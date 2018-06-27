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    Главная / Торги / Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 08:0027.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556726Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806556726

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0031106/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 18:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    052 Документация 31106 СМСП.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.06.2018 08:00 GMT +327.06.2018 08:0027.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556726Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625

    Дата и время вскрытия заявок

    27.06.2018 09:0027.06.2018 09:0027.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556726Дата и время вскрытия заявок Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 18:0003.07.2018 18:0003.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556726Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 18:0003.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556726Подведение итогов не позднее Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Начальная цена

    10 561 338,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    27.32.11.000

    Провода обмоточные изолированные

    27.32.13.191

    Кабели монтажные

    27.32.12.000

    Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока

    27.32.13.148

    Кабели с минеральной изоляцией нагревостойкие

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    27.32.13.131

    Провода силовые для электрических установок

    27.32.14.190

    Проводники электрические на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

    27.32.13.147

    Кабели и провода термоэлектродные

    27.32.13.139

    Провода и шнуры силовые прочие, не включенные в другие группировки

    27.32.13.199

    Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ, не включенные в другие группировки

    27.32.13.151

    Кабели дальней связи

    27.32.13.143

    Кабели контрольные

    Классификатор ОКВЭД2

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель силовой ВБШвнг(A) 2х25-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Кабель силовой ВБШвнг(A) 2х6-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Кабель силовой ВБШвнг(A)-LS 1х35-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Кабель силовой ВВГ 3х2.5-0.66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Кабель контрольный квббшв 4х1.5 ГОСТ 26411-85"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Кабель силовой ВВГ 3х2.5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Кабель силовой ЦААШв 3х185-10 ГОСТ 18410-73"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Кабель АСБ 3х185-10 силовой, высоковольтный ГОСТ 18410-73"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "Кабель силовой ВВГ 4х25-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Кабель пожарной сигнализации КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 ТУ 3581-014-39793330-2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х4 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "Нагреватель ленточный гибкий ЭНГКЕх 34,8 метра 40Вт/м ГОСТ 12.1.011-78"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Провод гибкий ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Кабель ParLan F/UTP Cat6 4х2х0,57 PVC"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Кабель радиочастотный РК 50-2-11 ГОСТ 11326.1-79"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Провод ПуГВ 1х4-0,45 ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "Провод ПуГВ 1х2,5 ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "Кабель силовой КГ 1х16-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Кабель силовой КГ 1х25 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х4+1х2.5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 22"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 23"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 1х35-0,66"

    Кол-во: 0

    "Позиция 24"

    "Кабель силовой ВВГ 4х2,5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 25"

    "Нагреватель ленточный гибкий ЭНГКЕх 34,8 метра 40Вт/м ГОСТ 12.1.011-78"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х10+1х6-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 27"

    "Провод термостойкий РКГМ 50 ГОСТ 26445-85"

    Кол-во: 0

    "Позиция 28"

    "Провод термостойкий РКГМ 25 ГОСТ 26445-85"

    Кол-во: 0

    "Позиция 29"

    "Провод термостойкий РКГМ 35 ГОСТ 26445-85"

    Кол-во: 0

    "Позиция 30"

    "Провод монтажный МГТФ 1*0,50 ТУ 16.505.185-71"

    Кол-во: 0

    "Позиция 31"

    "Провод ПуГВ 1х4,0 ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 32"

    "Провод ПуГВ-ХЛ 1х1,0 ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1,5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Кабель силовой ВБШв 4х4-1 с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге ТУ 16-705.499-2010"

    Кол-во: 0

    "Позиция 35"

    "Провод ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 36"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 37"

    "Кабель силовой ВВГнг(А) 4х16 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 38"

    "Кабель монтажный КМВЭВ 2х2х0,75 ТУ 3563-002-29421521-04"

    Кол-во: 0

    "Позиция 39"

    "Провод обмоточный пэтв-2 1.25 ТУ 16.К19-04-91"

    Кол-во: 60

    "Позиция 40"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 1.12 ТУ 16.К19-04-91"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Провод термостойкий РКГМ 1 ГОСТ 26445-85"

    Кол-во: 0

    "Позиция 42"

    "Кабель силовой КГ 4х2.5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "Кабель контрольный квббшв 7х1.5 ГОСТ 26411-85"

    Кол-во: 0

    "Позиция 44"

    "Кабель силовой ВВГ 4х1,5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "Кабель силовой КГ 3х1.5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 46"

    "Кабель силовой КГ 4х4-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "Кабель контрольный КПСВЭВ 1х2х0,75 ТУ 16.К99-002-2003"

    Кол-во: 0

    "Позиция 48"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 ф1-130 ТУ 16-705.110-79"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Провод монтажный МГ-16 ТУ16-705.466-87"

    Кол-во: 0

    "Позиция 50"

    "Кабель силовой ВБШв 4х150-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 51"

    "Провод термоэлектродный ПТВВ-ХК 2х1,5 ТУ 16.К19-04-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Провод ПуГВ-ХЛ 1х4 з/ж ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 53"

    "Кабель монтажный КСПВ 6х0,50 ТУ 3581-001-39793330-2000"

    Кол-во: 0

    "Позиция 54"

    "Кабель СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PE 4х2х0,52 ТУ 16.К99-058-2014"

    Кол-во: 0

    "Позиция 55"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 2х2.5+1х1.5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 56"

    "Кабель ААШв 3х120-10 ГОСТ 18410-73"

    Кол-во: 0

    "Позиция 57"

    "Кабель силовой с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, без защитного покрова АВВГ 1х50-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 58"

    "Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1,5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 59"

    "Кабель радиочастотный РК 75-4-16 ГОСТ 11326.23-79"

    Кол-во: 0

    "Позиция 60"

    "Кабель силовой ВВГ 4х120-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 61"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х6-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 62"

    "Провод связи ПКСВ 2х0,5 ТУ 16.К71-80-90"

    Кол-во: 0

    "Позиция 63"

    "Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 5х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 64"

    "Кабель силовой ВВГ 1х35-0.66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 65"

    "Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2,5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Кабель силовой ВВГ 5х2,5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 67"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)3х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 68"

    "Шнур телефонный плоский 4-х проводный, бухта - 100м ТУ 121205-00058"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Кабель РК 75-4.3-31 RG-6\U ТУ 16/R05-013-2002"

    Кол-во: 300

    "Позиция 70"

    "Кабель СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PE 4х2х0,52 ТУ 16.К99-058-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 3х4-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 72"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 73"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 74"

    "Кабель силовой ввг 4х6-0.66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 75"

    "Кабель контрольный КВВБ 4х1,5-0,66 ГОСТ 26411-85"

    Кол-во: 0

    "Позиция 76"

    "Кабель силовой ввг 4х10-0.66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 77"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 2х1.5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 78"

    "Кабель СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PE 4х2х0,52 ТУ 16.К99-058-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Провод монтажный МГ 4 ТУ16-705.466-87"

    Кол-во: 50

    "Позиция 80"

    "Кабель ParLan U/UTP cat 5e 2х2х0,52"

    Кол-во: 0

    "Позиция 81"

    "Провод ПуГВ 6 ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 82"

    "Кабель силовой ВВГ 4х1.5-0.66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 83"

    "Кабель силовой КГ 3х6+1х4-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 84"

    "Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2,5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 ф0,9-130 ТУ 16-705.110-79"

    Кол-во: 30

    "Позиция 86"

    "Провод обмоточный пэтв-2 1.18 ТУ 16.К19-04-91"

    Кол-во: 60

    "Позиция 87"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 ф0,95-130 ТУ 16-705.110-79"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 ф1,06-130 ТУ 16-705.110-79"

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 ф0,85-130 ТУ 16-705.110-79"

    Кол-во: 60

    "Позиция 90"

    "Провод обмоточный ПЭТВ-2 ф0,75-130 ТУ 16-705.110-79"

    Кол-во: 60

    "Позиция 91"

    "Провод АС-50/8 ГОСТ 839-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 92"

    "Кабель силовой КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 93"

    "Кабель ВБШв 4х95-1 ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 94"

    "Провод термоэлектродный ПТВВ-ХА 2х1,5 ТУ 16.К19-04-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Кабель телефонный ТЦПмПп 2х2х0,9 ГОСТ Р 53538-2009"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5 ГОСТ 31943-2012"

    Кол-во: 0

    "Позиция 97"

    "Кабель силовой ВБШв 3х240-6 ГОСТ 18410-72"

    Кол-во: 0

    "Позиция 98"

    "Кабель контрольный КВБбШв 10х1,5-0,66 ГОСТ 26411-85"

    Кол-во: 0

    "Позиция 99"

    "Кабель силовой ВБШвнг(A) 2х25-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 100"

    "Кабель силовой ВБШвнг(A) 2х6-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 101"

    "Кабель силовой ВБШвнг(A)-LS 1х35-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 102"

    "Кабель силовой ВВГ 3х2.5-0.66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 103"

    "Кабель контрольный квббшв 4х1.5 ГОСТ 26411-85"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 104"

    "Кабель силовой ВВГ 3х2.5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 105"

    "Кабель силовой ЦААШв 3х185-10 ГОСТ 18410-73"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 106"

    "Кабель АСБ 3х185-10 силовой, высоковольтный ГОСТ 18410-73"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 107"

    "Кабель силовой ВВГ 4х25-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 108"

    "Кабель пожарной сигнализации КСРВнг(А)-FRLS 4х0,5 ТУ 3581-014-39793330-2009"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 109"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х4 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.496

    "Позиция 110"

    "Провод гибкий ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 111"

    "Кабель ParLan F/UTP Cat6 4х2х0,57 PVC"

    Кол-во: 0.305

    "Позиция 112"

    "Кабель радиочастотный РК 50-2-11 ГОСТ 11326.1-79"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 113"

    "Провод ПуГВ 1х4-0,45 ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 114"

    "Провод ПуГВ 1х2,5 ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 115"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 116"

    "Кабель силовой КГ 1х16-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 117"

    "Кабель силовой КГ 1х25 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 118"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х4+1х2.5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 119"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 120"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 1х35-0,66"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 121"

    "Кабель силовой ВВГ 4х2,5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 122"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х10+1х6-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 123"

    "Провод термостойкий РКГМ 50 ГОСТ 26445-85"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 124"

    "Провод термостойкий РКГМ 25 ГОСТ 26445-85"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 125"

    "Провод термостойкий РКГМ 35 ГОСТ 26445-85"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 126"

    "Провод монтажный МГТФ 1*0,50 ТУ 16.505.185-71"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 127"

    "Провод ПуГВ 1х4,0 ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 128"

    "Провод ПуГВ-ХЛ 1х1,0 ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 129"

    "Кабель силовой ВБШв 4х4-1 с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге ТУ 16-705.499-2010"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 130"

    "Провод ПуГВ 1х1,5 ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 131"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 132"

    "Кабель силовой ВВГнг(А) 4х16 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 133"

    "Кабель монтажный КМВЭВ 2х2х0,75 ТУ 3563-002-29421521-04"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 134"

    "Провод термостойкий РКГМ 1 ГОСТ 26445-85"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 135"

    "Кабель силовой КГ 4х2.5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 136"

    "Кабель контрольный квббшв 7х1.5 ГОСТ 26411-85"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 137"

    "Кабель силовой ВВГ 4х1,5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 138"

    "Кабель силовой КГ 3х1.5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 139"

    "Кабель силовой КГ 4х4-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 140"

    "Кабель контрольный КПСВЭВ 1х2х0,75 ТУ 16.К99-002-2003"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 141"

    "Кабель силовой ВВГ 4х2,5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 142"

    "Провод монтажный МГ-16 ТУ16-705.466-87"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 143"

    "Кабель силовой ВБШв 4х150-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 144"

    "Провод термоэлектродный ПТВВ-ХК 2х1,5 ТУ 16.К19-04-91"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 145"

    "Провод ПуГВ-ХЛ 1х4 з/ж ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 146"

    "Кабель монтажный КСПВ 6х0,50 ТУ 3581-001-39793330-2000"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 147"

    "Кабель СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PE 4х2х0,52 ТУ 16.К99-058-2014"

    Кол-во: 0.915

    "Позиция 148"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 2х2.5+1х1.5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 149"

    "Кабель ААШв 3х120-10 ГОСТ 18410-73"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 150"

    "Кабель силовой с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката, без защитного покрова АВВГ 1х50-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 151"

    "Провод ПуГВ 1х2,5 ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 152"

    "Кабель силовой ВВГнг(А) 3х1,5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 153"

    "Кабель радиочастотный РК 75-4-16 ГОСТ 11326.23-79"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 154"

    "Кабель силовой ВВГ 4х120-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.235

    "Позиция 155"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х6-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 156"

    "Провод связи ПКСВ 2х0,5 ТУ 16.К71-80-90"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 157"

    "Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 5х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 158"

    "Кабель силовой ВВГ 1х35-0.66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 159"

    "Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2,5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 160"

    "Кабель силовой ВВГ 5х2,5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 161"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)3х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 162"

    "Кабель СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PE 4х2х0,52 ТУ 16.К99-058-2014"

    Кол-во: 1.575

    "Позиция 163"

    "Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 3х4-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 164"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3x1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 165"

    "Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 166"

    "Кабель силовой ввг 4х6-0.66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 167"

    "Кабель силовой ВВГ 3х2.5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 168"

    "Кабель контрольный КВВБ 4х1,5-0,66 ГОСТ 26411-85"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 169"

    "Кабель силовой ввг 4х10-0.66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 170"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 2х1.5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 171"

    "Кабель СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PE 4х2х0,52 ТУ 16.К99-058-2014"

    Кол-во: 2.135

    "Позиция 172"

    "Кабель ParLan U/UTP cat 5e 2х2х0,52"

    Кол-во: 0.305

    "Позиция 173"

    "Кабель силовой ВБШв 4х4-1 с медной жилой, общего применения с ПВХ изоляцией жил в броне из двух стальных лент в ПВХ шланге ТУ 16-705.499-2010"

    Кол-во: 0.43

    "Позиция 174"

    "Провод ПуГВ 6 ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 175"

    "Кабель силовой ВВГ 4х1.5-0.66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 176"

    "Кабель силовой КГ 3х6+1х4-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 177"

    "Провод монтажный МГ-16 ТУ16-705.466-87"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 178"

    "Кабель силовой ВВГ 3х2.5-0.66 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 179"

    "Кабель силовой ВВГнг(А) 3х2,5-1 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 2.41

    "Позиция 180"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0.32

    "Позиция 181"

    "Провод АС-50/8 ГОСТ 839-80"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 182"

    "Кабель силовой КГ 3х2,5-0,66 ГОСТ 24334-80"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 183"

    "Кабель ВБШв 4х95-1 ГОСТ 183-74"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 184"

    "Провод термоэлектродный ПТВВ-ХА 2х1,5 ТУ 16.К19-04-91"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 185"

    "Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5 ГОСТ 31943-2012"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 186"

    "Провод термостойкий РКГМ 1 ГОСТ 26445-85"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 187"

    "Кабель силовой ВБШв 3х240-6 ГОСТ 18410-72"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 188"

    "Кабель контрольный КВБбШв 10х1,5-0,66 ГОСТ 26411-85"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 189"

    "Кабель радиочастотный РК 75-4-16 ГОСТ 11326.23-79"

    Кол-во: 0.15

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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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