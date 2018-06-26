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Номер извещения
31806556039
Уникальный номер закупки
18/2.1/0027587/ВНИИГ
Наименование закупки
Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), строительного, крупногабаритного мусора (КГМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Почтовый адрес
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
Контактный телефон
+7 498 657-96-12
Факс
--
Адрес электронной почты
A_Ostrovsky@vniigaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Островский Алексей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
по месту нахождения Организатора по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1, корпус ОНТЦ, кабинет 322
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), строительного, крупногабаритного мусора (КГМ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2018 16:30 GMT +326.06.2018 16:3026.06.2018 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556039Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), строительного, крупногабаритного мусора (КГМ)по месту нахождения Организатора по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1, корпус ОНТЦ, кабинет 322
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2018 16:3026.06.2018 16:3026.06.2018 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556039Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), строительного, крупногабаритного мусора (КГМ)по месту нахождения Организатора по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1, корпус ОНТЦ, кабинет 322
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 23:0002.07.2018 23:0002.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556039Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), строительного, крупногабаритного мусора (КГМ)по месту нахождения Организатора по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1, корпус ОНТЦ, кабинет 322
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
02.07.201802.07.2018 23:0002.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556039Подведение итогов не позднее Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), строительного, крупногабаритного мусора (КГМ)по месту нахождения Организатора по адресу: 142717, Московская обл., Ленинский район, сельское поселение Развилковское, поселок Развилка, Проектируемый проезд № 5537, владение 15, строение 1, корпус ОНТЦ, кабинет 322
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО), строительного, крупногабаритного мусора (КГМ)
Начальная цена
1 548 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
Адрес местонахождения
142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1
38.11.31.000
38.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Кол-во: 12
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