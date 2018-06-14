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Номер извещения
31806556045
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039443/ДЯмбург
Наименование закупки
Поставка установки паропромысловой ППУА 1600/100 УЗСТ 6890-01 на компримированном природном газе для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург» № 0001/18/4.3/0039443/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Fionov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фионов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
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Поставка установки паропромысловой ППУА 1600/100 УЗСТ 6890-01 на компримированном природном газе для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 12:00 GMT +314.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806556045Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки паропромысловой ППУА 1600/100 УЗСТ 6890-01 на компримированном природном газе для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806556045Дата и время вскрытия заявок Поставка установки паропромысловой ППУА 1600/100 УЗСТ 6890-01 на компримированном природном газе для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 19:0027.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556045Подведение итогов не позднее Поставка установки паропромысловой ППУА 1600/100 УЗСТ 6890-01 на компримированном природном газе для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806556045Подведение итогов не позднее Поставка установки паропромысловой ППУА 1600/100 УЗСТ 6890-01 на компримированном природном газе для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки паропромысловой ППУА 1600/100 УЗСТ 6890-01 на компримированном природном газе для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург»
Начальная цена
70 817 830,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
29.10
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
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