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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов». Закупка осуществляется с требованием к Участнику о привлечении к исполнению договора по предмету закупки соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на суммарный объем закупаемых услуг не менее указанного в закупочной документации.(0056/18/4.3/0032530/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

    Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов». Закупка осуществляется с требованием к Участнику о привлечении к исполнению договора по предмету закупки соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на суммарный объем закупаемых услуг не менее указанного в закупочной документации.(0056/18/4.3/0032530/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556710Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806556710

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0032530/ТГСаратов

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов». Закупка осуществляется с требованием к Участнику о привлечении к исполнению договора по предмету закупки соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на суммарный объем закупаемых услуг не менее указанного в закупочной документации.(0056/18/4.3/0032530/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 18:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 32530-ТГСаратов.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 19.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Николаев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556710Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556710Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556710Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556710Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов».

    Начальная цена

    19 617 804,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Саратов»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    01.25.90.120

    Гранат

    01.13.21.000

    Арбузы

    01.24.23.000

    Абрикосы

    01.25.11.000

    Киви

    01.21.11.000

    Виноград свежий столовых сортов

    01.24.21.000

    Груши

    01.23.14.000

    Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур

    01.23.13.000

    Апельсины

    01.24.26

    Нектарины

    01.24.25.000

    Персики

    01.24.27

    Сливы

    01.24.24

    Вишня

    01.25.13.000

    Земляника (клубника)

    01.24.10.000

    Яблоки

    03.12.20.149

    Рыба осетровая прочая свежая или охлажденная

    03.11.20.114

    Окунь морской свежий или охлажденный

    01.25.19.150

    Клюква

    01.24.24.000

    Вишня

    10.39.17.190

    Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки

    10.39.16.000

    Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)

    01.11.20

    Кукуруза

    01.26.1

    Оливки (маслины)

    10.39.25.110

    Фрукты переработанные

    10.39.25.130

    Фрукты сушеные

    01.13.42.000

    Чеснок

    10.39.25

    Фрукты переработанные и консервированные

    10.39.11.000

    Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные

    10.39.15.000

    Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)

    01.13.13.000

    Капуста цветная и брокколи

    10.82.22.144

    Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-молочной глазурью, с начинками между слоями вафель

    10.82.22.120

    Изделия шоколадные

    01.27.11.000

    Зерна кофейные необжаренные

    10.83.11.120

    Кофе жареный

    10.83.13.110

    Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг

    10.83.13.120

    Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг

    01.27.14.000

    Какао-бобы

    10.51.56.130

    Желе, муссы, кремы, суфле, кисели, коктейли на основе молока и молочных продуктов

    10.81.12.110

    Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок

    10.71.11.110

    Хлеб недлительного хранения

    10.72.12.130

    Вафли и облатки вафельные

    10.72.12.120

    Печенье сладкое

    10.72.19.130

    Пироги, пирожки, пончики длительного хранения

    10.71.11

    Изделия хлебобулочные недлительного хранения

    10.51.11.110

    Молоко питьевое пастеризованное

    10.51.52.212

    Сметана от 18,0 % до 22,0 % жирности

    10.51.52.111

    Йогурт без вкусовых компонентов

    10.51.52.130

    Ряженка и варенец

    10.51.52.140

    Кефир

    10.51.56.120

    Напитки молочные

    10.51.40.100

    Сыры

    10.51.40.330

    Творог зерненый без вкусовых компонентов

    10.51.30.110

    Масло сливочное

    10.51.51.113

    Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром

    10.51.12

    Сливки

    10.13.14.112

    Сосиски мясные

    10.13.14.111

    Колбасы (колбаски) вареные мясные

    10.13.14.130

    Изделия колбасные вареные из мяса и субпродуктов птицы

    10.86.10.614

    Ветчина вареная в оболочке для детского питания

    10.13.14.113

    Сардельки мясные

    10.13.14.415

    Колбасы (колбаски) сыровяленые мясные

    10.13.14.413

    Колбасы (колбаски) сырокопченые мясные

    10.12.10.190

    Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное, не включенное в другие группировки

    10.11.11.110

    Говядина парная, остывшая или охлажденная

    10.11.31.110

    Говядина замороженная

    10.11.32.110

    Свинина замороженная

    10.11.32.140

    Субпродукты пищевые свиные замороженные

    10.12.40.110

    Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые охлажденные

    10.12.10.110

    Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное

    10.11.33.110

    Баранина замороженная

    10.11.20.110

    Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные

    03.11.42.150

    Кальмары

    03.11.20.121

    Треска свежая или охлажденная

    03.11.30.140

    Креветки

    10.20.13.121

    Сельдь мороженая

    03.12.20.113

    Семга свежая или охлажденная

    03.11.20.126

    Минтай свежий или охлажденный

    03.11.20.125

    Хек свежий или охлажденный

    10.20.13

    Рыба мороженая

    03.11.20.131

    Палтус свежий или охлажденный

    03.11.20.196

    Язык морской свежий или охлажденный

    03.12.20.196

    Судак свежий или охлажденный

    02.30.40.120

    Ягоды дикорастущие

    01.25.90.110

    Хурма

    10.20.25.110

    Консервы рыбные

    10.20.33

    Беспозвоночные водные мороженые, сушеные, соленые или в рассоле, копченые прочие

    10.20.34.121

    Консервы из крабов

    10.20.26.112

    Икра лососевых рыб

    10.84.12.180

    Хрен готовый

    10.84.12.120

    Кетчуп и соусы томатные прочие

    20.14.34.231

    Кислота лимонная

    10.39.22.110

    Джемы, желе фруктовые и ягодные

    10.84.12.130

    Майонезы

    10.84.30.120

    Соль пищевая выварочная

    10.84.12

    Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая

    01.13.33.000

    Баклажаны

    01.13.39.110

    Кабачки

    01.13.12.120

    Капуста белокочанная

    01.13.51.110

    Картофель столовый ранний

    01.13.41.110

    Морковь столовая

    01.28.11.000

    Перец необработанный

    01.13.49.110

    Свекла столовая

    01.13.42

    Чеснок

    01.13.32.000

    Огурцы

    01.13.34.000

    Томаты (помидоры)

    01.13.80.000

    Грибы и трюфели

    01.13.43.110

    Лук репчатый

    01.13.12.150

    Капуста пекинская

    01.13.39.130

    Тыквы

    01.13.49.120

    Редька

    01.13.49.130

    Редис

    01.13.1

    Культуры овощные салатные или зеленые

    Классификатор ОКВЭД2

    46.38.29

    Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батон горчичный"

    Кол-во: 600

    "Позиция 2"

    "Хлеб тостерный"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Хлеб солодовый"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Пшеничный хлеб"

    Кол-во: 600

    "Позиция 5"

    "Бородинский хлеб"

    Кол-во: 600

    "Позиция 6"

    "Вафли"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Печенья"

    Кол-во: 150

    "Позиция 8"

    "Сушки"

    Кол-во: 80

    "Позиция 9"

    "Тесто слоеное"

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Молоко 3,2%"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 11"

    "Сметана 20% п/стакан 180 гр"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 12"

    "Йогурт"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 13"

    "Ряженка"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 14"

    "Кефир"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 15"

    "Снежок"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 16"

    "Сыры Российский"

    Кол-во: 700

    "Позиция 17"

    "Сыр с белой плесенью"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Сыр твердых сортов"

    Кол-во: 600

    "Позиция 19"

    "Сыр Фетта"

    Кол-во: 250

    "Позиция 20"

    "Творог 9% 1000гр п/э пакет"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 21"

    "Масло сливочное"

    Кол-во: 700

    "Позиция 22"

    "Молоко сгущенное 380г. ж/б"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Сливки порц. 10гр."

    Кол-во: 5000

    "Позиция 24"

    "Сосиски"

    Кол-во: 700

    "Позиция 25"

    "Колбаса вареная"

    Кол-во: 400

    "Позиция 26"

    "Колбаса п/копченая"

    Кол-во: 800

    "Позиция 27"

    "Ветчина"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 28"

    "Сардельки"

    Кол-во: 400

    "Позиция 29"

    "Хамон,бастурма,казылык"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Колбаса с/к"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "Крыло куриное"

    Кол-во: 5500

    "Позиция 32"

    "Филе индейки"

    Кол-во: 400

    "Позиция 33"

    "Свинина филе ( шейная часть)"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 34"

    "Свинина окорок"

    Кол-во: 750

    "Позиция 35"

    "Свинина ( полужирная)"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 36"

    "Говядина мякоть в/с"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 37"

    "Говядина деликатесная в/с"

    Кол-во: 1250

    "Позиция 38"

    "Говядина грудинка 1 кат."

    Кол-во: 1100

    "Позиция 39"

    "Свинина (корейка б/к)"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 40"

    "Свинина (корейка на кости)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 41"

    "Рулька свиная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Уши свиные"

    Кол-во: 200

    "Позиция 43"

    "Печень говяжья"

    Кол-во: 300

    "Позиция 44"

    "Куры"

    Кол-во: 150

    "Позиция 45"

    "Желудки куриные"

    Кол-во: 250

    "Позиция 46"

    "Печень куриная"

    Кол-во: 250

    "Позиция 47"

    "Сердце куриное"

    Кол-во: 250

    "Позиция 48"

    "Филе куриное"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 49"

    "Окорочка"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 50"

    "Баранина"

    Кол-во: 600

    "Позиция 51"

    "Язык говяжий"

    Кол-во: 200

    "Позиция 52"

    "Кальмар"

    Кол-во: 150

    "Позиция 53"

    "Рыба (семга, лосось, форель) с/м"

    Кол-во: 250

    "Позиция 54"

    "Рыба с\м треска"

    Кол-во: 450

    "Позиция 55"

    "Креветки очищенные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Креветки тигровые"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Сельдь м/с"

    Кол-во: 450

    "Позиция 58"

    "Рыба масляная"

    Кол-во: 150

    "Позиция 59"

    "Рыба семга соленая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 60"

    "Рыба минтай с/м"

    Кол-во: 350

    "Позиция 61"

    "Рыба хек"

    Кол-во: 450

    "Позиция 62"

    "Рыба тилапия ( Филе)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 63"

    "Рыба палтус св/м"

    Кол-во: 150

    "Позиция 64"

    "Рыба морской язык (филе)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 65"

    "Рыба судак"

    Кол-во: 300

    "Позиция 66"

    "Рыба морской окунь б/г"

    Кол-во: 500

    "Позиция 67"

    "Рыба осетр, стерлядь"

    Кол-во: 150

    "Позиция 68"

    "Яблоко (сезонное)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 69"

    "Яблоко (не сезонное)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 70"

    "Клубника"

    Кол-во: 300

    "Позиция 71"

    "Вишня (черешня)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 72"

    "Слива"

    Кол-во: 300

    "Позиция 73"

    "Персик (сезонный)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 74"

    "Персик (не сезонный)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "Нектарин (сезонный)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 76"

    "Нектарин (не сезонный)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Апельсин (сезонный)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 78"

    "Апельсин (не сезонный)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 79"

    "Мандарин (сезонный)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 80"

    "Мандарин (не сезонный)"

    Кол-во: 350

    "Позиция 81"

    "Груша (сезонная)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 82"

    "Груша (не сезонная)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 83"

    "Виноград зеленый, черный (сезонный)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 84"

    "Виноград зеленый, черный (не сезонный)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 85"

    "Киви"

    Кол-во: 500

    "Позиция 86"

    "Абрикос"

    Кол-во: 300

    "Позиция 87"

    "Арбуз"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 88"

    "Гранат"

    Кол-во: 50

    "Позиция 89"

    "Шиповник"

    Кол-во: 180

    "Позиция 90"

    "Хурма"

    Кол-во: 200

    "Позиция 91"

    "Консервы рыбные в томате"

    Кол-во: 100

    "Позиция 92"

    "Консервы печень Трески"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Консервы рыбные сайра"

    Кол-во: 150

    "Позиция 94"

    "Морской коктейль"

    Кол-во: 100

    "Позиция 95"

    "Крабовые палочки"

    Кол-во: 100

    "Позиция 96"

    "Икра красная"

    Кол-во: 65

    "Позиция 97"

    "Хрен столовый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 98"

    "Кетчуп в ассортименте"

    Кол-во: 300

    "Позиция 99"

    "Лимонная кислота"

    Кол-во: 15

    "Позиция 100"

    "Желе"

    Кол-во: 200

    "Позиция 101"

    "Горчица сухая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 102"

    "Лавровый лист"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Перец черный горошком"

    Кол-во: 15

    "Позиция 104"

    "Перец черный молотый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 105"

    "Майонез- провансаль"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 106"

    "Соль поваренная"

    Кол-во: 800

    "Позиция 107"

    "Эссенция уксусная 70% 0,25мл."

    Кол-во: 100

    "Позиция 108"

    "Баклажаны (не сезонные)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 109"

    "Баклажаны (сезонные)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 110"

    "Зелень (не сезонная)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 111"

    "Зелень (сезонная)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 112"

    "Кабачки (не сезонные)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 113"

    "Кабачки (сезонные)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 114"

    "Капуста белокочанная"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 115"

    "Картофель"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 116"

    "Лук репчатый"

    Кол-во: 2700

    "Позиция 117"

    "Морковь"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 118"

    "Перец болгарский (не сезонный)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 119"

    "Перец болгарский (сезонный)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 120"

    "Помидоры (не сезонные)"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 121"

    "Помидоры (сезонные)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 122"

    "Свекла (не сезонная)"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 123"

    "Свекла (сезонная)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 124"

    "Чеснок (не сезонный)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 125"

    "Чеснок (сезонный)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 126"

    "Огурцы (не сезонные)"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 127"

    "Огурцы (сезонные)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 128"

    "Помидоры черри"

    Кол-во: 200

    "Позиция 129"

    "Грибы шампиньоны свежие"

    Кол-во: 120

    "Позиция 130"

    "Лук зеленый"

    Кол-во: 120

    "Позиция 131"

    "Капуста пекинская"

    Кол-во: 350

    "Позиция 132"

    "Тыква"

    Кол-во: 200

    "Позиция 133"

    "Редька"

    Кол-во: 100

    "Позиция 134"

    "Редис (не сезонный)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 135"

    "Редис (сезонный)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 136"

    "Салат (лист)"

    Кол-во: 360

    "Позиция 137"

    "Кинза, базилик"

    Кол-во: 50

    "Позиция 138"

    "Сливки"

    Кол-во: 120

    "Позиция 139"

    "Клюква с/м"

    Кол-во: 350

    "Позиция 140"

    "Вишня с/м"

    Кол-во: 200

    "Позиция 141"

    "Грибы маринованные"

    Кол-во: 600

    "Позиция 142"

    "Горошек зеленый"

    Кол-во: 750

    "Позиция 143"

    "Кукуруза консервированная"

    Кол-во: 750

    "Позиция 144"

    "Фасоль консервированная"

    Кол-во: 350

    "Позиция 145"

    "Ананасы консервированные"

    Кол-во: 150

    "Позиция 146"

    "Персики консервированные"

    Кол-во: 150

    "Позиция 147"

    "Маслины"

    Кол-во: 250

    "Позиция 148"

    "Оливки"

    Кол-во: 250

    "Позиция 149"

    "Огурцы маринованные"

    Кол-во: 500

    "Позиция 150"

    "Огурцы Корнишоны"

    Кол-во: 360

    "Позиция 151"

    "Курага"

    Кол-во: 150

    "Позиция 152"

    "Чернослив"

    Кол-во: 150

    "Позиция 153"

    "Изюм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 154"

    "Сухофруты"

    Кол-во: 250

    "Позиция 155"

    "Чеснок маринованный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 156"

    "Морская капуста 0,22гр"

    Кол-во: 150

    "Позиция 157"

    "Смесь мексиканская с/м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 158"

    "Фасоль стручковая с/м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 159"

    "Капуста брокколи с/м"

    Кол-во: 500

    "Позиция 160"

    "Капуста цветная с/м"

    Кол-во: 500

    "Позиция 161"

    "Томатная паста "Помидорка""

    Кол-во: 400

    "Позиция 162"

    "Джем фруктовый ведро"

    Кол-во: 350

    "Позиция 163"

    "Начинка кремовая"

    Кол-во: 156

    "Позиция 164"

    "Шоколад 0,100гр."

    Кол-во: 5

    "Позиция 165"

    "Кофе натуральный в зернах"

    Кол-во: 7

    "Позиция 166"

    "кофе растворимый 0,100гр с/б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Кофе растворимый 2гр."

    Кол-во: 30

    "Позиция 168"

    "Чай зеленый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 169"

    "Чай черный"

    Кол-во: 150

    "Позиция 170"

    "Какао порошок"

    Кол-во: 100

    "Позиция 171"

    "Кисель фруктовый"

    Кол-во: 150

    "Позиция 172"

    "Сахар рафинад 0,2гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Сахар"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 174"

    "Батон нарезной"

    Кол-во: 600

    "Позиция 175"

    "Хлеб ржаной"

    Кол-во: 600

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