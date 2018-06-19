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Номер извещения
31806555841
Уникальный номер закупки
18/4.3/0023753/ДНадым
Наименование закупки
Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым" (0056/18/4.3/0023753/ДНадым/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 09:00 GMT +319.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555841Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым"Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 09:1019.06.2018 09:1019.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555841Дата и время вскрытия заявок Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555841Подведение итогов не позднее Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка противопожарного оборудования, извещателей, систем пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
Начальная цена
10 608 896,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
22.19.30.137
26.30.50.129
26.30.50.111
26.30.6
46.69.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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