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Номер извещения
31806556608
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039242/ГППроект
Наименование закупки
Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование" (39242)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 17:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мальцева Татьяна Николаевна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Закупки и тендеры Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные подушки
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Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 10:00 GMT +320.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556608Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556608Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556608Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"
Начальная цена
11 235 939,94
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
15.20.32.122
15.20.32.124
15.20.11.113
32.99.11.190
14.12.11.120
14.19.42.169
14.12.30.111
14.14.1
14.12.30.150
14.19.42.160
15.20.32.126
14.12
14.19
15.20
32.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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