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Номер извещения
31806556636
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039243/ГППроект
Наименование закупки
Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование" (39243)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 17:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Татьяна Николаевна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Закупки и тендеры Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные подушки
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Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 10:00 GMT +320.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556636Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556636Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556636Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"
Начальная цена
3 461 660,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
14.12.11.120
15.20.12.120
15.20.32.124
14.19.42.169
14.12.30.150
15.20.32.122
14.14.1
32.99.11.190
14.19.42.160
15.20.11.113
14.12
14.19
15.20
32.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21
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