Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стандарт-титр натрий хлористый 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Раствор электролита для кислородного электрода InLab605, каталожный № 51340294 Mettler Toledo, флакон 25 мл" Кол-во: 10

"Позиция 3" "Индикатор индигокармин чда 50 г" Кол-во: 0

"Позиция 4" "Индикатор Эриохром черный Т (хромоген черный ЕТ-00) ЧДА фасовка 0,05 кг" Кол-во: 0

"Позиция 5" "Индикатор Тимоловый синий ЧДА 0,03кг" Кол-во: 0

"Позиция 6" "Реактив Несслера ЧДА ТУ 6-09-2089-77" Кол-во: 0

"Позиция 7" "Кислота соляная ОСЧ фасовка 1,2 кг" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Формальдегид 37% водный раствор стабилизированный метанолом технический высший сорт 1кг, каталожный номер 7-41751" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Казеин технический кислотный в зерне высшего сорта 25кг" Кол-во: 50

"Позиция 11" "Бензол ХЧ 0,9кг" Кол-во: 5

"Позиция 12" "Натрий гидроокись ХЧ 0,1кг" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Реактив Грисса ЧДА ТУ 6-09-3569-86" Кол-во: 0

"Позиция 14" "Натрий азид для синтеза 8223350100 Merck, фасовка 0,1 кг" Кол-во: 0

"Позиция 15" "Топливо дизельное контрольное с высоким цетановым числом Diesel Cetane CK Fuel High канистра 5л" Кол-во: 75

"Позиция 16" "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия pH=4,01 в упаковке 6 ампул" Кол-во: 19

"Позиция 17" "Натрий тетраборнокислый 10-водный ХЧ 0,5кг, каталожный номер 7-49122" Кол-во: 0

"Позиция 18" "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н упаковка 10 ампул, 1 ампула 18,6гр ТУ 6-09-2540-87" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Стандарт-титр Кислота азотная 0,1Н" Кол-во: 2

"Позиция 20" "3-нитрофенол (м-нитрофенол) ЧДА 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 21" "Калий гидроокись ХЧ 0,1кг" Кол-во: 7

"Позиция 22" "Натрий углекислый безводный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 23" "Натрий сернистый 9-водный ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 24" "Натрий сернистокислый безводный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 25" "Индикатор алюминон ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 26" "Стандарт-титр калий марганцовокислый,0,1Н, в упаковке 10шт" Кол-во: 7

"Позиция 27" "Желатин пищевой П-11 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 28" "Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 29" "Спирт изопропиловый ЧДА 0,8кг" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Барий гидроокись 8-водный ХЧ 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 31" "н-Гептан для хроматографии, содержание основного вещества не менее 99,9%, фасовка 0,68 кг" Кол-во: 14

"Позиция 32" "Индикатор 1.5-Дифенилкарбазид ЧДА 0,05 кг" Кол-во: 0

"Позиция 33" "Аммоний молибденовокислый 4-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 34" "Калий фталевокислый кислый ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 35" "Реактив Фишера катодный раствор КФИ-КАТОД бутылка 1л" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Кислота соляная ЧДА 1,2кг" Кол-во: 4

"Позиция 37" "Кальций хлорид обезвоженный (кальций хлористый) Ч ТУ 6-09-4711-81" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Глицерин ЧДА 1,2кг" Кол-во: 40

"Позиция 39" "Квасцы железоаммонийные ЧДА 0,4кг" Кол-во: 0

"Позиция 40" "Калий хлористый ХЧ 0,1кг" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА 0,1кг, каталожный номер 7-48700" Кол-во: 0

"Позиция 42" "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н упаковка 10 ампул, 1 ампула 18,6гр ТУ 6-09-2540-87" Кол-во: 1

"Позиция 43" "Калий двухромово-кислый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 12

"Позиция 44" "Натрий лимоннокислый 5,5-водный хч фасовка 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 45" "Кальций хлористый безводный в гранулах ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 46" "Реактив Несслера ЧДА ТУ 6-09-2089-77" Кол-во: 4

"Позиция 47" "Буферный раствор со значением pH=7,00 – рабочий эталон рН 2-го разряда БР-рН(рН=7,00), 270 мл" Кол-во: 5

"Позиция 48" "Эфир диэтиловый (эфир этиловый уксусной кислоты, этилацетат) ЧДА 0,7 кг" Кол-во: 0

"Позиция 49" "Аммиак водный ОСЧ 0,9кг" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Кислота фенилантраниловая ЧДА 50г" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Квасцы алюмоаммонийные ЧДА 0,2кг" Кол-во: 0

"Позиция 52" "Ацетон ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 99,7%, фасовка 0,8 кг." Кол-во: 13

"Позиция 53" "Цинк гранулированный чистый для анализа" Кол-во: 0

"Позиция 54" "Натрий углекислый кислый ХЧ 1кг" Кол-во: 20

"Позиция 55" "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 56" "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,9кг" Кол-во: 2

"Позиция 57" "Аммоний надсернокислый ХЧ 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Фуксин основной ЧДА 0,05 кг" Кол-во: 0

"Позиция 59" "Бензол ХЧ 0,9кг" Кол-во: 0

"Позиция 60" "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия pH=4,01 в упаковке 6 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА фасовка 0,4кг" Кол-во: 0

"Позиция 62" "Калий-натрий виннокислый 4-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 63" "Стандарт-титр серебро азотнокислое 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Глицерин ЧДА 1,2кг" Кол-во: 3

"Позиция 65" "Эфир этиловый технический 1л" Кол-во: 2

"Позиция 66" "1-Метилнафталин эталонный-1 массовая доля не менее 98,0% фасовка 1л" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Уголь активный древесный дробленый марки БАУ-А (для ликероводочного производства и для адсорбции из растворов и водных сред) ГОСТ 6217-74" Кол-во: 0

"Позиция 68" "Натрий фосфорно-кислый 2-замещенный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 69" "Кислота соляная ХЧ 0,6кг" Кол-во: 44

"Позиция 70" "Барий гидроокись 8-водный ХЧ 0,5кг" Кол-во: 3

"Позиция 71" "Стандарт-титр натрий гидроокись 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Барий хлористый 2-водный ЧДА 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Силикагель окрашенный для флуоресцентно-индикаторной адсорбции № 80675 UOP - LLC, упаковка 40г" Кол-во: 0

"Позиция 74" "Индикатор Мурексид ЧДА 0,03кг, каталожный номер 7-01030" Кол-во: 0

"Позиция 75" "Толуол ЧДА 0,86 кг" Кол-во: 37

"Позиция 76" "Алюминий оксид ЧДА 1кг, каталожный номер 7-43200" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Гептан нормальный эталонный 0,7кг" Кол-во: 4

"Позиция 78" "Кислота серная ОСЧ 1,8кг" Кол-во: 10

"Позиция 79" "Индикатор Акридиновый желтый чда 25 г" Кол-во: 0

"Позиция 80" "Латекс синтетический полистирольный ПС-100 0,1кг" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Кальций хлорид обезвоженный (кальций хлористый) Ч ТУ 6-09-4711-81" Кол-во: 10

"Позиция 82" "Натрий углекислый кислый ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 83" "Кислота борная ЧДА 0,8кг, каталожный номер 7-44920" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Индикатор фенолфталеин ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 85" "Кислота фенилантраниловая ЧДА 0,05кг, каталожный номер 7-56246" Кол-во: 0

"Позиция 86" "Калий йодистый ЧДА 1кг" Кол-во: 3

"Позиция 87" "Цеолит CaA диаметр 1-2мм ТУ 2163-004-05766557-97" Кол-во: 0

"Позиция 88" "Кислота сульфаниловая ЧДА 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Кадмий ацетат 2-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 90" "Натрий додецилсульфат ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 91" "Диметилсульфоксид ХЧ (С2Н6SO), фасовка 1 л" Кол-во: 9

"Позиция 92" "Кислота винная ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 93" "Кислота сульфаминовая ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 94" "Толуол ЧДА 0,86 кг" Кол-во: 778

"Позиция 95" "Натрий хлористый ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-56185" Кол-во: 0

"Позиция 96" "Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 97" "Стандарт-титр кислота серная 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 3

"Позиция 98" "Квасцы алюмокалиевые ЧДА 0,1кг" Кол-во: 2

"Позиция 99" "Кислота салициловая ЧДА 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Известь натронная (поглотитель химический известковый) ХП-И 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Дитизон (1,5-дифенилтиокарбазон) ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 102" "Углерод четыреххлористый ХЧ 1,6 кг 7-50890" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Кадмий сернокислый,квалификация химически чистый(ХЧ) ГОСТ 4456-75" Кол-во: 0

"Позиция 104" "Железо треххлористое 6-водное Ч 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 105" "Стандарт-титр pH-метрия рН=3,56 в упаковке 6 ампул" Кол-во: 3

"Позиция 106" "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.100-97 РД 118.2.1-85" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Сероуглерод с содерожанием основного вещества не менее 99,9% каталожный номер 31627-1L фирмы Sigma-Aldrich фасовка 1 литр" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1Н в упаковке 10 штук" Кол-во: 3

"Позиция 109" "н-Гептан для хроматографии, содержание основного вещества не менее 99,9%, фасовка 0,68 кг" Кол-во: 8

"Позиция 110" "Индикатор хромовый темно-синий ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 111" "Перекись водорода 30% ХЧ 1кг" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Толуол ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 96,7%, фасовка 0,86 кг." Кол-во: 10

"Позиция 113" "Трилон Б ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 114" "Гексан ОСЧ 0,66кг" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Серебро сернокислое ХЧ 100г" Кол-во: 200

"Позиция 116" "Кислота щавелевая ХЧ 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 117" "Изооктан эталонный (2,2,4-триметилпентан) 0,7кг" Кол-во: 7

"Позиция 118" "Цетан эталонный (гексадекан) 0,6кг" Кол-во: 52

"Позиция 119" "Натрий гидроокись ХЧ 0,1кг" Кол-во: 3

"Позиция 120" "Гексан ОСЧ 0,66кг" Кол-во: 15

"Позиция 121" "Квасцы железоаммонийные ЧДА 0,4кг" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Кислота борная ОСЧ" Кол-во: 6

"Позиция 123" "Аммоний азотнокислый ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 124" "Анилин ЧДА 1кг" Кол-во: 4

"Позиция 125" "Кислота соляная ХЧ 0,6кг" Кол-во: 4

"Позиция 126" "Тиомочевина ЧДА ГОСТ 6344-73" Кол-во: 0

"Позиция 127" "Калий хлористый ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 128" "Глицерин ЧДА 1,2кг" Кол-во: 12

"Позиция 129" "Толуол ЧДА 0,86 кг" Кол-во: 27

"Позиция 130" "Аммоний роданистый ХЧ" Кол-во: 0

"Позиция 131" "Индикатор нитразиновый желтый,чда. Содержание основного вещества 65%.Внешний вид коричневый порошок. Фасовка 0,05 кг" Кол-во: 0

"Позиция 132" "Натрий бифенил 1М в диэтиловом эфире этиленгликоля, фасовка - ампула (шприц) 15 мл." Кол-во: 30

"Позиция 133" "Реактив Несслера ЧДА ТУ 6-09-2089-77" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Дибутилфталат высший сорт фасовка 1 кг" Кол-во: 50

"Позиция 135" "Спирт амиловый химически чистый для хроматографии, фасовка - 1кг." Кол-во: 1

"Позиция 136" "Калий йодноватокислый ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 137" "Латекс синтетический полистирольный ПС-100 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 138" "Кислота щавелевая ХЧ 0,5кг" Кол-во: 50

"Позиция 139" "Индикатор Метиленовый голубой ЧДА 0,01кг, каталожный номер 7-02220" Кол-во: 0

"Позиция 140" "Калий йодистый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Стандарт-титр натрий гидроокись 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Серебро азотнокислое ХЧ фасовка 50 г" Кол-во: 300

"Позиция 143" "Спирт изопропиловый ХЧ 1кг" Кол-во: 12

"Позиция 144" "Гептан нормальный эталонный 0,7кг" Кол-во: 21

"Позиция 145" "Серебро азотнокислое ХЧ фасовка 50 г" Кол-во: 200

"Позиция 146" "Эфир петролейный 70/100 технический, фасовка 0,7 кг" Кол-во: 8

"Позиция 147" "Натрий гидроокись ХЧ 0,1кг" Кол-во: 2

"Позиция 148" "н-Октан хч массовая доля не менее 97% фасовка 0,7 кг" Кол-во: 0

"Позиция 149" "Реактив Фишера раствор катодный Аква М-Кулон CG кат.№ 840 фасовка 10ампул х 5мл" Кол-во: 3

"Позиция 150" "Трикаприлметиламмоний хлорид (Аликвот 336) каталожный номер 194972500 Acros Organics, фасовка 250мл" Кол-во: 8

"Позиция 151" "Марганец (II) сернокислый 5-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 4

"Позиция 152" "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 153" "Тетрахлорэтилен для анализа вод и почв (АВП) на нефтепродукты (перхлорэтилен) 99,5% 1,6кг" Кол-во: 44

"Позиция 154" "Метилизобутилкетон хч массовая доля не менее 99,5%, фасовка 0,8 кг" Кол-во: 8

"Позиция 155" "Кислота лимонная 1-водная ЧДА ГОСТ 3652-69" Кол-во: 3

"Позиция 156" "Кислота соляная ОСЧ фасовка 1,2 кг" Кол-во: 2

"Позиция 157" "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 4

"Позиция 158" "Индикаторная бумага универсальная рН 0-12, в упаковке 100 штук" Кол-во: 6

"Позиция 159" "Кислота лимонная 1-водная ХЧ ГОСТ 3652-69" Кол-во: 5

"Позиция 160" "Изооктан эталонный (2,2,4-триметилпентан) 0,7кг" Кол-во: 2

"Позиция 161" "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-50115" Кол-во: 0

"Позиция 162" "Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 3

"Позиция 163" "Аммоний хлористый ЧДА 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 164" "Кислота азотная 65% ОСЧ 18-4 0,7кг, каталожный номер 7-43075" Кол-во: 1

"Позиция 165" "Барий хлористый 2-водный ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 166" "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА фасовка 0,4кг" Кол-во: 1

"Позиция 167" "Кислота щавелевая 2-водная ЧДА 0,5кг" Кол-во: 2

"Позиция 168" "Магний сернокислый 7-водный ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-56130" Кол-во: 0

"Позиция 169" "Стандарт титр Натрий хлористый 0,1 Н, упаковка по 10 ампул, 1 ампула - 5 ,84гр. ТУ 2642-001-33813273-97" Кол-во: 6

"Позиция 170" "Алюминий сернокислый 18-водный ЧДА 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 171" "Калий гидроокись ХЧ 0,1кг" Кол-во: 3

"Позиция 172" "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.100-97 РД 118.2.1-85" Кол-во: 5

"Позиция 173" "Гидроксиламин солянокислый ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 174" "Индикатор крахмал растворимый ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 175" "Кислота фосфорная ХЧ 1,7кг" Кол-во: 1

"Позиция 176" "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 177" "Нефрас-С 50/170" Кол-во: 20

"Позиция 178" "Стандарт-титр Кислота азотная 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 179" "Калий хромово-кислый ХЧ 0,5кг, каталожный номер 7-06095" Кол-во: 0

"Позиция 180" "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА фасовка 0,025кг ТУ 6-09-5171-84" Кол-во: 0

"Позиция 181" "Силикагель технический гранулированный крупнопористый активированный АСКГ 1кг" Кол-во: 2

"Позиция 182" "Натрий сернокислый безводный ХЧ 1 кг" Кол-во: 1

"Позиция 183" "Кислота азотная 70% ОСЧ фасовка 1,4 кг" Кол-во: 2

"Позиция 184" "Хром(III) азотнокислый 9-водный ЧДА 0,05кг, ГОСТ 4471-78" Кол-во: 0

"Позиция 185" "Кислота лимонная 1-водная ЧДА ГОСТ 3652-69" Кол-во: 0

"Позиция 186" "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=9,18 в упаковке 6 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 187" "Уголь активный ОУ-А осветляющий древесный порошкообразный 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 188" "Калий железистосинеродистый 3-водный ЧДА ГОСТ 4207-75" Кол-во: 0

"Позиция 189" "Кислота фенилантраниловая ЧДА 50г" Кол-во: 2

"Позиция 190" "Медь (II) сернокислая 5-водная ЧДА 1кг" Кол-во: 2

"Позиция 191" "Масло вазелиновое медицинское 500мл" Кол-во: 4

"Позиция 192" "Кислота янтарная ЧДА ГОСТ 6341-75" Кол-во: 0

"Позиция 193" "Перекись водорода 30% ОСЧ фасовка 1,1 кг" Кол-во: 3

"Позиция 194" "Стандарт-титр йод 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 195" "Калий фосфорнокислый 1-замещенный ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 196" "Натрий хлористый ЧДА 0,5кг" Кол-во: 4

"Позиция 197" "Аммиак водный ОСЧ 0,9кг" Кол-во: 63

"Позиция 198" "Ацетон ЧДА 0,8кг" Кол-во: 99

"Позиция 199" "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия 3-го разряда, тип 1, pH=1,65, в упаковке 6 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 200" "Серебро азотнокислое ХЧ фасовка 50 г" Кол-во: 50

"Позиция 201" "Никель(II) азотнокислый 6-водный ЧДА 1кг, каталожный номер 7-49664" Кол-во: 1

"Позиция 202" "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,9кг" Кол-во: 0

"Позиция 203" "Вещество вспомогательное (смачиватель) ОП-10, фасовка 20 л" Кол-во: 20

"Позиция 204" "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н упаковка 10 ампул, 1 ампула 18,6гр ТУ 6-09-2540-87" Кол-во: 10

"Позиция 205" "Йод ОСЧ 20-3 концентрация йода не менее 99,9%, фасовка 0,95кг" Кол-во: 0

"Позиция 206" "Сера элементарная ОСЧ 0,1 кг" Кол-во: 0

"Позиция 207" "Алюминий-никель (сплав Ренея) 50/50 размер зерен 0,071- 0,28мм, фасовка 3 кг" Кол-во: 3

"Позиция 208" "Гексан ХЧ для хроматографии фасовка 1л/0,6кг" Кол-во: 7

"Позиция 209" "Изооктан эталонный (2,2,4-триметилпентан) 0,7кг" Кол-во: 1000

"Позиция 210" "Кислота азотная ХЧ 1,4кг" Кол-во: 2

"Позиция 211" "Стандарт-титр натрий хлористый 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 4

"Позиция 212" "Кислота азотная 70% ОСЧ фасовка 1,4 кг" Кол-во: 7

"Позиция 213" "Барий хлористый 2-водный ХЧ 0,1кг" Кол-во: 4

"Позиция 214" "Ацетон ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 99,7%, фасовка 0,8 кг." Кол-во: 4

"Позиция 215" "Изооктан ХЧ без хлора и серы ТУ 2631-082-44493179-02 с изм.1 фасовка 0,69кг" Кол-во: 2

"Позиция 216" "Дибутилфталат высший сорт фасовка 1 кг" Кол-во: 1

"Позиция 217" "Магний хлорнокислый безводный Ч 0,1кг, каталожный номер 7-07345" Кол-во: 0

"Позиция 218" "Стандарт-титр рН-метрия комплект 1-6 для приготовления буферных растворов рабочих эталонов pH 3-го разряда, 6 ампул с рН 1,65; 4,01; 3 ,56; 6,86; 9,18; 12,43 ГОСТ 8.135-2004" Кол-во: 1

"Позиция 219" "Толуол ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 96,7%, фасовка 0,86 кг." Кол-во: 5

"Позиция 220" "Кислота аскорбиновая ФАРМ 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 221" "Гексан ХЧ фасовка 0,66 кг" Кол-во: 7

"Позиция 222" "Спирт изопропиловый ХЧ 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 223" "Желатин пищевой марка К-13 ГОСТ 11293-89" Кол-во: 1

"Позиция 224" "Спирт трет-бутиловый хч, содержание основного вещества не менее 99,8%, фасовка 1л" Кол-во: 2

"Позиция 225" "Перекись водорода 30% ХЧ 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 226" "Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан) ХЧ для ЭВС фасовка 1л/1,6кг" Кол-во: 3

"Позиция 227" "Кислота щавелевая ХЧ 0,5кг" Кол-во: 2

"Позиция 228" "Кислота серная ЧДА 1,8кг" Кол-во: 43

"Позиция 229" "Гексан ХЧ фасовка 0,66 кг" Кол-во: 44

"Позиция 230" "Хлорамин Б ЧДА" Кол-во: 5

"Позиция 231" "Аммоний хлористый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 1

"Позиция 232" "Калий сернокислый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 233" "Натрий углекислый безводный ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-49267" Кол-во: 1

"Позиция 234" "Эфир диэтиловый (эфир этиловый уксусной кислоты, этилацетат) ЧДА 0,7 кг" Кол-во: 2

"Позиция 235" "Кислота уксусная ледяная ХЧ 1кг" Кол-во: 34

"Позиция 236" "Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 237" "Ртуть (II) сернокислая ЧДА ГОСТ 4520-78" Кол-во: 0

"Позиция 238" "Цинк сернокислый 7-водный ЧДА 0,1кг, каталожный номер 7-12400" Кол-во: 0

"Позиция 239" "Барий хромовокислый ЧДА 0,2кг" Кол-во: 0

"Позиция 240" "Калий фтористый 2-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 241" "Кислота серная ОСЧ 1,8кг" Кол-во: 102

"Позиция 242" "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия pH=4,01 в упаковке 6 ампул" Кол-во: 3

"Позиция 243" "1-Нафтиламин ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 244" "Стандарт-титр йод 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 10

"Позиция 245" "Калий гидроокись ХЧ 0,1кг" Кол-во: 10

"Позиция 246" "Аммиак водный ОСЧ 0,9кг" Кол-во: 9

"Позиция 247" "Гексан ХЧ фасовка 0,66 кг" Кол-во: 293

"Позиция 248" "Калий роданистый ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 249" "1-Метилнафталин эталонный-1 массовая доля не менее 98,0% фасовка 1л" Кол-во: 11

"Позиция 250" "Соль динатриевая хромотроповой кислоты 2-водная ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 251" "Свинец(II) азотнокислый ХЧ ГОСТ 4236-77" Кол-во: 0

"Позиция 252" "Марганец (II) сернокислый 5-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 253" "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=6,86 в упаковке 6 ампул" Кол-во: 3

"Позиция 254" "Хлороформ (трихлорметан стабилизированный) ХЧ 1,5кг" Кол-во: 4

"Позиция 255" "D-глюкоза ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 256" "Калий углекислый чда фасовка 0,5 кг" Кол-во: 0

"Позиция 257" "Гексан ХЧ для хроматографии фасовка 1л/0,6кг" Кол-во: 3

"Позиция 258" "Медь(II) оксид порошок ЧДА 0,5кг, каталожный номер 7-48240" Кол-во: 0

"Позиция 259" "Калий двухромово-кислый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 1

"Позиция 260" "Стандарт-титр кислота серная 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 10

"Позиция 261" "Квасцы алюмокалиевые ХЧ 0,5кг, каталожный номер 7-43330" Кол-во: 0

"Позиция 262" "Стандарт-титр натрий хлористый 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 263" "Нефрас-С2-80/120 высший сорт, фасовка 1 литр" Кол-во: 70

"Позиция 264" "Кислота янтарная ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 265" "Реактив Фишера раствор анодный Аква М-Кулон AG кат.№ 836 фасовка 1 л" Кол-во: 8

"Позиция 266" "Йод ЧДА 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 267" "Пирогаллол А ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 268" "Cтандарт-титр соль Мора 0,1Н, в упаковке 10 штук" Кол-во: 1

"Позиция 269" "Кислота сульфаниловая ЧДА 1кг" Кол-во: 0

"Позиция 270" "Магний хлористый 6-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 2

"Позиция 271" "Кальций хлористый безводный ч фасовка 1 кг" Кол-во: 2

"Позиция 272" "Декалин для синтеза 1л 8.03101.1000 Merck" Кол-во: 60

"Позиция 273" "Силикагель технический гранулированный крупнопористый активированный АСКГ 1кг" Кол-во: 4

"Позиция 274" "Калий йодистый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 12

"Позиция 275" "Масло вазелиновое медицинское 500мл" Кол-во: 6

"Позиция 276" "Натрий гидроокись ЧДА 1кг" Кол-во: 28

"Позиция 277" "Стандарт-титр кислота щавелевая 0,1Н" Кол-во: 1

"Позиция 278" "Бром ЧДА 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 279" "Силикагель Davisil 923 фракция 75-150мкм 100-200меш 1кг" Кол-во: 2

"Позиция 280" "Индикатор крахмал растворимый ЧДА 0,1кг" Кол-во: 4

"Позиция 281" "Бутанол-1 (н-бутиловый спирт) ХЧ, фасовка 0,8кг (1л)" Кол-во: 2

"Позиция 282" "Медь (II) сернокислая 5-водная ЧДА 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 283" "Калий марганцевокислый ЧДА" Кол-во: 0

"Позиция 284" "Индикатор метиловый красный ЧДА водорастворимый 50 г" Кол-во: 0

"Позиция 285" "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=6,86 в упаковке 6 ампул" Кол-во: 2

"Позиция 286" "Гидроксиламин солянокислый ЧДА 0,1кг" Кол-во: 2

"Позиция 287" "Топливо дизельное контрольное с низким цетановым числом Diesel Cetane CK Fuel Low канистра 5л" Кол-во: 75

"Позиция 288" "Перекись водорода 30% ХЧ 1кг" Кол-во: 3

"Позиция 289" "Серебро сернокислое ХЧ 100г" Кол-во: 100

"Позиция 290" "Дифенилкарбазон ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0

"Позиция 291" "Кислота борная ХЧ 0,4кг" Кол-во: 0

"Позиция 292" "Хлороформ (трихлорметан стабилизированный) ХЧ 1,5кг" Кол-во: 15

"Позиция 293" "Силикагель технический гранулированный крупнопористый активированный АСКГ 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 294" "Кислота серная ХЧ 0,9кг" Кол-во: 9

"Позиция 295" "Реактив Фишера анодный раствор КФИ-АНОД бутылка 1л" Кол-во: 3

"Позиция 296" "Силикагель технический гранулированный крупнопористый крупный КСКГ 1кг" Кол-во: 40

"Позиция 297" "Гептан нормальный эталонный 0,7кг" Кол-во: 284

"Позиция 298" "Анилин ЧДА 1кг" Кол-во: 3

"Позиция 299" "Индикатор Эозин Н ЧДА 0,05кг, каталожный номер 7-01770" Кол-во: 0

"Позиция 300" "Аммоний-железо (II) сернокислый 6-водный ХЧ (соль Мора) 0,5 кг" Кол-во: 0

"Позиция 301" "Гидрохинон (парадиоксибензол) высший сорт 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 302" "Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА" Кол-во: 1

"Позиция 303" "Серебро азотнокислое ЧДА 100г" Кол-во: 600

"Позиция 304" "Индикатор бромфеноловый синий ЧДА спирторастворимый 50г" Кол-во: 0

"Позиция 305" "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=9,18 в упаковке 6 ампул" Кол-во: 18

"Позиция 306" "Стандарт-титр серебро азотнокислое 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 307" "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=6,86 в упаковке 6 ампул" Кол-во: 21

"Позиция 308" "Калий азотнокислый ЧДА 0,5кг" Кол-во: 1

"Позиция 309" "Ртуть (II) окись желтая ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0

"Позиция 310" "Уголь активный ОУ-А осветляющий древесный порошкообразный 0,5кг" Кол-во: 1

"Позиция 311" "Аммоний сернокислый ХЧ 0,6кг" Кол-во: 0

"Позиция 312" "Кислота серная аккумуляторная в/с в п/э канистрах 20л/36кг" Кол-во: 36

"Позиция 313" "Кислота уксусная ледяная ХЧ 1кг" Кол-во: 6

"Позиция 314" "Силикагель-индикатор для контроля относительной влажности среды в замкнутом объеме массовой долей зерен размером 1-7мм не менее 96% ГОСТ 8984-75" Кол-во: 25

"Позиция 315" "Бутилацетат ХЧ (бутиловый эфир уксусной кислоты) 99,5% 1кг" Кол-во: 1

"Позиция 316" "Цетан эталонный (гексадекан) 0,6кг" Кол-во: 15

"Позиция 317" "Калий азотнокислый ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0

"Позиция 318" "Гексан Ч 0,65кг" Кол-во: 3

"Позиция 319" "Аммоний хлористый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 20

"Позиция 320" "Карбинол ХЧ, содержание метанола не менее 99,5%, фасовка 1 л" Кол-во: 1

"Позиция 321" "Ацетон ЧДА 0,8кг" Кол-во: 42

"Позиция 322" "Индикатор метиленовый синий чистый для анализа, фассовка 50г" Кол-во: 0

"Позиция 323" "Кислота азотная 65% ХЧ ГОСТ 4461-77" Кол-во: 1

"Позиция 324" "Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан) ХЧ для ЭВС фасовка 1л/1,6кг" Кол-во: 12

"Позиция 325" "Свинец(II) уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,5кг, каталожный номер 7-50330" Кол-во: 0

"Позиция 326" "Кислота азотная 56% ЧДА 1,4кг" Кол-во: 2

"Позиция 327" "Сульфарсазен ЧДА 0,05кг, каталожный номер 7-01360" Кол-во: 0

"Позиция 328" "Кислота фосфорная ХЧ 1,7кг" Кол-во: 0

"Позиция 329" "Кислота уксусная ледяная ХЧ 1кг" Кол-во: 11

"Позиция 330" "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н в упаковке 10 ампул" Кол-во: 10

"Позиция 331" "Индикатор индигокармин чда 50 г" Кол-во: 0.05

"Позиция 332" "Индикатор Эриохром черный Т (хромоген черный ЕТ-00) ЧДА фасовка 0,05 кг" Кол-во: 0.05

"Позиция 333" "Индикатор Тимоловый синий ЧДА 0,03кг" Кол-во: 0.09

"Позиция 334" "Реактив Несслера ЧДА ТУ 6-09-2089-77" Кол-во: 0.5

"Позиция 335" "Кислота соляная ОСЧ фасовка 1,2 кг" Кол-во: 1.2

"Позиция 336" "Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 1.5

"Позиция 337" "Бензол ХЧ 0,9кг" Кол-во: 5.4

"Позиция 338" "Натрий гидроокись ХЧ 0,1кг" Кол-во: 1.5

"Позиция 339" "Реактив Грисса ЧДА ТУ 6-09-3569-86" Кол-во: 0.2

"Позиция 340" "Натрий азид для синтеза 8223350100 Merck, фасовка 0,1 кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 341" "Натрий тетраборнокислый 10-водный ХЧ 0,5кг, каталожный номер 7-49122" Кол-во: 0.5

"Позиция 342" "Натрий углекислый безводный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 343" "Натрий сернистый 9-водный ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0.2

"Позиция 344" "Натрий сернистокислый безводный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 345" "Индикатор алюминон ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0.05

"Позиция 346" "Желатин пищевой П-11 0,1кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 347" "Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 348" "Спирт изопропиловый ЧДА 0,8кг" Кол-во: 2.4

"Позиция 349" "Барий гидроокись 8-водный ХЧ 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 350" "н-Гептан для хроматографии, содержание основного вещества не менее 99,9%, фасовка 0,68 кг" Кол-во: 14.96

"Позиция 351" "Индикатор 1.5-Дифенилкарбазид ЧДА 0,05 кг" Кол-во: 0.15

"Позиция 352" "Аммоний молибденовокислый 4-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 353" "Калий фталевокислый кислый ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 354" "Кислота соляная ЧДА 1,2кг" Кол-во: 4.8

"Позиция 355" "Глицерин ЧДА 1,2кг" Кол-во: 40.8

"Позиция 356" "Квасцы железоаммонийные ЧДА 0,4кг" Кол-во: 0.4

"Позиция 357" "Калий хлористый ХЧ 0,1кг" Кол-во: 1.4

"Позиция 358" "Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА 0,1кг, каталожный номер 7-48700" Кол-во: 0.5

"Позиция 359" "Натрий лимоннокислый 5,5-водный хч фасовка 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 360" "Кальций хлористый безводный в гранулах ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 361" "Реактив Грисса ЧДА ТУ 6-09-3569-86" Кол-во: 0.5

"Позиция 362" "Эфир диэтиловый (эфир этиловый уксусной кислоты, этилацетат) ЧДА 0,7 кг" Кол-во: 0.7

"Позиция 363" "Аммиак водный ОСЧ 0,9кг" Кол-во: 2.25

"Позиция 364" "Квасцы алюмоаммонийные ЧДА 0,2кг" Кол-во: 0.2

"Позиция 365" "Ацетон ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 99,7%, фасовка 0,8 кг." Кол-во: 13.6

"Позиция 366" "Цинк гранулированный чистый для анализа" Кол-во: 0.5

"Позиция 367" "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.025

"Позиция 368" "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,9кг" Кол-во: 2.7

"Позиция 369" "Фуксин основной ЧДА 0,05 кг" Кол-во: 0.05

"Позиция 370" "Бензол ХЧ 0,9кг" Кол-во: 0.9

"Позиция 371" "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА фасовка 0,4кг" Кол-во: 0.4

"Позиция 372" "Калий-натрий виннокислый 4-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 373" "Глицерин ЧДА 1,2кг" Кол-во: 3.6

"Позиция 374" "Уголь активный древесный дробленый марки БАУ-А (для ликероводочного производства и для адсорбции из растворов и водных сред) ГОСТ 6217-74" Кол-во: 0.5

"Позиция 375" "Натрий фосфорно-кислый 2-замещенный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 376" "Кислота соляная ХЧ 0,6кг" Кол-во: 44.4

"Позиция 377" "Силикагель окрашенный для флуоресцентно-индикаторной адсорбции № 80675 UOP - LLC, упаковка 40г" Кол-во: 0.04

"Позиция 378" "Индикатор Мурексид ЧДА 0,03кг, каталожный номер 7-01030" Кол-во: 0.03

"Позиция 379" "Толуол ЧДА 0,86 кг" Кол-во: 37.84

"Позиция 380" "Гептан нормальный эталонный 0,7кг" Кол-во: 4.2

"Позиция 381" "Кислота серная ОСЧ 1,8кг" Кол-во: 10.8

"Позиция 382" "Индикатор Акридиновый желтый чда 25 г" Кол-во: 0.025

"Позиция 383" "Натрий углекислый кислый ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 384" "Кислота борная ЧДА 0,8кг, каталожный номер 7-44920" Кол-во: 2.4

"Позиция 385" "Индикатор фенолфталеин ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0.35

"Позиция 386" "Кислота фенилантраниловая ЧДА 0,05кг, каталожный номер 7-56246" Кол-во: 0.2

"Позиция 387" "Цеолит CaA диаметр 1-2мм ТУ 2163-004-05766557-97" Кол-во: 0.2

"Позиция 388" "Кадмий ацетат 2-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 389" "Натрий додецилсульфат ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 390" "Кислота винная ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 391" "Кислота сульфаминовая ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 392" "Толуол ЧДА 0,86 кг" Кол-во: 778.3

"Позиция 393" "Натрий хлористый ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-56185" Кол-во: 0.1

"Позиция 394" "Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА" Кол-во: 0.4

"Позиция 395" "Дитизон (1,5-дифенилтиокарбазон) ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0.15

"Позиция 396" "Углерод четыреххлористый ХЧ 1,6 кг 7-50890" Кол-во: 1.6

"Позиция 397" "Кадмий сернокислый,квалификация химически чистый(ХЧ) ГОСТ 4456-75" Кол-во: 0.1

"Позиция 398" "Железо треххлористое 6-водное Ч 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 399" "Индикатор фенолфталеин ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0.05

"Позиция 400" "н-Гептан для хроматографии, содержание основного вещества не менее 99,9%, фасовка 0,68 кг" Кол-во: 8.16

"Позиция 401" "Индикатор хромовый темно-синий ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0.05

"Позиция 402" "Толуол ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 96,7%, фасовка 0,86 кг." Кол-во: 10.32

"Позиция 403" "Трилон Б ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 404" "Гексан ОСЧ 0,66кг" Кол-во: 1.98

"Позиция 405" "Кислота щавелевая ХЧ 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 406" "Натрий хлористый ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-56185" Кол-во: 0.3

"Позиция 407" "Изооктан эталонный (2,2,4-триметилпентан) 0,7кг" Кол-во: 7.7

"Позиция 408" "Цетан эталонный (гексадекан) 0,6кг" Кол-во: 52.8

"Позиция 409" "Гексан ОСЧ 0,66кг" Кол-во: 15.84

"Позиция 410" "Калий хлористый ХЧ 0,1кг" Кол-во: 1.1

"Позиция 411" "Аммоний азотнокислый ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 412" "Кислота соляная ХЧ 0,6кг" Кол-во: 4.8

"Позиция 413" "Тиомочевина ЧДА ГОСТ 6344-73" Кол-во: 0.5

"Позиция 414" "Калий хлористый ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 415" "Толуол ЧДА 0,86 кг" Кол-во: 27.52

"Позиция 416" "Аммоний роданистый ХЧ" Кол-во: 0.5

"Позиция 417" "Индикатор нитразиновый желтый,чда. Содержание основного вещества 65%.Внешний вид коричневый порошок. Фасовка 0,05 кг" Кол-во: 0.05

"Позиция 418" "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 419" "Калий йодноватокислый ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 420" "Латекс синтетический полистирольный ПС-100 0,1кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 421" "Индикатор Метиленовый голубой ЧДА 0,01кг, каталожный номер 7-02220" Кол-во: 0.05

"Позиция 422" "Эфир петролейный 70/100 технический, фасовка 0,7 кг" Кол-во: 8.4

"Позиция 423" "Натрий гидроокись ХЧ 0,1кг" Кол-во: 2.5

"Позиция 424" "н-Октан хч массовая доля не менее 97% фасовка 0,7 кг" Кол-во: 0.7

"Позиция 425" "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0.2

"Позиция 426" "Тетрахлорэтилен для анализа вод и почв (АВП) на нефтепродукты (перхлорэтилен) 99,5% 1,6кг" Кол-во: 44.8

"Позиция 427" "Кислота соляная ОСЧ фасовка 1,2 кг" Кол-во: 2.4

"Позиция 428" "Изооктан эталонный (2,2,4-триметилпентан) 0,7кг" Кол-во: 2.1

"Позиция 429" "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-50115" Кол-во: 0.1

"Позиция 430" "Кислота азотная 65% ОСЧ 18-4 0,7кг, каталожный номер 7-43075" Кол-во: 1.4

"Позиция 431" "Барий хлористый 2-водный ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0.2

"Позиция 432" "Кислота щавелевая 2-водная ЧДА 0,5кг" Кол-во: 2.5

"Позиция 433" "Магний сернокислый 7-водный ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-56130" Кол-во: 0.5

"Позиция 434" "Калий гидроокись ХЧ 0,1кг" Кол-во: 3.5

"Позиция 435" "Гидроксиламин солянокислый ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 436" "Калий йодноватокислый ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 437" "Индикатор крахмал растворимый ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 438" "Кислота фосфорная ХЧ 1,7кг" Кол-во: 1.7

"Позиция 439" "Калий хромово-кислый ХЧ 0,5кг, каталожный номер 7-06095" Кол-во: 0.5

"Позиция 440" "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА фасовка 0,025кг ТУ 6-09-5171-84" Кол-во: 0.125

"Позиция 441" "Кислота азотная 70% ОСЧ фасовка 1,4 кг" Кол-во: 2.8

"Позиция 442" "Хром(III) азотнокислый 9-водный ЧДА 0,05кг, ГОСТ 4471-78" Кол-во: 0.05

"Позиция 443" "Кислота лимонная 1-водная ЧДА ГОСТ 3652-69" Кол-во: 0.2

"Позиция 444" "Уголь активный ОУ-А осветляющий древесный порошкообразный 0,5кг" Кол-во: 0.4

"Позиция 445" "Калий железистосинеродистый 3-водный ЧДА ГОСТ 4207-75" Кол-во: 0.2

"Позиция 446" "Гидроксиламин солянокислый ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0.3

"Позиция 447" "Кислота янтарная ЧДА ГОСТ 6341-75" Кол-во: 0.2

"Позиция 448" "Перекись водорода 30% ОСЧ фасовка 1,1 кг" Кол-во: 3.3

"Позиция 449" "Калий фосфорнокислый 1-замещенный ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 450" "Аммиак водный ОСЧ 0,9кг" Кол-во: 63.9

"Позиция 451" "Ацетон ЧДА 0,8кг" Кол-во: 99.2

"Позиция 452" "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА фасовка 0,4кг" Кол-во: 1.2

"Позиция 453" "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,9кг" Кол-во: 0.9

"Позиция 454" "Йод ОСЧ 20-3 концентрация йода не менее 99,9%, фасовка 0,95кг" Кол-во: 0.95

"Позиция 455" "Сера элементарная ОСЧ 0,1 кг" Кол-во: 0.2

"Позиция 456" "Гексан ХЧ для хроматографии фасовка 1л/0,6кг" Кол-во: 7.8

"Позиция 457" "Изооктан эталонный (2,2,4-триметилпентан) 0,7кг" Кол-во: 1000.3

"Позиция 458" "Кислота азотная ХЧ 1,4кг" Кол-во: 2.8

"Позиция 459" "Ацетон ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 99,7%, фасовка 0,8 кг." Кол-во: 4.8

"Позиция 460" "Изооктан ХЧ без хлора и серы ТУ 2631-082-44493179-02 с изм.1 фасовка 0,69кг" Кол-во: 2.07

"Позиция 461" "Магний хлорнокислый безводный Ч 0,1кг, каталожный номер 7-07345" Кол-во: 0.1

"Позиция 462" "Толуол ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 96,7%, фасовка 0,86 кг." Кол-во: 5.16

"Позиция 463" "Гексан ХЧ фасовка 0,66 кг" Кол-во: 7.92

"Позиция 464" "Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан) ХЧ для ЭВС фасовка 1л/1,6кг" Кол-во: 3.2

"Позиция 465" "Тиомочевина ЧДА ГОСТ 6344-73" Кол-во: 0.25

"Позиция 466" "Кислота серная ЧДА 1,8кг" Кол-во: 43.2

"Позиция 467" "Натрий хлористый ЧДА 0,5кг" Кол-во: 4.5

"Позиция 468" "Гексан ХЧ фасовка 0,66 кг" Кол-во: 44.88

"Позиция 469" "Натрий сернистый 9-водный ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 470" "Калий сернокислый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 471" "Эфир диэтиловый (эфир этиловый уксусной кислоты, этилацетат) ЧДА 0,7 кг" Кол-во: 2.8

"Позиция 472" "Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 473" "Ртуть (II) сернокислая ЧДА ГОСТ 4520-78" Кол-во: 0.1

"Позиция 474" "Цинк сернокислый 7-водный ЧДА 0,1кг, каталожный номер 7-12400" Кол-во: 0.1

"Позиция 475" "Барий хромовокислый ЧДА 0,2кг" Кол-во: 0.2

"Позиция 476" "Калий фтористый 2-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 477" "Кислота серная ОСЧ 1,8кг" Кол-во: 102.6

"Позиция 478" "1-Нафтиламин ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 479" "Гексан ХЧ фасовка 0,66 кг" Кол-во: 293.7

"Позиция 480" "Калий роданистый ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 481" "Индикатор 1.5-Дифенилкарбазид ЧДА 0,05 кг" Кол-во: 0.05

"Позиция 482" "Соль динатриевая хромотроповой кислоты 2-водная ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0.05

"Позиция 483" "Свинец(II) азотнокислый ХЧ ГОСТ 4236-77" Кол-во: 0.05

"Позиция 484" "Марганец (II) сернокислый 5-водный ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 485" "Хлороформ (трихлорметан стабилизированный) ХЧ 1,5кг" Кол-во: 4.5

"Позиция 486" "D-глюкоза ЧДА" Кол-во: 0.1

"Позиция 487" "Калий углекислый чда фасовка 0,5 кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 488" "Медь(II) оксид порошок ЧДА 0,5кг, каталожный номер 7-48240" Кол-во: 0.5

"Позиция 489" "Калий двухромово-кислый ХЧ 0,5кг" Кол-во: 1.5

"Позиция 490" "Квасцы алюмокалиевые ХЧ 0,5кг, каталожный номер 7-43330" Кол-во: 0.5

"Позиция 491" "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-50115" Кол-во: 0.3

"Позиция 492" "Кислота янтарная ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0.15

"Позиция 493" "Пирогаллол А ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 494" "Кислота сульфаниловая ЧДА 1кг" Кол-во: 0.05

"Позиция 495" "Индикатор фенолфталеин ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 496" "Бутанол-1 (н-бутиловый спирт) ХЧ, фасовка 0,8кг (1л)" Кол-во: 2.4

"Позиция 497" "Калий марганцевокислый ЧДА" Кол-во: 0.2

"Позиция 498" "Индикатор метиловый красный ЧДА водорастворимый 50 г" Кол-во: 0.05

"Позиция 499" "Дифенилкарбазон ЧДА 0,05кг" Кол-во: 0.05

"Позиция 500" "Кислота борная ХЧ 0,4кг" Кол-во: 0.4

"Позиция 501" "Кислота серная ХЧ 0,9кг" Кол-во: 9.9

"Позиция 502" "Индикатор Тимоловый синий ЧДА 0,03кг" Кол-во: 0.21

"Позиция 503" "Гептан нормальный эталонный 0,7кг" Кол-во: 284.2

"Позиция 504" "Индикатор Эозин Н ЧДА 0,05кг, каталожный номер 7-01770" Кол-во: 0.05

"Позиция 505" "Аммоний-железо (II) сернокислый 6-водный ХЧ (соль Мора) 0,5 кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 506" "Гидрохинон (парадиоксибензол) высший сорт 0,1кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 507" "Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА" Кол-во: 1.5

"Позиция 508" "Индикатор бромфеноловый синий ЧДА спирторастворимый 50г" Кол-во: 0.05

"Позиция 509" "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА фасовка 0,025кг ТУ 6-09-5171-84" Кол-во: 0.025

"Позиция 510" "Индикатор крахмал растворимый ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 511" "Ртуть (II) окись желтая ЧДА 0,5кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 512" "Аммоний сернокислый ХЧ 0,6кг" Кол-во: 0.6

"Позиция 513" "Калий фосфорнокислый 1-замещенный ЧДА 0,1кг" Кол-во: 0.5

"Позиция 514" "Калий азотнокислый ХЧ 0,1кг" Кол-во: 0.1

"Позиция 515" "Гексан Ч 0,65кг" Кол-во: 3.25

"Позиция 516" "Ацетон ЧДА 0,8кг" Кол-во: 42.4

"Позиция 517" "Индикатор метиленовый синий чистый для анализа, фассовка 50г" Кол-во: 0.05

"Позиция 518" "Кислота азотная 65% ХЧ ГОСТ 4461-77" Кол-во: 1.4

"Позиция 519" "Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан) ХЧ для ЭВС фасовка 1л/1,6кг" Кол-во: 12.8

"Позиция 520" "Свинец(II) уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,5кг, каталожный номер 7-50330" Кол-во: 0.5

"Позиция 521" "Кислота азотная 56% ЧДА 1,4кг" Кол-во: 2.8

"Позиция 522" "Сульфарсазен ЧДА 0,05кг, каталожный номер 7-01360" Кол-во: 0.05