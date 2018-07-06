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Номер извещения
31806556382
Уникальный номер закупки
18/4.3/0022108/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
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Поставка химических реактивовПоставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 08:00 GMT +327.06.2018 08:0027.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивовПоставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2018 09:0027.06.2018 09:0027.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556382Дата и время вскрытия заявок Поставка химических реактивовПоставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 18:0010.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556382Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивовПоставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.07.201810.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556382Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивовПоставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических реактивовПоставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
4 162 053,25
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
20.13.24.122
20.13.24.170
20.59.52.191
20.59.52.192
20.59.52.194
20.13
20.14
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 0.4
Кол-во: 9.9
Кол-во: 0.21
Кол-во: 284.2
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.1
Кол-во: 1.5
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.025
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.1
Кол-во: 3.25
Кол-во: 42.4
Кол-во: 0.05
Кол-во: 1.4
Кол-во: 12.8
Кол-во: 0.5
Кол-во: 2.8
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.5
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