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    Главная / Торги / Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году. (043/0020/18/4.3/0025506/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году. (043/0020/18/4.3/0025506/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555914Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806555914

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025506/ТГСПб

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году. (043/0020/18/4.3/0025506/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 16:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о Запросе предложений 043.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Извещение о_переносе сроков.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Газпром трансгаз Санкт-Петербург
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Контактный телефон

    +7 812 455-13-19

    Факс

    +7 812 455-13-20

    Адрес электронной почты

    SVPanov@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панов Сергей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555914Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 14:0021.06.2018 14:0021.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555914Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2018 17:0023.07.2018 17:0023.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555914Подведение итогов не позднее Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.201823.07.2018 17:0023.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555914Подведение итогов не позднее Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских расходных материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году.

    Начальная цена

    10 412 976,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Классификатор ОКПД2

    21.2

    Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Иммуноглобулин"

    Кол-во: 18

    "Позиция 2"

    "Мундштук"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Мундштук"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Гель"

    Кол-во: 120

    "Позиция 5"

    "Электроды одноразовые"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Электроды одноразовые"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Тубус"

    Кол-во: 14

    "Позиция 8"

    "Тубус"

    Кол-во: 14

    "Позиция 9"

    "Изисепт"

    Кол-во: 32

    "Позиция 10"

    "Масло"

    Кол-во: 19

    "Позиция 11"

    "Сумка службы неотложной помощи"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Электроды одноразовые"

    Кол-во: 9

    "Позиция 13"

    "Мыло"

    Кол-во: 24

    "Позиция 14"

    "Мундштук-воронка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Сумка реанимационная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Пипетка"

    Кол-во: 48

    "Позиция 17"

    "Держатель настенный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Мундштук"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Фонарик диагностический для осмотра"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "Устройство для проведения искусственного дыхания"

    Кол-во: 65

    "Позиция 21"

    "Гель"

    Кол-во: 33

    "Позиция 22"

    "Перчатки"

    Кол-во: 2450

    "Позиция 23"

    "Перчатки"

    Кол-во: 366

    "Позиция 24"

    "Салфетки"

    Кол-во: 202

    "Позиция 25"

    "Салфетки"

    Кол-во: 514

    "Позиция 26"

    "Тест-полоски"

    Кол-во: 39

    "Позиция 27"

    "Вата"

    Кол-во: 229

    "Позиция 28"

    "Гель электродный контактный"

    Кол-во: 29

    "Позиция 29"

    "Шприц одноразовый"

    Кол-во: 2050

    "Позиция 30"

    "Шприц"

    Кол-во: 11

    "Позиция 31"

    "Контейнер"

    Кол-во: 53

    "Позиция 32"

    "Перчатки"

    Кол-во: 500

    "Позиция 33"

    "Салфетки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Салфетки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Бинт"

    Кол-во: 79

    "Позиция 36"

    "Тест-полоски"

    Кол-во: 7

    "Позиция 37"

    "Лейкопластырь медицинский"

    Кол-во: 70

    "Позиция 38"

    "Шприц одноразовый"

    Кол-во: 870

    "Позиция 39"

    "Тест-полоски"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Бумага для ЭКГ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 41"

    "Перчатки виниловые"

    Кол-во: 17

    "Позиция 42"

    "Пакеты"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Бинт"

    Кол-во: 77

    "Позиция 44"

    "Бинт"

    Кол-во: 37

    "Позиция 45"

    "Тампоны"

    Кол-во: 33

    "Позиция 46"

    "Маска медицинская"

    Кол-во: 2633

    "Позиция 47"

    "Салфетка"

    Кол-во: 221

    "Позиция 48"

    "Жгут"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 553

    "Позиция 50"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 44

    "Позиция 51"

    "Бахилы"

    Кол-во: 31854

    "Позиция 52"

    "Бинт"

    Кол-во: 274

    "Позиция 53"

    "Губка"

    Кол-во: 121

    "Позиция 54"

    "Тест-полоски"

    Кол-во: 32

    "Позиция 55"

    "Комплект"

    Кол-во: 110

    "Позиция 56"

    "Контейнер"

    Кол-во: 350

    "Позиция 57"

    "Ланцеты"

    Кол-во: 62

    "Позиция 58"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 210

    "Позиция 59"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 49

    "Позиция 60"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 140

    "Позиция 61"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 38

    "Позиция 62"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 4282

    "Позиция 63"

    "Пакет"

    Кол-во: 39

    "Позиция 64"

    "Палочки"

    Кол-во: 56

    "Позиция 65"

    "Перчатки"

    Кол-во: 940

    "Позиция 66"

    "Комплект хирургической одежды (рубашка, брюки)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Салфетка антисептическая спиртовая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Бумага для ЭКГ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 69"

    "Пробирки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Маска"

    Кол-во: 102

    "Позиция 71"

    "Бинт"

    Кол-во: 152

    "Позиция 72"

    "Ланцеты"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Ланцеты"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Салфетка антисептическая"

    Кол-во: 80

    "Позиция 75"

    "Повязка противоожоговая"

    Кол-во: 80

    "Позиция 76"

    "Салфетка антисептическая спиртовая"

    Кол-во: 80

    "Позиция 77"

    "Контейнер"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Простыня"

    Кол-во: 390

    "Позиция 79"

    "Гель для ЭКГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Пакет перевязочный"

    Кол-во: 130

    "Позиция 81"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 44

    "Позиция 82"

    "Средство перевязочное гемостатическое"

    Кол-во: 82

    "Позиция 83"

    "Средство из нетканного материала с раствором аммиака 052 00ср"

    Кол-во: 62

    "Позиция 84"

    "Салфетка"

    Кол-во: 15

    "Позиция 85"

    "Трубка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Бинт"

    Кол-во: 57

    "Позиция 87"

    "Бинт"

    Кол-во: 57

    "Позиция 88"

    "Бинт"

    Кол-во: 60

    "Позиция 89"

    "Контейнер"

    Кол-во: 155

    "Позиция 90"

    "Насадка"

    Кол-во: 11

    "Позиция 91"

    "Вата"

    Кол-во: 31

    "Позиция 92"

    "Комплект противоожоговый НПС-Апполо набор перевязочных средств с антимикробным обезболивающим и охлаждающим действием для оказания первой помощи при ожогах II-III степени артикул 01303 ТУ 9393-013-429"

    Кол-во: 23

    "Позиция 93"

    "Полидекса"

    Кол-во: 11

    "Позиция 94"

    "Антигриппин"

    Кол-во: 55

    "Позиция 95"

    "Нольпаза"

    Кол-во: 56

    "Позиция 96"

    "Амиксин"

    Кол-во: 169

    "Позиция 97"

    "Коринфар"

    Кол-во: 26

    "Позиция 98"

    "Анальгин"

    Кол-во: 49

    "Позиция 99"

    "Смекта"

    Кол-во: 67

    "Позиция 100"

    "Новокаин"

    Кол-во: 34

    "Позиция 101"

    "Но-шпа"

    Кол-во: 19

    "Позиция 102"

    "Витрум"

    Кол-во: 175

    "Позиция 103"

    "Дигоксин"

    Кол-во: 21

    "Позиция 104"

    "Баралгин М"

    Кол-во: 22

    "Позиция 105"

    "Супрадин"

    Кол-во: 154

    "Позиция 106"

    "Панангин"

    Кол-во: 57

    "Позиция 107"

    "Натрия хлорид"

    Кол-во: 78

    "Позиция 108"

    "Кларитин"

    Кол-во: 75

    "Позиция 109"

    "Перекись водорода"

    Кол-во: 474

    "Позиция 110"

    "Но-шпа"

    Кол-во: 29

    "Позиция 111"

    "Фенистил-Пенцивир"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Цистон"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Гриппферон"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Темпалгин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Кармолис"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Корвалол"

    Кол-во: 29

    "Позиция 117"

    "Пиносол"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Валерианы настойка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 119"

    "Мотилиум"

    Кол-во: 5

    "Позиция 120"

    "Олазоль"

    Кол-во: 3

    "Позиция 121"

    "Тримедат"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Крестор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Диован"

    Кол-во: 7

    "Позиция 124"

    "Сумамед"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Ультоп"

    Кол-во: 11

    "Позиция 126"

    "Називин"

    Кол-во: 49

    "Позиция 127"

    "ТераФлю"

    Кол-во: 133

    "Позиция 128"

    "Гастал"

    Кол-во: 6

    "Позиция 129"

    "Сальбутамол"

    Кол-во: 22

    "Позиция 130"

    "Колдрекс"

    Кол-во: 35

    "Позиция 131"

    "Таваник"

    Кол-во: 38

    "Позиция 132"

    "Авелокс"

    Кол-во: 22

    "Позиция 133"

    "Папаверина гидрохлорид"

    Кол-во: 3

    "Позиция 134"

    "Дибазол"

    Кол-во: 9

    "Позиция 135"

    "Валокордин"

    Кол-во: 11

    "Позиция 136"

    "Амбробене"

    Кол-во: 33

    "Позиция 137"

    "Нитроглицерин"

    Кол-во: 7

    "Позиция 138"

    "Нолицин"

    Кол-во: 31

    "Позиция 139"

    "Колдакт Флю Плюс"

    Кол-во: 184

    "Позиция 140"

    "Себидин"

    Кол-во: 62

    "Позиция 141"

    "Омнитус"

    Кол-во: 31

    "Позиция 142"

    "Ренгалин"

    Кол-во: 66

    "Позиция 143"

    "Долобене гель"

    Кол-во: 44

    "Позиция 144"

    "Левосин мазь"

    Кол-во: 59

    "Позиция 145"

    "Вольтарен эмульгель"

    Кол-во: 53

    "Позиция 146"

    "Септолете"

    Кол-во: 103

    "Позиция 147"

    "Нурофен Экспресс"

    Кол-во: 89

    "Позиция 148"

    "Нолипрел А форте"

    Кол-во: 24

    "Позиция 149"

    "Ринофлуимуцил"

    Кол-во: 59

    "Позиция 150"

    "Метеоспазмил"

    Кол-во: 29

    "Позиция 151"

    "Артрозилен"

    Кол-во: 42

    "Позиция 152"

    "Эрсефурил"

    Кол-во: 40

    "Позиция 153"

    "Кордарон"

    Кол-во: 22

    "Позиция 154"

    "Энтерол"

    Кол-во: 89

    "Позиция 155"

    "Панангин"

    Кол-во: 32

    "Позиция 156"

    "Арбидол"

    Кол-во: 99

    "Позиция 157"

    "Кальция глюконат"

    Кол-во: 5

    "Позиция 158"

    "Капотен"

    Кол-во: 73

    "Позиция 159"

    "Банеоцин"

    Кол-во: 26

    "Позиция 160"

    "Офтальмоферон"

    Кол-во: 42

    "Позиция 161"

    "Гипотиазид"

    Кол-во: 31

    "Позиция 162"

    "Софрадекс"

    Кол-во: 38

    "Позиция 163"

    "Преднизолон"

    Кол-во: 27

    "Позиция 164"

    "Димедрол"

    Кол-во: 38

    "Позиция 165"

    "Атропина сульфат"

    Кол-во: 23

    "Позиция 166"

    "Имудон"

    Кол-во: 11

    "Позиция 167"

    "Кислота аскорбиновая"

    Кол-во: 45

    "Позиция 168"

    "Глиатилин"

    Кол-во: 29

    "Позиция 169"

    "Стопангин"

    Кол-во: 50

    "Позиция 170"

    "Линкас"

    Кол-во: 79

    "Позиция 171"

    "Ксимелин"

    Кол-во: 125

    "Позиция 172"

    "Беротек Н"

    Кол-во: 22

    "Позиция 173"

    "Глюкоза"

    Кол-во: 136

    "Позиция 174"

    "Витрум Антиоксидант"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "Регидрон"

    Кол-во: 14

    "Позиция 176"

    "Найз"

    Кол-во: 160

    "Позиция 177"

    "Колдрекс Хотрем"

    Кол-во: 98

    "Позиция 178"

    "Мирамистин"

    Кол-во: 107

    "Позиция 179"

    "Стрепсилс"

    Кол-во: 138

    "Позиция 180"

    "Стрепсилс"

    Кол-во: 165

    "Позиция 181"

    "Бриллиантового зеленого раствор"

    Кол-во: 180

    "Позиция 182"

    "Изокет"

    Кол-во: 31

    "Позиция 183"

    "Глюкоза"

    Кол-во: 24

    "Позиция 184"

    "Дюспаталин"

    Кол-во: 43

    "Позиция 185"

    "Мезим форте"

    Кол-во: 86

    "Позиция 186"

    "Мезатон"

    Кол-во: 23

    "Позиция 187"

    "Физиотенз"

    Кол-во: 27

    "Позиция 188"

    "Лазикс"

    Кол-во: 49

    "Позиция 189"

    "Гексорал"

    Кол-во: 84

    "Позиция 190"

    "Анти-ангин"

    Кол-во: 110

    "Позиция 191"

    "Конкор"

    Кол-во: 50

    "Позиция 192"

    "Кавинтон"

    Кол-во: 7

    "Позиция 193"

    "Амлодипин"

    Кол-во: 31

    "Позиция 194"

    "Кетанов"

    Кол-во: 34

    "Позиция 195"

    "Аспирин С"

    Кол-во: 56

    "Позиция 196"

    "Фенистил"

    Кол-во: 47

    "Позиция 197"

    "Зиртек"

    Кол-во: 72

    "Позиция 198"

    "Смесь для ингаляций"

    Кол-во: 60

    "Позиция 199"

    "Магния сульфат"

    Кол-во: 71

    "Позиция 200"

    "Эуфиллин"

    Кол-во: 50

    "Позиция 201"

    "Флемоксин Солютаб"

    Кол-во: 104

    "Позиция 202"

    "Верапамил"

    Кол-во: 14

    "Позиция 203"

    "Йод"

    Кол-во: 214

    "Позиция 204"

    "Валидол"

    Кол-во: 132

    "Позиция 205"

    "Аммиак"

    Кол-во: 213

    "Позиция 206"

    "Гидрокортизон"

    Кол-во: 90

    "Позиция 207"

    "Доксициклин"

    Кол-во: 16

    "Позиция 208"

    "Виброцил"

    Кол-во: 70

    "Позиция 209"

    "Анаприлин"

    Кол-во: 22

    "Позиция 210"

    "Преднизолон"

    Кол-во: 57

    "Позиция 211"

    "Кофеин-бензоат натрия"

    Кол-во: 17

    "Позиция 212"

    "Уголь активированный"

    Кол-во: 212

    "Позиция 213"

    "Эгилок"

    Кол-во: 21

    "Позиция 214"

    "Имодиум"

    Кол-во: 52

    "Позиция 215"

    "Кальция глюконат"

    Кол-во: 13

    "Позиция 216"

    "Цитрамон"

    Кол-во: 167

    "Позиция 217"

    "Церукал"

    Кол-во: 18

    "Позиция 218"

    "Амоксиклав"

    Кол-во: 113

    "Позиция 219"

    "Гексализ"

    Кол-во: 97

    "Позиция 220"

    "Гевискон"

    Кол-во: 81

    "Позиция 221"

    "Витрум Вижин Форте"

    Кол-во: 44

    "Позиция 222"

    "Воротник шины Шанца"

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "Шина"

    Кол-во: 6

    "Позиция 224"

    "Шина"

    Кол-во: 6

    "Позиция 225"

    "Тонометр"

    Кол-во: 9

    "Позиция 226"

    "Косынка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 227"

    "Лоток"

    Кол-во: 13

    "Позиция 228"

    "Ножницы"

    Кол-во: 12

    "Позиция 229"

    "Камера-манжета к тонометру"

    Кол-во: 3

    "Позиция 230"

    "Тонометр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 231"

    "Клещедер"

    Кол-во: 9

    "Позиция 232"

    "Набор диагностический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Ножницы"

    Кол-во: 9

    "Позиция 234"

    "Каплесборник для держателя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 235"

    "Тонометр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 236"

    "Скальпель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "Пинцет"

    Кол-во: 8

    "Позиция 238"

    "Штатив для пробирок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Облучатель-рециркулятор воздуха"

    Кол-во: 8

    "Позиция 240"

    "Пульсоксиметр"

    Кол-во: 9

    "Позиция 241"

    "Фиксатор голеностопного сустава"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Скальпель"

    Кол-во: 5

    "Позиция 243"

    "Вакцина"

    Кол-во: 164

    "Позиция 244"

    "Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная]"

    Кол-во: 2863

    "Позиция 245"

    "Вакцина"

    Кол-во: 17

    "Позиция 246"

    "Средство дезинфицирующее"

    Кол-во: 97

    "Позиция 247"

    "Дезинфицирующие салфетки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 248"

    "Средство дезинфицирующее"

    Кол-во: 58

    "Позиция 249"

    "Шпатель"

    Кол-во: 63

    "Позиция 250"

    "Композиция для кислородных коктейлей №27"

    Кол-во: 30

    "Позиция 251"

    "Масло детское"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Бинт"

    Кол-во: 77

    "Позиция 253"

    "Бинт"

    Кол-во: 718

    "Позиция 254"

    "Бинт"

    Кол-во: 648

    "Позиция 255"

    "Простыня нетканная"

    Кол-во: 975

    "Позиция 256"

    "Простынь медицинская"

    Кол-во: 710

    "Позиция 257"

    "Бумага"

    Кол-во: 2

    "Позиция 258"

    "Гель"

    Кол-во: 8

    "Позиция 259"

    "Бумага для ЭКГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "Термометр медицинский"

    Кол-во: 10

    "Позиция 261"

    "Электрод прямоугольный для низкочастотных процедур"

    Кол-во: 500

    "Позиция 262"

    "Бумага для УЗИ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 263"

    "Перчатки"

    Кол-во: 300

    "Позиция 264"

    "Бинт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 265"

    "Бумага для ЭКГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Повязка гемостатическая атравматическая"

    Кол-во: 80

    "Позиция 267"

    "Бахилы высокие"

    Кол-во: 12

    "Позиция 268"

    "Шапочка-берет"

    Кол-во: 73

    "Позиция 269"

    "Гель для УЗИ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Бинт"

    Кол-во: 58

    "Позиция 271"

    "Вата"

    Кол-во: 7

    "Позиция 272"

    "Нольпаза"

    Кол-во: 4

    "Позиция 273"

    "Кагоцел"

    Кол-во: 153

    "Позиция 274"

    "Лидокаин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Циннаризин"

    Кол-во: 15

    "Позиция 276"

    "Капли"

    Кол-во: 51

    "Позиция 277"

    "Этанол"

    Кол-во: 241

    "Позиция 278"

    "Подушка для забора крови"

    Кол-во: 19

    "Позиция 279"

    "Электроды"

    Кол-во: 30

    "Позиция 280"

    "Аэросоль"

    Кол-во: 3

    "Позиция 281"

    "Электроды одноразовые"

    Кол-во: 10

    "Позиция 282"

    "Электроды одноразовые"

    Кол-во: 10

    "Позиция 283"

    "Штатив для пробирок"

    Кол-во: 3

    "Позиция 284"

    "Мыло жидкое дезинфицирующее"

    Кол-во: 63

    "Позиция 285"

    "Бинт нестерильный"

    Кол-во: 105

    "Позиция 286"

    "Тест-полоски"

    Кол-во: 6

    "Позиция 287"

    "Гель противоожоговый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Шприц одноразовый"

    Кол-во: 1570

    "Позиция 289"

    "Повязка"

    Кол-во: 270

    "Позиция 290"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 810

    "Позиция 291"

    "Шприц одноразовый"

    Кол-во: 370

    "Позиция 292"

    "Натрия Аденозинтрифосфат"

    Кол-во: 19

    "Позиция 293"

    "Супракс"

    Кол-во: 43

    "Позиция 294"

    "Кармолис Про-актив"

    Кол-во: 21

    "Позиция 295"

    "Ноотропил"

    Кол-во: 19

    "Позиция 296"

    "Флуифорт"

    Кол-во: 25

    "Позиция 297"

    "Престанс"

    Кол-во: 20

    "Позиция 298"

    "Стрепсилс Интенсив"

    Кол-во: 63

    "Позиция 299"

    "Капли ушные"

    Кол-во: 19

    "Позиция 300"

    "Дексалгин"

    Кол-во: 29

    "Позиция 301"

    "Фервекс"

    Кол-во: 132

    "Позиция 302"

    "Мильгамма"

    Кол-во: 56

    "Позиция 303"

    "Аэртал"

    Кол-во: 26

    "Позиция 304"

    "Сироп солодки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 305"

    "АЦЦ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 306"

    "Папаверин"

    Кол-во: 7

    "Позиция 307"

    "Фосфалюгель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 308"

    "Карсил"

    Кол-во: 10

    "Позиция 309"

    "Эналаприл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 310"

    "Мидокалм-Рихтер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 311"

    "Отинум"

    Кол-во: 2

    "Позиция 312"

    "Супрастин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 313"

    "Аугментин"

    Кол-во: 10

    "Позиция 314"

    "Флуифорт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 315"

    "Кислота ацетилсалициловая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 316"

    "Альбуцид"

    Кол-во: 213

    "Позиция 317"

    "Зодак"

    Кол-во: 10

    "Позиция 318"

    "Кардиомагнил"

    Кол-во: 25

    "Позиция 319"

    "Витрум Суперстресс"

    Кол-во: 37

    "Позиция 320"

    "Актовегин"

    Кол-во: 47

    "Позиция 321"

    "Диклофенак гель"

    Кол-во: 20

    "Позиция 322"

    "Плавикс"

    Кол-во: 3

    "Позиция 323"

    "Мигренол"

    Кол-во: 5

    "Позиция 324"

    "Бальзам"

    Кол-во: 15

    "Позиция 325"

    "Энап HL"

    Кол-во: 12

    "Позиция 326"

    "Новокаинамид"

    Кол-во: 7

    "Позиция 327"

    "Панзинорм форте"

    Кол-во: 3

    "Позиция 328"

    "Нейрокс"

    Кол-во: 45

    "Позиция 329"

    "Кавинтон"

    Кол-во: 21

    "Позиция 330"

    "Лидокаина г/х"

    Кол-во: 69

    "Позиция 331"

    "Диклофенак-АКОС"

    Кол-во: 103

    "Позиция 332"

    "Лазолван"

    Кол-во: 54

    "Позиция 333"

    "Перчатки"

    Кол-во: 800

    "Позиция 334"

    "Ёмкость-контейнер 1,0 л"

    Кол-во: 45

    "Позиция 335"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 10

    "Позиция 336"

    "Жгут"

    Кол-во: 25

    "Позиция 337"

    "Термометр медицинский электронный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 338"

    "Индикаторы"

    Кол-во: 6

    "Позиция 339"

    "Перчатки"

    Кол-во: 100

    "Позиция 340"

    "Бинт"

    Кол-во: 165

    "Позиция 341"

    "Престариум"

    Кол-во: 78

    "Позиция 342"

    "Андипал"

    Кол-во: 66

    "Позиция 343"

    "Кетанов"

    Кол-во: 105

    "Позиция 344"

    "Кордиамин"

    Кол-во: 25

    "Позиция 345"

    "Деструктор игл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 346"

    "Аппарат для гальванизации и электрофореза"

    Кол-во: 2

    "Позиция 347"

    "Капельница"

    Кол-во: 50

    "Позиция 348"

    "Напальчник"

    Кол-во: 405

    "Позиция 349"

    "Мультитест на 5 видов наркотиков"

    Кол-во: 73

    "Позиция 350"

    "Экспресс-тесты на алкоголь"

    Кол-во: 41

    "Позиция 351"

    "Пакет перевязочный"

    Кол-во: 297

    "Позиция 352"

    "Салфетки"

    Кол-во: 45

    "Позиция 353"

    "Лейкопластырь"

    Кол-во: 29

    "Позиция 354"

    "Пакет"

    Кол-во: 156

    "Позиция 355"

    "Перчатки"

    Кол-во: 650

    "Позиция 356"

    "Реагент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 357"

    "Шприц одноразовый"

    Кол-во: 5550

    "Позиция 358"

    "Бинт"

    Кол-во: 355

    "Позиция 359"

    "Бинт"

    Кол-во: 473

    "Позиция 360"

    "Шприц одноразовый"

    Кол-во: 2150

    "Позиция 361"

    "Шприц одноразовый"

    Кол-во: 2630

    "Позиция 362"

    "Энтерофурил"

    Кол-во: 2

    "Позиция 363"

    "Найз"

    Кол-во: 2

    "Позиция 364"

    "Экстракт валерианы"

    Кол-во: 5

    "Позиция 365"

    "Альфа Нормикс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 366"

    "Троксевазин"

    Кол-во: 11

    "Позиция 367"

    "Омез"

    Кол-во: 108

    "Позиция 368"

    "Актовегин"

    Кол-во: 9

    "Позиция 369"

    "Маалокс"

    Кол-во: 30

    "Позиция 370"

    "Лиотон"

    Кол-во: 41

    "Позиция 371"

    "Отипакс"

    Кол-во: 55

    "Позиция 372"

    "Ренитек"

    Кол-во: 10

    "Позиция 373"

    "Перчатки"

    Кол-во: 300

    "Позиция 374"

    "Гель"

    Кол-во: 5

    "Позиция 375"

    "Повязка"

    Кол-во: 42

    "Позиция 376"

    "Лидокаин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 377"

    "Имодиум"

    Кол-во: 28

    "Позиция 378"

    "АЦЦ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 379"

    "Церукал"

    Кол-во: 3

    "Позиция 380"

    "Мильгамма"

    Кол-во: 16

    "Позиция 381"

    "Мексидол"

    Кол-во: 17

    "Позиция 382"

    "Длянос"

    Кол-во: 20

    "Позиция 383"

    "Ацикловир"

    Кол-во: 6

    "Позиция 384"

    "Депакин"

    Кол-во: 8

    "Позиция 385"

    "Вильпрафен 1000мг №10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 386"

    "Мазь глазная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 387"

    "Вильпрафен"

    Кол-во: 12

    "Позиция 388"

    "Фервекс"

    Кол-во: 106

    "Позиция 389"

    "Глицин"

    Кол-во: 107

    "Позиция 390"

    "Карманная маска"

    Кол-во: 2

    "Позиция 391"

    "Шприц одноразовый"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 392"

    "Бумага"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "Энап H"

    Кол-во: 4

    "Позиция 394"

    "Масло"

    Кол-во: 11

    "Позиция 395"

    "Жидкость дизинфицирующая"

    Кол-во: 23

    "Позиция 396"

    "Комплект медицинских изделий для защитных сооружений гражданской обороны"

    Кол-во: 10

    "Позиция 397"

    "Средство дезинфицирующее"

    Кол-во: 63

    "Позиция 398"

    "Ренни"

    Кол-во: 70

    "Позиция 399"

    "Дексаметазон"

    Кол-во: 23

    "Позиция 400"

    "Реополиглюкин"

    Кол-во: 24

    "Позиция 401"

    "Эффералган 500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 402"

    "Пенталгин"

    Кол-во: 141

    "Позиция 403"

    "Адреналин"

    Кол-во: 30

    "Позиция 404"

    "Ингалипт"

    Кол-во: 64

    "Позиция 405"

    "Кеторолак"

    Кол-во: 4

    "Позиция 406"

    "Нолипрел форте"

    Кол-во: 1

    "Позиция 407"

    "Капозид"

    Кол-во: 46

    "Позиция 408"

    "Мовалис"

    Кол-во: 60

    "Позиция 409"

    "Мовалис"

    Кол-во: 45

    "Позиция 410"

    "Витрум Кальций + Д3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 411"

    "Диклофенак"

    Кол-во: 92

    "Позиция 412"

    "Натрия хлорид"

    Кол-во: 483

    "Позиция 413"

    "Тонометр механический"

    Кол-во: 11

    "Позиция 414"

    "Шина-воротник для взрослых"

    Кол-во: 2

    "Позиция 415"

    "Полувалик процедурный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 416"

    "Иглы"

    Кол-во: 14

    "Позиция 417"

    "Креон"

    Кол-во: 6

    "Позиция 418"

    "Креон"

    Кол-во: 57

    "Позиция 419"

    "Витрум"

    Кол-во: 623

    "Позиция 420"

    "Стойка инфузионная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 421"

    "Эспумизан"

    Кол-во: 35

    "Позиция 422"

    "Ланцеты"

    Кол-во: 6

    "Позиция 423"

    "Салфетка"

    Кол-во: 44

    "Позиция 424"

    "Вата"

    Кол-во: 2

    "Позиция 425"

    "Крем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 426"

    "Мексидол"

    Кол-во: 47

    "Позиция 427"

    "Оциллококцинум"

    Кол-во: 46

    "Позиция 428"

    "Стрепсилс"

    Кол-во: 54

    "Позиция 429"

    "Ганатон"

    Кол-во: 11

    "Позиция 430"

    "Баралгин М"

    Кол-во: 52

    "Позиция 431"

    "Грязь бальнеологическая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 432"

    "Салфетки влажные"

    Кол-во: 76

    "Позиция 433"

    "Дезинфицирующие салфетки"

    Кол-во: 8

    "Позиция 434"

    "Кимоно процедурное с рукавами"

    Кол-во: 28

    "Позиция 435"

    "Салфетки для УЗИ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 436"

    "Салфетка с отверстием для массажа"

    Кол-во: 50

    "Позиция 437"

    "Эффералган 500"

    Кол-во: 51

    "Позиция 438"

    "Тавегил"

    Кол-во: 39

    "Позиция 439"

    "Визин"

    Кол-во: 38

    "Позиция 440"

    "Глюкометр"

    Кол-во: 6

    "Позиция 441"

    "Пинцет"

    Кол-во: 73

    "Позиция 442"

    "Система"

    Кол-во: 1670

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