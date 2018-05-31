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Номер извещения
31806555914
Уникальный номер закупки
18/4.3/0025506/ТГСПб
Наименование закупки
Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году. (043/0020/18/4.3/0025506/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
Контактный телефон
+7 812 455-13-19
Факс
+7 812 455-13-20
Адрес электронной почты
SVPanov@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панов Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
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Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555914Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 14:0021.06.2018 14:0021.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555914Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Подведение итогов не позднее
23.07.2018 17:0023.07.2018 17:0023.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555914Подведение итогов не позднее Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году.
Начальная цена
10 412 976,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2
196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава
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Документация лота
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