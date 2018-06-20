Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Комплект из 10-ти навесных замков "APECS" ПОД ОДИН КЛЮЧ в защитном кожухе (5 мастер-ключей на один комплект). Модель замка - ВC55K-01, тип дужки - удлиненная, Øдужки - 10мм." Кол-во: 22

"Позиция 2" "Свеча зажигания Bosch USR7AC для бензопилы Stihl FS87/FS90/FS100 4-MIX артикул USR7AC каталожный номер 00004007009" Кол-во: 6

"Позиция 3" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 3,5 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 66

"Позиция 4" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 4,0 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 66

"Позиция 5" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 4,5 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 30

"Позиция 6" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 5,0 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 36

"Позиция 7" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 5,5 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 30

"Позиция 8" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 6,0 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 46

"Позиция 9" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 9,0 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 30

"Позиция 10" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 12,0 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 20

"Позиция 11" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 16,0 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 5

"Позиция 12" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 2,5 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 66

"Позиция 13" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 8,0 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 42

"Позиция 14" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 7,5 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 25

"Позиция 15" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 7,0 ГОСТ 10902-77" Кол-во: 41

"Позиция 16" "Сверло 2300-0184 d=6,3мм спиральное с цилиндрическим хвостовиком для металла средней серии ГОСТ 10902-77" Кол-во: 40

"Позиция 17" "Сверло 2300-0237 d=17,0мм спиральное с цилиндрическим хвостовиком для металла средней серии ГОСТ 10902-77" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Сверло 2300-0222 d=13,0мм спиральное с цилиндрическим хвостовиком для металла средней серии ГОСТ 10902-77" Кол-во: 10

"Позиция 19" "Сверло 2300-0217 d=11,7мм спиральное с цилиндрическим хвостовиком для металла средней серии ГОСТ 10902-77" Кол-во: 5

"Позиция 20" "Сверло 2300-0214 d=11,0мм спиральное с цилиндрическим хвостовиком для металла средней серии ГОСТ 10902-77" Кол-во: 15

"Позиция 21" "Сверло 2300-0209 d=10,1мм спиральное с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 10902-77" Кол-во: 20

"Позиция 22" "Сварочный аппарат Ресанта САИ-250К Диапазон рабочего напряжения, В 220 (+10%;-30%), Максимальный потребляемый ток, 42,5А, Напряжение холостого хода, 80В, Рабочий диапазон температур окружающей среды, С от -10 до +40, Диапазон регулирования сварочного" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Саморез крупная резьба 3,5х25 черный" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Саморез крупная резьба 3,5х41" Кол-во: 6

"Позиция 25" "Фреза концевая двухсторонняя ц/х d 5,0; 4 зуба Арт.6409" Кол-во: 3

"Позиция 26" "Уровень строительный 600мм ГОСТ 9392-89" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Удлинитель на катушке ПСС я5939 "Строитель" КГ 3,0х1,5 16А 220В 50м" Кол-во: 3

"Позиция 28" "Топорище 0,55 м буковое" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Топорище 0,4 м" Кол-во: 24

"Позиция 30" "Топор Б-3 в сборе 1,2кг" Кол-во: 4

"Позиция 31" "Топор Б-3 в сборе 2,0кг" Кол-во: 16

"Позиция 32" "Тиски слесарные поворотные, ширина губок 200мм, ЗУБР "МАСТЕР", 3258-200" Кол-во: 5

"Позиция 33" "Таль цепная ТРШС 3/3 ТУ 3173-001-39712863-2015." Кол-во: 2

"Позиция 34" "Съемник гидравлический СГ2-5 с выносным насосом" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Стремянка алюминиевая АМ709 9 ступеней" Кол-во: 7

"Позиция 36" "Стремянка алюминиевая АМ706 6 ступеней" Кол-во: 5

"Позиция 37" "Стремянка алюминиевая АМ704 4 ступени" Кол-во: 4

"Позиция 38" "Стремянка стеклопластиковая ССС 2,9" Кол-во: 6

"Позиция 39" "Свеча зажигания Bosch NGK CMR6H для триммеров Stihl FS 130 4-mix,FS 310 4-mix, BR 500,MS181,MS211,SH 86" Кол-во: 7

"Позиция 40" "Саморез крупная резьба 4,8х102" Кол-во: 4

"Позиция 41" "Плашка коническая К 3/4" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Плашка М8х1,25 ГОСТ 9740-71" Кол-во: 12

"Позиция 43" "Плашка М6х1,0 ГОСТ 9740-71" Кол-во: 11

"Позиция 44" "Плашка М6х0,75 ГОСТ 9740-71" Кол-во: 11

"Позиция 45" "Плашка М5 ГОСТ 9740-71" Кол-во: 11

"Позиция 46" "Плашка М4х0,7 метрическая ГОСТ 9740-71" Кол-во: 5

"Позиция 47" "Плашка М24х1,0 ГОСТ 9740-71" Кол-во: 5

"Позиция 48" "Плашка М22х2,5 ГОСТ 9740-71" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Плашка М12х1,0 ГОСТ 9740-71" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Плашка М10х1,5 левая ГОСТ 9740-71" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Плашка М10х1,5 ГОСТ 9740-71" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Плашка М10х1,25 ГОСТ 9740-71" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Плашка М10х1,0 ГОСТ 9740-71" Кол-во: 5

"Позиция 54" "Пика SDS-plus 250 мм" Кол-во: 4

"Позиция 55" "Перфоратор П-45/1000Э перфоратор SDS-max, Арт.34.0.0.10" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Перфоратор П-32/1000Э SDS-Plus" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Отвертка-пробник звуковая Ресанта 6885 48NS (RFA101)" Кол-во: 6

"Позиция 58" "Отвертка шлицевая SL 6,5х150 ТУ завода изготовителя" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Отвертка с набором насадок 5bites EXPRESS TK041 для точных работ, 34 предмета" Кол-во: 2

"Позиция 60" "Отвертка крестовая Ph №2 150 мм ТУ завода изготовителя" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Ножовка по дереву ручная типа 3 (для универсальной распиловки) с полотном длиной 500мм с шагом зубьев 5мм 3-500-5 ГОСТ 26215-84" Кол-во: 6

"Позиция 62" "Ножовка ЗУБР "МАСТЕР-7" по металлу, с металлической обрезиненной ручкой, 300мм 15767" Кол-во: 13

"Позиция 63" "Ножницы гидравлические ручные НГР-53 8т, 53мм диаметр кабеля" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Ножницы по металлу, 300мм" Кол-во: 13

"Позиция 65" "Ручка для молотка 0,6-0,8 кг" Кол-во: 20

"Позиция 66" "Ручка для кувалды ГОСТ 2310-77" Кол-во: 21

"Позиция 67" "Рулетка фибергласовая 50 м ТУ завода изготовителя" Кол-во: 2

"Позиция 68" "Рулетка ЗУБР, двухкомпонентный корпус, автостоп, 10 м / 25 мм" Кол-во: 2

"Позиция 69" "Рулетка ЗУБР, двухкомпонентный корпус, автостоп, 5 м / 19 мм ГОСТ 7502-98" Кол-во: 14

"Позиция 70" "Рулетка ЗУБР, двухкомпонентный корпус, автостоп, 3 м / 16 мм ГОСТ 7502-98" Кол-во: 9

"Позиция 71" "Рукав пропановый 9 мм, класс I черный с красной полосой (P=0,63 мПа) ГОСТ 9356-75" Кол-во: 190

"Позиция 72" "Рукав пропановый 6 мм, класс I черный с красной полосой (P=0,63 мПа) ГОСТ 9356-75" Кол-во: 10

"Позиция 73" "Рукав кислородный 9 мм, класс III черный с синей полосой (P=2,0 мПа) ГОСТ 9356-75" Кол-во: 190

"Позиция 74" "Рукав ацетиленовый ф. 9,0 мм (черный с красной полосой)" Кол-во: 100

"Позиция 75" "Резец проходной упорный 25Х16 Х140 Т15К6 ГОСТ 18884-73" Кол-во: 5

"Позиция 76" "Резец отрезной 25х16х140 Т5 К10 ГОСТ 18871-73" Кол-во: 25

"Позиция 77" "Резак Р1-01 Маяк 2-01 (до 100мм) пропановый" Кол-во: 6

"Позиция 78" "Редуктор пропановый БПО-5-4" Кол-во: 5

"Позиция 79" "Проволока стальная ОК 1.8 низкоуглеродистая термонеобработанная, ГОСТ 3282-74" Кол-во: 0

"Позиция 80" "Проволока латунная ф3мм Л63 ГОСТ16130-90" Кол-во: 50

"Позиция 81" "Припой ПОС 30 Тр d=2.0мм 1кг бухта" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Пресс механический ручной со встроенными гексагональными матрицами ПКГ-120" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Пресс механический ручной со встроенными гексагональными матрицами ПКГ-50" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Полотно ножовочное 300х1,25мм по металлу Х6ВФ" Кол-во: 500

"Позиция 85" "Полотно ножовочное машинное 450х32х2.0 сталь р6м5" Кол-во: 5

"Позиция 86" "Плоскогубцы 180 мм комбинированные с изолированными ручками (1000 В)" Кол-во: 49

"Позиция 87" "Фреза концевая удл. ц/х d 12,0; 4 зуба, L100/55 Арт.136121" Кол-во: 3

"Позиция 88" "Шпилька М12, L70 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35" Кол-во: 100

"Позиция 89" "Крепежный анкерный угол KUL-40х400х40, ГОСТ Р 52042-2003" Кол-во: 99

"Позиция 90" "Саморез кровельный 5,5*38 по металлу, ГОСТ 1145-80" Кол-во: 600

"Позиция 91" "Шайба с прозрачной резиновой прокладкой 25мм., ГОСТ 10450-78" Кол-во: 600

"Позиция 92" "Болт М10*70, ГОСТ 7798-70" Кол-во: 100

"Позиция 93" "Болт М16*80, ГОСТ 7798-70" Кол-во: 100

"Позиция 94" "Электрод УОНИ-13/55 D-2,5мм, ГОСТ 9467-75" Кол-во: 15

"Позиция 95" "Электрод Э-07Х20Н9-ОЗЛ-8-3,0-ВД/Е-2004-Б20, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-76" Кол-во: 15

"Позиция 96" "Электрод АНО-6 , 3,0 мм. ГОСТ 9467-75" Кол-во: 106

"Позиция 97" "Электрод АНО-6 , 4,0 мм. ГОСТ 9467-75" Кол-во: 132

"Позиция 98" "Электроды ЦТ-15, 2,5 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-75" Кол-во: 10

"Позиция 99" "Электроды ЦТ-15, 2,0 мм ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-75" Кол-во: 10

"Позиция 100" "Электрод ЦЧ-4 ф3,0, ГОСТ9466-75 ТУ1272-005-50133500-2008 ТУ 14-4-831-77" Кол-во: 10

"Позиция 101" "Электрод Э-07Х20Н9-ОЗЛ-8-4,0-ВД/Е-2004-Б20, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-76" Кол-во: 50

"Позиция 102" "Электрод АНЖР-2, 3,0 мм. ГОСТ 9467-75" Кол-во: 4

"Позиция 103" "Электрод АНЖР-2, 4,0 мм. ГОСТ 9467-75" Кол-во: 4

"Позиция 104" "Электрод СЭЛБ-52, 3,0мм. ГОСТ 9467-75" Кол-во: 10

"Позиция 105" "Лом строительный D 25 мм, L 1300 мм, круглый, ГОСТ 1405-83" Кол-во: 2

"Позиция 106" "Плашка для метрической резьбы М20х1,5, ГОСТ 9740-71" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Плашка для метрической резьбы М14х2,0, ГОСТ 9740-71" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Зубило 160 мм, ГОСТ 7211-86" Кол-во: 3

"Позиция 109" "Полотно ножовочное ручное 300 мм, ГОСТ 6645-86" Кол-во: 50

"Позиция 110" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 16,0, ГОСТ 10902-77" Кол-во: 2

"Позиция 111" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 14,0, ГОСТ 10902-77" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 10,0, ГОСТ 10902-77" Кол-во: 2

"Позиция 113" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 8,0, ГОСТ 10902-77" Кол-во: 2

"Позиция 114" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 6,0, ГОСТ 10902-77" Кол-во: 4

"Позиция 115" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 4,0, ГОСТ 10902-77" Кол-во: 15

"Позиция 116" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 3,0, ГОСТ 10902-77" Кол-во: 20

"Позиция 117" "Тросик стальной оцинкованный для растяжки D-3мм, DIN 3055, ГОСТ 3062-80" Кол-во: 30

"Позиция 118" "Шпилька М20 L110 мм, сталь 35, ГОСТ 9066-75" Кол-во: 480

"Позиция 119" "Шпилька М27, L150 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35" Кол-во: 80

"Позиция 120" "Шпилька М24, L150 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35" Кол-во: 100

"Позиция 121" "Шпилька М24, L130 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35" Кол-во: 200

"Позиция 122" "Шпилька М16, L90 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35" Кол-во: 640

"Позиция 123" "Шпилька М16, L140 мм, сталь 35, ГОСТ 9066-75" Кол-во: 200

"Позиция 124" "Шпилька М20, L220 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35" Кол-во: 240

"Позиция 125" "Шпилька М16, L150 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35" Кол-во: 200

"Позиция 126" "Шпилька М16, L80 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35" Кол-во: 240

"Позиция 127" "Кровельный саморез RAL6005, 5,5х19 тёмно-зелёный 300шт ск55196005ф, ГОСТ 11473-75" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Шпилька М36, L220 мм, ГОСТ 9066-75 сталь 35" Кол-во: 80

"Позиция 129" "Электрод УОНИИ-13/55-2,0х300 для сварки углеродистых и низколегированных сталей Э50А, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75" Кол-во: 30

"Позиция 130" "Электрод МР-3 ф4,0мм Э46 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75" Кол-во: 80

"Позиция 131" "Электрод ОЗЛ-6-3,0 ГОСТ 10052-75, ГОСТ 9466-75" Кол-во: 20

"Позиция 132" "Электрод ЦТ-15-3,0 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-75" Кол-во: 20

"Позиция 133" "Электрод ЦЧ-4 ф3,0 ГОСТ9466-75 ТУ1272-005-50133500-2008 ТУ 14-4-831-77" Кол-во: 10

"Позиция 134" "Электрическая тепловая пушка ТПЭ-5 (ИНТЕРСКОЛ) 3/4,5кВт, 220В" Кол-во: 4

"Позиция 135" "Электрическая тепловая пушка СФО-25 3000м3, 25кВт" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Щетка-сметка 3-х рядная деревянная 280*26*14мм, высота щетины 55мм 20610003" Кол-во: 182

"Позиция 137" "Щетка проволочная с деревянной ручкой ЩТ-27х150х290х30 трехрядная" Кол-во: 52

"Позиция 138" "Щетка металлическая дисковая для ШМ ЩДВИ 22х150" Кол-во: 6

"Позиция 139" "Штроборез УОМ-230/2100 бороздодел," Кол-во: 1

"Позиция 140" "Штангенциркуль ШЦ1-150, 0,02 ТМ ГОСТ 166-89" Кол-во: 9

"Позиция 141" "Шпатель 150 мм нержавеющая сталь, пластмассовая ручка" Кол-во: 5

"Позиция 142" "Шпатель 250 мм нержавеющая сталь, пластмассовая ручка" Кол-во: 5

"Позиция 143" "Шкурка шлифовальная водост ткан 14А ЗЕРН 8 ГОСТ 13344-79" Кол-во: 14

"Позиция 144" "Шкурка шлифовальная водост ткан 14А ЗЕРН 32 ГОСТ 13344-79" Кол-во: 16

"Позиция 145" "Шкурка шлифовальная водост ткан 14А ЗЕРН 16 ГОСТ 13344-79" Кол-во: 19

"Позиция 146" "шина пильная Husqvarna с шагом 325" 15" (38см) арт.5089121-64" Кол-во: 5

"Позиция 147" "Шайба увеличенная класса точности С для крепежной детали с диаметром резьбы 8мм толщиной 2мм из стали 10кп группы 01 без покрытия С 8.01.10кп ГОСТ 6958-78" Кол-во: 5

"Позиция 148" "Шайба увеличенная класса точности С для крепежной детали с диаметром резьбы 6мм толщиной 1,6мм из стали Ст3кп группы 02 с цинковым покрытием 6мкм хроматированным С 6.02.Ст3кп.016 ГОСТ 6958-78" Кол-во: 4

"Позиция 149" "Шайба увеличенная класса точности А для крепежной детали с диаметром резьбы 10мм толщиной 2,5мм из стали Ст3кп группы 02 без покрытия А 10.02.Ст3кп ГОСТ 6958-78" Кол-во: 4

"Позиция 150" "Черенок для лопаты 40х1200 мм (березовый)" Кол-во: 125

"Позиция 151" "Черенок для граблей длина 1300мм диаметр 30мм" Кол-во: 31

"Позиция 152" "Цепь для бензопил Husqvarna Н30, Pixel , 15", 0.325", 1.3 мм, 64 звена арт.5018406-64" Кол-во: 10

"Позиция 153" "Фреза концевая ц/х d 14,0; 5 зубьев Арт.570" Кол-во: 10

"Позиция 154" "Электрод СЭЛБ-52, 2,5 мм. ГОСТ 9467-75" Кол-во: 15

"Позиция 155" "Электрод ЦУ-5, 2,5 мм ГОСТ 9467-75" Кол-во: 30

"Позиция 156" "Электрод ТМУ-21У, 3,0х350 ГОСТ 9467-75" Кол-во: 20

"Позиция 157" "Электрод УОНИ-13/55, 3 мм, ГОСТ ГОСТ 9467-75" Кол-во: 50

"Позиция 158" "Электропаяльник ЭПСН (или ЭПЦН) 220х65 Вт с деревянной ручкой ГОСТ 7219-83" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Термопатрон ПАС-300 для проводов ЛЭП" Кол-во: 8

"Позиция 160" "Термопатрон ПАС-240 для проводов ЛЭП" Кол-во: 8

"Позиция 161" "Термопатрон ПАС-185 для проводов ЛЭП" Кол-во: 8

"Позиция 162" "Термопатрон ПАС-150 для проводов ЛЭП" Кол-во: 8

"Позиция 163" "Текстолит листовой марки А 8,0мм ТУ завода изготовителя" Кол-во: 25

"Позиция 164" "Текстолит листовой марки А 6,0мм ТУ завода изготовителя" Кол-во: 15

"Позиция 165" "Текстолит листовой марка А 5,0 мм ГОСТ 2910-74" Кол-во: 10

"Позиция 166" "Текстолит 10 мм ГОСТ 2910-74, ТУ 05758799-014-96" Кол-во: 33

"Позиция 167" "Стеклотекстолит СТЭФ 3,0мм 1 лист (1х2м ), 13кг ГОСТ 12652-74" Кол-во: 26

"Позиция 168" "Спички термитные (упак 20шт)" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Ящик пластиковый 390х230х190" Кол-во: 4

"Позиция 170" "Ящик металлический ДОКА 20" для инструмента Зубр 38163-20 Артикул Зубр: 38163-20" Кол-во: 2

"Позиция 171" "Ящик металлический раздвижной для инструмента 37х16х16см ТВ 124 ЭНКОР Код товара:00000003386 Артикул поставщика:6713" Кол-во: 4

"Позиция 172" "Ящик для инструмента Expert 20 с металлическими замками" Кол-во: 7

"Позиция 173" "Ящик для инструмента Expert 22 с металлическими замками" Кол-во: 9

"Позиция 174" "Электрод МНЧ-2 ф3,0 ГОСТ 9466-75, ТУ 1273-104-27286438-2002" Кол-во: 20

"Позиция 175" "Электрод МГМ-50К ф4мм ГОСТ 959.13-71" Кол-во: 340

"Позиция 176" "Электрод МГМ-50К ф3мм ГОСТ 9466-75" Кол-во: 466

"Позиция 177" "Электрод МР-3 ф3,0мм Э46 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75" Кол-во: 80

"Позиция 178" "Канат грузовой d каната - 11мм, длина каната - 20 м. к лебедке МТМ- 1,6" Кол-во: 1

"Позиция 179" "Зубило 200 мм (2810-0223) ГОСТ 7211-86" Кол-во: 14

"Позиция 180" "Знак пожарный "Огнетушитель" (Пластик ПВХ 2 мм, 150х150 )Код F 04" Кол-во: 65

"Позиция 181" "Дрель-шуруповерт ДА-10/12М2 аккумуляторная" Кол-во: 5

"Позиция 182" "Головка тримера Husqvarna T35M12/235 полуавтомат" Кол-во: 18

"Позиция 183" "Гвоздь строительный 2,5х70мм" Кол-во: 5

"Позиция 184" "Гвоздь строительный 2х50мм" Кол-во: 5

"Позиция 185" "Гвоздь строительный 30мм" Кол-во: 5

"Позиция 186" "Гвоздь строительный 4х100мм" Кол-во: 5

"Позиция 187" "Гайка М3-6H.4.016 ГОСТ 15525-71" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Гайка М12-6H.12.40Х.016 ГОСТ 5915-70" Кол-во: 34

"Позиция 189" "Гайка М16-6H.12.40Х.096 ГОСТ 15523-70" Кол-во: 37

"Позиция 190" "Гайка М8-6H.4.016 ГОСТ 15523-70" Кол-во: 6

"Позиция 191" "Гайка М6-6Н.35.III.3 ГОСТ 5915-70" Кол-во: 4

"Позиция 192" "Гайка М5-6Н.35.III.4 ГОСТ 5915-70" Кол-во: 3

"Позиция 193" "Гайка М4-6H.4.016 ГОСТ 5915-70" Кол-во: 2

"Позиция 194" "Гайка М24-6H.12.40Х ГОСТ 15523-70" Кол-во: 60

"Позиция 195" "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 10х10 ГОСТ 16983-80" Кол-во: 17

"Позиция 196" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 8х10 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031" Кол-во: 2

"Позиция 197" "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 11х11 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013" Кол-во: 7

"Позиция 198" "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 12х12 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013" Кол-во: 33

"Позиция 199" "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 13х13 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 16983-80" Кол-во: 33

"Позиция 200" "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 14х14 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 16983-80" Кол-во: 33

"Позиция 201" "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 17х17 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013" Кол-во: 35

"Позиция 202" "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 19х19 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013" Кол-во: 30

"Позиция 203" "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 22х22 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013" Кол-во: 10

"Позиция 204" "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 24х24 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013" Кол-во: 32

"Позиция 205" "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 27х27 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013" Кол-во: 32

"Позиция 206" "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 7х7 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013" Кол-во: 12

"Позиция 207" "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 6х6 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013" Кол-во: 17

"Позиция 208" "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 5.5х5.5 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013" Кол-во: 17

"Позиция 209" "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 30х30 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013" Кол-во: 14

"Позиция 210" "Клупп трубный 1/2", 3/4", 1", 1 1/4, Арт.116560" Кол-во: 1

"Позиция 211" "Кисть ручник (круглая) №10 FIT-01306 40мм, натуральная щетина" Кол-во: 60

"Позиция 212" "Кисть радиаторная натуральная светлая щетина, деревянная ручка 1,5 (50мм) ГОСТ 10597-87" Кол-во: 30

"Позиция 213" "Кисть КП-100 малярная плоская ГОСТ 10597-87" Кол-во: 68

"Позиция 214" "Кисть КМ-80 малярная маховая ГОСТ 10597-87" Кол-во: 25

"Позиция 215" "Кисть малярная плоская КП-25 ГОСТ 10597-87" Кол-во: 15

"Позиция 216" "Кисть малярная плоская КП-75 ГОСТ 10597-87" Кол-во: 170

"Позиция 217" "Кисть малярная плоская КП-50 ГОСТ 10597-87" Кол-во: 170

"Позиция 218" "Гайка М18-6H.12.40Х.016 ГОСТ 15521-70" Кол-во: 24

"Позиция 219" "Болт М8-6gх75.58 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 33

"Позиция 220" "Болт М16-6gх90.58 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 32

"Позиция 221" "Болт М16-6gх80.58.016 ст.20 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 20

"Позиция 222" "Болт М16-6gх60.66.016 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 10

"Позиция 223" "Болт М14-6gх90.56 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 12

"Позиция 224" "Болт М14-6gх70.56 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 10

"Позиция 225" "Болт М14-6gх140.129.35Х ГОСТ 7798-70" Кол-во: 20

"Позиция 226" "Болт М12-6gх80.56 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 34

"Позиция 227" "Болт М12-6gх60.48.016 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 12

"Позиция 228" "Болт М12-6gх50.58.096 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 12

"Позиция 229" "Болт М10-6gх45.88.30ХМА ГОСТ 7798-70" Кол-во: 24

"Позиция 230" "Болт М10-6gх60.58.35 ст.35 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 12

"Позиция 231" "Болт М10-6gх70.58.016 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 12

"Позиция 232" "Болт М10-6gх80.58.016 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 34

"Позиция 233" "Болт М12-6gх45.58.016 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 22

"Позиция 234" "Бензопила HUSQVARNA 440e II артикул 9671558-45" Кол-во: 3

"Позиция 235" "Замок безопасности с тросом Арт. 130EURD" Кол-во: 50

"Позиция 236" "Замок безопасности с тросом Арт. 7С5" Кол-во: 8

"Позиция 237" "Регулируемый блокировочный трос Арт. S806, L=1,83 м ОСТ 24.191.05" Кол-во: 8

"Позиция 238" "Замок навесной в защитном кожухе: фурнитура FUARO PL-3660LS (60мм) удлиненная дужка) Блистер, 3 английских ключа" Кол-во: 38

"Позиция 239" "Блок замок МБГ-31 одноключевой, секрет А1 (замок Гинодмана). В комплекте с ключами" Кол-во: 100

"Позиция 240" "Ручка -замок с механизмом для тяг "Оскар" (OSKAR)" Кол-во: 114

"Позиция 241" "Гайка М20-6H.12.40Х.096 ГОСТ 15525-70" Кол-во: 42

"Позиция 242" "Винт М3х60 цилиндр. гол., прямой шлиц ГОСТ Iso 14579— 2015" Кол-во: 2

"Позиция 243" "Винт М4х60 цилиндр. гол., прямой шлиц ГОСТ Iso 14579— 2015" Кол-во: 2

"Позиция 244" "Винт М5х60 цилиндр. гол., прямой шлиц ГОСТ Iso 14579— 2015" Кол-во: 2

"Позиция 245" "Веревка СС статика белая 48-прядная 10 мм" Кол-во: 240

"Позиция 246" "Валик малярный меховой 100мм ГОСТ 10831-87" Кол-во: 129

"Позиция 247" "Валик малярный меховой 200мм ГОСТ 10831-87" Кол-во: 131

"Позиция 248" "Валик ВП-250 малярный поролоновый ГОСТ 10831-87" Кол-во: 36

"Позиция 249" "Бур SDS+ 16х 550/600 мм" Кол-во: 12

"Позиция 250" "Бур SDS+ 20 х 1000/950 мм" Кол-во: 2

"Позиция 251" "Бур SDS+ 25 х 1000/950 мм" Кол-во: 4

"Позиция 252" "Бур SDS+ 6х 100/160 мм" Кол-во: 20

"Позиция 253" "Бур SDS+ 8х 250/310 мм" Кол-во: 10

"Позиция 254" "Бур SDS+ 14х 300/360 мм" Кол-во: 10

"Позиция 255" "Бур SDS+ 10х 200/260 мм" Кол-во: 13

"Позиция 256" "Бур SDS+ 10 х 460/400мм" Кол-во: 2

"Позиция 257" "Болт М18-6gх110.58 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 32

"Позиция 258" "Болт М20-6gх100.58 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 55

"Позиция 259" "Болт М20-6gх140.58 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 22

"Позиция 260" "Болт М24-6gх120.58.35 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 52

"Позиция 261" "Болт М8-6gх50.58 ГОСТ 7798-70" Кол-во: 13

"Позиция 262" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 30х32 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 26

"Позиция 263" "Набор инструментов электрика универсальный НЭУ-М ТУ 36-1823-78" Кол-во: 3

"Позиция 264" "Набор изолированного инструмента электрика НИИ-01 КВТ" Кол-во: 3

"Позиция 265" "Набор изолированного инструмента электрика НИИ-10" Кол-во: 2

"Позиция 266" "Набор для монтажа СИП НИС-1 (КВТ)" Кол-во: 2

"Позиция 267" "Набор диэлектрических отверток НИО-06 (КВТ)" Кол-во: 22

"Позиция 268" "Мультиметр цифровой с поверкой текущего года АММ-1028" Кол-во: 3

"Позиция 269" "Мотокоса HUSQVARNA 133R триммерная головка + нож в комплекте" Кол-во: 5

"Позиция 270" "Молоток слесарный 0.5 с квадратным бойком" Кол-во: 30

"Позиция 271" "Молоток 800 г ГОСТ 2310-77" Кол-во: 14

"Позиция 272" "Метчикодержатель М2-М14 Артикул : 11818" Кол-во: 15

"Позиция 273" "Метчик 8х1.25 ГОСТ 6227-80" Кол-во: 21

"Позиция 274" "Метчик 6х0.5 ГОСТ 6227-80" Кол-во: 16

"Позиция 275" "Метчик 5х0.8 ГОСТ 6227-80" Кол-во: 16

"Позиция 276" "Метчик 3х0.5 ГОСТ 6227-80" Кол-во: 16

"Позиция 277" "Машина углошлифовальная ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/900" Кол-во: 3

"Позиция 278" "Машина углошлифовальная ИНТЕРСКОЛ УШМ- 180/1800 М" Кол-во: 6

"Позиция 279" "лупа с лампой 8Х бестеневая с крышкой, Белая на струбцине круглая настольная" Кол-во: 3

"Позиция 280" "Лопата штыковая 210х285 мм (без черенка)" Кол-во: 90

"Позиция 281" "Лопата совковая 240х275 мм (без черенка)" Кол-во: 75

"Позиция 282" "Лопата снеговая СИБРТЕХ 61582 Ковш из алюминия толщиной 1.5 мм, черенок - береза высшего качества" Кол-во: 46

"Позиция 283" "Лом строительный ЛО-28" Кол-во: 17

"Позиция 284" "Леска триммерная HUSQVARNA 3,0 мм/240 м в бухте (5784382-01)" Кол-во: 16

"Позиция 285" "Лебедка МТМ-1,6 ручная рычажная механизм тяговый монтажный грузоподъемностью 1,6т длиной каната с крюком 20м" Кол-во: 2

"Позиция 286" "Ножницы НС-70 (КВТ) секторные для резки кабеля" Кол-во: 2

"Позиция 287" "Нож для травы HUSQVARNA Multi 255-1" 255-1" кат.№ 5371490-01" Кол-во: 3

"Позиция 288" "Нож электрика складной длина лезвия 9 см нержавеющая сталь, Профи FIT-10524" Кол-во: 37

"Позиция 289" "Нож изолированный(Нож кабельный до 1000В) Номенклатурный номер 23705313 ТУ 3926-020-05797687-2001, ГОСТ 11516-94" Кол-во: 5

"Позиция 290" "Напильник трехгранный 300 мм, №2 Арт.10102" Кол-во: 21

"Позиция 291" "Напильник полукруглый 200 мм, №2 Арт.5270" Кол-во: 16

"Позиция 292" "Напильник круглый HUSQVARNA d 4.8 для заточки цепей 5440369-48" Кол-во: 30

"Позиция 293" "Напильник плоский 200мм №3 Norgau" Кол-во: 21

"Позиция 294" "Напильник квадратный 250 №2 ГОСТ 1465-80" Кол-во: 20

"Позиция 295" "Напильник плоский №2 400 мм ГОСТ 1465-80" Кол-во: 11

"Позиция 296" "Напильник плоский №2 250 мм ГОСТ 1465-80" Кол-во: 20

"Позиция 297" "Напильник круглый №3 250 мм ГОСТ 1465-80" Кол-во: 20

"Позиция 298" "Надфиль 140 мм трехгранный" Кол-во: 19

"Позиция 299" "Надфиль 140 мм плоский" Кол-во: 29

"Позиция 300" "Надфиль овальный 160ММ ГОСТ 23461-84" Кол-во: 14

"Позиция 301" "Надфиль 160мм круглый ГОСТ 1513-77" Кол-во: 19

"Позиция 302" "Надфиль квадратный с длиной рабочей части 160мм, номер насечек 00, обозначение 2827-0072 ГОСТ 1513-77" Кол-во: 20

"Позиция 303" "Набор электромонтажника НИЭ-04 1000 вольт" Кол-во: 1

"Позиция 304" "Набор электромонтажника НИЭ-01 (КВТ)" Кол-во: 2

"Позиция 305" "Набор стамесок слесарных ном. 57119015, ТУ 2.035.0221532.009-93" Кол-во: 1

"Позиция 306" "Набор слесарно-монтажных инструментов INDUSTRY Kraftool 27978-H131 131 предмет" Кол-во: 3

"Позиция 307" "Набор слесарно-монтажного инструмента НИЗ №15 ном. 57147015, ТУ 3926.025.05797687-2005" Кол-во: 2

"Позиция 308" "Набор матриц НИСО для пресса ПГР-20М1" Кол-во: 1

"Позиция 309" "Лебедка FD (20м/1тн) ручная барабанная" Кол-во: 1

"Позиция 310" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный (КГКУ) КГУ-24 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК" Кол-во: 27

"Позиция 311" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 13х17 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 12

"Позиция 312" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 14х17 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 22

"Позиция 313" "Ключ гаечный с открытым и кольцевым зевом прямой комбинированный (КГК) КГК 8х8 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.048.53581936-2013" Кол-во: 23

"Позиция 314" "Ключ гаечный разводной КР-19 Номенклатурный номер21601013 ГОСТ 7275-75, ТУ 2.035.1141-88" Кол-во: 11

"Позиция 315" "Ключ гаечный разводной КР-30 Номенклатурный номер21602013 ГОСТ 7275-75" Кол-во: 10

"Позиция 316" "Ключ гаечный разводной КР-46 Номенклатурный номер21603013 ГОСТ 7275-75, ТУ 2.035.1141-88" Кол-во: 11

"Позиция 317" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 12х13 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2839-80" Кол-во: 31

"Позиция 318" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный (КГКУ) КГУ-19 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК" Кол-во: 13

"Позиция 319" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный (КГКУ) КГУ-17 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК" Кол-во: 13

"Позиция 320" "Ключ трубный рычажные (КТР) КТР-4 окрашенный гост 18981-73" Кол-во: 12

"Позиция 321" "Ключ трубный рычажные (КТР) КТР-3 окрашенный" Кол-во: 13

"Позиция 322" "Ключ трубный рычажные (КТР) КТР-1 окрашенный" Кол-во: 11

"Позиция 323" "Ключ торцовой стержневой двустронний 10х12 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 25788-83" Кол-во: 10

"Позиция 324" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 8х10 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2839-80" Кол-во: 25

"Позиция 325" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 7х8 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2839-80" Кол-во: 5

"Позиция 326" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 5,5х7 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2839-80" Кол-во: 5

"Позиция 327" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 27х30 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2839-80" Кол-во: 14

"Позиция 328" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 17х19 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 26

"Позиция 329" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 19х22 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 26

"Позиция 330" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 22х24 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 26

"Позиция 331" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 24х27 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 26

"Позиция 332" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 27х30 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 21

"Позиция 333" "Кусачки боковые с диэлектрическими ручками 160 мм ГОСТ 28037-89" Кол-во: 25

"Позиция 334" "Кувалда 4кг с деревянным черенком покрытие: хим. Оксид." Кол-во: 6

"Позиция 335" "Кувалда 3 кг с деревянным черенком покрытие: хим. Оксид." Кол-во: 2

"Позиция 336" "Круг для УШМ отрезной по металлу 230х3х22 ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 580

"Позиция 337" "Круг для УШМ отрезной по металлу 180х3х22 ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 295

"Позиция 338" "Круг для УШМ отрезной по металлу 125х3х22 ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 250

"Позиция 339" "Круг 300*40*76 шлиф.керамич.связка белый СМ1, см2 гост 2424-83 ГОСТ 2424-83" Кол-во: 6

"Позиция 340" "Круг 300*40*76 шлиф.керамич.связка зелёный гост 2424-83 ГОСТ 2424-83" Кол-во: 20

"Позиция 341" "Краскораспылитель СО-71В" Кол-во: 4

"Позиция 342" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный (КГКУ) КГУ-27 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК" Кол-во: 24

"Позиция 343" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный (КГКУ) КГУ-30 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК" Кол-во: 10

"Позиция 344" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 22х24 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2906-80" Кол-во: 34

"Позиция 345" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 17х19 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2839-80" Кол-во: 26

"Позиция 346" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 14х17 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2839-80" Кол-во: 31

"Позиция 347" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 13х14 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 22

"Позиция 348" "Компрессор КВ-356/50 2кВт, 50л" Кол-во: 1

"Позиция 349" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 12х14 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 24

"Позиция 350" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 12х13 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 22

"Позиция 351" "Ключ гаечный кольцевой коленчатый двусторонний (КГН) КГН 10х12 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ТУ 3926.031.53581936-2013" Кол-во: 16

"Позиция 352" "Саморез 4,5х40мм оцинкованный универсальный 100 шт/упак" Кол-во: 2

"Позиция 353" "Саморез 4,5х30мм оцинкованный универсальный 100 шт/упак" Кол-во: 2

"Позиция 354" "Саморез 4,5х20мм оцинкованный универсальный 100 шт/упак" Кол-во: 2

"Позиция 355" "Саморез 4,2 х 38мм наконечник-сверло для листовых пластин 100 шт/упак" Кол-во: 2

"Позиция 356" "Саморез 4,2 х 25мм остроконечный для листовых пластин 250 шт/упак" Кол-во: 2

"Позиция 357" "Саморез 4,2 х 19мм остроконечный для листовых пластин 250 шт/упак" Кол-во: 2

"Позиция 358" "Саморез 4,2 х 13мм остроконечный для листовых пластин 250 шт/упак" Кол-во: 2

"Позиция 359" "Саморез 4,2х16мм ШСММ с буром 1000 шт/упак" Кол-во: 10

"Позиция 360" "Саморез 4,2х16мм остроконечный 1000 шт/упак" Кол-во: 10

"Позиция 361" "Рулетка FIT, с обрезиненным корпусом и автостопом 5м" Кол-во: 4

"Позиция 362" "Пломба пк-91 рх-3" Кол-во: 289

"Позиция 363" "Круг стальной (10шт., L=6м) 8мм ст.40Х" Кол-во: 0

"Позиция 364" "Дюбель-гвоздь потайный Omax" Кол-во: 400

"Позиция 365" "Гайка М16" Кол-во: 38

"Позиция 366" "Гайка М14 оцинкованная" Кол-во: 20

"Позиция 367" "Болт М16х75 DIN 933 A2" Кол-во: 110

"Позиция 368" "Болт М12х75 DIN 933 A2" Кол-во: 100

"Позиция 369" "Болт М8х40 DIN 933 A2" Кол-во: 150

"Позиция 370" "Болт М8х30 DIN 933 A2" Кол-во: 150

"Позиция 371" "Болт М8х16 DIN 933 A2" Кол-во: 50

"Позиция 372" "Болт М16х120" Кол-во: 20

"Позиция 373" "Электроды УОНИ 13/45 Ø4 мм Э-42А, ГОСТ 9467-75" Кол-во: 0

"Позиция 374" "Напильник круглый Bahco 1-230-10-2-2 Тип насечки: личная" Кол-во: 1

"Позиция 375" "Набор сверел по металлу 13 шт. (D 1,5-6,5 мм) DeWalt 5922ХМ" Кол-во: 4

"Позиция 376" "Набор сверел по металлу в "стакане" (16 шт.) Sturm 1055-01-SS3" Кол-во: 5

"Позиция 377" "Круг P-52978" Кол-во: 10

"Позиция 378" "Круг отрезной по металлу Makita P-53017, 115х1,6х22,23мм" Кол-во: 40

"Позиция 379" "Круг отрезной по металлу 125х1,6х22" Кол-во: 550

"Позиция 380" "Круг отрезной по металлу 230х3,0х22 14А 30 Т2 БУ" Кол-во: 465

"Позиция 381" "Круг зачистной по металлу 125х6х22 A14" Кол-во: 45

"Позиция 382" "Круг зачистной 230х6х22" Кол-во: 70

"Позиция 383" "Электроды Э50А УОНИ 13/45 ф 4,0мм" Кол-во: 40

"Позиция 384" "Электроды Э50А УОНИ 13/45 ф 3,0мм" Кол-во: 50

"Позиция 385" "Электроды ОК 48.04 для сварки углеродистых сталей с основным покрытием ESAB ф3,2 мм типа Э55А" Кол-во: 25

"Позиция 386" "Электроды OK 46.00 ф 3мм" Кол-во: 60

"Позиция 387" "Электроды ЛБ52У ф3.2мм" Кол-во: 255

"Позиция 388" "Электроды ЛБ-52У ф2.6мм" Кол-во: 245

"Позиция 389" "Шпилька М16*1000 (отрезная) ст.35" Кол-во: 33

"Позиция 390" "Шпилька М10*1000 (отрезная) ст.35" Кол-во: 10

"Позиция 391" "Шпилька М12*1000 (отрезная) ст.35" Кол-во: 20

"Позиция 392" "Шпилька М14*1000 (отрезная) ст.35" Кол-во: 20

"Позиция 393" "Шайба М16 DIN 125 А2" Кол-во: 8

"Позиция 394" "Шайба М12 DIN 125 А2" Кол-во: 6

"Позиция 395" "Шайба М10 DIN 125 А2" Кол-во: 6

"Позиция 396" "Шайба М8 DIN 125 оц." Кол-во: 6

"Позиция 397" "Саморез 4,5х50мм оцинкованный универсальный 100 шт/упак" Кол-во: 2

"Позиция 398" "Дрель-шуруповерт Makita 6271DWAE," Кол-во: 4

"Позиция 399" "Дрель Makita HP 1631 KX2" Кол-во: 2

"Позиция 400" "Дрель Интерскол Д-16/1050Р2" Кол-во: 1

"Позиция 401" "Бензопила Stihl MS 180 14" 11302150003(11302000108)" Кол-во: 3

"Позиция 402" "Тиски слесарные поворотные 200 мм ЗУБР "Мастер" код 3258-200" Кол-во: 1

"Позиция 403" "Лист шлифовальный STAYER 35435-240_z01 на тканевой основе, водостойкий 230 х 280 мм, Р240, упаковка по 5 шт." Кол-во: 1

"Позиция 404" "Лист шлифовальный STAYER 35435-320_z01 на тканевой основе, водостойкий 230 х 280 мм, Р320, упаковка по 5 шт." Кол-во: 1

"Позиция 405" "Лист шлифовальный STAYER 35435-400_z01 на тканевой основе, водостойкий 230 х 280 мм, Р400, упаковка по 5 шт." Кол-во: 1

"Позиция 406" "Лист шлифовальный STAYER 35425-600_z01 на тканевой основе, водостойкий 230 х 280 мм, Р600, упаковка по 5 шт." Кол-во: 6

"Позиция 407" "Леска триммерная HAMMER 216-602 TL ROUND 2,4х262м, круглая, красный" Кол-во: 4

"Позиция 408" "Кувалда 5000 гр Sturm 1011-02-5000" Кол-во: 1

"Позиция 409" "Кувалда 2000 гр Sturm 1011-02-2000" Кол-во: 2

"Позиция 410" "Ключ трубный Ridgid 2 1/2"" Кол-во: 1

"Позиция 411" "Ключ гаечный накидной Jonnesway 24х27мм W232427" Кол-во: 4

"Позиция 412" "Ключ гаечный накидной Jonnesway 19х22мм W231922" Кол-во: 2

"Позиция 413" "Ключ гаечный накидной Jonnesway 16х17мм W231617" Кол-во: 1

"Позиция 414" "Ключ рожковый двухсторонний (32х36)" Кол-во: 2

"Позиция 415" "Движок для снега PALISAD LUXE 61558" Кол-во: 2

"Позиция 416" "Ключ газовый №5" Кол-во: 1

"Позиция 417" "Ящик для инструмента 65561" Кол-во: 3

"Позиция 418" "Щетка ручная из проволоки стальной прямой 5-рядная для зачистки металла от коррозии 5671/74824" Кол-во: 26

"Позиция 419" "Плашка для трубной резьбы G1''" Кол-во: 2

"Позиция 420" "Плашка для трубной резьбы G3/4''" Кол-во: 5

"Позиция 421" "Плашка для трубной резьбы G1/2''" Кол-во: 5

"Позиция 422" "Резец проходной упорный изогнутый Тип 2.Гост 18879-73. 25х16х140 . Т5к10. Вк8" Кол-во: 10

"Позиция 423" "Полотно ножовочное 300х13мм," Кол-во: 270

"Позиция 424" "Ножовка по дереву FIT 40423 500мм; ГОСТ 26215-84" Кол-во: 1

"Позиция 425" "Ножницы ручные по металлу пряморежущие 320 мм" Кол-во: 1

"Позиция 426" "Напильник плоский Bahco 1-100-10-2-2 Тип насечки: личная" Кол-во: 1

"Позиция 427" "Бур SDS+ 6х 100/160 мм" Кол-во: 5

"Позиция 428" "Резец отрезной 25х16х140 Т5 К10 ГОСТ 18871-73" Кол-во: 10

"Позиция 429" "Набор сверл по металлу HSS-R Metabo 627152000" Кол-во: 1

"Позиция 430" "Щетка-сметка 3-х рядная деревянная 280*26*14мм, высота щетины 55мм 20610003" Кол-во: 5

"Позиция 431" "Резак пропановый МАЯК-2-2Р /до 100мм/" Кол-во: 1

"Позиция 432" "Шприц рычажно-плунжерный 400 мл. Ombra A90025" Кол-во: 4

"Позиция 433" "Штангенциркуль с отсчетом по нониусу двусторонний с глубиномером ШЦ-I-250-0,05 с диапазоном измерения 0-250мм значением отсчета по нониусу 0,05мм ГОСТ 166-89" Кол-во: 2

"Позиция 434" "Штангенциркуль с поверкой ШЦ-I-125-0,1" Кол-во: 5

"Позиция 435" "Струбцина тип G 125 мм FIT-59245" Кол-во: 2

"Позиция 436" "Пресс-клещи ПКГ-50 КВТ со встроенными гексагональными матрицами для опрессовки наконечников сечением от 6 до 50 кв.мм. Артикул: 47538" Кол-во: 1

"Позиция 437" "Тиски слесарные поворотные, ширина губок 200мм," Кол-во: 1

"Позиция 438" "Тиски слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 125 мм ЗУБР "Эксперт" код 32712-125" Кол-во: 1

"Позиция 439" "Комплект искробезопасного омедненного инструмента КИБО" Кол-во: 1

"Позиция 440" "Набор ножей для разделки кабеля ННРК (27)" Кол-во: 1

"Позиция 441" "Набор паяльный ПОС61 (10гр Канифоль/ 20гр Кислота паяльная/ 15мл Флюс СКФ) (200131)" Кол-во: 3

"Позиция 442" "Набор комбинированных ключей," Кол-во: 3

"Позиция 443" "Лопата совковая ЛСП-4-1300 1300мм длина черенка" Кол-во: 19

"Позиция 444" "Лопата штыковая ЛКО-4-1300 1300мм длина черенка" Кол-во: 32

"Позиция 445" "Лом Лом-гвоздодер Stayer Standard артикул 2171-60," Кол-во: 2

"Позиция 446" "Лом строительный ЛО-24 длина 1300мм, масса 4 кг, 110608-00012" Кол-во: 4

"Позиция 447" "Лист шлифовальный STAYER 35435-060_z01 на тканевой основе, водостойкий 230 х 280 мм, Р60, упаковка по 5 шт." Кол-во: 1

"Позиция 448" "Лист шлифовальный STAYER 35435-120_z01 на тканевой основе, водостойкий 230 х 280 мм, Р120, упаковка по 5 шт." Кол-во: 1

"Позиция 449" "Лист шлифовальный STAYER 35435-180_z01 на тканевой основе, водостойкий 230 х 280 мм, Р180, упаковка по 5 шт." Кол-во: 1

"Позиция 450" "Полотно ножовочное 300х1,25мм по металлу Х6ВФ, ГОСТ 6645-86" Кол-во: 10

"Позиция 451" "Накидной изогнутый гаечный ключ ПРОФИ 27132-10-12, 17х19мм, ГОСТ 2906-80" Кол-во: 20

"Позиция 452" "Накидной изогнутый гаечный ключ ПРОФИ 27132-10-12, 19х22мм, ГОСТ 2906-80" Кол-во: 20

"Позиция 453" "Накидной изогнутый гаечный ключ ПРОФИ 27132-10-12, 22х24мм, ГОСТ 2906-80" Кол-во: 20

"Позиция 454" "Накидной изогнутый гаечный ключ ПРОФИ 27132-10-12, 8х10мм, ГОСТ 2906-80" Кол-во: 20

"Позиция 455" "Ударный накидной ключ артикул №518436, 36 мм, ГОСТ 4543-71" Кол-во: 4

"Позиция 456" "Ударный накидной ключ артикул №518438, 38 мм, ГОСТ 4543-71" Кол-во: 4

"Позиция 457" "Вилы компостные Мастер Фаворит, 315х220х1500мм, ГОСТ 21044-75" Кол-во: 4

"Позиция 458" "Резец подрезной отогнутый Т5К10, 32х25х170 мм ХИЗ 2112-0065 033971, ГОСТ 18880-73" Кол-во: 1

"Позиция 459" "Чехол кварцевый 75, незапаянный к УДВ-150/21-А2, ОСТ 2142-90" Кол-во: 5

"Позиция 460" "A=74 мм. B=42 мм. C1=22 мм. C2=16 мм. L=240 мм. Материал: сталь 31CRV3 артикул №518446, 46 мм, ГОСТ 4543-71" Кол-во: 4

"Позиция 461" "Листовые ножницы по металлу ИНТЕРСКОЛ НН-2,5/520, Мощность 520 Вт Число ходов 2760 ход/мин Макс. толщина материала (металл) 2.5 мм Мин. радиус резания 70 мм " Кол-во: 1

"Позиция 462" "Резец отрезной Т5К10, 32х20х170 мм ХИЗ 2130-0013 033129, ГОСТ 18884-73" Кол-во: 2

"Позиция 463" "Резак Р1-01 комбинированный, ГОСТ 5191-79" Кол-во: 1

"Позиция 464" "Валик малярный Зубр, "Эксперт микроволокно", ГОСТ 10831-87" Кол-во: 3

"Позиция 465" "Ударный накидной ключ артикул №518450, 50 мм, ГОСТ 4543-71" Кол-во: 4

"Позиция 466" "Ударный рожковый ключ артикул №518030, 30 мм, ГОСТ 4543-71" Кол-во: 4

"Позиция 467" "Ударный рожковый ключ артикул №518036, 36 мм, ГОСТ 4543-71" Кол-во: 4

"Позиция 468" "Электрододержатель LXEA 029, 500А, ГОСТ 14651-78" Кол-во: 2

"Позиция 469" "Резец проходной отогнутый Т5К10, 40х25х200 мм ХИЗ 2102-0013 034133, ГОСТ 18877-73" Кол-во: 1

"Позиция 470" "Круг отрезной абразивный по металлу 180х2,5х22,2мм Луга 3612-180-2,5, ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 10

"Позиция 471" "Ударный накидной ключ артикул №518424, 24 мм, ГОСТ 4543-71" Кол-во: 4

"Позиция 472" "Резец резьбовой Т5К10, 25х25х240 мм внутренний Гомельский завод СиТО 2662-0009 031491, ГОСТ 18883-73" Кол-во: 1

"Позиция 473" "Резец резьбовой наружный Т5К10, 25х16х140 мм ХИЗ 2660-0005 032830, ГОСТ 18883-73" Кол-во: 1

"Позиция 474" "Резец расточной Т5К10, 32х25х280 мм для глухих отверстий ХИЗ 2140-0044 033829, ГОСТ 18883-73" Кол-во: 1

"Позиция 475" "Резец расточной(сквозных отверстий) Т5К10 25*20*240 ГОСТ 18883-73" Кол-во: 1

"Позиция 476" "Ключ рожковый 11х13, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80" Кол-во: 7

"Позиция 477" "Шуроповерт ДАУ-13/18ЭР, аккумуляторная дрель-шуруповерт, ГОСТ IEC 60335-2-45-2014" Кол-во: 1

"Позиция 478" "Резец проходной упорный отогнутый Т5К10 левый 2, 5х16х140 мм левый ХИЗ 2103-0008 034135, ГОСТ 18877-73" Кол-во: 1

"Позиция 479" "Пила круговая FIT "Балеринка" с переменным диаметром 30-200 мм, ГОСТ 18479-73" Кол-во: 1

"Позиция 480" "Снеговая лопата СИБРТЕХ 61582, Общая длина, мм 1350, ГОСТ 19596-87 Черенок есть Материал черенка дерево Длина рабочей части, мм 430 " Кол-во: 10

"Позиция 481" "Совковая лопата Зубр 39509, Общая длина, мм 1500, ГОСТ 19596-87 Черенок есть Материал черенка дерево Длина рабочей части, мм 280 " Кол-во: 10

"Позиция 482" "Резец проходной упорный отогнутый Т5К10, 40х25х200мм СиТО 2103-0011 029069, ГОСТ 18877-73" Кол-во: 1

"Позиция 483" "Щетка для метро для метро пятирядная. размер 0,5 м в упаковке 10 шт., ГОСТ 28638-90" Кол-во: 1

"Позиция 484" "Съемник СВ 34 механический винтовой, ГОСТ 27718-88" Кол-во: 1

"Позиция 485" "Съемник 150 мм, для внутренних стопорных колец, изогнутые губки (сжим), ГОСТ 27718-88" Кол-во: 2

"Позиция 486" "Термометр стеклянный керосиновый СП-2П N3 НЧ 100 (0+150), ГОСТ 27544-87" Кол-во: 20

"Позиция 487" "Фара ручная взрывозащищенная светодиодная ФР-ВС «ЭКОТОН-3», ГОСТ Р 51330.13-99, ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1" Кол-во: 1

"Позиция 488" "Набор ключей комбинированных Зубр, серия Т-80, 12 шт. ( 27025-H12 ), ГОСТ 26810-86" Кол-во: 20

"Позиция 489" "Накидной изогнутый гаечный ключ ПРОФИ 27132-10-12, 10х12мм, ГОСТ 2906-80" Кол-во: 20

"Позиция 490" "Накидной изогнутый гаечный ключ ПРОФИ 27132-10-12, 13х14мм, ГОСТ 2906-80" Кол-во: 20

"Позиция 491" "Накидной изогнутый гаечный ключ ПРОФИ 27132-10-12, 14х17мм, ГОСТ 2906-80" Кол-во: 20

"Позиция 492" "Лента оградительная сигнальная 75ммх200м, ГОСТ 2758-81" Кол-во: 15

"Позиция 493" "Ручная дрель KRAFTOOL 29025, ГОСТ 10084-73" Кол-во: 1

"Позиция 494" "Зубило с рукояткой ДТ/20/5 3, 25х300 мм 71725, ГОСТ 7211-86" Кол-во: 5

"Позиция 495" "Ударный накидной ключ артикул №518427, 27 мм, ГОСТ 4543-71" Кол-во: 4

"Позиция 496" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 20мм z=6 ГОСТ 17025-71" Кол-во: 1

"Позиция 497" "Лопата снеговая Fiskars 142610, ГОСТ 19596-87" Кол-во: 5

"Позиция 498" "Клупп (лерка, плашка) 70062, ГОСТ 6956-84" Кол-во: 1

"Позиция 499" "Ключ рожковый 19Х22, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80" Кол-во: 7

"Позиция 500" "Ударный рожковый ключ артикул №518046, 46 мм, ГОСТ 29308-92" Кол-во: 4

"Позиция 501" "Углошлифовальная машина Фиолент МШУ2-9-125Э Ф0047, ГОСТ 12.2.013.3-2002" Кол-во: 2

"Позиция 502" "Круг отрезной по металлу 125*2*22, ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 20

"Позиция 503" "Метчик машинно-ручной М24*3,0 мм Р6М5, ГОСТ 3266-81" Кол-во: 2

"Позиция 504" "Метчик ручной М12х1,75 мм комплект 2 шт.(9хС), ГОСТ 3266-81" Кол-во: 1

"Позиция 505" "Ключ рожковый 12х14, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80" Кол-во: 7

"Позиция 506" "Метчик ручной М14х2,0 мм комплект 2 шт.(9хС), ГОСТ 3266-81" Кол-во: 1

"Позиция 507" "Метчик ручной М16х2,0 мм комплект 2 шт.(9хС), ГОСТ 3266-81" Кол-во: 1

"Позиция 508" "Метчик ручной М18х2,5 мм комплект 2 шт.(9хС), ГОСТ 3266-81" Кол-во: 1

"Позиция 509" "Напильник квадратный 300 мм СИБРТЕХ 15932, ГОСТ 1465-80" Кол-во: 5

"Позиция 510" "Набор инструментов релейщика универсальный РЗА-У "Юртэкс", 30 предметов в сумке, ГОСТ 26810-86" Кол-во: 1

"Позиция 511" "Съемник механический винтовой СВ 32, ГОСТ 27718-88" Кол-во: 1

"Позиция 512" "Ударный рожковый ключ артикул №518041, 41 мм, ГОСТ 29308-92" Кол-во: 4

"Позиция 513" "Ключ гаечный накидной искробезопасный омеднённый КГН 14х17, ГОСТ 2828-80" Кол-во: 3

"Позиция 514" "Слесарные поворотные тиски ЗУБР "МАСТЕР" 3258-200, ГОСТ 4045-75" Кол-во: 1

"Позиция 515" "Ключ рожковый 13х14, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80" Кол-во: 7

"Позиция 516" "Валик малярный меховой 200мм, ГОСТ 10831-87" Кол-во: 15

"Позиция 517" "Кисть флейцевая ПРОФИ 50 мм, ГОСТ 10597-87" Кол-во: 20

"Позиция 518" "Кисть флейцевая ПРОФИ 100 мм, ГОСТ 10597-87" Кол-во: 20

"Позиция 519" "Щетка металлическая 6-ти рядная, ГОСТ 28638-90" Кол-во: 6

"Позиция 520" "Ударный накидной ключ артикул №518430, 30 мм, ГОСТ 4543-71" Кол-во: 4

"Позиция 521" "Рулетка геодезическая 50м x 15мм, ГОСТ 7502-98" Кол-во: 1

"Позиция 522" "Карандаш твердосплавный разметочный 145мм, ГОСТ 5.1009-71" Кол-во: 2

"Позиция 523" "Диск пильный Атака 250х24тх32 дерево" Кол-во: 1

"Позиция 524" "Диск пильный АТАКА 300х48тх32 мм" Кол-во: 1

"Позиция 525" "Диск пильный Атака 400х40тх50" Кол-во: 1

"Позиция 526" "Движок для снега стальной оцинкованный, 0,8мм, ДО-2 800х600" Кол-во: 16

"Позиция 527" "Грабли 12 зубьев, прямые с черенком ГП-12 с/ч" Кол-во: 20

"Позиция 528" "Горелка пропановая ПГ для монтажа термоусаживаемых муфт" Кол-во: 2

"Позиция 529" "Ножовка по металлу, ГОСТ 17270-71" Кол-во: 1

"Позиция 530" "Цанговый газовый картридж с газом бутан Providus CGV230LC, ГОСТ 12.1.007-76" Кол-во: 5

"Позиция 531" "Профессиональная газовая горелка артикул №91426, ГОСТ 21204-97" Кол-во: 1

"Позиция 532" "Ударный накидной ключ артикул №518432, 32 мм, ГОСТ 4543-71" Кол-во: 4

"Позиция 533" "Ключ гаечный накидной искробезопасный омеднённый КГН 17х19, ГОСТ 2828-80" Кол-во: 3

"Позиция 534" "Фреза концевая с коническим хвостовиком КМ4 (Р6М5), 30х175х50мм z=6 ГОСТ 17026-71" Кол-во: 1

"Позиция 535" "Фреза концевая с коническим хвостовиком КМ3 (Р6М5), 28х147х45мм z=5 ГОСТ 17026-71" Кол-во: 1

"Позиция 536" "Ножовка Оса, ГОСТ 26215-84" Кол-во: 2

"Позиция 537" "Набор удлиненных торцевых головок 1/2" шестигранные, CrV, 10шт., 10-22мм, ГОСТ 25604-83" Кол-во: 1

"Позиция 538" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 8мм z=4 ГОСТ 17025-71" Кол-во: 1

"Позиция 539" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 6мм z=4 ГОСТ 17025-71" Кол-во: 1

"Позиция 540" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 5мм z=4 ГОСТ 17025-71" Кол-во: 1

"Позиция 541" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 4мм z=4 ГОСТ 17025-71" Кол-во: 1

"Позиция 542" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 3мм z=4 ГОСТ 17025-71" Кол-во: 1

"Позиция 543" "Лопата копальная остроконечная ЛКО с черенком, ГОСТ 19596-87" Кол-во: 5

"Позиция 544" "Леска триммерная 2.4 мм 90 м оранжевая бесшумная Husqvarna 5784362-01(5310092-31), ГОСТ 23004-78" Кол-во: 10

"Позиция 545" "Лента оградительная сигнальная 75ммх500м, ЛО-500, ГОСТ 10354-82" Кол-во: 5

"Позиция 546" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 25х140х85мм z=3 ГОСТ 17025-71" Кол-во: 1

"Позиция 547" "Резец чистовой Т5К10, 32х20х170 широкий Гомельский завод СиТО 2120-0054 031480, ГОСТ 18883-73" Кол-во: 1

"Позиция 548" "Лента ФУМ "ФУМ-2" 0,1Х20 ТУ 6-05-1388-86" Кол-во: 8

"Позиция 549" "Круг отрезной по металлу, 230х3,0х22 А24, ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 90

"Позиция 550" "Круг отрезной по металлу, 125х3х22 А24, ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 120

"Позиция 551" "Круг отрезной по металлу, 115х2.5х22 А30, ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 50

"Позиция 552" "Термометр электронный ЛТ-300-К-Ф, Диапазон измеряемых температур -50°С до +300°С, разрешение 0,01°С, погрешность 0,05°С, ГОСТ 23125-95" Кол-во: 2

"Позиция 553" "Ареометр АОН-2 1000-1160 ГОСТ 18481-81" Кол-во: 1

"Позиция 554" "Электрододержатель Samson 300, Артикул: 0760002300, ГОСТ 14651-78" Кол-во: 2

"Позиция 555" "Круг отрезной по металлу Луга армированный 125х1,2х22, ГОСТ 21963-02" Кол-во: 10

"Позиция 556" "Изолента ПВХ синяя 15х20, ГОСТ 16214-86" Кол-во: 20

"Позиция 557" "Леска для триммера CHAMPION TWISTED SQUARE, 3 ММ Х 25 М (C7007), ГОСТ 23004-78" Кол-во: 3

"Позиция 558" "Трубка силиконовая 5х1,5мм, ГОСТ 17675-87" Кол-во: 10

"Позиция 559" "Лента ФУМ-1 0,1х15мм ТУ 6-05-1388-86" Кол-во: 2

"Позиция 560" "Ареометр АОН-1 1060-1120 кг/м3 шифр 983, ГОСТ 18481-81" Кол-во: 1

"Позиция 561" "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 10мм ГОСТ 9140-78" Кол-во: 1

"Позиция 562" "Комплект шаклов 3.25т Tplus T001381, Max нагрузка, т 3.25 Форма полукруглая Фасовка, шт. 2 Вес, кг 1.29, ГОСТ 32484.3-2013" Кол-во: 2

"Позиция 563" "Паяльник SH-60, нихромовый нагреватель (220В, 40Вт), с оловоотсосом, ГОСТ 7219-83" Кол-во: 7

"Позиция 564" "Ключ гаечный рожковый 24 x 27, ГОСТ 2839-80" Кол-во: 2

"Позиция 565" "Свёрло 2,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77" Кол-во: 10

"Позиция 566" "Свёрло 3,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77" Кол-во: 10

"Позиция 567" "Свёрло 4,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77" Кол-во: 10

"Позиция 568" "Свёрло 5,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77" Кол-во: 10

"Позиция 569" "Свёрло 6,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77" Кол-во: 10

"Позиция 570" "Свёрло 8,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77" Кол-во: 10

"Позиция 571" "Пластина твердосплавная Тип 31 Сплав Т5К10 31030, ГОСТ 25413-82" Кол-во: 30

"Позиция 572" "Пластина твердосплавная Форма 34 Сплав Т5К10 34090, ГОСТ 25413-82" Кол-во: 30

"Позиция 573" "Пластина твердосплавная Тип 13 (исполнение 1) Сплав Т5К10 13171, ГОСТ 25413-82" Кол-во: 30

"Позиция 574" "Лопата Для снега, ФИСКАРС 142610, ГОСТ 19596-87" Кол-во: 5

"Позиция 575" "Заклепки 4,0х9,5 100 шт, ГОСТ 14802-85" Кол-во: 1

"Позиция 576" "Заклепки 3,2х6 100 шт, ГОСТ 14802-85" Кол-во: 1

"Позиция 577" "Лента изоляционная пхв черная 15мм х 20м ~50 гр/шт, ГОСТ 16214-86" Кол-во: 30

"Позиция 578" "Лента изоляционная пхв синяя 15мм х 20м ~50 гр/шт, ГОСТ 16214-86" Кол-во: 30

"Позиция 579" "Лента изоляционная пхв красная 15мм х 20м ~50 гр/шт, ГОСТ 16214-86" Кол-во: 30

"Позиция 580" "Лента изоляционная пхв зелёная 15мм х 20м ~50 гр/шт, ГОСТ 16214-86" Кол-во: 30

"Позиция 581" "Лента изоляционная пхв жёлтая 15мм х 20м ~50 гр/шт, ГОСТ 16214-86" Кол-во: 30

"Позиция 582" "Кувалда 1,5кг Сорокин 1.720, ГОСТ 11401-75" Кол-во: 1

"Позиция 583" "Пирометр СЕМ DT-811 480571 с лазерной указкой, ГОСТ 28243-96" Кол-во: 1

"Позиция 584" "Шуруповерт аккумуляторный ЗУБР ЗДА-18-Ли-КН, две Li-Ion АКБ 18 В, 1.5 А/ч, 0-350/0-1200 об/мин, кейс с аксессуарами, ГОСТ IEC 60335-2-45-2014" Кол-во: 1

"Позиция 585" "Ударная дрель Интерскол ДУ-13/750Т Т 228.1.0.40, ГОСТ 10084-73" Кол-во: 1

"Позиция 586" "Лента изоляционная ПВХ рулон,цвет синий, ГОСТ 16214-86" Кол-во: 60

"Позиция 587" "Круг отрезной по металлу 115*1.2*22, ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 50

"Позиция 588" "Круг Шлифовальный, 115х6х22, ГОСТ 2424-83" Кол-во: 4

"Позиция 589" "Припой ПОС 30 Тр d=2.0мм 1кг бухта, ГОСТ 1499-54" Кол-во: 1

"Позиция 590" "Лопата штыковая с черенком ГОСТ 19596-87" Кол-во: 4

"Позиция 591" "Ключ рожковый 22х24, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80" Кол-во: 7

"Позиция 592" "Ключ рожковый 17х19, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80" Кол-во: 7

"Позиция 593" "Ключ рожковый 13х17, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80" Кол-во: 7

"Позиция 594" "Свёрло 10,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77" Кол-во: 10

"Позиция 595" "Фреза отрезная Р6М5, (фреза прорезная) 200х5мм. Тип2 ГОСТ 2679-93" Кол-во: 1

"Позиция 596" "Кувалда РУД ВАЧА 4-20133-3, ГОСТ 11401-75" Кол-во: 1

"Позиция 597" "Ключ гаечный накидной искробезопасный омеднённый КГН 24х27, ГОСТ 2828-80" Кол-во: 3

"Позиция 598" "Клеймо калибровочное каучуковое, 18*18 мм, с ручной металлической оснасткой, ГОСТ 25726-83" Кол-во: 8

"Позиция 599" "Полотно ножовочное 300х12,5х0,63, ГОСТ 6645-86" Кол-во: 20

"Позиция 600" "Кордщетка ПРАКТИКА, 100мм М14, чашеобразная витая, ГОСТ 28638-90" Кол-во: 5

"Позиция 601" "Шкаф инструментальный ТС 1995-02300, ГОСТ Р 56513-2015" Кол-во: 1

"Позиция 602" "Металлический шкаф для одежды ШРК-22-800, ГОСТ Р 56422-2015" Кол-во: 4

"Позиция 603" "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 14мм ГОСТ 9140-78" Кол-во: 1

"Позиция 604" "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 16мм ГОСТ 9140-78" Кол-во: 1

"Позиция 605" "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 18мм ГОСТ 9140-78" Кол-во: 1

"Позиция 606" "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 20мм ГОСТ 9140-78" Кол-во: 1

"Позиция 607" "Кордщетка ПРАКТИКА, 115х22мм, радиальная витая, ГОСТ 28638-90" Кол-во: 5

"Позиция 608" "Ключ гаечный накидной искробезопасный омеднённый КГН 22х24, ГОСТ 2828-80" Кол-во: 3

"Позиция 609" "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 3мм ГОСТ 9140-78" Кол-во: 1

"Позиция 610" "Ножовка по металлу STANLEY Mini 0-20-807, 300мм, ГОСТ 26215-84" Кол-во: 1

"Позиция 611" "Полотно по металлу flexible, 300мм., ГОСТ 6645-86" Кол-во: 10

"Позиция 612" "Лопата для уборки снега ЦЕНТРОИНСТРУМЕНТ "КВЕБЕК" 0807Ч с черенком, ГОСТ 19596-87" Кол-во: 1

"Позиция 613" "Двухколесная тележка (складная) 2WF-ST60, 60кг., 1000х394х406 мм, ГОСТ 23173-96" Кол-во: 1

"Позиция 614" "Ледоруб с топором сварной Б-2 РОС 68141, Материал лезвия - сталь, ГОСТ 18578-89" Кол-во: 1

"Позиция 615" "Полотно ножовочное 300х12,5х0,63, ГОСТ 6645-86" Кол-во: 50

"Позиция 616" "Трехрядная щетка-сметка (450 мм) РОС 68033, ГОСТ 28638-90" Кол-во: 40

"Позиция 617" "Свёрло 12,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77" Кол-во: 8

"Позиция 618" "Свёрло 14,0 ц/х длинное (по металлу), ГОСТ 10902-77" Кол-во: 8

"Позиция 619" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 16мм z=5 ГОСТ 17025-71" Кол-во: 1

"Позиция 620" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 14мм z=5 ГОСТ 17025-71" Кол-во: 1

"Позиция 621" "Щетка ЗУБР 39191-40, ЗУБР 39191-40" Кол-во: 6

"Позиция 622" "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 4мм ГОСТ 9140-78" Кол-во: 1

"Позиция 623" "Фреза отрезная Р6М5, (фреза прорезная) 50х2мм. Тип2 ГОСТ 2679-93" Кол-во: 1

"Позиция 624" "Фреза отрезная Р6М5, (фреза прорезная) 80х3мм. Тип2 ГОСТ 2679-93" Кол-во: 1

"Позиция 625" "Газоанализатор ФП-11" Кол-во: 1

"Позиция 626" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 10мм z=4 ГОСТ 17025-71" Кол-во: 1

"Позиция 627" "Лобзик ИНТЕРСКОЛ МП-100Э 705Вт 3000х/мин.(маятничковый ход), ГОСТ Р 50636-94" Кол-во: 1

"Позиция 628" "Ключ гаечный накидной искробезопасный омеднённый КГН 27х30, ГОСТ 2828-80" Кол-во: 3

"Позиция 629" "Фреза отрезная Р6М5, (фреза прорезная) 100х4мм. Тип2 ГОСТ 2679-93" Кол-во: 1

"Позиция 630" "Фреза отрезная Р6М5, (фреза прорезная) 160х4,5мм. Тип2 ГОСТ 2679-93" Кол-во: 1

"Позиция 631" "Набор сопел Prestige Plasma, 31, 41, 54K; Big Plasma 62/2 (в упаковке 5шт.) BLUE WELD, ГОСТ 12221-79" Кол-во: 10

"Позиция 632" "Ковш с планкой к снеговой лопате Богатырь Cicle, ГОСТ 19596-87" Кол-во: 20

"Позиция 633" "Набор просечек АвтоDело (40415), 15 предметов 3,0-25,0мм (в сумке), ГОСТ ISO 1703-2015" Кол-во: 1

"Позиция 634" "Сверло 2.0 ц/х ГОСТ 10902-77" Кол-во: 55

"Позиция 635" "Удлинитель 20м 4 розетки ПВС3х2,5 4-18-7039-20 на пластиковой катушке и стойке" Кол-во: 7

"Позиция 636" "Фонарь КОСМОС AP2000S-LED, ГОСТ 4677-82" Кол-во: 1

"Позиция 637" "Редуктор кислородный БКО-50-12.5, ГОСТ 13861-89" Кол-во: 1

"Позиция 638" "Малогабаритный редуктор БПО-5-3, ГОСТ 13861-89" Кол-во: 1

"Позиция 639" "Электрод Э50А-УОНИ-13/55P-3,0-УД/Е515-Б23, ГОСТ 9467-75" Кол-во: 125

"Позиция 640" "Электрод СЭЛБ-52 , 2,5мм. ГОСТ 9467-75" Кол-во: 10

"Позиция 641" "Электрод СЭЛБ-52 , 4,0мм. ГОСТ 9467-75" Кол-во: 30

"Позиция 642" "Электрод Э-07Х20Н9-ОЗЛ-8-2,5-ВД/Е-2004-Б20, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-76" Кол-во: 10

"Позиция 643" "Электроды МР-3 д=3 мм СпецЭлектрод, ГОСТ 9467-75" Кол-во: 0

"Позиция 644" "Метла полипропиленовая для улицы с деревянной ручкой, 130см, артикул 132689, ГОСТ 28638-90" Кол-во: 8

"Позиция 645" "Лопата для убоки снега металическая с черенком, ГОСТ 19596-87" Кол-во: 2

"Позиция 646" "Ведро оцинкованное 12 литров, ГОСТ 20558-82" Кол-во: 12

"Позиция 647" "Фонарь большой ЭРА FA65M, с ЗУ 220В, 4,5Ач, ГОСТ 4677-82" Кол-во: 1

"Позиция 648" "Паяльная кислота ПК, 20мл, с кистью, ГОСТ 19250-73" Кол-во: 2

"Позиция 649" "Лента оградительная артикул ЛО-250 красно-белого цвета ширина 70мм длина 250мм, ТУ 2245-021-04696843-96" Кол-во: 3

"Позиция 650" "Лента ПВХ 30х0,20 сорт высший черная, ГОСТ 16214-86" Кол-во: 40

"Позиция 651" "Лестница стремянка алюминиевая 5 ступеней (АМ 705), ГОСТ 24258-88, 26887-86" Кол-во: 2

"Позиция 652" "Ковер диэлектрический (750x750 мм) ГОСТ 4997-75" Кол-во: 20

"Позиция 653" "Припой ПОС 30, Тр d=2.0мм 1кг бухта, ГОСТ 1499-54" Кол-во: 1

"Позиция 654" "Паяльный жир активный (500 г.), ГОСТ 19250-73" Кол-во: 2

"Позиция 655" "Набор инструментов релейщика РЗА-У, ГОСТ 26810-86" Кол-во: 1

"Позиция 656" "Веник сорго «Люкс», прошивной, длина 79 см, ширина метелки 26 см, ГОСТ 28638-90" Кол-во: 5

"Позиция 657" "Лента оградительная красно-белая 75мм х250м, ГОСТ 10354-82" Кол-во: 14

"Позиция 658" "Набор комбинированных гаечных ключей AIST 11113 13шт., 7-19мм, ГОСТ 2906-80" Кол-во: 1

"Позиция 659" "Набор диэлектрических отверток КВТ НИО-08, 8 предметов, ГОСТ 21010-75" Кол-во: 2

"Позиция 660" "Фонарь налобный ЯРКИЙ ЛУЧ LH-105A, 1,5Ач, ГОСТ 4677-82" Кол-во: 2

"Позиция 661" "Грабли 12-ти зубые витые с черенком, ГОСТ 19597-94" Кол-во: 10

"Позиция 662" "Трубка термоусадочная PBF, D:31.8/15.9 мм (черная), ГОСТ 17675-87" Кол-во: 50

"Позиция 663" "Прибор контроля параметров воздушной среды (с комплектом: поверка, упаковочный чехол, доп. кабель.) Термогигрометр ИВТМ-7 М 7-Д-1, Т -20-+60С влажность 0-99%, давление от 630 до 790 мм.р.ст., ГОСТ 33276-2015" Кол-во: 1

"Позиция 664" "Ультразвуковой измеритель расстояний "Даль" Диапазон измерения, 3,5-15 м., Погрешность измерений расстояний не более 2%, ГОСТ 19223-90" Кол-во: 1

"Позиция 665" "Зарядное устройство НПП ОРИОН-325, ГОСТ Р 52161.2.29-2007" Кол-во: 1

"Позиция 666" "Шайба плоская А.10.01.08кп.016, исполнение 1 класса точности А из стали марки 08кп с цинковым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным, ГОСТ 11371-78" Кол-во: 24

"Позиция 667" "Шайба пружинная 10 3Х13 029, нормальная из стали 3Х13 с кадмиевым покрытием толщиной 9 мкм хроматированным, ГОСТ 6402-70" Кол-во: 24

"Позиция 668" "Круг для УШМ шлифовальный 230х6, ГОСТ 2424-83" Кол-во: 5

"Позиция 669" "Круг для УШМ отрезной по металлу 230х3х22, ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 10

"Позиция 670" "Дюбель-гвоздь SM-G 6х40 (упаковка 200 шт), ТУ 2291-001-99151810-2012" Кол-во: 200

"Позиция 671" "Болт М10-6gx20.58.016, исполнение 1 с диаметром резьбы 10 мм, длиной 20 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, с покрытием 01 толщиной 6 мкм, ГОСТ 7798-70" Кол-во: 24

"Позиция 672" "Паяльный жир активный (500 г.), ГОСТ 19250-73" Кол-во: 1

"Позиция 673" "Припой ПОС 30, Тр d=2.0мм 1кг бухта, ГОСТ 1499-54" Кол-во: 2

"Позиция 674" "Лопата совковая с черенком, ГОСТ 19596-87" Кол-во: 6

"Позиция 675" "Ткань хлопчатобумажная вафельная ширина 80см, ГОСТ 11027-80" Кол-во: 48

"Позиция 676" "Лента ФУМ-2, 0,1Х10 ТУ 6-05-1388-86" Кол-во: 5

"Позиция 677" "Набор 16651-25-H5, Напильники ЭКСПЕРТ с двухкомпонентной ручкой, №2, 250 мм, ГОСТ 1465-80" Кол-во: 2

"Позиция 678" "Шланг поливочный армированный 3/4 дюйма 50 м, ISO 18752:2014" Кол-во: 3

"Позиция 679" "Порошок стиральный "Миф Автомат", 2 кг, артикул 75311, ГОСТ 32479-2013" Кол-во: 10

"Позиция 680" "Набор инструментов кабельщика-спайщика US-28, ГОСТ 26810-86" Кол-во: 1

"Позиция 681" "Припой ПОС 40, 1 мм; 200 г; проволока, ГОСТ 1499-54" Кол-во: 3

"Позиция 682" "Жир паяльный активный 20 гр., ГОСТ 19250-73" Кол-во: 40

"Позиция 683" "Линейка измерительная металлическая 500 мм, ГОСТ 427-75" Кол-во: 1

"Позиция 684" "Лопата совковая без черенка, усиленная из рельсовой стали, АГ922, ГОСТ 19596-87" Кол-во: 2

"Позиция 685" "Лопата штыковая без черенка, усиленная из рельсовой стали, ГОСТ 19596-87" Кол-во: 2

"Позиция 686" "Лента сигнальная бело-красная 250 метров, , ГОСТ 10354-82" Кол-во: 14

"Позиция 687" "Напильник трехгранный Bahco 1-170-08-2-2 Тип насечки: личная" Кол-во: 1

"Позиция 688" "Сверло ступенчатое" Кол-во: 1

"Позиция 689" "Метчик G 1'' Р6М5" Кол-во: 1

"Позиция 690" "Метчик G 1/2'' Р6М5" Кол-во: 5

"Позиция 691" "Резец Т5К10" Кол-во: 10

"Позиция 692" "Сварочный инвертор Fubag IN 206 LVP 014091" Кол-во: 1

"Позиция 693" "Лебедка ЛР-1,6" Кол-во: 1

"Позиция 694" "Угольник" Кол-во: 2

"Позиция 695" "Уровень Профи" Кол-во: 2

"Позиция 696" "Съемник" Кол-во: 1

"Позиция 697" "Гайка M12х8.0" Кол-во: 200

"Позиция 698" "Гайка M10х8.0" Кол-во: 200

"Позиция 699" "Гайка M8х10.0" Кол-во: 200

"Позиция 700" "Болт М12х60" Кол-во: 100

"Позиция 701" "Болт М10х60" Кол-во: 100

"Позиция 702" "Болт М10х30" Кол-во: 100

"Позиция 703" "Хомут червячный 40-60 мм" Кол-во: 20

"Позиция 704" "Хомут червячный 32-50 мм" Кол-во: 20

"Позиция 705" "Хомут червячный 25-40 мм" Кол-во: 20

"Позиция 706" "Хомут червячный 20-32 мм" Кол-во: 20

"Позиция 707" "Хомут червячный 10-16 мм" Кол-во: 20

"Позиция 708" "Пломбиратор модифицированный толщина пломбы 5мм усиленный с гравировкой "Северный филиал"" Кол-во: 1

"Позиция 709" "Электрододержатель Binzel DE-2200" Кол-во: 2

"Позиция 710" "Хомут" Кол-во: 20

"Позиция 711" "Опрессовщик REMS ПУШ" Кол-во: 1

"Позиция 712" "Цепь Stihl Picco Micro Mini Comfort 3 (PPM3)" Кол-во: 4

"Позиция 713" "Фен ЗТФ-2000ДК" Кол-во: 2

"Позиция 714" "Пресс ПМУ-240" Кол-во: 1

"Позиция 715" "Пломбиратор" Кол-во: 2

"Позиция 716" "Триммер Stihl FS-55" Кол-во: 1

"Позиция 717" "Машина шлифовальная Makita GA9030SF01" Кол-во: 2

"Позиция 718" "Машина шлифовальная 9565 CV" Кол-во: 3

"Позиция 719" "Набор клуппов" Кол-во: 1

"Позиция 720" "Лопата ''Морозко-2''" Кол-во: 22

"Позиция 721" "Лопата Арктика" Кол-во: 3

"Позиция 722" "Ключ GROSS тип B 15623" Кол-во: 2

"Позиция 723" "Ключ GROSS 15615" Кол-во: 2

"Позиция 724" "Ключ №1 тип S GROSS 15611" Кол-во: 4

"Позиция 725" "Колесо измерительное ADA Wheel 100М" Кол-во: 1

"Позиция 726" "Саморез 4,8х28мм оцинкованный по дереву 400 шт/упак" Кол-во: 1

"Позиция 727" "Болт М16х75 DIN 933 A2" Кол-во: 50

"Позиция 728" "Баллон аргонный 40 л, ГОСТ 949-57" Кол-во: 5

"Позиция 729" "Болт анкерный стандартный 8х60 мм, ТУ завода изготовителя" Кол-во: 6

"Позиция 730" "Освежитель воздуха CHIRTON (Чиртон), 300 мл, «Тропический остров», ГОСТ Р 51697-2000" Кол-во: 12

"Позиция 731" "Труборез ЗУБР ЭКСПЕРТ" Кол-во: 1

"Позиция 732" "Электроды ОЗС-12" Кол-во: 25

"Позиция 733" "Ударная дрель Интерскол ДУ-13/750Т Т 228.1.0.40, ГОСТ 10084-73" Кол-во: 2

"Позиция 734" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком (Р6М5), 18мм z=6 ГОСТ 17025-71" Кол-во: 1

"Позиция 735" "Набор надфилей Артикул №16020-0-H6, 2-х компонентная рукоятка, 6 шт., ГОСТ 1513-77" Кол-во: 2

"Позиция 736" "Ножовка по металлу, ГОСТ 26215-84" Кол-во: 6

"Позиция 737" "Поворотные тиски Артикул №3252, 60 мм, ГОСТ 4045-75" Кол-во: 2

"Позиция 738" "Термоусадочная трубка с клеевым подслоем ТТК(3:1)-18/6, ГОСТ 17675-87" Кол-во: 10

"Позиция 739" "Воронка 200мм пластиковая V=2.9л прямой слив" Кол-во: 4

"Позиция 740" "Болторез КВТ БР-1200 1200 мм, арт. 67841" Кол-во: 3

"Позиция 741" "Монтажно-тяговый механизм МТМ-3,2 3,2т. 12 м" Кол-во: 1

"Позиция 742" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний (КГД) КГД 11х13 покрытие: СТАНДАРТ ЦИНК ГОСТ 2906-80" Кол-во: 25

"Позиция 743" "Кувалда 2,0 кг с деревянной ручкой покрытие: хим. Оксид." Кол-во: 5

"Позиция 744" "Кувалда 1,0 кг с деревянной ручкой покрытие: хим. Оксид." Кол-во: 2

"Позиция 745" "Круг для УШМ шлифовальный 180х6 ГОСТ 2424-83" Кол-во: 67

"Позиция 746" "Магнитный коробчатый уровень ЗУБР ACURATE 5 34595-060-M К, 60 см оличество глазков, шт. 3 Длина, мм 600 Наличие магнита есть Погрешность, град. 0.4, ГОСТ" Кол-во: 2

"Позиция 747" "Редуктор кислородный БКО-50-4" Кол-во: 5

"Позиция 748" "Кисть флейцевая ПРОФИ 63 мм" Кол-во: 60

"Позиция 749" "Ручка -замок "Оскар" (OSKAR)" Кол-во: 166

"Позиция 750" "Болт М6-6gx60.68 ГОСТ 7805-70" Кол-во: 12

"Позиция 751" "Набор отверток 35 ПР. (В9986-1)" Кол-во: 13

"Позиция 752" "Лопата FIT-68125" Кол-во: 2

"Позиция 753" "Уличная щетка-метла Grinda 39255, ГОСТ 28638-90" Кол-во: 10

"Позиция 754" "Ключ рожковый 10х12, стандарт DIN-895, ГОСТ 2839-80" Кол-во: 7

"Позиция 755" "Рулетка 5 м x 25 мм, ГОСТ 7502-98" Кол-во: 2

"Позиция 756" "Молоток слесарный 202058, ГОСТ 2310-77" Кол-во: 3

"Позиция 757" "Пылесос Промышленный СОЮЗ ПСС-7330, ГОСТ 10280-83" Кол-во: 1

"Позиция 758" "Болт М12х40" Кол-во: 100

"Позиция 759" "Ледоруб с топором сварной, ГОСТ 18578-89" Кол-во: 6

"Позиция 760" "Магнитный коробчатый уровень ЗУБР ACURATE 5 34595-060-M К, 60 см оличество глазков, шт. 3 Длина, мм 600 Наличие магнита есть Погрешность, град. 0.4, ГОС" Кол-во: 2

"Позиция 761" "Круг стальной (10шт., L=6м) 8мм ст.40Х" Кол-во: 0.02

"Позиция 762" "Электроды УОНИ 13/45 Ø4 мм Э-42А, ГОСТ 9467-75" Кол-во: 0.003

"Позиция 763" "Электроды МР-3 д=3 мм СпецЭлектрод, ГОСТ 9467-75" Кол-во: 0.025

"Позиция 764" "Проволока стальная ОК 1.8 низкоуглеродистая термонеобработанная, ГОСТ 3282-74" Кол-во: 0.1

"Позиция 765" "Магнитный коробчатый уровень ЗУБР ACURATE 5 34595-060-M К, 60 см оличество глазков, шт. 3 Длина, мм 600 Наличие магнита есть Погрешность, град. 0.4, ГО" Кол-во: 2