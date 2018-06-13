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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31806556710
Уникальный номер закупки
18/4.3/0032530/ТГСаратов
Наименование закупки
Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов». Закупка осуществляется с требованием к Участнику о привлечении к исполнению договора по предмету закупки соисполнителей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на суммарный объем закупаемых услуг не менее указанного в закупочной документации.(0056/18/4.3/0032530/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 18:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Николаев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556710Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556710Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556710Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для нужд филиала СП «Нива» ООО «Газпром трансгаз Саратов».
Начальная цена
19 617 804,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
01.25.90.120
01.13.21.000
01.24.23.000
01.25.11.000
01.21.11.000
01.24.21.000
01.23.14.000
01.23.13.000
01.24.26
01.24.25.000
01.24.27
01.24.24
01.25.13.000
01.24.10.000
03.12.20.149
03.11.20.114
01.25.19.150
01.24.24.000
10.39.17.190
10.39.16.000
01.11.20
01.26.1
10.39.25.110
10.39.25.130
01.13.42.000
10.39.25
10.39.11.000
10.39.15.000
01.13.13.000
10.82.22.144
10.82.22.120
01.27.11.000
10.83.11.120
10.83.13.110
10.83.13.120
01.27.14.000
10.51.56.130
10.81.12.110
10.71.11.110
10.72.12.130
10.72.12.120
10.72.19.130
10.71.11
10.51.11.110
10.51.52.212
10.51.52.111
10.51.52.130
10.51.52.140
10.51.56.120
10.51.40.100
10.51.40.330
10.51.30.110
10.51.51.113
10.51.12
10.13.14.112
10.13.14.111
10.13.14.130
10.86.10.614
10.13.14.113
10.13.14.415
10.13.14.413
10.12.10.190
10.11.11.110
10.11.31.110
10.11.32.110
10.11.32.140
10.12.40.110
10.12.10.110
10.11.33.110
10.11.20.110
03.11.42.150
03.11.20.121
03.11.30.140
10.20.13.121
03.12.20.113
03.11.20.126
03.11.20.125
10.20.13
03.11.20.131
03.11.20.196
03.12.20.196
02.30.40.120
01.25.90.110
10.20.25.110
10.20.33
10.20.34.121
10.20.26.112
10.84.12.180
10.84.12.120
20.14.34.231
10.39.22.110
10.84.12.130
10.84.30.120
10.84.12
01.13.33.000
01.13.39.110
01.13.12.120
01.13.51.110
01.13.41.110
01.28.11.000
01.13.49.110
01.13.42
01.13.32.000
01.13.34.000
01.13.80.000
01.13.43.110
01.13.12.150
01.13.39.130
01.13.49.120
01.13.49.130
01.13.1
46.38.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 3000
Кол-во: 600
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