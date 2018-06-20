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    Главная / Торги / Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование" (39242)

    Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование" (39242)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556608Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806556608

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039242/ГППроект

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование" (39242)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 17:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Уведомление 39242 14.06.doc

    Уведомление 39242 14.06.pdf

    Документация 39242.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    zak@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Татьяна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Спецодежда

    Закупки и тендеры Одежда прочая и аксессуары

    Закупки и тендеры Обувь

    Закупки и тендеры Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные подушки

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 10:00 GMT +320.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556608Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556608Дата и время вскрытия заявок Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556608Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556608Подведение итогов не позднее Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"196143, г. Санкт-Петербург, площадь Победы, дом 2А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спецодежды для Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    11 235 939,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Классификатор ОКПД2

    15.20.32.122

    Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий

    15.20.32.124

    Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур

    15.20.11.113

    Сапоги резиновые

    32.99.11.190

    Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки

    14.12.11.120

    Костюмы мужские производственные и профессиональные

    14.19.42.169

    Уборы головные прочие трикотажные или вязаные

    14.12.30.111

    Пальто, полупальто и плащи мужские производственные и профессиональные

    14.14.1

    Белье нательное трикотажное или вязаное

    14.12.30.150

    Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

    14.19.42.160

    Уборы головные трикотажные или вязаные

    15.20.32.126

    Обувь специальная валяная для защиты от повышенных температур

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    14.19

    Производство прочей одежды и аксессуаров одежды

    15.20

    Производство обуви

    32.99.1

    Производство головных защитных уборов и прочих средств защиты

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшлемник"

    Кол-во: 163

    "Позиция 2"

    "Шапка-подшлемник"

    Кол-во: 153

    "Позиция 3"

    "Валенки"

    Кол-во: 211

    "Позиция 4"

    "Подшлемник"

    Кол-во: 171

    "Позиция 5"

    "Рукавицы"

    Кол-во: 190

    "Позиция 6"

    "Головной убор"

    Кол-во: 197

    "Позиция 7"

    "Сапоги"

    Кол-во: 195

    "Позиция 8"

    "Сапоги"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Головной убор"

    Кол-во: 216

    "Позиция 10"

    "Белье нательное"

    Кол-во: 394

    "Позиция 11"

    "Полукомбинезон мужской/женский"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Костюм мужской"

    Кол-во: 210

    "Позиция 13"

    "Белье нательное"

    Кол-во: 197

    "Позиция 14"

    "Костюм мужской"

    Кол-во: 197

    "Позиция 15"

    "Каска"

    Кол-во: 204

    "Позиция 16"

    "Сапоги"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Сапоги"

    Кол-во: 102

    "Позиция 18"

    "Ботинки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Ботинки"

    Кол-во: 31

    "Позиция 20"

    "Сапоги"

    Кол-во: 190

    "Позиция 21"

    "Комплект мужской"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Костюм мужской"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Костюм мужской"

    Кол-во: 111

    "Позиция 24"

    "Плащ"

    Кол-во: 90

    "Позиция 25"

    "Панама"

    Кол-во: 195

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