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    Главная / Торги / Поставка столового оборудования

    Поставка столового оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 14:0021.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554894Дата и время окончания срока приема заявок Поставка столового оборудованияРФ. РД ООО «Газпром трансгаз Махачкала»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806554894

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0027151/ТГМахачкала

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка столового оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    18_4.3_0027151_проление итогов.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-95-52

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    abdurahmanova-pg@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абдурахманова Патимат Гаджиевна

    Место рассмотрения предложений

    РФ. РД ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка столового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 14:00 GMT +321.06.2018 14:0021.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554894Дата и время окончания срока приема заявок Поставка столового оборудованияРФ. РД ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 14:0021.06.2018 14:0021.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806554894Дата и время вскрытия заявок Поставка столового оборудованияРФ. РД ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

    Подведение итогов не позднее

    17.07.2018 14:0017.07.2018 14:0017.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554894Подведение итогов не позднее Поставка столового оборудованияРФ. РД ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.07.201817.07.2018 14:0017.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554894Подведение итогов не позднее Поставка столового оборудованияРФ. РД ООО «Газпром трансгаз Махачкала»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка столового оборудования

    Начальная цена

    3 421 323,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пароконвектомат Abat ПКА 10-1/1ПМ2,габариты мм 840х800х1055, 10 уровней, бойленного типа,5 режимов работы, панель управления-электронная, полуавтоматическая мойка,парогенератор, 3 воздушных ТЭНа, гастроемкости 10 шт.-GN 11 габариты мм 530х325/500/х30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Пароконвектомат ПКА 6-1/1ПМ с парогенератором,мощность 9,5кВт, 380В тип парообразования: бойлер; вместимость: 6 уровней GN1/1, размер гастроемкости GN1/1: 530х325мм; температурный диапазон: 35C до 270C; габаритные размеры 800х840х775мм; ТУ 5151-017-0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Электроплита ЭП-6ЖШ-К-2/1 6-тиконфорочная с жарочным шкафом, номинальная мощность 23,9кВт, номинальное напряжение 400В, с конвекцией ТУ 5151-002-01439034-2001"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Аппарат контактной обработки Abat АКО-90П-02 (жарочная поверхность), габариты 840х950х910мм, 2 поверхности (гладкая и рифленая) общей площадью 0,59м2, потребляемая мощность 12кВт, 400/230В, с подставкой, ТУ 5151-006-01439034-2000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Прилавок витринный охлаждаемый Rada ПВ-10/7Н, габариты - 1060х700х1570мм, температурный режим +1С +10С , объем - 0,35м3, 2 полки, хладагент - R134a, потребляемая мощность - 0,9кВт, 220В, нержавеющая сталь ТУ 5151-017-14479555-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Ванна моечная цельнотянутая ввареная с полкой Abat ВМ П-7-3-6РН,габариты мм 2070х700х880,глубина 300мм, нержавеющая сталь AISI 304,ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Мармит первых блюд RADA МЭПЗ-15/7Н, габариты мм 1000х700х870, потребляемая мощность -6,3кВт, 380В, 3конфорки, материал нержавеющая сталь AISI 304 ГОСТ Р 51318.14.1.-2006,ГОСТ Р 51317.3.3.-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Мармит вторых блюд МЭВ-10/7 линия раздачи Дана, габариты мм 1060х700х870, потребляемая мощность-3кВт,220В, 1 конфорка ,обогрев- водяная баня, набор гастроемкостей GN11-1шт., GN12-3шт., GN13-2шт., инвентарный шкафчик без дверок, материал нержавеющая с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Шкаф жарочный 3-х секционный ШЖ-150 3-с, габариты мм 950х830х1850, потребляемая мощность 18,9кВт,380В, 6 противни GN21 размерами мм 530х650х30, ТУ 5151-002-01438786-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Шкаф холодильный шкафы POLAIR Grande модель CV114-G, нержавеющая сталь, верхнее расположение агрегата, объем 1400л, габариты 1402х1960х854, электрическая оттайка, 8 полок, подсветка ТУ 107-2007 ИТВН 695112.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Шкаф холодильный POLAIR Grande CM114-G габариты мм 1402х895х2028,объем-1400л, t 0C +6C,встроенный агрегат,хладагент-R134a,потребляемая мощность 0,55кВт,220В, 8 полок, автоматическая оттайка, двери распашные, материал-сталь с полимерным покрытием ТУ 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Машина универсальная кухонная УКМ-14 (МВ-25), взбивалка с дежой 25л, 380В, 2 скорости, 1,12/1,5кВт. ЛКИМ.101245.001 ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Машина посудомоечная МПК-500Ф-01 Abat ТУ 5151-020-0143903-2006"

    Кол-во: 3

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