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Номер извещения
31806554822
Уникальный номер закупки
18/2.3/0038547/ГППроект
Наименование закупки
Комплексные морские инженерные изыскания для разработки проекта на полное развитие по инвестиционному проекту (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР – 046-1005149). Центры разбуривания № 4, 6, 8
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 15:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малкова Антонина Аркадьевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2А
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Комплексные морские инженерные изыскания для разработки проекта на полное развитие по инвестиционному проекту (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР – 046-1005149). Центры разбуривания № 4, 6, 8
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 10:00 GMT +309.06.2018 10:0009.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554822Дата и время окончания срока приема заявок Комплексные морские инженерные изыскания для разработки проекта на полное развитие по инвестиционному проекту (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР – 046-1005149). Центры разбуривания № 4, 6, 8г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2А
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 12:0009.06.2018 12:0009.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806554822Дата и время вскрытия заявок Комплексные морские инженерные изыскания для разработки проекта на полное развитие по инвестиционному проекту (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР – 046-1005149). Центры разбуривания № 4, 6, 8г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2А
Подведение итогов не позднее
08.08.2018 18:0008.08.2018 18:0008.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554822Подведение итогов не позднее Комплексные морские инженерные изыскания для разработки проекта на полное развитие по инвестиционному проекту (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР – 046-1005149). Центры разбуривания № 4, 6, 8г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.08.201808.08.2018 18:0008.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554822Подведение итогов не позднее Комплексные морские инженерные изыскания для разработки проекта на полное развитие по инвестиционному проекту (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР – 046-1005149). Центры разбуривания № 4, 6, 8г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплексные морские инженерные изыскания для разработки проекта на полное развитие по инвестиционному проекту (на стадии Плана ПИР) «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (2 этап) в составе стройки «Обустройство Южно-Киринского месторождения» (код ПИР – 046-1005149). Центры разбуривания № 4, 6, 8
Начальная цена
805 523 282,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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