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Номер извещения
31806554161
Уникальный номер закупки
18/4.3/0036751/ДАстр
Наименование закупки
Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (18/4.3/0036751/ДАстр)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 14:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-66-47
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озроков Олег Русланович
Место рассмотрения предложений
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А
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Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554161Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806554161Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 09:0010.07.2018 09:0010.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554161Подведение итогов не позднее Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.07.201810.07.2018 09:0010.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554161Подведение итогов не позднее Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
9 210 906,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
32.99
32.30.15.115
31.01.12.190
20.41.3
25.99.12
22.29
25.99.29.190
17.22
13.92.29
20.15
32.30.16
20.41.41
20.20.14
13.92
13.94
17.12
17.22
18.13
20.15
20.20
20.41
22.29
23.1
23.41
25.92
25.99
30.92
32.30
32.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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