Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кабель силовой ВБШвнг(A) 2х25-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 2" "Кабель силовой ВБШвнг(A) 2х6-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 3" "Кабель силовой ВБШвнг(A)-LS 1х35-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 4" "Кабель силовой ВВГ 3х2.5-0.66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 5" "Кабель контрольный квббшв 4х1.5 ГОСТ 26411-85" Кол-во: 0

"Позиция 6" "Кабель силовой ВВГ 3х2.5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 7" "Кабель силовой ЦААШв 3х185-10 ГОСТ 18410-73" Кол-во: 0

"Позиция 8" "Кабель АСБ 3х185-10 силовой, высоковольтный ГОСТ 18410-73" Кол-во: 0

"Позиция 9" "Кабель силовой ВВГ 4х25-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 10" "Кабель пожарной сигнализации КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 ТУ 3581-014-39793330-2009" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х4 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 12" "Нагреватель ленточный гибкий ЭНГКЕх 34,8 метра 40Вт/м ГОСТ 12.1.011-78" Кол-во: 15

"Позиция 13" "Провод гибкий ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97" Кол-во: 0

"Позиция 14" "Кабель ParLan F/UTP Cat6 4х2х0,57 PVC" Кол-во: 0

"Позиция 15" "Кабель радиочастотный РК 50-2-11 ГОСТ 11326.1-79" Кол-во: 0

"Позиция 16" "Провод ПуГВ 1х4-0,45 ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0

"Позиция 17" "Провод ПуГВ 1х2,5 ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0

"Позиция 18" "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0

"Позиция 19" "Кабель силовой КГ 1х16-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0

"Позиция 20" "Кабель силовой КГ 1х25 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0

"Позиция 21" "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х4+1х2.5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0

"Позиция 22" "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0

"Позиция 23" "Кабель силовой КГ-ХЛ 1х35-0,66" Кол-во: 0

"Позиция 24" "Кабель силовой ВВГ 4х2,5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 25" "Нагреватель ленточный гибкий ЭНГКЕх 34,8 метра 40Вт/м ГОСТ 12.1.011-78" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х10+1х6-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0

"Позиция 27" "Провод термостойкий РКГМ 50 ГОСТ 26445-85" Кол-во: 0

"Позиция 28" "Провод термостойкий РКГМ 25 ГОСТ 26445-85" Кол-во: 0

"Позиция 29" "Провод термостойкий РКГМ 35 ГОСТ 26445-85" Кол-во: 0

"Позиция 30" "Провод монтажный МГТФ 1*0,50 ТУ 16.505.185-71" Кол-во: 0

"Позиция 31" "Провод ПуГВ 1х4,0 ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0

"Позиция 32" "Провод ПуГВ-ХЛ 1х1,0 ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0

"Позиция 33" "Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1,5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 4

"Позиция 34" "Кабель силовой ВБШв 4х4-1 с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге ТУ 16-705.499-2010" Кол-во: 0

"Позиция 35" "Провод ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0

"Позиция 36" "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 37" "Кабель силовой ВВГнг(А) 4х16 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 38" "Кабель монтажный КМВЭВ 2х2х0,75 ТУ 3563-002-29421521-04" Кол-во: 0

"Позиция 39" "Провод обмоточный пэтв-2 1.25 ТУ 16.К19-04-91" Кол-во: 60

"Позиция 40" "Провод обмоточный ПЭТВ-2 1.12 ТУ 16.К19-04-91" Кол-во: 100

"Позиция 41" "Провод термостойкий РКГМ 1 ГОСТ 26445-85" Кол-во: 0

"Позиция 42" "Кабель силовой КГ 4х2.5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0

"Позиция 43" "Кабель контрольный квббшв 7х1.5 ГОСТ 26411-85" Кол-во: 0

"Позиция 44" "Кабель силовой ВВГ 4х1,5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 45" "Кабель силовой КГ 3х1.5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0

"Позиция 46" "Кабель силовой КГ 4х4-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0

"Позиция 47" "Кабель контрольный КПСВЭВ 1х2х0,75 ТУ 16.К99-002-2003" Кол-во: 0

"Позиция 48" "Провод обмоточный ПЭТВ-2 ф1-130 ТУ 16-705.110-79" Кол-во: 50

"Позиция 49" "Провод монтажный МГ-16 ТУ16-705.466-87" Кол-во: 0

"Позиция 50" "Кабель силовой ВБШв 4х150-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 51" "Провод термоэлектродный ПТВВ-ХК 2х1,5 ТУ 16.К19-04-91" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Провод ПуГВ-ХЛ 1х4 з/ж ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0

"Позиция 53" "Кабель монтажный КСПВ 6х0,50 ТУ 3581-001-39793330-2000" Кол-во: 0

"Позиция 54" "Кабель СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PE 4х2х0,52 ТУ 16.К99-058-2014" Кол-во: 0

"Позиция 55" "Кабель силовой КГ-ХЛ 2х2.5+1х1.5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0

"Позиция 56" "Кабель ААШв 3х120-10 ГОСТ 18410-73" Кол-во: 0

"Позиция 57" "Кабель силовой с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, без защитного покрова АВВГ 1х50-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 58" "Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1,5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 59" "Кабель радиочастотный РК 75-4-16 ГОСТ 11326.23-79" Кол-во: 0

"Позиция 60" "Кабель силовой ВВГ 4х120-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 61" "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х6-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 62" "Провод связи ПКСВ 2х0,5 ТУ 16.К71-80-90" Кол-во: 0

"Позиция 63" "Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 5х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 64" "Кабель силовой ВВГ 1х35-0.66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 65" "Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2,5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Кабель силовой ВВГ 5х2,5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 67" "Кабель силовой ВВГнг(А)3х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 68" "Шнур телефонный плоский 4-х проводный, бухта - 100м ТУ 121205-00058" Кол-во: 3

"Позиция 69" "Кабель РК 75-4.3-31 RG-6\U ТУ 16/R05-013-2002" Кол-во: 300

"Позиция 70" "Кабель СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PE 4х2х0,52 ТУ 16.К99-058-2014" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 3х4-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 72" "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 73" "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 74" "Кабель силовой ввг 4х6-0.66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 75" "Кабель контрольный КВВБ 4х1,5-0,66 ГОСТ 26411-85" Кол-во: 0

"Позиция 76" "Кабель силовой ввг 4х10-0.66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 77" "Кабель силовой КГ-ХЛ 2х1.5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0

"Позиция 78" "Кабель СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PE 4х2х0,52 ТУ 16.К99-058-2014" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Провод монтажный МГ 4 ТУ16-705.466-87" Кол-во: 50

"Позиция 80" "Кабель ParLan U/UTP cat 5e 2х2х0,52" Кол-во: 0

"Позиция 81" "Провод ПуГВ 6 ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0

"Позиция 82" "Кабель силовой ВВГ 4х1.5-0.66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0

"Позиция 83" "Кабель силовой КГ 3х6+1х4-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0

"Позиция 84" "Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2,5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Провод обмоточный ПЭТВ-2 ф0,9-130 ТУ 16-705.110-79" Кол-во: 30

"Позиция 86" "Провод обмоточный пэтв-2 1.18 ТУ 16.К19-04-91" Кол-во: 60

"Позиция 87" "Провод обмоточный ПЭТВ-2 ф0,95-130 ТУ 16-705.110-79" Кол-во: 30

"Позиция 88" "Провод обмоточный ПЭТВ-2 ф1,06-130 ТУ 16-705.110-79" Кол-во: 50

"Позиция 89" "Провод обмоточный ПЭТВ-2 ф0,85-130 ТУ 16-705.110-79" Кол-во: 60

"Позиция 90" "Провод обмоточный ПЭТВ-2 ф0,75-130 ТУ 16-705.110-79" Кол-во: 60

"Позиция 91" "Провод АС-50/8 ГОСТ 839-80" Кол-во: 0

"Позиция 92" "Кабель силовой КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0

"Позиция 93" "Кабель ВБШв 4х95-1 ГОСТ 183-74" Кол-во: 0

"Позиция 94" "Провод термоэлектродный ПТВВ-ХА 2х1,5 ТУ 16.К19-04-91" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Кабель телефонный ТЦПмПп 2х2х0,9 ГОСТ Р 53538-2009" Кол-во: 3

"Позиция 96" "Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5 ГОСТ 31943-2012" Кол-во: 0

"Позиция 97" "Кабель силовой ВБШв 3х240-6 ГОСТ 18410-72" Кол-во: 0

"Позиция 98" "Кабель контрольный КВБбШв 10х1,5-0,66 ГОСТ 26411-85" Кол-во: 0

"Позиция 99" "Кабель силовой ВБШвнг(A) 2х25-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.2

"Позиция 100" "Кабель силовой ВБШвнг(A) 2х6-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.2

"Позиция 101" "Кабель силовой ВБШвнг(A)-LS 1х35-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.2

"Позиция 102" "Кабель силовой ВВГ 3х2.5-0.66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.2

"Позиция 103" "Кабель контрольный квббшв 4х1.5 ГОСТ 26411-85" Кол-во: 0.4

"Позиция 104" "Кабель силовой ВВГ 3х2.5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.5

"Позиция 105" "Кабель силовой ЦААШв 3х185-10 ГОСТ 18410-73" Кол-во: 0.1

"Позиция 106" "Кабель АСБ 3х185-10 силовой, высоковольтный ГОСТ 18410-73" Кол-во: 0.1

"Позиция 107" "Кабель силовой ВВГ 4х25-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.1

"Позиция 108" "Кабель пожарной сигнализации КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 ТУ 3581-014-39793330-2009" Кол-во: 1.8

"Позиция 109" "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х4 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.496

"Позиция 110" "Провод гибкий ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97" Кол-во: 0.05

"Позиция 111" "Кабель ParLan F/UTP Cat6 4х2х0,57 PVC" Кол-во: 0.305

"Позиция 112" "Кабель радиочастотный РК 50-2-11 ГОСТ 11326.1-79" Кол-во: 0.2

"Позиция 113" "Провод ПуГВ 1х4-0,45 ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0.3

"Позиция 114" "Провод ПуГВ 1х2,5 ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0.15

"Позиция 115" "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0.2

"Позиция 116" "Кабель силовой КГ 1х16-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0.5

"Позиция 117" "Кабель силовой КГ 1х25 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0.1

"Позиция 118" "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х4+1х2.5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0.1

"Позиция 119" "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0.2

"Позиция 120" "Кабель силовой КГ-ХЛ 1х35-0,66" Кол-во: 0.1

"Позиция 121" "Кабель силовой ВВГ 4х2,5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.05

"Позиция 122" "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х10+1х6-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0.2

"Позиция 123" "Провод термостойкий РКГМ 50 ГОСТ 26445-85" Кол-во: 0.1

"Позиция 124" "Провод термостойкий РКГМ 25 ГОСТ 26445-85" Кол-во: 0.1

"Позиция 125" "Провод термостойкий РКГМ 35 ГОСТ 26445-85" Кол-во: 0.05

"Позиция 126" "Провод монтажный МГТФ 1*0,50 ТУ 16.505.185-71" Кол-во: 0.25

"Позиция 127" "Провод ПуГВ 1х4,0 ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0.6

"Позиция 128" "Провод ПуГВ-ХЛ 1х1,0 ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0.8

"Позиция 129" "Кабель силовой ВБШв 4х4-1 с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге ТУ 16-705.499-2010" Кол-во: 0.25

"Позиция 130" "Провод ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0.5

"Позиция 131" "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.5

"Позиция 132" "Кабель силовой ВВГнг(А) 4х16 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.2

"Позиция 133" "Кабель монтажный КМВЭВ 2х2х0,75 ТУ 3563-002-29421521-04" Кол-во: 0.5

"Позиция 134" "Провод термостойкий РКГМ 1 ГОСТ 26445-85" Кол-во: 0.1

"Позиция 135" "Кабель силовой КГ 4х2.5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0.2

"Позиция 136" "Кабель контрольный квббшв 7х1.5 ГОСТ 26411-85" Кол-во: 0.2

"Позиция 137" "Кабель силовой ВВГ 4х1,5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.1

"Позиция 138" "Кабель силовой КГ 3х1.5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0.3

"Позиция 139" "Кабель силовой КГ 4х4-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0.1

"Позиция 140" "Кабель контрольный КПСВЭВ 1х2х0,75 ТУ 16.К99-002-2003" Кол-во: 0.5

"Позиция 141" "Кабель силовой ВВГ 4х2,5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.2

"Позиция 142" "Провод монтажный МГ-16 ТУ16-705.466-87" Кол-во: 0.5

"Позиция 143" "Кабель силовой ВБШв 4х150-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.5

"Позиция 144" "Провод термоэлектродный ПТВВ-ХК 2х1,5 ТУ 16.К19-04-91" Кол-во: 1.5

"Позиция 145" "Провод ПуГВ-ХЛ 1х4 з/ж ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0.1

"Позиция 146" "Кабель монтажный КСПВ 6х0,50 ТУ 3581-001-39793330-2000" Кол-во: 0.5

"Позиция 147" "Кабель СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PE 4х2х0,52 ТУ 16.К99-058-2014" Кол-во: 0.915

"Позиция 148" "Кабель силовой КГ-ХЛ 2х2.5+1х1.5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0.1

"Позиция 149" "Кабель ААШв 3х120-10 ГОСТ 18410-73" Кол-во: 0.15

"Позиция 150" "Кабель силовой с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, без защитного покрова АВВГ 1х50-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.2

"Позиция 151" "Провод ПуГВ 1х2,5 ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0.5

"Позиция 152" "Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1,5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.1

"Позиция 153" "Кабель радиочастотный РК 75-4-16 ГОСТ 11326.23-79" Кол-во: 0.3

"Позиция 154" "Кабель силовой ВВГ 4х120-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.235

"Позиция 155" "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х6-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.05

"Позиция 156" "Провод связи ПКСВ 2х0,5 ТУ 16.К71-80-90" Кол-во: 0.5

"Позиция 157" "Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 5х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.05

"Позиция 158" "Кабель силовой ВВГ 1х35-0.66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.2

"Позиция 159" "Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2,5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 1.4

"Позиция 160" "Кабель силовой ВВГ 5х2,5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.5

"Позиция 161" "Кабель силовой ВВГнг(А)3х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.1

"Позиция 162" "Кабель СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PE 4х2х0,52 ТУ 16.К99-058-2014" Кол-во: 1.575

"Позиция 163" "Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 3х4-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.05

"Позиция 164" "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.1

"Позиция 165" "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.05

"Позиция 166" "Кабель силовой ввг 4х6-0.66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.2

"Позиция 167" "Кабель силовой ВВГ 3х2.5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.8

"Позиция 168" "Кабель контрольный КВВБ 4х1,5-0,66 ГОСТ 26411-85" Кол-во: 0.5

"Позиция 169" "Кабель силовой ввг 4х10-0.66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.4

"Позиция 170" "Кабель силовой КГ-ХЛ 2х1.5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0.1

"Позиция 171" "Кабель СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PE 4х2х0,52 ТУ 16.К99-058-2014" Кол-во: 2.135

"Позиция 172" "Кабель ParLan U/UTP cat 5e 2х2х0,52" Кол-во: 0.305

"Позиция 173" "Кабель силовой ВБШв 4х4-1 с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге ТУ 16-705.499-2010" Кол-во: 0.43

"Позиция 174" "Провод ПуГВ 6 ГОСТ 31947-2012" Кол-во: 0.4

"Позиция 175" "Кабель силовой ВВГ 4х1.5-0.66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.3

"Позиция 176" "Кабель силовой КГ 3х6+1х4-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0.2

"Позиция 177" "Провод монтажный МГ-16 ТУ16-705.466-87" Кол-во: 0.2

"Позиция 178" "Кабель силовой ВВГ 3х2.5-0.66 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 0.5

"Позиция 179" "Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2,5-1 ГОСТ 31996-2012" Кол-во: 2.41

"Позиция 180" "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0.32

"Позиция 181" "Провод АС-50/8 ГОСТ 839-80" Кол-во: 0.3

"Позиция 182" "Кабель силовой КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80" Кол-во: 0.1

"Позиция 183" "Кабель ВБШв 4х95-1 ГОСТ 183-74" Кол-во: 0.5

"Позиция 184" "Провод термоэлектродный ПТВВ-ХА 2х1,5 ТУ 16.К19-04-91" Кол-во: 1.5

"Позиция 185" "Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5 ГОСТ 31943-2012" Кол-во: 0.2

"Позиция 186" "Провод термостойкий РКГМ 1 ГОСТ 26445-85" Кол-во: 0.45

"Позиция 187" "Кабель силовой ВБШв 3х240-6 ГОСТ 18410-72" Кол-во: 0.15

"Позиция 188" "Кабель контрольный КВБбШв 10х1,5-0,66 ГОСТ 26411-85" Кол-во: 0.2