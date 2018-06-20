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    Главная / Торги / Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

    Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556999Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806556999

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0038909/ГЭнерго

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 18:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Юридический адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    tender@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Полетаев Павел Павлович

    Место рассмотрения предложений

    119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по специализированной оптовой торговле прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.07.2018 12:00 GMT +313.07.2018 12:0013.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556999Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Дата и время вскрытия заявок

    13.07.2018 14:0013.07.2018 14:0013.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556999Дата и время вскрытия заявок Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2018 18:0019.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556999Подведение итогов не позднее Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201819.07.2018 18:0019.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556999Подведение итогов не позднее Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    3 778 300,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром энерго»
    Все закупки и тендеры «Газпром энерго»

    Адрес местонахождения

    119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125

    119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125

    Классификатор ОКПД2

    25.9

    Изделия металлические готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Метчик для дюймовой резьбы Д1'' 2х-штучный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Метчик для дюймовой резьбы Д1/2'' 2х-штучный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Метчик для дюймовой резьбы Д1/4'' 2х-штучный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Метчик для дюймовой резьбы Д3/4'' 2х-штучный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 5"

    "Метчик для метрической резьбы левый 12х1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Метчик для метрической резьбы левый 14х1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Метчик для метрической резьбы левый 18х2,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Метчик для метрической резьбы М10х1,5 машинно-ручной"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Метчик для метрической резьбы М12х1,75 машинно-ручной"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Метчик для метрической резьбы М20х1,5 глухой- 2620-1715 машинно-ручной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Метчик для метрической резьбы М20х1,5 машинно-ручной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Метчик для метрической резьбы М3 машинно-ручной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Метчик для метрической резьбы М4х0,7 машинно-ручной"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Метчик для метрической резьбы М5х0,8 машинно-ручной"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Метчик для метрической резьбы М6х1,0 машинно-ручной"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Метчик для метрической резьбы М8х1,25 машинно-ручной"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Метчикодержатель ЗУБР №1 М1-М12 L-188 мм № 28131-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Метчикодержатель ЗУБР №3 М5-М20 L-380 мм № 28131-3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Микрометр электронный цифровой МКЦ-25 0.001 (с поверкой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Молоток 1 кг"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "Молоток 200 г"

    Кол-во: 11

    "Позиция 22"

    "Молоток 400 г"

    Кол-во: 16

    "Позиция 23"

    "Молоток 800 г"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Набор диэлектрического инструмента электрика 15 предметов НИИ-08 КВТ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Набор клейм буквенных артикул: 67930205, 4мм, латиница, твердосплавные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Набор шоферского инструмента 4а с шестигранными головками НИЗ 57081025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Набор автомобильного инструмента №3 с 6-гранными головками 19 предметов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Набор бит ЗУБР "УНИВЕРСАЛ", 26093-H99, серия "Эксперт", с мини-трещоткой и отверткой-битодержателем, Cr-Mo сталь, 99 предметов, в боксе"

    Кол-во: 11

    "Позиция 29"

    "Набор инструмента Универсал № 2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Набор ключей с трещеткой Дело Техники 515081 8 шт. (8,10,12,13,14,15,17,19мм) тетроновая сумка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Припой ЗУБР оловянно-свинцовый, 30% Sn / 70% Pb, 100 гр, 55422-100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 32"

    "Припой серебрянный ПСР 45 проволока 2 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "Проволока пломбировочная витая нержавеющая диаметр 0,5мм, катушка по 100 метров"

    Кол-во: 45

    "Позиция 34"

    "Редуктор кислородный БКО-50-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Редуктор пропановый БПО-5-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Резак пропановый Р2-01п"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Резец проходной прямой Т15К5 32х20х170"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Резец токарный отрезной Т5К10 32х20х170"

    Кол-во: 110

    "Позиция 39"

    "Рулетка 10 м ЗУБР "Комфорт" обрезиненный корпус 34016-10"

    Кол-во: 16

    "Позиция 40"

    "Рулетка 3 м ЗУБР "Комфорт" 16 мм 34016-3"

    Кол-во: 39

    "Позиция 41"

    "Рулетка 5 м ЗУБР "Комфорт" 19 мм 34016-5"

    Кол-во: 28

    "Позиция 42"

    "Рулетка фибергласовая 50 м ЗУБР 34155-50_z01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Рулетка фиберглассовая 20 м ЗУБР 34155-20_z01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 1,0"

    Кол-во: 32

    "Позиция 45"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 1,6"

    Кол-во: 32

    "Позиция 46"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 1,9"

    Кол-во: 32

    "Позиция 47"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 10,0"

    Кол-во: 28

    "Позиция 48"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 10,2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 12,0"

    Кол-во: 26

    "Позиция 50"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 13,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 14,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 16,0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 18,25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 2,0"

    Кол-во: 34

    "Позиция 55"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 2,5"

    Кол-во: 32

    "Позиция 56"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 2,9"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 20,0"

    Кол-во: 7

    "Позиция 58"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 3,0"

    Кол-во: 36

    "Позиция 59"

    "Отвертка крестовая Ph №2 190 мм SITOMO"

    Кол-во: 25

    "Позиция 60"

    "Отвертка шлицевая 180х4,0х0,5 мм SITOMO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Отвертка шлицевая 190х5,0х0,8 мм SITOMO"

    Кол-во: 25

    "Позиция 62"

    "Отвертка шлицевая 240х6,0х1,0 мм SITOMO"

    Кол-во: 21

    "Позиция 63"

    "Отвертка шлицевая 300х8,0х1,2 мм SITOMO"

    Кол-во: 18

    "Позиция 64"

    "Паста алмазная АСМ 40/28 ПОМ, упаковка 100 гр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Пилка для электролобзика T127D ПРАКТИКА 034-502, упаковка 2 шт"

    Кол-во: 23

    "Позиция 66"

    "Пилка для электролобзика T234X ПРАКТИКА 775-419, упаковка 2 шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Пилка для электролобзика T744D ПРАКТИКА 775-426, упаковка 2 шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Пилка для электролобзика T118A ПРАКТИКА 034-472, упаковка 2 шт"

    Кол-во: 33

    "Позиция 69"

    "Пилка для электролобзика T123X ПРАКТИКА 038-722, упаковка 2 шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Плашка для метрической резьбы М10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "Плашка для метрической резьбы М12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Плашка для метрической резьбы М14х2,0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 73"

    "Плашка для метрической резьбы М16"

    Кол-во: 7

    "Позиция 74"

    "Плашка для метрической резьбы М18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Плашка для метрической резьбы М20х1,5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 76"

    "Плашка для метрической резьбы М20х2,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Плашка для метрической резьбы М4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Плашка для метрической резьбы М5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Плашка для метрической резьбы М6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Плашка для метрической резьбы М8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Плашка для трубной резьбы G1''"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Плашка для трубной резьбы G1/2''"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Плашка для трубной резьбы G1/4''"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Плашка для трубной резьбы G3/4''"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Плоскогубцы комбинированные, 180 мм SITOMO"

    Кол-во: 19

    "Позиция 86"

    "Плоскогубцы комбинированные, высоковольтные до 1000 Вт 180 мм SITOMO"

    Кол-во: 30

    "Позиция 87"

    "Полотно ножовочное машинное 450х40х2 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 88"

    "Полотно ножовочное ручное 300 мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 89"

    "Бур SDS+ D=30х460 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Бур SDS+ D=6х110 мм ЗУБР МАСТЕР 29315-110-06"

    Кол-во: 25

    "Позиция 91"

    "Бур SDS+ D=6х160 мм ЗУБР МАСТЕР 29315-160-06"

    Кол-во: 8

    "Позиция 92"

    "Бур SDS+ D=8х110 мм ЗУБР МАСТЕР 29315-110-08"

    Кол-во: 13

    "Позиция 93"

    "Бур SDS+ D=8х160 мм ЗУБР МАСТЕР 29315-160-08"

    Кол-во: 19

    "Позиция 94"

    "Головка режущая полуавтоматическая Интерскол к моделям КРБ-23/33, КРБ-23/33В, артикул 2142900000000"

    Кол-во: 55

    "Позиция 95"

    "Долото SDS+ пикообразное L=250 ЗУБР ЭКСПЕРТ 29361-00-250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Зубило 160 мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 97"

    "Зубило 300 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 98"

    "Карандаш алмазный 3908-0092 СТП 00-221.994.005-04 исполнение С тип 04 для правки шлифовальных кругов"

    Кол-во: 8

    "Позиция 99"

    "Кернер 3х100 мм ДТ/200/100 Дело Техники 374703"

    Кол-во: 16

    "Позиция 100"

    "Ключ гаечный 10х11"

    Кол-во: 11

    "Позиция 101"

    "Ключ гаечный 10х12"

    Кол-во: 37

    "Позиция 102"

    "Ключ гаечный 11х13"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Ключ гаечный 11х14"

    Кол-во: 6

    "Позиция 104"

    "Ключ гаечный 12х13"

    Кол-во: 22

    "Позиция 105"

    "Ключ гаечный 12х14"

    Кол-во: 23

    "Позиция 106"

    "Ключ гаечный 13х14"

    Кол-во: 31

    "Позиция 107"

    "Ключ гаечный 13х17"

    Кол-во: 15

    "Позиция 108"

    "Ключ гаечный 14х15"

    Кол-во: 27

    "Позиция 109"

    "Ключ гаечный 14х17"

    Кол-во: 25

    "Позиция 110"

    "Ключ гаечный 17х19"

    Кол-во: 48

    "Позиция 111"

    "Ключ гаечный 19х22"

    Кол-во: 27

    "Позиция 112"

    "Ключ гаечный 22х24"

    Кол-во: 34

    "Позиция 113"

    "Ключ гаечный 24х27"

    Кол-во: 27

    "Позиция 114"

    "Ключ гаечный 27х30"

    Кол-во: 31

    "Позиция 115"

    "Ключ гаечный 32х36"

    Кол-во: 19

    "Позиция 116"

    "Ключ гаечный 36х41"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "Ключ гаечный 46х50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Ключ гаечный 4х5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Строп 4СК-2,5-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Строп канатный петлевой УСК1-0,5 L=1000 г/п 0,5 тн"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Строп канатный петлевой УСК1-0,63 L=2000 г/п 0,63 тн"

    Кол-во: 8

    "Позиция 122"

    "Строп канатный петлевой УСК1-1,25 L=2000 г/п 1,25 тн"

    Кол-во: 8

    "Позиция 123"

    "Строп текстильный ленточный петлевой СТП-1,0 L=2000 г/п 1 тн"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Стропы цепные двухветвевые 2сц-2,8/1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Стропы цепные одноветвевые 1сц-2,0/1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Стропы цепные четырёхветвевые 4сц-2,5/1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Электроды МР-3 д=2 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0

    "Позиция 128"

    "Электроды МР-3 д=3 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0

    "Позиция 129"

    "Электроды МР-3 д=4 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0

    "Позиция 130"

    "Электроды СЭЛБ-52 д=2,5 мм (аналог LB-52) СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0

    "Позиция 131"

    "Электроды СЭЛБ-52 д=3,0 мм (аналог LB-52) СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0

    "Позиция 132"

    "Электроды СЭЛБ-52 д=4,0 мм (аналог LB-52) СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0

    "Позиция 133"

    "Электроды УОНИ 13/55 д=2,5 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0

    "Позиция 134"

    "Электроды УОНИ 13/55 д=3 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0

    "Позиция 135"

    "Электроды УОНИ 13/55 д=4 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0

    "Позиция 136"

    "Электроды ЦЛ-11 д=2,5 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0

    "Позиция 137"

    "Электроды ЦЛ-11 д=3 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0

    "Позиция 138"

    "Электроды ЦЛ-39 15ХМ д=2,5 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0

    "Позиция 139"

    "Бур SDS+ D=10х160 мм ЗУБР 29315-160-10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 140"

    "Бур SDS+ D=10х210 мм ЗУБР 29315-210-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "Бур SDS+ D=10х460 мм ЗУБР 29314-460-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Бур SDS+ D=12х210 мм ЗУБР 29315-210-12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 143"

    "Бур SDS+ D=14,0х610 мм спираль S4 Зубр 29314-610-14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Бур SDS+ D=14х460 мм ЗУБР 29314-460-14"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Бур SDS+ D=16,0х450 мм спираль S4 Зубр 29314-450-16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Бур SDS+ D=18х600 мм ЗУБР 29314-600-18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Бур SDS+ D=20х1000 мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 29314-1000-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Бур SDS+ D=25х450 мм ЗУБР 29314-450-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Ключ накидной 8х10"

    Кол-во: 22

    "Позиция 150"

    "Ключ разводной КР-36"

    Кол-во: 20

    "Позиция 151"

    "Круг абразивный 350х40х127 25А25СТ5К1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 152"

    "Круг для УШМ отрезной по металлу 115х2,5х22"

    Кол-во: 100

    "Позиция 153"

    "Круг для УШМ отрезной по металлу 125х2,5х22"

    Кол-во: 260

    "Позиция 154"

    "Круг для УШМ отрезной по металлу 125х3х22"

    Кол-во: 150

    "Позиция 155"

    "Круг для УШМ отрезной по металлу 150х2,5х22"

    Кол-во: 100

    "Позиция 156"

    "Круг для УШМ отрезной по металлу 180х2,5х22"

    Кол-во: 150

    "Позиция 157"

    "Круг для УШМ отрезной по металлу 180х3х22"

    Кол-во: 25

    "Позиция 158"

    "Круг для УШМ отрезной по металлу 230х3х22"

    Кол-во: 600

    "Позиция 159"

    "Круг для УШМ отрезной алмазный 125х22,2 Турбо"

    Кол-во: 5

    "Позиция 160"

    "Круг для УШМ отрезной алмазный 230х22,2 Турбо"

    Кол-во: 9

    "Позиция 161"

    "Круг для УШМ шлифовальный 125х6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 162"

    "Круг для УШМ шлифовальный 150х6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 163"

    "Круг для УШМ шлифовальный 180х6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Круг для УШМ шлифовальный 230х6"

    Кол-во: 150

    "Позиция 165"

    "Круглогубцы 160 мм"

    Кол-во: 27

    "Позиция 166"

    "Кувалда 2,0 кг кованая с деревянной ручкой"

    Кол-во: 13

    "Позиция 167"

    "Кувалда 3,0 кг кованая с деревянной ручкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 168"

    "Кувалда 4,0 кг кованая с деревянной ручкой"

    Кол-во: 7

    "Позиция 169"

    "Кувалда 5 кг кованая с деревянной ручкой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 170"

    "Кусачки прецизионные (медь до 1.6мм, 130мм, пружина) PM-108 Pro'sKit"

    Кол-во: 3

    "Позиция 171"

    "Кусачки боковые 160 мм"

    Кол-во: 21

    "Позиция 172"

    "Кусачки боковые диэлектрические до ~1000В, 160 мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 173"

    "Лампа паяльная 1 л ЗУБР 40650-1.0_z01 САМОТЛОР СМ-10, с чугунным эжектором"

    Кол-во: 3

    "Позиция 174"

    "Леска для триммеров универсальная Ø 2,0 мм, сечение квадрат, упаковка 15 м"

    Кол-во: 15

    "Позиция 175"

    "Линейка измерительная металлическая с поверкой 300 мм, погрешность сантиметровых делений, 0,1мм. Погрешность миллиметровых делений, 0,5мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Линейка лекальная ЛД-500 кл 0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Линейка поверочная ШП-1- 400мм 1 класса точности из закаленной высококачественной стали"

    Кол-во: 5

    "Позиция 178"

    "Мастерок бетонщика "трапеция" 160 мм (кельма каменщика)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 179"

    "Ключ гаечный 5,5х7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 180"

    "Ключ гаечный 6х8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 181"

    "Ключ гаечный 7х8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 182"

    "Ключ гаечный 8х10"

    Кол-во: 33

    "Позиция 183"

    "Ключ гаечный 8х9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 184"

    "Ключ гаечный 9х11"

    Кол-во: 11

    "Позиция 185"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 22"

    Кол-во: 7

    "Позиция 186"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 24"

    Кол-во: 7

    "Позиция 187"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 27"

    Кол-во: 7

    "Позиция 188"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 30"

    Кол-во: 9

    "Позиция 189"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 32"

    Кол-во: 7

    "Позиция 190"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 36"

    Кол-во: 6

    "Позиция 191"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 41"

    Кол-во: 4

    "Позиция 192"

    "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 46"

    Кол-во: 4

    "Позиция 193"

    "Ключ газовый (трубный) №0"

    Кол-во: 9

    "Позиция 194"

    "Ключ газовый (трубный) №1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 195"

    "Ключ газовый (трубный) №2"

    Кол-во: 18

    "Позиция 196"

    "Ключ газовый (трубный) №3"

    Кол-во: 14

    "Позиция 197"

    "Ключ газовый (трубный) №4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Ключ накидной 10х12"

    Кол-во: 45

    "Позиция 199"

    "Ключ накидной 12х13"

    Кол-во: 17

    "Позиция 200"

    "Ключ накидной 12х14"

    Кол-во: 22

    "Позиция 201"

    "Ключ накидной 13х14"

    Кол-во: 40

    "Позиция 202"

    "Ключ накидной 14х17"

    Кол-во: 26

    "Позиция 203"

    "Ключ накидной 17х19"

    Кол-во: 53

    "Позиция 204"

    "Ключ накидной 19х22"

    Кол-во: 34

    "Позиция 205"

    "Ключ накидной 22х24"

    Кол-во: 29

    "Позиция 206"

    "Ключ накидной 24х27"

    Кол-во: 25

    "Позиция 207"

    "Ключ накидной 27х30"

    Кол-во: 24

    "Позиция 208"

    "Ключ накидной 30х32"

    Кол-во: 18

    "Позиция 209"

    "Шпилька М16-6gх80.32.20.III.4"

    Кол-во: 330

    "Позиция 210"

    "Шпилька М16-6gх90.30.35.III.4"

    Кол-во: 330

    "Позиция 211"

    "Шпилька М16-6gх90.32.35.III.4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 212"

    "Шпилька М18-6gх100.35.35.III.4"

    Кол-во: 350

    "Позиция 213"

    "Шпилька М18-6gх120.35.35.III.4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 214"

    "Шпилька М20-6gх110.40.20.III.4"

    Кол-во: 350

    "Позиция 215"

    "Шпилька М20-6gх120.40.35.III.4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 216"

    "Шпилька М22-6gх140.45.35.III.4"

    Кол-во: 300

    "Позиция 217"

    "Знак 150х150 "Работать здесь" TDM"

    Кол-во: 70

    "Позиция 218"

    "Знак 200х100 "ВЫХОД" TDM"

    Кол-во: 22

    "Позиция 219"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 3,3"

    Кол-во: 22

    "Позиция 220"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 3,5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 221"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 4,0"

    Кол-во: 34

    "Позиция 222"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 4,2"

    Кол-во: 22

    "Позиция 223"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 4,5"

    Кол-во: 31

    "Позиция 224"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 5,0"

    Кол-во: 30

    "Позиция 225"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 5,5"

    Кол-во: 26

    "Позиция 226"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 6,0"

    Кол-во: 32

    "Позиция 227"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 6,7"

    Кол-во: 21

    "Позиция 228"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 6,8"

    Кол-во: 18

    "Позиция 229"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 7,0"

    Кол-во: 28

    "Позиция 230"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 7,5"

    Кол-во: 28

    "Позиция 231"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 8,0"

    Кол-во: 29

    "Позиция 232"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 8,4"

    Кол-во: 16

    "Позиция 233"

    "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 9,0"

    Кол-во: 14

    "Позиция 234"

    "Секатор плоскостной 1246 Центроинструмент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 235"

    "Суперфлюс Ф61А 30 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 236"

    "Тиски-мини поворотные с наковальней для точных работ, 60 мм, Зубр МАСТЕР 32485"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "Тиски слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 125 мм ЗУБР "Эксперт" код 32712-125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Тиски слесарные поворотные ТСС-140 стальные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Тиски слесарные поворотные ТСЧ-150 чугунные SITOMO"

    Кол-во: 3

    "Позиция 240"

    "Тонкогубцы изогнутые 160 мм ЗУБР 22015-4-16_z01"

    Кол-во: 9

    "Позиция 241"

    "Топор кованный ЗУБР 1,6 кг с деревянной рукояткой код 20625-16"

    Кол-во: 13

    "Позиция 242"

    "Уровень ЗУБР УСП-2 100 см 34587-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 243"

    "Тонкогубцы ЗУБР ЭКСПЕРТ 2201-4-16"

    Кол-во: 4

    "Позиция 244"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком диаметр 12 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком диаметр 12 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком диаметр 6 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Циркуль разметочный 250 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 248"

    "Символ молния (треугольник) 25х25х25 TDM"

    Кол-во: 200

    "Позиция 249"

    "Символ молния (треугольник) 50х50х50 TDM"

    Кол-во: 120

    "Позиция 250"

    "Символ молния (треугольник) 85х85х85 TDM"

    Кол-во: 120

    "Позиция 251"

    "Станция паяльная многофункциональная Актаком ASE-4204"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Тачка садовая 2 колеса, 110 л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 253"

    "Тележка грузовая КБ-2 для перевозки бочек на литых колесах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Тележка для газовых балонов ГБ-1 (кислород) (нагрузка 150 кг.) с литыми колесами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Тележка платформенная с поворотной осью и трубчатым бортом ТПОБ-Т-5 с большегрузными колёсами (чугунный обод диаметром 200 мм.), г/п 600 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Тележка гидравлическая Т 20-115 (УРАЛ, ТУРА)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Электрический конвектор настенный, 1,5 кВт (ЭВУБ, Zilon, ЭВНБ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 258"

    "Оргстекло блочное ТОСН 100х600х600 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Дрель ударная ДУ-16/1000ЭР 1000 Вт 16 мм Интерскол"

    Кол-во: 3

    "Позиция 260"

    "Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДАИ-18-2-Ли КНМ4 в кейсе ЗУБР Мастер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Краскораспылитель ручной пневматический КРП-41В"

    Кол-во: 3

    "Позиция 262"

    "Лобзик электрический МП-65/550Э Интерскол"

    Кол-во: 3

    "Позиция 263"

    "Ножницы по металлу ИНТЕРСКОЛ НН-2,5/520 сталь до 2,5 мм, 2760 ходов в минуту"

    Кол-во: 3

    "Позиция 264"

    "Перфоратор П-26/800 ЭР 800 Вт с кейсом Интерскол"

    Кол-во: 2

    "Позиция 265"

    "Углошлифмашинка D=125 мм, 1100 Вт, 3000-10000 об/мин, Интерскол УШМ-125/1100Э"

    Кол-во: 5

    "Позиция 266"

    "Углошлифмашинка D=150 мм, 1300 Вт, 8500 об/мин, Интерскол УШМ-150/1300"

    Кол-во: 3

    "Позиция 267"

    "Углошлифмашинка D=230 мм, 2400 Вт, 6500 об/мин, Интерскол УШМ-230/2600М"

    Кол-во: 5

    "Позиция 268"

    "Фен промышленный ФЭ-2000Э 192.0.1.00 Интерскол"

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Электрогайковерт ЗУБР ЗГУЭ-350 -220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Патрон сверлильный ПС16 В18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 271"

    "Баллон пропановый газовый 50л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "Валик малярный 250 мм с ручкой диам 48 мм искуственный мех"

    Кол-во: 78

    "Позиция 273"

    "Ветошь Стандарт"

    Кол-во: 900

    "Позиция 274"

    "Газонокосилка ЗУБР ЗГКБ-510СТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "Грабли 12-ти зубые витые с черенком"

    Кол-во: 6

    "Позиция 276"

    "Грабли веерные проволочные с черенком"

    Кол-во: 102

    "Позиция 277"

    "Знак 200х100 "Заземлено" TDM"

    Кол-во: 37

    "Позиция 278"

    "Знак 200х100 "Не включать. Работают люди" TDM"

    Кол-во: 57

    "Позиция 279"

    "Знак 200х100 "Не влезай.Убъёт" TDM"

    Кол-во: 30

    "Позиция 280"

    "Знак 200х100 "Стой.Напряжение" TDM"

    Кол-во: 30

    "Позиция 281"

    "Знак d=180 "Курить запрещено" (Запрещается пользоваться открытым огнём и курить) TDM"

    Кол-во: 17

    "Позиция 282"

    "Знак d=180 "Курить здесь" TDM"

    Кол-во: 16

    "Позиция 283"

    "Знак на пластике молния (треугольник) 200х200х200, фон и кант желтый, кайма и стрела черные."

    Кол-во: 100

    "Позиция 284"

    "Клещи натяжные КН-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Контейнер для сбора люминесцентных ртутных ламп КРЛ-1-180 1300x510x580"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Контейнер для сбора люминесцентных ртутных ламп КРЛ-2-120 1600x510x580"

    Кол-во: 2

    "Позиция 287"

    "Контейнер цилиндрический для сбора люминесцентных ртутных ламп КРЛ-В 450x450x1000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 288"

    "Лебедка ручная ЛР-20 КВТ 58833"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "Лента крепления стальная F20 20х0,7 мм 50 м на катушке"

    Кол-во: 8

    "Позиция 290"

    "Лента оградительная сигнальная 75ммх200м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 291"

    "Наконечник Актаком 900M-T-LB для паяльной станции ASE-4204"

    Кол-во: 1

    "Позиция 292"

    "Символ молния (треугольник) 160х160х160 TDM"

    Кол-во: 170

    "Позиция 293"

    "Символ молния (треугольник) 130х130х130 TDM"

    Кол-во: 70

    "Позиция 294"

    "Символ молния (треугольник) 100х100х100 TDM"

    Кол-во: 130

    "Позиция 295"

    "Символ заземления 20х20 TDM"

    Кол-во: 370

    "Позиция 296"

    "Символ 15х50 "380В" TDM"

    Кол-во: 65

    "Позиция 297"

    "Символ 15х50 "220В" TDM"

    Кол-во: 180

    "Позиция 298"

    "Пресс-клещи СТА-02 KBT 55921"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "Пресс гидравлический для пробивки отверстий ПГПО-60 КВТ 53137"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Наконечник Актаком 900М-Т-1,5CF для паяльной станции ASE-4204"

    Кол-во: 1

    "Позиция 301"

    "Наконечник Актаком 900М-Т-К для паяльной станции ASE-4204"

    Кол-во: 1

    "Позиция 302"

    "Наконечник Актаком АТР-8130 для паяльной станции ASE-4204"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Наконечник Актаком АТР-8930 для паяльной станции ASE-4204"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Плакат на пластике "Охранная зона линии электропередачи" Значения расстояний от места установки знака до границы охранной зоны 20м, стрелки в направлении границ охраной зоны, номер телефона 88512313700 организации- владельца линии и кайма шириной 21"

    Кол-во: 50

    "Позиция 305"

    "Плакат на пластике "Охранная зона линии электропередачи" Значения расстояний от места установки знака до границы охранной зоны 15м, стрелки в направлении границ охраной зоны, номер телефона 88512313700 организации- владельца линии и кайма шириной 21"

    Кол-во: 50

    "Позиция 306"

    "Плакат на пластике "Охранная зона линии электропередачи" Значения расстояний от места установки знака до границы охранной зоны 10м, стрелки в направлении границ охраной зоны, номер телефона 88512313700 организации- владельца линии и кайма шириной 21"

    Кол-во: 200

    "Позиция 307"

    "Набор надфилей SITOMO 6 шт 160мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 308"

    "Нутромер микрометрический НМ 50-600 0,01 с поверкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "Набор коронок биметалических ЗУБР "ЭКСПЕРТ", 29531-H11, глубина сверления до 38 мм, d-14,20,22,25,30,35,40,51,60,64,67 мм, 11 шт., кейс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 310"

    "Набор коронок по дереву 64-127 мм ЗУБР "Эксперт" код 29554-H7_z01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 311"

    "Набор металлорежущего инструмента ЗУБР ЭКСПЕРТ метчики и плашки М3-М12, сверла под резьбу, металлический бокс, 52 предмета, 28130-H52"

    Кол-во: 4

    "Позиция 312"

    "Набор надфилей ЗУБР ЭКСПЕРТ двухкомпонентная ручка, насечка 2=бархатная, 100 мм, 6 шт, 16020-2-H6"

    Кол-во: 7

    "Позиция 313"

    "Набор отверток 6 шт, в тканевом чехоле, CR-V "Алмаз" TDM SQ1013-0203"

    Кол-во: 14

    "Позиция 314"

    "Набор отверток диэлектрических ЗУБР "ЭЛЕКТРО", 25264-H10, серия "Эксперт", Cr-V сталь, высоковольтные до ~1000 В 3-компонентная рукоятка, мини-фонарь, 10 предметов"

    Кол-во: 13

    "Позиция 315"

    "Набор отверток и бит две отвертки: реверсивная, и тонкая, в комплекте биты и головки, №4, 65 предметов "Алмаз" TDM SQ1019-0204"

    Кол-во: 11

    "Позиция 316"

    "Отвертка для точных работ VIRA 303007 с набором бит, 9 штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 317"

    "Набор сверл по бетону ударных ЗУБР "СУПЕР-6", 2916-H8, шестигранный хвостовик, Ø3/4/5/6/7/8/9/10 мм, 8 шт., бокс"

    Кол-во: 6

    "Позиция 318"

    "Набор слесарно-монтажного инструмента № 15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 319"

    "Набор торцевых головок № 4 оксидированный (10-32 мм), 26 предметов, в пластмассовом футляре SITOMO"

    Кол-во: 6

    "Позиция 320"

    "Набор торцевых головок Дело Техники 620808 1/2", 1/4" 108 предметов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 321"

    "Набор шестигранников имбусовых ЗУБР длинных с шариком, 2745-31-2_z01, серия "Эксперт", Cr-Mo сталь, сатинир. покрытие, 3-позиц. держатель-рукоятка, HEX1.5-HEX10, 9 предметов"

    Кол-во: 7

    "Позиция 322"

    "Напильник квадратный №2 300 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 323"

    "Напильник плоский №2 250 мм"

    Кол-во: 26

    "Позиция 324"

    "Напильник плоский №2 400 мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 325"

    "Напильник трехгранный №2 250 мм"

    Кол-во: 32

    "Позиция 326"

    "Нож ЗУБР 09223 "ЭКСПЕРТ" складной, универсальный, компактный, метал корпус, трапециевидное лезвие, тип "А24", сталь У8А,19 мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 327"

    "Ножницы по металлу ручные прямые 250 мм с изолированными рукоятками"

    Кол-во: 12

    "Позиция 328"

    "Ножницы по металлу ручные прямые 300 мм с изолированными рукоятками"

    Кол-во: 15

    "Позиция 329"

    "Ножовка по дереву Мурена-1 БМ 450 мм"

    Кол-во: 13

    "Позиция 330"

    "Ножовка по металлу 300 мм металлическая рамка с пластиковой ручкой"

    Кол-во: 11

    "Позиция 331"

    "Нутромер микрометрический с боковыми губками 25-50 0,01 с поверкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "Отвертка диэлектрическая крестовая Ph №1 80 мм ЗУБР "Эксперт-Электро" код 25262-1-080"

    Кол-во: 19

    "Позиция 333"

    "Отвертка диэлектрическая крестовая Ph №2 100 мм ЗУБР "Эксперт-Электро" код 25262-2-100"

    Кол-во: 17

    "Позиция 334"

    "Отвертка диэлектрическая шлицевая SL 5,5х125 ЗУБР "Эксперт-Электро" код 25261-5,5-125"

    Кол-во: 19

    "Позиция 335"

    "Редуктор пропановый БПО-5-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 336"

    "Доводчик двери до 100 кг DL77 size 4"

    Кол-во: 14

    "Позиция 337"

    "Шаблон сварщика УШС-3 с калибровкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 338"

    "Набор торцовых трубчатых ключей ЗУБР МАСТЕР прямых двухсторонних, 6-22 мм, 9 предметов, вороток в комплекте, арт. 27162-H9"

    Кол-во: 17

    "Позиция 339"

    "Шпилька М24-6gх140.48.35.III.4"

    Кол-во: 200

    "Позиция 340"

    "Шпилька М27-6gх150.55.35.III.4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 341"

    "Болт анкерный болт с крюком 12х130 мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 342"

    "Болт анкерный стандартный 10х80 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 343"

    "Болт анкерный стандартный 8х60 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 344"

    "Болты М4-6g х 50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 345"

    "Болты М5-6g х 30"

    Кол-во: 6

    "Позиция 346"

    "Болты М5-6g х 40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 347"

    "Болты М6-6g х 25"

    Кол-во: 7

    "Позиция 348"

    "Болты М6-6g х 40"

    Кол-во: 11

    "Позиция 349"

    "Болты М8-6g х 40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 350"

    "Болты М8-6g х 60"

    Кол-во: 10

    "Позиция 351"

    "Болты М10-6g х 40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 352"

    "Болты М10-6g х 60"

    Кол-во: 15

    "Позиция 353"

    "Болты М10-6g х 70"

    Кол-во: 9

    "Позиция 354"

    "Болты М12-6g х 40"

    Кол-во: 8

    "Позиция 355"

    "Болты М12-6g х 70"

    Кол-во: 30

    "Позиция 356"

    "Болты М12-6g х 80"

    Кол-во: 30

    "Позиция 357"

    "Болты М14-6g х 90"

    Кол-во: 40

    "Позиция 358"

    "Болты М16-6g х 90"

    Кол-во: 60

    "Позиция 359"

    "Болты М18-6g х 120"

    Кол-во: 60

    "Позиция 360"

    "Болты М18-6g х 150"

    Кол-во: 30

    "Позиция 361"

    "Канистра металлическая 10 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 362"

    "Кисть плоская КП-11 100 мм Зубр "Универсал-Мастер" натуральная щетина"

    Кол-во: 205

    "Позиция 363"

    "Кисть плоская КП-11 20 мм Зубр "Универсал-Мастер" натуральная щетина"

    Кол-во: 179

    "Позиция 364"

    "Кисть плоская КП-11 25 мм Зубр "Универсал-Мастер" натуральная щетина"

    Кол-во: 179

    "Позиция 365"

    "Кисть плоская КП-11 63 мм Зубр "Универсал-Мастер" натуральная щетина"

    Кол-во: 204

    "Позиция 366"

    "Кисть плоская КП-11 75 мм Зубр "Универсал-Мастер" натуральная щетина"

    Кол-во: 191

    "Позиция 367"

    "Леска для триммера PRORAB 30200 S универсальная Ø 3,0 мм, сечение - звезда, упаковка 200 м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 368"

    "Леска для триммеров универсальная Ø 3,0 мм, сечение квадрат, упаковка 15 м"

    Кол-во: 5

    "Позиция 369"

    "Лестница стремянка 2,5м ЛСУ-2х10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 370"

    "Лестница-универсал 3-х секционная 3х11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 371"

    "Лопата для убоки снега металическая с черенком"

    Кол-во: 41

    "Позиция 372"

    "Лопата совковая с черенком"

    Кол-во: 63

    "Позиция 373"

    "Лопата штыковая с черенком"

    Кол-во: 87

    "Позиция 374"

    "Лопатка монтажная (монтировка) 450 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 375"

    "Мотокоса КРБ-23/33В 0,95 кВт (1,3 л. с.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 376"

    "Мотыга трапециевидная с черенком ЗУБР 4-39597"

    Кол-во: 14

    "Позиция 377"

    "Триммер электрический Электроприбор ЭТ-1600+рвхр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 378"

    "Цепь пильная "УНИВЕРСАЛ" тип 2 (0.325"; 0.058"; 18"; 72 звена) Зубр 70302-45"

    Кол-во: 8

    "Позиция 379"

    "Цепь пильная ИНТЕРСКОЛ 91Р056E"

    Кол-во: 20

    "Позиция 380"

    "Черенок для грабель"

    Кол-во: 25

    "Позиция 381"

    "Черенок для лопаты"

    Кол-во: 65

    "Позиция 382"

    "Швабра-лентяйка с металлическим тряпкодержателем, с деревянной ручкой"

    Кол-во: 125

    "Позиция 383"

    "Шубка меховая к валику 250 мм, диаметр 48 мм"

    Кол-во: 139

    "Позиция 384"

    "Шпилька М10-6gх70.22.20.III.4"

    Кол-во: 130

    "Позиция 385"

    "Шпилька М10-6gх80.12Х.18Н10Т.IV.3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 386"

    "Шпилька М12-6gх75.25.35.III.4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 387"

    "Шпилька М14-6gх80.35.20.III.4"

    Кол-во: 150

    "Позиция 388"

    "Шпилька М16-6gх100.32.35.III.4"

    Кол-во: 230

    "Позиция 389"

    "Шпилька М16-6gх110.32.35.III.4"

    Кол-во: 250

    "Позиция 390"

    "Шайба D 6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 391"

    "Шайба D 8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 392"

    "Шайба D 10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 393"

    "Шайба D 14"

    Кол-во: 3

    "Позиция 394"

    "Шайба D 16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 395"

    "Шуруп саморез с полукруглой головкой с буртиком 4х51 мм (4,2х51), упаковка 500 шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 396"

    "Болты с полной резьбой М16*80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 397"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 398"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 399"

    "Швеллер №-16П ст3сп/пс5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 400"

    "Полоса стальная 40х4 ст3пс"

    Кол-во: 0

    "Позиция 401"

    "Уголок 45х45х4 ст3сп/пс5"

    Кол-во: 0

    "Позиция 402"

    "Уголок 50*50*5,0мм 3,0м"

    Кол-во: 9

    "Позиция 403"

    "Уголок 75х75х6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 404"

    "Арматура строительная Ø16мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 405"

    "Лист рифленый 4.0 1500x6000 Ст3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 406"

    "Лист оцинкованный 0,60 х 1250 х 2500"

    Кол-во: 150

    "Позиция 407"

    "Лист оцинкованный 0,55х1250х2500"

    Кол-во: 150

    "Позиция 408"

    "Лист оцинкованный 0,55х1250х2500"

    Кол-во: 405

    "Позиция 409"

    "Уголок стальной 63х63х4, ст 3сп5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 410"

    "Саморез с пресшайбой сверло оцинкованный 4.2х 19 упаковка 1000шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 411"

    "Саморез 4,2х16мм ШСММ с буром 1000 шт/уп"

    Кол-во: 11

    "Позиция 412"

    "Круг стальной г/к 14 Ст3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 413"

    "Проволока вязальная диаметр 1 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 414"

    "Шпилька М16*1000 (отрезная) ст.35"

    Кол-во: 10

    "Позиция 415"

    "Швеллер 12 С245"

    Кол-во: 1

    "Позиция 416"

    "Электроды УОНИ 13/55"

    Кол-во: 17

    "Позиция 417"

    "Сетка арматурная сварная в листах 0,5х1,5 м ячейка 100х100х3 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 418"

    "Скользящие опоры под трубу Ду 325 в ППУ изоляции"

    Кол-во: 16

    "Позиция 419"

    "Болты М20-6g х 110"

    Кол-во: 20

    "Позиция 420"

    "Гайка М4-6Н.20.III.4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 421"

    "Гайка М5-6Н.20.III.4"

    Кол-во: 6

    "Позиция 422"

    "Гайка М6-6Н.35.III.3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 423"

    "Гайка М8-6Н.35.III.4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 424"

    "Гайка М10-6Н.35.III.4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 425"

    "Гайка М12-6Н.20.III.4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 426"

    "Гайка М14-6Н.20.III.4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 427"

    "Гайка М16-6Н.20.III.4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 428"

    "Гайка М16-6Н.35.III.3"

    Кол-во: 60

    "Позиция 429"

    "Гайка М16-6Н.40.III.3"

    Кол-во: 40

    "Позиция 430"

    "Гайка М18-6Н.20.III.4"

    Кол-во: 60

    "Позиция 431"

    "Гайка М20-6Н.35.III.4"

    Кол-во: 60

    "Позиция 432"

    "Гайка М22-6Н.35.III.4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 433"

    "Гайка М24-6Н.35.III.4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 434"

    "Гайка М27-6Н.35.III.4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 435"

    "Дюбель капроновый для г/к "бабочка" 10х50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 436"

    "Зажим для троса D=6 мм оцинкованный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 437"

    "Зажим для троса D=8 мм оцинкованный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 438"

    "Коуш D=6 мм нержавеющий"

    Кол-во: 40

    "Позиция 439"

    "Коуш D=8 мм нержавеющий"

    Кол-во: 40

    "Позиция 440"

    "Саморез оцинкованный 4х25 мм 1000 шт/упак"

    Кол-во: 10

    "Позиция 441"

    "Саморез по гипсокартону с крупным шагом 3,5х45, упаковка 1000 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 442"

    "Саморез по гипсокартону с крупным шагом 4,2х50, упаковка 1000 шт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 443"

    "Талреп крюк-кольцо М10х125"

    Кол-во: 20

    "Позиция 444"

    "Талреп крюк-кольцо М12х125"

    Кол-во: 20

    "Позиция 445"

    "Талреп крюк-кольцо М8х110"

    Кол-во: 20

    "Позиция 446"

    "Тросик стальной оцинкованный для растяжки D-3мм"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 447"

    "Шайба D 4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 448"

    "Шайба D 5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 449"

    "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая Р100 (12Н) рулон 0,775х30 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 450"

    "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая Р20 (100Н) рулон 0,775х20 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 451"

    "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая Р400 (М40) рулон 0,775х30 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 452"

    "Шкурка шлифовальная тканевая неводостойкая Р120 (12Н) рулон 0,775х30 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 453"

    "Шкурка шлифовальная тканевая неводостойкая Р180 (8Н) рулон 0,775х30 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 454"

    "Шкурка шлифовальная тканевая неводостойкая Р30 (63Н) рулон 0,775х20 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 455"

    "Штангенциркуль с поверкой ШЦ-I-125-0,1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 456"

    "Штангенциркуль с поверкой ШЦ-II-250-0,05"

    Кол-во: 2

    "Позиция 457"

    "Штангенциркуль электронный цифровой с поверкой ШЦЦБ-1-150 0.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 458"

    "Щетка зачистная дисковая для УШМ, плетеные пучки стальной проволоки 0,5 мм, 100 мм/М14 ЗУБР ЭКСПЕРТ 35192-100_z01"

    Кол-во: 14

    "Позиция 459"

    "Щетка зачистная чашечная для УШМ, плетеные пучки стальной проволоки 0,8 мм, 80 мм/М14 ЗУБР ЭКСПЕРТ 35277-080_z01"

    Кол-во: 16

    "Позиция 460"

    "Щетка стальная с рукояткой 4 рядная 290 мм SITOMO"

    Кол-во: 35

    "Позиция 461"

    "Щетка стальная с рукояткой 5 рядная 290 мм SITOMO"

    Кол-во: 87

    "Позиция 462"

    "Щипцы для снятия стрелки с манометра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 463"

    "Ящик для инструмента 16" ЗУБР "Эксперт" код 38132-16, 42х33х20,5 см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 464"

    "Ящик для инструмента 19" ЗУБР "Мастер" код 38324_z01, 48х28х25 см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 465"

    "Ящик для инструмента 22" ЗУБР "Эксперт" код 38135-22, 55х28х24 см"

    Кол-во: 12

    "Позиция 466"

    "Ящик для инструмента пластиковый 285х155х125 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 467"

    "Ящик для электроинструмента 14" ЗУБР "Мастер" код 38035-14, 36х32х14,5 см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 468"

    "Ящик инструментальный раскладной 5 отсеков 510-05420"

    Кол-во: 6

    "Позиция 469"

    "Ящик-органайзер для инструмента ЗУБР "Эксперт" код 38186-16, 43х33х10 см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 470"

    "Паяльник для труб ПВХ АСТ-2.2 Электроприбор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 471"

    "Аппарат сварочный инвертор СВАРОГ ARC 250 R112"

    Кол-во: 1

    "Позиция 472"

    "Аппарат сварочный инвертор СВАРОГ PRO ARC 160 Z211S"

    Кол-во: 1

    "Позиция 473"

    "Бугель для монтажной ленты B 200"

    Кол-во: 400

    "Позиция 474"

    "Знак 150х150 "Огнетушитель" TDM"

    Кол-во: 135

    "Позиция 475"

    "Кисть мочальная"

    Кол-во: 66

    "Позиция 476"

    "Круг отрезной по металлу 230-2,5-22"

    Кол-во: 30

    "Позиция 477"

    "Электрододержатель ЭД30-2 проф"

    Кол-во: 22

    "Позиция 478"

    "Напильник круглый №2 250 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 479"

    "Припой ПОС 61 проволока, катушка 0,8 мм 100 гр"

    Кол-во: 16

    "Позиция 480"

    "Припой серебрянный ПСР 45 проволока 2 мм"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 481"

    "Электроды МР-3 д=2 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0.095

    "Позиция 482"

    "Электроды МР-3 д=3 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 483"

    "Электроды МР-3 д=4 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 484"

    "Электроды СЭЛБ-52 д=2,5 мм (аналог LB-52) СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 485"

    "Электроды СЭЛБ-52 д=3,0 мм (аналог LB-52) СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 486"

    "Электроды СЭЛБ-52 д=4,0 мм (аналог LB-52) СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 487"

    "Электроды УОНИ 13/55 д=2,5 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 488"

    "Электроды УОНИ 13/55 д=3 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 489"

    "Электроды УОНИ 13/55 д=4 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 490"

    "Электроды ЦЛ-11 д=2,5 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 491"

    "Электроды ЦЛ-11 д=3 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 492"

    "Электроды ЦЛ-39 15ХМ д=2,5 мм СпецЭлектрод"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 493"

    "Болты с полной резьбой М16*80"

    Кол-во: 6.5

    "Позиция 494"

    "Швеллер №-16П ст3сп/пс5"

    Кол-во: 0.73

    "Позиция 495"

    "Полоса стальная 40х4 ст3пс"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 496"

    "Уголок 45х45х4 ст3сп/пс5"

    Кол-во: 0.82

    "Позиция 497"

    "Лист рифленый 4.0 1500x6000 Ст3"

    Кол-во: 0.29

    "Позиция 498"

    "Круг стальной г/к 14 Ст3"

    Кол-во: 0.97

    "Позиция 499"

    "Проволока вязальная диаметр 1 мм"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 500"

    "Гайка М16"

    Кол-во: 1.4

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