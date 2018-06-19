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    Главная / Торги / Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым" (0056/18/4.3/0023753/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП.

    Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым" (0056/18/4.3/0023753/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555841Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806555841

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0023753/ДНадым

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым" (0056/18/4.3/0023753/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 16:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 23753.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам от 28.06. и.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павлова Екатерина Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 09:00 GMT +319.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555841Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым"Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 09:1019.06.2018 09:1019.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555841Дата и время вскрытия заявок Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555841Подведение итогов не позднее Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555841Подведение итогов не позднее Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Начальная цена

    10 608 896,19

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.19.30.137

    Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей

    26.30.50.129

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

    26.30.50.111

    Извещатели охранные и охранно-пожарные

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30.6

    Производство охранно-пожарной сигнализации и аналогичных приборов

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав пожарный Timex TMX-4X, TM4-122050"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Рукав пожарный Timex TMX-3X, TM3-120080"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Рукав пожарный Timex TMX-3X, TM3-120065"

    Кол-во: 48

    "Позиция 4"

    "Рукав пожарный Timex TMX-3X, TM3-120065"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Рукав пожарный Timex TMX-3X, TM3-120050"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "Рукав пожарный Timex TMX-3X, TM3-120050"

    Кол-во: 19

    "Позиция 7"

    "Рукав пожарный Timex TMX-3X, TM3-120050"

    Кол-во: 14

    "Позиция 8"

    "Рукав пожарный Timex TMX-3X, TM3-120050"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Приспособление ПСР-1.2У"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Переходник пожарный 70х80мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Переходник пож. ГП-50х70 05.03.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Огнетушитель самосрабатывающий Bontel"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Модуль МПП(р)-2,5 Буран-2,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Лестница-палка 258х3116 артикул Л100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Лестница 3-х коленная 10,7 м арт.Л102 ГО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "ЗПУк ОП- 5 с сиф.труб и шлангом распылит"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Веревка ВПС-30"

    Кол-во: 17

    "Позиция 18"

    "Веревка ВПС-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Рукав пожарный Timex TMX-4X, TM4-122065"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Транспортные услуги"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Щит ЩП артикул 04.02.001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Шланг-распылитель к ОП-4(з) - ОП-10(з)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Шланг-распылитель к ОП-4(з) - ОП-10(з)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Шланг-распылитель к ОП-4(з) - ОП-10(з)"

    Кол-во: 96

    "Позиция 25"

    "Шланг-распылитель к огнетушителям оп-50"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Фонарь взрывозащищенный L-100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Фонарь БЛИК 600"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Фонарь БЛИК 600"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Фонарь SECURLUX Adalit L2000L"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Фонарь SECURLUX Adalit L2000L"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Устройство зарядное для фонаря 3Б-220Г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле "С2000-КПБ""

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле "С2000-КПБ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Кабель оптоволоконный ОВ1 в металлорукаве для ЧЭ извещателя пламени Пульсар 2-012Н, 2-012НК, 4-012Н,"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Источник питания резервированный РИП 24 (исп.04) Блок бесперебойного питания микропроцес. Управление, 24В 1А свет. и звук. индикация, бокс 2х4А/ч, защита перераз.. Крышка под винт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Источник бесперебойного питания КРОН-12/8 (ЭНЕРГИЯ-1 12)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Источник бесперебойного питания БИРП-24/6,0, 24В 6,0А под 2 АКБ 12 Ач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Извещатель тепловой максимальный ИП 105-1G Сауна-150"

    Кол-во: 18

    "Позиция 39"

    "Извещатель тепловой максимальный ИП 105-1G Сауна-150"

    Кол-во: 22

    "Позиция 40"

    "Извещатель тепловой максимальный ИП 105-1G Сауна-150"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А-A1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 101-1А-A1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Извещатель пожарный тепловой ИП 101-15СП, (70 С) с табличкой арт 2002"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Извещатель пожарный тепловой ИП 101-15СП, (70 С) с табличкой арт 2002"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР 535-26 Север"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Блок защиты коммутационный БЗК исполнение 02 (БЗК исп.02) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Блок защиты коммутационный БЗК исполнение 02 (БЗК исп.02) "

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Батарея аккумуляторная СГАН 12-40, номинальное напряжение 12В, емкость 40Ач, размеры (ДхШхВ) 197х165х170мм, выводы под болт М6,"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Батарея аккумуляторная FNM 3.6-2.1.SW"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Батарея аккумуляторная FNM 3.6-2.1.SW"

    Кол-во: 25

    "Позиция 53"

    "Батарея аккумуляторная Источник СГАН 12-7.2 (12В 7.2 А ч)2 А ч)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Батарея аккумуляторная Источник СГАН 12-7.2 (12В 7.2 А ч)2 А ч)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Батарея аккумуляторная АКБ "Источник" серии СГАН 12-18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Извещатель пожарный дымовой ИП 212-34А "ДИП-34А-01-02""

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Извещатель пламени ПУЛЬСАР 3-015С кабель ОВ2 длиной 19м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Извещатель пламени пожарный Пульсар 2-012Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Извещатель пламени пожарный Пульсар 1-011С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Извещатель пламени пожарный ИПЭС-ИК/УФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-2 (СМК-1)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Извещатель магнитоконтактный ИО 102-26/В (исп.10) "Аякс""

    Кол-во: 7

    "Позиция 66"

    "Извещатель магнитоконтактный ИО 102-26/В (исп.10) "Аякс""

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Извещатель комбинированный Аврора ДТН ИП 212/101-78-А1 максимальный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Знак "КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ ПОЖ АВТОМАТИКИ", 100х100 пленка самокл. ПВХ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Знак "КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ СРЕДСТВ ПОЖ АВТОМАТИКИ", 100х100 пленка самокл. ПВХ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 70"

    "Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исполнение 01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Блок речевого оповещения БРО Орфей исполнение 2 (БРО Орфей исп.2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Блок пуска пожаротушения Роса-1SL БПП-16К"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Блок питания БИРП 12/4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Блок индикации системы пожаротушения С2000-ПТ, на 4 направления пожаротушения. Индикация времени задержки пуска. Интерфейс RC-485, питание от 10 до 28 В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле "С2000-КПБ""

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Табло Сфера ВЗ к.01 "Порошок не входи ""

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Оповещатель пожарный световой (табло) БЛИК-С-12 "Выход""

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Табло световое ВЫХОД БЛИК-С-24"

    Кол-во: 12

    "Позиция 79"

    "Считыватель брелоков «Считыватель-2» исп. 01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Оповещатель пожарный световой «БЛИК-РП»"

    Кол-во: 40

    "Позиция 81"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 83"

    "Резервированный источник питания РИП-24 исп. 06"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Резервированный источник питания РИП-12 исполнения 06, 12В, 8А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Резервированный источник питания РИП-12 исполнение 01, 12В, 3А, 17 Ач"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Расширитель адресный С2000-АР1 исполнение 01 (С2000-АР1 исп.01)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Прибор приемный-контрольный Сигнал-20М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П исп.01 Контроль 20 шлейфов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П исп.01 Контроль 20 шлейфов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD Контроль 20 шлейфов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Транспортные услуги 3%"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Устройство шлейфовое контрольное УШК-03"

    Кол-во: 14

    "Позиция 93"

    "Устройство шлейфовое контрольное УШК-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Устройство шлейфовое контрольное УШК-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Устройство ручного пуска Север-Р Питающее напряжение индикации состояния режима работы 12 и 24В от источников постоянного тока"

    Кол-во: 8

    "Позиция 96"

    "Устройство контроля линии оповещения УКЛО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Устройство контроля линии оповещения УКЛО-Т (контроль линии NC)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Устройство контроля линии оповещения УКЛО-Т (контроль линии NC)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Устройство коммутационное УК-ВК/02"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Табло Сфера ВЗ к.03 Пожар (СФЕРА ВЗ к.03 Пожар)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 101"

    "Табло Сфера ВЗ к.03 Пожар (СФЕРА ВЗ к.03 Пожар)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 102"

    "Табло Сфера ВЗ к.01 Автоматика отключена (СФЕРА ВЗ к.01 Автоматика отключена)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "Табло Сфера ВЗ к.01 "Порошок не входи ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КОП-25П (IP54) "Выход""

    Кол-во: 6

    "Позиция 105"

    "Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КОП-25П (IP54) "Автоматика отключена""

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Оповещатель охранно-пожарный КОП-25П (IP54) Порошок не входи""

    Кол-во: 17

    "Позиция 107"

    "Оповещатель охранно-пожарный МАЯК-24-КПМ1 НИ 24В, IP65, комбинированный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 108"

    "Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле "С2000-КПБ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Прибор приемно-контрольный ППКОП 01121-20-1 Сигнал-20П SMD (адресный расширитель шлейфов) охранно-пожарный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Повторитель интерфейса С2000-ПИ вер.1.02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Оповещатель световой Табло Молния-24-3 на защелке с сиреной Порошок! Уходи! (Молния-24-3 Пор!Ух!)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 114"

    "Оповещатель световой Табло Молния-24-3 на защелке с сиреной Порошок! Уходи! (Молния-24-3 Пор!Ух!)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 115"

    "Оповещатель свето-звуковой ЗОВ, взрывозащищенный 1ExibmIIBT6,"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Оповещатель пожарный светозвуковой Экран-СЗ "Газ уходи" , взрывозащищенный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Оповещатель пожарный световой Блик-ЗС-12 "Выход" с звуковым сигнализатором"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Оповещатель пожарный световой Блик-ЗС-12 "Выход" с звуковым сигнализатором"

    Кол-во: 5

    "Позиция 119"

    "Оповещатель пожарный световой Блик-С-12 налево по лестнице вниз"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Рукав пожарный Timex TMX-3X, TM3-120065"

    Кол-во: 15

    "Позиция 121"

    "Батарея аккумуляторная 12V40A/h"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Батарея аккумуляторная Источник СГАН 12-7.2 (12В 7.2 А ч)2 А ч)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 123"

    "Батарея аккумуляторная АКБ "Источник" серии СГАН 12-18"

    Кол-во: 7

    "Позиция 124"

    "Устройство запорно-пусковое к ОПУ-10"

    Кол-во: 25

    "Позиция 125"

    "Устройство запорно-пусковое ЗПУ для ОУ-5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 126"

    "Устройство зап.пуск.ЗПУ ОУ-2, ОУ-5, ОУ-7"

    Кол-во: 150

    "Позиция 127"

    "Устройство зап.пуск.ЗПУ ОП-2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 128"

    "Топор БОПС100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Рукав пожарный латекс.ПТ 51-1,6 ГР-50"

    Кол-во: 13

    "Позиция 130"

    "Рукав пожарный латекс.ПТ 51-1,6 ГР-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "Рукав пожарный латекс.ПТ 51-1,6 ГР-50"

    Кол-во: 15

    "Позиция 132"

    "Рукав пожарный Timex TMX-4X, TM4-122080"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е-К4, комплектация К4 Тип извещателя2-х проводный (НЗ/НР) КВБ12+ЗГ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП535-07е-К2, комплектация К2 Тип извещателя 2-х проводный (НЗ/НР)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП-535-07е комплект 04 (КВ(Б)12+ЗГ)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 136"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП-535-07е комплект 04 (КВ(Б)12+ЗГ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Извещатель пожарный пламени многодиапазонный ИК/УФ ИП329/330 Спектрон-601 в корпусе из АБС пластика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Извещатель пожарный пламени инфракрасный "Спектрон-220"L=1м (кабель)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Извещатель пожарный комбинированный дымо-тепловой ИП 212/101-18 АЗ "ИДТ-2", извещатель с пороговым тепловым каналом"

    Кол-во: 24

    "Позиция 140"

    "Извещатель пожарный ИП 212-34А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 141"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-41М"

    Кол-во: 30

    "Позиция 142"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-142, точечный автономный"

    Кол-во: 150

    "Позиция 143"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный с базой (розетка) Е1000В двухпроводной ИП 212-58 "ECO1003""

    Кол-во: 6

    "Позиция 144"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный с базой (розетка) Е1000В двухпроводной ИП 212-58 "ECO1003""

    Кол-во: 15

    "Позиция 145"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-3СУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-3СУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 147"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-141"

    Кол-во: 8

    "Позиция 148"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный АВРОРА-ДН (ИП212-78) без базы"

    Кол-во: 5

    "Позиция 149"

    "Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4Р ИПДЛ-Д-II/4Р"

    Кол-во: 10

    "Позиция 150"

    "Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4Р ИПДЛ-Д-II/4Р"

    Кол-во: 5

    "Позиция 151"

    "Извещатель пожарный дымовой ИП212-73-Профи-О"

    Кол-во: 82

    "Позиция 152"

    "Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Устройство контроля шлейфа УКШ-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 154"

    "Устройство контроля шлейфа УКШ-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 155"

    "Оповещатель охранно-пожартный звуковой ООПЗ-220 , напряжение питания - сетевое переменное 220В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой взрывозащищённый (табло) Скопа-З (Сова-З) "Порошок не входи""

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой взрывозащищённый (табло) Скопа-З (Сова-З) "Автоматика отключена""

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КОП-25П (IP54) "Порошок уходи""

    Кол-во: 19

    "Позиция 159"

    "Оповещатель охранно-пожарный МАЯК-24-КПМ1 НИ 24В, IP65, комбинированный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 160"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой Свирель-023 на 24В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1-НИ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 162"

    "Оповещатель комбинированный Маяк-12КП (Маяк-12КП)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Оповещатель звуковой Свирель-2 исп. 02 10,2-14,4В, уровень громкости 105дБ, частота 2000-4000Гц, потребляемый ток 300мА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Оповещатель ExОППЗ-2В-Р-А-Б-2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 165"

    "Оповещатель ExОППЗ-2В-Р-А-Б-2"

    Кол-во: 17

    "Позиция 166"

    "Оповещатель ExОППЗ-2В-Р-А-Б-2"

    Кол-во: 28

    "Позиция 167"

    "Оповещатель ExОППЗ-2В-Р-А-Б-2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 168"

    "Оповещатель ExОППЗ-2В-Р-А-Б-2"

    Кол-во: 58

    "Позиция 169"

    "Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) КОП-25 "Выход""

    Кол-во: 15

    "Позиция 170"

    "Оповещатель пожарный светозвуковой Экран-СЗ "Газ уходи" , взрывозащищенный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Модуль МПП(р)-0,5 Буран-0,5"

    Кол-во: 184

    "Позиция 172"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП-212-43М (ДИП-43М)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП-212-43М (ДИП-43М)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 174"

    "Источник бесперебойного питания ИПБ-1200/2400 исп.2 в комплекте с аккумуляторами. ГК СИГМА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Источник бесперебойного питания ИПБ-1200/2400 исп.2 в комплекте с аккумуляторами. ГК СИГМА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Табло световое ВЫХОД БЛИК-С-24"

    Кол-во: 9

    "Позиция 177"

    "Устройство контроля линии оповещения УКЛО"

    Кол-во: 5

    "Позиция 178"

    "Устройство коммутационное УК-ВК/02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Устройство коммутационное УК-ВК/02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 180"

    "Извещатель пожарный ручной ИП 535 "Гарант""

    Кол-во: 7

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