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Номер извещения
31806554894
Уникальный номер закупки
18/4.3/0027151/ТГМахачкала
Наименование закупки
Поставка столового оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
Почтовый адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8722 51-95-52
Факс
+7 8722 51-99-54
Адрес электронной почты
abdurahmanova-pg@dgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абдурахманова Патимат Гаджиевна
Место рассмотрения предложений
РФ. РД ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка столового оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 14:00 GMT +321.06.2018 14:0021.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554894Дата и время окончания срока приема заявок Поставка столового оборудованияРФ. РД ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 14:0021.06.2018 14:0021.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806554894Дата и время вскрытия заявок Поставка столового оборудованияРФ. РД ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Подведение итогов не позднее
17.07.2018 14:0017.07.2018 14:0017.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554894Подведение итогов не позднее Поставка столового оборудованияРФ. РД ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка столового оборудования
Начальная цена
3 421 323,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
26.51
25.99
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
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