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    Главная / Торги / Поставка бытовых, хозяйственных принадлежностей и канцелярских товаров для нужд филиалов ООО «Газпром энерго»

    Поставка бытовых, хозяйственных принадлежностей и канцелярских товаров для нужд филиалов ООО «Газпром энерго»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556981Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовых, хозяйственных принадлежностей и канцелярских товаров для нужд филиалов ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806556981

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039139/ГЭнерго

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бытовых, хозяйственных принадлежностей и канцелярских товаров для нужд филиалов ООО «Газпром энерго»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 18:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    30039139.rar

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    tender@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по специализированной оптовой торговле прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бытовых, хозяйственных принадлежностей и канцелярских товаров для нужд филиалов ООО «Газпром энерго»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 12:00 GMT +320.06.2018 12:0020.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556981Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовых, хозяйственных принадлежностей и канцелярских товаров для нужд филиалов ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 14:0020.06.2018 14:0020.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556981Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовых, хозяйственных принадлежностей и канцелярских товаров для нужд филиалов ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2018 18:0023.07.2018 18:0023.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556981Подведение итогов не позднее Поставка бытовых, хозяйственных принадлежностей и канцелярских товаров для нужд филиалов ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.201823.07.2018 18:0023.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556981Подведение итогов не позднее Поставка бытовых, хозяйственных принадлежностей и канцелярских товаров для нужд филиалов ООО «Газпром энерго»119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовых, хозяйственных принадлежностей и канцелярских товаров для нужд филиалов ООО «Газпром энерго»

    Начальная цена

    6 786 654,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Классификатор ОКПД2

    32.30.11

    Лыжи и прочее лыжное снаряжение, кроме обуви; коньки и роликовые коньки; их части

    27.20

    Батареи и аккумуляторы

    25.7

    Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

    28.23

    Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    20.5

    Продукты химические прочие

    16.2

    Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения

    58.19.19

    Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие группировки

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    22.19

    Изделия из резины прочие

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    26.80

    Носители данных магнитные и оптические

    27.9

    Оборудование электрическое прочее

    22.29

    Изделия пластмассовые прочие

    22.23

    Изделия пластмассовые строительные

    20.4

    Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные и косметические

    17.23

    Принадлежности канцелярские бумажные

    28.29.12

    Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

    26.40

    Техника бытовая электронная

    17.22

    Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дырокол SAX 406 до 30 листов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Ежедневник ATTACHE формат А5,обложка искуственная кожа,цвет синий,145х210мм,176 л.,датированный,арт.209713 КОМУС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Зажим для бумаг 25мм 12шт в упак"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Зажим для бумаг 32мм 12шт в упак"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Зажим для бумаг 41мм 12шт в упак"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Карандаш с ластиком"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Клей карандаш 20 гр"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Конверт С4, комплект 50 шт., отрывная полоса STRIP, белый, 90 г/м2, 229?324 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Конверт белый С5, стрип, 162х229 мм, 80 г/кв.м, «Комус», 100 шт./уп., 12 уп./кор."

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Короб архивный с завязками А4 сборно-разборный из бумвинила ширина корешка 150мм артикул 127111 Attache"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Короб архивный картон 100 мм на завязках"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Корректирующая лента 5ммх12м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Линейка 30 см пластиковая черная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Маркер текстовыделитель набор 4 цвета"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Маркер перманентный EDDING E-300/1 черный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Нож канцелярский Комус 18 мм, метал.направляющие для лезвия,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Ножницы BRAUBERG «CLASSIC» (БРАУБЕРГ «Классик»), 175 мм, чёрные, в картонной упаковке с европодвесом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Папка А4 конверт на кнопке"

    Кол-во: 30

    "Позиция 19"

    "Папка А4 конверт на молнии"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Ручка гелевая ERICH KRAUSE "BELLE gel", 17740, синяя, толщ. письма 0,5мм, ГОСТ 28937-91"

    Кол-во: 188

    "Позиция 21"

    "Салфетка вискозная Русалочка, 3шт в упак, ГОСТ 10546-80"

    Кол-во: 50

    "Позиция 22"

    "Салфетка универсальная ЛАЙМА, "Эконом", микрофибра, 30х30 см, оранжевая, Код 601243, гост 16427-93"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Салфетки 100 шт/упак, белые, ГОСТ 16427-93"

    Кол-во: 90

    "Позиция 24"

    "Скобы 1000шт в упаковке металлические, для степлера № 10, ГН 2.2.2.5.1313-03"

    Кол-во: 139

    "Позиция 25"

    "Скобы 1000шт в упаковке металлические, для степлера № 24, ГН 2.2.2.5.1313-03"

    Кол-во: 119

    "Позиция 26"

    "Скоросшиватель пластиковый BRAUBERG, синий, Код: 220385 гост 21479-87"

    Кол-во: 50

    "Позиция 27"

    "Скотч 50*66 прозрачный ГОСТ 20477-86"

    Кол-во: 147

    "Позиция 28"

    "Скотч канцелярский 19х33 прозрачный, гост 20477-86"

    Кол-во: 78

    "Позиция 29"

    "Скрепки канцелярские 25 мм, в упаковке 100 штук , ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 180

    "Позиция 30"

    "Средство для сантехники жидкое 500мл DOMESTOS , артикул БХ-53048, ГОСТ Р 51696-2000"

    Кол-во: 154

    "Позиция 31"

    "Средство для сантехники гель 750мл "Санокс", артикул БХ-5308 ГОСТ Р 51696-2000"

    Кол-во: 119

    "Позиция 32"

    "Средство моющее д/посуды ''Fairy'' 0,5л, артикул PG -73192 ГОСТ Р 51696-2000"

    Кол-во: 144

    "Позиция 33"

    "Средство моющее Help, для стекол, 750мл с курком, артикул-518001 ГОСТ Р 51696-2000"

    Кол-во: 93

    "Позиция 34"

    "Средство моющее Оранит, 1л, для полов, Код 601700 ГОСТ Р 51696-2000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Средство чистящее Пемо-Супер - антиржавчина, банка 400 гр , артикул БХ-0021 ГОСТ Р 51696-2000"

    Кол-во: 123

    "Позиция 36"

    "Средство чистящее Мистер Кряк, 750мл, для сантехники, , интенсивный гель, 5 в 1, артикул БХ-10501 ГОСТ Р 51696-2000"

    Кол-во: 104

    "Позиция 37"

    "Степлер №10 металлический Код: 222544 гост 28161-89"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Сумка деловая BRAUBERG "Sidney" (БРАУБЕРГ "Сидней"), отделение для ноутбука 17,3", размер 34х44х5,5 см, жесткий каркас, ткань, ГОСТ 28631-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Тетрадь 48л в клетку, ГОСТ 13309-90"

    Кол-во: 40

    "Позиция 40"

    "Тетрадь общая А4, 96 листов клетка, ГОСТ 13309-90 "

    Кол-во: 62

    "Позиция 41"

    "Точилка Faber Castell металлическая одинарная, Арт. 151484, ОКПД 28.61.13.112"

    Кол-во: 51

    "Позиция 42"

    "Файл-вкладыш с перфорацией А4 60мкм LAMARK гладк. поверх SP0609 100шт/уп, Арт. 310956, гост 13467-68"

    Кол-во: 223

    "Позиция 43"

    "чайник DELTA DL-1037, нержавеющая сталь 2200 Вт, 1,7 л, ГОСТ 7400-81 "

    Кол-во: 7

    "Позиция 44"

    "Шило канцелярское RU20710 Ду 0,3мм 5см с пластмассовой ручкой ТУ 2-31/14-07-83 Артикул: 2810040"

    Кол-во: 15

    "Позиция 45"

    "Штрих BRAUBERG «Classic» (БРАУБЕРГ «Классик»), 20 мл, флакон с кисточкой и металлическим шариком, ГОСТ Р 51506-99"

    Кол-во: 87

    "Позиция 46"

    "Щетка для пола с черенком арт. 83111 ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 49

    "Позиция 47"

    "элемент питания HYUNDAI CR123A 3V"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Элемент питания GP1604A-CR1 батарейка GP Super Alkaline 9V, крона 6LF22, 1 шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 49"

    "Элемент питания C(LR14/MN1400), 1,5В Duracell, блистер 2шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 50"

    "Элемент питания AA (LR6/MN1500), 1,5В Duracell, блистер 2шт"

    Кол-во: 160

    "Позиция 51"

    "Элемент питания D(LR20/MN1300), 1,5 ВDuracell, блистер 2шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 52"

    "Элемент питания Duracell Industrial 4,5V аналог обозначений 3LR12, MN1203"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "губка для посуды maxi, 5шт в упаковке, Гост 51021-97"

    Кол-во: 133

    "Позиция 54"

    "Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Журнал, проведения проверки технического состояния индикаторов ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Журнал, учета огнетушителей ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Журнал, учёта работ в охранных зонах ЛЭП ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Журнал, аккумуляторный ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Журнал, учёта переключений устройством РПН ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Журнал, ввода нового оборудования и оборудования после ремонта ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Журнал, выдачи и возврата ключей от электроустановок В мягкой обложке (ватман) А-4 100л ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 7

    "Позиция 62"

    "Журнал, дефектов и неполадок оборудования, Стандарт организации ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 7

    "Позиция 63"

    "Журнал, заданий ремонтному персоналу В твердом переплете формата А-4 50л ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Журнал, заявок от технологического персонала ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Журнал, контрольных осмотров зданий и сооружений В твердом переплете формата А-4 50 л ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Журнал, ознакомления с изменениями в схемахГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Журнал, Оперативный В твердом переплете формата А4 100л ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 40

    "Позиция 68"

    "Инструкция, по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "ПЛАКАТ №7, "СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ" НА ПЛАСТИКЕ ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 45

    "Позиция 70"

    "Линейка, 30 см Koh-I-Noor прозрачная, ГОСТ 427-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Удостоверение, по охране труда ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 150

    "Позиция 72"

    "Удостоверения, о проверке знаний норм и правил работы в ЭУ размер удостоверения 95х65 мм, цвет переплета-темно-вишневый, переплет твердый, на тканевой основе, состоит из 4 страниц ГОСТ Р 54109-2010"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Файл-вкладыш, А4 30 мкм, гладкий, 100 шт/уп., Attache, Арт. 143505 ГОСТ Р 50962-96."

    Кол-во: 141

    "Позиция 74"

    "Файл-вкладыш, прозрачный А3 вертикальный, упаковка 50 шт, ГОСТ Р 50962-96."

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Шило канцелярское, с ушком ГОСТ 13744-87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Этикет-лента, «Эконом» белая, волна, 22х12 мм (1000 шт/рул., 10 рул./уп.), Арт. 419599 ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Папка-регистратор, 50мм п/п Стандарт ЕК 273 син ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Скрепки канцелярские металлические, Г50-50 (50мм, круглые, без покрытия, 50шт./уп.) РСТ РСФСР 38-87"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Скобы к степлеру, N24/6 ГОСТ 28161-89"

    Кол-во: 30

    "Позиция 80"

    "Клейкие закладки, Attache 12*45 мм, 5 цветов по 20 листов, пластиковые, артикул 144630 ГОСТ 9327-60"

    Кол-во: 21

    "Позиция 81"

    "Клейкая лента, BRAUBERG, 48 мм х 100 м, упаковочная, прозрачная, гарант. длина, 45 мкм ГОСТ 9327-60"

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Клей-карандаш, (20г) ГОСТ 25717-83"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям, ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Ветошь х/б обтирочная, крупный лоскут ГОСТ 4643-75"

    Кол-во: 50

    "Позиция 86"

    "Клей-карандаш, 36 гр (улучшенная формула) в картонном дисплее ГОСТ 25717-83"

    Кол-во: 200

    "Позиция 87"

    "Журнал учета п\а и п\п контрольных тренировок, ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 15

    "Позиция 88"

    "Порошок, МИФ универсал, 400 гр, ГОСТ 32479-2013"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Журнал РЗА, ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Журнал ремонта оборудования, ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Архивный короб, ATTACHE 15см, бумвинил складной, красная, Арт. 117928 ГОСТ 12301-2006"

    Кол-во: 30

    "Позиция 92"

    "Блок для записей непроклеенный, 9х9х9, цветной, BRAUBERG ГОСТ 6656-76"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Блокнот с клейкими краями, Блок-кубик Attache (76х76, желтый, 100л), Арт. 214303 ГОСТ 6656-76"

    Кол-во: 125

    "Позиция 94"

    "Бумага, А0 841 мм 175 м 80 гр для инж работ MEGA Engineer, для плотера HP DesignJet 1055CM plus промышленность ГОСТ 6656-76"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Бумага А3, Ballet Premier (A3, 80г/м?, белизна 161% CIE, 500 листов) , Арт. 25243 ГОСТ 6656-76"

    Кол-во: 25

    "Позиция 96"

    "Бумага для заметок, Блок-кубик в стакане 9х9х9 белый бл., прозр. ст., 12шт/уп., Арт. 314591 ГОСТ 6656-76"

    Кол-во: 148

    "Позиция 97"

    "Вертикальный накопитель, д/бумаг 3-секц ЕК13096 черн, ГОСТ 13199-88"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Дырокол, ATTACHE 6730 до 30л., металл.,с лин.,с рез.вставкой,серебр., Арт. 256104 ГОСТ 13143-88"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Ежедневник, А5, ГОСТ 9327-60"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Ежедневник, А6 недатированный Attache, формат 104*145, арт.106469 ГОСТ 9327-60"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Журнал, Эксплуатационный журнал газового оборудования (часть 2) ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Журнал контроля первичных средств пожаротушения, ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Журнал оперативный, ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 239

    "Позиция 104"

    "Журнал охраны труда, ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 12

    "Позиция 105"

    "Журнал распоряжений, ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Журнал, учёта нарушений в работе энергообъектов ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Журнал, осмотра электрооборудования ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 20

    "Позиция 108"

    "Журнал, учета выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности, Стандарт организации ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Журнал, ремонта оборудования, Стандарт организации ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Журнал, показаний электросчётчиков ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 111"

    "Журнал, проверки состояния условий труда ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Бумага, туалетная ГОСТ Р 52354-2005"

    Кол-во: 600

    "Позиция 113"

    "Журнал, проверки, испытаний и измерений переносных и передвижных электроприёмников и вспомогательного оборудования В твердом переплете формата А-4 50л ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Журнал, противопожарного инструктажа на рабочем месте В твердом переплете формата А-4 50л ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Журнал, регистрации технической учёбы ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Журнал, регистрации исходящей документации, Стандарт организации ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Журнал, регистрации газоопас. работ выполненных без наряда допуска В твердом переплете 50 л ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 16

    "Позиция 118"

    "Журнал, регистрации вводного инструктажа В твердом переплете формата А-4 50л бумвинил ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 11

    "Позиция 119"

    "Журнал, регистрации вводного и противопожарного инструктажа, Стандарт организации ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "Журнал учета и содержания защитных средств, ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Клейкая лента упаковочная, 50мм х 66м, прозрачная, артикул 45994 ГОСТ 9327-60"

    Кол-во: 200

    "Позиция 122"

    "Набор, для сшивания документов(3 предмета), белая нить ГОСТ Р 51506-99"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Нож канцелярский, Attache OF01, Арт. 15068 ГОСТ Р 51015-97"

    Кол-во: 15

    "Позиция 124"

    "Ножницы, 169мм, с пластиковыми эллиптическими ручками ГОСТ 14294-75"

    Кол-во: 30

    "Позиция 125"

    "Ножницы, канцелярские "SoftLinie" 23 см ГОСТ 14294-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Папка с арочным механизмом, Attache 75мм, чёрный мрамор, Арт. 3356 ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 150

    "Позиция 127"

    "Папка уголок, 120мкр, жесткий пластик А4 прозрачно-синяя, Арт. 17735 ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 100

    "Позиция 128"

    "Папка, А4 100 вкладышей ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 129"

    "Папка-уголок, ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 50

    "Позиция 130"

    "Папка-уголок, А4 180мм с 3 отд.проз.ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 131"

    "Планшет, С крышкой Bantex DoubleColour (черный/лайм), Арт. 307035 ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 12

    "Позиция 132"

    "Пружина, для переплета белая 25мм BURO 211w (50 шт, пластик) ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Ветошь (хлопчатобумажная), Артикул: БМКЦ, упаковка 10 кг ГОСТ 4643-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "Средство моющее универсальное, ПРОГРЕСС, канистра 5 л ТУ 2383-018-52662802-2002"

    Кол-во: 5

    "Позиция 135"

    "Антистеплер для извлечения скоб, артикул 224628 ГОСТ 28161-89."

    Кол-во: 17

    "Позиция 136"

    "Блок бумаги 90х90х45 офсет, 80г/м2, цветной, 2-4 цвета, склейка, ГОСТ 9327-60 Артикул: КУЦ-4с. Код: 9380"

    Кол-во: 131

    "Позиция 137"

    "Блок бумаги для заметок самоклеящейся 76х76мм зеленый 100 листов в упаковке, арт. 21150 ГОСТ 9327-60"

    Кол-во: 382

    "Позиция 138"

    "Бокс пластиковый с бумагой для заметок с бумагой 90х90х50, 2 цвета, Erich Krause (2718,2720,6601) Гост 9327-60, код Бокс пласт. прозрачный с бумагой 90х90х50 (2 цвета), Erich Krause (2718,2720,6601) ГОСТ 9327-60 Код: 00000038049"

    Кол-во: 30

    "Позиция 139"

    "Брошюратор (переплетчик) FELLOWES STAR+, А4, 150 листов, ГОСТ 28161-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Бумага для офисной техники Ballet PREMIER, А4 80г/м 500л. код 0110 ГОСТ 9094-89 ГОСТ 9327-60"

    Кол-во: 1435

    "Позиция 141"

    "Бумага для офисной техники Ballet Premier, А3 80 г/м2 500л., Белизна - 98% (ГОСТ), 153% (CIE) ГОСТ 9327-60"

    Кол-во: 23

    "Позиция 142"

    "Бумага самоклящая Brauberg, 1 шт.на листе, 100 шт.в упаковке, артикул 73628 ГОСТ 9327-60"

    Кол-во: 7

    "Позиция 143"

    "Бумага туалетная Zewa 2-х слойная (4шт. в упаковке) ГОСТ Р 52354-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 144"

    "Бумага туалетная рулон 56м, Рулон без втулки. ГОСТ Р 52354-2005"

    Кол-во: 2390

    "Позиция 145"

    "Бязь отбеленная ширина 80см, плотность 125 г/м, ГОСТ 29298-92"

    Кол-во: 25

    "Позиция 146"

    "Ведро 10л оцинкованное ОЦ-10 ГОСТ 20558-82"

    Кол-во: 36

    "Позиция 147"

    "Ведро пластмассовое, ГОСТ Р 50962-96"

    Кол-во: 23

    "Позиция 148"

    "Ведро оцинкованное 12л, артикул 8048 ГОСТ 20558-82"

    Кол-во: 18

    "Позиция 149"

    "Веник чилижный ГОСТ 15.009-86"

    Кол-во: 43

    "Позиция 150"

    "Веник "Сорго" Люкс, арт. 17985, прошитый синтетической нитью, повышенной прочности, ГОСТ 8759-92"

    Кол-во: 70

    "Позиция 151"

    "Ветошь х/б сортированная 40х50см (ткань) ГОСТ 4643-75"

    Кол-во: 1165

    "Позиция 152"

    "Вилы металлические садово-огородные 4-х рогие с черенком, ГОСТ 51349-99"

    Кол-во: 16

    "Позиция 153"

    "Грабли веерные садовые с черенком гост 51349-99"

    Кол-во: 22

    "Позиция 154"

    "Набор, настольный 12 предметов пластик 96х96х96мм ГОСТ Р 51506-99"

    Кол-во: 6

    "Позиция 155"

    "Клейкая лента, Двусторонняя Комус 48мм х 10м, полипропилен ГОСТ 9327-60"

    Кол-во: 14

    "Позиция 156"

    "Клейкая лента, канцелярская (19x33) ГОСТ 9327-60"

    Кол-во: 18

    "Позиция 157"

    "Клейкие закладки, Attache 12*45 мм, 5 цветов по 20 листов, пластиковые, артикул 144630 ГОСТ 9327-60"

    Кол-во: 26

    "Позиция 158"

    "Книга учёта, 144л, клетка ГОСТ 13309-90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Кнопки-гвоздики, цветные 50 шт./в пластиковой блистерной упаковке с европодвесом Proff ГОСТ 3360-46"

    Кол-во: 17

    "Позиция 160"

    "Конверт, C4 229*324 мм Кому-Куда с силиконовой лентой (90 г/м2) и внутренней запечаткой Proff, 500 шт./в упаковке ГОСТ Р 51506-99"

    Кол-во: 4

    "Позиция 161"

    "Конверт, C5 162*229 мм белый с силиконовой лентой (80 г/м2) и внутренней запечаткой Proff, 1000 шт./в упаковке ГОСТ Р 51506-99"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Корректирующая лента, Аташе ГН 2.3.3.972-00"

    Кол-во: 40

    "Позиция 163"

    "Линейка, 30 см, черная ГОСТ 17435-72"

    Кол-во: 13

    "Позиция 164"

    "Линейка, пластиковая 40 см, ГОСТ 17435-72"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Лоток для бумаг, ЛТ502 Эконом горизонтальный д/бумаг сетч черн ГОСТ 13199-88"

    Кол-во: 10

    "Позиция 166"

    "Журнал, учёта средств измерений ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "Журнал, учёта электрооборудования ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 168"

    "Зажим для бумаг, 19мм 12шт/уп., в картоной коробке ГОСТ 28161-89"

    Кол-во: 40

    "Позиция 169"

    "Зажим для бумаг, 25мм 12шт в упак ГОСТ 28161-89"

    Кол-во: 45

    "Позиция 170"

    "Зажим для бумаги, 51 мм, 12 шт в упаковке, ГОСТ 28161-89"

    Кол-во: 17

    "Позиция 171"

    "Набор настольный, Attache JC803 (черный, вращающийся), Арт. 166747 ГОСТ Р 51506-99"

    Кол-во: 5

    "Позиция 172"

    "Степлер, Attache № 24/6 до 22л., серый, Арт. 274115 ГОСТ 28161-89"

    Кол-во: 27

    "Позиция 173"

    "Скрепки канцелярские, Attache (28мм, круглые металлические без покрытия, 100шт/пач.), Арт. 115672 ГОСТ 28161-89"

    Кол-во: 20

    "Позиция 174"

    "Скрепки канцелярские стальные, (25мм, треугольные, никелированные, 100шт./уп.) ГОСТ 28161-89"

    Кол-во: 80

    "Позиция 175"

    "Скобы, к степлеру N24/6 ATTACHE, Арт. 139205 ГОСТ 28161-89"

    Кол-во: 133

    "Позиция 176"

    "Скобы, к степлеру Attache № 10, Арт. 139204 ГОСТ 28161-89"

    Кол-во: 30

    "Позиция 177"

    "Скобы для степлера, 23/10 1000шт/уп ГОСТ 28161-89"

    Кол-во: 10

    "Позиция 178"

    "Ручка шариковая, гелевая Attache City 0,5мм красный Россия, ГОСТ 28937-91"

    Кол-во: 20

    "Позиция 179"

    "Клей, PROFF 110мл канцелярский силикатный в мягкой пластиковой упаковке, прозрачный ГОСТ 30535-97"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Зажим, для бумаг 41 мм 12 шт./уп., ГОСТ 28161-89"

    Кол-во: 20

    "Позиция 181"

    "Зажим, для бумаги 15 мм 12шт в упаковке металлические,черные ГОСТ 28161-89"

    Кол-во: 10

    "Позиция 182"

    "Тряпка, для мытья пола, полотно холсто-прошивное, 1,6?70 м, 100% хлопок, плотность 210 г/м2, ГОСТ 14253-83"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Зажимы для бумаг, 41мм 12шт/уп. Attache, в картонной коробке , Арт. 73596 ГОСТ 28161-89"

    Кол-во: 30

    "Позиция 184"

    "Клей, канцелярский ПВА с дозатором 85гр ГОСТ 30535-97"

    Кол-во: 22

    "Позиция 185"

    "Карандаш, с ластиком ГОСТ Р 50249-92"

    Кол-во: 215

    "Позиция 186"

    "Игла, для прошивки документов, с кольцом (для вывертывания), блистер ГОСТ 8030-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Инструкция, По оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве В.Г.Бубнов Н.В.Бубнова ГОСТ 4.482-87"

    Кол-во: 210

    "Позиция 188"

    "Ведро пластмассовое с отжимом"

    Кол-во: 13

    "Позиция 189"

    "Веник сорго"

    Кол-во: 231

    "Позиция 190"

    "Веревка капроновая Д=12 мм"

    Кол-во: 510

    "Позиция 191"

    "Веревка хлопчатобумажная Д=10 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 192"

    "Вешалка в душевую комнату"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "Держатель для туалетной бумаги металлический"

    Кол-во: 19

    "Позиция 194"

    "Дозатор для жидкого мыла металлический, емкость 1 л."

    Кол-во: 16

    "Позиция 195"

    "Дырокол ATTACHE 6730 до 30л., металл.,с лин.,с рез.вставкой,серебр., Арт. 256104"

    Кол-во: 24

    "Позиция 196"

    "Ежедневник А5"

    Кол-во: 23

    "Позиция 197"

    "Ерш для унитаза пластик"

    Кол-во: 61

    "Позиция 198"

    "Журнал регистрации наряд-допусков на выполнение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах"

    Кол-во: 3

    "Позиция 199"

    "Зажим для бумаги 25 мм, 12 шт в упаковке"

    Кол-во: 41

    "Позиция 200"

    "Зажим для бумаги 32 мм, 12 шт в упаковке"

    Кол-во: 31

    "Позиция 201"

    "Зажим для бумаги 51 мм, 12 шт в упаковке"

    Кол-во: 23

    "Позиция 202"

    "Замок врезной"

    Кол-во: 42

    "Позиция 203"

    "Замок навесной Булат влагозащищенный"

    Кол-во: 69

    "Позиция 204"

    "Зеркало настенное для ванной комнаты 400х400 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 205"

    "Калькулятор Citizen SDC-022S 10 разряд"

    Кол-во: 12

    "Позиция 206"

    "Калькулятор настольный ERICH KRAUSE DC-777-12N, 12 разрядов, двойное питание, 2 памяти, 148х198 мм"

    Кол-во: 9

    "Позиция 207"

    "Калькулятор инженерный Casio FX-82ES plus двойное питание"

    Кол-во: 5

    "Позиция 208"

    "Карандаш чернографитный НВ, с ластиком"

    Кол-во: 113

    "Позиция 209"

    "Клей ПВА 65 гр"

    Кол-во: 67

    "Позиция 210"

    "Клей-карандаш 35 гр"

    Кол-во: 108

    "Позиция 211"

    "Книга амбарная 96 листов"

    Кол-во: 41

    "Позиция 212"

    "Книга канцелярская 96 листов"

    Кол-во: 40

    "Позиция 213"

    "Книжка записная (блокнот) А6, 60 листов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 214"

    "Кнопки канцелярские 100 шт/упаковка"

    Кол-во: 7

    "Позиция 215"

    "Коврик входной резиновый грязезащитный "Module 23" 1000х1500х23 мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 216"

    "Коврик для душевой комнаты резиновый (ПВХ)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 217"

    "Средство моющее "Белизна" гель-концентрат"

    Кол-во: 320

    "Позиция 218"

    "Средство моющее "Мистер Пропер" порошок"

    Кол-во: 470

    "Позиция 219"

    "Средство чистящее Биолан порошок, 400 гр."

    Кол-во: 462

    "Позиция 220"

    "Средство моющее техническое "Ника ЭКСТРА""

    Кол-во: 230

    "Позиция 221"

    "Средство санитарное Санокс-гель"

    Кол-во: 340

    "Позиция 222"

    "Средство для мытья полов Help концентрат 5л"

    Кол-во: 32

    "Позиция 223"

    "Флаг ООО "Газпром энерго" 1400х2100 мм (согласно макета)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 224"

    "Флаг Российской Федерации 1400х2100 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 225"

    "Бумага для записей с клеевым краем 76х76 мм 100л Attache"

    Кол-во: 76

    "Позиция 226"

    "Бумага туалетная 2-слойная Мягкий знак"

    Кол-во: 1332

    "Позиция 227"

    "Бумага формата А3 для офисной техники 80 г/м2 500 л. Ballet Premier"

    Кол-во: 13

    "Позиция 228"

    "Бумага формата А4 для офисной техники 80 г/м2 500 л Ballet Premier"

    Кол-во: 1636

    "Позиция 229"

    "Бумага для заметок цвет-белый, 850 л. 90х90х90"

    Кол-во: 50

    "Позиция 230"

    "Ватман А1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Ведро оцинкованное 12 л"

    Кол-во: 108

    "Позиция 232"

    "Линейка измерительная металлическая 1000 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 233"

    "Пленка для ламинирования А3, 80 мкм, 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 7

    "Позиция 234"

    "Пленка для ламинирования А4, 100 мкм, 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 10

    "Позиция 235"

    "Пломбиратор под свинцовые пломбы усиленный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Подставка для канцелярских принадлежностей без наполнения Башня"

    Кол-во: 7

    "Позиция 237"

    "Полотенце вафельное 40х80 см 160 г/см2"

    Кол-во: 164

    "Позиция 238"

    "Ремкомплект для унитаза WC АБ-63.3 клапан залива боковой 1/2", РТИ"

    Кол-во: 19

    "Позиция 239"

    "Ремкомплект для унитаза WC АБ-63.3 клапан залива нижний 1/2", РТИ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 240"

    "Ручка гелевая 0,5 мм синяя/черная Attache Town"

    Кол-во: 50

    "Позиция 241"

    "Ручка шариковая красная Attache Style Flex Grip"

    Кол-во: 37

    "Позиция 242"

    "Ручка шариковая синяя Attache Style Flex Grip"

    Кол-во: 350

    "Позиция 243"

    "Ручка шариковая черная Attache Style Flex Grip"

    Кол-во: 49

    "Позиция 244"

    "Ручка шариковая автоматическая Attache Ultima Super Grip 0,5(синий)"

    Кол-во: 34

    "Позиция 245"

    "Салфетка универсальная 35х35 см микрофибра"

    Кол-во: 30

    "Позиция 246"

    "Салфетки 100 шт/упак, белые"

    Кол-во: 50

    "Позиция 247"

    "Скобы №10"

    Кол-во: 53

    "Позиция 248"

    "Скобы №24"

    Кол-во: 54

    "Позиция 249"

    "Скотч 48х66 прозрачный 40 мкм"

    Кол-во: 120

    "Позиция 250"

    "Скрепки 28 мм упаковка 100 шт"

    Кол-во: 34

    "Позиция 251"

    "Скрепки 33 мм упаковка 100 шт"

    Кол-во: 39

    "Позиция 252"

    "Скрепки 50 мм упаковка 100 шт"

    Кол-во: 14

    "Позиция 253"

    "Совок пластиковый"

    Кол-во: 72

    "Позиция 254"

    "Степлер №10 металлический"

    Кол-во: 37

    "Позиция 255"

    "Степлер №24"

    Кол-во: 41

    "Позиция 256"

    "Сушилка для рук автоматическая 1,65 кВт"

    Кол-во: 22

    "Позиция 257"

    "Тетрадь общая 96л А5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 258"

    "Точилка для карандашей цельнометаллическая"

    Кол-во: 13

    "Позиция 259"

    "Тряпка для пола микрофибра 50х60см"

    Кол-во: 87

    "Позиция 260"

    "Файл-вкладыш прозрачный А3 вертикальный, упаковка 50 шт"

    Кол-во: 11

    "Позиция 261"

    "Файл-вкладыш прозрачный А4 25мкм, упаковка 100 шт"

    Кол-во: 37

    "Позиция 262"

    "Штемп подушка 9х5 см синяя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 263"

    "Щетка подметальная с рукояткой"

    Кол-во: 68

    "Позиция 264"

    "Щетка сметка"

    Кол-во: 94

    "Позиция 265"

    "Планшет с верхним металлическим зажимом А4 картон обтянутый ПВХ без крышки"

    Кол-во: 14

    "Позиция 266"

    "Линейка измерительная металлическая 300 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 267"

    "Линейка измерительная металлическая 500 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 268"

    "Лоток вертикальный А4, пластиковый на 6 отделений"

    Кол-во: 19

    "Позиция 269"

    "Маркер монтажный на дихлорэтановой основе чёрные EDDING 140 S"

    Кол-во: 38

    "Позиция 270"

    "Маркер пеинт (лак) EDDING E-790/49 белый 2-4 мм"

    Кол-во: 36

    "Позиция 271"

    "Маркер (набор) ERICH KRAUSE, набор 4 шт., «Visioline V-20», скошенный наконечник 0,6-5,2 мм (желтый, зеленый, розовый, оранжевый)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 272"

    "Метла хозяйственная пластиковая для улицы 130 см"

    Кол-во: 23

    "Позиция 273"

    "Мешки для мусора Комус 30 л 30 шт"

    Кол-во: 63

    "Позиция 274"

    "Мыло хозяйственное 72% 200 г (без упаковки)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 275"

    "Набор ручек гелевых, 4 цвета Attache City"

    Кол-во: 10

    "Позиция 276"

    "Набор закладок-индексов Attache 5 цв х 20 листов"

    Кол-во: 64

    "Позиция 277"

    "Закладки самоклеящиеся бумажные, 4 цвета по 50 л."

    Кол-во: 27

    "Позиция 278"

    "Нож канцелярский 18 мм с металлическими направляющими"

    Кол-во: 47

    "Позиция 279"

    "Ножницы для бумаги лезвие 16 см"

    Кол-во: 82

    "Позиция 280"

    "Обложка для термопереплета ProMega Office белые, картон/пластик, 12 мм, 80 шт в упаковке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Обложка для термопереплета ProMega Office белые, картон/пластик, 20 мм, 60 шт в упаковке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Обложка для термопереплета ProMega Office белые, картон/пластик, 32 мм, 40 шт в упаковке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Обложка для термопереплета ProMega Office белые, картон/пластик, 40 мм, 40 шт в упаковке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Освежитель воздуха автоматический Air Wick Freshmatic + сменный баллон"

    Кол-во: 14

    "Позиция 285"

    "Освежитель воздуха автоматический сменный баллон Air Wick"

    Кол-во: 44

    "Позиция 286"

    "Папка бизнес (портфель) А4 пластиковый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 287"

    "Папка на молнии (конверт) А4"

    Кол-во: 64

    "Позиция 288"

    "Папка с боковым прижимом A4 пластик 0,7 мм"

    Кол-во: 58

    "Позиция 289"

    "Папка с завязками 380 гр/м2 мелов"

    Кол-во: 258

    "Позиция 290"

    "Папка с файлами 20 файлов А4"

    Кол-во: 64

    "Позиция 291"

    "Папка с файлами 40 файлов А4"

    Кол-во: 69

    "Позиция 292"

    "Папка с файлами 80 файлов А4"

    Кол-во: 41

    "Позиция 293"

    "Папка скоросшиватель "Дело" 360 гр/м2 немелов"

    Кол-во: 203

    "Позиция 294"

    "Папка скоросшиватель пластиковый 0,45 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 295"

    "Папка уголок жесткая, 180мкм"

    Кол-во: 65

    "Позиция 296"

    "Папка на кольцах А4 35 мм (2кольца) цвет синий"

    Кол-во: 98

    "Позиция 297"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом толщина 5 см с полипропиленовой отделкой"

    Кол-во: 68

    "Позиция 298"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом толщина 7,5 см с полипропиленовой отделкой"

    Кол-во: 110

    "Позиция 299"

    "Сплит-система Kentatsu (7 мод) KSGMA21HFAN1 / KSRMA21HFAN1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 300"

    "Мыло жидкое РизаКлин Премиум. Очистка с увлажняющим эффектом 500мл."

    Кол-во: 80

    "Позиция 301"

    "Порошок стиральный для автоматической стирки МИФ Автомат 9кг"

    Кол-во: 45

    "Позиция 302"

    "Конвектор"

    Кол-во: 6

    "Позиция 303"

    "Стремянка Фаворит-Профи 107 ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 304"

    "Дозатор SKINCARE DS 1000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 305"

    "Тряпка Luscan"

    Кол-во: 200

    "Позиция 306"

    "Термопот LUMME LU-296"

    Кол-во: 1

    "Позиция 307"

    "Салфетки LINIA VEIRO (Вейро)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 308"

    "Средство для мытья посуды FAIRY"

    Кол-во: 30

    "Позиция 309"

    "Средство для мытья окон МИСТЕР МУСКУЛ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 310"

    "Швабра ЛАЙМА "Дом и офис""

    Кол-во: 5

    "Позиция 311"

    "Чистящие салфетки DURABLE "SCREENCLEAN box""

    Кол-во: 30

    "Позиция 312"

    "Мыло жидкое ABSOLUT"

    Кол-во: 30

    "Позиция 313"

    "Полотенце бумажное LINIA VEIRO (Вейро)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 314"

    "Полотенца сложение ZZ Tork TAD Universal H3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 315"

    "Брелоки для ключей STAFF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "Освежитель воздуха GLADE"

    Кол-во: 20

    "Позиция 317"

    "Мыло-крем жидкое ЛАЙМА PROFESSIONAL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 318"

    "Средство для мытья пола Блеск "Цитрус""

    Кол-во: 8

    "Позиция 319"

    "Перчатки хозяйственные DR.CLEAN"

    Кол-во: 20

    "Позиция 320"

    "Мешки для мусора ЛАЙМА"

    Кол-во: 30

    "Позиция 321"

    "Чистящее средство ПЕМОЛЮКС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 322"

    "Губки бытовые для мытья посуды FUN CLEAN"

    Кол-во: 8

    "Позиция 323"

    "Бумага туалетная LINIA VEIRO Classic (Вейро)"

    Кол-во: 112

    "Позиция 324"

    "Мешки для мусора ЛАЙМА"

    Кол-во: 40

    "Позиция 325"

    "Мешки для мусора Комус"

    Кол-во: 50

    "Позиция 326"

    "Салфетка универсальная Русалочка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 327"

    "Светильник настольный KD-017С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "Мыло туалетное «Банное»"

    Кол-во: 660

    "Позиция 329"

    "Лопата штыковая с черенком"

    Кол-во: 9

    "Позиция 330"

    "Лопата Для снега"

    Кол-во: 9

    "Позиция 331"

    "Тачка садовая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "Комплект совок+щетка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 333"

    "Мыло жидкое РизаКлин Премиум. Очистка с увлажняющим эффектом 5000мл."

    Кол-во: 60

    "Позиция 334"

    "Папка-скоросшиватель пластиковый с прозрачным верхом"

    Кол-во: 200

    "Позиция 335"

    "Папка-уголок"

    Кол-во: 200

    "Позиция 336"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом Attache 75мм, черная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 337"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом «Комус Экономи» 50мм, черная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 338"

    "Папка файл-вкладыш Attache А4, 35 мкм 100 шт/упак с перфорацией"

    Кол-во: 100

    "Позиция 339"

    "Разделитель листов А4 цветной 12л. пластиковый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 340"

    "Ручка шариковая Pilot BPGP-10R-F.синяя 0,32мм."

    Кол-во: 200

    "Позиция 341"

    "Скобы для степлера 23/10 1000шт/уп"

    Кол-во: 30

    "Позиция 342"

    "Скобы для степлера 24/6 1000шт/уп"

    Кол-во: 100

    "Позиция 343"

    "Скотч Клейкая лента упаковочная Attache 50 мкм (50мм*66м, прозрачная)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 344"

    "Скрепки 32мм 100шт/упак"

    Кол-во: 100

    "Позиция 345"

    "Степлер для скоб № 24/6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 346"

    "Стержень для шариковых ручек Pilot BPGP-10R-F (99мм, синий 0,32мм)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 347"

    "Точилка механическая KW-Trio 305A (цвет в ассортименте), Арт. 5313"

    Кол-во: 10

    "Позиция 348"

    "Клейкие закладки пласт. 4цв.по 35л. неон Post-it '683-4ABX"

    Кол-во: 50

    "Позиция 349"

    "Бумага туалетная Сыктывкарская 56м"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 350"

    "Веник сорго"

    Кол-во: 30

    "Позиция 351"

    "Губка для посуды "Protect", антибактериальная упак. 10 шт."

    Кол-во: 40

    "Позиция 352"

    "Мешки 30л для мусора 50х60см 50шт/рул сверхпрочные НХК черные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 353"

    "Мешки 60 л 30шт/рул для мусора"

    Кол-во: 50

    "Позиция 354"

    "Мешки 120л для мусора 70х110см 10шт/рул сверхпрочные НХК"

    Кол-во: 200

    "Позиция 355"

    "Освежитель воздуха Chirton «Альпийская свежесть», 300мл"

    Кол-во: 40

    "Позиция 356"

    "Полотенца бумажные 2 шт /упак"

    Кол-во: 40

    "Позиция 357"

    "Порошок стиральный Пемос 350 г."

    Кол-во: 40

    "Позиция 358"

    "Салфетки универсальные микрофибра"

    Кол-во: 100

    "Позиция 359"

    "Средство для стекол HELP (с курком, 500мл, отдушки в ассортименте)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 360"

    "Средство для мытья пола Help концентрат, 1000мл, отдушки в ассортименте"

    Кол-во: 140

    "Позиция 361"

    "Средство моющее Пемолюкс для посуды 500 мл."

    Кол-во: 80

    "Позиция 362"

    "Средство чистящее Санфор для унитаза 750 мл."

    Кол-во: 150

    "Позиция 363"

    "Средство чистящее Пемолюкс порошок 400 г."

    Кол-во: 100

    "Позиция 364"

    "Щетка для пола с черенком"

    Кол-во: 30

    "Позиция 365"

    "Ведро оцинкованное 10 литров"

    Кол-во: 15

    "Позиция 366"

    "Лыжи охотничьи промысловые широкие шириной 18 см ТАЕЖНЫЕ дерево длина 165 см МАЯК (Киров)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 367"

    "Метла 63218"

    Кол-во: 8

    "Позиция 368"

    "Нож универсальный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 369"

    "Пружины пластиковые для переплета"

    Кол-во: 2

    "Позиция 370"

    "Пружины пластиковые для переплета"

    Кол-во: 1

    "Позиция 371"

    "Бумага ColorLok, PREMIER"

    Кол-во: 200

    "Позиция 372"

    "Бумага ColorLok, PREMIER"

    Кол-во: 10

    "Позиция 373"

    "Папка-конверт А4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 374"

    "Ножницы SOFT GRIP"

    Кол-во: 10

    "Позиция 375"

    "Папка скоросшиватель пластиковый A4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 376"

    "Кнопки канцелярские"

    Кол-во: 20

    "Позиция 377"

    "Конверт "Куда-Кому""

    Кол-во: 5

    "Позиция 378"

    "Конверты С4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 379"

    "Ручка-корректор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 380"

    "Резинка стирательная Office 20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 381"

    "Игла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 382"

    "Нить"

    Кол-во: 2

    "Позиция 383"

    "Скобы для степлера"

    Кол-во: 5

    "Позиция 384"

    "Скобы для степлера"

    Кол-во: 10

    "Позиция 385"

    "Ручка шариковая Rave"

    Кол-во: 100

    "Позиция 386"

    "Ручка гелевая Officer"

    Кол-во: 60

    "Позиция 387"

    "Ручка гелевая Number One"

    Кол-во: 30

    "Позиция 388"

    "Папка-регистратор"

    Кол-во: 60

    "Позиция 389"

    "Папка-уголок"

    Кол-во: 30

    "Позиция 390"

    "Батарейка AA"

    Кол-во: 5

    "Позиция 391"

    "Калорифер (теплообменник) VS-21 WCL2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 392"

    "Картридж сменный Аквафор В16 (В100-16) к фильтру для очистки воды"

    Кол-во: 8

    "Позиция 393"

    "Комплект сменных картриджей №7 для фильтра Гейзер БИО 321"

    Кол-во: 4

    "Позиция 394"

    "Кондиционер оконный General Climate GCW-12HRN1 3,5 кВт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 395"

    "Модуль фильтрующий сменный Аквафор В510-03-02-07"

    Кол-во: 8

    "Позиция 396"

    "Модуль фильтрующий сменный Арагон-Био для фильтра Гейзер-био для жесткой воды - 321"

    Кол-во: 16

    "Позиция 397"

    "Модуль фильтрующий сменный ММВ для фильтра Гейзер-био для жесткой воды - 321"

    Кол-во: 32

    "Позиция 398"

    "Модуль фильтрующий сменный ПФМ 5/1-SL 10 - для фильтра Гейзер-био для жесткой воды - 321 механической очистки холодной воды"

    Кол-во: 21

    "Позиция 399"

    "Сплит-система Kentatsu (12 мод) KSGMA35HFAN1 / KSRMA35HFAN1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 400"

    "Ручка шариковая настольная СТЕНД-ПЕН"

    Кол-во: 4

    "Позиция 401"

    "Разделитель листов А4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 402"

    "Линейка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 403"

    "Антистеплер Nero"

    Кол-во: 20

    "Позиция 404"

    "Клей ПВА FC-0265"

    Кол-во: 10

    "Позиция 405"

    "Мешки для мусора 60л 20 шт/упак ГОСТ Р 50962-96"

    Кол-во: 285

    "Позиция 406"

    "Мыло жидкое АКВАМАРИН, 500 мл колпачок флип-топ ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 150

    "Позиция 407"

    "Мыло жидкое АКВАМАРИН, канистра 5 л, концентрат, ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 408"

    "Мыло туалетное 200г, в бумажной упаковке, штампованное ГОСТ-28546-2002 и ГОСТ 30266-95."

    Кол-во: 4359

    "Позиция 409"

    "Набор маркеров FABER-CASTELL 1548, 4 флюор. цв., (жел., роз., син., зел.), FC154804 POD15, ГОСТ 27459-87"

    Кол-во: 10

    "Позиция 410"

    "Нить BRAUBERG (БРАУБЕРГ) лавсановая, для прошивки документов, диаметр 1 мм, длина 1000 м, в термопленке, Артикул: 5277-601578 гост 53019-2008"

    Кол-во: 13

    "Позиция 411"

    "Ножницы канцелярские "SoftLinie" 23 см ГОСТ 14294-75 711348"

    Кол-во: 38

    "Позиция 412"

    "палки лыжные стеклопластик (140-155 см)ГОСТ 19147-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 413"

    "Папка 10 вкладышей BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "Стандарт", синяя, 0,5 мм, ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 38

    "Позиция 414"

    "Папка 20 вкладышей BRAUBERG "Contract" (БРАУБЕРГ "Контракт"), синяя, антибликовые вкладыши, 0,7 мм, Артикул: 5277-221772 гост 17914-72"

    Кол-во: 58

    "Позиция 415"

    "Папка 30 вкладышей BRAUBERG "Contract" (БРАУБЕРГ "Контракт"), черная, антибликовые вкладыши, 0,7 мм, ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 58

    "Позиция 416"

    "Папка на 2 кольцах BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "Диагональ", 25 мм, темно-синяя, до 120 листов, 0,8 мм, гост 21479-87"

    Кол-во: 170

    "Позиция 417"

    "Папка на резинках BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "Диагональ", темно-синяя, до 300 листов, 0,5 мм, гост 21479-87"

    Кол-во: 28

    "Позиция 418"

    "Папка с боковым прижимом и карманом BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "Диагональ", темно-синяя, до 100 л., 0,6 мм , гост 21479-87"

    Кол-во: 78

    "Позиция 419"

    "Папка с металлическим скоросшивателем BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "Стандарт", синяя, до 100 листов, 0,6 мм,ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 53

    "Позиция 420"

    "Папка "Дело" немелованный белый 320-0,6 г/м2. OfficeSpace. Арт. 158526 гост 17914-72"

    Кол-во: 573

    "Позиция 421"

    "Папка 40 вкладышей BRAUBERG "Contract" (БРАУБЕРГ "Контракт"), синяя, антибликовые вкладыши, 0,7 мм, ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 30

    "Позиция 422"

    "Папка 60 вкладышей BRAUBERG (БРАУБЕРГ) "Диагональ", черная, 0,9 мм, ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 423"

    "Папка для бумаг с завязками картонная, до 200 л. ГОСТ 17914-72"

    Кол-во: 620

    "Позиция 424"

    "Папка на 2 кольцах BRAUBERG (БРАУБЕРГ), 40 мм, суперплотная 2 мм, черная, полифом, до 250 листов, ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 38

    "Позиция 425"

    "Папка-конверт с кнопкой BRAUBERG (БРАУБЕРГ), А3, прозрачная, синяя, 0,18 мм, ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 5

    "Позиция 426"

    "Папка-конверт с кнопкой полупрозрачная BRAUBERG (БРАУБЕРГ), А4, синяя, до 100 листов, 0,18 мм, гост 21479-87"

    Кол-во: 38

    "Позиция 427"

    "Папка-планшет BRAUBERG (БРАУБЕРГ), с верхним прижимом и крышкой, А4, картон/ПВХ, синяя, ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 15

    "Позиция 428"

    "Папка-регистратор BRAUBERG (БРАУБЕРГ) с покрытием из ПВХ, 50 мм, синяя, ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 43

    "Позиция 429"

    "Папка-регистратор BRAUBERG (БРАУБЕРГ) с покрытием из ПВХ, 70 мм, синяя,ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 40

    "Позиция 430"

    "Папка-скоросшиватель 0,45мм 20мм Proff Standart EC-903-04 син ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 50

    "Позиция 431"

    "папка-скоросшиватель пластиковый BRAUBERG (БРАУБЕРГ), серый, Код 220387 ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 136

    "Позиция 432"

    "Пленка для ламинирования FELLOWES, комплект 100 шт., для формата А4, 125 мкм, ГОСТ 12998-85"

    Кол-во: 3

    "Позиция 433"

    "Полотенце вафельное ХБ белое 40х80 пл. 150 гр/м2, ГОСТ 11027-2014 "

    Кол-во: 191

    "Позиция 434"

    "Полотно холстопрошивное, ширина рулона 150 см, рулон 50 м, частопрошивное ГОСТ 14253-83"

    Кол-во: 11

    "Позиция 435"

    "Порошок стиральный МИФ ручной 1,8 кг, ГОСТ 25644-96 Миф 1,8кг Свежесть ландышей Артикул: А666631"

    Кол-во: 213

    "Позиция 436"

    "Мешки 120л для мусора 70х110см 10шт/рул сверхпрочные НХК, ГОСТ Р 50962-96"

    Кол-во: 272

    "Позиция 437"

    "Дырокол ATTACHE 6730 до 30л., металл.,с лин.,с рез.вставкой,серебр., гост 13143-88"

    Кол-во: 12

    "Позиция 438"

    "Ежедневник BRAUBERG, недатированный, А5, 148х218 мм, "Favorite" ("Фаворит"), "фактурная кожа", 160 л., темно-синий Артикул: 5277-224650 гост 9327-60"

    Кол-во: 31

    "Позиция 439"

    "Ежедневник недатированный А5 130*210мм Vivella, гладкая кожа, синий, Артикул: 5277-124275 ГОСТ 9327-60"

    Кол-во: 52

    "Позиция 440"

    "Зажим для бумаг 15 мм 12шт в упаковке металлические,черные, ГОСТ 28161-91"

    Кол-во: 29

    "Позиция 441"

    "Зажим для бумаг 19 мм 12шт в упаковке металлические,черные, ГОСТ 28161-91"

    Кол-во: 32

    "Позиция 442"

    "Зажим для бумаг 25мм, 12 штук в упаковке, ГОСТ 28161-91"

    Кол-во: 35

    "Позиция 443"

    "Зажим для бумаг 32 мм 12шт упаковке, ГОСТ 28161-91"

    Кол-во: 30

    "Позиция 444"

    "Зажим для бумаг 41 мм 12 шт./уп., ГОСТ 28161-91"

    Кол-во: 29

    "Позиция 445"

    "Калькулятор SDC-805BN, настольный, 8 разр., двойное питание, 125x102мм, оригинальный, Гост Р ИСО 9612-2013"

    Кол-во: 15

    "Позиция 446"

    "Канат полипропиленовый ППТ D-16 мм, тросовой свивки ГОСТ 30055-93"

    Кол-во: 260

    "Позиция 447"

    "Канифоль сосновая экстракционная марка А, туба 212 гр. ГОСТ 19113-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 448"

    "Карандаш Корректирующий (штрих) Kores Metal Tip 94030 8мл, ГОСТ Р 51506-99"

    Кол-во: 52

    "Позиция 449"

    "Карандаш чернографитный KOH-I-NOOR 1380 ASTRA с ластиком 1/12 HB, 001089, Код: 180139 гост 7.50-2002"

    Кол-во: 410

    "Позиция 450"

    "Кисть мочальная ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 56

    "Позиция 451"

    "Клей Момент 1 125мл ГОСТ 18992-80"

    Кол-во: 36

    "Позиция 452"

    "Клей секундный Loctite Super Fast универсал 3г изготовитель Henkel для надежного склеивания фарфора, керамики, металла, резины, кожи, дерева, бумаги, картона, пластиков, пробки в различных сочетаниях не пригоден для 80полиэтилена, тефлона и стиропора"

    Кол-во: 71

    "Позиция 453"

    "Клей ПВА ПВА-СУПЕР BRAUBERG (керамика, ткань, кожа, дерево, бумага, картон), 125 г,код 222927 ГОСТ 18992-80"

    Кол-во: 83

    "Позиция 454"

    "Клей-карандаш ERICH KRAUSE 21 г, 2368 1/20 Код: 222284 ГОСТ 25717-83."

    Кол-во: 137

    "Позиция 455"

    "Клейкие закладки 12*45 2-х вид 8цв.*25л. 21346 неон 822707 Код: 126699, ГОСТ 9327-60."

    Кол-во: 94

    "Позиция 456"

    "Книга учета Attache (96 листов в клетку, офсет, обложка - ламинированный картон),гост 6658-75"

    Кол-во: 36

    "Позиция 457"

    "Кнопки-гвоздики цветные упак.50шт gt200 3, ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 19

    "Позиция 458"

    "коврик ячеистый грязезащитный "Домино" 1000х1500х22 ГОСТ 4997-75"

    Кол-во: 7

    "Позиция 459"

    "Короб архивный, бумвинил, 10 см, на 900 л., цвет ассорти, Код 122805 гост 21479-87"

    Кол-во: 40

    "Позиция 460"

    "Короб архивный, бумвинил, 15 см, на 1400 л., цвет ассорти, Артикул: 5277-122806 гост 21479-87"

    Кол-во: 40

    "Позиция 461"

    "Краска штемпельная 27мл, синий, Арт. 3181, ГОСТ Р 51511-2001"

    Кол-во: 15

    "Позиция 462"

    "Ламинатор FS-57383, формат А3, толщ.пленки (1стор.) 80-125мкм, 30 см/мин, Код: 1020801 ТУ завод - изготовитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 463"

    "Ластик XPert mini (39х18х13), Арт. : 38186 ГОСТ 7338-90"

    Кол-во: 166

    "Позиция 464"

    "Ледоруб-топор с металлической ручкой (15х120) (сварной) ширина 15 см, длина ручки 120 см, вес 1,5 кг, ЛБ-3Б3 по ГОСТ 18578-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 465"

    "Линейка 30 см пластиковая черная, ГОСТ 427-75, Код: 063829 ГОСТ 8026-92"

    Кол-во: 46

    "Позиция 466"

    "Лоток для бумаг горизонтальный ATTACHE "Элегант" серый, черный упак 2 шт, Артикул 3099 гост 13199-88"

    Кол-во: 30

    "Позиция 467"

    "Лыжи ТАЕЖНЫЕ, дерево-пластик, промысловые широкие шириной 18 см, длина 165 см ГОСТ 17043-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 468"

    "Маркер Для СD ICO чёрный, 0,5 мм, Арт.267660 ГОСТ Р 50962-96"

    Кол-во: 37

    "Позиция 469"

    "Маркер Crown Multi marker перманентный черный артикул CPM-800 ГОСТ Р 50962-96"

    Кол-во: 19

    "Позиция 470"

    "Ручка шариковая ERICH KRAUSE "Ultra L-30", масляная, корпус прозрачный, 0,7 мм, синяя , ГОСТ 28937-91"

    Кол-во: 961

    "Позиция 471"

    "Батарейка Duracell AA Turbo 1,5в"

    Кол-во: 34

    "Позиция 472"

    "Батарейка Duracell AA/316/LR6, 1.5В, алкалиновые, 4 шт. в блистере"

    Кол-во: 5

    "Позиция 473"

    "Элемент питания Duracell Krona 6F22 9В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 474"

    "Балон портативный газовый массой 200гр, объем 520см3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 475"

    "Смазка универсальная WD-40 420 мл с трубочкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 476"

    "Замок навесной контрольный ВС-5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 477"

    "Замок навесной Fit № 67191, ширина 40 мм, всепогодный замок, пластиковый чехол на корпусе, специальная заглушка отверстия для ключа"

    Кол-во: 35

    "Позиция 478"

    "Маркер EDDING 8750/49 для промышленной графики белый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 479"

    "Блок для заметок 9х9х900 л белый не склеенный"

    Кол-во: 35

    "Позиция 480"

    "Блок бумаги для заметок самоклеящейся 76х76мм зеленый 100 листов в упаковке"

    Кол-во: 50

    "Позиция 481"

    "Блокнот перекидной А5, 70 л. обложка фактурный картон, скрепление-спираль"

    Кол-во: 20

    "Позиция 482"

    "Бумага Снегурочка А4 для офисной техники 210х297мм плотность 80г/м2 белизна 96% 500 листов в пачке"

    Кол-во: 900

    "Позиция 483"

    "Бумага A1 24"(0.61) x 45,7 м, 90 г/м2 (C6019B)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 484"

    "Дырокол Partner"

    Кол-во: 20

    "Позиция 485"

    "Ежедневник Favorite"

    Кол-во: 40

    "Позиция 486"

    "Зажимы для бумаг"

    Кол-во: 30

    "Позиция 487"

    "Закладки самоклеящиеся"

    Кол-во: 30

    "Позиция 488"

    "Калькулятор SDC-888T"

    Кол-во: 10

    "Позиция 489"

    "Карандаши чернографитные Black Jack"

    Кол-во: 20

    "Позиция 490"

    "Клей-карандаш"

    Кол-во: 20

    "Позиция 491"

    "Книга учета А4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 492"

    "Папка с завязками А4,"

    Кол-во: 50

    "Позиция 493"

    "Жидкость корректирующая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 494"

    "Маркер (набор) EDDING Е345"

    Кол-во: 30

    "Позиция 495"

    "Книга учета"

    Кол-во: 2

    "Позиция 496"

    "Насадка для швабры МОП"

    Кол-во: 20

    "Позиция 497"

    "Ведро на колесах с отжимом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 498"

    "Швабра для мытья окон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 499"

    "Магнитная щетка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 500"

    "Папка на молнии пластиковая А4,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 501"

    "Файл-вкладыш А4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 502"

    "Краска штемпельная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 503"

    "Шило канцелярскоe"

    Кол-во: 2

    "Позиция 504"

    "Скрепки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 505"

    "Пакеты полиэтиленовые почтовые"

    Кол-во: 20

    "Позиция 506"

    "Папка Contract"

    Кол-во: 10

    "Позиция 507"

    "Скотч"

    Кол-во: 10

    "Позиция 508"

    "Папка-уголок BRAUBERG, жесткая, синяя, 0,15 мм гост 21479-87"

    Кол-во: 130

    "Позиция 509"

    "Ластик Koh-I-Noor 300"

    Кол-во: 20

    "Позиция 510"

    "Корзина для мусора 10л"

    Кол-во: 56

    "Позиция 511"

    "Краска штемпельная синяя 45 мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 512"

    "Ластик ERICH KRAUSE «NICE LITTLE THING», 32х15х12мм, белая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 513"

    "Линейка деревянная 40 см"

    Кол-во: 20

    "Позиция 514"

    "Ведро пластмассовое 10 л"

    Кол-во: 55

    "Позиция 515"

    "Сплит-система Kentatsu (9 мод) KSGMA26HFAN1 / KSRMA26HFAN1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 516"

    "Фильтр для воды Аквафор-Трио Норма"

    Кол-во: 16

    "Позиция 517"

    "Фильтрующий модуль сменный Аквафор В520-12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 518"

    "Мойка высокого давления АМ-110/2000В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 519"

    "Обогреватель масляный мощность 1,5 кВт 7 секций"

    Кол-во: 6

    "Позиция 520"

    "Вентилятор напольный МИКМА 4105"

    Кол-во: 5

    "Позиция 521"

    "Воздухоувлажнитель V-700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 522"

    "Машина стиральная автомат LG F10B8QD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 523"

    "Печь микроволновая 20л механическое управление LG, BBK, Рубин или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 524"

    "Пылесос "Умница" ПЦ-2200+ 2,2 кВт без мешка для сбора пыли"

    Кол-во: 2

    "Позиция 525"

    "Холодильник двухкамерный Саратов 264 (КШД-150/30)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 526"

    "Холодильник однокамерный Саратов 452 (КШ-120)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 527"

    "Чайник электрический 1,7 л Ладомир, Delta или аналог"

    Кол-во: 54

    "Позиция 528"

    "Мыло жидкое емкость 5 л Изабелла"

    Кол-во: 97

    "Позиция 529"

    "Мыло туалетное 100 гр"

    Кол-во: 17016

    "Позиция 530"

    "Порошок стиральный Лотос-М Универсал 400 гр. в упаковке"

    Кол-во: 503

    "Позиция 531"

    "Лента сигнальная бело-красная 250 метров"

    Кол-во: 44

    "Позиция 532"

    "Дихлофос 190 мл"

    Кол-во: 72

    "Позиция 533"

    "Паста чистящая "Санита""

    Кол-во: 110

    "Позиция 534"

    "Смазка универсальная WD-40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 535"

    "Точилка Agent 002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 536"

    "Степлер Partner"

    Кол-во: 10

    "Позиция 537"

    "Зажим для бумаги, 32 мм, 12 шт в упаковке, ГОСТ 28161-89"

    Кол-во: 32

    "Позиция 538"

    "Скотч 19х33"

    Кол-во: 110

    "Позиция 539"

    "Нож канцелярский STAFF 18мм, фиксатор, цв.корп. ассорти, упак. с европодвесом, ГОСТ 21239-93"

    Кол-во: 54

    "Позиция 540"

    "Ножницы канцелярские "SoftLinie" 17 см ГОСТ 14294-75 1256590"

    Кол-во: 26

    "Позиция 541"

    "Замок навесной ЧАЗ ВС2-9 ГОСТ 5089-2011"

    Кол-во: 36

    "Позиция 542"

    "Грабли веерные Артикул: ГВ15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 543"

    "Автоматическое зарядно-питающее устройство УЗПС 24-40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 544"

    "Элемент питания AAA (LR03/MN2400), 1,5В Duracell"

    Кол-во: 210

    "Позиция 545"

    "Журнал, кабельный ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 546"

    "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, ГОСТ Р 7.0.8-2013"

    Кол-во: 12

    "Позиция 547"

    "Папка-скоросшиватель с пружин. мех., Attache 17мм, синий, артикул 33051 ГОСТ 21479-87"

    Кол-во: 10

    "Позиция 548"

    "Корректор 20 гр на быстросохнущей основе"

    Кол-во: 142

    "Позиция 549"

    "Термопереплетчик Fellowes Helios60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 550"

    "Папка адресная, синяя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 551"

    "Папка А4 2 кольца 25 мм пластик"

    Кол-во: 50

    "Позиция 552"

    "Вата хирургическая стерильная 100г, ГОСТ 5556-81"

    Кол-во: 2

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