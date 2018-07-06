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    Главная / Торги / Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"

    Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 08:0027.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивовПоставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806556382

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0022108/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 17:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    050 Документация 22108 СМСП с изм. № 1.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Вещества химические неорганические основные прочие

    Закупки и тендеры Вещества химические органические основные прочие

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических реактивовПоставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.06.2018 08:00 GMT +327.06.2018 08:0027.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556382Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивовПоставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625

    Дата и время вскрытия заявок

    27.06.2018 09:0027.06.2018 09:0027.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556382Дата и время вскрытия заявок Поставка химических реактивовПоставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 18:0010.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556382Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивовПоставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 18:0010.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556382Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивовПоставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивовПоставка химических реактивов для нужд ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    4 162 053,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    20.13.24.122

    Кислота серная

    20.13.24.170

    Силикагели

    20.59.52.191

    Стандарт-титры

    20.59.52.192

    Индикаторы

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    20.13

    Производство прочих основных неорганических химических веществ

    20.14

    Производство прочих основных органических химических веществ

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стандарт-титр натрий хлористый 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Раствор электролита для кислородного электрода InLab605, каталожный № 51340294 Mettler Toledo, флакон 25 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Индикатор индигокармин чда 50 г"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Индикатор Эриохром черный Т (хромоген черный ЕТ-00) ЧДА фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Индикатор Тимоловый синий ЧДА 0,03кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Реактив Несслера ЧДА ТУ 6-09-2089-77"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Кислота соляная ОСЧ фасовка 1,2 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Формальдегид 37% водный раствор стабилизированный метанолом технический высший сорт 1кг, каталожный номер 7-41751"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Казеин технический кислотный в зерне высшего сорта 25кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Бензол ХЧ 0,9кг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Натрий гидроокись ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Реактив Грисса ЧДА ТУ 6-09-3569-86"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Натрий азид для синтеза 8223350100 Merck, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Топливо дизельное контрольное с высоким цетановым числом Diesel Cetane CK Fuel High канистра 5л"

    Кол-во: 75

    "Позиция 16"

    "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия pH=4,01 в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 19

    "Позиция 17"

    "Натрий тетраборнокислый 10-водный ХЧ 0,5кг, каталожный номер 7-49122"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н упаковка 10 ампул, 1 ампула 18,6гр ТУ 6-09-2540-87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Стандарт-титр Кислота азотная 0,1Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "3-нитрофенол (м-нитрофенол) ЧДА 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Калий гидроокись ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 22"

    "Натрий углекислый безводный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 23"

    "Натрий сернистый 9-водный ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 24"

    "Натрий сернистокислый безводный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 25"

    "Индикатор алюминон ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 26"

    "Стандарт-титр калий марганцовокислый,0,1Н, в упаковке 10шт"

    Кол-во: 7

    "Позиция 27"

    "Желатин пищевой П-11 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 28"

    "Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 29"

    "Спирт изопропиловый ЧДА 0,8кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Барий гидроокись 8-водный ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 31"

    "н-Гептан для хроматографии, содержание основного вещества не менее 99,9%, фасовка 0,68 кг"

    Кол-во: 14

    "Позиция 32"

    "Индикатор 1.5-Дифенилкарбазид ЧДА 0,05 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "Аммоний молибденовокислый 4-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Калий фталевокислый кислый ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 35"

    "Реактив Фишера катодный раствор КФИ-КАТОД бутылка 1л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Кислота соляная ЧДА 1,2кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Кальций хлорид обезвоженный (кальций хлористый) Ч ТУ 6-09-4711-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Глицерин ЧДА 1,2кг"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Квасцы железоаммонийные ЧДА 0,4кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "Калий хлористый ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА 0,1кг, каталожный номер 7-48700"

    Кол-во: 0

    "Позиция 42"

    "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н упаковка 10 ампул, 1 ампула 18,6гр ТУ 6-09-2540-87"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Калий двухромово-кислый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "Натрий лимоннокислый 5,5-водный хч фасовка 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "Кальций хлористый безводный в гранулах ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 46"

    "Реактив Несслера ЧДА ТУ 6-09-2089-77"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Буферный раствор со значением pH=7,00 – рабочий эталон рН 2-го разряда БР-рН(рН=7,00), 270 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Эфир диэтиловый (эфир этиловый уксусной кислоты, этилацетат) ЧДА 0,7 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 49"

    "Аммиак водный ОСЧ 0,9кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Кислота фенилантраниловая ЧДА 50г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Квасцы алюмоаммонийные ЧДА 0,2кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 52"

    "Ацетон ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 99,7%, фасовка 0,8 кг."

    Кол-во: 13

    "Позиция 53"

    "Цинк гранулированный чистый для анализа"

    Кол-во: 0

    "Позиция 54"

    "Натрий углекислый кислый ХЧ 1кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 56"

    "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,9кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Аммоний надсернокислый ХЧ 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Фуксин основной ЧДА 0,05 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 59"

    "Бензол ХЧ 0,9кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 60"

    "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия pH=4,01 в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА фасовка 0,4кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 62"

    "Калий-натрий виннокислый 4-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 63"

    "Стандарт-титр серебро азотнокислое 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Глицерин ЧДА 1,2кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Эфир этиловый технический 1л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "1-Метилнафталин эталонный-1 массовая доля не менее 98,0% фасовка 1л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Уголь активный древесный дробленый марки БАУ-А (для ликероводочного производства и для адсорбции из растворов и водных сред) ГОСТ 6217-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 68"

    "Натрий фосфорно-кислый 2-замещенный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 69"

    "Кислота соляная ХЧ 0,6кг"

    Кол-во: 44

    "Позиция 70"

    "Барий гидроокись 8-водный ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Стандарт-титр натрий гидроокись 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Барий хлористый 2-водный ЧДА 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Силикагель окрашенный для флуоресцентно-индикаторной адсорбции № 80675 UOP - LLC, упаковка 40г"

    Кол-во: 0

    "Позиция 74"

    "Индикатор Мурексид ЧДА 0,03кг, каталожный номер 7-01030"

    Кол-во: 0

    "Позиция 75"

    "Толуол ЧДА 0,86 кг"

    Кол-во: 37

    "Позиция 76"

    "Алюминий оксид ЧДА 1кг, каталожный номер 7-43200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Гептан нормальный эталонный 0,7кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Кислота серная ОСЧ 1,8кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Индикатор Акридиновый желтый чда 25 г"

    Кол-во: 0

    "Позиция 80"

    "Латекс синтетический полистирольный ПС-100 0,1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Кальций хлорид обезвоженный (кальций хлористый) Ч ТУ 6-09-4711-81"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Натрий углекислый кислый ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 83"

    "Кислота борная ЧДА 0,8кг, каталожный номер 7-44920"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Индикатор фенолфталеин ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 85"

    "Кислота фенилантраниловая ЧДА 0,05кг, каталожный номер 7-56246"

    Кол-во: 0

    "Позиция 86"

    "Калий йодистый ЧДА 1кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Цеолит CaA диаметр 1-2мм ТУ 2163-004-05766557-97"

    Кол-во: 0

    "Позиция 88"

    "Кислота сульфаниловая ЧДА 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Кадмий ацетат 2-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 90"

    "Натрий додецилсульфат ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 91"

    "Диметилсульфоксид ХЧ (С2Н6SO), фасовка 1 л"

    Кол-во: 9

    "Позиция 92"

    "Кислота винная ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 93"

    "Кислота сульфаминовая ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 94"

    "Толуол ЧДА 0,86 кг"

    Кол-во: 778

    "Позиция 95"

    "Натрий хлористый ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-56185"

    Кол-во: 0

    "Позиция 96"

    "Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 97"

    "Стандарт-титр кислота серная 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Квасцы алюмокалиевые ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Кислота салициловая ЧДА 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Известь натронная (поглотитель химический известковый) ХП-И 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Дитизон (1,5-дифенилтиокарбазон) ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 102"

    "Углерод четыреххлористый ХЧ 1,6 кг 7-50890"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Кадмий сернокислый,квалификация химически чистый(ХЧ) ГОСТ 4456-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 104"

    "Железо треххлористое 6-водное Ч 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 105"

    "Стандарт-титр pH-метрия рН=3,56 в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 3

    "Позиция 106"

    "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.100-97 РД 118.2.1-85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Сероуглерод с содерожанием основного вещества не менее 99,9% каталожный номер 31627-1L фирмы Sigma-Aldrich фасовка 1 литр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1Н в упаковке 10 штук"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "н-Гептан для хроматографии, содержание основного вещества не менее 99,9%, фасовка 0,68 кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 110"

    "Индикатор хромовый темно-синий ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 111"

    "Перекись водорода 30% ХЧ 1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Толуол ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 96,7%, фасовка 0,86 кг."

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Трилон Б ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 114"

    "Гексан ОСЧ 0,66кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Серебро сернокислое ХЧ 100г"

    Кол-во: 200

    "Позиция 116"

    "Кислота щавелевая ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 117"

    "Изооктан эталонный (2,2,4-триметилпентан) 0,7кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 118"

    "Цетан эталонный (гексадекан) 0,6кг"

    Кол-во: 52

    "Позиция 119"

    "Натрий гидроокись ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "Гексан ОСЧ 0,66кг"

    Кол-во: 15

    "Позиция 121"

    "Квасцы железоаммонийные ЧДА 0,4кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Кислота борная ОСЧ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 123"

    "Аммоний азотнокислый ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 124"

    "Анилин ЧДА 1кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Кислота соляная ХЧ 0,6кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Тиомочевина ЧДА ГОСТ 6344-73"

    Кол-во: 0

    "Позиция 127"

    "Калий хлористый ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 128"

    "Глицерин ЧДА 1,2кг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 129"

    "Толуол ЧДА 0,86 кг"

    Кол-во: 27

    "Позиция 130"

    "Аммоний роданистый ХЧ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 131"

    "Индикатор нитразиновый желтый,чда. Содержание основного вещества 65%.Внешний вид коричневый порошок. Фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 132"

    "Натрий бифенил 1М в диэтиловом эфире этиленгликоля, фасовка - ампула (шприц) 15 мл."

    Кол-во: 30

    "Позиция 133"

    "Реактив Несслера ЧДА ТУ 6-09-2089-77"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Дибутилфталат высший сорт фасовка 1 кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 135"

    "Спирт амиловый химически чистый для хроматографии, фасовка - 1кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Калий йодноватокислый ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 137"

    "Латекс синтетический полистирольный ПС-100 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 138"

    "Кислота щавелевая ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 139"

    "Индикатор Метиленовый голубой ЧДА 0,01кг, каталожный номер 7-02220"

    Кол-во: 0

    "Позиция 140"

    "Калий йодистый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Стандарт-титр натрий гидроокись 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Серебро азотнокислое ХЧ фасовка 50 г"

    Кол-во: 300

    "Позиция 143"

    "Спирт изопропиловый ХЧ 1кг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 144"

    "Гептан нормальный эталонный 0,7кг"

    Кол-во: 21

    "Позиция 145"

    "Серебро азотнокислое ХЧ фасовка 50 г"

    Кол-во: 200

    "Позиция 146"

    "Эфир петролейный 70/100 технический, фасовка 0,7 кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 147"

    "Натрий гидроокись ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "н-Октан хч массовая доля не менее 97% фасовка 0,7 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 149"

    "Реактив Фишера раствор катодный Аква М-Кулон CG кат.№ 840 фасовка 10ампул х 5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 150"

    "Трикаприлметиламмоний хлорид (Аликвот 336) каталожный номер 194972500 Acros Organics, фасовка 250мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 151"

    "Марганец (II) сернокислый 5-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 153"

    "Тетрахлорэтилен для анализа вод и почв (АВП) на нефтепродукты (перхлорэтилен) 99,5% 1,6кг"

    Кол-во: 44

    "Позиция 154"

    "Метилизобутилкетон хч массовая доля не менее 99,5%, фасовка 0,8 кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 155"

    "Кислота лимонная 1-водная ЧДА ГОСТ 3652-69"

    Кол-во: 3

    "Позиция 156"

    "Кислота соляная ОСЧ фасовка 1,2 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "Индикаторная бумага универсальная рН 0-12, в упаковке 100 штук"

    Кол-во: 6

    "Позиция 159"

    "Кислота лимонная 1-водная ХЧ ГОСТ 3652-69"

    Кол-во: 5

    "Позиция 160"

    "Изооктан эталонный (2,2,4-триметилпентан) 0,7кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-50115"

    Кол-во: 0

    "Позиция 162"

    "Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Аммоний хлористый ЧДА 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Кислота азотная 65% ОСЧ 18-4 0,7кг, каталожный номер 7-43075"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Барий хлористый 2-водный ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 166"

    "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА фасовка 0,4кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Кислота щавелевая 2-водная ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Магний сернокислый 7-водный ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-56130"

    Кол-во: 0

    "Позиция 169"

    "Стандарт титр Натрий хлористый 0,1 Н, упаковка по 10 ампул, 1 ампула - 5 ,84гр. ТУ 2642-001-33813273-97"

    Кол-во: 6

    "Позиция 170"

    "Алюминий сернокислый 18-водный ЧДА 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Калий гидроокись ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 172"

    "Стандарт-титр Калий двухромовокислый 0,1Н ТУ 2642-001-07500602 ПНД 14.2.100-97 РД 118.2.1-85"

    Кол-во: 5

    "Позиция 173"

    "Гидроксиламин солянокислый ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 174"

    "Индикатор крахмал растворимый ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 175"

    "Кислота фосфорная ХЧ 1,7кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Нефрас-С 50/170"

    Кол-во: 20

    "Позиция 178"

    "Стандарт-титр Кислота азотная 0,1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Калий хромово-кислый ХЧ 0,5кг, каталожный номер 7-06095"

    Кол-во: 0

    "Позиция 180"

    "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА фасовка 0,025кг ТУ 6-09-5171-84"

    Кол-во: 0

    "Позиция 181"

    "Силикагель технический гранулированный крупнопористый активированный АСКГ 1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Натрий сернокислый безводный ХЧ 1 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Кислота азотная 70% ОСЧ фасовка 1,4 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Хром(III) азотнокислый 9-водный ЧДА 0,05кг, ГОСТ 4471-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 185"

    "Кислота лимонная 1-водная ЧДА ГОСТ 3652-69"

    Кол-во: 0

    "Позиция 186"

    "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=9,18 в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "Уголь активный ОУ-А осветляющий древесный порошкообразный 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 188"

    "Калий железистосинеродистый 3-водный ЧДА ГОСТ 4207-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 189"

    "Кислота фенилантраниловая ЧДА 50г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Медь (II) сернокислая 5-водная ЧДА 1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "Масло вазелиновое медицинское 500мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 192"

    "Кислота янтарная ЧДА ГОСТ 6341-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 193"

    "Перекись водорода 30% ОСЧ фасовка 1,1 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 194"

    "Стандарт-титр йод 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Калий фосфорнокислый 1-замещенный ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 196"

    "Натрий хлористый ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 197"

    "Аммиак водный ОСЧ 0,9кг"

    Кол-во: 63

    "Позиция 198"

    "Ацетон ЧДА 0,8кг"

    Кол-во: 99

    "Позиция 199"

    "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия 3-го разряда, тип 1, pH=1,65, в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Серебро азотнокислое ХЧ фасовка 50 г"

    Кол-во: 50

    "Позиция 201"

    "Никель(II) азотнокислый 6-водный ЧДА 1кг, каталожный номер 7-49664"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,9кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 203"

    "Вещество вспомогательное (смачиватель) ОП-10, фасовка 20 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 204"

    "Стандарт-титр Трилон Б 0,1Н упаковка 10 ампул, 1 ампула 18,6гр ТУ 6-09-2540-87"

    Кол-во: 10

    "Позиция 205"

    "Йод ОСЧ 20-3 концентрация йода не менее 99,9%, фасовка 0,95кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 206"

    "Сера элементарная ОСЧ 0,1 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 207"

    "Алюминий-никель (сплав Ренея) 50/50 размер зерен 0,071- 0,28мм, фасовка 3 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 208"

    "Гексан ХЧ для хроматографии фасовка 1л/0,6кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 209"

    "Изооктан эталонный (2,2,4-триметилпентан) 0,7кг"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 210"

    "Кислота азотная ХЧ 1,4кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 211"

    "Стандарт-титр натрий хлористый 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 4

    "Позиция 212"

    "Кислота азотная 70% ОСЧ фасовка 1,4 кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 213"

    "Барий хлористый 2-водный ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 214"

    "Ацетон ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 99,7%, фасовка 0,8 кг."

    Кол-во: 4

    "Позиция 215"

    "Изооктан ХЧ без хлора и серы ТУ 2631-082-44493179-02 с изм.1 фасовка 0,69кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "Дибутилфталат высший сорт фасовка 1 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Магний хлорнокислый безводный Ч 0,1кг, каталожный номер 7-07345"

    Кол-во: 0

    "Позиция 218"

    "Стандарт-титр рН-метрия комплект 1-6 для приготовления буферных растворов рабочих эталонов pH 3-го разряда, 6 ампул с рН 1,65; 4,01; 3 ,56; 6,86; 9,18; 12,43 ГОСТ 8.135-2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Толуол ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 96,7%, фасовка 0,86 кг."

    Кол-во: 5

    "Позиция 220"

    "Кислота аскорбиновая ФАРМ 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Гексан ХЧ фасовка 0,66 кг"

    Кол-во: 7

    "Позиция 222"

    "Спирт изопропиловый ХЧ 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Желатин пищевой марка К-13 ГОСТ 11293-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Спирт трет-бутиловый хч, содержание основного вещества не менее 99,8%, фасовка 1л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 225"

    "Перекись водорода 30% ХЧ 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан) ХЧ для ЭВС фасовка 1л/1,6кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 227"

    "Кислота щавелевая ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 228"

    "Кислота серная ЧДА 1,8кг"

    Кол-во: 43

    "Позиция 229"

    "Гексан ХЧ фасовка 0,66 кг"

    Кол-во: 44

    "Позиция 230"

    "Хлорамин Б ЧДА"

    Кол-во: 5

    "Позиция 231"

    "Аммоний хлористый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Калий сернокислый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 233"

    "Натрий углекислый безводный ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-49267"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Эфир диэтиловый (эфир этиловый уксусной кислоты, этилацетат) ЧДА 0,7 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 235"

    "Кислота уксусная ледяная ХЧ 1кг"

    Кол-во: 34

    "Позиция 236"

    "Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 237"

    "Ртуть (II) сернокислая ЧДА ГОСТ 4520-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 238"

    "Цинк сернокислый 7-водный ЧДА 0,1кг, каталожный номер 7-12400"

    Кол-во: 0

    "Позиция 239"

    "Барий хромовокислый ЧДА 0,2кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 240"

    "Калий фтористый 2-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 241"

    "Кислота серная ОСЧ 1,8кг"

    Кол-во: 102

    "Позиция 242"

    "Стандарт-титр буферных растворов pH-метрия pH=4,01 в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 3

    "Позиция 243"

    "1-Нафтиламин ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 244"

    "Стандарт-титр йод 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 10

    "Позиция 245"

    "Калий гидроокись ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 246"

    "Аммиак водный ОСЧ 0,9кг"

    Кол-во: 9

    "Позиция 247"

    "Гексан ХЧ фасовка 0,66 кг"

    Кол-во: 293

    "Позиция 248"

    "Калий роданистый ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 249"

    "1-Метилнафталин эталонный-1 массовая доля не менее 98,0% фасовка 1л"

    Кол-во: 11

    "Позиция 250"

    "Соль динатриевая хромотроповой кислоты 2-водная ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 251"

    "Свинец(II) азотнокислый ХЧ ГОСТ 4236-77"

    Кол-во: 0

    "Позиция 252"

    "Марганец (II) сернокислый 5-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 253"

    "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=6,86 в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 3

    "Позиция 254"

    "Хлороформ (трихлорметан стабилизированный) ХЧ 1,5кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 255"

    "D-глюкоза ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 256"

    "Калий углекислый чда фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 257"

    "Гексан ХЧ для хроматографии фасовка 1л/0,6кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 258"

    "Медь(II) оксид порошок ЧДА 0,5кг, каталожный номер 7-48240"

    Кол-во: 0

    "Позиция 259"

    "Калий двухромово-кислый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Стандарт-титр кислота серная 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 10

    "Позиция 261"

    "Квасцы алюмокалиевые ХЧ 0,5кг, каталожный номер 7-43330"

    Кол-во: 0

    "Позиция 262"

    "Стандарт-титр натрий хлористый 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Нефрас-С2-80/120 высший сорт, фасовка 1 литр"

    Кол-во: 70

    "Позиция 264"

    "Кислота янтарная ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 265"

    "Реактив Фишера раствор анодный Аква М-Кулон AG кат.№ 836 фасовка 1 л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 266"

    "Йод ЧДА 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Пирогаллол А ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 268"

    "Cтандарт-титр соль Мора 0,1Н, в упаковке 10 штук"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Кислота сульфаниловая ЧДА 1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 270"

    "Магний хлористый 6-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 271"

    "Кальций хлористый безводный ч фасовка 1 кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "Декалин для синтеза 1л 8.03101.1000 Merck"

    Кол-во: 60

    "Позиция 273"

    "Силикагель технический гранулированный крупнопористый активированный АСКГ 1кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 274"

    "Калий йодистый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 275"

    "Масло вазелиновое медицинское 500мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 276"

    "Натрий гидроокись ЧДА 1кг"

    Кол-во: 28

    "Позиция 277"

    "Стандарт-титр кислота щавелевая 0,1Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Бром ЧДА 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Силикагель Davisil 923 фракция 75-150мкм 100-200меш 1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "Индикатор крахмал растворимый ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 281"

    "Бутанол-1 (н-бутиловый спирт) ХЧ, фасовка 0,8кг (1л)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 282"

    "Медь (II) сернокислая 5-водная ЧДА 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Калий марганцевокислый ЧДА"

    Кол-во: 0

    "Позиция 284"

    "Индикатор метиловый красный ЧДА водорастворимый 50 г"

    Кол-во: 0

    "Позиция 285"

    "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=6,86 в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 2

    "Позиция 286"

    "Гидроксиламин солянокислый ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 287"

    "Топливо дизельное контрольное с низким цетановым числом Diesel Cetane CK Fuel Low канистра 5л"

    Кол-во: 75

    "Позиция 288"

    "Перекись водорода 30% ХЧ 1кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 289"

    "Серебро сернокислое ХЧ 100г"

    Кол-во: 100

    "Позиция 290"

    "Дифенилкарбазон ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 291"

    "Кислота борная ХЧ 0,4кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 292"

    "Хлороформ (трихлорметан стабилизированный) ХЧ 1,5кг"

    Кол-во: 15

    "Позиция 293"

    "Силикагель технический гранулированный крупнопористый активированный АСКГ 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 294"

    "Кислота серная ХЧ 0,9кг"

    Кол-во: 9

    "Позиция 295"

    "Реактив Фишера анодный раствор КФИ-АНОД бутылка 1л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 296"

    "Силикагель технический гранулированный крупнопористый крупный КСКГ 1кг"

    Кол-во: 40

    "Позиция 297"

    "Гептан нормальный эталонный 0,7кг"

    Кол-во: 284

    "Позиция 298"

    "Анилин ЧДА 1кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 299"

    "Индикатор Эозин Н ЧДА 0,05кг, каталожный номер 7-01770"

    Кол-во: 0

    "Позиция 300"

    "Аммоний-железо (II) сернокислый 6-водный ХЧ (соль Мора) 0,5 кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 301"

    "Гидрохинон (парадиоксибензол) высший сорт 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 302"

    "Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Серебро азотнокислое ЧДА 100г"

    Кол-во: 600

    "Позиция 304"

    "Индикатор бромфеноловый синий ЧДА спирторастворимый 50г"

    Кол-во: 0

    "Позиция 305"

    "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=9,18 в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 18

    "Позиция 306"

    "Стандарт-титр серебро азотнокислое 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 307"

    "Стандарт-титры для приготовления буферных растворов - рабочих эталонов с рН=6,86 в упаковке 6 ампул"

    Кол-во: 21

    "Позиция 308"

    "Калий азотнокислый ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "Ртуть (II) окись желтая ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 310"

    "Уголь активный ОУ-А осветляющий древесный порошкообразный 0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Аммоний сернокислый ХЧ 0,6кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 312"

    "Кислота серная аккумуляторная в/с в п/э канистрах 20л/36кг"

    Кол-во: 36

    "Позиция 313"

    "Кислота уксусная ледяная ХЧ 1кг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 314"

    "Силикагель-индикатор для контроля относительной влажности среды в замкнутом объеме массовой долей зерен размером 1-7мм не менее 96% ГОСТ 8984-75"

    Кол-во: 25

    "Позиция 315"

    "Бутилацетат ХЧ (бутиловый эфир уксусной кислоты) 99,5% 1кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "Цетан эталонный (гексадекан) 0,6кг"

    Кол-во: 15

    "Позиция 317"

    "Калий азотнокислый ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 318"

    "Гексан Ч 0,65кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 319"

    "Аммоний хлористый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 320"

    "Карбинол ХЧ, содержание метанола не менее 99,5%, фасовка 1 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "Ацетон ЧДА 0,8кг"

    Кол-во: 42

    "Позиция 322"

    "Индикатор метиленовый синий чистый для анализа, фассовка 50г"

    Кол-во: 0

    "Позиция 323"

    "Кислота азотная 65% ХЧ ГОСТ 4461-77"

    Кол-во: 1

    "Позиция 324"

    "Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан) ХЧ для ЭВС фасовка 1л/1,6кг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 325"

    "Свинец(II) уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,5кг, каталожный номер 7-50330"

    Кол-во: 0

    "Позиция 326"

    "Кислота азотная 56% ЧДА 1,4кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 327"

    "Сульфарсазен ЧДА 0,05кг, каталожный номер 7-01360"

    Кол-во: 0

    "Позиция 328"

    "Кислота фосфорная ХЧ 1,7кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 329"

    "Кислота уксусная ледяная ХЧ 1кг"

    Кол-во: 11

    "Позиция 330"

    "Стандарт-титр Кислота соляная 0,1Н в упаковке 10 ампул"

    Кол-во: 10

    "Позиция 331"

    "Индикатор индигокармин чда 50 г"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 332"

    "Индикатор Эриохром черный Т (хромоген черный ЕТ-00) ЧДА фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 333"

    "Индикатор Тимоловый синий ЧДА 0,03кг"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 334"

    "Реактив Несслера ЧДА ТУ 6-09-2089-77"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 335"

    "Кислота соляная ОСЧ фасовка 1,2 кг"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 336"

    "Натрий серноватистокислый 5-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 337"

    "Бензол ХЧ 0,9кг"

    Кол-во: 5.4

    "Позиция 338"

    "Натрий гидроокись ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 339"

    "Реактив Грисса ЧДА ТУ 6-09-3569-86"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 340"

    "Натрий азид для синтеза 8223350100 Merck, фасовка 0,1 кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 341"

    "Натрий тетраборнокислый 10-водный ХЧ 0,5кг, каталожный номер 7-49122"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 342"

    "Натрий углекислый безводный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 343"

    "Натрий сернистый 9-водный ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 344"

    "Натрий сернистокислый безводный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 345"

    "Индикатор алюминон ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 346"

    "Желатин пищевой П-11 0,1кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 347"

    "Калий-натрий виннокислый 4-водный ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 348"

    "Спирт изопропиловый ЧДА 0,8кг"

    Кол-во: 2.4

    "Позиция 349"

    "Барий гидроокись 8-водный ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 350"

    "н-Гептан для хроматографии, содержание основного вещества не менее 99,9%, фасовка 0,68 кг"

    Кол-во: 14.96

    "Позиция 351"

    "Индикатор 1.5-Дифенилкарбазид ЧДА 0,05 кг"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 352"

    "Аммоний молибденовокислый 4-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 353"

    "Калий фталевокислый кислый ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 354"

    "Кислота соляная ЧДА 1,2кг"

    Кол-во: 4.8

    "Позиция 355"

    "Глицерин ЧДА 1,2кг"

    Кол-во: 40.8

    "Позиция 356"

    "Квасцы железоаммонийные ЧДА 0,4кг"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 357"

    "Калий хлористый ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 358"

    "Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА 0,1кг, каталожный номер 7-48700"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 359"

    "Натрий лимоннокислый 5,5-водный хч фасовка 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 360"

    "Кальций хлористый безводный в гранулах ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 361"

    "Реактив Грисса ЧДА ТУ 6-09-3569-86"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 362"

    "Эфир диэтиловый (эфир этиловый уксусной кислоты, этилацетат) ЧДА 0,7 кг"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 363"

    "Аммиак водный ОСЧ 0,9кг"

    Кол-во: 2.25

    "Позиция 364"

    "Квасцы алюмоаммонийные ЧДА 0,2кг"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 365"

    "Ацетон ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 99,7%, фасовка 0,8 кг."

    Кол-во: 13.6

    "Позиция 366"

    "Цинк гранулированный чистый для анализа"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 367"

    "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 368"

    "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,9кг"

    Кол-во: 2.7

    "Позиция 369"

    "Фуксин основной ЧДА 0,05 кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 370"

    "Бензол ХЧ 0,9кг"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 371"

    "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА фасовка 0,4кг"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 372"

    "Калий-натрий виннокислый 4-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 373"

    "Глицерин ЧДА 1,2кг"

    Кол-во: 3.6

    "Позиция 374"

    "Уголь активный древесный дробленый марки БАУ-А (для ликероводочного производства и для адсорбции из растворов и водных сред) ГОСТ 6217-74"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 375"

    "Натрий фосфорно-кислый 2-замещенный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 376"

    "Кислота соляная ХЧ 0,6кг"

    Кол-во: 44.4

    "Позиция 377"

    "Силикагель окрашенный для флуоресцентно-индикаторной адсорбции № 80675 UOP - LLC, упаковка 40г"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 378"

    "Индикатор Мурексид ЧДА 0,03кг, каталожный номер 7-01030"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 379"

    "Толуол ЧДА 0,86 кг"

    Кол-во: 37.84

    "Позиция 380"

    "Гептан нормальный эталонный 0,7кг"

    Кол-во: 4.2

    "Позиция 381"

    "Кислота серная ОСЧ 1,8кг"

    Кол-во: 10.8

    "Позиция 382"

    "Индикатор Акридиновый желтый чда 25 г"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 383"

    "Натрий углекислый кислый ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 384"

    "Кислота борная ЧДА 0,8кг, каталожный номер 7-44920"

    Кол-во: 2.4

    "Позиция 385"

    "Индикатор фенолфталеин ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0.35

    "Позиция 386"

    "Кислота фенилантраниловая ЧДА 0,05кг, каталожный номер 7-56246"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 387"

    "Цеолит CaA диаметр 1-2мм ТУ 2163-004-05766557-97"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 388"

    "Кадмий ацетат 2-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 389"

    "Натрий додецилсульфат ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 390"

    "Кислота винная ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 391"

    "Кислота сульфаминовая ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 392"

    "Толуол ЧДА 0,86 кг"

    Кол-во: 778.3

    "Позиция 393"

    "Натрий хлористый ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-56185"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 394"

    "Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 395"

    "Дитизон (1,5-дифенилтиокарбазон) ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 396"

    "Углерод четыреххлористый ХЧ 1,6 кг 7-50890"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 397"

    "Кадмий сернокислый,квалификация химически чистый(ХЧ) ГОСТ 4456-75"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 398"

    "Железо треххлористое 6-водное Ч 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 399"

    "Индикатор фенолфталеин ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 400"

    "н-Гептан для хроматографии, содержание основного вещества не менее 99,9%, фасовка 0,68 кг"

    Кол-во: 8.16

    "Позиция 401"

    "Индикатор хромовый темно-синий ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 402"

    "Толуол ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 96,7%, фасовка 0,86 кг."

    Кол-во: 10.32

    "Позиция 403"

    "Трилон Б ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 404"

    "Гексан ОСЧ 0,66кг"

    Кол-во: 1.98

    "Позиция 405"

    "Кислота щавелевая ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 406"

    "Натрий хлористый ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-56185"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 407"

    "Изооктан эталонный (2,2,4-триметилпентан) 0,7кг"

    Кол-во: 7.7

    "Позиция 408"

    "Цетан эталонный (гексадекан) 0,6кг"

    Кол-во: 52.8

    "Позиция 409"

    "Гексан ОСЧ 0,66кг"

    Кол-во: 15.84

    "Позиция 410"

    "Калий хлористый ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 411"

    "Аммоний азотнокислый ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 412"

    "Кислота соляная ХЧ 0,6кг"

    Кол-во: 4.8

    "Позиция 413"

    "Тиомочевина ЧДА ГОСТ 6344-73"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 414"

    "Калий хлористый ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 415"

    "Толуол ЧДА 0,86 кг"

    Кол-во: 27.52

    "Позиция 416"

    "Аммоний роданистый ХЧ"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 417"

    "Индикатор нитразиновый желтый,чда. Содержание основного вещества 65%.Внешний вид коричневый порошок. Фасовка 0,05 кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 418"

    "Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 419"

    "Калий йодноватокислый ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 420"

    "Латекс синтетический полистирольный ПС-100 0,1кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 421"

    "Индикатор Метиленовый голубой ЧДА 0,01кг, каталожный номер 7-02220"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 422"

    "Эфир петролейный 70/100 технический, фасовка 0,7 кг"

    Кол-во: 8.4

    "Позиция 423"

    "Натрий гидроокись ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 424"

    "н-Октан хч массовая доля не менее 97% фасовка 0,7 кг"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 425"

    "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 426"

    "Тетрахлорэтилен для анализа вод и почв (АВП) на нефтепродукты (перхлорэтилен) 99,5% 1,6кг"

    Кол-во: 44.8

    "Позиция 427"

    "Кислота соляная ОСЧ фасовка 1,2 кг"

    Кол-во: 2.4

    "Позиция 428"

    "Изооктан эталонный (2,2,4-триметилпентан) 0,7кг"

    Кол-во: 2.1

    "Позиция 429"

    "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-50115"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 430"

    "Кислота азотная 65% ОСЧ 18-4 0,7кг, каталожный номер 7-43075"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 431"

    "Барий хлористый 2-водный ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 432"

    "Кислота щавелевая 2-водная ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 433"

    "Магний сернокислый 7-водный ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-56130"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 434"

    "Калий гидроокись ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 435"

    "Гидроксиламин солянокислый ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 436"

    "Калий йодноватокислый ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 437"

    "Индикатор крахмал растворимый ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 438"

    "Кислота фосфорная ХЧ 1,7кг"

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 439"

    "Калий хромово-кислый ХЧ 0,5кг, каталожный номер 7-06095"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 440"

    "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА фасовка 0,025кг ТУ 6-09-5171-84"

    Кол-во: 0.125

    "Позиция 441"

    "Кислота азотная 70% ОСЧ фасовка 1,4 кг"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 442"

    "Хром(III) азотнокислый 9-водный ЧДА 0,05кг, ГОСТ 4471-78"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 443"

    "Кислота лимонная 1-водная ЧДА ГОСТ 3652-69"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 444"

    "Уголь активный ОУ-А осветляющий древесный порошкообразный 0,5кг"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 445"

    "Калий железистосинеродистый 3-водный ЧДА ГОСТ 4207-75"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 446"

    "Гидроксиламин солянокислый ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 447"

    "Кислота янтарная ЧДА ГОСТ 6341-75"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 448"

    "Перекись водорода 30% ОСЧ фасовка 1,1 кг"

    Кол-во: 3.3

    "Позиция 449"

    "Калий фосфорнокислый 1-замещенный ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 450"

    "Аммиак водный ОСЧ 0,9кг"

    Кол-во: 63.9

    "Позиция 451"

    "Ацетон ЧДА 0,8кг"

    Кол-во: 99.2

    "Позиция 452"

    "Кислота сульфосалициловая 2-водная ЧДА фасовка 0,4кг"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 453"

    "Натрий уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,9кг"

    Кол-во: 0.9

    "Позиция 454"

    "Йод ОСЧ 20-3 концентрация йода не менее 99,9%, фасовка 0,95кг"

    Кол-во: 0.95

    "Позиция 455"

    "Сера элементарная ОСЧ 0,1 кг"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 456"

    "Гексан ХЧ для хроматографии фасовка 1л/0,6кг"

    Кол-во: 7.8

    "Позиция 457"

    "Изооктан эталонный (2,2,4-триметилпентан) 0,7кг"

    Кол-во: 1000.3

    "Позиция 458"

    "Кислота азотная ХЧ 1,4кг"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 459"

    "Ацетон ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 99,7%, фасовка 0,8 кг."

    Кол-во: 4.8

    "Позиция 460"

    "Изооктан ХЧ без хлора и серы ТУ 2631-082-44493179-02 с изм.1 фасовка 0,69кг"

    Кол-во: 2.07

    "Позиция 461"

    "Магний хлорнокислый безводный Ч 0,1кг, каталожный номер 7-07345"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 462"

    "Толуол ХЧ БХС химически чистый без хлора и серы, массовая доля основного вещества не менее 96,7%, фасовка 0,86 кг."

    Кол-во: 5.16

    "Позиция 463"

    "Гексан ХЧ фасовка 0,66 кг"

    Кол-во: 7.92

    "Позиция 464"

    "Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан) ХЧ для ЭВС фасовка 1л/1,6кг"

    Кол-во: 3.2

    "Позиция 465"

    "Тиомочевина ЧДА ГОСТ 6344-73"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 466"

    "Кислота серная ЧДА 1,8кг"

    Кол-во: 43.2

    "Позиция 467"

    "Натрий хлористый ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 468"

    "Гексан ХЧ фасовка 0,66 кг"

    Кол-во: 44.88

    "Позиция 469"

    "Натрий сернистый 9-водный ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 470"

    "Калий сернокислый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 471"

    "Эфир диэтиловый (эфир этиловый уксусной кислоты, этилацетат) ЧДА 0,7 кг"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 472"

    "Натрий фосфорнокислый 2-замещенный 12-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 473"

    "Ртуть (II) сернокислая ЧДА ГОСТ 4520-78"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 474"

    "Цинк сернокислый 7-водный ЧДА 0,1кг, каталожный номер 7-12400"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 475"

    "Барий хромовокислый ЧДА 0,2кг"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 476"

    "Калий фтористый 2-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 477"

    "Кислота серная ОСЧ 1,8кг"

    Кол-во: 102.6

    "Позиция 478"

    "1-Нафтиламин ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 479"

    "Гексан ХЧ фасовка 0,66 кг"

    Кол-во: 293.7

    "Позиция 480"

    "Калий роданистый ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 481"

    "Индикатор 1.5-Дифенилкарбазид ЧДА 0,05 кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 482"

    "Соль динатриевая хромотроповой кислоты 2-водная ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 483"

    "Свинец(II) азотнокислый ХЧ ГОСТ 4236-77"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 484"

    "Марганец (II) сернокислый 5-водный ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 485"

    "Хлороформ (трихлорметан стабилизированный) ХЧ 1,5кг"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 486"

    "D-глюкоза ЧДА"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 487"

    "Калий углекислый чда фасовка 0,5 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 488"

    "Медь(II) оксид порошок ЧДА 0,5кг, каталожный номер 7-48240"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 489"

    "Калий двухромово-кислый ХЧ 0,5кг"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 490"

    "Квасцы алюмокалиевые ХЧ 0,5кг, каталожный номер 7-43330"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 491"

    "Ртуть(II) азотнокислая 1-водная ХЧ 0,1кг, каталожный номер 7-50115"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 492"

    "Кислота янтарная ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 493"

    "Пирогаллол А ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 494"

    "Кислота сульфаниловая ЧДА 1кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 495"

    "Индикатор фенолфталеин ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 496"

    "Бутанол-1 (н-бутиловый спирт) ХЧ, фасовка 0,8кг (1л)"

    Кол-во: 2.4

    "Позиция 497"

    "Калий марганцевокислый ЧДА"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 498"

    "Индикатор метиловый красный ЧДА водорастворимый 50 г"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 499"

    "Дифенилкарбазон ЧДА 0,05кг"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 500"

    "Кислота борная ХЧ 0,4кг"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 501"

    "Кислота серная ХЧ 0,9кг"

    Кол-во: 9.9

    "Позиция 502"

    "Индикатор Тимоловый синий ЧДА 0,03кг"

    Кол-во: 0.21

    "Позиция 503"

    "Гептан нормальный эталонный 0,7кг"

    Кол-во: 284.2

    "Позиция 504"

    "Индикатор Эозин Н ЧДА 0,05кг, каталожный номер 7-01770"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 505"

    "Аммоний-железо (II) сернокислый 6-водный ХЧ (соль Мора) 0,5 кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 506"

    "Гидрохинон (парадиоксибензол) высший сорт 0,1кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 507"

    "Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 508"

    "Индикатор бромфеноловый синий ЧДА спирторастворимый 50г"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 509"

    "Индикатор Метиловый оранжевый ЧДА фасовка 0,025кг ТУ 6-09-5171-84"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 510"

    "Индикатор крахмал растворимый ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 511"

    "Ртуть (II) окись желтая ЧДА 0,5кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 512"

    "Аммоний сернокислый ХЧ 0,6кг"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 513"

    "Калий фосфорнокислый 1-замещенный ЧДА 0,1кг"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 514"

    "Калий азотнокислый ХЧ 0,1кг"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 515"

    "Гексан Ч 0,65кг"

    Кол-во: 3.25

    "Позиция 516"

    "Ацетон ЧДА 0,8кг"

    Кол-во: 42.4

    "Позиция 517"

    "Индикатор метиленовый синий чистый для анализа, фассовка 50г"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 518"

    "Кислота азотная 65% ХЧ ГОСТ 4461-77"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 519"

    "Углерод четыреххлористый (тетрахлорметан) ХЧ для ЭВС фасовка 1л/1,6кг"

    Кол-во: 12.8

    "Позиция 520"

    "Свинец(II) уксуснокислый 3-водный ЧДА 0,5кг, каталожный номер 7-50330"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 521"

    "Кислота азотная 56% ЧДА 1,4кг"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 522"

    "Сульфарсазен ЧДА 0,05кг, каталожный номер 7-01360"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 523"

    "Кислота фосфорная ХЧ 1,7кг"

    Кол-во: 0.5

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    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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