Поставка бытовых, хозяйственных принадлежностей и канцелярских товаров для нужд филиалов ООО «Газпром энерго»

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка бытовых, хозяйственных принадлежностей и канцелярских товаров для нужд филиалов ООО «Газпром энерго»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Дырокол SAX 406 до 30 листов" Кол-во: 5

"Позиция 2" "Ежедневник ATTACHE формат А5,обложка искуственная кожа,цвет синий,145х210мм,176 л.,датированный,арт.209713 КОМУС" Кол-во: 10

"Позиция 3" "Зажим для бумаг 25мм 12шт в упак" Кол-во: 10

"Позиция 4" "Зажим для бумаг 32мм 12шт в упак" Кол-во: 10

"Позиция 5" "Зажим для бумаг 41мм 12шт в упак" Кол-во: 10

"Позиция 6" "Карандаш с ластиком" Кол-во: 200

"Позиция 7" "Клей карандаш 20 гр" Кол-во: 60

"Позиция 8" "Конверт С4, комплект 50 шт., отрывная полоса STRIP, белый, 90 г/м2, 229?324 мм" Кол-во: 20

"Позиция 9" "Конверт белый С5, стрип, 162х229 мм, 80 г/кв.м, «Комус», 100 шт./уп., 12 уп./кор." Кол-во: 50

"Позиция 10" "Короб архивный с завязками А4 сборно-разборный из бумвинила ширина корешка 150мм артикул 127111 Attache" Кол-во: 20

"Позиция 11" "Короб архивный картон 100 мм на завязках" Кол-во: 20

"Позиция 12" "Корректирующая лента 5ммх12м" Кол-во: 30

"Позиция 13" "Линейка 30 см пластиковая черная" Кол-во: 5

"Позиция 14" "Маркер текстовыделитель набор 4 цвета" Кол-во: 10

"Позиция 15" "Маркер перманентный EDDING E-300/1 черный" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Нож канцелярский Комус 18 мм, метал.направляющие для лезвия," Кол-во: 20

"Позиция 17" "Ножницы BRAUBERG «CLASSIC» (БРАУБЕРГ «Классик»), 175 мм, чёрные, в картонной упаковке с европодвесом" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Папка А4 конверт на кнопке" Кол-во: 30

"Позиция 19" "Папка А4 конверт на молнии" Кол-во: 20

"Позиция 20" "Ручка гелевая ERICH KRAUSE "BELLE gel", 17740, синяя, толщ. письма 0,5мм, ГОСТ 28937-91" Кол-во: 188

"Позиция 21" "Салфетка вискозная Русалочка, 3шт в упак, ГОСТ 10546-80" Кол-во: 50

"Позиция 22" "Салфетка универсальная ЛАЙМА, "Эконом", микрофибра, 30х30 см, оранжевая, Код 601243, гост 16427-93" Кол-во: 40

"Позиция 23" "Салфетки 100 шт/упак, белые, ГОСТ 16427-93" Кол-во: 90

"Позиция 24" "Скобы 1000шт в упаковке металлические, для степлера № 10, ГН 2.2.2.5.1313-03" Кол-во: 139

"Позиция 25" "Скобы 1000шт в упаковке металлические, для степлера № 24, ГН 2.2.2.5.1313-03" Кол-во: 119

"Позиция 26" "Скоросшиватель пластиковый BRAUBERG, синий, Код: 220385 гост 21479-87" Кол-во: 50

"Позиция 27" "Скотч 50*66 прозрачный ГОСТ 20477-86" Кол-во: 147

"Позиция 28" "Скотч канцелярский 19х33 прозрачный, гост 20477-86" Кол-во: 78

"Позиция 29" "Скрепки канцелярские 25 мм, в упаковке 100 штук , ГОСТ 15150-69" Кол-во: 180

"Позиция 30" "Средство для сантехники жидкое 500мл DOMESTOS , артикул БХ-53048, ГОСТ Р 51696-2000" Кол-во: 154

"Позиция 31" "Средство для сантехники гель 750мл "Санокс", артикул БХ-5308 ГОСТ Р 51696-2000" Кол-во: 119

"Позиция 32" "Средство моющее д/посуды ''Fairy'' 0,5л, артикул PG -73192 ГОСТ Р 51696-2000" Кол-во: 144

"Позиция 33" "Средство моющее Help, для стекол, 750мл с курком, артикул-518001 ГОСТ Р 51696-2000" Кол-во: 93

"Позиция 34" "Средство моющее Оранит, 1л, для полов, Код 601700 ГОСТ Р 51696-2000" Кол-во: 50

"Позиция 35" "Средство чистящее Пемо-Супер - антиржавчина, банка 400 гр , артикул БХ-0021 ГОСТ Р 51696-2000" Кол-во: 123

"Позиция 36" "Средство чистящее Мистер Кряк, 750мл, для сантехники, , интенсивный гель, 5 в 1, артикул БХ-10501 ГОСТ Р 51696-2000" Кол-во: 104

"Позиция 37" "Степлер №10 металлический Код: 222544 гост 28161-89" Кол-во: 30

"Позиция 38" "Сумка деловая BRAUBERG "Sidney" (БРАУБЕРГ "Сидней"), отделение для ноутбука 17,3", размер 34х44х5,5 см, жесткий каркас, ткань, ГОСТ 28631-2005" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Тетрадь 48л в клетку, ГОСТ 13309-90" Кол-во: 40

"Позиция 40" "Тетрадь общая А4, 96 листов клетка, ГОСТ 13309-90 " Кол-во: 62

"Позиция 41" "Точилка Faber Castell металлическая одинарная, Арт. 151484, ОКПД 28.61.13.112" Кол-во: 51

"Позиция 42" "Файл-вкладыш с перфорацией А4 60мкм LAMARK гладк. поверх SP0609 100шт/уп, Арт. 310956, гост 13467-68" Кол-во: 223

"Позиция 43" "чайник DELTA DL-1037, нержавеющая сталь 2200 Вт, 1,7 л, ГОСТ 7400-81 " Кол-во: 7

"Позиция 44" "Шило канцелярское RU20710 Ду 0,3мм 5см с пластмассовой ручкой ТУ 2-31/14-07-83 Артикул: 2810040" Кол-во: 15

"Позиция 45" "Штрих BRAUBERG «Classic» (БРАУБЕРГ «Классик»), 20 мл, флакон с кисточкой и металлическим шариком, ГОСТ Р 51506-99" Кол-во: 87

"Позиция 46" "Щетка для пола с черенком арт. 83111 ГОСТ 28638-90" Кол-во: 49

"Позиция 47" "элемент питания HYUNDAI CR123A 3V" Кол-во: 20

"Позиция 48" "Элемент питания GP1604A-CR1 батарейка GP Super Alkaline 9V, крона 6LF22, 1 шт" Кол-во: 40

"Позиция 49" "Элемент питания C(LR14/MN1400), 1,5В Duracell, блистер 2шт" Кол-во: 30

"Позиция 50" "Элемент питания AA (LR6/MN1500), 1,5В Duracell, блистер 2шт" Кол-во: 160

"Позиция 51" "Элемент питания D(LR20/MN1300), 1,5 ВDuracell, блистер 2шт" Кол-во: 40

"Позиция 52" "Элемент питания Duracell Industrial 4,5V аналог обозначений 3LR12, MN1203" Кол-во: 30

"Позиция 53" "губка для посуды maxi, 5шт в упаковке, Гост 51021-97" Кол-во: 133

"Позиция 54" "Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 12

"Позиция 55" "Журнал, проведения проверки технического состояния индикаторов ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 5

"Позиция 56" "Журнал, учета огнетушителей ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 10

"Позиция 57" "Журнал, учёта работ в охранных зонах ЛЭП ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 5

"Позиция 58" "Журнал, аккумуляторный ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 5

"Позиция 59" "Журнал, учёта переключений устройством РПН ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 5

"Позиция 60" "Журнал, ввода нового оборудования и оборудования после ремонта ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 5

"Позиция 61" "Журнал, выдачи и возврата ключей от электроустановок В мягкой обложке (ватман) А-4 100л ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 7

"Позиция 62" "Журнал, дефектов и неполадок оборудования, Стандарт организации ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 7

"Позиция 63" "Журнал, заданий ремонтному персоналу В твердом переплете формата А-4 50л ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Журнал, заявок от технологического персонала ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 10

"Позиция 65" "Журнал, контрольных осмотров зданий и сооружений В твердом переплете формата А-4 50 л ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 10

"Позиция 66" "Журнал, ознакомления с изменениями в схемахГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 10

"Позиция 67" "Журнал, Оперативный В твердом переплете формата А4 100л ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 40

"Позиция 68" "Инструкция, по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 10

"Позиция 69" "ПЛАКАТ №7, "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ" НА ПЛАСТИКЕ ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 45

"Позиция 70" "Линейка, 30 см Koh-I-Noor прозрачная, ГОСТ 427-75" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Удостоверение, по охране труда ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 150

"Позиция 72" "Удостоверения, о проверке знаний норм и правил работы в ЭУ размер удостоверения 95х65 мм, цвет переплета-темно-вишневый, переплет твердый, на тканевой основе, состоит из 4 страниц ГОСТ Р 54109-2010" Кол-во: 30

"Позиция 73" "Файл-вкладыш, А4 30 мкм, гладкий, 100 шт/уп., Attache, Арт. 143505 ГОСТ Р 50962-96." Кол-во: 141

"Позиция 74" "Файл-вкладыш, прозрачный А3 вертикальный, упаковка 50 шт, ГОСТ Р 50962-96." Кол-во: 3

"Позиция 75" "Шило канцелярское, с ушком ГОСТ 13744-87" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Этикет-лента, «Эконом» белая, волна, 22х12 мм (1000 шт/рул., 10 рул./уп.), Арт. 419599 ГОСТ Р 51074-2003" Кол-во: 2

"Позиция 77" "Папка-регистратор, 50мм п/п Стандарт ЕК 273 син ГОСТ 21479-87" Кол-во: 20

"Позиция 78" "Скрепки канцелярские металлические, Г50-50 (50мм, круглые, без покрытия, 50шт./уп.) РСТ РСФСР 38-87" Кол-во: 10

"Позиция 79" "Скобы к степлеру, N24/6 ГОСТ 28161-89" Кол-во: 30

"Позиция 80" "Клейкие закладки, Attache 12*45 мм, 5 цветов по 20 листов, пластиковые, артикул 144630 ГОСТ 9327-60" Кол-во: 21

"Позиция 81" "Клейкая лента, BRAUBERG, 48 мм х 100 м, упаковочная, прозрачная, гарант. длина, 45 мкм ГОСТ 9327-60" Кол-во: 20

"Позиция 82" "Клей-карандаш, (20г) ГОСТ 25717-83" Кол-во: 20

"Позиция 83" "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Ветошь х/б обтирочная, крупный лоскут ГОСТ 4643-75" Кол-во: 50

"Позиция 86" "Клей-карандаш, 36 гр (улучшенная формула) в картонном дисплее ГОСТ 25717-83" Кол-во: 200

"Позиция 87" "Журнал учета п\а и п\п контрольных тренировок, ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 15

"Позиция 88" "Порошок, МИФ универсал, 400 гр, ГОСТ 32479-2013" Кол-во: 20

"Позиция 89" "Журнал РЗА, ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 10

"Позиция 90" "Журнал ремонта оборудования, ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 10

"Позиция 91" "Архивный короб, ATTACHE 15см, бумвинил складной, красная, Арт. 117928 ГОСТ 12301-2006" Кол-во: 30

"Позиция 92" "Блок для записей непроклеенный, 9х9х9, цветной, BRAUBERG ГОСТ 6656-76" Кол-во: 5

"Позиция 93" "Блокнот с клейкими краями, Блок-кубик Attache (76х76, желтый, 100л), Арт. 214303 ГОСТ 6656-76" Кол-во: 125

"Позиция 94" "Бумага, А0 841 мм 175 м 80 гр для инж работ MEGA Engineer, для плотера HP DesignJet 1055CM plus промышленность ГОСТ 6656-76" Кол-во: 3

"Позиция 95" "Бумага А3, Ballet Premier (A3, 80г/м?, белизна 161% CIE, 500 листов) , Арт. 25243 ГОСТ 6656-76" Кол-во: 25

"Позиция 96" "Бумага для заметок, Блок-кубик в стакане 9х9х9 белый бл., прозр. ст., 12шт/уп., Арт. 314591 ГОСТ 6656-76" Кол-во: 148

"Позиция 97" "Вертикальный накопитель, д/бумаг 3-секц ЕК13096 черн, ГОСТ 13199-88" Кол-во: 10

"Позиция 98" "Дырокол, ATTACHE 6730 до 30л., металл.,с лин.,с рез.вставкой,серебр., Арт. 256104 ГОСТ 13143-88" Кол-во: 5

"Позиция 99" "Ежедневник, А5, ГОСТ 9327-60" Кол-во: 20

"Позиция 100" "Ежедневник, А6 недатированный Attache, формат 104*145, арт.106469 ГОСТ 9327-60" Кол-во: 6

"Позиция 101" "Журнал, Эксплуатационный журнал газового оборудования (часть 2) ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 10

"Позиция 102" "Журнал контроля первичных средств пожаротушения, ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 10

"Позиция 103" "Журнал оперативный, ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 239

"Позиция 104" "Журнал охраны труда, ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 12

"Позиция 105" "Журнал распоряжений, ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 20

"Позиция 106" "Журнал, учёта нарушений в работе энергообъектов ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 10

"Позиция 107" "Журнал, осмотра электрооборудования ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 20

"Позиция 108" "Журнал, учета выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности, Стандарт организации ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 5

"Позиция 109" "Журнал, ремонта оборудования, Стандарт организации ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Журнал, показаний электросчётчиков ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 10

"Позиция 111" "Журнал, проверки состояния условий труда ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 10

"Позиция 112" "Бумага, туалетная ГОСТ Р 52354-2005" Кол-во: 600

"Позиция 113" "Журнал, проверки, испытаний и измерений переносных и передвижных электроприёмников и вспомогательного оборудования В твердом переплете формата А-4 50л ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Журнал, противопожарного инструктажа на рабочем месте В твердом переплете формата А-4 50л ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 10

"Позиция 115" "Журнал, регистрации технической учёбы ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 10

"Позиция 116" "Журнал, регистрации исходящей документации, Стандарт организации ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Журнал, регистрации газоопас. работ выполненных без наряда допуска В твердом переплете 50 л ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 16

"Позиция 118" "Журнал, регистрации вводного инструктажа В твердом переплете формата А-4 50л бумвинил ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 11

"Позиция 119" "Журнал, регистрации вводного и противопожарного инструктажа, Стандарт организации ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 3

"Позиция 120" "Журнал учета и содержания защитных средств, ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 2

"Позиция 121" "Клейкая лента упаковочная, 50мм х 66м, прозрачная, артикул 45994 ГОСТ 9327-60" Кол-во: 200

"Позиция 122" "Набор, для сшивания документов(3 предмета), белая нить ГОСТ Р 51506-99" Кол-во: 3

"Позиция 123" "Нож канцелярский, Attache OF01, Арт. 15068 ГОСТ Р 51015-97" Кол-во: 15

"Позиция 124" "Ножницы, 169мм, с пластиковыми эллиптическими ручками ГОСТ 14294-75" Кол-во: 30

"Позиция 125" "Ножницы, канцелярские "SoftLinie" 23 см ГОСТ 14294-75" Кол-во: 2

"Позиция 126" "Папка с арочным механизмом, Attache 75мм, чёрный мрамор, Арт. 3356 ГОСТ 21479-87" Кол-во: 150

"Позиция 127" "Папка уголок, 120мкр, жесткий пластик А4 прозрачно-синяя, Арт. 17735 ГОСТ 21479-87" Кол-во: 100

"Позиция 128" "Папка, А4 100 вкладышей ГОСТ 21479-87" Кол-во: 20

"Позиция 129" "Папка-уголок, ГОСТ 21479-87" Кол-во: 50

"Позиция 130" "Папка-уголок, А4 180мм с 3 отд.проз.ГОСТ 21479-87" Кол-во: 20

"Позиция 131" "Планшет, С крышкой Bantex DoubleColour (черный/лайм), Арт. 307035 ГОСТ 21479-87" Кол-во: 12

"Позиция 132" "Пружина, для переплета белая 25мм BURO 211w (50 шт, пластик) ГОСТ 21479-87" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Ветошь (хлопчатобумажная), Артикул: БМКЦ, упаковка 10 кг ГОСТ 4643-75" Кол-во: 10

"Позиция 134" "Средство моющее универсальное, ПРОГРЕСС, канистра 5 л ТУ 2383-018-52662802-2002" Кол-во: 5

"Позиция 135" "Антистеплер для извлечения скоб, артикул 224628 ГОСТ 28161-89." Кол-во: 17

"Позиция 136" "Блок бумаги 90х90х45 офсет, 80г/м2, цветной, 2-4 цвета, склейка, ГОСТ 9327-60 Артикул: КУЦ-4с. Код: 9380" Кол-во: 131

"Позиция 137" "Блок бумаги для заметок самоклеящейся 76х76мм зеленый 100 листов в упаковке, арт. 21150 ГОСТ 9327-60" Кол-во: 382

"Позиция 138" "Бокс пластиковый с бумагой для заметок с бумагой 90х90х50, 2 цвета, Erich Krause (2718,2720,6601) Гост 9327-60, код Бокс пласт. прозрачный с бумагой 90х90х50 (2 цвета), Erich Krause (2718,2720,6601) ГОСТ 9327-60 Код: 00000038049" Кол-во: 30

"Позиция 139" "Брошюратор (переплетчик) FELLOWES STAR+, А4, 150 листов, ГОСТ 28161-89" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Бумага для офисной техники Ballet PREMIER, А4 80г/м 500л. код 0110 ГОСТ 9094-89 ГОСТ 9327-60" Кол-во: 1435

"Позиция 141" "Бумага для офисной техники Ballet Premier, А3 80 г/м2 500л., Белизна - 98% (ГОСТ), 153% (CIE) ГОСТ 9327-60" Кол-во: 23

"Позиция 142" "Бумага самоклящая Brauberg, 1 шт.на листе, 100 шт.в упаковке, артикул 73628 ГОСТ 9327-60" Кол-во: 7

"Позиция 143" "Бумага туалетная Zewa 2-х слойная (4шт. в упаковке) ГОСТ Р 52354-2005" Кол-во: 20

"Позиция 144" "Бумага туалетная рулон 56м, Рулон без втулки. ГОСТ Р 52354-2005" Кол-во: 2390

"Позиция 145" "Бязь отбеленная ширина 80см, плотность 125 г/м, ГОСТ 29298-92" Кол-во: 25

"Позиция 146" "Ведро 10л оцинкованное ОЦ-10 ГОСТ 20558-82" Кол-во: 36

"Позиция 147" "Ведро пластмассовое, ГОСТ Р 50962-96" Кол-во: 23

"Позиция 148" "Ведро оцинкованное 12л, артикул 8048 ГОСТ 20558-82" Кол-во: 18

"Позиция 149" "Веник чилижный ГОСТ 15.009-86" Кол-во: 43

"Позиция 150" "Веник "Сорго" Люкс, арт. 17985, прошитый синтетической нитью, повышенной прочности, ГОСТ 8759-92" Кол-во: 70

"Позиция 151" "Ветошь х/б сортированная 40х50см (ткань) ГОСТ 4643-75" Кол-во: 1165

"Позиция 152" "Вилы металлические садово-огородные 4-х рогие с черенком, ГОСТ 51349-99" Кол-во: 16

"Позиция 153" "Грабли веерные садовые с черенком гост 51349-99" Кол-во: 22

"Позиция 154" "Набор, настольный 12 предметов пластик 96х96х96мм ГОСТ Р 51506-99" Кол-во: 6

"Позиция 155" "Клейкая лента, Двусторонняя Комус 48мм х 10м, полипропилен ГОСТ 9327-60" Кол-во: 14

"Позиция 156" "Клейкая лента, канцелярская (19x33) ГОСТ 9327-60" Кол-во: 18

"Позиция 157" "Клейкие закладки, Attache 12*45 мм, 5 цветов по 20 листов, пластиковые, артикул 144630 ГОСТ 9327-60" Кол-во: 26

"Позиция 158" "Книга учёта, 144л, клетка ГОСТ 13309-90" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Кнопки-гвоздики, цветные 50 шт./в пластиковой блистерной упаковке с европодвесом Proff ГОСТ 3360-46" Кол-во: 17

"Позиция 160" "Конверт, C4 229*324 мм Кому-Куда с силиконовой лентой (90 г/м2) и внутренней запечаткой Proff, 500 шт./в упаковке ГОСТ Р 51506-99" Кол-во: 4

"Позиция 161" "Конверт, C5 162*229 мм белый с силиконовой лентой (80 г/м2) и внутренней запечаткой Proff, 1000 шт./в упаковке ГОСТ Р 51506-99" Кол-во: 2

"Позиция 162" "Корректирующая лента, Аташе ГН 2.3.3.972-00" Кол-во: 40

"Позиция 163" "Линейка, 30 см, черная ГОСТ 17435-72" Кол-во: 13

"Позиция 164" "Линейка, пластиковая 40 см, ГОСТ 17435-72" Кол-во: 2

"Позиция 165" "Лоток для бумаг, ЛТ502 Эконом горизонтальный д/бумаг сетч черн ГОСТ 13199-88" Кол-во: 10

"Позиция 166" "Журнал, учёта средств измерений ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 10

"Позиция 167" "Журнал, учёта электрооборудования ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 5

"Позиция 168" "Зажим для бумаг, 19мм 12шт/уп., в картоной коробке ГОСТ 28161-89" Кол-во: 40

"Позиция 169" "Зажим для бумаг, 25мм 12шт в упак ГОСТ 28161-89" Кол-во: 45

"Позиция 170" "Зажим для бумаги, 51 мм, 12 шт в упаковке, ГОСТ 28161-89" Кол-во: 17

"Позиция 171" "Набор настольный, Attache JC803 (черный, вращающийся), Арт. 166747 ГОСТ Р 51506-99" Кол-во: 5

"Позиция 172" "Степлер, Attache № 24/6 до 22л., серый, Арт. 274115 ГОСТ 28161-89" Кол-во: 27

"Позиция 173" "Скрепки канцелярские, Attache (28мм, круглые металлические без покрытия, 100шт/пач.), Арт. 115672 ГОСТ 28161-89" Кол-во: 20

"Позиция 174" "Скрепки канцелярские стальные, (25мм, треугольные, никелированные, 100шт./уп.) ГОСТ 28161-89" Кол-во: 80

"Позиция 175" "Скобы, к степлеру N24/6 ATTACHE, Арт. 139205 ГОСТ 28161-89" Кол-во: 133

"Позиция 176" "Скобы, к степлеру Attache № 10, Арт. 139204 ГОСТ 28161-89" Кол-во: 30

"Позиция 177" "Скобы для степлера, 23/10 1000шт/уп ГОСТ 28161-89" Кол-во: 10

"Позиция 178" "Ручка шариковая, гелевая Attache City 0,5мм красный Россия, ГОСТ 28937-91" Кол-во: 20

"Позиция 179" "Клей, PROFF 110мл канцелярский силикатный в мягкой пластиковой упаковке, прозрачный ГОСТ 30535-97" Кол-во: 10

"Позиция 180" "Зажим, для бумаг 41 мм 12 шт./уп., ГОСТ 28161-89" Кол-во: 20

"Позиция 181" "Зажим, для бумаги 15 мм 12шт в упаковке металлические,черные ГОСТ 28161-89" Кол-во: 10

"Позиция 182" "Тряпка, для мытья пола, полотно холсто-прошивное, 1,6?70 м, 100% хлопок, плотность 210 г/м2, ГОСТ 14253-83" Кол-во: 1

"Позиция 183" "Зажимы для бумаг, 41мм 12шт/уп. Attache, в картонной коробке , Арт. 73596 ГОСТ 28161-89" Кол-во: 30

"Позиция 184" "Клей, канцелярский ПВА с дозатором 85гр ГОСТ 30535-97" Кол-во: 22

"Позиция 185" "Карандаш, с ластиком ГОСТ Р 50249-92" Кол-во: 215

"Позиция 186" "Игла, для прошивки документов, с кольцом (для вывертывания), блистер ГОСТ 8030-80" Кол-во: 3

"Позиция 187" "Инструкция, По оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве В.Г.Бубнов Н.В.Бубнова ГОСТ 4.482-87" Кол-во: 210

"Позиция 188" "Ведро пластмассовое с отжимом" Кол-во: 13

"Позиция 189" "Веник сорго" Кол-во: 231

"Позиция 190" "Веревка капроновая Д=12 мм" Кол-во: 510

"Позиция 191" "Веревка хлопчатобумажная Д=10 мм" Кол-во: 150

"Позиция 192" "Вешалка в душевую комнату" Кол-во: 2

"Позиция 193" "Держатель для туалетной бумаги металлический" Кол-во: 19

"Позиция 194" "Дозатор для жидкого мыла металлический, емкость 1 л." Кол-во: 16

"Позиция 195" "Дырокол ATTACHE 6730 до 30л., металл.,с лин.,с рез.вставкой,серебр., Арт. 256104" Кол-во: 24

"Позиция 196" "Ежедневник А5" Кол-во: 23

"Позиция 197" "Ерш для унитаза пластик" Кол-во: 61

"Позиция 198" "Журнал регистрации наряд-допусков на выполнение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах" Кол-во: 3

"Позиция 199" "Зажим для бумаги 25 мм, 12 шт в упаковке" Кол-во: 41

"Позиция 200" "Зажим для бумаги 32 мм, 12 шт в упаковке" Кол-во: 31

"Позиция 201" "Зажим для бумаги 51 мм, 12 шт в упаковке" Кол-во: 23

"Позиция 202" "Замок врезной" Кол-во: 42

"Позиция 203" "Замок навесной Булат влагозащищенный" Кол-во: 69

"Позиция 204" "Зеркало настенное для ванной комнаты 400х400 мм" Кол-во: 3

"Позиция 205" "Калькулятор Citizen SDC-022S 10 разряд" Кол-во: 12

"Позиция 206" "Калькулятор настольный ERICH KRAUSE DC-777-12N, 12 разрядов, двойное питание, 2 памяти, 148х198 мм" Кол-во: 9

"Позиция 207" "Калькулятор инженерный Casio FX-82ES plus двойное питание" Кол-во: 5

"Позиция 208" "Карандаш чернографитный НВ, с ластиком" Кол-во: 113

"Позиция 209" "Клей ПВА 65 гр" Кол-во: 67

"Позиция 210" "Клей-карандаш 35 гр" Кол-во: 108

"Позиция 211" "Книга амбарная 96 листов" Кол-во: 41

"Позиция 212" "Книга канцелярская 96 листов" Кол-во: 40

"Позиция 213" "Книжка записная (блокнот) А6, 60 листов" Кол-во: 5

"Позиция 214" "Кнопки канцелярские 100 шт/упаковка" Кол-во: 7

"Позиция 215" "Коврик входной резиновый грязезащитный "Module 23" 1000х1500х23 мм" Кол-во: 7

"Позиция 216" "Коврик для душевой комнаты резиновый (ПВХ)" Кол-во: 21

"Позиция 217" "Средство моющее "Белизна" гель-концентрат" Кол-во: 320

"Позиция 218" "Средство моющее "Мистер Пропер" порошок" Кол-во: 470

"Позиция 219" "Средство чистящее Биолан порошок, 400 гр." Кол-во: 462

"Позиция 220" "Средство моющее техническое "Ника ЭКСТРА"" Кол-во: 230

"Позиция 221" "Средство санитарное Санокс-гель" Кол-во: 340

"Позиция 222" "Средство для мытья полов Help концентрат 5л" Кол-во: 32

"Позиция 223" "Флаг ООО "Газпром энерго" 1400х2100 мм (согласно макета)" Кол-во: 5

"Позиция 224" "Флаг Российской Федерации 1400х2100 мм" Кол-во: 5

"Позиция 225" "Бумага для записей с клеевым краем 76х76 мм 100л Attache" Кол-во: 76

"Позиция 226" "Бумага туалетная 2-слойная Мягкий знак" Кол-во: 1332

"Позиция 227" "Бумага формата А3 для офисной техники 80 г/м2 500 л. Ballet Premier" Кол-во: 13

"Позиция 228" "Бумага формата А4 для офисной техники 80 г/м2 500 л Ballet Premier" Кол-во: 1636

"Позиция 229" "Бумага для заметок цвет-белый, 850 л. 90х90х90" Кол-во: 50

"Позиция 230" "Ватман А1" Кол-во: 1

"Позиция 231" "Ведро оцинкованное 12 л" Кол-во: 108

"Позиция 232" "Линейка измерительная металлическая 1000 мм" Кол-во: 3

"Позиция 233" "Пленка для ламинирования А3, 80 мкм, 100 штук в упаковке" Кол-во: 7

"Позиция 234" "Пленка для ламинирования А4, 100 мкм, 100 штук в упаковке" Кол-во: 10

"Позиция 235" "Пломбиратор под свинцовые пломбы усиленный" Кол-во: 1

"Позиция 236" "Подставка для канцелярских принадлежностей без наполнения Башня" Кол-во: 7

"Позиция 237" "Полотенце вафельное 40х80 см 160 г/см2" Кол-во: 164

"Позиция 238" "Ремкомплект для унитаза WC АБ-63.3 клапан залива боковой 1/2", РТИ" Кол-во: 19

"Позиция 239" "Ремкомплект для унитаза WC АБ-63.3 клапан залива нижний 1/2", РТИ" Кол-во: 15

"Позиция 240" "Ручка гелевая 0,5 мм синяя/черная Attache Town" Кол-во: 50

"Позиция 241" "Ручка шариковая красная Attache Style Flex Grip" Кол-во: 37

"Позиция 242" "Ручка шариковая синяя Attache Style Flex Grip" Кол-во: 350

"Позиция 243" "Ручка шариковая черная Attache Style Flex Grip" Кол-во: 49

"Позиция 244" "Ручка шариковая автоматическая Attache Ultima Super Grip 0,5(синий)" Кол-во: 34

"Позиция 245" "Салфетка универсальная 35х35 см микрофибра" Кол-во: 30

"Позиция 246" "Салфетки 100 шт/упак, белые" Кол-во: 50

"Позиция 247" "Скобы №10" Кол-во: 53

"Позиция 248" "Скобы №24" Кол-во: 54

"Позиция 249" "Скотч 48х66 прозрачный 40 мкм" Кол-во: 120

"Позиция 250" "Скрепки 28 мм упаковка 100 шт" Кол-во: 34

"Позиция 251" "Скрепки 33 мм упаковка 100 шт" Кол-во: 39

"Позиция 252" "Скрепки 50 мм упаковка 100 шт" Кол-во: 14

"Позиция 253" "Совок пластиковый" Кол-во: 72

"Позиция 254" "Степлер №10 металлический" Кол-во: 37

"Позиция 255" "Степлер №24" Кол-во: 41

"Позиция 256" "Сушилка для рук автоматическая 1,65 кВт" Кол-во: 22

"Позиция 257" "Тетрадь общая 96л А5" Кол-во: 15

"Позиция 258" "Точилка для карандашей цельнометаллическая" Кол-во: 13

"Позиция 259" "Тряпка для пола микрофибра 50х60см" Кол-во: 87

"Позиция 260" "Файл-вкладыш прозрачный А3 вертикальный, упаковка 50 шт" Кол-во: 11

"Позиция 261" "Файл-вкладыш прозрачный А4 25мкм, упаковка 100 шт" Кол-во: 37

"Позиция 262" "Штемп подушка 9х5 см синяя" Кол-во: 3

"Позиция 263" "Щетка подметальная с рукояткой" Кол-во: 68

"Позиция 264" "Щетка сметка" Кол-во: 94

"Позиция 265" "Планшет с верхним металлическим зажимом А4 картон обтянутый ПВХ без крышки" Кол-во: 14

"Позиция 266" "Линейка измерительная металлическая 300 мм" Кол-во: 8

"Позиция 267" "Линейка измерительная металлическая 500 мм" Кол-во: 5

"Позиция 268" "Лоток вертикальный А4, пластиковый на 6 отделений" Кол-во: 19

"Позиция 269" "Маркер монтажный на дихлорэтановой основе чёрные EDDING 140 S" Кол-во: 38

"Позиция 270" "Маркер пеинт (лак) EDDING E-790/49 белый 2-4 мм" Кол-во: 36

"Позиция 271" "Маркер (набор) ERICH KRAUSE, набор 4 шт., «Visioline V-20», скошенный наконечник 0,6-5,2 мм (желтый, зеленый, розовый, оранжевый)" Кол-во: 16

"Позиция 272" "Метла хозяйственная пластиковая для улицы 130 см" Кол-во: 23

"Позиция 273" "Мешки для мусора Комус 30 л 30 шт" Кол-во: 63

"Позиция 274" "Мыло хозяйственное 72% 200 г (без упаковки)" Кол-во: 50

"Позиция 275" "Набор ручек гелевых, 4 цвета Attache City" Кол-во: 10

"Позиция 276" "Набор закладок-индексов Attache 5 цв х 20 листов" Кол-во: 64

"Позиция 277" "Закладки самоклеящиеся бумажные, 4 цвета по 50 л." Кол-во: 27

"Позиция 278" "Нож канцелярский 18 мм с металлическими направляющими" Кол-во: 47

"Позиция 279" "Ножницы для бумаги лезвие 16 см" Кол-во: 82

"Позиция 280" "Обложка для термопереплета ProMega Office белые, картон/пластик, 12 мм, 80 шт в упаковке" Кол-во: 1

"Позиция 281" "Обложка для термопереплета ProMega Office белые, картон/пластик, 20 мм, 60 шт в упаковке" Кол-во: 1

"Позиция 282" "Обложка для термопереплета ProMega Office белые, картон/пластик, 32 мм, 40 шт в упаковке" Кол-во: 1

"Позиция 283" "Обложка для термопереплета ProMega Office белые, картон/пластик, 40 мм, 40 шт в упаковке" Кол-во: 1

"Позиция 284" "Освежитель воздуха автоматический Air Wick Freshmatic + сменный баллон" Кол-во: 14

"Позиция 285" "Освежитель воздуха автоматический сменный баллон Air Wick" Кол-во: 44

"Позиция 286" "Папка бизнес (портфель) А4 пластиковый" Кол-во: 8

"Позиция 287" "Папка на молнии (конверт) А4" Кол-во: 64

"Позиция 288" "Папка с боковым прижимом A4 пластик 0,7 мм" Кол-во: 58

"Позиция 289" "Папка с завязками 380 гр/м2 мелов" Кол-во: 258

"Позиция 290" "Папка с файлами 20 файлов А4" Кол-во: 64

"Позиция 291" "Папка с файлами 40 файлов А4" Кол-во: 69

"Позиция 292" "Папка с файлами 80 файлов А4" Кол-во: 41

"Позиция 293" "Папка скоросшиватель "Дело" 360 гр/м2 немелов" Кол-во: 203

"Позиция 294" "Папка скоросшиватель пластиковый 0,45 мм" Кол-во: 100

"Позиция 295" "Папка уголок жесткая, 180мкм" Кол-во: 65

"Позиция 296" "Папка на кольцах А4 35 мм (2кольца) цвет синий" Кол-во: 98

"Позиция 297" "Папка-регистратор с арочным механизмом толщина 5 см с полипропиленовой отделкой" Кол-во: 68

"Позиция 298" "Папка-регистратор с арочным механизмом толщина 7,5 см с полипропиленовой отделкой" Кол-во: 110

"Позиция 299" "Сплит-система Kentatsu (7 мод) KSGMA21HFAN1 / KSRMA21HFAN1" Кол-во: 5

"Позиция 300" "Мыло жидкое РизаКлин Премиум. Очистка с увлажняющим эффектом 500мл." Кол-во: 80

"Позиция 301" "Порошок стиральный для автоматической стирки МИФ Автомат 9кг" Кол-во: 45

"Позиция 302" "Конвектор" Кол-во: 6

"Позиция 303" "Стремянка Фаворит-Профи 107 ." Кол-во: 2

"Позиция 304" "Дозатор SKINCARE DS 1000" Кол-во: 3

"Позиция 305" "Тряпка Luscan" Кол-во: 200

"Позиция 306" "Термопот LUMME LU-296" Кол-во: 1

"Позиция 307" "Салфетки LINIA VEIRO (Вейро)" Кол-во: 100

"Позиция 308" "Средство для мытья посуды FAIRY" Кол-во: 30

"Позиция 309" "Средство для мытья окон МИСТЕР МУСКУЛ" Кол-во: 30

"Позиция 310" "Швабра ЛАЙМА "Дом и офис"" Кол-во: 5

"Позиция 311" "Чистящие салфетки DURABLE "SCREENCLEAN box"" Кол-во: 30

"Позиция 312" "Мыло жидкое ABSOLUT" Кол-во: 30

"Позиция 313" "Полотенце бумажное LINIA VEIRO (Вейро)" Кол-во: 40

"Позиция 314" "Полотенца сложение ZZ Tork TAD Universal H3" Кол-во: 3

"Позиция 315" "Брелоки для ключей STAFF" Кол-во: 1

"Позиция 316" "Освежитель воздуха GLADE" Кол-во: 20

"Позиция 317" "Мыло-крем жидкое ЛАЙМА PROFESSIONAL" Кол-во: 5

"Позиция 318" "Средство для мытья пола Блеск "Цитрус"" Кол-во: 8

"Позиция 319" "Перчатки хозяйственные DR.CLEAN" Кол-во: 20

"Позиция 320" "Мешки для мусора ЛАЙМА" Кол-во: 30

"Позиция 321" "Чистящее средство ПЕМОЛЮКС" Кол-во: 20

"Позиция 322" "Губки бытовые для мытья посуды FUN CLEAN" Кол-во: 8

"Позиция 323" "Бумага туалетная LINIA VEIRO Classic (Вейро)" Кол-во: 112

"Позиция 324" "Мешки для мусора ЛАЙМА" Кол-во: 40

"Позиция 325" "Мешки для мусора Комус" Кол-во: 50

"Позиция 326" "Салфетка универсальная Русалочка" Кол-во: 30

"Позиция 327" "Светильник настольный KD-017С" Кол-во: 1

"Позиция 328" "Мыло туалетное «Банное»" Кол-во: 660

"Позиция 329" "Лопата штыковая с черенком" Кол-во: 9

"Позиция 330" "Лопата Для снега" Кол-во: 9

"Позиция 331" "Тачка садовая" Кол-во: 1

"Позиция 332" "Комплект совок+щетка" Кол-во: 3

"Позиция 333" "Мыло жидкое РизаКлин Премиум. Очистка с увлажняющим эффектом 5000мл." Кол-во: 60

"Позиция 334" "Папка-скоросшиватель пластиковый с прозрачным верхом" Кол-во: 200

"Позиция 335" "Папка-уголок" Кол-во: 200

"Позиция 336" "Папка-регистратор с арочным механизмом Attache 75мм, черная" Кол-во: 100

"Позиция 337" "Папка-регистратор с арочным механизмом «Комус Экономи» 50мм, черная" Кол-во: 50

"Позиция 338" "Папка файл-вкладыш Attache А4, 35 мкм 100 шт/упак с перфорацией" Кол-во: 100

"Позиция 339" "Разделитель листов А4 цветной 12л. пластиковый" Кол-во: 30

"Позиция 340" "Ручка шариковая Pilot BPGP-10R-F.синяя 0,32мм." Кол-во: 200

"Позиция 341" "Скобы для степлера 23/10 1000шт/уп" Кол-во: 30

"Позиция 342" "Скобы для степлера 24/6 1000шт/уп" Кол-во: 100

"Позиция 343" "Скотч Клейкая лента упаковочная Attache 50 мкм (50мм*66м, прозрачная)" Кол-во: 100

"Позиция 344" "Скрепки 32мм 100шт/упак" Кол-во: 100

"Позиция 345" "Степлер для скоб № 24/6" Кол-во: 5

"Позиция 346" "Стержень для шариковых ручек Pilot BPGP-10R-F (99мм, синий 0,32мм)" Кол-во: 250

"Позиция 347" "Точилка механическая KW-Trio 305A (цвет в ассортименте), Арт. 5313" Кол-во: 10

"Позиция 348" "Клейкие закладки пласт. 4цв.по 35л. неон Post-it '683-4ABX" Кол-во: 50

"Позиция 349" "Бумага туалетная Сыктывкарская 56м" Кол-во: 2000

"Позиция 350" "Веник сорго" Кол-во: 30

"Позиция 351" "Губка для посуды "Protect", антибактериальная упак. 10 шт." Кол-во: 40

"Позиция 352" "Мешки 30л для мусора 50х60см 50шт/рул сверхпрочные НХК черные" Кол-во: 100

"Позиция 353" "Мешки 60 л 30шт/рул для мусора" Кол-во: 50

"Позиция 354" "Мешки 120л для мусора 70х110см 10шт/рул сверхпрочные НХК" Кол-во: 200

"Позиция 355" "Освежитель воздуха Chirton «Альпийская свежесть», 300мл" Кол-во: 40

"Позиция 356" "Полотенца бумажные 2 шт /упак" Кол-во: 40

"Позиция 357" "Порошок стиральный Пемос 350 г." Кол-во: 40

"Позиция 358" "Салфетки универсальные микрофибра" Кол-во: 100

"Позиция 359" "Средство для стекол HELP (с курком, 500мл, отдушки в ассортименте)" Кол-во: 10

"Позиция 360" "Средство для мытья пола Help концентрат, 1000мл, отдушки в ассортименте" Кол-во: 140

"Позиция 361" "Средство моющее Пемолюкс для посуды 500 мл." Кол-во: 80

"Позиция 362" "Средство чистящее Санфор для унитаза 750 мл." Кол-во: 150

"Позиция 363" "Средство чистящее Пемолюкс порошок 400 г." Кол-во: 100

"Позиция 364" "Щетка для пола с черенком" Кол-во: 30

"Позиция 365" "Ведро оцинкованное 10 литров" Кол-во: 15

"Позиция 366" "Лыжи охотничьи промысловые широкие шириной 18 см ТАЕЖНЫЕ дерево длина 165 см МАЯК (Киров)" Кол-во: 2

"Позиция 367" "Метла 63218" Кол-во: 8

"Позиция 368" "Нож универсальный" Кол-во: 5

"Позиция 369" "Пружины пластиковые для переплета" Кол-во: 2

"Позиция 370" "Пружины пластиковые для переплета" Кол-во: 1

"Позиция 371" "Бумага ColorLok, PREMIER" Кол-во: 200

"Позиция 372" "Бумага ColorLok, PREMIER" Кол-во: 10

"Позиция 373" "Папка-конверт А4" Кол-во: 30

"Позиция 374" "Ножницы SOFT GRIP" Кол-во: 10

"Позиция 375" "Папка скоросшиватель пластиковый A4" Кол-во: 50

"Позиция 376" "Кнопки канцелярские" Кол-во: 20

"Позиция 377" "Конверт "Куда-Кому"" Кол-во: 5

"Позиция 378" "Конверты С4" Кол-во: 5

"Позиция 379" "Ручка-корректор" Кол-во: 10

"Позиция 380" "Резинка стирательная Office 20" Кол-во: 10

"Позиция 381" "Игла" Кол-во: 2

"Позиция 382" "Нить" Кол-во: 2

"Позиция 383" "Скобы для степлера" Кол-во: 5

"Позиция 384" "Скобы для степлера" Кол-во: 10

"Позиция 385" "Ручка шариковая Rave" Кол-во: 100

"Позиция 386" "Ручка гелевая Officer" Кол-во: 60

"Позиция 387" "Ручка гелевая Number One" Кол-во: 30

"Позиция 388" "Папка-регистратор" Кол-во: 60

"Позиция 389" "Папка-уголок" Кол-во: 30

"Позиция 390" "Батарейка AA" Кол-во: 5

"Позиция 391" "Калорифер (теплообменник) VS-21 WCL2" Кол-во: 1

"Позиция 392" "Картридж сменный Аквафор В16 (В100-16) к фильтру для очистки воды" Кол-во: 8

"Позиция 393" "Комплект сменных картриджей №7 для фильтра Гейзер БИО 321" Кол-во: 4

"Позиция 394" "Кондиционер оконный General Climate GCW-12HRN1 3,5 кВт" Кол-во: 3

"Позиция 395" "Модуль фильтрующий сменный Аквафор В510-03-02-07" Кол-во: 8

"Позиция 396" "Модуль фильтрующий сменный Арагон-Био для фильтра Гейзер-био для жесткой воды - 321" Кол-во: 16

"Позиция 397" "Модуль фильтрующий сменный ММВ для фильтра Гейзер-био для жесткой воды - 321" Кол-во: 32

"Позиция 398" "Модуль фильтрующий сменный ПФМ 5/1-SL 10 - для фильтра Гейзер-био для жесткой воды - 321 механической очистки холодной воды" Кол-во: 21

"Позиция 399" "Сплит-система Kentatsu (12 мод) KSGMA35HFAN1 / KSRMA35HFAN1" Кол-во: 5

"Позиция 400" "Ручка шариковая настольная СТЕНД-ПЕН" Кол-во: 4

"Позиция 401" "Разделитель листов А4" Кол-во: 10

"Позиция 402" "Линейка" Кол-во: 20

"Позиция 403" "Антистеплер Nero" Кол-во: 20

"Позиция 404" "Клей ПВА FC-0265" Кол-во: 10

"Позиция 405" "Мешки для мусора 60л 20 шт/упак ГОСТ Р 50962-96" Кол-во: 285

"Позиция 406" "Мыло жидкое АКВАМАРИН, 500 мл колпачок флип-топ ГОСТ 31696-2012" Кол-во: 150

"Позиция 407" "Мыло жидкое АКВАМАРИН, канистра 5 л, концентрат, ГОСТ 31696-2012" Кол-во: 4

"Позиция 408" "Мыло туалетное 200г, в бумажной упаковке, штампованное ГОСТ-28546-2002 и ГОСТ 30266-95." Кол-во: 4359

"Позиция 409" "Набор маркеров FABER-CASTELL 1548, 4 флюор. цв., (жел., роз., син., зел.), FC154804 POD15, ГОСТ 27459-87" Кол-во: 10

"Позиция 410" "Нить BRAUBERG (БРАУБЕРГ) лавсановая, для прошивки документов, диаметр 1 мм, длина 1000 м, в термопленке, Артикул: 5277-601578 гост 53019-2008" Кол-во: 13

"Позиция 411" "Ножницы канцелярские "SoftLinie" 23 см ГОСТ 14294-75 711348" Кол-во: 38

"Позиция 412" "палки лыжные стеклопластик (140-155 см)ГОСТ 19147-82" Кол-во: 2

"Позиция 413" "Папка 10 вкладышей BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "Стандарт", синяя, 0,5 мм, ГОСТ 21479-87" Кол-во: 38

"Позиция 414" "Папка 20 вкладышей BRAUBERG "Contract" (БРАУБЕРГ "Контракт"), синяя, антибликовые вкладыши, 0,7 мм, Артикул: 5277-221772 гост 17914-72" Кол-во: 58

"Позиция 415" "Папка 30 вкладышей BRAUBERG "Contract" (БРАУБЕРГ "Контракт"), черная, антибликовые вкладыши, 0,7 мм, ГОСТ 21479-87" Кол-во: 58

"Позиция 416" "Папка на 2 кольцах BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "Диагональ", 25 мм, темно-синяя, до 120 листов, 0,8 мм, гост 21479-87" Кол-во: 170

"Позиция 417" "Папка на резинках BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "Диагональ", темно-синяя, до 300 листов, 0,5 мм, гост 21479-87" Кол-во: 28

"Позиция 418" "Папка с боковым прижимом и карманом BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "Диагональ", темно-синяя, до 100 л., 0,6 мм , гост 21479-87" Кол-во: 78

"Позиция 419" "Папка с металлическим скоросшивателем BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "Стандарт", синяя, до 100 листов, 0,6 мм,ГОСТ 21479-87" Кол-во: 53

"Позиция 420" "Папка "Дело" немелованный белый 320-0,6 г/м2. OfficeSpace. Арт. 158526 гост 17914-72" Кол-во: 573

"Позиция 421" "Папка 40 вкладышей BRAUBERG "Contract" (БРАУБЕРГ "Контракт"), синяя, антибликовые вкладыши, 0,7 мм, ГОСТ 21479-87" Кол-во: 30

"Позиция 422" "Папка 60 вкладышей BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "Диагональ", черная, 0,9 мм, ГОСТ 21479-87" Кол-во: 20

"Позиция 423" "Папка для бумаг с завязками картонная, до 200 л. ГОСТ 17914-72" Кол-во: 620

"Позиция 424" "Папка на 2 кольцах BRAUBERG (БРАУБЕРГ), 40 мм, суперплотная 2 мм, черная, полифом, до 250 листов, ГОСТ 21479-87" Кол-во: 38

"Позиция 425" "Папка-конверт с кнопкой BRAUBERG (БРАУБЕРГ), А3, прозрачная, синяя, 0,18 мм, ГОСТ 21479-87" Кол-во: 5

"Позиция 426" "Папка-конверт с кнопкой полупрозрачная BRAUBERG (БРАУБЕРГ), А4, синяя, до 100 листов, 0,18 мм, гост 21479-87" Кол-во: 38

"Позиция 427" "Папка-планшет BRAUBERG (БРАУБЕРГ), с верхним прижимом и крышкой, А4, картон/ПВХ, синяя, ГОСТ 21479-87" Кол-во: 15

"Позиция 428" "Папка-регистратор BRAUBERG (БРАУБЕРГ) с покрытием из ПВХ, 50 мм, синяя, ГОСТ 21479-87" Кол-во: 43

"Позиция 429" "Папка-регистратор BRAUBERG (БРАУБЕРГ) с покрытием из ПВХ, 70 мм, синяя,ГОСТ 21479-87" Кол-во: 40

"Позиция 430" "Папка-скоросшиватель 0,45мм 20мм Proff Standart EC-903-04 син ГОСТ 21479-87" Кол-во: 50

"Позиция 431" "папка-скоросшиватель пластиковый BRAUBERG (БРАУБЕРГ), серый, Код 220387 ГОСТ 21479-87" Кол-во: 136

"Позиция 432" "Пленка для ламинирования FELLOWES, комплект 100 шт., для формата А4, 125 мкм, ГОСТ 12998-85" Кол-во: 3

"Позиция 433" "Полотенце вафельное ХБ белое 40х80 пл. 150 гр/м2, ГОСТ 11027-2014 " Кол-во: 191

"Позиция 434" "Полотно холстопрошивное, ширина рулона 150 см, рулон 50 м, частопрошивное ГОСТ 14253-83" Кол-во: 11

"Позиция 435" "Порошок стиральный МИФ ручной 1,8 кг, ГОСТ 25644-96 Миф 1,8кг Свежесть ландышей Артикул: А666631" Кол-во: 213

"Позиция 436" "Мешки 120л для мусора 70х110см 10шт/рул сверхпрочные НХК, ГОСТ Р 50962-96" Кол-во: 272

"Позиция 437" "Дырокол ATTACHE 6730 до 30л., металл.,с лин.,с рез.вставкой,серебр., гост 13143-88" Кол-во: 12

"Позиция 438" "Ежедневник BRAUBERG, недатированный, А5, 148х218 мм, "Favorite" ("Фаворит"), "фактурная кожа", 160 л., темно-синий Артикул: 5277-224650 гост 9327-60" Кол-во: 31

"Позиция 439" "Ежедневник недатированный А5 130*210мм Vivella, гладкая кожа, синий, Артикул: 5277-124275 ГОСТ 9327-60" Кол-во: 52

"Позиция 440" "Зажим для бумаг 15 мм 12шт в упаковке металлические,черные, ГОСТ 28161-91" Кол-во: 29

"Позиция 441" "Зажим для бумаг 19 мм 12шт в упаковке металлические,черные, ГОСТ 28161-91" Кол-во: 32

"Позиция 442" "Зажим для бумаг 25мм, 12 штук в упаковке, ГОСТ 28161-91" Кол-во: 35

"Позиция 443" "Зажим для бумаг 32 мм 12шт упаковке, ГОСТ 28161-91" Кол-во: 30

"Позиция 444" "Зажим для бумаг 41 мм 12 шт./уп., ГОСТ 28161-91" Кол-во: 29

"Позиция 445" "Калькулятор SDC-805BN, настольный, 8 разр., двойное питание, 125x102мм, оригинальный, Гост Р ИСО 9612-2013" Кол-во: 15

"Позиция 446" "Канат полипропиленовый ППТ D-16 мм, тросовой свивки ГОСТ 30055-93" Кол-во: 260

"Позиция 447" "Канифоль сосновая экстракционная марка А, туба 212 гр. ГОСТ 19113-84" Кол-во: 2

"Позиция 448" "Карандаш Корректирующий (штрих) Kores Metal Tip 94030 8мл, ГОСТ Р 51506-99" Кол-во: 52

"Позиция 449" "Карандаш чернографитный KOH-I-NOOR 1380 ASTRA с ластиком 1/12 HB, 001089, Код: 180139 гост 7.50-2002" Кол-во: 410

"Позиция 450" "Кисть мочальная ГОСТ 10597-87" Кол-во: 56

"Позиция 451" "Клей Момент 1 125мл ГОСТ 18992-80" Кол-во: 36

"Позиция 452" "Клей секундный Loctite Super Fast универсал 3г изготовитель Henkel для надежного склеивания фарфора, керамики, металла, резины, кожи, дерева, бумаги, картона, пластиков, пробки в различных сочетаниях не пригоден для 80полиэтилена, тефлона и стиропора" Кол-во: 71

"Позиция 453" "Клей ПВА ПВА-СУПЕР BRAUBERG (керамика, ткань, кожа, дерево, бумага, картон), 125 г,код 222927 ГОСТ 18992-80" Кол-во: 83

"Позиция 454" "Клей-карандаш ERICH KRAUSE 21 г, 2368 1/20 Код: 222284 ГОСТ 25717-83." Кол-во: 137

"Позиция 455" "Клейкие закладки 12*45 2-х вид 8цв.*25л. 21346 неон 822707 Код: 126699, ГОСТ 9327-60." Кол-во: 94

"Позиция 456" "Книга учета Attache (96 листов в клетку, офсет, обложка - ламинированный картон),гост 6658-75" Кол-во: 36

"Позиция 457" "Кнопки-гвоздики цветные упак.50шт gt200 3, ГОСТ 15150-69" Кол-во: 19

"Позиция 458" "коврик ячеистый грязезащитный "Домино" 1000х1500х22 ГОСТ 4997-75" Кол-во: 7

"Позиция 459" "Короб архивный, бумвинил, 10 см, на 900 л., цвет ассорти, Код 122805 гост 21479-87" Кол-во: 40

"Позиция 460" "Короб архивный, бумвинил, 15 см, на 1400 л., цвет ассорти, Артикул: 5277-122806 гост 21479-87" Кол-во: 40

"Позиция 461" "Краска штемпельная 27мл, синий, Арт. 3181, ГОСТ Р 51511-2001" Кол-во: 15

"Позиция 462" "Ламинатор FS-57383, формат А3, толщ.пленки (1стор.) 80-125мкм, 30 см/мин, Код: 1020801 ТУ завод - изготовитель" Кол-во: 2

"Позиция 463" "Ластик XPert mini (39х18х13), Арт. : 38186 ГОСТ 7338-90" Кол-во: 166

"Позиция 464" "Ледоруб-топор с металлической ручкой (15х120) (сварной) ширина 15 см, длина ручки 120 см, вес 1,5 кг, ЛБ-3Б3 по ГОСТ 18578-89" Кол-во: 2

"Позиция 465" "Линейка 30 см пластиковая черная, ГОСТ 427-75, Код: 063829 ГОСТ 8026-92" Кол-во: 46

"Позиция 466" "Лоток для бумаг горизонтальный ATTACHE "Элегант" серый, черный упак 2 шт, Артикул 3099 гост 13199-88" Кол-во: 30

"Позиция 467" "Лыжи ТАЕЖНЫЕ, дерево-пластик, промысловые широкие шириной 18 см, длина 165 см ГОСТ 17043-90" Кол-во: 5

"Позиция 468" "Маркер Для СD ICO чёрный, 0,5 мм, Арт.267660 ГОСТ Р 50962-96" Кол-во: 37

"Позиция 469" "Маркер Crown Multi marker перманентный черный артикул CPM-800 ГОСТ Р 50962-96" Кол-во: 19

"Позиция 470" "Ручка шариковая ERICH KRAUSE "Ultra L-30", масляная, корпус прозрачный, 0,7 мм, синяя , ГОСТ 28937-91" Кол-во: 961

"Позиция 471" "Батарейка Duracell AA Turbo 1,5в" Кол-во: 34

"Позиция 472" "Батарейка Duracell AA/316/LR6, 1.5В, алкалиновые, 4 шт. в блистере" Кол-во: 5

"Позиция 473" "Элемент питания Duracell Krona 6F22 9В" Кол-во: 10

"Позиция 474" "Балон портативный газовый массой 200гр, объем 520см3" Кол-во: 10

"Позиция 475" "Смазка универсальная WD-40 420 мл с трубочкой" Кол-во: 1

"Позиция 476" "Замок навесной контрольный ВС-5" Кол-во: 60

"Позиция 477" "Замок навесной Fit № 67191, ширина 40 мм, всепогодный замок, пластиковый чехол на корпусе, специальная заглушка отверстия для ключа" Кол-во: 35

"Позиция 478" "Маркер EDDING 8750/49 для промышленной графики белый" Кол-во: 4

"Позиция 479" "Блок для заметок 9х9х900 л белый не склеенный" Кол-во: 35

"Позиция 480" "Блок бумаги для заметок самоклеящейся 76х76мм зеленый 100 листов в упаковке" Кол-во: 50

"Позиция 481" "Блокнот перекидной А5, 70 л. обложка фактурный картон, скрепление-спираль" Кол-во: 20

"Позиция 482" "Бумага Снегурочка А4 для офисной техники 210х297мм плотность 80г/м2 белизна 96% 500 листов в пачке" Кол-во: 900

"Позиция 483" "Бумага A1 24"(0.61) x 45,7 м, 90 г/м2 (C6019B)" Кол-во: 3

"Позиция 484" "Дырокол Partner" Кол-во: 20

"Позиция 485" "Ежедневник Favorite" Кол-во: 40

"Позиция 486" "Зажимы для бумаг" Кол-во: 30

"Позиция 487" "Закладки самоклеящиеся" Кол-во: 30

"Позиция 488" "Калькулятор SDC-888T" Кол-во: 10

"Позиция 489" "Карандаши чернографитные Black Jack" Кол-во: 20

"Позиция 490" "Клей-карандаш" Кол-во: 20

"Позиция 491" "Книга учета А4" Кол-во: 3

"Позиция 492" "Папка с завязками А4," Кол-во: 50

"Позиция 493" "Жидкость корректирующая" Кол-во: 30

"Позиция 494" "Маркер (набор) EDDING Е345" Кол-во: 30

"Позиция 495" "Книга учета" Кол-во: 2

"Позиция 496" "Насадка для швабры МОП" Кол-во: 20

"Позиция 497" "Ведро на колесах с отжимом" Кол-во: 1

"Позиция 498" "Швабра для мытья окон" Кол-во: 1

"Позиция 499" "Магнитная щетка" Кол-во: 1

"Позиция 500" "Папка на молнии пластиковая А4," Кол-во: 10

"Позиция 501" "Файл-вкладыш А4" Кол-во: 10

"Позиция 502" "Краска штемпельная" Кол-во: 10

"Позиция 503" "Шило канцелярскоe" Кол-во: 2

"Позиция 504" "Скрепки" Кол-во: 10

"Позиция 505" "Пакеты полиэтиленовые почтовые" Кол-во: 20

"Позиция 506" "Папка Contract" Кол-во: 10

"Позиция 507" "Скотч" Кол-во: 10

"Позиция 508" "Папка-уголок BRAUBERG, жесткая, синяя, 0,15 мм гост 21479-87" Кол-во: 130

"Позиция 509" "Ластик Koh-I-Noor 300" Кол-во: 20

"Позиция 510" "Корзина для мусора 10л" Кол-во: 56

"Позиция 511" "Краска штемпельная синяя 45 мл" Кол-во: 3

"Позиция 512" "Ластик ERICH KRAUSE «NICE LITTLE THING», 32х15х12мм, белая" Кол-во: 100

"Позиция 513" "Линейка деревянная 40 см" Кол-во: 20

"Позиция 514" "Ведро пластмассовое 10 л" Кол-во: 55

"Позиция 515" "Сплит-система Kentatsu (9 мод) KSGMA26HFAN1 / KSRMA26HFAN1" Кол-во: 6

"Позиция 516" "Фильтр для воды Аквафор-Трио Норма" Кол-во: 16

"Позиция 517" "Фильтрующий модуль сменный Аквафор В520-12" Кол-во: 3

"Позиция 518" "Мойка высокого давления АМ-110/2000В" Кол-во: 1

"Позиция 519" "Обогреватель масляный мощность 1,5 кВт 7 секций" Кол-во: 6

"Позиция 520" "Вентилятор напольный МИКМА 4105" Кол-во: 5

"Позиция 521" "Воздухоувлажнитель V-700" Кол-во: 1

"Позиция 522" "Машина стиральная автомат LG F10B8QD" Кол-во: 1

"Позиция 523" "Печь микроволновая 20л механическое управление LG, BBK, Рубин или аналог" Кол-во: 20

"Позиция 524" "Пылесос "Умница" ПЦ-2200+ 2,2 кВт без мешка для сбора пыли" Кол-во: 2

"Позиция 525" "Холодильник двухкамерный Саратов 264 (КШД-150/30)" Кол-во: 7

"Позиция 526" "Холодильник однокамерный Саратов 452 (КШ-120)" Кол-во: 2

"Позиция 527" "Чайник электрический 1,7 л Ладомир, Delta или аналог" Кол-во: 54

"Позиция 528" "Мыло жидкое емкость 5 л Изабелла" Кол-во: 97

"Позиция 529" "Мыло туалетное 100 гр" Кол-во: 17016

"Позиция 530" "Порошок стиральный Лотос-М Универсал 400 гр. в упаковке" Кол-во: 503

"Позиция 531" "Лента сигнальная бело-красная 250 метров" Кол-во: 44

"Позиция 532" "Дихлофос 190 мл" Кол-во: 72

"Позиция 533" "Паста чистящая "Санита"" Кол-во: 110

"Позиция 534" "Смазка универсальная WD-40" Кол-во: 5

"Позиция 535" "Точилка Agent 002" Кол-во: 10

"Позиция 536" "Степлер Partner" Кол-во: 10

"Позиция 537" "Зажим для бумаги, 32 мм, 12 шт в упаковке, ГОСТ 28161-89" Кол-во: 32

"Позиция 538" "Скотч 19х33" Кол-во: 110

"Позиция 539" "Нож канцелярский STAFF 18мм, фиксатор, цв.корп. ассорти, упак. с европодвесом, ГОСТ 21239-93" Кол-во: 54

"Позиция 540" "Ножницы канцелярские "SoftLinie" 17 см ГОСТ 14294-75 1256590" Кол-во: 26

"Позиция 541" "Замок навесной ЧАЗ ВС2-9 ГОСТ 5089-2011" Кол-во: 36

"Позиция 542" "Грабли веерные Артикул: ГВ15" Кол-во: 2

"Позиция 543" "Автоматическое зарядно-питающее устройство УЗПС 24-40" Кол-во: 1

"Позиция 544" "Элемент питания AAA (LR03/MN2400), 1,5В Duracell" Кол-во: 210

"Позиция 545" "Журнал, кабельный ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 5

"Позиция 546" "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, ГОСТ Р 7.0.8-2013" Кол-во: 12

"Позиция 547" "Папка-скоросшиватель с пружин. мех., Attache 17мм, синий, артикул 33051 ГОСТ 21479-87" Кол-во: 10

"Позиция 548" "Корректор 20 гр на быстросохнущей основе" Кол-во: 142

"Позиция 549" "Термопереплетчик Fellowes Helios60" Кол-во: 1

"Позиция 550" "Папка адресная, синяя" Кол-во: 1

"Позиция 551" "Папка А4 2 кольца 25 мм пластик" Кол-во: 50