Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка теплосантехнического оборудования и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Поставка теплосантехнического оборудования и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554700Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплосантехнического оборудования и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа"450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806554700

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0023746/ТГУфа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка теплосантехнического оборудования и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_18_4.3_0023746_ТГУфа.zip

    Извещение_18_4.3_0023746_ТГУфа.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-56-40

    Адрес электронной почты

    varkhipenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Архипенко Вячеслав Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Закупки и тендеры Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка теплосантехнического оборудования и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 08:00 GMT +313.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554700Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплосантехнического оборудования и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа"450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 09:0013.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806554700Дата и время вскрытия заявок Поставка теплосантехнического оборудования и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа"450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2018 13:0025.06.2018 13:0025.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554700Подведение итогов не позднее Поставка теплосантехнического оборудования и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа"450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.201825.06.2018 13:0025.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554700Подведение итогов не позднее Поставка теплосантехнического оборудования и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа"450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка теплосантехнического оборудования и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Начальная цена

    4 805 932,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Уфа»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59

    Классификатор ОКПД2

    25.30.12.113

    Оборудование котельное

    Классификатор ОКВЭД2

    25.30

    Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Котёл чугунный напольный газовый КЧГ-24 Очаг 24 кВт,с автоматикой САБК-АТ энергонезависимый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Бак мембранный 50л (гидроаккумулятор) Wester WAV 50, максимальное давление 10бар"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Клапан обратный искробезопасный АЗЕ 028.000-08 D=630мм серии 3.904-18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Вентилятор канальный УНИВЕНТ-1,6-2-1-01 из углеродистой стали с электродвигателем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Нагреватель водяной WH 60-35/R3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Нагреватель водяной WH 60-30/R3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Завеса тепловая КЭВ-3П1152Е"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Вентилятор канальный радиальный общего назначения УНИВЕНТ-2-2-1-02 климатическое исполнение У2, выход воздуха вверх, двигатель с установочной мощностью N=0,25 кВт, частотой вращения n=3000об/мин, АИР56В2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Воздухонагреватель ВНВ243.1-073-090-02-20-04-2-111-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Клапан КПУ-1Н-О-Н-200х200-2хф-МВ220-сн-0-0-0-0-0-0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Нагреватель водяной WH 80-50/R3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Клапан обратный и перекидной взрывозащищенный АЗЕ.101.000-07 Серия 5.904.-58"

    Кол-во: 16

    "Позиция 13"

    "Воздухнагреватель ВНВ243.1-073-065-02-18-04-4-111-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Котел водогрейный газовый КВГ-0,1-115 Иргаз, тепловой мощностью 100кВт, с блоком управления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Котел КОВ 100 СТ(б) Сигнал с автоматикой БАРГ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Котёл чугунный напольный газовый КЧГ-40 Очаг 40 кВт, с автоматикой САБК-АТ, энергонезависимый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Котел Лемакс Премиум 20В с автоматикой EUROSIT и газогорелочным устройством ГГУ 24, номинальная теплопроизводительность 20кВт, коэффициент полезного действия не менее 90%, диаметр присоединяемых патрубков 2", диаметр дымохода 130, габаритные размеры "

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Котел Лемакс Премиум 16В с автоматикой SIT и газогорелочным устройством ГГУ-19д"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Бак расширительный Wester 12 л WRV 12, штуцер 3/4", максимальное давление 5 бар, диаметр 280 мм, высота 307 мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Мембранный бак для отопления Wester WRV8,объем 8л,давление 5бар,диапазон рабочих температур от-10 до+100град.С,для компенсации температурных расширений теплоносителя в замкнутых системах отопления,расположение вертикальное,диаметр 200мм,высота 333мм,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Котел универсальный КСТГВ-20 Очаг с автоматикой САБК 4 С РД 10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Бак мембранный Wester WRV-100 100 л 5 бар"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Котел универсальный КСТГ-16 Очаг с автоматикой САБК-3С-РД16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Водонагреватель Ariston ABS VLS PW 80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Водонагреватель накопительный Thermex ES 30 V"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Котел газовый АОГВ-11,6-3 (Ростов)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 27"

    "Блок автоматики ргу2-м1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Компрессор марки 22ВФ-2,5/1,5СМ2У3, напор 50кПа, производительность по воздуху 2,34 м3/мин, мощность электродвигателя 4 кВт, масса 188кг, размеры 1178х860х475мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Компрессор масляный коаксиальный Remeza СБ/С-24.J1047B, производительность 260 л/мин, мощность 1,5 кВт, рессивер 24 л, рабочее давление 8 бар, напряжение 220 В, тип соединения - байонет"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Водонагреватель Thermex(Термекс) ERS150V"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Кассета фильтрующая для очистки воздуха GFMF к фильтро вентиляционному агрегату MFC-1200Л арт.6720-1011 (www.sovplym.ru). ТУ 3862-015-05159840- 2004."

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Вентилятор крышный радиальный КРОВ91-040-Т80-Н-00055/4-У1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Фильтр воздушный карманный ФВК-66-600-6-F5(F6-F9)/25 (592х592х600мм, класс очистки F8, толщина рамки 25мм) ГОСТ Р ЕН 779-2007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Фильтр воздушный ФЯК 440х515х400мм класс очистки F5, количество карманов 6, ТУ 4863-033-15185548-2004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Фильтр воздушный карманный ФВК-720-420-500-6-F5/25 (класс очистки F5 ГОСТ 51251-99 EN 779, кол-во карманов 6) для приточной вентиляционной установки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Фильтр воздушный карманный ФВК-610-670-500-6-F5/25 (класс очистки F5 ГОСТ 51251-99 EN 779, кол-во карманов 6) для приточной вентиляционной установки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Фильтр воздушный ФВК-610-570-500-6-F5/25 (класс очистки F5, кол-во карманов 5 ГОСТ 51251-99 EN 779)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Терминал ручной SWEGON (Swegon main-held terminal) для вентиляционной установки GOLD G08C1121 Ser.no: G080775, 2006г. Артикул ручного терминала: 32242201/С (32:12393:0115:06). Производство: Swegon, Швеция."

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Собачка 32-8-03А а таль ручную червячную передвижную г/п 3,2 тн, ТУ24.00.4911-2006"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "ЗИП на фильтр-сепаратор ФС 150-85-011. в составе:Прокладка - паронит ПОН-Б3 ГОСТ 481-80 D=170; d=147. Прокладка - паронит ПОН-Б3 ГОСТ 481-80 D=207; d=190. Прокладка - паронит ПОН-БЗ ГОСТ 481-80 D=61; d=52. Прокладка - паронит ПОН-Б2 ГОСТ 481-80 D=49;"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "ЗИП на фильтр-сепаратор ФС 150-85-011. в составе:Прокладка - паронит ПОН-Б3 ГОСТ 481-80 D=170; d=147. Прокладка - паронит ПОН-Б3 ГОСТ 481-80 D=207; d=190. Прокладка - паронит ПОН-БЗ ГОСТ 481-80 D=61; d=52. Прокладка - паронит ПОН-Б2 ГОСТ 481-80 D=49;"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Зип (кольца уплотнительные)для модуля отсекатель-регулятора "Лорд-50""

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Зип (кольца уплотнительные)для модуля отсекатель-регулятора "Лорд-100""

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Зип (кольца уплотнительные)для модуля отсекатель-регулятора "Лорд-100""

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Вставка воздушная фильтрующая карманная NED DFP 60-35 F5 (класс очистки F5 ГОСТ 51251-99 EN 779)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Теплообменник паянный Ридан SL 23-10. Максимальный расход 2,3 м3/час, Ду-3/4, Максимальная площадь поверхности теплообмена 0,8 м2. Артикул: SL-23."

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Система приточно-вытяжной вентиляции СПВВР-КР-200 Зилант с рекуперацией тепла, tраб=-40...+50 С, Q=60-200 м3/час, диаметр канала в стене 200мм Опросный лист ОЛ№1 ПЭН-2018"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Вентилятор Циклон-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "ЗИП к фильтру ФГ-100-7,5-Г-У (Рр=7,5 Мпа, V-0,053ь3, Ду-400 АЯД 2.966.033 СБ); (кольца, кассета)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Аккумуляторный блок "Циклон-01""

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Вентилятор вытяжной осевой накладной ЭРА Parus 4C с обратным клапаном Диаметр канкла 100мм, производительность 90 куб.м/ч"

    Кол-во: 7

    "Позиция 52"

    "Вставка фильтрующая карманная NED DFP 80-50 F5 (класс очистки F5)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Фильтр касетный KFC 315 серия:Rort серия KFC, круглый диаметром 315 мм. ТУ 4861-070-99713521-2008? NED cтрана производитель Россия."

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Клапан обратный искробезопасный серии 3.904-18 АЗЕ 028.000-02 сечением ф315мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Термостат капиллярный защиты по воздуху NED AZT-3 (длина капилляра 3м, 10А, 250В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Вставка воздушная фильтрующая карманная NED DFP 50-30 F5 (класс очистки F5 ГОСТ 51251-99 EN 779)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Вставка воздушная фильтрующая карманная NED DFP 50-25 F5 (класс очистки F5 ГОСТ 51251-99 EN 779)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Компрессор спиральный герметичный COPELAND SCROLL ZR190KC-TFD-522 для кондиционера. Фреон R22. Напряжение 380В. EMERSON (Германия)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Термостат капиллярный защиты по воздуху NED AZT-3 (длина капилляра 3м, 10А, 250В)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50 0"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Фильтр воздушный Фя РБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Котел газовый Хопер-100 с автоматикой САБК-М"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить