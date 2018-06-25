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    Главная / Торги / Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555766Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806555766

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025438/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 16:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    047 док 25438 СМСП изм.01.06.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-26

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    GorlovaEV@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Елизавета Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Закупки и тендеры Батареи и аккумуляторы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555766Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 11:0025.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555766Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2018 10:0002.07.2018 10:0002.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555766Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.201802.07.2018 10:0002.07.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555766Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 665

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к оборудованию ИТ для нужд ООО "Газпром переработка" в 2018 году

    Начальная цена

    12 967 446,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    26.20.40.120

    Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

    26.20.21.110

    Устройства запоминающие внутренние

    26.20.17.110

    Мониторы, подключаемые к компьютеру

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    26.20.1

    Производство компьютеров

    27.20

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор Lenovo ThinkVision T2424p 23,8", 16:9, IPS, LED, 1920х1080, 7ms, 1000:1, 250, 178/178, VGA/N/HDMI1.4/DP1.2/Tilt, swivel, pivot, lift, USB 3.0 Hub (60C8MAT1EU)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Блок системный Lenovo S510 SFF (10KY006SRU) Intel Core i5 6400 (2.7Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw"

    Кол-во: 71

    "Позиция 3"

    "Монитор Lenovo ThinkVision T2424p 23,8", 16:9, IPS, LED, 1920х1080, 7ms, 1000:1, 250, 178/178, VGA/N/HDMI1.4/DP1.2/Tilt, swivel, pivot, lift, USB 3.0 Hub (60C8MAT1EU)"

    Кол-во: 71

    "Позиция 4"

    "Диск жесткий HP 1.2 Тb 2,5" (SFF) SAS 10K 12G Hot Plug SC Enterprise (for HP Proliant Gen8/Gen9 servers), 781518-B21"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Диск жесткий EMC 600GB SAS 15K V3-VS15-600"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Модуль памяти HP 128MB C7779-60270, C7769-60245, для плоттера DesignJet 500, 750, 800, 815, 820, 4200, C2388A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Клавиатура Genius SlimStar 130"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Диск жесткий HP 300GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD, 785067-B21"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Диск жесткий 72ГБ 15K 6G SFF SAS 2.5" HotPlug Dual Port HDD, 512545-B21 HP"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Диск жесткий EMC V3-VS07-010 3.5 1TB 10K 6GB SAS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Диск жесткий EMC V3-2S10-900 2.5 900GB 10K SAS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Модуль памяти Transcend TS2GHR72V1Z, 16GB, DDR4, 2133, REG-DIMM"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Накопитель HP StorageWorks 1TB FATA DP HDD (U4096/40pin) (use with EVA4400/6400/8400) AG691B"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Набор ленточных картриджей HP LTO-5 Ultrium 3 ОТВ Non Custom Labeled Data Cartridge (20 pack), C7975AN"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Диск жесткий HP Eva M6412A 450GB 15K FC Drive для сервера HP Eva4400"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Модуль памяти Transcend TS256MLQ64V8U 2GB 256Mx64 DDR2-800 CL5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Клавиатура Genius SlimStar 130"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Модуль памяти Transcend TS256MLK64V3U, DDR3, 1333 МГц, 10600 Мб/с"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Мышь Genius NetScroll 100 V2 Optical Mouse gt;(RTL) USB 3btn+Roll(31010232100)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Модуль памяти HP (669324-B21)8GB (1x8GB) 2Rx8 PC3-12800E-11 Unbuffered DIMM"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Диск жесткий 1TB SATA 3G 7200rpm HotPlug LFF 454146-B21"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Диск жесткий HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline (655708-B21) ""

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Наклейки HP LTO-5 Ultrium RW Bar Code Label Pack, Q2011A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Картридж чистящий HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge, кат. номер C7978A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Набор ленточных картриджей HP LTO-5 Ultrium 3 ОТВ Non Custom Labeled Data Cartridge (20 pack), C7975AN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Накопитель HP 507125-B21 146GB 10K 6G 2.5" SAS DP HDD для сервера HPBL460cG6."

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Диск жесткий DT01ACA200 Toshiba SATA3 2Tb 7200rpm 64Mb"

    Кол-во: 11

    "Позиция 28"

    "Диск жесткий DT01ACA050 Toshiba SATA3 500Gb 7200 rpm 32Mb"

    Кол-во: 44

    "Позиция 29"

    "Диск жесткий внешний Transcend StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3P, 2Тб"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Накопитель ЖМД 516816-B21 450GB 15k 6G LFF SAS 3.5 HotPlug Dual Port Universal Hard Drive Hewlett-Packard"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Накопитель HP 146GB 2.5" SFF SAS 15K 6G HotPlug DP, 512547-B21"

    Кол-во: 12

    "Позиция 32"

    "Аккумулятор CSB GP 1272. Свинцово-кальциевые, напряжение 12В, емкость 7 ,2Ач, тип клеммы зажим 5мм/7мм, вес 2,4кг."

    Кол-во: 80

    "Позиция 33"

    "Диск жесткий EMC 600Gb VX-VS15-600 15K SAS 3.5", артикул 005049675"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Диск жёсткий внешний Transcend TS1TSJ25H3P 2.5" 1.0 Тбайт USB 3.0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Диск жесткий внешний Transcend StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3P, 2Тб"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Картридж чистящий HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge, кат. номер C7978A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Комплект процессорный HP DL360 Gen9 Intel Xeon E5-2630v3, 2,4 ГГц, 8 ядер, 20 Мбайт, 85 Вт, 755384-B21"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Накопитель HP 504015-003, 300Gb, 2.5", SAS, HDD, 10K"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Блок системный Lenovo S510 SFF (10KY006SRU) Intel Core i5 6400 (2.7Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Монитор Lenovo ThinkVision T2424p 23,8", 16:9, IPS, LED, 1920х1080, 7ms, 1000:1, 250, 178/178, VGA/N/HDMI1.4/DP1.2/Tilt, swivel, pivot, lift, USB 3.0 Hub (60C8MAT1EU)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Блок системный Lenovo S510 SFF (10KY006SRU) Intel Core i5 6400 (2.7Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Блок системный Lenovo S510 SFF (10KY006SRU) Intel Core i5 6400 (2.7Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw"

    Кол-во: 10

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    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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