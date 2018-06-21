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    Главная / Торги / Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (18/4.3/0036751/ДАстр)

    Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (18/4.3/0036751/ДАстр)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554161Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806554161

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0036751/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (18/4.3/0036751/ДАстр)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 14:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ДОЗП 0036751 с изменениями.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-66-47

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Озроков Олег Русланович

    Место рассмотрения предложений

    414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Закупки и тендеры Астраханская Область

    Закупки и тендеры Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

    Закупки и тендеры Канаты, веревки, шпагат и сети

    Закупки и тендеры Бумага и картон

    Закупки и тендеры Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    Закупки и тендеры Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги

    Закупки и тендеры Удобрения и соединения азотные

    Закупки и тендеры Пестициды и агрохимические продукты прочие

    Закупки и тендеры Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Закупки и тендеры Стекло и изделия из стекла

    Закупки и тендеры Изделия керамические хозяйственные и декоративные

    Закупки и тендеры Тара металлическая легкая

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Велосипеды и коляски инвалидные

    Закупки и тендеры Товары спортивные

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554161Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806554161Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 09:0010.07.2018 09:0010.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554161Подведение итогов не позднее Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 09:0010.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554161Подведение итогов не позднее Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    9 210 906,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    32.99

    Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    32.30.15.115

    Инвентарь для настольного тенниса

    31.01.12.190

    Мебель офисная деревянная прочая

    20.41.3

    Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

    25.99.12

    Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия

    22.29

    Изделия пластмассовые прочие

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    17.22

    Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    13.92.29

    Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса)

    20.15

    Удобрения и соединения азотные

    32.30.16

    Удочки рыболовные, прочие рыболовные снасти; инвентарь для спортивных охоты и рыболовства, не включенный в другие группировки

    20.41.41

    Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях

    20.20.14

    Средства дезинфекционные

    Классификатор ОКВЭД2

    13.92

    Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

    13.94

    Производство канатов, веревок, шпагата и сетей

    17.12

    Производство бумаги и картона

    17.22

    Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

    18.13

    Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность

    20.15

    Производство удобрений и азотных соединений

    20.20

    Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    23.1

    Производство стекла и изделий из стекла

    23.41

    Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий

    25.92

    Производство тары из легких металлов

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    30.92

    Производство велосипедов и инвалидных колясок

    32.30

    Производство спортивных товаров

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ерш для унитаза, белый с подставкой, пластик. Производитель: ООО "Мультипласт Групп""

    Кол-во: 480

    "Позиция 2"

    "Желатин ПИЩ 0,5 кг 7-40230 ГОСТ 11293-89.Артикул 153400522 Производитель (бренд) EWALD-GELATIN"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Зеркало настенное Моника. Артикул зеркала - Моника 307-02. Артикул: #5764003"

    Кол-во: 54

    "Позиция 4"

    "Камера резиновая футбольная (для отбора проб воздуха) Rubber Bladder,Рабочий объём, л, 5,0. Допустимое рабочее давление, атм.-2,0,арт.13240"

    Кол-во: 600

    "Позиция 5"

    "Канат полиамидный (капроновый) тросовой свивки диаметр 20мм ГОСТ 30055-93"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Картон прокладочный Б 2,0 мм ГОСТ9347-74"

    Кол-во: 40

    "Позиция 7"

    "Катушка для спиннинга SHIMANO AERO GTE 6000 Baitrunner Ту изготовителя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Коврик для ванной комнаты 50х80см"

    Кол-во: 104

    "Позиция 9"

    "Комплект для туалетной комнаты Palermo 2004 ЗНТ2004 пластик. (зеркало, полка, мыльница, подставка для зубных щеток, держатель для туалетной бумаги)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Контейнер для сбора твердых бытовых отходов V-0,75м3 металлический на колесах 22-44569-84"

    Кол-во: 11

    "Позиция 11"

    "Крахмал картофельный 1-го сорта ГОСТ Р 53876-2010"

    Кол-во: 3371

    "Позиция 12"

    "Кувшин 1,2л с крыш.гладь Артикул: 3266"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Лейка душевая 3-х функциональная. Wasser Kraft, Германия."

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Лестница стремянка "Динамика", 4 метра, ТУ з-да изготовителя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Лестница стремянка универсальная трехсекционная алюминиевая 3х12 ступеней ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Лечуза кашпо с автополивом Рондо 40 диаметр 40 см высота 75 см объем 22 л пластик"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Лопата копальная остроконечная ЛКО ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Лопата снегоуборочная Снежок артикул 0537Ч алюминиевая с черенком ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Лопата совковая с черенком ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Лопата штыковая с черенком, ЛКО,ГОСТ 19596-87"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Метла березовая с черенком ГОСТ 563191"

    Кол-во: 242

    "Позиция 22"

    "Влажная туалетная бумага Kleenex Clean Care в контейнере 42 шт.Германия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "Влажная туалетная бумага сменный блок Kleenex  Clean Care в упаковке 42шт. Германия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Гладильная доска Gimi Classic"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Горшок д/цветов Борнео 340 с подст №7"

    Кол-во: 106

    "Позиция 26"

    "Горшок пластиковый Терра 40 объем 20 л"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Грабли 18-зуб. (2,5мм) витые с деревяным черенком"

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Грабли веерные ГОСТ 19597-94"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Грунт универсальный Терра Виьа 50 л"

    Кол-во: 150

    "Позиция 30"

    "Губка ВИЛЕДА, губка для уборки помещений 14х18см/0169"

    Кол-во: 2840

    "Позиция 31"

    "Губка для мытья посуды Макси Русалочка в упаковке 10штук ГОСТ 50962-96"

    Кол-во: 1262

    "Позиция 32"

    "Губка металлическая для посуды"

    Кол-во: 224

    "Позиция 33"

    "Держатель Даст Моп, 118085, 60 см, Виледа, Германия"

    Кол-во: 146

    "Позиция 34"

    "Держатель мопов Vileda КомбиСпид (40 см)."

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Диспенсер для жидкого мыла TORK Elevation 560000"

    Кол-во: 65

    "Позиция 36"

    "Диспенсер для туалетный бумаги BXG-PD-8002 пластик ABS, белый Материал корпуса - пластик Цвет - белый Размер - 31.5*31.5*13.8 см Код: 176048 Артикул: BXG-PD-8002"

    Кол-во: 56

    "Позиция 37"

    "Доска разделочная 600х300х20 бук промаслен.Арт. 549"

    Кол-во: 15

    "Позиция 38"

    "Насадка ДастМоп, АРТ 118100, 60 см"

    Кол-во: 246

    "Позиция 39"

    "Тележка уборочная VDM с перекидной ручкой 25л.Арт.IDEA25"

    Кол-во: 17

    "Позиция 40"

    "Термометр комнатный c пределами измерения от -50 до + 50 ТУ Завода-изготовителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Термос из нержавеющей стали емкостью 3л с пневмонасосом Арктика, арт. 501-3000, Арктика"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Тряпка для пола вискозная ECOLINE 50*60 см (70)"

    Кол-во: 2590

    "Позиция 43"

    "Тряпка петельная Экономик Семи-Тафф,Vileda"

    Кол-во: 314

    "Позиция 44"

    "Удилище Спининг SHIMANO тест 150-300 гр. L=2,6 м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Удилище Спининг SHIMANO тест 15-40 гр. L=2,6 м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Удилище Спининг SHIMANO тест 15-70 гр. L=2,6 м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Удобрение для цветов "Актара", 4 г."

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Урна для мусора с педалью 12л ТУ производителя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Урна пепельница Jofel для напольного размещения. Имеет боковое отверстие для мусора и пепельницу сверху. Материал: 0,8мм. металл с гальваническим напылением, окантовка - пластик. Размеры: Ширина 185мм. Высота 650мм. Глубина 185мм. Объём 20л. Артикул "

    Кол-во: 15

    "Позиция 50"

    "Ухаживающее жидкое мыло для рук  Frosch Pure Care с ароматом Гранат 300мл.  Минск Республика Беларусь"

    Кол-во: 170

    "Позиция 51"

    "Флаг Газпром 150х225см, флажный шелк, двухсторонний двухслойный, края обработаны по периметру - обшив, вид крепления - карман, противопожарная пропитка, усиление стропой по периметру, шов ЗПШ, ТУ Завода-изготовителя"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "Флаг Газпром добыча Астрахань 150х225см, флажный шелк, двухсторонний двухслойный, края обработаны по периметру - обшив, вид крепления - карман, противопожарная пропитка, усиление стропой по периметру, шов ЗПШ, ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 25

    "Позиция 53"

    "Флаг Российской Федерации 150х225см, флажный шелк, двухсторонний двухслойный, края обработаны по периметру - обшив, вид крепления -карман, противопожарная пропитка, усиление стропой по периметру, шов ЗПШ, ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Фольга алюминевая пищевая (рулон 10м) ГОСТ 745-2003 пп.5.1,5.3,5.4,5.6"

    Кол-во: 100

    "Позиция 55"

    "Фонарь VARTA LED Spot Light 2AA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Часы Камелия 202380 Клен средний Механизм: Кварцевый Корпус: Пластиковый Цвет: Смесь оттенков Размер: 290х290 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 57"

    "Черенок для граблей, Торжок ВОС ,высший сорт, D=24мм 1,3 м"

    Кол-во: 55

    "Позиция 58"

    "Черенок для кувалды, весом 5-8 кг, Торжок ВОС, Артикул: ИВ0508"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Черенок для лопат длина 1300мм диаметр 40мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Швабра БАБОЧКА ПВА (с бок.отжимом) АНТЕЛЛА"

    Кол-во: 90

    "Позиция 61"

    "Швабра губчатая для мытья стекол "IORK" Артикул 16000ССHS"

    Кол-во: 25

    "Позиция 62"

    "Швабра для пола деревянная с черенком. Артикул ШВА901.Россия"

    Кол-во: 14

    "Позиция 63"

    "Швабра для пола МИКРОФИБРА 71414 ЭЛЛА"

    Кол-во: 313

    "Позиция 64"

    "Швабра для пола с отжимом ПВА АНТЕЛЛА 71391"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Швабра Евро МОП с рукояткой 120 см 1/25 ТУ производителя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Шланг поливочный 25 м, армированный"

    Кол-во: 92

    "Позиция 67"

    "Щётка Flo TTS. Щётка - веник для уборки небольших територий. Материал: металл / полимер. Размер (ВхШ): 94х23 см. Вес: 320 гр. Артикул: 00005562"

    Кол-во: 29

    "Позиция 68"

    "Щетка для мытья окон с отжимом артикул 59000, S.Francesco"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Щетка для подметания пола колодка деревянная 400мм С1 ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 95

    "Позиция 70"

    "Щетка зубная "Colgate" классика плюс средней жесткости"

    Кол-во: 60

    "Позиция 71"

    "Щетка стеклоочиститель 20см. ручка 70см. Антелла 70851"

    Кол-во: 110

    "Позиция 72"

    "Щётка, жесткая чистящая с коротким ворсом, АРТ 100264, 30 см"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Насадка сменная для швабры МИКРОФИБРА 70943 МАРГО"

    Кол-во: 26

    "Позиция 74"

    "Освежитель воздуха AiR WiCK Природная свежесть с ароматом хлопка, с распылителем, 250мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Освежитель воздуха Clade гель «Цитрусовый» 150 гр Арт. 844515"

    Кол-во: 30

    "Позиция 76"

    "Пленка ORACAL 641-010M белая, матовая (ширина 1 метр)"

    Кол-во: 1605

    "Позиция 77"

    "Пленка ORACAL 641-000M прозрачная, матовая (ширина 1 метр)"

    Кол-во: 900

    "Позиция 78"

    "Пленка ORACAL 641-021M желтая, матовая (ширина 1 метр)"

    Кол-во: 205

    "Позиция 79"

    "Пленка ORACAL 641-031M красная, матовая (ширина 1 метр)"

    Кол-во: 305

    "Позиция 80"

    "Пленка ORACAL 641-035M постельно-оранжевая, матовая (ширина 1 метр)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 81"

    "Пленка ORACAL 641-070M черная, матовая (ширина 1 метр)"

    Кол-во: 405

    "Позиция 82"

    "Пленка ORACAL 641-098M генциановая, матовая (ширина 1 метр)"

    Кол-во: 900

    "Позиция 83"

    "Пленка целлюлозная (целлофан пищевой) для хранения продуктов питания 45смХ200м .Титр 45"

    Кол-во: 46

    "Позиция 84"

    "Полотенце бумажное 2х слойное, 2 шт. в упак ЕВРО"

    Кол-во: 1732

    "Позиция 85"

    "Полотенце бумажные в рулонах TORK Matic Advanced(Н1), 2сл, 150м/рулон, мягкие, белые Код: 153082 Артикул: 290067-00"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 86"

    "Помпа механическая для очищенной воды Dolphin water pump mod.8080"

    Кол-во: 83

    "Позиция 87"

    "Салфетка универсальная ECOLINE МИКРОФИБРА (50)"

    Кол-во: 7720

    "Позиция 88"

    "Салфетка универсальная Русалочка цветная 3 шт.(70)"

    Кол-во: 2862

    "Позиция 89"

    "Салфетка хлопок 50х50 см"

    Кол-во: 1065

    "Позиция 90"

    "Салфетки бумажные "БАТИСТ" белые, трехслойные (33х33, 24шт.в уп.)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 91"

    "Салфетки бумажные «RIOBA» 50 шт в упаковке"

    Кол-во: 100

    "Позиция 92"

    "Салфетки для лица "ZEWA" Elegance куб, белые (без аромата), 100% целлюлоза коттон, 60 шт в упаковке"

    Кол-во: 100

    "Позиция 93"

    "Сборный набор для туалета: метла, совок, швабра с тряпкодержателем. Производитель: Россия. Метла полипропиленовая плоская "Гардена"с металлопластиковым черенком, арт.МЕТ915. Совок арт.005, производитель ОАО "Полимербыт". Швабра с тряпкодержателем арт"

    Кол-во: 196

    "Позиция 94"

    "Секатор садовый, ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Скатерть тефлоновая, белая 150х183см"

    Кол-во: 52

    "Позиция 96"

    "Сковорода с ручкой 400 мм, покрытие антипригарное, арт.906040, MATFER"

    Кол-во: 3

    "Позиция 97"

    "Сковорода с ручкой 500 мм, покрытие антипригарное ГОСТ 27002-86, арт.062009, MATFER"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Сковорода с тефлоновым покрытием д22см стеклянная крышка, пластмассовая ручка, утолщенное дно "Litta", арт.Л31122/12, ООО «ПК Ланскрона»"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Совок и сметка с длинными ручками 83см (ЛЕНИВКА) Антелла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 100"

    "Совок ловушка CleanRiver. Прочный и надёжный совок с крышкой, изготовлен чёрного пластика, имеет колёса. Размеры: Длина 660 мм. Ёмкость для мусора 320х280 мм. Артикул : CR-C019"

    Кол-во: 10

    "Позиция 101"

    "Совок садовый 80 мм, длина 140 мм, общая длина 290 мм, арт. 62654 POLISAD"

    Кол-во: 11

    "Позиция 102"

    "Сотейник с ручкой 8л. д-60см, диаметр 316мм. с утолщенным дном"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Средство моющее/чистящее Пронто 300г ассорт. жидкий полироль для мебели"

    Кол-во: 746

    "Позиция 104"

    "Стенд информационный 80х110 см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Стол теннисный "Триумф" передвижной толщ. 25 мм, складной с сеткой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Сушилка для белья напольная Тор-20 Extra Gim"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Контейнер для мусора с педалью 8л"

    Кол-во: 47

    "Позиция 108"

    "Салфетки столовые размер 24х24 100 шт СЕМЬЯ И КОМФОРТ Цветные"

    Кол-во: 1840

    "Позиция 109"

    "Канистра алюминиевая 10л ТУ завода изготовителя"

    Кол-во: 30

    "Позиция 110"

    "Канистра алюминиевая 20л артикул С31 для хранения пищевых продуктов ГОСТ 17151-81"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Щетка с совком"

    Кол-во: 203

    "Позиция 112"

    "Пленка ORACAL 641-061M зеленая, матовая (ширина 1 метр)"

    Кол-во: 105

    "Позиция 113"

    "Шарики для унитаза « Bref. Сила-актив» лимонная свежесть"

    Кол-во: 120

    "Позиция 114"

    "Метла полипропиленовая плоская Артикул: МЕТ913"

    Кол-во: 164

    "Позиция 115"

    "Мешки д/мусора КБ 30л*30шт в рулоне"

    Кол-во: 4407

    "Позиция 116"

    "Мешки д/мусора РУСАЛОЧКА 60л*30 шт в рулоне"

    Кол-во: 2967

    "Позиция 117"

    "Мешки д/мусора РУСАЛОЧКА СУПЕРПРОЧНЫЕ 120л*10 шт (20)"

    Кол-во: 4611

    "Позиция 118"

    "Мешки для мусора 20 л, 30 шт рулоне ТУ производителя"

    Кол-во: 60

    "Позиция 119"

    "Мешок технический тканевый - лен, плотность 420г/кв.м, размер 104смх53см, ГОСТ 30090-93. Производитель: ООО "ШАРКОМ""

    Кол-во: 630

    "Позиция 120"

    "Мотыга МУ-150 без черенка "Заря""

    Кол-во: 79

    "Позиция 121"

    "Мыльница пластмассовая открытая настольная артикул 233, код 19021109"

    Кол-во: 22

    "Позиция 122"

    "Набор для ванной комнаты 6 предметов хром (штанга для полотенец с крючками, держатель кольцо для полотенец, держатель туалетной бумаги, стакан с креплением для зубных щеток, мыльница с креплением, зеркало полочка)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Набор для мытья полов с шваброй веревочной с ручкой с ведром объемом 10л с отжимом синего цвета York Mop Set"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "Набор для уборки "York Mop Set" (прямоугольное ведро+веревочная швабра), 10л (цвета в ассортименте: зеленый, жёлтый, красный, синий, голубой, салатовый, кремовый, серебряный, золотой, голубой перламутр) (7202)"

    Кол-во: 177

    "Позиция 125"

    "Набор чайно-кофейный 12пр. (6 персон) АЛИКАНТЕ 250мл, цв.уп."

    Кол-во: 18

    "Позиция 126"

    "Автоматический спрей GLADE «Свежесть утра» с баллончиком для распыления 269мл"

    Кол-во: 30

    "Позиция 127"

    "Бак для мусора, 90 л., с крышкой, пластиковый"

    Кол-во: 18

    "Позиция 128"

    "Баллон дозатор освежитель воздуха Air Wick Freshmatik 250-300 мл, Reckitt Benckiser"

    Кол-во: 18

    "Позиция 129"

    "Бумага туалетная 1-слойная перфорированная белая Tork Universal по 525м в рулоне"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 130"

    "Бумага туалетная 2-слойная перфорированная ароматизированная Zewa Plus 4 рулона в упаковке по 26м в рулоне"

    Кол-во: 37703

    "Позиция 131"

    "Бумага туалетная ZEWA Deluxe Delicate Care 3х слойная (с впитывающимися подушечками для деликатного очищения и особого комфорта) белая, без аромата, упаковка по 4 шт"

    Кол-во: 500

    "Позиция 132"

    "Бумага туалетная однослойная mini рулоны 200м диаметр втулки 6см белая LIME 10.200 12шт/уп"

    Кол-во: 1180

    "Позиция 133"

    "Ваза для цветов 375мм Артикул: 3532"

    Кол-во: 52

    "Позиция 134"

    "Ведро оцинкованное 12л без крышки ГОСТ 20558-82"

    Кол-во: 20

    "Позиция 135"

    "Ведро оцинкованное 15л, без крышки, ГОСТ 50962-96"

    Кол-во: 57

    "Позиция 136"

    "Ведро оцинкованное 9л., без крышки, ГОСТ 50962-96"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Ведро пластмассовое 12 л ГОСТ Р 50962-96"

    Кол-во: 20

    "Позиция 138"

    "Ведро пластмассовое с крышкой 10 л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 139"

    "Ведро пластмассовое с отжимом и шваброй 12 л"

    Кол-во: 399

    "Позиция 140"

    "Велосипед Stels Pilot 710"

    Кол-во: 32

    "Позиция 141"

    "Веник хозяйственный сорго прошивной,высота 75-80 см. высота ручки 40-45 см. ширина рабочей поверхности 35 см."

    Кол-во: 1975

    "Позиция 142"

    "Веревка капроновая Д=10 мм ГОСТ 1868-88, Петербургские канаты"

    Кол-во: 240

    "Позиция 143"

    "Вешалка для душевых комнат, настенная, нержавеющая сталь или хромирование, 3-4 крючка с полкой.Slim 27.10.38.Арт.4901020"

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "Вешалка-плечики 48-50 размер. арт. 250. Производитель: ОАО "ПОЛИМЕРБЫТ""

    Кол-во: 134

    "Позиция 145"

    "Вилы садово-огородные 4-х рогие с черенком"

    Кол-во: 155

    "Позиция 146"

    "Желатин ПИЩ 0,5 кг 7-40230 ГОСТ 11293-89.Артикул 153400522 Производитель (бренд) EWALD-GELATIN"

    Кол-во: 0.5

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