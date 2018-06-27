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Номер извещения
31806555663
Уникальный номер закупки
18/4.3/0038832/ДАстр
Наименование закупки
Поставка дыхательного оборудования и тренажеров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)№ 0101/18/4.3/0038832/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 16:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-62-55
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попруга Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
По адресу Организатора
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дыхательного оборудования и тренажеров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2018 09:00 GMT +327.06.2018 09:0027.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555663Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дыхательного оборудования и тренажеров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2018 09:0027.06.2018 09:0027.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555663Дата и время вскрытия заявок Поставка дыхательного оборудования и тренажеров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 07:3010.07.2018 07:3010.07.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555663Подведение итогов не позднее Поставка дыхательного оборудования и тренажеров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дыхательного оборудования и тренажеров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
Начальная цена
576 747,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
32.99.53.120
32.99.59.000
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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