145"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W14 Осторожно. Малозаметное препятствие (250х250; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 200

    "Позиция 146"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 147"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 8

    "Позиция 148"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) (100х100; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 14

    "Позиция 149"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, Опасность поражения электрическим током W08 (200х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 150"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M02 Работать в защитной каске (шлеме) (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 15

    "Позиция 151"

    "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, Проход и проезд запрещен (400х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "3.13 Ограничение высоты 4,2 м (D700, металл 1мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа А (5лет) Отбортовка, "П" образная (один знак)-1шт, ГОСТ Р 52290-2004"

    Кол-во: 20

    "Позиция 153"

    "3.24 Ограничение максимальной скорости 5км (D700; Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа А ГОСТ Р 52290-2004)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Стенд Охрана труда 1000х1000 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Карман А4 вертикальный плоский-6,)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 155"

    "Стенд Первая помощь пострадавшим. с наполнением 21 плакат из комплекта Первая Помощь 2800х1000 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Логотип )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Стенд "Действия населения при ГО и ЧС", 2800х1000 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль (Профиль-Алюминиевый профиль Плакат Военные Знания А3-10,)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Стенд "Терроризм - угроза общества" 2800х1000 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Плакат Военные Знания А3-10,)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Стенд "Аварийно-спасательные и другие неотложные работы" 1500х1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Плакат Военные Знания А3-9,)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Стенд Уголок гражданской обороны 2800х1000 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Плакат Военные Знания А3-10,)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Лента оградительная "Опасная зона" Ширина 75 мм, ролик 250 м (Красно-белая)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W28 Осторожно. Скользко (150х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 162"

    "Дополнительные таблички электробезопасности, A196 Заземление (D20; Пленка самоклеющаяся ПВХ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 163"

    "Стенд информационный 1250х1250 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Карман А4 вертикальный плоский-8,)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E23 Указатель запасного выхода (300х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 165"

    "Эвакуационные знаки безопасности_Стандартные, E22 Указатель выхода (300х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 166"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F09 Пожарный гидрант (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 167"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F02 Пожарный кран (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F01-01 Направляющая стрелка (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M15 Курить здесь (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M10 Проход здесь (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 172"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M07 Работать в защитной одежде (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M02 Работать в защитной каске (шлеме) (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M01 Работать в защитных очках (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W15 Осторожно. Возможность падения с высоты (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W03 Опасно. Ядовитые вещества (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W02 Взрывоопасно (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P18 Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 180"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 181"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P06 Доступ посторонним запрещен (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 182"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P03 Проход запрещен (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 183"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 184"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P01 Запрещается курить (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 185"

    "Стенд. Работа с грузоподъемными механизмами 1500х1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Карман А4 вертикальный объемный-10,Перекидная система А4 (10 рамок)-1,)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Стенд. Работы в электроустановках (1220х1200; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль; ), Плакат Соуэло А3-3шт, Карман А4 вертикальный плоский-2шт, Перекидная система А4 (5 рамок)-1шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Стенд. Газоопасные работы (1200х1220; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль; )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Стенд Огневые работы 1220х1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Плакат Соуэло А3-4,Карман А4 вертикальный объемный-2,Перекидная система А4 (5 рамок)-1,)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Лента оградительная "Опасная зона" Ширина 75 мм, ролик 250 м (Красно-белая)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 190"

    "Лента оградительная GASLINE4 Лента сигнальная оградительная 75 ммх500м, 75x500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "Стенд. Стенд Пожарная безопасность (1000х1000; Пластик ПВХ 4 мм, пластиковый профиль; ), Плакат Соуэло А2-2шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Стенд "Газоопасные работы" 1220х1200 мм Металлокомпозит 3 мм, алюминиевый профиль Перекидная система А4 (5 рамок)-1,Карман А4 вертикальный объемный-2,Плакат Соуэло А3-4,)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M14 Отключить перед работой (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 194"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M08 Работать в защитном щитке (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 195"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M06 Работать в защитных перчатках (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 196"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M03 Работать в защитных наушниках (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 197"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M01 Работать в защитных очках (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F02 Пожарный кран (150х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 40

    "Позиция 199"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F03 Пожарная лестница (400х400; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 200"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (150х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 201"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Не стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (25х25; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 202"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W08 Опасность поражения электрическим током (250х250; Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 25

    "Позиция 203"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 40

    "Позиция 204"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P01 Запрещается курить (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 30

    "Позиция 205"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F08 Пожарный сухотрубный стояк (250х250; Металл 0,8 мм оцинкованный, световозвращающая пленка ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 206"

    "Знаки медицинского и санитарного назначения_Стандартные, EC01 Аптечка первой медицинской помощи (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 207"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A13 Заземлено (300х150; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 15

    "Позиция 208"

    "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, Огневые работы (400х200; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 209"

    "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, В ремонте (240х130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 210"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A13 Заземлено (200х100; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 15

    "Позиция 211"

    "Опасно газ! 200х200 мм Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009, ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 212"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A02 Не открывать. Работают люди (200х100; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 213"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F09 Пожарный гидрант (600х600; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 40

    "Позиция 214"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 215"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W37 Осторожно газоопасные работы (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 216"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 217"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M15 Курить здесь (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 218"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W02 Взрывоопасно (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 20

    "Позиция 219"

    "Знаки медицинского и санитарного назначения_Стандартные, EC01 Аптечка первой медицинской помощи (100х100; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 220"

    "Знаки комбинированные, Слева знак Опасно. Ядовитые вещества. Справа надпись "Метанол-яд" (400х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 221"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W07 Внимание. Автопогрузчик (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 222"

    "Дополнительные таблички электробезопасности, A167 Не выключать! Работают люди (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 30

    "Позиция 223"

    "W08 Опасность поражения электрическим током Т100 мм Металл 1 мм оцинкованный, световозвращающая пленка, ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 224"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (100х100; Пленка самоклеющаяся ПВХ фотолюминесцентная), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 225"

    "Дополнительные знаки и таблички, Ответственный за противопожарное состояние помещения DP01 (300х150; Пластик ПВХ 2 мм; ),"

    Кол-во: 55

    "Позиция 226"

    "Лента оградительная красно-белая. Ширина 100 мм, ролик 250м. ;"

    Кол-во: 7

    "Позиция 227"

    "1000х750 (Лента оградительная черно-желтая. Ширина 75 мм, длина 100 м) (75х1000; ; )"

    Кол-во: 12

    "Позиция 228"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A08 Испытание.Опасно для жизни (300х150; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 14

    "Позиция 229"

    "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакат по электробезопасности с отверстиями A11 Работать здесь, переносной с полиэфирным шнуром 250х250 (Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 22

    "Позиция 230"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A07 Стой! Напряжение (300х150; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 42

    "Позиция 231"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F11 Звуковой оповещатель пожарной тревоги (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 100

    "Позиция 232"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F10 Кнопка включения средств и (систем) пожарной автоматики (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 100

    "Позиция 233"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 50

    "Позиция 234"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M07 Работать в защитной одежде (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 235"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W02 Взрывоопасно (300х300; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 236"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P06 Доступ посторонним запрещен (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 237"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M07 Работать в защитной одежде (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 238"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M05 Работать в защитной обуви (300х300; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 239"

    "Комплект для самостоятельной разметки опасных зон GAS 01 Комплект трафаретов для нанесения горизонтальной маркировки (линия, елочка ГОСТ 12.4.026-2001) -1 компл. ; Краска для разметки (желтая 0.6 л) -6 шт.;Краска для разметки (черная 0.6 л) -3 шт. ;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Стенд. Информация (1100х900; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль; )"

    Кол-во: 8

    "Позиция 241"

    "Стенд. Сосуды работающие под давлением ООО "Газпром добыча Ямбург" (1250х1250; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль; )"

    Кол-во: 2

    "Позиция 242"

    "Противоскользящая абразивная лента, желтый/черный (Размер: 25х18300)"

    Кол-во: 178

    "Позиция 243"

    "Информационное табло 2000х1500 мм Металл 1,5 мм оцинкованный, световозвращающая пленка типа А ГОСТ Р 52290-2004 -Информационное табло Информационное табло из оцинкованного металла толщной 1,5 мм со световозвражающей пленкой. Размер табло 2000 х 1500 "

    Кол-во: 16

    "Позиция 244"

    "Вывеска информационная 600х400 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка -Информационная вывеска Информационная вывеска. Размер вывески 600 х 400 мм. Материал - ПВХ со световозвращающим покрытием. Исполнение ХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150. Требуе"

    Кол-во: 63

    "Позиция 245"

    "Вывеска информационная 450х300 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка -Информационная вывеска Информационная вывеска. Размер вывески 450 х 300 мм. Материал - ПВХ со световозвращающим покрытием. Исполнение ХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150. Требуе"

    Кол-во: 3033

    "Позиция 246"

    "Слева знак W25 Внимание. Автоматическое включение (запуск) оборудования. С правой ВНИМАНИЕ! Автоматическое включение оборудования (400х200; Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка; ), ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 23

    "Позиция 247"

    "Знак безопасности (комбинированный) W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) 400х200 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка -С правой стороны надпись ВНИМАНИЕ! Огневые работы 400х200 мм пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка) ГОСТ Р 12.4"

    Кол-во: 41

    "Позиция 248"

    "Щит информационный 1800х1260 мм Металл 3 мм., полимерная окраска. -Щит информационный Размер щита - 1800 х 1260 мм. Материал - лист металл 3 мм. Марка стали - х/к ГОСТ 19904-90/к270в-6-08п. Окраска щита - с одной стороны, порошковой краской Рал 7035"

    Кол-во: 4

    "Позиция 249"

    "Щит информационный 1200х900 мм Металл 3 мм., полимерная окраска. -Щит информационный Размер щита - 1200 х 900 мм. Материал - лист металл 3 мм. Марка стали - х/к ГОСТ 19904-90/к270в-6-08п. Окраска щита - с одной стороны, порошковой краской Рал 7035. К"

    Кол-во: 28

    "Позиция 250"

    "Самоклеющая сигнальная черно-желтая 50 мм х 33 м, ОПП, 50х33000, ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 100

    "Позиция 251"

    "Лента маркировочная LNM1 Лента маркировочная желто-черная 50мм*33м 60760, 50ммх33м, ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 150

    "Позиция 252"

    "Лента оградительная "Проход запрещен" 75ммх250мм (; ;ГОСТ Р 12.4.026-2015)"

    Кол-во: 77

    "Позиция 253"

    "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, Опасная зона (400х200; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 254"

    "Дополнительные знаки и таблички, Не включать (240x130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 255"

    "Знаки комбинированные, Табличка "Огневые работы" (400х200; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 42

    "Позиция 256"

    "Дополнительные таблички электробезопасности, Посторонним вход запрещен (300х150; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 46

    "Позиция 257"

    "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, Газоопасные работы (400х200; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 30

    "Позиция 258"

    "М19 Работать инструментом не дающим искры 300х150 мм Пластик ПВХ 2 мм ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 48

    "Позиция 259"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A01 Не включать! Работают люди (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 144

    "Позиция 260"

    "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, В ремонте (240х130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 31

    "Позиция 261"

    "Стенд. Стенд "Первая реанимационная и первая медицинская помощь" (1200х1200; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль; ), Плакат Соуэло А3-6шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Стенд Пожарная безопасность 1200х1200 мм Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль Карман А3 горизонтальный плоский-6,)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Стенд. Новые нормативные документы по промышленной безопасности и охране труда (1220х1200; Пластик ПВХ 4 мм, алюминиевый профиль; ), Перекидная система А4 (5 рамок)-1шт, Карман А4 вертикальный плоский-6шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A11 Работать здесь (250х250; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 11

    "Позиция 265"

    "A01 Не включать! Работают люди 100х50 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка, ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 266"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A03 Не включать! Работа на линии (100х50; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 267"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F06 Место размещения нескольких средств противопожарной защиты (100х100; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 268"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W03 Опасно. Ядовитые вещества (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), ,ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 15

    "Позиция 269"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M07 Работать в защитной одежде (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 60

    "Позиция 270"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M05 Работать в защитной обуви (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 60

    "Позиция 271"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M02 Работать в защитной каске (шлеме) (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 40

    "Позиция 272"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P02 Запрещается пользоваться открытым огнем и курить (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 55

    "Позиция 273"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P06 Доступ посторонним запрещен (200х200; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 45

    "Позиция 274"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W06 Опасно. Возможно падение груза (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 30

    "Позиция 275"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W02 Взрывоопасно (150х150; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 25

    "Позиция 276"

    "Знаки медицинского и санитарного назначения_Стандартные, EC01 Аптечка первой медицинской помощи (100х100; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 277"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F08 Пожарный сухотрубный стояк (350х350; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 278"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества (150х150; Пленка самоклеющаяся ПВХ световозвращающая), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 35

    "Позиция 279"

    "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакаты и знаки электробезопасности с отверстиями A09 Не влезай! Убьёт, переносной с полиэфирным шнуром (Пластик ПВХ 2 мм; 300х150), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 15

    "Позиция 280"

    "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакат по электробезопасности с отверстиями А11 Работать здесь, переносной с полиэфирным шнуром (Пластик ПВХ 2 мм, 250х250), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 281"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A13 Заземлено (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 12

    "Позиция 282"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A02 Не открывать! Работают люди (200х100; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой; ), ,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 283"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M01 Работать в защитных очках (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 284"

    "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакаты и знаки электробезопасности с отверстиями A01 Не включать! Работают люди, переносной с полиэфирным шнуром (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 20

    "Позиция 285"

    "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, Огневые работы (240x130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 15

    "Позиция 286"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (150х150; Пленка самоклеящаяся ПВХ фотолюминесцентная), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 25

    "Позиция 287"

    "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакаты и знаки электробезопасности A03 Не включать! Работа на линии, переносной с полиэфирным шнуром (Пластик ПВХ 2 мм; 200х100), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 6

    "Позиция 288"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W19 Газовый баллон (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 12

    "Позиция 289"

    "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакаты и знаки электробезопасности с отверстиями A13 Заземлено, переносной с полиэфирным шнуром (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 290"

    "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакат по электробезопасности с отверстиями A11 Работать здесь, переносной с полиэфирным шнуром 250х250 (Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 291"

    "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакаты и знаки электробезопасности с отверстиями A08 Испытание. Опасно для жизни, переносной с полиэфирным шнуром (Пластик ПВХ 2 мм; 300х150), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 292"

    "Работа под напряжением. Повторно не включать!. Переносной с полиэфирным шнуром А04 (450мм) 100х50 мм Пластик ПВХ 2 мм ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 293"

    "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Стой! Напряжение, с шнурком для подвеса (300х150; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 294"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M03 Работать в защитных наушниках (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 55

    "Позиция 295"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F09 Пожарный гидрант (300х300; Пластик ПВХ 2 мм, световозвращающая пленка), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 27

    "Позиция 296"

    "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакаты и знаки электробезопасности A03 Не включать! Работа на линии, переносной с полиэфирным шнуром (Пластик ПВХ 2 мм; 200х100), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 297"

    "Знаки безопасности с полиэфирным шнуром, Плакаты и знаки электробезопасности с отверстиями A01 Не включать! Работают люди, переносной с полиэфирным шнуром (200х100; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 298"

    "Индивидуальные таблички, знаки, плакаты, Осторожно газ (240x130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 33

    "Позиция 299"

    "W03 Опасно. Ядовитые вещества 250х250 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 7

    "Позиция 300"

    "Предписывающие знаки безопасности_Стандартные, M10 Проход здесь (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 301"

    "Указательные знаки безопасности_Стандартные, D02 Питьевая вода (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 302"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F05 Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 30

    "Позиция 303"

    "Знаки пожарной безопасности_Стандартные, F04 Огнетушитель (350х350; Пластик ПВХ 2 мм, с фотолюминисцентной пленкой ГОСТ 12.2.143-2009), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 40

    "Позиция 304"

    "Запрещающие знаки безопасности_Стандартные, P12 Запрещается загромождать проходы и (или) складировать (200х200; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 305"

    "Предупреждающие знаки безопасности_Стандартные, W19 Газовый баллон (150х150; Пластик ПВХ 2 мм), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 15

    "Позиция 306"

    "Посторонним вход запрещен 650х650 мм Пластик ПВХ 2 мм, ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 307"

    "Демо-система настольная Gasznak А4 на 5 панелей"

    Кол-во: 5

    "Позиция 308"

    "Стандартные плакаты и знаки электробезопасности, A13 Заземлено (100х50; Пластик ПВХ 2 мм), , СО 153-34.03.603-2003"

    Кол-во: 10

    "Позиция 309"

    "Дополнительные знаки и таблички, Газоопасные работы (240x130; Пластик ПВХ 2 мм; ), , ГОСТ Р 12.4.026-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 310"

    "Знак безопасности (комбинированный) W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) 400х200 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка -С правой стороны надпись ВНИМАНИЕ! Газоопасные работы. 400х200 мм пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка) ГОСТ Р"

    Кол-во: 45

    "Позиция 311"

    "Знак безопасности (комбинированный) W09 Внимание. Опасность (прочие опасности) 400х200 мм Пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка -С правой стороны надпись ВНИМАНИЕ! Опасная зона. 400х200 мм пластик ПВХ 4 мм, световозвращающая пленка) ГОСТ Р 12.4."

    Кол-во: 35

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    Заказчик
    Прием заявок
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    Прием заявок:
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
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    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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