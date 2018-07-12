Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры

    Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.07.2018 08:0012.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555728Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806555728

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025443/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    051 Документация 25443 с изм. № 2.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Изделия текстильные технического назначения прочие

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Закупки и тендеры Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

    Закупки и тендеры Инструмент

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Приборы бытовые электрические

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Закупки и тендеры Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.07.2018 08:00 GMT +312.07.2018 08:0012.07.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555728Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625

    Дата и время вскрытия заявок

    12.07.2018 09:0012.07.2018 09:0012.07.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555728Дата и время вскрытия заявок Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2018 18:0023.07.2018 18:0023.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555728Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.201823.07.2018 18:0023.07.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555728Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосно-компрессорного, общезаводского оборудования и запорно-регулирующей арматуры

    Начальная цена

    13 850 943,69

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    28.1

    Машины и оборудование общего назначения

    27.5

    Приборы бытовые

    25.7

    Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    28.99.52

    Части прочего оборудования специального назначения

    13.96.16

    Материалы текстильные и изделия технического назначения (включая фитили, калильные сетки газовых фонарей, текстильные шланги, конвейерные ленты и приводные ремни, ситовые ткани и фильтровальные ткани)

    25.29.12

    Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов

    27.90.40

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки (включая магниты электрические; муфты и тормоза электромагнитные; захваты подъемные электромагнитные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов электрические)

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    28.25.20

    Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш

    Классификатор ОКВЭД2

    13.96

    Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    25.29

    Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

    25.73

    Производство инструмента

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    27.51

    Производство бытовых электрических приборов

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    28.25

    Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колесо рабочее ГАЦ-50-6М2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Баллон из углеродистой стали для гелия 40л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Реостат балластный рб-302"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Реостат балластный рб-302"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Баллон пропановый 50-150У"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Баллон 40-150У"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Баллон стальной безшовный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Баллон стальной безшовный обьем 2 литра"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Баллон стальной бесшовный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Баллон пропановый,объем 5л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Баллон пропановый,объем 5л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Знак пожарной безопасности F11"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Знак E01-02 ПВХ 250х250"

    Кол-во: 29

    "Позиция 14"

    "Знак пожарной безопасности F09"

    Кол-во: 102

    "Позиция 15"

    "Знак без.место д/курения d03"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Знак без.при пожаре звонить 01 f14"

    Кол-во: 80

    "Позиция 17"

    "Знак без.ответств.за пож.безопасн. vs48"

    Кол-во: 120

    "Позиция 18"

    "Знак безопасности "Проезд запрещен! Кабель""

    Кол-во: 80

    "Позиция 19"

    "Знак безопасности Газ.Огнеопасно"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Знак безопасности треугольник"

    Кол-во: 200

    "Позиция 21"

    "Знак безопасности не проходить с огнем"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Знак безопасности Осторожно горячая поверхность"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Знак безопасности Работать в смз"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Знак безопасности эвакуационный E22"

    Кол-во: 24

    "Позиция 25"

    "Знак безопасности Пожарный сухотрубный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Знак безопасности влезать здесь"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Знак без.огнетушитель 300х300 f04"

    Кол-во: 125

    "Позиция 28"

    "Знак пожарной безопасности F11"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Знак без.не вкл.работ.люди z03 100х200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Знак без.не вкл.работ.люди z03 100х200"

    Кол-во: 200

    "Позиция 31"

    "Знак без.не вкл.работ.люди z03 100х200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Знак без.при пожаре звонить 01 f14"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Насос АЗТ.5.883.430.00 НАРА"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Пистолет РКТ-20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Наконечник наливной 1035.10.00.00.00-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Пружинный двигатель 417.10.04.04.00"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Наконечник 417.10.07.00.00"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Рукав МБС-20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 39"

    "Уплотнение конуса 417.10.04.00.07"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Головка присоединительная 436.06.00.00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Пульт САПСАН-2,1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Труба наружная 417.10.02.00.00"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Клиновой ремень А-1120"

    Кол-во: 17

    "Позиция 44"

    "Труба внутренняя 1035.10.03.00.00-08"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Труба наружная 417.10.15.00.00"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Измеритель объема ПЖ4-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Пружина сжатия 5-30-103,5-12"

    Кол-во: 100

    "Позиция 48"

    "Пята 1035.10.00.00.03"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Узел крепления 1035.10.10.00.00"

    Кол-во: 15

    "Позиция 50"

    "Полумуфта магнитная внутренняя ГДМП6-01.01.260-01. Запасная часть насоса ГДМ 19-020-Е-40/60-А-11-УХЛ2 2007 года выпуска зав.№1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Экран герметичный ГДМП7.01.500Р. Запасная часть насоса ГДМП2-Е-50/50-А-3,7-18,5-У2 2008 года выпуска зав.№17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Полумуфта магнитная внутренняя ГДМП6-01.01.60. Запасная часть насоса ГДМП6-Е-25/50-А-3,2-11-У2 2008 года выпуска зав.№188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Экран герметичный ГДМП6-01.01.710. Запасная часть насоса ГДМП6-Е-25/50-А-3,2-11-У2 2008 года выпуска зав.№188"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Кольцо ГДМ12.01.271. Запасная часть насоса ГДМП6-Е-25/50-А-3,2-11-У2 2008 года выпуска зав.№188"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Втулка усг-60-01-203 неподвижная входит в состав торцевого уплотнения усг60 предназначенного для нефтяных насосов типа нпс,нк."

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Муфта МПП-3-4-110 Дисковая, полужесткая.Предназначена для соединения электродвигателя к валу насоса НК-65/35-125.Двигатель 40кВт/2950об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Втулка усг-60-01-202 неподвижная входит в состав торцевого уплотнения усг60 предназначенного для нефтяных насосов типа нпс,нк.из материала -карбид 90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Муфта ДМ-6-2-3150-УПКТ-06 Запасная часть агрегата электронасосного 1НПС 200-700. Предназначена для передачи крутящего момента от электродвигателя (тип 1ВАО 56 0М-2У2,5Т) на насос марки 1НПС 200/700 1аС СД2 У2. Крутящий момент 3150 Н*м. Частота вращен"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Масленка постоянного уровня МНА – 120 G3/4 максимальная температура 120-140С соединение с агрегатом: G3/4 высота от оси вала до уровня в масляной ванне корпуса подшипников (до верхней кромки косого среза) 70 мм запасная часть насоса НК-200/120, НК-65"

    Кол-во: 22

    "Позиция 60"

    "Пята 8КЕ.266.286 запасная часть к агрегату 4ЦГ 50/50-11-1,графитофторопласт КВ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Пята 8КЕ.266.818 запасная часть к агрегату 4ЦГ 50/50-11-1,графитофторопласт КВ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Пята 8КЕ.266.819 запасная часть к агрегату 4ЦГ 50/50-11-1,графитофторопласт КВ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Вкладыш 8КЕ.263.801 материал силицированный графит СГ-Т, запасная часть агрегата электронасосного центробежного герметичного НГМ 12,5-160-4 (паспорт ЗАЕ.991.802 ПС) ТУ 48-20-89-90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Вкладыш 8КЕ.263.150, запасная часть к агрегату 4ЦГ 50/50-11-1, графит силицированный СГ-Т."

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Пята 8КЕ.266.224, запасная часть к агрегату 4ЦГ 50/50-11-1, графитофторопласт КВ."

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду20мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С."

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Клапан (вентиль) запорный из латуни муфтовый Ду32мм Ру16кгс/см2 предназначен для использования в системах водоснабжения и отопления на холодную (15б 3бр)и (15б1п) горячей воды. Применяются в качестве запорных устройств в системах трубопроводов для в"

    Кол-во: 116

    "Позиция 68"

    "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15Б1п Ду20мм Ру16кгс/см2"

    Кол-во: 310

    "Позиция 69"

    "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15б1п Ду15мм Ру16кгс/см2"

    Кол-во: 360

    "Позиция 70"

    "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15б1п Ду32мм Ру16кгс/см2"

    Кол-во: 170

    "Позиция 71"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду20мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С."

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15Б1п Ду25мм Ру16кгс/см2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 73"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду15мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04"

    Кол-во: 245

    "Позиция 74"

    "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15Б1п Ду50мм Ру16кгс/см2"

    Кол-во: 60

    "Позиция 75"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду15мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С."

    Кол-во: 105

    "Позиция 76"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду20мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04"

    Кол-во: 265

    "Позиция 77"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду15мм Ру16кгс/см2 для воды, самосмазывающейся жидкости рабочая температура до 150С."

    Кол-во: 370

    "Позиция 78"

    "Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной 19ч21бр Ду50мм Ру16кгс/см2 ТУ 26-07-1490-89"

    Кол-во: 16

    "Позиция 79"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду20мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду25мм Ру16кгс/см2, для воды, самосмазывающейся жидкости рабочая температура до 150С."

    Кол-во: 280

    "Позиция 81"

    "Клапан (вентиль) запорный проходной муфтовый 15кч18п Ду25мм Ру16кгс/см2."

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду15мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду40мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С."

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду32мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С."

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду25мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С."

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду50мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С."

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду15мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04"

    Кол-во: 50

    "Позиция 88"

    "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15кч18п Ду32мм Ру16кгс/см2"

    Кол-во: 15

    "Позиция 89"

    "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15Б1п Ду20мм Ру16кгс/см2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый 15кч18п Ду20мм Ру16кгс/см2."

    Кол-во: 30

    "Позиция 91"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б1п Ду20мм Ру16кгс/см2 ТУ 3712-001-04606952-04"

    Кол-во: 119

    "Позиция 92"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду25мм Ру16кгс/см2, для воды, самосмазывающейся жидкости рабочая температура до 150С."

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Клапан (вентиль) запорный проходной муфтовый 15кч18п Ду15мм Ру16кгс/см2"

    Кол-во: 40

    "Позиция 94"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду20мм Ру16кгс/см2 для воды, самосмазывающейся жидкости рабочая температура до 150С."

    Кол-во: 350

    "Позиция 95"

    "Клапан обратный поворотный однодисковый стяжной 19ч21бр Ду50мм Ру16кгс/см2 ТУ26-07-1490-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Кран трехходовой ВИЛН.491712.008-01 (11Б38бк5) натяжной для манометра DN15мм, PN1,6МПа, вид присоединения М20х1,5, рабочая среда - воздух, климатическое исполнение У3."

    Кол-во: 100

    "Позиция 97"

    "Вентиль 15с68нж Ду25мм Ру160кгс/см2 муфтовый, запорный (кз 21216). Материал - сталь20. Траб.среды: -40 +425С. Раб. среда: вода, пар,жидкие и газообразные нефтепродукты."

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Клапан 25с48нж1М1 DN50мм PN6,3МПа, регулирующий, двухседельный, с линейной характеристикой, с пневматическим мембранным пружинным исполнительным механизмом, сальниковая набивка "Графлекс", Климатическое исполнение ХЛ1. В комплекте с ответными фланцам"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Конденсатоотводчик термодинамический устанавливается на паропроводах и пароприемниках для автоматического отвода конденсата, с давлением на входе не менее 0,1МПа (1) и допускаемым противодавлением на выходе -до 50% от давления на входе. Условное давл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Конденсатоотводчик термодинамический устанавливается на паропроводах и пароприемниках для автоматического отвода конденсата, с давлением на входе не менее 0,1МПа (1) и допускаемым противодавлением на выходе -до 50% от давления на входе. Условное давл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Клапан (вентиль) 15лс67бкМ со стяжной муфтой под манометр М20х1,5 , DN 15, PN 16 МПа , с муфтовым соединением G1/2, для районов схолодным климатом ХЛ1 (-60;+40), Затвор игольчатый конусный, сталь 40Х13.Корпусные детали ст.09Г2С .Герметичность (к"

    Кол-во: 50

    "Позиция 102"

    "Пресс-ножницы комбинированные НГ5223"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Устройство нефтесборное Спрут-Пр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Комплект пневмопластыря Эльбрус ПлП-0.15 состоит из: домкрат пневматический с запорным клапаном с прорезями для протяжки ремней; уплотняющая пластина; кислозащитный чехол; стяжной ремень с натяжным устройством (храповый замок)-2шт.; запорный клапан; "

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Комплект пневмобандажей состоит из: пневмобандаж ПБ 2-20, пневмобандаж ПБ 20-48 и пневмобандаж ПБ 5XL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Тепловентилятор ТВ 9/12 Бархан"

    Кол-во: 7

    "Позиция 107"

    "Электронагреватель ВНУ-150 Б1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 108"

    "Шкаф сушильный ЛШС-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Электровентилятор 1,1ЭВ-1,4-3-1270"

    Кол-во: 8

    "Позиция 110"

    "Водонагреватель вертикал. Thermex IR 80V"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Водонагреватель Thermex IR 150V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Водонагреватель Thermex IR 150V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Обогреватель овэ-4 эл.взрывозащищенный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П2013Е"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Насос электрический для загрязненной воды одноступенчатый моноблочный ГНОМ 25-20Т для откачки воды температурой до 60С подачей 25м3/ч напором 20м с электродвигателем 4кВт ТУ 26-06-1518-88"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Насос кмн 80-65-175 подача 50м3/ч, напор 30м, 175-номинальный диаметр рабочего колеса,с двигателем,климатическое исполнение У2."

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Насос ГНОМ 50-25 Ех взрывозащищенный, потребляемая мощность 7.5кВт, частота вращения 3000 об/мин, потребляемый ток 14,0/8,0А, КПД 55%, масса не более 130кг, подача 50м³/ч, напор 25м, подпор не менее 0.4м, высота 735мм, максимальный поперечный размер "

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Насос электрический для загрязненной воды одноступенчатый моноблочный, для откачки воды температурой до 35С подачей 10м3/ч напором 1 0м, с однофазным электродвигателем 220В, Номинальная мощность электродвигателя, 1,1кВт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Насос электрический для загрязненной воды одноступенчатый моноблочный ГНОМ 25-20Т для откачки воды температурой до 60С подачей 25м3/ч напором 20м с электродвигателем 4кВт ТУ 26-06-1518-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Насос электрический для загрязненной воды одноступенчатый моноблочный, для откачки воды температурой до 35С подачей 10м3/ч напором 1 0м, с однофазным электродвигателем 220В, Номинальная мощность электродвигателя, 1,1кВт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 121"

    "Знак пожарной безопасности F04"

    Кол-во: 113

    "Позиция 122"

    "Знак безопасности эвакуационный/E01-01"

    Кол-во: 28

    "Позиция 123"

    "Знак без.взрывоопасно w02"

    Кол-во: 200

    "Позиция 124"

    "Знак без.место д/курения d03"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Знак дорожный аварийной остановки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Знак без.ответств.за пож.безопасн. vs48"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Комплект знаков ограждения КЗО-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Комплект знаков ограждения КЗО-2, в комплект входят: веха стержневая ВС-1Ю подставка под веху ВС-1, лента оградительная ГОСТ 26804-86"

    Кол-во: 6

    "Позиция 129"

    "Полумуфта магнитная внутренняя ГДМП6.01.270. Запасная часть насоса ГДМП2-Е-50/50-А-3,7-18,5-У2 2008 года выпуска зав.№17"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Втулка 8КЕ.213.329, запасная часть к агрегату 4ЦГ 50/50-11-1."

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "Втулка 8КЕ.213.866 материал-силицированный графит СГ-Т запасная часть агрегата электронасосного центробежного герметичного НГМ 12,5-160-4 (паспорт ЗАЕ.991.802 ПС) ТУ 48-20-89-90"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду20мм Ру16кгс/см2 для воды, самосмазывающейся жидкости рабочая температура до 150С."

    Кол-во: 30

    "Позиция 133"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду32мм Ру16кгс/см2 для воды рабочая температура до 150С."

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "Клапан обратный поворотный 19ч21бр Ду80мм Ру16кгс/см2, с ответными фланцами и крепежом, группа веществ - В (вода), класс герметичности - В по ГОСТ Р54808-2011."

    Кол-во: 10

    "Позиция 135"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду15мм Ру16кгс/см2 для природного газа рабочая температура -20 +50С."

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "Клапан (вентиль) запорный сальниковый 15нж68нж муфтовый, Ду15мм Ру160кгс/см2. Из стали 12Х18Н10Т. Рабочая среда: вода, пар, жидкие и газообразные углеводороды. Токр. среды от -60 до +500C. Класс герметичности - А."

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Клапан регулирующий 6с-12-4, Ду300мм Ру63кгс/см2, температура раб.среды Tmax 425C; рабочая среда - пар, вода; условная пропускная способность Kvy не менее 388 м3/ч. Материал: корпус - сталь 25Л, крышка -20К; гайка - сталь 30, шпилька - сталь 35. ГОСТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Клапан (вентиль) 15лс67бкМ со стяжной муфтой под манометр М20х1,5 , DN 15, PN 16 МПа , с муфтовым соединением G1/2, для районов схолодным климатом ХЛ1 (-60;+40), Затвор игольчатый конусный, сталь 40Х13.Корпусные детали ст.09Г2С .Герметичность (к"

    Кол-во: 114

    "Позиция 139"

    "Вентиль 15лс67бк1 Ду15мм Ру160кгс/см2 Клим. исполнение ХЛ1, запорный, игольчатый, муфтовый. Токр. и раб.ср.: -60 +400С. Рабочая среда: жидкие и газообразные нефтепродукты."

    Кол-во: 85

    "Позиция 140"

    "Шкаф сушильный ЛШС-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Водонагреватель вертикал. Thermex IR 80V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Водонагреватель Thermex IR 150V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 143"

    "Знак без.кнопка вкл.сист.пож.автом.f10"

    Кол-во: 102

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить