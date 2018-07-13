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    Главная / Торги / Поставка насосно-компрессорного оборудования, запчастей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

    Поставка насосно-компрессорного оборудования, запчастей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556979Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорного оборудования, запчастей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806556979

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0035116/ГЭнерго

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насосно-компрессорного оборудования, запчастей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 18:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    30035116.rar

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    tender@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по специализированной оптовой торговле прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосно-компрессорного оборудования, запчастей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.07.2018 12:00 GMT +313.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556979Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорного оборудования, запчастей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.07.2018 14:0013.07.2018 14:0013.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556979Дата и время вскрытия заявок Поставка насосно-компрессорного оборудования, запчастей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2018 18:0019.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556979Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного оборудования, запчастей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201819.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556979Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного оборудования, запчастей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосно-компрессорного оборудования, запчастей и расходных материалов к насосно-компрессорному оборудованию для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    548 330,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    22.19

    Изделия из резины прочие

    19.20.29

    Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    13.96.17.190

    Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр сетчатый фланцевый Ру-16, Ду-80, предназначен для защиты от загрязнений установок. Температула макс. +180 градусов С. Корпус чугун. D-200, L-310, b-19, H-208, D1-160, n-d - 8-18"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Втулка МУВП К1 (10х19х15) Внутренний диаметр (d): 19 мм Наружний диаметр (D): 10 мм Кольцо имеет высоту (толщину) (h): 15 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Муфта упругая втулочно-пальцевая Кольцо МУВП К2 (27 x 14 x 7 x 3,5), предназначены для соединения соосных валов. Соответствие муфте МУВП: муфта МУВП - 25/3"

    Кол-во: 240

    "Позиция 4"

    "Муфта упругая втулочно-пальцевая Кольцо МУВП К3 (35 x 18 x 9 х 4,5), предназначены для соединения соосных валов. Соответствие муфте МУВП: муфта МУВП - 40/3"

    Кол-во: 240

    "Позиция 5"

    "Агрегат электронасосный центробежный скважинный, ЭЦВ8-25-100 напором 100м диаметр обсадной трубы 199,0мм с электродвигателем АДП180-11/2 11кВт 2850об/мин 380в Напор, м 100 Ток, А 27 Подача, м3/час 25 Масса, кг 90 Длина, мм 1410 Диам"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Насос Гном 10-10 (380), Напор, м 10 Подача, куб.м/ч: 10 Номинальная сила тока, А: 2,03 Макс. подача, куб.м/ч: 10 Максимальный напор, м: 10 Температура перекачиваемой жидкости, С 60 Диаметр штуцеров, мм 50 Мощность электродвигател"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Насос центробежный скважный погружной ЭЦВ 8-25-110 Подача: 25 м³/ч; Напор: 110 м; Мощность: 11,0 кВт; Частота вращения: 3000 об/мин; Габаритные размеры: 1535×186 мм; Масса: 131,5 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Насос погружной фекальный ЦМК 16-27 с электродвигателем 3,2кВт 3000об/мин подача 16м3/ч напор 27м в комплекте с ножом. Гарантийный срок 12 мес Напряжение сети 380~400 В Частота тока 50 Гц Потребляемая мощность 3.2 кВт Вес 45 кг Мини"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Насос погружной фекальный, дренажник 150/6Ф, Тип устройства: дренажный погружной Тип установки: вертикальная Мощность, Вт: 400 Напор (максимальный), м: 6 Производительность, л/мин: 150 Глубина погружения (максимальная), м: 8 Диаметр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Колесо рабочее насоса для насоса "Vipon" 200Д90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Компрессор Cubigel L88TN, хладагент R22, холодопроизводительность 808Вт, объем цилиндра 8,86 см3, напряжение 220-240В, 1 фазный, 50 Гц."

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Компрессор Cubigel ML90FB, хладагент R404A / R507A, объем цилиндра 8,86 см3, напряжение 220-240В, 1 фазный, 50 Гц."

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Масло вакуумное ВМ-1С, плотность 0,87 г/см3, кинематическая вязкость 35 мм2/с, температура вспышки в открытом тигле не ниже 243 гр. С."

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Насос дозировочный плунжерный НД 2,5 100/63 к14в, подача 100 л/ч, мощность двигателя 1,1 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Насос дозировочный плунжерный НД 2.5 1000/10 К 13 А-Э-УХЛЗ, подача 1000 л/ч, мощность двигателя 1,5 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Насос дренажный ГНОМ 25-20 производительность 25 м3/ч, напор 20 м, мощность двигателя 3 кВт, напряжение 380 В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Уплотнение стандартное торцевое согласно EN 12756, Тип Н7N, код материала Q1AEGG, код уплотнения вала 81 на центробежный насос KSB Multitec A65/10D-6.122.81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Теплоизоляция K-FLEX ST (вспененный каучук) 6х12"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Теплоизоляция Энергофлекс Black Star 10х6"

    Кол-во: 45

    "Позиция 20"

    "Теплоизоляция Энергофлекс Black Star 15х6"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Труба медная 1/2'' (12,7х0,81 мм), бухта 15м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Труба медная 1/4'' (6,35х0,76 мм), бухта 15м"

    Кол-во: 105

    "Позиция 23"

    "Труба медная 3/8'' (9,52х0,81 мм), бухта 15м"

    Кол-во: 45

    "Позиция 24"

    "Труба медная 5/8" (15,88х0,89 мм), бухта 15м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Теплоизоляция Энергофлекс Black Star 6х6"

    Кол-во: 105

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