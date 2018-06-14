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Номер извещения
31806556609
Уникальный номер закупки
18/7/0027747/ПАО Газпром
Наименование закупки
Исследование экономической эффективности инвестиций в разработку месторождений углеводородного сырья на поздней стадии 27747
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области общественных и гуманитарных наук
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Исследование экономической эффективности инвестиций в разработку месторождений углеводородного сырья на поздней стадии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 12:00 GMT +314.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556609Дата и время окончания срока приема заявок Исследование экономической эффективности инвестиций в разработку месторождений углеводородного сырья на поздней стадииг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 12:1015.06.2018 12:1015.06.2018 12:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556609Дата и время вскрытия заявок Исследование экономической эффективности инвестиций в разработку месторождений углеводородного сырья на поздней стадииг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 14:0027.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556609Подведение итогов не позднее Исследование экономической эффективности инвестиций в разработку месторождений углеводородного сырья на поздней стадииг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исследование экономической эффективности инвестиций в разработку месторождений углеводородного сырья на поздней стадии
Начальная цена
11 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
72.20.11
72.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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