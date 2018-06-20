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    Главная / Торги / Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование" (39243)

    Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование" (39243)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556636Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806556636

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039243/ГППроект

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование" (39243)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 17:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Уведомление 39243 14.06.doc

    Уведомление 39243 14.06.pdf

    Документация 39243.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zak@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Спецодежда

    Закупки и тендеры Одежда прочая и аксессуары

    Закупки и тендеры Обувь

    Закупки и тендеры Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные подушки

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 10:00 GMT +320.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556636Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556636Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556636Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556636Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды для Нижегородского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    3 461 660,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Классификатор ОКПД2

    14.12.11.120

    Костюмы мужские производственные и профессиональные

    15.20.12.120

    Обувь женская и для девочек на подошве и с верхом из пластмассы, кроме обуви водонепроницаемой или спортивной

    15.20.32.124

    Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур

    14.19.42.169

    Уборы головные прочие трикотажные или вязаные

    14.12.30.150

    Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

    15.20.32.122

    Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

    14.14.1

    Белье нательное трикотажное или вязаное

    32.99.11.190

    Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки

    14.19.42.160

    Уборы головные трикотажные или вязаные

    15.20.11.113

    Сапоги резиновые

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    14.19

    Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

    15.20

    Производство обуви

    32.99.1

    Производство головных защитных уборов и прочих средств защиты

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ботинки"

    Кол-во: 21

    "Позиция 2"

    "Сапоги"

    Кол-во: 84

    "Позиция 3"

    "Головной убор"

    Кол-во: 85

    "Позиция 4"

    "Подшлемник"

    Кол-во: 16

    "Позиция 5"

    "Головной убор"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "Головной убор"

    Кол-во: 129

    "Позиция 7"

    "Каска"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Каска"

    Кол-во: 14

    "Позиция 9"

    "Белье нательное"

    Кол-во: 82

    "Позиция 10"

    "Белье нательное"

    Кол-во: 151

    "Позиция 11"

    "Головной убор"

    Кол-во: 122

    "Позиция 12"

    "Сапоги"

    Кол-во: 15

    "Позиция 13"

    "Туфли сабо женские"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Комплект мужской/женский"

    Кол-во: 122

    "Позиция 15"

    "Костюм мужской/женский"

    Кол-во: 65

    "Позиция 16"

    "Комбинезон"

    Кол-во: 42

    "Позиция 17"

    "Куртка мужская/женская для защиты от пониженных температур из антиэлектростатической ткани"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Сапоги"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Сапоги"

    Кол-во: 7

    "Позиция 20"

    "Сапоги"

    Кол-во: 42

    "Позиция 21"

    "Рукавицы"

    Кол-во: 24

    "Позиция 22"

    "Костюм мужской"

    Кол-во: 41

    "Позиция 23"

    "Костюм мужской"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Костюм мужской/женский"

    Кол-во: 83

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