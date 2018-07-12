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Номер извещения
31806555728
Уникальный номер закупки
18/4.3/0025443/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 16:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
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Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.07.2018 08:00 GMT +312.07.2018 08:0012.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555728Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Дата и время вскрытия заявок
12.07.2018 09:0012.07.2018 09:0012.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555728Дата и время вскрытия заявок Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Подведение итогов не позднее
23.07.2018 18:0023.07.2018 18:0023.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555728Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.07.201823.07.2018 18:0023.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555728Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры
Начальная цена
13 850 943,69
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
28.1
27.5
25.7
25.99.29.190
32.99.59.000
28.99.52
13.96.16
25.29.12
27.90.40
19.20.2
28.25.20
13.96
19.20
25.29
25.73
25.99
27.51
27.90
28.13
28.14
28.25
28.99
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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