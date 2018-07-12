Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Колесо рабочее ГАЦ-50-6М2" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Баллон из углеродистой стали для гелия 40л" Кол-во: 20

"Позиция 3" "Реостат балластный рб-302" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Реостат балластный рб-302" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Баллон пропановый 50-150У" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Баллон 40-150У" Кол-во: 10

"Позиция 7" "Баллон стальной безшовный" Кол-во: 2

"Позиция 8" "Баллон стальной безшовный обьем 2 литра" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Баллон стальной бесшовный" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Баллон пропановый,объем 5л" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Баллон пропановый,объем 5л" Кол-во: 5

"Позиция 12" "Знак пожарной безопасности F11" Кол-во: 10

"Позиция 13" "Знак E01-02 ПВХ 250х250" Кол-во: 29

"Позиция 14" "Знак пожарной безопасности F09" Кол-во: 102

"Позиция 15" "Знак без.место д/курения d03" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Знак без.при пожаре звонить 01 f14" Кол-во: 80

"Позиция 17" "Знак без.ответств.за пож.безопасн. vs48" Кол-во: 120

"Позиция 18" "Знак безопасности "Проезд запрещен! Кабель"" Кол-во: 80

"Позиция 19" "Знак безопасности Газ.Огнеопасно" Кол-во: 50

"Позиция 20" "Знак безопасности треугольник" Кол-во: 200

"Позиция 21" "Знак безопасности не проходить с огнем" Кол-во: 100

"Позиция 22" "Знак безопасности Осторожно горячая поверхность" Кол-во: 10

"Позиция 23" "Знак безопасности Работать в смз" Кол-во: 10

"Позиция 24" "Знак безопасности эвакуационный E22" Кол-во: 24

"Позиция 25" "Знак безопасности Пожарный сухотрубный" Кол-во: 20

"Позиция 26" "Знак безопасности влезать здесь" Кол-во: 10

"Позиция 27" "Знак без.огнетушитель 300х300 f04" Кол-во: 125

"Позиция 28" "Знак пожарной безопасности F11" Кол-во: 30

"Позиция 29" "Знак без.не вкл.работ.люди z03 100х200" Кол-во: 4

"Позиция 30" "Знак без.не вкл.работ.люди z03 100х200" Кол-во: 200

"Позиция 31" "Знак без.не вкл.работ.люди z03 100х200" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Знак без.при пожаре звонить 01 f14" Кол-во: 10

"Позиция 33" "Насос АЗТ.5.883.430.00 НАРА" Кол-во: 3

"Позиция 34" "Пистолет РКТ-20" Кол-во: 5

"Позиция 35" "Наконечник наливной 1035.10.00.00.00-02" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Пружинный двигатель 417.10.04.04.00" Кол-во: 5

"Позиция 37" "Наконечник 417.10.07.00.00" Кол-во: 5

"Позиция 38" "Рукав МБС-20" Кол-во: 15

"Позиция 39" "Уплотнение конуса 417.10.04.00.07" Кол-во: 20

"Позиция 40" "Головка присоединительная 436.06.00.00" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Пульт САПСАН-2,1" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Труба наружная 417.10.02.00.00" Кол-во: 5

"Позиция 43" "Клиновой ремень А-1120" Кол-во: 17

"Позиция 44" "Труба внутренняя 1035.10.03.00.00-08" Кол-во: 6

"Позиция 45" "Труба наружная 417.10.15.00.00" Кол-во: 5

"Позиция 46" "Измеритель объема ПЖ4-25" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Пружина сжатия 5-30-103,5-12" Кол-во: 100

"Позиция 48" "Пята 1035.10.00.00.03" Кол-во: 10

"Позиция 49" "Узел крепления 1035.10.10.00.00" Кол-во: 15

"Позиция 50" "Полумуфта магнитная внутренняя ГДМП6-01.01.260-01. Запасная часть насоса ГДМ 19-020-Е-40/60-А-11-УХЛ2 2007 года выпуска зав.№1" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Экран герметичный ГДМП7.01.500Р. Запасная часть насоса ГДМП2-Е-50/50-А-3,7-18,5-У2 2008 года выпуска зав.№17" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Полумуфта магнитная внутренняя ГДМП6-01.01.60. Запасная часть насоса ГДМП6-Е-25/50-А-3,2-11-У2 2008 года выпуска зав.№188" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Экран герметичный ГДМП6-01.01.710. Запасная часть насоса ГДМП6-Е-25/50-А-3,2-11-У2 2008 года выпуска зав.№188" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Кольцо ГДМ12.01.271. Запасная часть насоса ГДМП6-Е-25/50-А-3,2-11-У2 2008 года выпуска зав.№188" Кол-во: 10

"Позиция 55" "Втулка усг-60-01-203 неподвижная входит в состав торцевого уплотнения усг60 предназначенного для нефтяных насосов типа нпс,нк." Кол-во: 4

"Позиция 56" "Муфта МПП-3-4-110 Дисковая, полужесткая.Предназначена для соединения электродвигателя к валу насоса НК-65/35-125.Двигатель 40кВт/2950об/мин" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Втулка усг-60-01-202 неподвижная входит в состав торцевого уплотнения усг60 предназначенного для нефтяных насосов типа нпс,нк.из материала -карбид 90" Кол-во: 4

"Позиция 58" "Муфта ДМ-6-2-3150-УПКТ-06 Запасная часть агрегата электронасосного 1НПС 200-700. Предназначена для передачи крутящего момента от электродвигателя (тип 1ВАО 56 0М-2У2,5Т) на насос марки 1НПС 200/700 1аС СД2 У2. Крутящий момент 3150 Н*м. Частота вращен" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Масленка постоянного уровня МНА – 120 G3/4 максимальная температура 120-140С соединение с агрегатом: G3/4 высота от оси вала до уровня в масляной ванне корпуса подшипников (до верхней кромки косого среза) 70 мм запасная часть насоса НК-200/120, НК-65" Кол-во: 22

"Позиция 60" "Пята 8КЕ.266.286 запасная часть к агрегату 4ЦГ 50/50-11-1,графитофторопласт КВ" Кол-во: 10

"Позиция 61" "Пята 8КЕ.266.818 запасная часть к агрегату 4ЦГ 50/50-11-1,графитофторопласт КВ" Кол-во: 10

"Позиция 62" "Пята 8КЕ.266.819 запасная часть к агрегату 4ЦГ 50/50-11-1,графитофторопласт КВ" Кол-во: 10

"Позиция 63" "Вкладыш 8КЕ.263.801 материал силицированный графит СГ-Т, запасная часть агрегата электронасосного центробежного герметичного НГМ 12,5-160-4 (паспорт ЗАЕ.991.802 ПС) ТУ 48-20-89-90" Кол-во: 10

"Позиция 64" "Вкладыш 8КЕ.263.150, запасная часть к агрегату 4ЦГ 50/50-11-1, графит силицированный СГ-Т." Кол-во: 10

"Позиция 65" "Пята 8КЕ.266.224, запасная часть к агрегату 4ЦГ 50/50-11-1, графитофторопласт КВ." Кол-во: 10

"Позиция 66" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду20мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С." Кол-во: 10

"Позиция 67" "Клапан (вентиль) запорный из латуни муфтовый Ду32мм Ру16кгс/см2 предназначен для использования в системах водоснабжения и отопления на холодную (15б 3бр)и (15б1п) горячей воды. Применяются в качестве запорных устройств в системах трубопроводов для в" Кол-во: 116

"Позиция 68" "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15Б1п Ду20мм Ру16кгс/см2" Кол-во: 310

"Позиция 69" "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15б1п Ду15мм Ру16кгс/см2" Кол-во: 360

"Позиция 70" "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15б1п Ду32мм Ру16кгс/см2" Кол-во: 170

"Позиция 71" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду20мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С." Кол-во: 5

"Позиция 72" "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15Б1п Ду25мм Ру16кгс/см2" Кол-во: 200

"Позиция 73" "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду15мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04" Кол-во: 245

"Позиция 74" "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15Б1п Ду50мм Ру16кгс/см2" Кол-во: 60

"Позиция 75" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду15мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С." Кол-во: 105

"Позиция 76" "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду20мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04" Кол-во: 265

"Позиция 77" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду15мм Ру16кгс/см2 для воды, самосмазывающейся жидкости рабочая температура до 150С." Кол-во: 370

"Позиция 78" "Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной 19ч21бр Ду50мм Ру16кгс/см2 ТУ 26-07-1490-89" Кол-во: 16

"Позиция 79" "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду20мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04" Кол-во: 5

"Позиция 80" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду25мм Ру16кгс/см2, для воды, самосмазывающейся жидкости рабочая температура до 150С." Кол-во: 280

"Позиция 81" "Клапан (вентиль) запорный проходной муфтовый 15кч18п Ду25мм Ру16кгс/см2." Кол-во: 20

"Позиция 82" "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду15мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04" Кол-во: 10

"Позиция 83" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду40мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С." Кол-во: 5

"Позиция 84" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду32мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С." Кол-во: 5

"Позиция 85" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду25мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С." Кол-во: 5

"Позиция 86" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду50мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С." Кол-во: 20

"Позиция 87" "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду15мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04" Кол-во: 50

"Позиция 88" "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15кч18п Ду32мм Ру16кгс/см2" Кол-во: 15

"Позиция 89" "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15Б1п Ду20мм Ру16кгс/см2" Кол-во: 20

"Позиция 90" "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15кч18п Ду20мм Ру16кгс/см2." Кол-во: 30

"Позиция 91" "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду20мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04" Кол-во: 119

"Позиция 92" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду25мм Ру16кгс/см2, для воды, самосмазывающейся жидкости рабочая температура до 150С." Кол-во: 5

"Позиция 93" "Клапан (вентиль) запорный проходной муфтовый 15кч18п Ду15мм Ру16кгс/см2" Кол-во: 40

"Позиция 94" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду20мм Ру16кгс/см2 для воды, самосмазывающейся жидкости рабочая температура до 150С." Кол-во: 350

"Позиция 95" "Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной 19ч21бр Ду50мм Ру16кгс/см2 ТУ26-07-1490-89" Кол-во: 4

"Позиция 96" "Кран трехходовой ВИЛН.491712.008-01 (11Б38бк5) натяжной для манометра DN15мм, PN1,6МПа, вид присоединения М20х1,5, рабочая среда - воздух, климатическое исполнение У3." Кол-во: 100

"Позиция 97" "Вентиль 15с68нж Ду25мм Ру160кгс/см2 муфтовый, запорный (кз 21216). Материал - сталь20. Траб.среды: -40 +425С. Раб. среда: вода, пар,жидкие и газообразные нефтепродукты." Кол-во: 3

"Позиция 98" "Клапан 25с48нж1М1 DN50мм PN6,3МПа, регулирующий, двухседельный, с линейной характеристикой, с пневматическим мембранным пружинным исполнительным механизмом, сальниковая набивка "Графлекс", Климатическое исполнение ХЛ1. В комплекте с ответными фланцам" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Конденсатоотводчик термодинамический устанавливается на паропроводах и пароприемниках для автоматического отвода конденсата, с давлением на входе не менее 0,1МПа (1) и допускаемым противодавлением на выходе -до 50% от давления на входе. Условное давл" Кол-во: 2

"Позиция 100" "Конденсатоотводчик термодинамический устанавливается на паропроводах и пароприемниках для автоматического отвода конденсата, с давлением на входе не менее 0,1МПа (1) и допускаемым противодавлением на выходе -до 50% от давления на входе. Условное давл" Кол-во: 5

"Позиция 101" "Клапан (вентиль) 15лс67бкМ со стяжной муфтой под манометр М20х1,5 , DN 15, PN 16 МПа , с муфтовым соединением G1/2, для районов схолодным климатом ХЛ1 (-60;+40), Затвор игольчатый конусный, сталь 40Х13.Корпусные детали ст.09Г2С .Герметичность (к" Кол-во: 50

"Позиция 102" "Пресс-ножницы комбинированные НГ5223" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Устройство нефтесборное Спрут-Пр" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Комплект пневмопластыря Эльбрус ПлП-0.15 состоит из: домкрат пневматический с запорным клапаном с прорезями для протяжки ремней; уплотняющая пластина; кислозащитный чехол; стяжной ремень с натяжным устройством (храповый замок)-2шт.; запорный клапан; " Кол-во: 1

"Позиция 105" "Комплект пневмобандажей состоит из: пневмобандаж ПБ 2-20, пневмобандаж ПБ 20-48 и пневмобандаж ПБ 5XL" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Тепловентилятор ТВ 9/12 Бархан" Кол-во: 7

"Позиция 107" "Электронагреватель ВНУ-150 Б1" Кол-во: 8

"Позиция 108" "Шкаф сушильный ЛШС-01" Кол-во: 3

"Позиция 109" "Электровентилятор 1,1ЭВ-1,4-3-1270" Кол-во: 8

"Позиция 110" "Водонагреватель вертикал. Thermex IR 80V" Кол-во: 5

"Позиция 111" "Водонагреватель Thermex IR 150V" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Водонагреватель Thermex IR 150V" Кол-во: 4

"Позиция 113" "Обогреватель овэ-4 эл.взрывозащищенный" Кол-во: 10

"Позиция 114" "Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П2013Е" Кол-во: 5

"Позиция 115" "Насос электрический для загрязненной воды одноступенчатый моноблочный ГНОМ 25-20Т для откачки воды температурой до 60С подачей 25м3/ч напором 20м с электродвигателем 4кВт ТУ 26-06-1518-88" Кол-во: 3

"Позиция 116" "Насос кмн 80-65-175 подача 50м3/ч, напор 30м, 175-номинальный диаметр рабочего колеса,с двигателем,климатическое исполнение У2." Кол-во: 1

"Позиция 117" "Насос ГНОМ 50-25 Ех взрывозащищенный, потребляемая мощность 7.5кВт, частота вращения 3000 об/мин, потребляемый ток 14,0/8,0А, КПД 55%, масса не более 130кг, подача 50м³/ч, напор 25м, подпор не менее 0.4м, высота 735мм, максимальный поперечный размер " Кол-во: 4

"Позиция 118" "Насос электрический для загрязненной воды одноступенчатый моноблочный, для откачки воды температурой до 35С подачей 10м3/ч напором 1 0м, с однофазным электродвигателем 220В, Номинальная мощность электродвигателя, 1,1кВт" Кол-во: 4

"Позиция 119" "Насос электрический для загрязненной воды одноступенчатый моноблочный ГНОМ 25-20Т для откачки воды температурой до 60С подачей 25м3/ч напором 20м с электродвигателем 4кВт ТУ 26-06-1518-88" Кол-во: 4

"Позиция 120" "Насос электрический для загрязненной воды одноступенчатый моноблочный, для откачки воды температурой до 35С подачей 10м3/ч напором 1 0м, с однофазным электродвигателем 220В, Номинальная мощность электродвигателя, 1,1кВт" Кол-во: 6

"Позиция 121" "Знак пожарной безопасности F04" Кол-во: 113

"Позиция 122" "Знак безопасности эвакуационный/E01-01" Кол-во: 28

"Позиция 123" "Знак без.взрывоопасно w02" Кол-во: 200

"Позиция 124" "Знак без.место д/курения d03" Кол-во: 10

"Позиция 125" "Знак дорожный аварийной остановки" Кол-во: 10

"Позиция 126" "Знак без.ответств.за пож.безопасн. vs48" Кол-во: 4

"Позиция 127" "Комплект знаков ограждения КЗО-1" Кол-во: 2

"Позиция 128" "Комплект знаков ограждения КЗО-2, в комплект входят: веха стержневая ВС-1Ю подставка под веху ВС-1, лента оградительная ГОСТ 26804-86" Кол-во: 6

"Позиция 129" "Полумуфта магнитная внутренняя ГДМП6.01.270. Запасная часть насоса ГДМП2-Е-50/50-А-3,7-18,5-У2 2008 года выпуска зав.№17" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Втулка 8КЕ.213.329, запасная часть к агрегату 4ЦГ 50/50-11-1." Кол-во: 10

"Позиция 131" "Втулка 8КЕ.213.866 материал-силицированный графит СГ-Т запасная часть агрегата электронасосного центробежного герметичного НГМ 12,5-160-4 (паспорт ЗАЕ.991.802 ПС) ТУ 48-20-89-90" Кол-во: 10

"Позиция 132" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду20мм Ру16кгс/см2 для воды, самосмазывающейся жидкости рабочая температура до 150С." Кол-во: 30

"Позиция 133" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду32мм Ру16кгс/см2 для воды рабочая температура до 150С." Кол-во: 10

"Позиция 134" "Клапан обратный поворотный 19ч21бр Ду80мм Ру16кгс/см2, с ответными фланцами и крепежом, группа веществ - В (вода), класс герметичности - В по ГОСТ Р54808-2011." Кол-во: 10

"Позиция 135" "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду15мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С." Кол-во: 5

"Позиция 136" "Клапан (вентиль) запорный сальниковый 15нж68нж муфтовый, Ду15мм Ру160кгс/см2. Из стали 12Х18Н10Т. Рабочая среда: вода, пар, жидкие и газообразные углеводороды. Токр. среды от -60 до +500C. Класс герметичности - А." Кол-во: 10

"Позиция 137" "Клапан регулирующий 6с-12-4, Ду300мм Ру63кгс/см2, температура раб.среды Tmax 425C; рабочая среда - пар, вода; условная пропускная способность Kvy не менее 388 м3/ч. Материал: корпус - сталь 25Л, крышка -20К; гайка - сталь 30, шпилька - сталь 35. ГОСТ" Кол-во: 2

"Позиция 138" "Клапан (вентиль) 15лс67бкМ со стяжной муфтой под манометр М20х1,5 , DN 15, PN 16 МПа , с муфтовым соединением G1/2, для районов схолодным климатом ХЛ1 (-60;+40), Затвор игольчатый конусный, сталь 40Х13.Корпусные детали ст.09Г2С .Герметичность (к" Кол-во: 114

"Позиция 139" "Вентиль 15лс67бк1 Ду15мм Ру160кгс/см2 Клим. исполнение ХЛ1, запорный, игольчатый, муфтовый. Токр. и раб.ср.: -60 +400С. Рабочая среда: жидкие и газообразные нефтепродукты." Кол-во: 85

"Позиция 140" "Шкаф сушильный ЛШС-01" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Водонагреватель вертикал. Thermex IR 80V" Кол-во: 2

"Позиция 142" "Водонагреватель Thermex IR 150V" Кол-во: 4