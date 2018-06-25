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Номер извещения
31806555766
Уникальный номер закупки
18/4.3/0025438/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-26
Факс
--
Адрес электронной почты
GorlovaEV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Елизавета Викторовна
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665
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Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555766Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 11:0025.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555766Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 10:0002.07.2018 10:0002.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555766Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.07.201802.07.2018 10:0002.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555766Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году
Начальная цена
12 967 446,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
27.20.23.190
26.20.40.190
26.20.40.120
26.20.21.110
26.20.17.110
26.20.11.110
26.20
26.20.1
27.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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