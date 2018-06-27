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    Главная / Торги / Поставка ЗИП для ЭСН для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (0056/18/4.3/0022013/ДШельф/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

    Поставка ЗИП для ЭСН для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (0056/18/4.3/0022013/ДШельф/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 09:0027.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556537Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП для ЭСНСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806556537

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0022013/ДШельф

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ЗИП для ЭСН для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (0056/18/4.3/0022013/ДШельф/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 17:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 22013.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам от 05.07.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЗИП для ЭСН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.06.2018 09:00 GMT +327.06.2018 09:0027.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556537Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП для ЭСНСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.06.2018 09:1027.06.2018 09:1027.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556537Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП для ЭСНСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    11.07.2018 15:0011.07.2018 15:0011.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556537Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП для ЭСНСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.07.201811.07.2018 15:0011.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556537Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП для ЭСНСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗИП для ЭСН

    Начальная цена

    15 328 575,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Классификатор ОКПД2

    26.51.85.130

    Комплектующие (запасные части) термостатов, стабилизаторов давления и приборов автоматических регулирующих и контрольно-измерительных прочих, не имеющие самостоятельных группировок

    28.29.13.120

    Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания

    19.20.29.211

    Смазки пластичные

    28.15.10.110

    Подшипники качения шариковые

    29.31.21.110

    Свечи зажигания

    28.29.13.130

    Фильтры очистки воздуха всасывающие для двигателей внутреннего сгорания

    28.29.13.110

    Фильтры очистки масла для двигателей внутреннего сгорания

    27.20.11

    Элементы первичные и батареи первичных элементов

    26.51.70.110

    Термостаты

    29.31.21.160

    Катушки зажигания

    20.59.43.120

    Антифризы

    28.13.25

    Турбокомпрессоры

    28.13.11.130

    Насосы для охлаждающей жидкости

    29.31.22

    Стартеры и стартер-генераторы; прочие генераторы, прочее оборудование

    28.29.12.130

    Фильтры жидкостные

    29.32.30.134

    Трубки и шланги, в том числе витые шланги гидравлических систем тормозного привода, сцепления и рулевого привода

    27.11.61.120

    Комплектующие (запасные части) генераторов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    46.1

    Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шланг в сборе 501-0760"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Уплотнение кольцевое 4066785"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Уплотнение кольцевое 4066380"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Натяжитель ремня 3937553"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Фильтр охлаждающей жидкости WF2073"

    Кол-во: 14

    "Позиция 6"

    "Шланг гибкий 4097644"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Уплотнение термостата 3092399"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Уплотнение кольцевое 137075"

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "Ремень привода вентилятора 3288867"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Уплотнение кольцевое 3089019"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Прокладка модуль давления 3929938"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Хомут 503-1872-09"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Шланг радиатора 503-1726"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Зажим болт Т-образной головкой 3179846"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Уплотнительная прокладка клапанной крышки 3905449"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Прокладка 3082132"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Хомут 503-1872-05"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Переходник трубный 505-2048"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Переходник трубный 505-2083"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Переходник трубный 505-2085"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Переходник трубный 505-2074"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Переходник трубный 505-2077"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Клапан запорный 504-2061"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Хомут шланга 503-1872-01"

    Кол-во: 16

    "Позиция 25"

    "Элемент воздушного фильтра AF25544"

    Кол-во: 52

    "Позиция 26"

    "Уплотнительная прокладка крышки рокерных рычагов 3332291"

    Кол-во: 64

    "Позиция 27"

    "Помпа водяная HT 4066594 или 4066595"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Помпа водяная LT 4085944"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Шланг в сборе 501-0823"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Рем комплект турбокомпрессор 4025150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Водяная помпа подшипник S 16054"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Водяная помпа подшипник S 16069"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Сильфон 4006241"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Рем комплект помпа 4089359"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Уплотнительная прокладка клапанной крышки 4006217"

    Кол-во: 24

    "Позиция 36"

    "Хомут 3089308"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Уплотнение кольцевое 4066223"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Уплотнение кольцевое 4066222"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Стартер 3332269"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Уплотнительное кольцо адаптера свечи зажигания верхнее 120554"

    Кол-во: 48

    "Позиция 41"

    "Шланг в сборе (2280мм) 501-0819"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Воздушный фильтр AF-27278"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Шланг в сборе (1665мм) 501-0820"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Сильфон 4066961"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Термостат LT 4065566"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Шланг гибкий 4100997"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Уплотнительное кольцо адаптера свечи зажигания нижнее 3087911"

    Кол-во: 48

    "Позиция 48"

    "Воздушный фильтр AH-19037"

    Кол-во: 18

    "Позиция 49"

    "Муфта с наружной резьбой 3090419"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Топливный фильтр FS-1006"

    Кол-во: 40

    "Позиция 51"

    "Зарядный генератор CUMMINS 24V 55A 4094998"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Прокладка, водяная помпа опора 4089307"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Прокладка крышки распредвала 4085924"

    Кол-во: 22

    "Позиция 54"

    "Компенсатор сильфонный BS4504 PN16 101 80 NMA ILI BDP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Шланг гибкий 4066762"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Уплотнение кольцевое 4100660"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Воздушный фильтр AF-25593"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Прокладка впускной коллектор 4066480"

    Кол-во: 8

    "Позиция 59"

    "Фильтр смазочного масла (перепускные) LF3325 или LF9325"

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Фильтр смазочного масла LF 9009"

    Кол-во: 14

    "Позиция 61"

    "Шланг паровой 503-2204-09"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Шланг гибкий 4067137"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Компенсатор сильфонный осевой фланцевый КCОФ/Фр.Э-Н 125-16-60 DN 125 мм, PN16 Бар DN 125 мм, PN16 Бар. Осевой ход: 60 (+/-30) мм. L330 мм. t расч +200 оС, t max рабочая +427C. Материал: многослойный сильфон: нержавеющая сталь AISI 304L; внутренн"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Кольцо уплотнительное 4097873"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "Хомут 503-2373"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Уплотнение кольцевое 4097873"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Cмазка подшипника генератора Kluber Asonic GHY72"

    Кол-во: 7

    "Позиция 68"

    "Подшипник передний NTN 6208 NC3 Japan, с уплотнительным кольцом на наружной обойме, + 2 сальника под это двигатель вертикальной установки"

    Кол-во: 32

    "Позиция 69"

    "Масляный фильтр LF9050"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Свеча зажигания OBSOLET 2866879"

    Кол-во: 16

    "Позиция 71"

    "Фильтр воздушный AF25544"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Водяной фильтр WF2075"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Фильтрующий элемент 4011521"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Фильтр воздушный AF25545"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Катушка 4327850"

    Кол-во: 16

    "Позиция 76"

    "Фильтрующий элемент 4011553"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Батарея 0300-5795"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Батарея 0249-0821"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Хомут 0503-2923"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Патрубок 60985"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Кольцо уплотнительное 69653"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Прокладка 3089247"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Уплотнение 3099408"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Кольцо 3627961"

    Кол-во: 7

    "Позиция 85"

    "Термостат 3629205"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Кольцо уплотнительное 3900833"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Набор прокладок 4089200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Датчик 3645857"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Водяной насос 4089249NX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Прокладка 4066360"

    Кол-во: 16

    "Позиция 91"

    "Прокладка фланец 4066496"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Муфта гибкая 4067081"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Шланг 4080544"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Головка цилиндра 3641571NX"

    Кол-во: 16

    "Позиция 95"

    "Прокладка 3082315"

    Кол-во: 16

    "Позиция 96"

    "Прокладка 3171499"

    Кол-во: 16

    "Позиция 97"

    "Прокладка 4086225"

    Кол-во: 16

    "Позиция 98"

    "Уплотнение 3081695"

    Кол-во: 32

    "Позиция 99"

    "Прокладка 3089319"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Прокладка 3332000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Уплотнение 3678912"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Катушка зажигания 2881127"

    Кол-во: 16

    "Позиция 103"

    "Крышка клапанной коробки 4924325"

    Кол-во: 16

    "Позиция 104"

    "Ремкомплект водяного насоса 4919913"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Жидкость охлаждающая (208л) CC 2826 M"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Траверса 364153500"

    Кол-во: 32

    "Позиция 107"

    "Турбокомпрессор 3599346 HX-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Компенсатор сильфонный осевой фланцевый DN 65 мм, PN 16 Бар КCОФ/Фр.Э-Н 65-16-60 Осевой ход: 60 (+/-30) мм. L330 мм. t расч +200 оС, t max рабочая +427C. Материал: многослойный сильфон: нержавеющая сталь AISI 304L; внутренний экран: ст.12Х18Н10Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Хомут 3332164"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "Прокладка переходник 4097618"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Уплотнение кольцевое 4067162"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Прокладка, водяная помпа опора 3007512"

    Кол-во: 7

    "Позиция 113"

    "Шланг радиатора 503-1728"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Хомут 503-1870-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Уплотнение кольцевое 4097510"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Переходник, трубный фитинг 3171839"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Прокладка головки фильтра 4066135"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Хомут V-образная лента 3599931"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Прокладка головки фильтра 4066136"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Уплотнение кольцевое 216187"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Прокладка водяная помпа 3332391"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Колено, муфта с наружной резьбой 3171973"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Уплотнительное кольцо 3033248"

    Кол-во: 4

    "Позиция 124"

    "Уплотнение кольцевое 3678606"

    Кол-во: 3

    "Позиция 125"

    "Уплотнение кольцевое 3023066"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Шланг гибкий (для смазки цапфовой втулки) AS4020SL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Прокладка плоская 4095546"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Прокладка, водяная помпа 3089261"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Прокладка соединение 4066606"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Уплотнение кольцевое 145589"

    Кол-во: 6

    "Позиция 131"

    "Кольцо уплотнительное 3678846"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Уплотнение кольцевое 206457"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Уплотнение кольцевое 3075658"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Переходник, трубный фитинг 3171840"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Прокладка, водяная помпа опора 3089262"

    Кол-во: 4

    "Позиция 136"

    "Шланг гибкий 4097641"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Уплотнение кольцевое 3679139"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Хомут 43828D"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "Уплотнение кольцевое 3922794"

    Кол-во: 4

    "Позиция 140"

    "Муфта с наружной резьбой 3331838"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Уплотнение кольцевое 131026"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Хомут шланга 43828F"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Шланг паровой 503-2204-06"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Генератор зарядный для электроагрегатов Cummins C900D5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Фильтр охлаждающей жидкости WF2076"

    Кол-во: 36

    "Позиция 146"

    "Переходник трубный 231-0402-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Шланг гибкий 4067136"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Уплотнение под свечи зажигания 3072541"

    Кол-во: 48

    "Позиция 149"

    "Уплотнительная прокладка клапанной крышки 3629140"

    Кол-во: 96

    "Позиция 150"

    "Шланг гладкий 4100590"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Прокладка, водяная помпа опора 3332299"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Шланг гибкий 4097640"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Шланг в сборе 501-0781"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Прокладка катушки зажигания 4067146"

    Кол-во: 48

    "Позиция 155"

    "Фильтр смазочного масла (полнопроточный) LF-777"

    Кол-во: 20

    "Позиция 156"

    "Шланг паровой 503-2204-08"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Уплотнение водяная помпа 3634007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Муфта с наружной резьбой 3331873"

    Кол-во: 4

    "Позиция 159"

    "Уплотнение масляное 3634146"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Шланг в сборе 501-0822"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Термостат 4095527"

    Кол-во: 4

    "Позиция 162"

    "Уплотнение кольцевое 4097873"

    Кол-во: 4

    "Позиция 163"

    "Прокладка корпуса термостата 4095558"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Фильтр смазочного масла LF670"

    Кол-во: 20

    "Позиция 165"

    "Прокладка, крышка корпуса термостата 4066850"

    Кол-во: 4

    "Позиция 166"

    "Топливный фильтр FS-1251"

    Кол-во: 18

    "Позиция 167"

    "Шланг паровой 503-2204-07"

    Кол-во: 2

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