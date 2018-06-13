Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов». Закупка осуществляется с требованием к Участнику о привлечении к исполнению договора по предмету закупки соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на суммарный объем закупаемых услуг не менее указанного в закупочной документации.(0056/18/4.3/0032530/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

Основные сведения Описание секции Торги ГК Газпром Номер извещения 31806556710 Уникальный номер закупки 18/4.3/0032530/ТГСаратов Номер закупки Наименование закупки Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов». Закупка осуществляется с требованием к Участнику о привлечении к исполнению договора по предмету закупки соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на суммарный объем закупаемых услуг не менее указанного в закупочной документации.(0056/18/4.3/0032530/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт

Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт Юридический адрес 141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98 Почтовый адрес 141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98 Контактный телефон +7 499 580-45-18 Факс +7 499 580-45-80 Адрес электронной почты tender@gcr.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Николаев Алексей Владимирович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки Ключевые слова: ремонт

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