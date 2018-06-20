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    Главная / Торги / Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

    Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556993Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806556993

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0038912/ГЭнерго

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 18:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    30038912.rar

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    tender@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по специализированной оптовой торговле прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.07.2018 12:00 GMT +313.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556993Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.07.2018 14:0013.07.2018 14:0013.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556993Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2018 18:0019.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556993Подведение итогов не позднее Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201819.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556993Подведение итогов не позднее Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    4 734 591,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    25.7

    Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

    28.24

    Инструменты ручные с механизированным приводом

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект из 10-ти навесных замков "APECS" ПОД ОДИН КЛЮЧ в защитном кожухе (5 мастер-ключей на один комплект). Модель замка - ВC55K-01, тип дужки - удлиненная, Øдужки - 10мм."

    Кол-во: 22

    "Позиция 2"

    "Свеча зажигания Bosch USR7AC для бензопилы Stihl FS87/FS90/FS100 4-MIX артикул USR7AC каталожный номер 00004007009"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 3,5 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 66

    "Позиция 4"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 4,0 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 66

    "Позиция 5"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 4,5 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 5,0 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 36

    "Позиция 7"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 5,5 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 6,0 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 46

    "Позиция 9"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 9,0 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 12,0 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 16,0 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 2,5 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 66

    "Позиция 13"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 8,0 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 42

    "Позиция 14"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 7,5 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 25

    "Позиция 15"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 7,0 ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 41

    "Позиция 16"

    "Сверло 2300-0184 d=6,3мм спиральное с цилиндрическим хвостовиком для металла средней серии ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "Сверло 2300-0237 d=17,0мм спиральное с цилиндрическим хвостовиком для металла средней серии ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Сверло 2300-0222 d=13,0мм спиральное с цилиндрическим хвостовиком для металла средней серии ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Сверло 2300-0217 d=11,7мм спиральное с цилиндрическим хвостовиком для металла средней серии ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Сверло 2300-0214 d=11,0мм спиральное с цилиндрическим хвостовиком для металла средней серии ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Сверло 2300-0209 d=10,1мм спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Сварочный аппарат Ресанта САИ-250К Диапазон рабочего напряжения, В 220 (+10%;-30%), Максимальный потребляемый ток, 42,5А, Напряжение холостого хода, 80В, Рабочий диапазон температур окружающей среды, С от -10 до +40, Диапазон регулирования сварочного"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Саморез крупная резьба 3,5х25 черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Саморез крупная резьба 3,5х41"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Фреза концевая двухсторонняя ц/х d 5,0; 4 зуба Арт.6409"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Уровень строительный 600мм ГОСТ 9392-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Удлинитель на катушке ПСС я5939 "Строитель" КГ 3,0х1,5 16А 220В 50м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Топорище 0,55 м буковое"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Топорище 0,4 м"

    Кол-во: 24

    "Позиция 30"

    "Топор Б-3 в сборе 1,2кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Топор Б-3 в сборе 2,0кг"

    Кол-во: 16

    "Позиция 32"

    "Тиски слесарные поворотные, ширина губок 200мм, ЗУБР "МАСТЕР", 3258-200"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Таль цепная ТРШС 3/3 ТУ 3173-001-39712863-2015."

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Съемник гидравлический СГ2-5 с выносным насосом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Стремянка алюминиевая АМ709 9 ступеней"

    Кол-во: 7

    "Позиция 36"

    "Стремянка алюминиевая АМ706 6 ступеней"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Стремянка алюминиевая АМ704 4 ступени"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Стремянка стеклопластиковая ССС 2,9"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Свеча зажигания Bosch NGK CMR6H для триммеров Stihl FS 130 4-mix,FS 310 4-mix, BR 500,MS181,MS211,SH 86"

    Кол-во: 7

    "Позиция 40"

    "Саморез крупная резьба 4,8х102"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Плашка коническая К 3/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Плашка М8х1,25 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 12

    "Позиция 43"

    "Плашка М6х1,0 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 11

    "Позиция 44"

    "Плашка М6х0,75 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 11

    "Позиция 45"

    "Плашка М5 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 11

    "Позиция 46"

    "Плашка М4х0,7 метрическая ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Плашка М24х1,0 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Плашка М22х2,5 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Плашка М12х1,0 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Плашка М10х1,5 левая ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Плашка М10х1,5 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Плашка М10х1,25 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Плашка М10х1,0 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Пика SDS-plus 250 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Перфоратор П-45/1000Э перфоратор SDS-max, Арт.34.0.0.10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Перфоратор П-32/1000Э SDS-Plus"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Отвертка-пробник звуковая Ресанта 6885 48NS (RFA101)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Отвертка шлицевая SL 6,5х150 ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Отвертка с набором насадок 5bites EXPRESS TK041 для точных работ, 34 предмета"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Отвертка крестовая Ph №2 150 мм ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Ножовка по дереву ручная типа 3 (для универсальной распиловки) с полотном длиной 500мм с шагом зубьев 5мм 3-500-5 ГОСТ 26215-84"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Ножовка ЗУБР "МАСТЕР-7" по металлу, с металлической обрезиненной ручкой, 300мм 15767"

    Кол-во: 13

    "Позиция 63"

    "Ножницы гидравлические ручные НГР-53 8т, 53мм диаметр кабеля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Ножницы по металлу, 300мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 65"

    "Ручка для молотка 0,6-0,8 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Ручка для кувалды ГОСТ 2310-77"

    Кол-во: 21

    "Позиция 67"

    "Рулетка фибергласовая 50 м ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Рулетка ЗУБР, двухкомпонентный корпус, автостоп, 10 м / 25 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Рулетка ЗУБР, двухкомпонентный корпус, автостоп, 5 м / 19 мм ГОСТ 7502-98"

    Кол-во: 14

    "Позиция 70"

    "Рулетка ЗУБР, двухкомпонентный корпус, автостоп, 3 м / 16 мм ГОСТ 7502-98"

    Кол-во: 9

    "Позиция 71"

    "Рукав пропановый 9 мм, класс I черный с красной полосой (P=0,63 мПа) ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 190

    "Позиция 72"

    "Рукав пропановый 6 мм, класс I черный с красной полосой (P=0,63 мПа) ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Рукав кислородный 9 мм, класс III черный с синей полосой (P=2,0 мПа) ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 190

    "Позиция 74"

    "Рукав ацетиленовый ф. 9,0 мм (черный с красной полосой)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 75"

    "Резец проходной упорный 25Х16 Х140 Т15К6 ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Резец отрезной 25х16х140 Т5 К10 ГОСТ 18871-73"

    Кол-во: 25

    "Позиция 77"

    "Резак Р1-01 Маяк 2-01 (до 100мм) пропановый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Редуктор пропановый БПО-5-4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 79"

    "Проволока стальная ОК 1.8 низкоуглеродистая термонеобработанная, ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0

    "Позиция 80"

    "Проволока латунная ф3мм Л63 ГОСТ16130-90"

    Кол-во: 50

    "Позиция 81"

    "Припой ПОС 30 Тр d=2.0мм 1кг бухта"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Пресс механический ручной со встроенными гексагональными матрицами ПКГ-120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Пресс механический ручной со встроенными гексагональными матрицами ПКГ-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Полотно ножовочное 300х1,25мм по металлу Х6ВФ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 85"

    "Полотно ножовочное машинное 450х32х2.0 сталь р6м5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Плоскогубцы 180 мм комбинированные с изолированными ручками (1000 В)"

    Кол-во: 49

    "Позиция 87"

    "Фреза концевая удл. ц/х d 12,0; 4 зуба, L100/55 Арт.136121"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Шпилька М12, L70 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35"

    Кол-во: 100

    "Позиция 89"

    "Крепежный анкерный угол KUL-40х400х40, ГОСТ Р 52042-2003"

    Кол-во: 99

    "Позиция 90"

    "Саморез кровельный 5,5*38 по металлу, ГОСТ 1145-80"

    Кол-во: 600

    "Позиция 91"

    "Шайба с прозрачной резиновой прокладкой 25мм., ГОСТ 10450-78"

    Кол-во: 600

    "Позиция 92"

    "Болт М10*70, ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 100

    "Позиция 93"

    "Болт М16*80, ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 100

    "Позиция 94"

    "Электрод УОНИ-13/55 D-2,5мм, ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 15

    "Позиция 95"

    "Электрод Э-07Х20Н9-ОЗЛ-8-3,0-ВД/Е-2004-Б20, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-76"

    Кол-во: 15

    "Позиция 96"

    "Электрод АНО-6 , 3,0 мм. ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 106

    "Позиция 97"

    "Электрод АНО-6 , 4,0 мм. ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 132

    "Позиция 98"

    "Электроды ЦТ-15, 2,5 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Электроды ЦТ-15, 2,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Электрод ЦЧ-4 ф3,0, ГОСТ9466-75 ТУ1272-005-50133500-2008 ТУ 14-4-831-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Электрод Э-07Х20Н9-ОЗЛ-8-4,0-ВД/Е-2004-Б20, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-76"

    Кол-во: 50

    "Позиция 102"

    "Электрод АНЖР-2, 3,0 мм. ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "Электрод АНЖР-2, 4,0 мм. ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Электрод СЭЛБ-52, 3,0мм. ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Лом строительный D 25 мм, L 1300 мм, круглый, ГОСТ 1405-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Плашка для метрической резьбы М20х1,5, ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Плашка для метрической резьбы М14х2,0, ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Зубило 160 мм, ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Полотно ножовочное ручное 300 мм, ГОСТ 6645-86"

    Кол-во: 50

    "Позиция 110"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 16,0, ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 14,0, ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 10,0, ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 8,0, ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 6,0, ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 4,0, ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 15

    "Позиция 116"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 3,0, ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 117"

    "Тросик стальной оцинкованный для растяжки D-3мм, DIN 3055, ГОСТ 3062-80"

    Кол-во: 30

    "Позиция 118"

    "Шпилька М20 L110 мм, сталь 35, ГОСТ 9066-75"

    Кол-во: 480

    "Позиция 119"

    "Шпилька М27, L150 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35"

    Кол-во: 80

    "Позиция 120"

    "Шпилька М24, L150 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35"

    Кол-во: 100

    "Позиция 121"

    "Шпилька М24, L130 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35"

    Кол-во: 200

    "Позиция 122"

    "Шпилька М16, L90 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35"

    Кол-во: 640

    "Позиция 123"

    "Шпилька М16, L140 мм, сталь 35, ГОСТ 9066-75"

    Кол-во: 200

    "Позиция 124"

    "Шпилька М20, L220 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35"

    Кол-во: 240

    "Позиция 125"

    "Шпилька М16, L150 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35"

    Кол-во: 200

    "Позиция 126"

    "Шпилька М16, L80 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35"

    Кол-во: 240

    "Позиция 127"

    "Кровельный саморез RAL6005, 5,5х19 тёмно-зелёный 300шт ск55196005ф, ГОСТ 11473-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Шпилька М36, L220 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35"

    Кол-во: 80

    "Позиция 129"

    "Электрод УОНИИ-13/55-2,0х300 для сварки углеродистых и низколегированных сталей Э50А, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 30

    "Позиция 130"

    "Электрод МР-3 ф4,0мм Э46 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 80

    "Позиция 131"

    "Электрод ОЗЛ-6-3,0 ГОСТ 10052-75, ГОСТ 9466-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 132"

    "Электрод ЦТ-15-3,0 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 133"

    "Электрод ЦЧ-4 ф3,0 ГОСТ9466-75 ТУ1272-005-50133500-2008 ТУ 14-4-831-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "Электрическая тепловая пушка ТПЭ-5 (ИНТЕРСКОЛ) 3/4,5кВт, 220В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Электрическая тепловая пушка СФО-25 3000м3, 25кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Щетка-сметка 3-х рядная деревянная 280*26*14мм, высота щетины 55мм 20610003"

    Кол-во: 182

    "Позиция 137"

    "Щетка проволочная с деревянной ручкой ЩТ-27х150х290х30 трехрядная"

    Кол-во: 52

    "Позиция 138"

    "Щетка металлическая дисковая для ШМ ЩДВИ 22х150"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "Штроборез УОМ-230/2100 бороздодел,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Штангенциркуль ШЦ1-150, 0,02 ТМ ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 9

    "Позиция 141"

    "Шпатель 150 мм нержавеющая сталь, пластмассовая ручка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 142"

    "Шпатель 250 мм нержавеющая сталь, пластмассовая ручка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 143"

    "Шкурка шлифовальная водост ткан 14А ЗЕРН 8 ГОСТ 13344-79"

    Кол-во: 14

    "Позиция 144"

    "Шкурка шлифовальная водост ткан 14А ЗЕРН 32 ГОСТ 13344-79"

    Кол-во: 16

    "Позиция 145"

    "Шкурка шлифовальная водост ткан 14А ЗЕРН 16 ГОСТ 13344-79"

    Кол-во: 19

    "Позиция 146"

    "шина пильная Husqvarna с шагом 325" 15" (38см) арт.5089121-64"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "Шайба увеличенная класса точности С для крепежной детали с диаметром резьбы 8мм толщиной 2мм из стали 10кп группы 01 без покрытия С 8.01.10кп ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 5

    "Позиция 148"

    "Шайба увеличенная класса точности С для крепежной детали с диаметром резьбы 6мм толщиной 1,6мм из стали Ст3кп группы 02 с цинковым покрытием 6мкм хроматированным С 6.02.Ст3кп.016 ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Шайба увеличенная класса точности А для крепежной детали с диаметром резьбы 10мм толщиной 2,5мм из стали Ст3кп группы 02 без покрытия А 10.02.Ст3кп ГОСТ 6958-78"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Черенок для лопаты 40х1200 мм (березовый)"

    Кол-во: 125

    "Позиция 151"

    "Черенок для граблей длина 1300мм диаметр 30мм"

    Кол-во: 31

    "Позиция 152"

    "Цепь для бензопил Husqvarna Н30, Pixel , 15", 0.325", 1.3 мм, 64 звена арт.5018406-64"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Фреза концевая ц/х d 14,0; 5 зубьев Арт.570"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Электрод СЭЛБ-52, 2,5 мм. ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 15

    "Позиция 155"

    "Электрод ЦУ-5, 2,5 мм ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 30

    "Позиция 156"

    "Электрод ТМУ-21У, 3,0х350 ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 157"

    "Электрод УОНИ-13/55, 3 мм, ГОСТ ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 50

    "Позиция 158"

    "Электропаяльник ЭПСН (или ЭПЦН) 220х65 Вт с деревянной ручкой ГОСТ 7219-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Термопатрон ПАС-300 для проводов ЛЭП"

    Кол-во: 8

    "Позиция 160"

    "Термопатрон ПАС-240 для проводов ЛЭП"

    Кол-во: 8

    "Позиция 161"

    "Термопатрон ПАС-185 для проводов ЛЭП"

    Кол-во: 8

    "Позиция 162"

    "Термопатрон ПАС-150 для проводов ЛЭП"

    Кол-во: 8

    "Позиция 163"

    "Текстолит листовой марки А 8,0мм ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 25

    "Позиция 164"

    "Текстолит листовой марки А 6,0мм ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 15

    "Позиция 165"

    "Текстолит листовой марка А 5,0 мм ГОСТ 2910-74"

    Кол-во: 10

    "Позиция 166"

    "Текстолит 10 мм ГОСТ 2910-74, ТУ 05758799-014-96"

    Кол-во: 33

    "Позиция 167"

    "Стеклотекстолит СТЭФ 3,0мм 1 лист (1х2м ), 13кг ГОСТ 12652-74"

    Кол-во: 26

    "Позиция 168"

    "Спички термитные (упак 20шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Ящик пластиковый 390х230х190"

    Кол-во: 4

    "Позиция 170"

    "Ящик металлический ДОКА 20" для инструмента Зубр 38163-20 Артикул Зубр: 38163-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Ящик металлический раздвижной для инструмента 37х16х16см ТВ 124 ЭНКОР Код товара:00000003386 Артикул поставщика:6713"

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "Ящик для инструмента Expert 20 с металлическими замками"

    Кол-во: 7

    "Позиция 173"

    "Ящик для инструмента Expert 22 с металлическими замками"

    Кол-во: 9

    "Позиция 174"

    "Электрод МНЧ-2 ф3,0 ГОСТ 9466-75, ТУ 1273-104-27286438-2002"

    Кол-во: 20

    "Позиция 175"

    "Электрод МГМ-50К ф4мм ГОСТ 959.13-71"

    Кол-во: 340

    "Позиция 176"

    "Электрод МГМ-50К ф3мм ГОСТ 9466-75"

    Кол-во: 466

    "Позиция 177"

    "Электрод МР-3 ф3,0мм Э46 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 80

    "Позиция 178"

    "Канат грузовой d каната - 11мм, длина каната - 20 м. к лебедке МТМ- 1,6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Зубило 200 мм (2810-0223) ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 14

    "Позиция 180"

    "Знак пожарный "Огнетушитель" (Пластик ПВХ 2 мм, 150х150 )Код F 04"

    Кол-во: 65

    "Позиция 181"

    "Дрель-шуруповерт ДА-10/12М2 аккумуляторная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 182"

    "Головка тримера Husqvarna T35M12/235 полуавтомат"

    Кол-во: 18

    "Позиция 183"

    "Гвоздь строительный 2,5х70мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 184"

    "Гвоздь строительный 2х50мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 185"

    "Гвоздь строительный 30мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 186"

    "Гвоздь строительный 4х100мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 187"

    "Гайка М3-6H.4.016 ГОСТ 15525-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Гайка М12-6H.12.40Х.016 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 34

    "Позиция 189"

    "Гайка М16-6H.12.40Х.096 ГОСТ 15523-70"

    Кол-во: 37

    "Позиция 190"

    "Гайка М8-6H.4.016 ГОСТ 15523-70"

    Кол-во: 6

    "Позиция 191"

    "Гайка М6-6Н.35.III.3 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 4

    "Позиция 192"

    "Гайка М5-6Н.35.III.4 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 193"

    "Гайка М4-6H.4.016 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Гайка М24-6H.12.40Х ГОСТ 15523-70"

    Кол-во: 60

    "Позиция 195"

    "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 10х10 ГОСТ 16983-80"

    Кол-во: 17

    "Позиция 196"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 8х10 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 11х11 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013"

    Кол-во: 7

    "Позиция 198"

    "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 12х12 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013"

    Кол-во: 33

    "Позиция 199"

    "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 13х13 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 16983-80"

    Кол-во: 33

    "Позиция 200"

    "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 14х14 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 16983-80"

    Кол-во: 33

    "Позиция 201"

    "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 17х17 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013"

    Кол-во: 35

    "Позиция 202"

    "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 19х19 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013"

    Кол-во: 30

    "Позиция 203"

    "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 22х22 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 204"

    "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 24х24 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013"

    Кол-во: 32

    "Позиция 205"

    "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 27х27 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013"

    Кол-во: 32

    "Позиция 206"

    "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 7х7 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013"

    Кол-во: 12

    "Позиция 207"

    "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 6х6 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013"

    Кол-во: 17

    "Позиция 208"

    "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 5.5х5.5 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013"

    Кол-во: 17

    "Позиция 209"

    "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 30х30 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013"

    Кол-во: 14

    "Позиция 210"

    "Клупп трубный 1/2", 3/4", 1", 1 1/4, Арт.116560"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Кисть ручник (круглая) №10 FIT-01306 40мм, натуральная щетина"

    Кол-во: 60

    "Позиция 212"

    "Кисть радиаторная натуральная светлая щетина, деревянная ручка 1,5 (50мм) ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 30

    "Позиция 213"

    "Кисть КП-100 малярная плоская ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 68

    "Позиция 214"

    "Кисть КМ-80 малярная маховая ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 25

    "Позиция 215"

    "Кисть малярная плоская КП-25 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 15

    "Позиция 216"

    "Кисть малярная плоская КП-75 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 170

    "Позиция 217"

    "Кисть малярная плоская КП-50 ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 170

    "Позиция 218"

    "Гайка М18-6H.12.40Х.016 ГОСТ 15521-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 219"

    "Болт М8-6gх75.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 33

    "Позиция 220"

    "Болт М16-6gх90.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 32

    "Позиция 221"

    "Болт М16-6gх80.58.016 ст.20 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 20

    "Позиция 222"

    "Болт М16-6gх60.66.016 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 223"

    "Болт М14-6gх90.56 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 224"

    "Болт М14-6gх70.56 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 225"

    "Болт М14-6gх140.129.35Х ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 20

    "Позиция 226"

    "Болт М12-6gх80.56 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 34

    "Позиция 227"

    "Болт М12-6gх60.48.016 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 228"

    "Болт М12-6gх50.58.096 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 229"

    "Болт М10-6gх45.88.30ХМА ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 230"

    "Болт М10-6gх60.58.35 ст.35 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 231"

    "Болт М10-6gх70.58.016 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 232"

    "Болт М10-6gх80.58.016 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 34

    "Позиция 233"

    "Болт М12-6gх45.58.016 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 22

    "Позиция 234"

    "Бензопила HUSQVARNA 440e II артикул 9671558-45"

    Кол-во: 3

    "Позиция 235"

    "Замок безопасности с тросом Арт. 130EURD"

    Кол-во: 50

    "Позиция 236"

    "Замок безопасности с тросом Арт. 7С5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 237"

    "Регулируемый блокировочный трос Арт. S806, L=1,83 м ОСТ 24.191.05"

    Кол-во: 8

    "Позиция 238"

    "Замок навесной в защитном кожухе: фурнитура FUARO PL-3660LS (60мм) удлиненная дужка) Блистер, 3 английских ключа"

    Кол-во: 38

    "Позиция 239"

    "Блок замок МБГ-31 одноключевой, секрет А1 (замок Гинодмана). В комплекте с ключами"

    Кол-во: 100

    "Позиция 240"

    "Ручка -замок с механизмом для тяг "Оскар" (OSKAR)"

    Кол-во: 114

    "Позиция 241"

    "Гайка М20-6H.12.40Х.096 ГОСТ 15525-70"

    Кол-во: 42

    "Позиция 242"

    "Винт М3х60 цилиндр. гол., прямой шлиц ГОСТ Iso 14579— 2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 243"

    "Винт М4х60 цилиндр. гол., прямой шлиц ГОСТ Iso 14579— 2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 244"

    "Винт М5х60 цилиндр. гол., прямой шлиц ГОСТ Iso 14579— 2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 245"

    "Веревка СС статика белая 48-прядная 10 мм"

    Кол-во: 240

    "Позиция 246"

    "Валик малярный меховой 100мм ГОСТ 10831-87"

    Кол-во: 129

    "Позиция 247"

    "Валик малярный меховой 200мм ГОСТ 10831-87"

    Кол-во: 131

    "Позиция 248"

    "Валик ВП-250 малярный поролоновый ГОСТ 10831-87"

    Кол-во: 36

    "Позиция 249"

    "Бур SDS+ 16х 550/600 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 250"

    "Бур SDS+ 20 х 1000/950 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 251"

    "Бур SDS+ 25 х 1000/950 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 252"

    "Бур SDS+ 6х 100/160 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 253"

    "Бур SDS+ 8х 250/310 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 254"

    "Бур SDS+ 14х 300/360 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 255"

    "Бур SDS+ 10х 200/260 мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 256"

    "Бур SDS+ 10 х 460/400мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 257"

    "Болт М18-6gх110.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 32

    "Позиция 258"

    "Болт М20-6gх100.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 55

    "Позиция 259"

    "Болт М20-6gх140.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 22

    "Позиция 260"

    "Болт М24-6gх120.58.35 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 52

    "Позиция 261"

    "Болт М8-6gх50.58 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 13

    "Позиция 262"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 30х32 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013"

    Кол-во: 26

    "Позиция 263"

    "Набор инструментов электрика универсальный НЭУ-М ТУ 36-1823-78"

    Кол-во: 3

    "Позиция 264"

    "Набор изолированного инструмента электрика НИИ-01 КВТ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 265"

    "Набор изолированного инструмента электрика НИИ-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 266"

    "Набор для монтажа СИП НИС-1 (КВТ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 267"

    "Набор диэлектрических отверток НИО-06 (КВТ)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 268"

    "Мультиметр цифровой с поверкой текущего года АММ-1028"

    Кол-во: 3

    "Позиция 269"

    "Мотокоса HUSQVARNA 133R триммерная головка + нож в комплекте"

    Кол-во: 5

    "Позиция 270"

    "Молоток слесарный 0.5 с квадратным бойком"

    Кол-во: 30

    "Позиция 271"

    "Молоток 800 г ГОСТ 2310-77"

    Кол-во: 14

    "Позиция 272"

    "Метчикодержатель М2-М14 Артикул : 11818"

    Кол-во: 15

    "Позиция 273"

    "Метчик 8х1.25 ГОСТ 6227-80"

    Кол-во: 21

    "Позиция 274"

    "Метчик 6х0.5 ГОСТ 6227-80"

    Кол-во: 16

    "Позиция 275"

    "Метчик 5х0.8 ГОСТ 6227-80"

    Кол-во: 16

    "Позиция 276"

    "Метчик 3х0.5 ГОСТ 6227-80"

    Кол-во: 16

    "Позиция 277"

    "Машина углошлифовальная ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/900"

    Кол-во: 3

    "Позиция 278"

    "Машина углошлифовальная ИНТЕРСКОЛ УШМ- 180/1800 М"

    Кол-во: 6

    "Позиция 279"

    "лупа с лампой 8Х бестеневая с крышкой, Белая на струбцине круглая настольная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 280"

    "Лопата штыковая 210х285 мм (без черенка)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 281"

    "Лопата совковая 240х275 мм (без черенка)"

    Кол-во: 75

    "Позиция 282"

    "Лопата снеговая СИБРТЕХ 61582 Ковш из алюминия толщиной 1.5 мм, черенок - береза высшего качества"

    Кол-во: 46

    "Позиция 283"

    "Лом строительный ЛО-28"

    Кол-во: 17

    "Позиция 284"

    "Леска триммерная HUSQVARNA 3,0 мм/240 м в бухте (5784382-01)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 285"

    "Лебедка МТМ-1,6 ручная рычажная механизм тяговый монтажный грузоподъемностью 1,6т длиной каната с крюком 20м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 286"

    "Ножницы НС-70 (КВТ) секторные для резки кабеля"

    Кол-во: 2

    "Позиция 287"

    "Нож для травы HUSQVARNA Multi 255-1" 255-1" кат.№ 5371490-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 288"

    "Нож электрика складной длина лезвия 9 см нержавеющая сталь, Профи FIT-10524"

    Кол-во: 37

    "Позиция 289"

    "Нож изолированный(Нож кабельный до 1000В) Номенклатурный номер 23705313 ТУ 3926-020-05797687-2001, ГОСТ 11516-94"

    Кол-во: 5

    "Позиция 290"

    "Напильник трехгранный 300 мм, №2 Арт.10102"

    Кол-во: 21

    "Позиция 291"

    "Напильник полукруглый 200 мм, №2 Арт.5270"

    Кол-во: 16

    "Позиция 292"

    "Напильник круглый HUSQVARNA d 4.8 для заточки цепей 5440369-48"

    Кол-во: 30

    "Позиция 293"

    "Напильник плоский 200мм №3 Norgau"

    Кол-во: 21

    "Позиция 294"

    "Напильник квадратный 250 №2 ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 295"

    "Напильник плоский №2 400 мм ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 11

    "Позиция 296"

    "Напильник плоский №2 250 мм ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 297"

    "Напильник круглый №3 250 мм ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 298"

    "Надфиль 140 мм трехгранный"

    Кол-во: 19

    "Позиция 299"

    "Надфиль 140 мм плоский"

    Кол-во: 29

    "Позиция 300"

    "Надфиль овальный 160ММ ГОСТ 23461-84"

    Кол-во: 14

    "Позиция 301"

    "Надфиль 160мм круглый ГОСТ 1513-77"

    Кол-во: 19

    "Позиция 302"

    "Надфиль квадратный с длиной рабочей части 160мм, номер насечек 00, обозначение 2827-0072 ГОСТ 1513-77"

    Кол-во: 20

    "Позиция 303"

    "Набор электромонтажника НИЭ-04 1000 вольт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Набор электромонтажника НИЭ-01 (КВТ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 305"

    "Набор стамесок слесарных ном. 57119015, ТУ 2.035.0221532.009-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "Набор слесарно-монтажных инструментов INDUSTRY Kraftool 27978-H131 131 предмет"

    Кол-во: 3

    "Позиция 307"

    "Набор слесарно-монтажного инструмента НИЗ №15 ном. 57147015, ТУ 3926.025.05797687-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 308"

    "Набор матриц НИСО для пресса ПГР-20М1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "Лебедка FD (20м/1тн) ручная барабанная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 310"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный (КГКУ) КГУ-24 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК"

    Кол-во: 27

    "Позиция 311"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 13х17 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013"

    Кол-во: 12

    "Позиция 312"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 14х17 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013"

    Кол-во: 22

    "Позиция 313"

    "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 8х8 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013"

    Кол-во: 23

    "Позиция 314"

    "Ключ гаечный разводной КР-19 Номенклатурный номер21601013 ГОСТ 7275-75, ТУ 2.035.1141-88"

    Кол-во: 11

    "Позиция 315"

    "Ключ гаечный разводной КР-30 Номенклатурный номер21602013 ГОСТ 7275-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 316"

    "Ключ гаечный разводной КР-46 Номенклатурный номер21603013 ГОСТ 7275-75, ТУ 2.035.1141-88"

    Кол-во: 11

    "Позиция 317"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 12х13 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 31

    "Позиция 318"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный (КГКУ) КГУ-19 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК"

    Кол-во: 13

    "Позиция 319"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный (КГКУ) КГУ-17 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК"

    Кол-во: 13

    "Позиция 320"

    "Ключ трубный рычажные (КТР) КТР-4 окрашенный гост 18981-73"

    Кол-во: 12

    "Позиция 321"

    "Ключ трубный рычажные (КТР) КТР-3 окрашенный"

    Кол-во: 13

    "Позиция 322"

    "Ключ трубный рычажные (КТР) КТР-1 окрашенный"

    Кол-во: 11

    "Позиция 323"

    "Ключ торцовой стержневой двустронний 10х12 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 25788-83"

    Кол-во: 10

    "Позиция 324"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 8х10 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 25

    "Позиция 325"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 7х8 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 326"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 5,5х7 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 327"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 27х30 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 14

    "Позиция 328"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 17х19 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013"

    Кол-во: 26

    "Позиция 329"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 19х22 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013"

    Кол-во: 26

    "Позиция 330"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 22х24 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013"

    Кол-во: 26

    "Позиция 331"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 24х27 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013"

    Кол-во: 26

    "Позиция 332"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 27х30 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013"

    Кол-во: 21

    "Позиция 333"

    "Кусачки боковые с диэлектрическими ручками 160 мм ГОСТ 28037-89"

    Кол-во: 25

    "Позиция 334"

    "Кувалда 4кг с деревянным черенком покрытие: хим. Оксид."

    Кол-во: 6

    "Позиция 335"

    "Кувалда 3 кг с деревянным черенком покрытие: хим. Оксид."

    Кол-во: 2

    "Позиция 336"

    "Круг для УШМ отрезной по металлу 230х3х22 ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 580

    "Позиция 337"

    "Круг для УШМ отрезной по металлу 180х3х22 ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 295

    "Позиция 338"

    "Круг для УШМ отрезной по металлу 125х3х22 ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 250

    "Позиция 339"

    "Круг 300*40*76 шлиф.керамич.связка белый СМ1, см2 гост 2424-83 ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 6

    "Позиция 340"

    "Круг 300*40*76 шлиф.керамич.связка зелёный гост 2424-83 ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 20

    "Позиция 341"

    "Краскораспылитель СО-71В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 342"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный (КГКУ) КГУ-27 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК"

    Кол-во: 24

    "Позиция 343"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный (КГКУ) КГУ-30 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 344"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 22х24 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2906-80"

    Кол-во: 34

    "Позиция 345"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 17х19 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 26

    "Позиция 346"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 14х17 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 31

    "Позиция 347"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 13х14 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013"

    Кол-во: 22

    "Позиция 348"

    "Компрессор КВ-356/50 2кВт, 50л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 349"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 12х14 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013"

    Кол-во: 24

    "Позиция 350"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 12х13 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013"

    Кол-во: 22

    "Позиция 351"

    "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 10х12 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013"

    Кол-во: 16

    "Позиция 352"

    "Саморез 4,5х40мм оцинкованный универсальный 100 шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 353"

    "Саморез 4,5х30мм оцинкованный универсальный 100 шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 354"

    "Саморез 4,5х20мм оцинкованный универсальный 100 шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 355"

    "Саморез 4,2 х 38мм наконечник-сверло для листовых пластин 100 шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 356"

    "Саморез 4,2 х 25мм остроконечный для листовых пластин 250 шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 357"

    "Саморез 4,2 х 19мм остроконечный для листовых пластин 250 шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 358"

    "Саморез 4,2 х 13мм остроконечный для листовых пластин 250 шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 359"

    "Саморез 4,2х16мм ШСММ с буром 1000 шт/упак"

    Кол-во: 10

    "Позиция 360"

    "Саморез 4,2х16мм остроконечный 1000 шт/упак"

    Кол-во: 10

    "Позиция 361"

    "Рулетка FIT, с обрезиненным корпусом и автостопом 5м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 362"

    "Пломба пк-91 рх-3"

    Кол-во: 289

    "Позиция 363"

    "Круг стальной (10шт., L=6м) 8мм ст.40Х"

    Кол-во: 0

    "Позиция 364"

    "Дюбель-гвоздь потайный Omax"

    Кол-во: 400

    "Позиция 365"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 38

    "Позиция 366"

    "Гайка М14 оцинкованная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 367"

    "Болт М16х75 DIN 933 A2"

    Кол-во: 110

    "Позиция 368"

    "Болт М12х75 DIN 933 A2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 369"

    "Болт М8х40 DIN 933 A2"

    Кол-во: 150

    "Позиция 370"

    "Болт М8х30 DIN 933 A2"

    Кол-во: 150

    "Позиция 371"

    "Болт М8х16 DIN 933 A2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 372"

    "Болт М16х120"

    Кол-во: 20

    "Позиция 373"

    "Электроды УОНИ 13/45 Ø4 мм Э-42А, ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 374"

    "Напильник круглый Bahco 1-230-10-2-2 Тип насечки: личная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 375"

    "Набор сверел по металлу 13 шт. (D 1,5-6,5 мм) DeWalt 5922ХМ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 376"

    "Набор сверел по металлу в "стакане" (16 шт.) Sturm 1055-01-SS3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 377"

    "Круг P-52978"

    Кол-во: 10

    "Позиция 378"

    "Круг отрезной по металлу Makita P-53017, 115х1,6х22,23мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 379"

    "Круг отрезной по металлу 125х1,6х22"

    Кол-во: 550

    "Позиция 380"

    "Круг отрезной по металлу 230х3,0х22 14А 30 Т2 БУ"

    Кол-во: 465

    "Позиция 381"

    "Круг зачистной по металлу 125х6х22 A14"

    Кол-во: 45

    "Позиция 382"

    "Круг зачистной 230х6х22"

    Кол-во: 70

    "Позиция 383"

    "Электроды Э50А УОНИ 13/45 ф 4,0мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 384"

    "Электроды Э50А УОНИ 13/45 ф 3,0мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 385"

    "Электроды ОК 48.04 для сварки углеродистых сталей с основным покрытием ESAB ф3,2 мм типа Э55А"

    Кол-во: 25

    "Позиция 386"

    "Электроды OK 46.00 ф 3мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 387"

    "Электроды ЛБ52У ф3.2мм"

    Кол-во: 255

    "Позиция 388"

    "Электроды ЛБ-52У ф2.6мм"

    Кол-во: 245

    "Позиция 389"

    "Шпилька М16*1000 (отрезная) ст.35"

    Кол-во: 33

    "Позиция 390"

    "Шпилька М10*1000 (отрезная) ст.35"

    Кол-во: 10

    "Позиция 391"

    "Шпилька М12*1000 (отрезная) ст.35"

    Кол-во: 20

    "Позиция 392"

    "Шпилька М14*1000 (отрезная) ст.35"

    Кол-во: 20

    "Позиция 393"

    "Шайба М16 DIN 125 А2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 394"

    "Шайба М12 DIN 125 А2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 395"

    "Шайба М10 DIN 125 А2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 396"

    "Шайба М8 DIN 125 оц."

    Кол-во: 6

    "Позиция 397"

    "Саморез 4,5х50мм оцинкованный универсальный 100 шт/упак"

    Кол-во: 2

    "Позиция 398"

    "Дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE,"

    Кол-во: 4

    "Позиция 399"

    "Дрель Makita HP 1631 KX2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 400"

    "Дрель Интерскол Д-16/1050Р2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 401"

    "Бензопила Stihl MS 180 14" 11302150003(11302000108)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 402"

    "Тиски слесарные поворотные 200 мм ЗУБР "Мастер" код 3258-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 403"

    "Лист шлифовальный STAYER 35435-240_z01 на тканевой основе, водостойкий 230 х 280 мм, Р240, упаковка по 5 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 404"

    "Лист шлифовальный STAYER 35435-320_z01 на тканевой основе, водостойкий 230 х 280 мм, Р320, упаковка по 5 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 405"

    "Лист шлифовальный STAYER 35435-400_z01 на тканевой основе, водостойкий 230 х 280 мм, Р400, упаковка по 5 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 406"

    "Лист шлифовальный STAYER 35425-600_z01 на тканевой основе, водостойкий 230 х 280 мм, Р600, упаковка по 5 шт."

    Кол-во: 6

    "Позиция 407"

    "Леска триммерная HAMMER 216-602 TL ROUND 2,4х262м, круглая, красный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 408"

    "Кувалда 5000 гр Sturm 1011-02-5000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 409"

    "Кувалда 2000 гр Sturm 1011-02-2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 410"

    "Ключ трубный Ridgid 2 1/2""

    Кол-во: 1

    "Позиция 411"

    "Ключ гаечный накидной Jonnesway 24х27мм W232427"

    Кол-во: 4

    "Позиция 412"

    "Ключ гаечный накидной Jonnesway 19х22мм W231922"

    Кол-во: 2

    "Позиция 413"

    "Ключ гаечный накидной Jonnesway 16х17мм W231617"

    Кол-во: 1

    "Позиция 414"

    "Ключ рожковый двухсторонний (32х36)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 415"

    "Движок для снега PALISAD LUXE 61558"

    Кол-во: 2

    "Позиция 416"

    "Ключ газовый №5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 417"

    "Ящик для инструмента 65561"

    Кол-во: 3

    "Позиция 418"

    "Щетка ручная из проволоки стальной прямой 5-рядная для зачистки металла от коррозии 5671/74824"

    Кол-во: 26

    "Позиция 419"

    "Плашка для трубной резьбы G1''"

    Кол-во: 2

    "Позиция 420"

    "Плашка для трубной резьбы G3/4''"

    Кол-во: 5

    "Позиция 421"

    "Плашка для трубной резьбы G1/2''"

    Кол-во: 5

    "Позиция 422"

    "Резец проходной упорный изогнутый Тип 2.Гост 18879-73. 25х16х140 . Т5к10. Вк8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 423"

    "Полотно ножовочное 300х13мм,"

    Кол-во: 270

    "Позиция 424"

    "Ножовка по дереву FIT 40423 500мм; ГОСТ 26215-84"

    Кол-во: 1

    "Позиция 425"

    "Ножницы ручные по металлу пряморежущие 320 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 426"

    "Напильник плоский Bahco 1-100-10-2-2 Тип насечки: личная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 427"

    "Бур SDS+ 6х 100/160 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 428"

    "Резец отрезной 25х16х140 Т5 К10 ГОСТ 18871-73"

    Кол-во: 10

    "Позиция 429"

    "Набор сверл по металлу HSS-R Metabo 627152000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 430"

    "Щетка-сметка 3-х рядная деревянная 280*26*14мм, высота щетины 55мм 20610003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 431"

    "Резак пропановый МАЯК-2-2Р /до 100мм/"

    Кол-во: 1

    "Позиция 432"

    "Шприц рычажно-плунжерный 400 мл. Ombra A90025"

    Кол-во: 4

    "Позиция 433"

    "Штангенциркуль с отсчетом по нониусу двусторонний с глубиномером ШЦ-I-250-0,05 с диапазоном измерения 0-250мм значением отсчета по нониусу 0,05мм ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 434"

    "Штангенциркуль с поверкой ШЦ-I-125-0,1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 435"

    "Струбцина тип G 125 мм FIT-59245"

    Кол-во: 2

    "Позиция 436"

    "Пресс-клещи ПКГ-50 КВТ со встроенными гексагональными матрицами для опрессовки наконечников сечением от 6 до 50 кв.мм. Артикул: 47538"

    Кол-во: 1

    "Позиция 437"

    "Тиски слесарные поворотные, ширина губок 200мм,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 438"

    "Тиски слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 125 мм ЗУБР "Эксперт" код 32712-125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 439"

    "Комплект искробезопасного омедненного инструмента КИБО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 440"

    "Набор ножей для разделки кабеля ННРК (27)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 441"

    "Набор паяльный ПОС61 (10гр Канифоль/ 20гр Кислота паяльная/ 15мл Флюс СКФ) (200131)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 442"

    "Набор комбинированных ключей,"

    Кол-во: 3

    "Позиция 443"

    "Лопата совковая ЛСП-4-1300 1300мм длина черенка"

    Кол-во: 19

    "Позиция 444"

    "Лопата штыковая ЛКО-4-1300 1300мм длина черенка"

    Кол-во: 32

    "Позиция 445"

    "Лом Лом-гвоздодер Stayer Standard артикул 2171-60,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 446"

    "Лом строительный ЛО-24 длина 1300мм, масса 4 кг, 110608-00012"

    Кол-во: 4

    "Позиция 447"

    "Лист шлифовальный STAYER 35435-060_z01 на тканевой основе, водостойкий 230 х 280 мм, Р60, упаковка по 5 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 448"

    "Лист шлифовальный STAYER 35435-120_z01 на тканевой основе, водостойкий 230 х 280 мм, Р120, упаковка по 5 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 449"

    "Лист шлифовальный STAYER 35435-180_z01 на тканевой основе, водостойкий 230 х 280 мм, Р180, упаковка по 5 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 450"

    "Полотно ножовочное 300х1,25мм по металлу Х6ВФ, ГОСТ 6645-86"

    Кол-во: 10

    "Позиция 451"

    "Накидной изогнутый гаечный ключ ПРОФИ 27132-10-12, 17х19мм, ГОСТ 2906-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 452"

    "Накидной изогнутый гаечный ключ ПРОФИ 27132-10-12, 19х22мм, ГОСТ 2906-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 453"

    "Накидной изогнутый гаечный ключ ПРОФИ 27132-10-12, 22х24мм, ГОСТ 2906-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 454"

    "Накидной изогнутый гаечный ключ ПРОФИ 27132-10-12, 8х10мм, ГОСТ 2906-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 455"

    "Ударный накидной ключ артикул №518436, 36 мм, ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 4

    "Позиция 456"

    "Ударный накидной ключ артикул №518438, 38 мм, ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 4

    "Позиция 457"

    "Вилы компостные Мастер Фаворит, 315х220х1500мм, ГОСТ 21044-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 458"

    "Резец подрезной отогнутый Т5К10, 32х25х170 мм ХИЗ 2112-0065 033971, ГОСТ 18880-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 459"

    "Чехол кварцевый 75, незапаянный к УДВ-150/21-А2, ОСТ 2142-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 460"

    "A=74 мм. B=42 мм. C1=22 мм. C2=16 мм. L=240 мм. Материал: сталь 31CRV3 артикул №518446, 46 мм, ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 4

    "Позиция 461"

    "Листовые ножницы по металлу ИНТЕРСКОЛ НН-2,5/520, Мощность 520 Вт Число ходов 2760 ход/мин Макс. толщина материала (металл) 2.5 мм Мин. радиус резания 70 мм "

    Кол-во: 1

    "Позиция 462"

    "Резец отрезной Т5К10, 32х20х170 мм ХИЗ 2130-0013 033129, ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 463"

    "Резак Р1-01 комбинированный, ГОСТ 5191-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 464"

    "Валик малярный Зубр, "Эксперт микроволокно", ГОСТ 10831-87"

    Кол-во: 3

    "Позиция 465"

    "Ударный накидной ключ артикул №518450, 50 мм, ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 4

    "Позиция 466"

    "Ударный рожковый ключ артикул №518030, 30 мм, ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 4

    "Позиция 467"

    "Ударный рожковый ключ артикул №518036, 36 мм, ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 4

    "Позиция 468"

    "Электрододержатель LXEA 029, 500А, ГОСТ 14651-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 469"

    "Резец проходной отогнутый Т5К10, 40х25х200 мм ХИЗ 2102-0013 034133, ГОСТ 18877-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 470"

    "Круг отрезной абразивный по металлу 180х2,5х22,2мм Луга 3612-180-2,5, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 471"

    "Ударный накидной ключ артикул №518424, 24 мм, ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 4

    "Позиция 472"

    "Резец резьбовой Т5К10, 25х25х240 мм внутренний Гомельский завод СиТО 2662-0009 031491, ГОСТ 18883-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 473"

    "Резец резьбовой наружный Т5К10, 25х16х140 мм ХИЗ 2660-0005 032830, ГОСТ 18883-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 474"

    "Резец расточной Т5К10, 32х25х280 мм для глухих отверстий ХИЗ 2140-0044 033829, ГОСТ 18883-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 475"

    "Резец расточной(сквозных отверстий) Т5К10 25*20*240 ГОСТ 18883-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 476"

    "Ключ рожковый 11х13, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 7

    "Позиция 477"

    "Шуроповерт ДАУ-13/18ЭР, аккумуляторная дрель-шуруповерт, ГОСТ IEC 60335-2-45-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 478"

    "Резец проходной упорный отогнутый Т5К10 левый 2, 5х16х140 мм левый ХИЗ 2103-0008 034135, ГОСТ 18877-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 479"

    "Пила круговая FIT "Балеринка" с переменным диаметром 30-200 мм, ГОСТ 18479-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 480"

    "Снеговая лопата СИБРТЕХ 61582, Общая длина, мм 1350, ГОСТ 19596-87 Черенок есть Материал черенка дерево Длина рабочей части, мм 430 "

    Кол-во: 10

    "Позиция 481"

    "Совковая лопата Зубр 39509, Общая длина, мм 1500, ГОСТ 19596-87 Черенок есть Материал черенка дерево Длина рабочей части, мм 280 "

    Кол-во: 10

    "Позиция 482"

    "Резец проходной упорный отогнутый Т5К10, 40х25х200мм СиТО 2103-0011 029069, ГОСТ 18877-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 483"

    "Щетка для метро для метро пятирядная. размер 0,5 м в упаковке 10 шт., ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 484"

    "Съемник СВ 34 механический винтовой, ГОСТ 27718-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 485"

    "Съемник 150 мм, для внутренних стопорных колец, изогнутые губки (сжим), ГОСТ 27718-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 486"

    "Термометр стеклянный керосиновый СП-2П N3 НЧ 100 (0+150), ГОСТ 27544-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 487"

    "Фара ручная взрывозащищенная светодиодная ФР-ВС «ЭКОТОН-3», ГОСТ Р 51330.13-99, ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 488"

    "Набор ключей комбинированных Зубр, серия Т-80, 12 шт. ( 27025-H12 ), ГОСТ 26810-86"

    Кол-во: 20

    "Позиция 489"

    "Накидной изогнутый гаечный ключ ПРОФИ 27132-10-12, 10х12мм, ГОСТ 2906-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 490"

    "Накидной изогнутый гаечный ключ ПРОФИ 27132-10-12, 13х14мм, ГОСТ 2906-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 491"

    "Накидной изогнутый гаечный ключ ПРОФИ 27132-10-12, 14х17мм, ГОСТ 2906-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 492"

    "Лента оградительная сигнальная 75ммх200м, ГОСТ 2758-81"

    Кол-во: 15

    "Позиция 493"

    "Ручная дрель KRAFTOOL 29025, ГОСТ 10084-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 494"

    "Зубило с рукояткой ДТ/20/5 3, 25х300 мм 71725, ГОСТ 7211-86"

    Кол-во: 5

    "Позиция 495"

    "Ударный накидной ключ артикул №518427, 27 мм, ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 4

    "Позиция 496"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 20мм z=6 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 497"

    "Лопата снеговая Fiskars 142610, ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 5

    "Позиция 498"

    "Клупп (лерка, плашка) 70062, ГОСТ 6956-84"

    Кол-во: 1

    "Позиция 499"

    "Ключ рожковый 19Х22, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 7

    "Позиция 500"

    "Ударный рожковый ключ артикул №518046, 46 мм, ГОСТ 29308-92"

    Кол-во: 4

    "Позиция 501"

    "Углошлифовальная машина Фиолент МШУ2-9-125Э Ф0047, ГОСТ 12.2.013.3-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 502"

    "Круг отрезной по металлу 125*2*22, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 20

    "Позиция 503"

    "Метчик машинно-ручной М24*3,0 мм Р6М5, ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 504"

    "Метчик ручной М12х1,75 мм комплект 2 шт.(9хС), ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 505"

    "Ключ рожковый 12х14, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 7

    "Позиция 506"

    "Метчик ручной М14х2,0 мм комплект 2 шт.(9хС), ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 507"

    "Метчик ручной М16х2,0 мм комплект 2 шт.(9хС), ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 508"

    "Метчик ручной М18х2,5 мм комплект 2 шт.(9хС), ГОСТ 3266-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 509"

    "Напильник квадратный 300 мм СИБРТЕХ 15932, ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 510"

    "Набор инструментов релейщика универсальный РЗА-У "Юртэкс", 30 предметов в сумке, ГОСТ 26810-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 511"

    "Съемник механический винтовой СВ 32, ГОСТ 27718-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 512"

    "Ударный рожковый ключ артикул №518041, 41 мм, ГОСТ 29308-92"

    Кол-во: 4

    "Позиция 513"

    "Ключ гаечный накидной искробезопасный омеднённый КГН 14х17, ГОСТ 2828-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 514"

    "Слесарные поворотные тиски ЗУБР "МАСТЕР" 3258-200, ГОСТ 4045-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 515"

    "Ключ рожковый 13х14, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 7

    "Позиция 516"

    "Валик малярный меховой 200мм, ГОСТ 10831-87"

    Кол-во: 15

    "Позиция 517"

    "Кисть флейцевая ПРОФИ 50 мм, ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 518"

    "Кисть флейцевая ПРОФИ 100 мм, ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 519"

    "Щетка металлическая 6-ти рядная, ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 6

    "Позиция 520"

    "Ударный накидной ключ артикул №518430, 30 мм, ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 4

    "Позиция 521"

    "Рулетка геодезическая 50м x 15мм, ГОСТ 7502-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 522"

    "Карандаш твердосплавный разметочный 145мм, ГОСТ 5.1009-71"

    Кол-во: 2

    "Позиция 523"

    "Диск пильный Атака 250х24тх32 дерево"

    Кол-во: 1

    "Позиция 524"

    "Диск пильный АТАКА 300х48тх32 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 525"

    "Диск пильный Атака 400х40тх50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 526"

    "Движок для снега стальной оцинкованный, 0,8мм, ДО-2 800х600"

    Кол-во: 16

    "Позиция 527"

    "Грабли 12 зубьев, прямые с черенком ГП-12 с/ч"

    Кол-во: 20

    "Позиция 528"

    "Горелка пропановая ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 529"

    "Ножовка по металлу, ГОСТ 17270-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 530"

    "Цанговый газовый картридж с газом бутан Providus CGV230LC, ГОСТ 12.1.007-76"

    Кол-во: 5

    "Позиция 531"

    "Профессиональная газовая горелка артикул №91426, ГОСТ 21204-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 532"

    "Ударный накидной ключ артикул №518432, 32 мм, ГОСТ 4543-71"

    Кол-во: 4

    "Позиция 533"

    "Ключ гаечный накидной искробезопасный омеднённый КГН 17х19, ГОСТ 2828-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 534"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком КМ4 (Р6М5), 30х175х50мм z=6 ГОСТ 17026-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 535"

    "Фреза концевая с коническим хвостовиком КМ3 (Р6М5), 28х147х45мм z=5 ГОСТ 17026-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 536"

    "Ножовка Оса, ГОСТ 26215-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 537"

    "Набор удлиненных торцевых головок 1/2" шестигранные, CrV, 10шт., 10-22мм, ГОСТ 25604-83"

    Кол-во: 1

    "Позиция 538"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 8мм z=4 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 539"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 6мм z=4 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 540"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 5мм z=4 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 541"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 4мм z=4 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 542"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 3мм z=4 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 543"

    "Лопата копальная остроконечная ЛКО с черенком, ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 5

    "Позиция 544"

    "Леска триммерная 2.4 мм 90 м оранжевая бесшумная Husqvarna 5784362-01(5310092-31), ГОСТ 23004-78"

    Кол-во: 10

    "Позиция 545"

    "Лента оградительная сигнальная 75ммх500м, ЛО-500, ГОСТ 10354-82"

    Кол-во: 5

    "Позиция 546"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 25х140х85мм z=3 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 547"

    "Резец чистовой Т5К10, 32х20х170 широкий Гомельский завод СиТО 2120-0054 031480, ГОСТ 18883-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 548"

    "Лента ФУМ "ФУМ-2" 0,1Х20 ТУ 6-05-1388-86"

    Кол-во: 8

    "Позиция 549"

    "Круг отрезной по металлу, 230х3,0х22 А24, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 90

    "Позиция 550"

    "Круг отрезной по металлу, 125х3х22 А24, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 120

    "Позиция 551"

    "Круг отрезной по металлу, 115х2.5х22 А30, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 50

    "Позиция 552"

    "Термометр электронный ЛТ-300-К-Ф, Диапазон измеряемых температур -50°С до +300°С, разрешение 0,01°С, погрешность 0,05°С, ГОСТ 23125-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 553"

    "Ареометр АОН-2 1000-1160 ГОСТ 18481-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 554"

    "Электрододержатель Samson 300, Артикул: 0760002300, ГОСТ 14651-78"

    Кол-во: 2

    "Позиция 555"

    "Круг отрезной по металлу Луга армированный 125х1,2х22, ГОСТ 21963-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 556"

    "Изолента ПВХ синяя 15х20, ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 20

    "Позиция 557"

    "Леска для триммера CHAMPION TWISTED SQUARE, 3 ММ Х 25 М (C7007), ГОСТ 23004-78"

    Кол-во: 3

    "Позиция 558"

    "Трубка силиконовая 5х1,5мм, ГОСТ 17675-87"

    Кол-во: 10

    "Позиция 559"

    "Лента ФУМ-1 0,1х15мм ТУ 6-05-1388-86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 560"

    "Ареометр АОН-1 1060-1120 кг/м3 шифр 983, ГОСТ 18481-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 561"

    "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 10мм ГОСТ 9140-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 562"

    "Комплект шаклов 3.25т Tplus T001381, Max нагрузка, т 3.25 Форма полукруглая Фасовка, шт. 2 Вес, кг 1.29, ГОСТ 32484.3-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 563"

    "Паяльник SH-60, нихромовый нагреватель (220В, 40Вт), с оловоотсосом, ГОСТ 7219-83"

    Кол-во: 7

    "Позиция 564"

    "Ключ гаечный рожковый 24 x 27, ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 565"

    "Свёрло 2,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 566"

    "Свёрло 3,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 567"

    "Свёрло 4,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 568"

    "Свёрло 5,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 569"

    "Свёрло 6,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 570"

    "Свёрло 8,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 571"

    "Пластина твердосплавная Тип 31 Сплав Т5К10 31030, ГОСТ 25413-82"

    Кол-во: 30

    "Позиция 572"

    "Пластина твердосплавная Форма 34 Сплав Т5К10 34090, ГОСТ 25413-82"

    Кол-во: 30

    "Позиция 573"

    "Пластина твердосплавная Тип 13 (исполнение 1) Сплав Т5К10 13171, ГОСТ 25413-82"

    Кол-во: 30

    "Позиция 574"

    "Лопата Для снега, ФИСКАРС 142610, ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 5

    "Позиция 575"

    "Заклепки 4,0х9,5 100 шт, ГОСТ 14802-85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 576"

    "Заклепки 3,2х6 100 шт, ГОСТ 14802-85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 577"

    "Лента изоляционная пхв черная 15мм х 20м ~50 гр/шт, ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 30

    "Позиция 578"

    "Лента изоляционная пхв синяя 15мм х 20м ~50 гр/шт, ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 30

    "Позиция 579"

    "Лента изоляционная пхв красная 15мм х 20м ~50 гр/шт, ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 30

    "Позиция 580"

    "Лента изоляционная пхв зелёная 15мм х 20м ~50 гр/шт, ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 30

    "Позиция 581"

    "Лента изоляционная пхв жёлтая 15мм х 20м ~50 гр/шт, ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 30

    "Позиция 582"

    "Кувалда 1,5кг Сорокин 1.720, ГОСТ 11401-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 583"

    "Пирометр СЕМ DT-811 480571 с лазерной указкой, ГОСТ 28243-96"

    Кол-во: 1

    "Позиция 584"

    "Шуруповерт аккумуляторный ЗУБР ЗДА-18-Ли-КН, две Li-Ion АКБ 18 В, 1.5 А/ч, 0-350/0-1200 об/мин, кейс с аксессуарами, ГОСТ IEC 60335-2-45-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 585"

    "Ударная дрель Интерскол ДУ-13/750Т Т 228.1.0.40, ГОСТ 10084-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 586"

    "Лента изоляционная ПВХ рулон,цвет синий, ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 60

    "Позиция 587"

    "Круг отрезной по металлу 115*1.2*22, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 50

    "Позиция 588"

    "Круг Шлифовальный, 115х6х22, ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 4

    "Позиция 589"

    "Припой ПОС 30 Тр d=2.0мм 1кг бухта, ГОСТ 1499-54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 590"

    "Лопата штыковая с черенком ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 4

    "Позиция 591"

    "Ключ рожковый 22х24, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 7

    "Позиция 592"

    "Ключ рожковый 17х19, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 7

    "Позиция 593"

    "Ключ рожковый 13х17, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 7

    "Позиция 594"

    "Свёрло 10,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 595"

    "Фреза отрезная Р6М5, (фреза прорезная) 200х5мм. Тип2 ГОСТ 2679-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 596"

    "Кувалда РУД ВАЧА 4-20133-3, ГОСТ 11401-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 597"

    "Ключ гаечный накидной искробезопасный омеднённый КГН 24х27, ГОСТ 2828-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 598"

    "Клеймо калибровочное каучуковое, 18*18 мм, с ручной металлической оснасткой, ГОСТ 25726-83"

    Кол-во: 8

    "Позиция 599"

    "Полотно ножовочное 300х12,5х0,63, ГОСТ 6645-86"

    Кол-во: 20

    "Позиция 600"

    "Кордщетка ПРАКТИКА, 100мм М14, чашеобразная витая, ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 601"

    "Шкаф инструментальный ТС 1995-02300, ГОСТ Р 56513-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 602"

    "Металлический шкаф для одежды ШРК-22-800, ГОСТ Р 56422-2015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 603"

    "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 14мм ГОСТ 9140-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 604"

    "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 16мм ГОСТ 9140-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 605"

    "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 18мм ГОСТ 9140-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 606"

    "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 20мм ГОСТ 9140-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 607"

    "Кордщетка ПРАКТИКА, 115х22мм, радиальная витая, ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 608"

    "Ключ гаечный накидной искробезопасный омеднённый КГН 22х24, ГОСТ 2828-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 609"

    "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 3мм ГОСТ 9140-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 610"

    "Ножовка по металлу STANLEY Mini 0-20-807, 300мм, ГОСТ 26215-84"

    Кол-во: 1

    "Позиция 611"

    "Полотно по металлу flexible, 300мм., ГОСТ 6645-86"

    Кол-во: 10

    "Позиция 612"

    "Лопата для уборки снега ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "КВЕБЕК" 0807Ч с черенком, ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 1

    "Позиция 613"

    "Двухколесная тележка (складная) 2WF-ST60, 60кг., 1000х394х406 мм, ГОСТ 23173-96"

    Кол-во: 1

    "Позиция 614"

    "Ледоруб с топором сварной Б-2 РОС 68141, Материал лезвия - сталь, ГОСТ 18578-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 615"

    "Полотно ножовочное 300х12,5х0,63, ГОСТ 6645-86"

    Кол-во: 50

    "Позиция 616"

    "Трехрядная щетка-сметка (450 мм) РОС 68033, ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 40

    "Позиция 617"

    "Свёрло 12,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 8

    "Позиция 618"

    "Свёрло 14,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 8

    "Позиция 619"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 16мм z=5 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 620"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 14мм z=5 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 621"

    "Щетка ЗУБР 39191-40, ЗУБР 39191-40"

    Кол-во: 6

    "Позиция 622"

    "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 4мм ГОСТ 9140-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 623"

    "Фреза отрезная Р6М5, (фреза прорезная) 50х2мм. Тип2 ГОСТ 2679-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 624"

    "Фреза отрезная Р6М5, (фреза прорезная) 80х3мм. Тип2 ГОСТ 2679-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 625"

    "Газоанализатор ФП-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 626"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 10мм z=4 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 627"

    "Лобзик ИНТЕРСКОЛ МП-100Э 705Вт 3000х/мин.(маятничковый ход), ГОСТ Р 50636-94"

    Кол-во: 1

    "Позиция 628"

    "Ключ гаечный накидной искробезопасный омеднённый КГН 27х30, ГОСТ 2828-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 629"

    "Фреза отрезная Р6М5, (фреза прорезная) 100х4мм. Тип2 ГОСТ 2679-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 630"

    "Фреза отрезная Р6М5, (фреза прорезная) 160х4,5мм. Тип2 ГОСТ 2679-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 631"

    "Набор сопел Prestige Plasma, 31, 41, 54K; Big Plasma 62/2 (в упаковке 5шт.) BLUE WELD, ГОСТ 12221-79"

    Кол-во: 10

    "Позиция 632"

    "Ковш с планкой к снеговой лопате Богатырь Cicle, ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 633"

    "Набор просечек АвтоDело (40415), 15 предметов 3,0-25,0мм (в сумке), ГОСТ ISO 1703-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 634"

    "Сверло 2.0 ц/х ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 55

    "Позиция 635"

    "Удлинитель 20м 4 розетки ПВС3х2,5 4-18-7039-20 на пластиковой катушке и стойке"

    Кол-во: 7

    "Позиция 636"

    "Фонарь КОСМОС AP2000S-LED, ГОСТ 4677-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 637"

    "Редуктор кислородный БКО-50-12.5, ГОСТ 13861-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 638"

    "Малогабаритный редуктор БПО-5-3, ГОСТ 13861-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 639"

    "Электрод Э50А-УОНИ-13/55P-3,0-УД/Е515-Б23, ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 125

    "Позиция 640"

    "Электрод СЭЛБ-52 , 2,5мм. ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 641"

    "Электрод СЭЛБ-52 , 4,0мм. ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 30

    "Позиция 642"

    "Электрод Э-07Х20Н9-ОЗЛ-8-2,5-ВД/Е-2004-Б20, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-76"

    Кол-во: 10

    "Позиция 643"

    "Электроды МР-3 д=3 мм СпецЭлектрод, ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 644"

    "Метла полипропиленовая для улицы с деревянной ручкой, 130см, артикул 132689, ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 8

    "Позиция 645"

    "Лопата для убоки снега металическая с черенком, ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 646"

    "Ведро оцинкованное 12 литров, ГОСТ 20558-82"

    Кол-во: 12

    "Позиция 647"

    "Фонарь большой ЭРА FA65M, с ЗУ 220В, 4,5Ач, ГОСТ 4677-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 648"

    "Паяльная кислота ПК, 20мл, с кистью, ГОСТ 19250-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 649"

    "Лента оградительная артикул ЛО-250 красно-белого цвета ширина 70мм длина 250мм, ТУ 2245-021-04696843-96"

    Кол-во: 3

    "Позиция 650"

    "Лента ПВХ 30х0,20 сорт высший черная, ГОСТ 16214-86"

    Кол-во: 40

    "Позиция 651"

    "Лестница стремянка алюминиевая 5 ступеней (АМ 705), ГОСТ 24258-88, 26887-86"

    Кол-во: 2

    "Позиция 652"

    "Ковер диэлектрический (750x750 мм) ГОСТ 4997-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 653"

    "Припой ПОС 30, Тр d=2.0мм 1кг бухта, ГОСТ 1499-54"

    Кол-во: 1

    "Позиция 654"

    "Паяльный жир активный (500 г.), ГОСТ 19250-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 655"

    "Набор инструментов релейщика РЗА-У, ГОСТ 26810-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 656"

    "Веник сорго «Люкс», прошивной, длина 79 см, ширина метелки 26 см, ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 657"

    "Лента оградительная красно-белая 75мм х250м, ГОСТ 10354-82"

    Кол-во: 14

    "Позиция 658"

    "Набор комбинированных гаечных ключей AIST 11113 13шт., 7-19мм, ГОСТ 2906-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 659"

    "Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-08, 8 предметов, ГОСТ 21010-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 660"

    "Фонарь налобный ЯРКИЙ ЛУЧ LH-105A, 1,5Ач, ГОСТ 4677-82"

    Кол-во: 2

    "Позиция 661"

    "Грабли 12-ти зубые витые с черенком, ГОСТ 19597-94"

    Кол-во: 10

    "Позиция 662"

    "Трубка термоусадочная PBF, D:31.8/15.9 мм (черная), ГОСТ 17675-87"

    Кол-во: 50

    "Позиция 663"

    "Прибор контроля параметров воздушной среды (с комплектом: поверка, упаковочный чехол, доп. кабель.) Термогигрометр ИВТМ-7 М 7-Д-1, Т -20-+60С влажность 0-99%, давление от 630 до 790 мм.р.ст., ГОСТ 33276-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 664"

    "Ультразвуковой измеритель расстояний "Даль" Диапазон измерения, 3,5-15 м., Погрешность измерений расстояний не более 2%, ГОСТ 19223-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 665"

    "Зарядное устройство НПП ОРИОН-325, ГОСТ Р 52161.2.29-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 666"

    "Шайба плоская А.10.01.08кп.016, исполнение 1 класса точности А из стали марки 08кп с цинковым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным, ГОСТ 11371-78"

    Кол-во: 24

    "Позиция 667"

    "Шайба пружинная 10 3Х13 029, нормальная из стали 3Х13 с кадмиевым покрытием толщиной 9 мкм хроматированным, ГОСТ 6402-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 668"

    "Круг для УШМ шлифовальный 230х6, ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 5

    "Позиция 669"

    "Круг для УШМ отрезной по металлу 230х3х22, ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 670"

    "Дюбель-гвоздь SM-G 6х40 (упаковка 200 шт), ТУ 2291-001-99151810-2012"

    Кол-во: 200

    "Позиция 671"

    "Болт М10-6gx20.58.016, исполнение 1 с диаметром резьбы 10 мм, длиной 20 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, с покрытием 01 толщиной 6 мкм, ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 24

    "Позиция 672"

    "Паяльный жир активный (500 г.), ГОСТ 19250-73"

    Кол-во: 1

    "Позиция 673"

    "Припой ПОС 30, Тр d=2.0мм 1кг бухта, ГОСТ 1499-54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 674"

    "Лопата совковая с черенком, ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 6

    "Позиция 675"

    "Ткань хлопчатобумажная вафельная ширина 80см, ГОСТ 11027-80"

    Кол-во: 48

    "Позиция 676"

    "Лента ФУМ-2, 0,1Х10 ТУ 6-05-1388-86"

    Кол-во: 5

    "Позиция 677"

    "Набор 16651-25-H5, Напильники ЭКСПЕРТ с двухкомпонентной ручкой, №2, 250 мм, ГОСТ 1465-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 678"

    "Шланг поливочный армированный 3/4 дюйма 50 м, ISO 18752:2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 679"

    "Порошок стиральный "Миф Автомат", 2 кг, артикул 75311, ГОСТ 32479-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 680"

    "Набор инструментов кабельщика-спайщика US-28, ГОСТ 26810-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 681"

    "Припой ПОС 40, 1 мм; 200 г; проволока, ГОСТ 1499-54"

    Кол-во: 3

    "Позиция 682"

    "Жир паяльный активный 20 гр., ГОСТ 19250-73"

    Кол-во: 40

    "Позиция 683"

    "Линейка измерительная металлическая 500 мм, ГОСТ 427-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 684"

    "Лопата совковая без черенка, усиленная из рельсовой стали, АГ922, ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 685"

    "Лопата штыковая без черенка, усиленная из рельсовой стали, ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 686"

    "Лента сигнальная бело-красная 250 метров, , ГОСТ 10354-82"

    Кол-во: 14

    "Позиция 687"

    "Напильник трехгранный Bahco 1-170-08-2-2 Тип насечки: личная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 688"

    "Сверло ступенчатое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 689"

    "Метчик G 1'' Р6М5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 690"

    "Метчик G 1/2'' Р6М5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 691"

    "Резец Т5К10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 692"

    "Сварочный инвертор Fubag IN 206 LVP 014091"

    Кол-во: 1

    "Позиция 693"

    "Лебедка ЛР-1,6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 694"

    "Угольник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 695"

    "Уровень Профи"

    Кол-во: 2

    "Позиция 696"

    "Съемник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 697"

    "Гайка M12х8.0"

    Кол-во: 200

    "Позиция 698"

    "Гайка M10х8.0"

    Кол-во: 200

    "Позиция 699"

    "Гайка M8х10.0"

    Кол-во: 200

    "Позиция 700"

    "Болт М12х60"

    Кол-во: 100

    "Позиция 701"

    "Болт М10х60"

    Кол-во: 100

    "Позиция 702"

    "Болт М10х30"

    Кол-во: 100

    "Позиция 703"

    "Хомут червячный 40-60 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 704"

    "Хомут червячный 32-50 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 705"

    "Хомут червячный 25-40 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 706"

    "Хомут червячный 20-32 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 707"

    "Хомут червячный 10-16 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 708"

    "Пломбиратор модифицированный толщина пломбы 5мм усиленный с гравировкой "Северный филиал""

    Кол-во: 1

    "Позиция 709"

    "Электрододержатель Binzel DE-2200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 710"

    "Хомут"

    Кол-во: 20

    "Позиция 711"

    "Опрессовщик REMS ПУШ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 712"

    "Цепь Stihl Picco Micro Mini Comfort 3 (PPM3)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 713"

    "Фен ЗТФ-2000ДК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 714"

    "Пресс ПМУ-240"

    Кол-во: 1

    "Позиция 715"

    "Пломбиратор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 716"

    "Триммер Stihl FS-55"

    Кол-во: 1

    "Позиция 717"

    "Машина шлифовальная Makita GA9030SF01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 718"

    "Машина шлифовальная 9565 CV"

    Кол-во: 3

    "Позиция 719"

    "Набор клуппов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 720"

    "Лопата ''Морозко-2''"

    Кол-во: 22

    "Позиция 721"

    "Лопата Арктика"

    Кол-во: 3

    "Позиция 722"

    "Ключ GROSS тип B 15623"

    Кол-во: 2

    "Позиция 723"

    "Ключ GROSS 15615"

    Кол-во: 2

    "Позиция 724"

    "Ключ №1 тип S GROSS 15611"

    Кол-во: 4

    "Позиция 725"

    "Колесо измерительное ADA Wheel 100М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 726"

    "Саморез 4,8х28мм оцинкованный по дереву 400 шт/упак"

    Кол-во: 1

    "Позиция 727"

    "Болт М16х75 DIN 933 A2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 728"

    "Баллон аргонный 40 л, ГОСТ 949-57"

    Кол-во: 5

    "Позиция 729"

    "Болт анкерный стандартный 8х60 мм, ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 730"

    "Освежитель воздуха CHIRTON (Чиртон), 300 мл, «Тропический остров», ГОСТ Р 51697-2000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 731"

    "Труборез ЗУБР ЭКСПЕРТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 732"

    "Электроды ОЗС-12"

    Кол-во: 25

    "Позиция 733"

    "Ударная дрель Интерскол ДУ-13/750Т Т 228.1.0.40, ГОСТ 10084-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 734"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 18мм z=6 ГОСТ 17025-71"

    Кол-во: 1

    "Позиция 735"

    "Набор надфилей Артикул №16020-0-H6, 2-х компонентная рукоятка, 6 шт., ГОСТ 1513-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 736"

    "Ножовка по металлу, ГОСТ 26215-84"

    Кол-во: 6

    "Позиция 737"

    "Поворотные тиски Артикул №3252, 60 мм, ГОСТ 4045-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 738"

    "Термоусадочная трубка с клеевым подслоем ТТК(3:1)-18/6, ГОСТ 17675-87"

    Кол-во: 10

    "Позиция 739"

    "Воронка 200мм пластиковая V=2.9л прямой слив"

    Кол-во: 4

    "Позиция 740"

    "Болторез КВТ БР-1200 1200 мм, арт. 67841"

    Кол-во: 3

    "Позиция 741"

    "Монтажно-тяговый механизм МТМ-3,2 3,2т. 12 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 742"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 11х13 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2906-80"

    Кол-во: 25

    "Позиция 743"

    "Кувалда 2,0 кг с деревянной ручкой покрытие: хим. Оксид."

    Кол-во: 5

    "Позиция 744"

    "Кувалда 1,0 кг с деревянной ручкой покрытие: хим. Оксид."

    Кол-во: 2

    "Позиция 745"

    "Круг для УШМ шлифовальный 180х6 ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 67

    "Позиция 746"

    "Магнитный коробчатый уровень ЗУБР ACURATE 5 34595-060-M К, 60 см оличество глазков, шт. 3 Длина, мм 600 Наличие магнита есть Погрешность, град. 0.4, ГОСТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 747"

    "Редуктор кислородный БКО-50-4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 748"

    "Кисть флейцевая ПРОФИ 63 мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 749"

    "Ручка -замок "Оскар" (OSKAR)"

    Кол-во: 166

    "Позиция 750"

    "Болт М6-6gx60.68 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 12

    "Позиция 751"

    "Набор отверток 35 ПР. (В9986-1)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 752"

    "Лопата FIT-68125"

    Кол-во: 2

    "Позиция 753"

    "Уличная щетка-метла Grinda 39255, ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 754"

    "Ключ рожковый 10х12, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80"

    Кол-во: 7

    "Позиция 755"

    "Рулетка 5 м x 25 мм, ГОСТ 7502-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 756"

    "Молоток слесарный 202058, ГОСТ 2310-77"

    Кол-во: 3

    "Позиция 757"

    "Пылесос Промышленный СОЮЗ ПСС-7330, ГОСТ 10280-83"

    Кол-во: 1

    "Позиция 758"

    "Болт М12х40"

    Кол-во: 100

    "Позиция 759"

    "Ледоруб с топором сварной, ГОСТ 18578-89"

    Кол-во: 6

    "Позиция 760"

    "Магнитный коробчатый уровень ЗУБР ACURATE 5 34595-060-M К, 60 см оличество глазков, шт. 3 Длина, мм 600 Наличие магнита есть Погрешность, град. 0.4, ГОС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 761"

    "Круг стальной (10шт., L=6м) 8мм ст.40Х"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 762"

    "Электроды УОНИ 13/45 Ø4 мм Э-42А, ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 763"

    "Электроды МР-3 д=3 мм СпецЭлектрод, ГОСТ 9467-75"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 764"

    "Проволока стальная ОК 1.8 низкоуглеродистая термонеобработанная, ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 765"

    "Магнитный коробчатый уровень ЗУБР ACURATE 5 34595-060-M К, 60 см оличество глазков, шт. 3 Длина, мм 600 Наличие магнита есть Погрешность, град. 0.4, ГО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 766"

    "Магнитный коробчатый уровень ЗУБР ACURATE 5 34595-060-M К, 60 см оличество глазков, шт. 3 Длина, мм 600 Наличие магнита есть Погрешность, град. 0.4, Г"

    Кол-во: 2

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