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    Главная / Торги / Поставка медицинских изделий и оборудования (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка медицинских изделий и оборудования (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2018 08:0017.08.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских изделий и оборудования450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806555373

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039210/ТГУфа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медицинских изделий и оборудования (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    О продлении срока приема заявок 02.08.18.doc

    Извещение 02.08.18.doc

    Закупочная документация 02.08.18.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-56-40

    Адрес электронной почты

    dkhroulev@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хрулев Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Инструменты и оборудование медицинские

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинских изделий и оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2018 08:00 GMT +317.08.2018 08:0017.08.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555373Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских изделий и оборудования450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Дата и время вскрытия заявок

    17.08.2018 08:4017.08.2018 08:4017.08.2018 08:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555373Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинских изделий и оборудования450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2018 13:0027.08.2018 13:0027.08.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555373Подведение итогов не позднее Поставка медицинских изделий и оборудования450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.201827.08.2018 13:0027.08.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555373Подведение итогов не позднее Поставка медицинских изделий и оборудования450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских изделий и оборудования

    Начальная цена

    759 201,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    32.50.50.000

    Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор для промывания слезных путей микрохирургический (арт. К-МТ-ПСП) состоит из 25 предметов. Производитель: ПТО Медтехника, г.Казань. ТУ 64- 1-1-2893-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Полоска офтальмологическая диагностическая Офтолик-тест. Вариант исполнения №1 для пробы Ширмера. ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011."

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Аппарат Элфор-Проф для электрофореза и гальванизации. ТУ 9444-014-11153066-2001. Аппарат соответствует ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Аквадистиллятор ДЭ-4М УХЛ 4.2 ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Аппарат УЗТ-1.03У с комплектом излучателей ИУТ0,88-1.03 Ф1, ИУТ0,88-1.05 Ф1, ИУТ0,88-4.04 Ф4, ИУТ0,88-2.08 У2, ТУ 9444-014-11487910-2001."

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Камера бактерицидная КБ-Я-ФП Ультра-Лайт для хранения стерильного инструмента. ТУ 945-001-55307168-2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Облучатель бактерицидный Дезар-4 передв. Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ -3-3-КРОНТ по ТУ 94 51-029- 11769436-2006, передвижной ОРУБп-3-3-КРОНТ. (Регистрационный номер медицинского изделия ФСР 2011/11388)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Небулайзер компрессорный Omron C29 CompAir Pro. ГОСТ Р 50444-92"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Колба из ударопрочного стекла к аппарату разрежения урологическому АИР-У Плюс (длина колбы-280 мм, диаметр внутренний-60 мм). ГОСТ 1770-74."

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Облучатель рециркулятор Дезар-3 (ОРУБн-03 Кронт). ТУ 9451-029-11769436- 2006."

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Парафинонагреватель Каскад-15. Производитель: ООО Мед-Сервис. ТУ 9452- 001-39915307-2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Носилки санитарные складные брезентовые. ГОСТ 16940-89."

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Весы электронные ВЭМ 150. ГОСТ 53228-2008, ТУ 4274-017-27450820-2008."

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Лупа бинокулярная Kruder Pro 2,5x-3,0x на оправе с мультизумом Производитель: Kruder optic (Австрия). ГОСТ 25706-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Аппарат GuttaEst-V(L) для обтурации корневых каналов зуба разогретой гуттаперчей. Комплектация термоплаггером F (.030/ISO 45) Изготовитель: ЗАО Геософт Дент, Россия. ТУ 9452-014-56755207-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Мини-рокер шейкер MR-1 Производство: BioSan (Латвия)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Аптечка судовая Река АС-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Матрас вакуумный иммобилизационный МИВ-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Матрас вакуумный иммобилизационный МИВ-2"

    Кол-во: 1

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