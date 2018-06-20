Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка инструментов, метизов и прочего инвентаря и принадлежностей для нужд филиалов ООО "Газпром энерго"

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Метчик для дюймовой резьбы Д1'' 2х-штучный" Кол-во: 5

"Позиция 2" "Метчик для дюймовой резьбы Д1/2'' 2х-штучный" Кол-во: 8

"Позиция 3" "Метчик для дюймовой резьбы Д1/4'' 2х-штучный" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Метчик для дюймовой резьбы Д3/4'' 2х-штучный" Кол-во: 7

"Позиция 5" "Метчик для метрической резьбы левый 12х1,5" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Метчик для метрической резьбы левый 14х1,5" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Метчик для метрической резьбы левый 18х2,0" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Метчик для метрической резьбы М10х1,5 машинно-ручной" Кол-во: 3

"Позиция 9" "Метчик для метрической резьбы М12х1,75 машинно-ручной" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Метчик для метрической резьбы М20х1,5 глухой- 2620-1715 машинно-ручной" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Метчик для метрической резьбы М20х1,5 машинно-ручной" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Метчик для метрической резьбы М3 машинно-ручной" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Метчик для метрической резьбы М4х0,7 машинно-ручной" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Метчик для метрической резьбы М5х0,8 машинно-ручной" Кол-во: 4

"Позиция 15" "Метчик для метрической резьбы М6х1,0 машинно-ручной" Кол-во: 12

"Позиция 16" "Метчик для метрической резьбы М8х1,25 машинно-ручной" Кол-во: 12

"Позиция 17" "Метчикодержатель ЗУБР №1 М1-М12 L-188 мм № 28131-1" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Метчикодержатель ЗУБР №3 М5-М20 L-380 мм № 28131-3" Кол-во: 3

"Позиция 19" "Микрометр электронный цифровой МКЦ-25 0.001 (с поверкой)" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Молоток 1 кг" Кол-во: 16

"Позиция 21" "Молоток 200 г" Кол-во: 11

"Позиция 22" "Молоток 400 г" Кол-во: 16

"Позиция 23" "Молоток 800 г" Кол-во: 12

"Позиция 24" "Набор диэлектрического инструмента электрика 15 предметов НИИ-08 КВТ" Кол-во: 6

"Позиция 25" "Набор клейм буквенных артикул: 67930205, 4мм, латиница, твердосплавные" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Набор шоферского инструмента 4а с шестигранными головками НИЗ 57081025" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Набор автомобильного инструмента №3 с 6-гранными головками 19 предметов" Кол-во: 5

"Позиция 28" "Набор бит ЗУБР "УНИВЕРСАЛ", 26093-H99, серия "Эксперт", с мини-трещоткой и отверткой-битодержателем, Cr-Mo сталь, 99 предметов, в боксе" Кол-во: 11

"Позиция 29" "Набор инструмента Универсал № 2" Кол-во: 6

"Позиция 30" "Набор ключей с трещеткой Дело Техники 515081 8 шт. (8,10,12,13,14,15,17,19мм) тетроновая сумка" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Припой ЗУБР оловянно-свинцовый, 30% Sn / 70% Pb, 100 гр, 55422-100" Кол-во: 100

"Позиция 32" "Припой серебрянный ПСР 45 проволока 2 мм" Кол-во: 0

"Позиция 33" "Проволока пломбировочная витая нержавеющая диаметр 0,5мм, катушка по 100 метров" Кол-во: 45

"Позиция 34" "Редуктор кислородный БКО-50-4" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Редуктор пропановый БПО-5-4" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Резак пропановый Р2-01п" Кол-во: 3

"Позиция 37" "Резец проходной прямой Т15К5 32х20х170" Кол-во: 10

"Позиция 38" "Резец токарный отрезной Т5К10 32х20х170" Кол-во: 110

"Позиция 39" "Рулетка 10 м ЗУБР "Комфорт" обрезиненный корпус 34016-10" Кол-во: 16

"Позиция 40" "Рулетка 3 м ЗУБР "Комфорт" 16 мм 34016-3" Кол-во: 39

"Позиция 41" "Рулетка 5 м ЗУБР "Комфорт" 19 мм 34016-5" Кол-во: 28

"Позиция 42" "Рулетка фибергласовая 50 м ЗУБР 34155-50_z01" Кол-во: 5

"Позиция 43" "Рулетка фиберглассовая 20 м ЗУБР 34155-20_z01" Кол-во: 3

"Позиция 44" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 1,0" Кол-во: 32

"Позиция 45" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 1,6" Кол-во: 32

"Позиция 46" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 1,9" Кол-во: 32

"Позиция 47" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 10,0" Кол-во: 28

"Позиция 48" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 10,2" Кол-во: 3

"Позиция 49" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 12,0" Кол-во: 26

"Позиция 50" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 13,5" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 14,0" Кол-во: 6

"Позиция 52" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 16,0" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 18,25" Кол-во: 2

"Позиция 54" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 2,0" Кол-во: 34

"Позиция 55" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 2,5" Кол-во: 32

"Позиция 56" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 2,9" Кол-во: 12

"Позиция 57" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 20,0" Кол-во: 7

"Позиция 58" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 3,0" Кол-во: 36

"Позиция 59" "Отвертка крестовая Ph №2 190 мм SITOMO" Кол-во: 25

"Позиция 60" "Отвертка шлицевая 180х4,0х0,5 мм SITOMO" Кол-во: 20

"Позиция 61" "Отвертка шлицевая 190х5,0х0,8 мм SITOMO" Кол-во: 25

"Позиция 62" "Отвертка шлицевая 240х6,0х1,0 мм SITOMO" Кол-во: 21

"Позиция 63" "Отвертка шлицевая 300х8,0х1,2 мм SITOMO" Кол-во: 18

"Позиция 64" "Паста алмазная АСМ 40/28 ПОМ, упаковка 100 гр" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Пилка для электролобзика T127D ПРАКТИКА 034-502, упаковка 2 шт" Кол-во: 23

"Позиция 66" "Пилка для электролобзика T234X ПРАКТИКА 775-419, упаковка 2 шт" Кол-во: 20

"Позиция 67" "Пилка для электролобзика T744D ПРАКТИКА 775-426, упаковка 2 шт" Кол-во: 10

"Позиция 68" "Пилка для электролобзика T118A ПРАКТИКА 034-472, упаковка 2 шт" Кол-во: 33

"Позиция 69" "Пилка для электролобзика T123X ПРАКТИКА 038-722, упаковка 2 шт" Кол-во: 20

"Позиция 70" "Плашка для метрической резьбы М10" Кол-во: 6

"Позиция 71" "Плашка для метрической резьбы М12" Кол-во: 5

"Позиция 72" "Плашка для метрической резьбы М14х2,0" Кол-во: 5

"Позиция 73" "Плашка для метрической резьбы М16" Кол-во: 7

"Позиция 74" "Плашка для метрической резьбы М18" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Плашка для метрической резьбы М20х1,5" Кол-во: 9

"Позиция 76" "Плашка для метрической резьбы М20х2,5" Кол-во: 2

"Позиция 77" "Плашка для метрической резьбы М4" Кол-во: 2

"Позиция 78" "Плашка для метрической резьбы М5" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Плашка для метрической резьбы М6" Кол-во: 4

"Позиция 80" "Плашка для метрической резьбы М8" Кол-во: 4

"Позиция 81" "Плашка для трубной резьбы G1''" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Плашка для трубной резьбы G1/2''" Кол-во: 1

"Позиция 83" "Плашка для трубной резьбы G1/4''" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Плашка для трубной резьбы G3/4''" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Плоскогубцы комбинированные, 180 мм SITOMO" Кол-во: 19

"Позиция 86" "Плоскогубцы комбинированные, высоковольтные до 1000 Вт 180 мм SITOMO" Кол-во: 30

"Позиция 87" "Полотно ножовочное машинное 450х40х2 мм" Кол-во: 100

"Позиция 88" "Полотно ножовочное ручное 300 мм" Кол-во: 600

"Позиция 89" "Бур SDS+ D=30х460 мм" Кол-во: 3

"Позиция 90" "Бур SDS+ D=6х110 мм ЗУБР МАСТЕР 29315-110-06" Кол-во: 25

"Позиция 91" "Бур SDS+ D=6х160 мм ЗУБР МАСТЕР 29315-160-06" Кол-во: 8

"Позиция 92" "Бур SDS+ D=8х110 мм ЗУБР МАСТЕР 29315-110-08" Кол-во: 13

"Позиция 93" "Бур SDS+ D=8х160 мм ЗУБР МАСТЕР 29315-160-08" Кол-во: 19

"Позиция 94" "Головка режущая полуавтоматическая Интерскол к моделям КРБ-23/33, КРБ-23/33В, артикул 2142900000000" Кол-во: 55

"Позиция 95" "Долото SDS+ пикообразное L=250 ЗУБР ЭКСПЕРТ 29361-00-250" Кол-во: 5

"Позиция 96" "Зубило 160 мм" Кол-во: 11

"Позиция 97" "Зубило 300 мм" Кол-во: 16

"Позиция 98" "Карандаш алмазный 3908-0092 СТП 00-221.994.005-04 исполнение С тип 04 для правки шлифовальных кругов" Кол-во: 8

"Позиция 99" "Кернер 3х100 мм ДТ/200/100 Дело Техники 374703" Кол-во: 16

"Позиция 100" "Ключ гаечный 10х11" Кол-во: 11

"Позиция 101" "Ключ гаечный 10х12" Кол-во: 37

"Позиция 102" "Ключ гаечный 11х13" Кол-во: 6

"Позиция 103" "Ключ гаечный 11х14" Кол-во: 6

"Позиция 104" "Ключ гаечный 12х13" Кол-во: 22

"Позиция 105" "Ключ гаечный 12х14" Кол-во: 23

"Позиция 106" "Ключ гаечный 13х14" Кол-во: 31

"Позиция 107" "Ключ гаечный 13х17" Кол-во: 15

"Позиция 108" "Ключ гаечный 14х15" Кол-во: 27

"Позиция 109" "Ключ гаечный 14х17" Кол-во: 25

"Позиция 110" "Ключ гаечный 17х19" Кол-во: 48

"Позиция 111" "Ключ гаечный 19х22" Кол-во: 27

"Позиция 112" "Ключ гаечный 22х24" Кол-во: 34

"Позиция 113" "Ключ гаечный 24х27" Кол-во: 27

"Позиция 114" "Ключ гаечный 27х30" Кол-во: 31

"Позиция 115" "Ключ гаечный 32х36" Кол-во: 19

"Позиция 116" "Ключ гаечный 36х41" Кол-во: 3

"Позиция 117" "Ключ гаечный 46х50" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Ключ гаечный 4х5" Кол-во: 4

"Позиция 119" "Строп 4СК-2,5-2" Кол-во: 2

"Позиция 120" "Строп канатный петлевой УСК1-0,5 L=1000 г/п 0,5 тн" Кол-во: 10

"Позиция 121" "Строп канатный петлевой УСК1-0,63 L=2000 г/п 0,63 тн" Кол-во: 8

"Позиция 122" "Строп канатный петлевой УСК1-1,25 L=2000 г/п 1,25 тн" Кол-во: 8

"Позиция 123" "Строп текстильный ленточный петлевой СТП-1,0 L=2000 г/п 1 тн" Кол-во: 10

"Позиция 124" "Стропы цепные двухветвевые 2сц-2,8/1000" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Стропы цепные одноветвевые 1сц-2,0/1000" Кол-во: 2

"Позиция 126" "Стропы цепные четырёхветвевые 4сц-2,5/1000" Кол-во: 2

"Позиция 127" "Электроды МР-3 д=2 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0

"Позиция 128" "Электроды МР-3 д=3 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0

"Позиция 129" "Электроды МР-3 д=4 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0

"Позиция 130" "Электроды СЭЛБ-52 д=2,5 мм (аналог LB-52) СпецЭлектрод" Кол-во: 0

"Позиция 131" "Электроды СЭЛБ-52 д=3,0 мм (аналог LB-52) СпецЭлектрод" Кол-во: 0

"Позиция 132" "Электроды СЭЛБ-52 д=4,0 мм (аналог LB-52) СпецЭлектрод" Кол-во: 0

"Позиция 133" "Электроды УОНИ 13/55 д=2,5 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0

"Позиция 134" "Электроды УОНИ 13/55 д=3 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0

"Позиция 135" "Электроды УОНИ 13/55 д=4 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0

"Позиция 136" "Электроды ЦЛ-11 д=2,5 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0

"Позиция 137" "Электроды ЦЛ-11 д=3 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0

"Позиция 138" "Электроды ЦЛ-39 15ХМ д=2,5 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0

"Позиция 139" "Бур SDS+ D=10х160 мм ЗУБР 29315-160-10" Кол-во: 8

"Позиция 140" "Бур SDS+ D=10х210 мм ЗУБР 29315-210-10" Кол-во: 10

"Позиция 141" "Бур SDS+ D=10х460 мм ЗУБР 29314-460-10" Кол-во: 1

"Позиция 142" "Бур SDS+ D=12х210 мм ЗУБР 29315-210-12" Кол-во: 4

"Позиция 143" "Бур SDS+ D=14,0х610 мм спираль S4 Зубр 29314-610-14" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Бур SDS+ D=14х460 мм ЗУБР 29314-460-14" Кол-во: 3

"Позиция 145" "Бур SDS+ D=16,0х450 мм спираль S4 Зубр 29314-450-16" Кол-во: 2

"Позиция 146" "Бур SDS+ D=18х600 мм ЗУБР 29314-600-18" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Бур SDS+ D=20х1000 мм ЗУБР ЭКСПЕРТ 29314-1000-20" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Бур SDS+ D=25х450 мм ЗУБР 29314-450-25" Кол-во: 2

"Позиция 149" "Ключ накидной 8х10" Кол-во: 22

"Позиция 150" "Ключ разводной КР-36" Кол-во: 20

"Позиция 151" "Круг абразивный 350х40х127 25А25СТ5К1" Кол-во: 3

"Позиция 152" "Круг для УШМ отрезной по металлу 115х2,5х22" Кол-во: 100

"Позиция 153" "Круг для УШМ отрезной по металлу 125х2,5х22" Кол-во: 260

"Позиция 154" "Круг для УШМ отрезной по металлу 125х3х22" Кол-во: 150

"Позиция 155" "Круг для УШМ отрезной по металлу 150х2,5х22" Кол-во: 100

"Позиция 156" "Круг для УШМ отрезной по металлу 180х2,5х22" Кол-во: 150

"Позиция 157" "Круг для УШМ отрезной по металлу 180х3х22" Кол-во: 25

"Позиция 158" "Круг для УШМ отрезной по металлу 230х3х22" Кол-во: 600

"Позиция 159" "Круг для УШМ отрезной алмазный 125х22,2 Турбо" Кол-во: 5

"Позиция 160" "Круг для УШМ отрезной алмазный 230х22,2 Турбо" Кол-во: 9

"Позиция 161" "Круг для УШМ шлифовальный 125х6" Кол-во: 100

"Позиция 162" "Круг для УШМ шлифовальный 150х6" Кол-во: 50

"Позиция 163" "Круг для УШМ шлифовальный 180х6" Кол-во: 10

"Позиция 164" "Круг для УШМ шлифовальный 230х6" Кол-во: 150

"Позиция 165" "Круглогубцы 160 мм" Кол-во: 27

"Позиция 166" "Кувалда 2,0 кг кованая с деревянной ручкой" Кол-во: 13

"Позиция 167" "Кувалда 3,0 кг кованая с деревянной ручкой" Кол-во: 10

"Позиция 168" "Кувалда 4,0 кг кованая с деревянной ручкой" Кол-во: 7

"Позиция 169" "Кувалда 5 кг кованая с деревянной ручкой" Кол-во: 4

"Позиция 170" "Кусачки прецизионные (медь до 1.6мм, 130мм, пружина) PM-108 Pro'sKit" Кол-во: 3

"Позиция 171" "Кусачки боковые 160 мм" Кол-во: 21

"Позиция 172" "Кусачки боковые диэлектрические до ~1000В, 160 мм" Кол-во: 35

"Позиция 173" "Лампа паяльная 1 л ЗУБР 40650-1.0_z01 САМОТЛОР СМ-10, с чугунным эжектором" Кол-во: 3

"Позиция 174" "Леска для триммеров универсальная Ø 2,0 мм, сечение квадрат, упаковка 15 м" Кол-во: 15

"Позиция 175" "Линейка измерительная металлическая с поверкой 300 мм, погрешность сантиметровых делений, 0,1мм. Погрешность миллиметровых делений, 0,5мм" Кол-во: 2

"Позиция 176" "Линейка лекальная ЛД-500 кл 0" Кол-во: 1

"Позиция 177" "Линейка поверочная ШП-1- 400мм 1 класса точности из закаленной высококачественной стали" Кол-во: 5

"Позиция 178" "Мастерок бетонщика "трапеция" 160 мм (кельма каменщика)" Кол-во: 3

"Позиция 179" "Ключ гаечный 5,5х7" Кол-во: 5

"Позиция 180" "Ключ гаечный 6х8" Кол-во: 4

"Позиция 181" "Ключ гаечный 7х8" Кол-во: 5

"Позиция 182" "Ключ гаечный 8х10" Кол-во: 33

"Позиция 183" "Ключ гаечный 8х9" Кол-во: 10

"Позиция 184" "Ключ гаечный 9х11" Кол-во: 11

"Позиция 185" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 22" Кол-во: 7

"Позиция 186" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 24" Кол-во: 7

"Позиция 187" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 27" Кол-во: 7

"Позиция 188" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 30" Кол-во: 9

"Позиция 189" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 32" Кол-во: 7

"Позиция 190" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 36" Кол-во: 6

"Позиция 191" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 41" Кол-во: 4

"Позиция 192" "Ключ гаечный кольцевой односторонний ударный КГКУ 46" Кол-во: 4

"Позиция 193" "Ключ газовый (трубный) №0" Кол-во: 9

"Позиция 194" "Ключ газовый (трубный) №1" Кол-во: 14

"Позиция 195" "Ключ газовый (трубный) №2" Кол-во: 18

"Позиция 196" "Ключ газовый (трубный) №3" Кол-во: 14

"Позиция 197" "Ключ газовый (трубный) №4" Кол-во: 1

"Позиция 198" "Ключ накидной 10х12" Кол-во: 45

"Позиция 199" "Ключ накидной 12х13" Кол-во: 17

"Позиция 200" "Ключ накидной 12х14" Кол-во: 22

"Позиция 201" "Ключ накидной 13х14" Кол-во: 40

"Позиция 202" "Ключ накидной 14х17" Кол-во: 26

"Позиция 203" "Ключ накидной 17х19" Кол-во: 53

"Позиция 204" "Ключ накидной 19х22" Кол-во: 34

"Позиция 205" "Ключ накидной 22х24" Кол-во: 29

"Позиция 206" "Ключ накидной 24х27" Кол-во: 25

"Позиция 207" "Ключ накидной 27х30" Кол-во: 24

"Позиция 208" "Ключ накидной 30х32" Кол-во: 18

"Позиция 209" "Шпилька М16-6gх80.32.20.III.4" Кол-во: 330

"Позиция 210" "Шпилька М16-6gх90.30.35.III.4" Кол-во: 330

"Позиция 211" "Шпилька М16-6gх90.32.35.III.4" Кол-во: 20

"Позиция 212" "Шпилька М18-6gх100.35.35.III.4" Кол-во: 350

"Позиция 213" "Шпилька М18-6gх120.35.35.III.4" Кол-во: 20

"Позиция 214" "Шпилька М20-6gх110.40.20.III.4" Кол-во: 350

"Позиция 215" "Шпилька М20-6gх120.40.35.III.4" Кол-во: 20

"Позиция 216" "Шпилька М22-6gх140.45.35.III.4" Кол-во: 300

"Позиция 217" "Знак 150х150 "Работать здесь" TDM" Кол-во: 70

"Позиция 218" "Знак 200х100 "ВЫХОД" TDM" Кол-во: 22

"Позиция 219" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 3,3" Кол-во: 22

"Позиция 220" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 3,5" Кол-во: 30

"Позиция 221" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 4,0" Кол-во: 34

"Позиция 222" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 4,2" Кол-во: 22

"Позиция 223" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 4,5" Кол-во: 31

"Позиция 224" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 5,0" Кол-во: 30

"Позиция 225" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 5,5" Кол-во: 26

"Позиция 226" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 6,0" Кол-во: 32

"Позиция 227" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 6,7" Кол-во: 21

"Позиция 228" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 6,8" Кол-во: 18

"Позиция 229" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 7,0" Кол-во: 28

"Позиция 230" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 7,5" Кол-во: 28

"Позиция 231" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 8,0" Кол-во: 29

"Позиция 232" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 8,4" Кол-во: 16

"Позиция 233" "Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком м 9,0" Кол-во: 14

"Позиция 234" "Секатор плоскостной 1246 Центроинструмент" Кол-во: 10

"Позиция 235" "Суперфлюс Ф61А 30 мл" Кол-во: 5

"Позиция 236" "Тиски-мини поворотные с наковальней для точных работ, 60 мм, Зубр МАСТЕР 32485" Кол-во: 2

"Позиция 237" "Тиски слесарные многофункциональные с поворотом в двух плоскостях 125 мм ЗУБР "Эксперт" код 32712-125" Кол-во: 1

"Позиция 238" "Тиски слесарные поворотные ТСС-140 стальные" Кол-во: 1

"Позиция 239" "Тиски слесарные поворотные ТСЧ-150 чугунные SITOMO" Кол-во: 3

"Позиция 240" "Тонкогубцы изогнутые 160 мм ЗУБР 22015-4-16_z01" Кол-во: 9

"Позиция 241" "Топор кованный ЗУБР 1,6 кг с деревянной рукояткой код 20625-16" Кол-во: 13

"Позиция 242" "Уровень ЗУБР УСП-2 100 см 34587-100" Кол-во: 2

"Позиция 243" "Тонкогубцы ЗУБР ЭКСПЕРТ 2201-4-16" Кол-во: 4

"Позиция 244" "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком диаметр 12 мм" Кол-во: 1

"Позиция 245" "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком диаметр 12 мм" Кол-во: 1

"Позиция 246" "Фреза шпоночная с цилиндрическим хвостовиком диаметр 6 мм" Кол-во: 1

"Позиция 247" "Циркуль разметочный 250 мм" Кол-во: 6

"Позиция 248" "Символ молния (треугольник) 25х25х25 TDM" Кол-во: 200

"Позиция 249" "Символ молния (треугольник) 50х50х50 TDM" Кол-во: 120

"Позиция 250" "Символ молния (треугольник) 85х85х85 TDM" Кол-во: 120

"Позиция 251" "Станция паяльная многофункциональная Актаком ASE-4204" Кол-во: 1

"Позиция 252" "Тачка садовая 2 колеса, 110 л" Кол-во: 6

"Позиция 253" "Тележка грузовая КБ-2 для перевозки бочек на литых колесах" Кол-во: 1

"Позиция 254" "Тележка для газовых балонов ГБ-1 (кислород) (нагрузка 150 кг.) с литыми колесами" Кол-во: 1

"Позиция 255" "Тележка платформенная с поворотной осью и трубчатым бортом ТПОБ-Т-5 с большегрузными колёсами (чугунный обод диаметром 200 мм.), г/п 600 кг" Кол-во: 1

"Позиция 256" "Тележка гидравлическая Т 20-115 (УРАЛ, ТУРА)" Кол-во: 1

"Позиция 257" "Электрический конвектор настенный, 1,5 кВт (ЭВУБ, Zilon, ЭВНБ)" Кол-во: 3

"Позиция 258" "Оргстекло блочное ТОСН 100х600х600 мм" Кол-во: 1

"Позиция 259" "Дрель ударная ДУ-16/1000ЭР 1000 Вт 16 мм Интерскол" Кол-во: 3

"Позиция 260" "Дрель-шуруповерт аккумуляторная ДАИ-18-2-Ли КНМ4 в кейсе ЗУБР Мастер" Кол-во: 1

"Позиция 261" "Краскораспылитель ручной пневматический КРП-41В" Кол-во: 3

"Позиция 262" "Лобзик электрический МП-65/550Э Интерскол" Кол-во: 3

"Позиция 263" "Ножницы по металлу ИНТЕРСКОЛ НН-2,5/520 сталь до 2,5 мм, 2760 ходов в минуту" Кол-во: 3

"Позиция 264" "Перфоратор П-26/800 ЭР 800 Вт с кейсом Интерскол" Кол-во: 2

"Позиция 265" "Углошлифмашинка D=125 мм, 1100 Вт, 3000-10000 об/мин, Интерскол УШМ-125/1100Э" Кол-во: 5

"Позиция 266" "Углошлифмашинка D=150 мм, 1300 Вт, 8500 об/мин, Интерскол УШМ-150/1300" Кол-во: 3

"Позиция 267" "Углошлифмашинка D=230 мм, 2400 Вт, 6500 об/мин, Интерскол УШМ-230/2600М" Кол-во: 5

"Позиция 268" "Фен промышленный ФЭ-2000Э 192.0.1.00 Интерскол" Кол-во: 1

"Позиция 269" "Электрогайковерт ЗУБР ЗГУЭ-350 -220В" Кол-во: 1

"Позиция 270" "Патрон сверлильный ПС16 В18" Кол-во: 2

"Позиция 271" "Баллон пропановый газовый 50л" Кол-во: 1

"Позиция 272" "Валик малярный 250 мм с ручкой диам 48 мм искуственный мех" Кол-во: 78

"Позиция 273" "Ветошь Стандарт" Кол-во: 900

"Позиция 274" "Газонокосилка ЗУБР ЗГКБ-510СТ" Кол-во: 2

"Позиция 275" "Грабли 12-ти зубые витые с черенком" Кол-во: 6

"Позиция 276" "Грабли веерные проволочные с черенком" Кол-во: 102

"Позиция 277" "Знак 200х100 "Заземлено" TDM" Кол-во: 37

"Позиция 278" "Знак 200х100 "Не включать. Работают люди" TDM" Кол-во: 57

"Позиция 279" "Знак 200х100 "Не влезай.Убъёт" TDM" Кол-во: 30

"Позиция 280" "Знак 200х100 "Стой.Напряжение" TDM" Кол-во: 30

"Позиция 281" "Знак d=180 "Курить запрещено" (Запрещается пользоваться открытым огнём и курить) TDM" Кол-во: 17

"Позиция 282" "Знак d=180 "Курить здесь" TDM" Кол-во: 16

"Позиция 283" "Знак на пластике молния (треугольник) 200х200х200, фон и кант желтый, кайма и стрела черные." Кол-во: 100

"Позиция 284" "Клещи натяжные КН-20" Кол-во: 1

"Позиция 285" "Контейнер для сбора люминесцентных ртутных ламп КРЛ-1-180 1300x510x580" Кол-во: 1

"Позиция 286" "Контейнер для сбора люминесцентных ртутных ламп КРЛ-2-120 1600x510x580" Кол-во: 2

"Позиция 287" "Контейнер цилиндрический для сбора люминесцентных ртутных ламп КРЛ-В 450x450x1000" Кол-во: 1

"Позиция 288" "Лебедка ручная ЛР-20 КВТ 58833" Кол-во: 1

"Позиция 289" "Лента крепления стальная F20 20х0,7 мм 50 м на катушке" Кол-во: 8

"Позиция 290" "Лента оградительная сигнальная 75ммх200м" Кол-во: 30

"Позиция 291" "Наконечник Актаком 900M-T-LB для паяльной станции ASE-4204" Кол-во: 1

"Позиция 292" "Символ молния (треугольник) 160х160х160 TDM" Кол-во: 170

"Позиция 293" "Символ молния (треугольник) 130х130х130 TDM" Кол-во: 70

"Позиция 294" "Символ молния (треугольник) 100х100х100 TDM" Кол-во: 130

"Позиция 295" "Символ заземления 20х20 TDM" Кол-во: 370

"Позиция 296" "Символ 15х50 "380В" TDM" Кол-во: 65

"Позиция 297" "Символ 15х50 "220В" TDM" Кол-во: 180

"Позиция 298" "Пресс-клещи СТА-02 KBT 55921" Кол-во: 1

"Позиция 299" "Пресс гидравлический для пробивки отверстий ПГПО-60 КВТ 53137" Кол-во: 1

"Позиция 300" "Наконечник Актаком 900М-Т-1,5CF для паяльной станции ASE-4204" Кол-во: 1

"Позиция 301" "Наконечник Актаком 900М-Т-К для паяльной станции ASE-4204" Кол-во: 1

"Позиция 302" "Наконечник Актаком АТР-8130 для паяльной станции ASE-4204" Кол-во: 1

"Позиция 303" "Наконечник Актаком АТР-8930 для паяльной станции ASE-4204" Кол-во: 1

"Позиция 304" "Плакат на пластике "Охранная зона линии электропередачи" Значения расстояний от места установки знака до границы охранной зоны 20м, стрелки в направлении границ охраной зоны, номер телефона 88512313700 организации- владельца линии и кайма шириной 21" Кол-во: 50

"Позиция 305" "Плакат на пластике "Охранная зона линии электропередачи" Значения расстояний от места установки знака до границы охранной зоны 15м, стрелки в направлении границ охраной зоны, номер телефона 88512313700 организации- владельца линии и кайма шириной 21" Кол-во: 50

"Позиция 306" "Плакат на пластике "Охранная зона линии электропередачи" Значения расстояний от места установки знака до границы охранной зоны 10м, стрелки в направлении границ охраной зоны, номер телефона 88512313700 организации- владельца линии и кайма шириной 21" Кол-во: 200

"Позиция 307" "Набор надфилей SITOMO 6 шт 160мм" Кол-во: 5

"Позиция 308" "Нутромер микрометрический НМ 50-600 0,01 с поверкой" Кол-во: 1

"Позиция 309" "Набор коронок биметалических ЗУБР "ЭКСПЕРТ", 29531-H11, глубина сверления до 38 мм, d-14,20,22,25,30,35,40,51,60,64,67 мм, 11 шт., кейс" Кол-во: 2

"Позиция 310" "Набор коронок по дереву 64-127 мм ЗУБР "Эксперт" код 29554-H7_z01" Кол-во: 2

"Позиция 311" "Набор металлорежущего инструмента ЗУБР ЭКСПЕРТ метчики и плашки М3-М12, сверла под резьбу, металлический бокс, 52 предмета, 28130-H52" Кол-во: 4

"Позиция 312" "Набор надфилей ЗУБР ЭКСПЕРТ двухкомпонентная ручка, насечка 2=бархатная, 100 мм, 6 шт, 16020-2-H6" Кол-во: 7

"Позиция 313" "Набор отверток 6 шт, в тканевом чехоле, CR-V "Алмаз" TDM SQ1013-0203" Кол-во: 14

"Позиция 314" "Набор отверток диэлектрических ЗУБР "ЭЛЕКТРО", 25264-H10, серия "Эксперт", Cr-V сталь, высоковольтные до ~1000 В 3-компонентная рукоятка, мини-фонарь, 10 предметов" Кол-во: 13

"Позиция 315" "Набор отверток и бит две отвертки: реверсивная, и тонкая, в комплекте биты и головки, №4, 65 предметов "Алмаз" TDM SQ1019-0204" Кол-во: 11

"Позиция 316" "Отвертка для точных работ VIRA 303007 с набором бит, 9 штук" Кол-во: 2

"Позиция 317" "Набор сверл по бетону ударных ЗУБР "СУПЕР-6", 2916-H8, шестигранный хвостовик, Ø3/4/5/6/7/8/9/10 мм, 8 шт., бокс" Кол-во: 6

"Позиция 318" "Набор слесарно-монтажного инструмента № 15" Кол-во: 4

"Позиция 319" "Набор торцевых головок № 4 оксидированный (10-32 мм), 26 предметов, в пластмассовом футляре SITOMO" Кол-во: 6

"Позиция 320" "Набор торцевых головок Дело Техники 620808 1/2", 1/4" 108 предметов" Кол-во: 2

"Позиция 321" "Набор шестигранников имбусовых ЗУБР длинных с шариком, 2745-31-2_z01, серия "Эксперт", Cr-Mo сталь, сатинир. покрытие, 3-позиц. держатель-рукоятка, HEX1.5-HEX10, 9 предметов" Кол-во: 7

"Позиция 322" "Напильник квадратный №2 300 мм" Кол-во: 20

"Позиция 323" "Напильник плоский №2 250 мм" Кол-во: 26

"Позиция 324" "Напильник плоский №2 400 мм" Кол-во: 16

"Позиция 325" "Напильник трехгранный №2 250 мм" Кол-во: 32

"Позиция 326" "Нож ЗУБР 09223 "ЭКСПЕРТ" складной, универсальный, компактный, метал корпус, трапециевидное лезвие, тип "А24", сталь У8А,19 мм" Кол-во: 24

"Позиция 327" "Ножницы по металлу ручные прямые 250 мм с изолированными рукоятками" Кол-во: 12

"Позиция 328" "Ножницы по металлу ручные прямые 300 мм с изолированными рукоятками" Кол-во: 15

"Позиция 329" "Ножовка по дереву Мурена-1 БМ 450 мм" Кол-во: 13

"Позиция 330" "Ножовка по металлу 300 мм металлическая рамка с пластиковой ручкой" Кол-во: 11

"Позиция 331" "Нутромер микрометрический с боковыми губками 25-50 0,01 с поверкой" Кол-во: 1

"Позиция 332" "Отвертка диэлектрическая крестовая Ph №1 80 мм ЗУБР "Эксперт-Электро" код 25262-1-080" Кол-во: 19

"Позиция 333" "Отвертка диэлектрическая крестовая Ph №2 100 мм ЗУБР "Эксперт-Электро" код 25262-2-100" Кол-во: 17

"Позиция 334" "Отвертка диэлектрическая шлицевая SL 5,5х125 ЗУБР "Эксперт-Электро" код 25261-5,5-125" Кол-во: 19

"Позиция 335" "Редуктор пропановый БПО-5-5" Кол-во: 1

"Позиция 336" "Доводчик двери до 100 кг DL77 size 4" Кол-во: 14

"Позиция 337" "Шаблон сварщика УШС-3 с калибровкой" Кол-во: 1

"Позиция 338" "Набор торцовых трубчатых ключей ЗУБР МАСТЕР прямых двухсторонних, 6-22 мм, 9 предметов, вороток в комплекте, арт. 27162-H9" Кол-во: 17

"Позиция 339" "Шпилька М24-6gх140.48.35.III.4" Кол-во: 200

"Позиция 340" "Шпилька М27-6gх150.55.35.III.4" Кол-во: 100

"Позиция 341" "Болт анкерный болт с крюком 12х130 мм" Кол-во: 60

"Позиция 342" "Болт анкерный стандартный 10х80 мм" Кол-во: 30

"Позиция 343" "Болт анкерный стандартный 8х60 мм" Кол-во: 80

"Позиция 344" "Болты М4-6g х 50" Кол-во: 4

"Позиция 345" "Болты М5-6g х 30" Кол-во: 6

"Позиция 346" "Болты М5-6g х 40" Кол-во: 5

"Позиция 347" "Болты М6-6g х 25" Кол-во: 7

"Позиция 348" "Болты М6-6g х 40" Кол-во: 11

"Позиция 349" "Болты М8-6g х 40" Кол-во: 10

"Позиция 350" "Болты М8-6g х 60" Кол-во: 10

"Позиция 351" "Болты М10-6g х 40" Кол-во: 4

"Позиция 352" "Болты М10-6g х 60" Кол-во: 15

"Позиция 353" "Болты М10-6g х 70" Кол-во: 9

"Позиция 354" "Болты М12-6g х 40" Кол-во: 8

"Позиция 355" "Болты М12-6g х 70" Кол-во: 30

"Позиция 356" "Болты М12-6g х 80" Кол-во: 30

"Позиция 357" "Болты М14-6g х 90" Кол-во: 40

"Позиция 358" "Болты М16-6g х 90" Кол-во: 60

"Позиция 359" "Болты М18-6g х 120" Кол-во: 60

"Позиция 360" "Болты М18-6g х 150" Кол-во: 30

"Позиция 361" "Канистра металлическая 10 л" Кол-во: 1

"Позиция 362" "Кисть плоская КП-11 100 мм Зубр "Универсал-Мастер" натуральная щетина" Кол-во: 205

"Позиция 363" "Кисть плоская КП-11 20 мм Зубр "Универсал-Мастер" натуральная щетина" Кол-во: 179

"Позиция 364" "Кисть плоская КП-11 25 мм Зубр "Универсал-Мастер" натуральная щетина" Кол-во: 179

"Позиция 365" "Кисть плоская КП-11 63 мм Зубр "Универсал-Мастер" натуральная щетина" Кол-во: 204

"Позиция 366" "Кисть плоская КП-11 75 мм Зубр "Универсал-Мастер" натуральная щетина" Кол-во: 191

"Позиция 367" "Леска для триммера PRORAB 30200 S универсальная Ø 3,0 мм, сечение - звезда, упаковка 200 м" Кол-во: 20

"Позиция 368" "Леска для триммеров универсальная Ø 3,0 мм, сечение квадрат, упаковка 15 м" Кол-во: 5

"Позиция 369" "Лестница стремянка 2,5м ЛСУ-2х10" Кол-во: 4

"Позиция 370" "Лестница-универсал 3-х секционная 3х11" Кол-во: 1

"Позиция 371" "Лопата для убоки снега металическая с черенком" Кол-во: 41

"Позиция 372" "Лопата совковая с черенком" Кол-во: 63

"Позиция 373" "Лопата штыковая с черенком" Кол-во: 87

"Позиция 374" "Лопатка монтажная (монтировка) 450 мм" Кол-во: 10

"Позиция 375" "Мотокоса КРБ-23/33В 0,95 кВт (1,3 л. с.)" Кол-во: 2

"Позиция 376" "Мотыга трапециевидная с черенком ЗУБР 4-39597" Кол-во: 14

"Позиция 377" "Триммер электрический Электроприбор ЭТ-1600+рвхр" Кол-во: 1

"Позиция 378" "Цепь пильная "УНИВЕРСАЛ" тип 2 (0.325"; 0.058"; 18"; 72 звена) Зубр 70302-45" Кол-во: 8

"Позиция 379" "Цепь пильная ИНТЕРСКОЛ 91Р056E" Кол-во: 20

"Позиция 380" "Черенок для грабель" Кол-во: 25

"Позиция 381" "Черенок для лопаты" Кол-во: 65

"Позиция 382" "Швабра-лентяйка с металлическим тряпкодержателем, с деревянной ручкой" Кол-во: 125

"Позиция 383" "Шубка меховая к валику 250 мм, диаметр 48 мм" Кол-во: 139

"Позиция 384" "Шпилька М10-6gх70.22.20.III.4" Кол-во: 130

"Позиция 385" "Шпилька М10-6gх80.12Х.18Н10Т.IV.3" Кол-во: 50

"Позиция 386" "Шпилька М12-6gх75.25.35.III.4" Кол-во: 100

"Позиция 387" "Шпилька М14-6gх80.35.20.III.4" Кол-во: 150

"Позиция 388" "Шпилька М16-6gх100.32.35.III.4" Кол-во: 230

"Позиция 389" "Шпилька М16-6gх110.32.35.III.4" Кол-во: 250

"Позиция 390" "Шайба D 6" Кол-во: 6

"Позиция 391" "Шайба D 8" Кол-во: 5

"Позиция 392" "Шайба D 10" Кол-во: 5

"Позиция 393" "Шайба D 14" Кол-во: 3

"Позиция 394" "Шайба D 16" Кол-во: 5

"Позиция 395" "Шуруп саморез с полукруглой головкой с буртиком 4х51 мм (4,2х51), упаковка 500 шт." Кол-во: 4

"Позиция 396" "Болты с полной резьбой М16*80" Кол-во: 6

"Позиция 397" "Гайка М16" Кол-во: 1

"Позиция 398" "Гайка М16" Кол-во: 6

"Позиция 399" "Швеллер №-16П ст3сп/пс5" Кол-во: 0

"Позиция 400" "Полоса стальная 40х4 ст3пс" Кол-во: 0

"Позиция 401" "Уголок 45х45х4 ст3сп/пс5" Кол-во: 0

"Позиция 402" "Уголок 50*50*5,0мм 3,0м" Кол-во: 9

"Позиция 403" "Уголок 75х75х6" Кол-во: 20

"Позиция 404" "Арматура строительная Ø16мм" Кол-во: 50

"Позиция 405" "Лист рифленый 4.0 1500x6000 Ст3" Кол-во: 0

"Позиция 406" "Лист оцинкованный 0,60 х 1250 х 2500" Кол-во: 150

"Позиция 407" "Лист оцинкованный 0,55х1250х2500" Кол-во: 150

"Позиция 408" "Лист оцинкованный 0,55х1250х2500" Кол-во: 405

"Позиция 409" "Уголок стальной 63х63х4, ст 3сп5" Кол-во: 50

"Позиция 410" "Саморез с пресшайбой сверло оцинкованный 4.2х 19 упаковка 1000шт" Кол-во: 2

"Позиция 411" "Саморез 4,2х16мм ШСММ с буром 1000 шт/уп" Кол-во: 11

"Позиция 412" "Круг стальной г/к 14 Ст3" Кол-во: 0

"Позиция 413" "Проволока вязальная диаметр 1 мм" Кол-во: 0

"Позиция 414" "Шпилька М16*1000 (отрезная) ст.35" Кол-во: 10

"Позиция 415" "Швеллер 12 С245" Кол-во: 1

"Позиция 416" "Электроды УОНИ 13/55" Кол-во: 17

"Позиция 417" "Сетка арматурная сварная в листах 0,5х1,5 м ячейка 100х100х3 мм" Кол-во: 20

"Позиция 418" "Скользящие опоры под трубу Ду 325 в ППУ изоляции" Кол-во: 16

"Позиция 419" "Болты М20-6g х 110" Кол-во: 20

"Позиция 420" "Гайка М4-6Н.20.III.4" Кол-во: 3

"Позиция 421" "Гайка М5-6Н.20.III.4" Кол-во: 6

"Позиция 422" "Гайка М6-6Н.35.III.3" Кол-во: 10

"Позиция 423" "Гайка М8-6Н.35.III.4" Кол-во: 10

"Позиция 424" "Гайка М10-6Н.35.III.4" Кол-во: 20

"Позиция 425" "Гайка М12-6Н.20.III.4" Кол-во: 30

"Позиция 426" "Гайка М14-6Н.20.III.4" Кол-во: 30

"Позиция 427" "Гайка М16-6Н.20.III.4" Кол-во: 40

"Позиция 428" "Гайка М16-6Н.35.III.3" Кол-во: 60

"Позиция 429" "Гайка М16-6Н.40.III.3" Кол-во: 40

"Позиция 430" "Гайка М18-6Н.20.III.4" Кол-во: 60

"Позиция 431" "Гайка М20-6Н.35.III.4" Кол-во: 60

"Позиция 432" "Гайка М22-6Н.35.III.4" Кол-во: 40

"Позиция 433" "Гайка М24-6Н.35.III.4" Кол-во: 40

"Позиция 434" "Гайка М27-6Н.35.III.4" Кол-во: 40

"Позиция 435" "Дюбель капроновый для г/к "бабочка" 10х50" Кол-во: 100

"Позиция 436" "Зажим для троса D=6 мм оцинкованный" Кол-во: 60

"Позиция 437" "Зажим для троса D=8 мм оцинкованный" Кол-во: 60

"Позиция 438" "Коуш D=6 мм нержавеющий" Кол-во: 40

"Позиция 439" "Коуш D=8 мм нержавеющий" Кол-во: 40

"Позиция 440" "Саморез оцинкованный 4х25 мм 1000 шт/упак" Кол-во: 10

"Позиция 441" "Саморез по гипсокартону с крупным шагом 3,5х45, упаковка 1000 шт." Кол-во: 2

"Позиция 442" "Саморез по гипсокартону с крупным шагом 4,2х50, упаковка 1000 шт." Кол-во: 3

"Позиция 443" "Талреп крюк-кольцо М10х125" Кол-во: 20

"Позиция 444" "Талреп крюк-кольцо М12х125" Кол-во: 20

"Позиция 445" "Талреп крюк-кольцо М8х110" Кол-во: 20

"Позиция 446" "Тросик стальной оцинкованный для растяжки D-3мм" Кол-во: 1100

"Позиция 447" "Шайба D 4" Кол-во: 2

"Позиция 448" "Шайба D 5" Кол-во: 2

"Позиция 449" "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая Р100 (12Н) рулон 0,775х30 м" Кол-во: 3

"Позиция 450" "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая Р20 (100Н) рулон 0,775х20 м" Кол-во: 2

"Позиция 451" "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая Р400 (М40) рулон 0,775х30 м" Кол-во: 2

"Позиция 452" "Шкурка шлифовальная тканевая неводостойкая Р120 (12Н) рулон 0,775х30 м" Кол-во: 1

"Позиция 453" "Шкурка шлифовальная тканевая неводостойкая Р180 (8Н) рулон 0,775х30 м" Кол-во: 1

"Позиция 454" "Шкурка шлифовальная тканевая неводостойкая Р30 (63Н) рулон 0,775х20 м" Кол-во: 1

"Позиция 455" "Штангенциркуль с поверкой ШЦ-I-125-0,1" Кол-во: 6

"Позиция 456" "Штангенциркуль с поверкой ШЦ-II-250-0,05" Кол-во: 2

"Позиция 457" "Штангенциркуль электронный цифровой с поверкой ШЦЦБ-1-150 0.01" Кол-во: 1

"Позиция 458" "Щетка зачистная дисковая для УШМ, плетеные пучки стальной проволоки 0,5 мм, 100 мм/М14 ЗУБР ЭКСПЕРТ 35192-100_z01" Кол-во: 14

"Позиция 459" "Щетка зачистная чашечная для УШМ, плетеные пучки стальной проволоки 0,8 мм, 80 мм/М14 ЗУБР ЭКСПЕРТ 35277-080_z01" Кол-во: 16

"Позиция 460" "Щетка стальная с рукояткой 4 рядная 290 мм SITOMO" Кол-во: 35

"Позиция 461" "Щетка стальная с рукояткой 5 рядная 290 мм SITOMO" Кол-во: 87

"Позиция 462" "Щипцы для снятия стрелки с манометра" Кол-во: 2

"Позиция 463" "Ящик для инструмента 16" ЗУБР "Эксперт" код 38132-16, 42х33х20,5 см" Кол-во: 2

"Позиция 464" "Ящик для инструмента 19" ЗУБР "Мастер" код 38324_z01, 48х28х25 см" Кол-во: 4

"Позиция 465" "Ящик для инструмента 22" ЗУБР "Эксперт" код 38135-22, 55х28х24 см" Кол-во: 12

"Позиция 466" "Ящик для инструмента пластиковый 285х155х125 мм" Кол-во: 1

"Позиция 467" "Ящик для электроинструмента 14" ЗУБР "Мастер" код 38035-14, 36х32х14,5 см" Кол-во: 10

"Позиция 468" "Ящик инструментальный раскладной 5 отсеков 510-05420" Кол-во: 6

"Позиция 469" "Ящик-органайзер для инструмента ЗУБР "Эксперт" код 38186-16, 43х33х10 см" Кол-во: 2

"Позиция 470" "Паяльник для труб ПВХ АСТ-2.2 Электроприбор" Кол-во: 2

"Позиция 471" "Аппарат сварочный инвертор СВАРОГ ARC 250 R112" Кол-во: 1

"Позиция 472" "Аппарат сварочный инвертор СВАРОГ PRO ARC 160 Z211S" Кол-во: 1

"Позиция 473" "Бугель для монтажной ленты B 200" Кол-во: 400

"Позиция 474" "Знак 150х150 "Огнетушитель" TDM" Кол-во: 135

"Позиция 475" "Кисть мочальная" Кол-во: 66

"Позиция 476" "Круг отрезной по металлу 230-2,5-22" Кол-во: 30

"Позиция 477" "Электрододержатель ЭД30-2 проф" Кол-во: 22

"Позиция 478" "Напильник круглый №2 250 мм" Кол-во: 25

"Позиция 479" "Припой ПОС 61 проволока, катушка 0,8 мм 100 гр" Кол-во: 16

"Позиция 480" "Припой серебрянный ПСР 45 проволока 2 мм" Кол-во: 0.5

"Позиция 481" "Электроды МР-3 д=2 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0.095

"Позиция 482" "Электроды МР-3 д=3 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0.4

"Позиция 483" "Электроды МР-3 д=4 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0.5

"Позиция 484" "Электроды СЭЛБ-52 д=2,5 мм (аналог LB-52) СпецЭлектрод" Кол-во: 0.2

"Позиция 485" "Электроды СЭЛБ-52 д=3,0 мм (аналог LB-52) СпецЭлектрод" Кол-во: 0.2

"Позиция 486" "Электроды СЭЛБ-52 д=4,0 мм (аналог LB-52) СпецЭлектрод" Кол-во: 0.09

"Позиция 487" "Электроды УОНИ 13/55 д=2,5 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0.2

"Позиция 488" "Электроды УОНИ 13/55 д=3 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0.5

"Позиция 489" "Электроды УОНИ 13/55 д=4 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0.2

"Позиция 490" "Электроды ЦЛ-11 д=2,5 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0.1

"Позиция 491" "Электроды ЦЛ-11 д=3 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0.01

"Позиция 492" "Электроды ЦЛ-39 15ХМ д=2,5 мм СпецЭлектрод" Кол-во: 0.05

"Позиция 493" "Болты с полной резьбой М16*80" Кол-во: 6.5

"Позиция 494" "Швеллер №-16П ст3сп/пс5" Кол-во: 0.73

"Позиция 495" "Полоса стальная 40х4 ст3пс" Кол-во: 0.15

"Позиция 496" "Уголок 45х45х4 ст3сп/пс5" Кол-во: 0.82

"Позиция 497" "Лист рифленый 4.0 1500x6000 Ст3" Кол-во: 0.29

"Позиция 498" "Круг стальной г/к 14 Ст3" Кол-во: 0.97

"Позиция 499" "Проволока вязальная диаметр 1 мм" Кол-во: 0.3