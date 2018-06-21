Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка бытовых и хозяйственных принадлежностей для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Ерш для унитаза, белый с подставкой, пластик. Производитель: ООО "Мультипласт Групп"" Кол-во: 480

"Позиция 2" "Желатин ПИЩ 0,5 кг 7-40230 ГОСТ 11293-89.Артикул 153400522 Производитель (бренд) EWALD-GELATIN" Кол-во: 0

"Позиция 3" "Зеркало настенное Моника. Артикул зеркала - Моника 307-02. Артикул: #5764003" Кол-во: 54

"Позиция 4" "Камера резиновая футбольная (для отбора проб воздуха) Rubber Bladder,Рабочий объём, л, 5,0. Допустимое рабочее давление, атм.-2,0,арт.13240" Кол-во: 600

"Позиция 5" "Канат полиамидный (капроновый) тросовой свивки диаметр 20мм ГОСТ 30055-93" Кол-во: 50

"Позиция 6" "Картон прокладочный Б 2,0 мм ГОСТ9347-74" Кол-во: 40

"Позиция 7" "Катушка для спиннинга SHIMANO AERO GTE 6000 Baitrunner Ту изготовителя" Кол-во: 10

"Позиция 8" "Коврик для ванной комнаты 50х80см" Кол-во: 104

"Позиция 9" "Комплект для туалетной комнаты Palermo 2004 ЗНТ2004 пластик. (зеркало, полка, мыльница, подставка для зубных щеток, держатель для туалетной бумаги)" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Контейнер для сбора твердых бытовых отходов V-0,75м3 металлический на колесах 22-44569-84" Кол-во: 11

"Позиция 11" "Крахмал картофельный 1-го сорта ГОСТ Р 53876-2010" Кол-во: 3371

"Позиция 12" "Кувшин 1,2л с крыш.гладь Артикул: 3266" Кол-во: 100

"Позиция 13" "Лейка душевая 3-х функциональная. Wasser Kraft, Германия." Кол-во: 40

"Позиция 14" "Лестница стремянка "Динамика", 4 метра, ТУ з-да изготовителя" Кол-во: 4

"Позиция 15" "Лестница стремянка универсальная трехсекционная алюминиевая 3х12 ступеней ТУ завода изготовителя" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Лечуза кашпо с автополивом Рондо 40 диаметр 40 см высота 75 см объем 22 л пластик" Кол-во: 20

"Позиция 17" "Лопата копальная остроконечная ЛКО ГОСТ 19596-87" Кол-во: 20

"Позиция 18" "Лопата снегоуборочная Снежок артикул 0537Ч алюминиевая с черенком ГОСТ 19596-87" Кол-во: 20

"Позиция 19" "Лопата совковая с черенком ГОСТ 19596-87" Кол-во: 20

"Позиция 20" "Лопата штыковая с черенком, ЛКО,ГОСТ 19596-87" Кол-во: 20

"Позиция 21" "Метла березовая с черенком ГОСТ 563191" Кол-во: 242

"Позиция 22" "Влажная туалетная бумага Kleenex Clean Care в контейнере 42 шт.Германия" Кол-во: 50

"Позиция 23" "Влажная туалетная бумага сменный блок Kleenex Clean Care в упаковке 42шт. Германия" Кол-во: 30

"Позиция 24" "Гладильная доска Gimi Classic" Кол-во: 6

"Позиция 25" "Горшок д/цветов Борнео 340 с подст №7" Кол-во: 106

"Позиция 26" "Горшок пластиковый Терра 40 объем 20 л" Кол-во: 100

"Позиция 27" "Грабли 18-зуб. (2,5мм) витые с деревяным черенком" Кол-во: 50

"Позиция 28" "Грабли веерные ГОСТ 19597-94" Кол-во: 30

"Позиция 29" "Грунт универсальный Терра Виьа 50 л" Кол-во: 150

"Позиция 30" "Губка ВИЛЕДА, губка для уборки помещений 14х18см/0169" Кол-во: 2840

"Позиция 31" "Губка для мытья посуды Макси Русалочка в упаковке 10штук ГОСТ 50962-96" Кол-во: 1262

"Позиция 32" "Губка металлическая для посуды" Кол-во: 224

"Позиция 33" "Держатель Даст Моп, 118085, 60 см, Виледа, Германия" Кол-во: 146

"Позиция 34" "Держатель мопов Vileda КомбиСпид (40 см)." Кол-во: 6

"Позиция 35" "Диспенсер для жидкого мыла TORK Elevation 560000" Кол-во: 65

"Позиция 36" "Диспенсер для туалетный бумаги BXG-PD-8002 пластик ABS, белый Материал корпуса - пластик Цвет - белый Размер - 31.5*31.5*13.8 см Код: 176048 Артикул: BXG-PD-8002" Кол-во: 56

"Позиция 37" "Доска разделочная 600х300х20 бук промаслен.Арт. 549" Кол-во: 15

"Позиция 38" "Насадка ДастМоп, АРТ 118100, 60 см" Кол-во: 246

"Позиция 39" "Тележка уборочная VDM с перекидной ручкой 25л.Арт.IDEA25" Кол-во: 17

"Позиция 40" "Термометр комнатный c пределами измерения от -50 до + 50 ТУ Завода-изготовителя" Кол-во: 6

"Позиция 41" "Термос из нержавеющей стали емкостью 3л с пневмонасосом Арктика, арт. 501-3000, Арктика" Кол-во: 20

"Позиция 42" "Тряпка для пола вискозная ECOLINE 50*60 см (70)" Кол-во: 2590

"Позиция 43" "Тряпка петельная Экономик Семи-Тафф,Vileda" Кол-во: 314

"Позиция 44" "Удилище Спининг SHIMANO тест 150-300 гр. L=2,6 м" Кол-во: 10

"Позиция 45" "Удилище Спининг SHIMANO тест 15-40 гр. L=2,6 м" Кол-во: 10

"Позиция 46" "Удилище Спининг SHIMANO тест 15-70 гр. L=2,6 м" Кол-во: 10

"Позиция 47" "Удобрение для цветов "Актара", 4 г." Кол-во: 50

"Позиция 48" "Урна для мусора с педалью 12л ТУ производителя" Кол-во: 4

"Позиция 49" "Урна пепельница Jofel для напольного размещения. Имеет боковое отверстие для мусора и пепельницу сверху. Материал: 0,8мм. металл с гальваническим напылением, окантовка - пластик. Размеры: Ширина 185мм. Высота 650мм. Глубина 185мм. Объём 20л. Артикул " Кол-во: 15

"Позиция 50" "Ухаживающее жидкое мыло для рук Frosch Pure Care с ароматом Гранат 300мл. Минск Республика Беларусь" Кол-во: 170

"Позиция 51" "Флаг Газпром 150х225см, флажный шелк, двухсторонний двухслойный, края обработаны по периметру - обшив, вид крепления - карман, противопожарная пропитка, усиление стропой по периметру, шов ЗПШ, ТУ Завода-изготовителя" Кол-во: 8

"Позиция 52" "Флаг Газпром добыча Астрахань 150х225см, флажный шелк, двухсторонний двухслойный, края обработаны по периметру - обшив, вид крепления - карман, противопожарная пропитка, усиление стропой по периметру, шов ЗПШ, ТУ завода изготовителя" Кол-во: 25

"Позиция 53" "Флаг Российской Федерации 150х225см, флажный шелк, двухсторонний двухслойный, края обработаны по периметру - обшив, вид крепления -карман, противопожарная пропитка, усиление стропой по периметру, шов ЗПШ, ТУ завода изготовителя" Кол-во: 12

"Позиция 54" "Фольга алюминевая пищевая (рулон 10м) ГОСТ 745-2003 пп.5.1,5.3,5.4,5.6" Кол-во: 100

"Позиция 55" "Фонарь VARTA LED Spot Light 2AA" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Часы Камелия 202380 Клен средний Механизм: Кварцевый Корпус: Пластиковый Цвет: Смесь оттенков Размер: 290х290 мм" Кол-во: 25

"Позиция 57" "Черенок для граблей, Торжок ВОС ,высший сорт, D=24мм 1,3 м" Кол-во: 55

"Позиция 58" "Черенок для кувалды, весом 5-8 кг, Торжок ВОС, Артикул: ИВ0508" Кол-во: 4

"Позиция 59" "Черенок для лопат длина 1300мм диаметр 40мм" Кол-во: 20

"Позиция 60" "Швабра БАБОЧКА ПВА (с бок.отжимом) АНТЕЛЛА" Кол-во: 90

"Позиция 61" "Швабра губчатая для мытья стекол "IORK" Артикул 16000ССHS" Кол-во: 25

"Позиция 62" "Швабра для пола деревянная с черенком. Артикул ШВА901.Россия" Кол-во: 14

"Позиция 63" "Швабра для пола МИКРОФИБРА 71414 ЭЛЛА" Кол-во: 313

"Позиция 64" "Швабра для пола с отжимом ПВА АНТЕЛЛА 71391" Кол-во: 20

"Позиция 65" "Швабра Евро МОП с рукояткой 120 см 1/25 ТУ производителя" Кол-во: 5

"Позиция 66" "Шланг поливочный 25 м, армированный" Кол-во: 92

"Позиция 67" "Щётка Flo TTS. Щётка - веник для уборки небольших територий. Материал: металл / полимер. Размер (ВхШ): 94х23 см. Вес: 320 гр. Артикул: 00005562" Кол-во: 29

"Позиция 68" "Щетка для мытья окон с отжимом артикул 59000, S.Francesco" Кол-во: 4

"Позиция 69" "Щетка для подметания пола колодка деревянная 400мм С1 ГОСТ 28638-90" Кол-во: 95

"Позиция 70" "Щетка зубная "Colgate" классика плюс средней жесткости" Кол-во: 60

"Позиция 71" "Щетка стеклоочиститель 20см. ручка 70см. Антелла 70851" Кол-во: 110

"Позиция 72" "Щётка, жесткая чистящая с коротким ворсом, АРТ 100264, 30 см" Кол-во: 30

"Позиция 73" "Насадка сменная для швабры МИКРОФИБРА 70943 МАРГО" Кол-во: 26

"Позиция 74" "Освежитель воздуха AiR WiCK Природная свежесть с ароматом хлопка, с распылителем, 250мл" Кол-во: 30

"Позиция 75" "Освежитель воздуха Clade гель «Цитрусовый» 150 гр Арт. 844515" Кол-во: 30

"Позиция 76" "Пленка ORACAL 641-010M белая, матовая (ширина 1 метр)" Кол-во: 1605

"Позиция 77" "Пленка ORACAL 641-000M прозрачная, матовая (ширина 1 метр)" Кол-во: 900

"Позиция 78" "Пленка ORACAL 641-021M желтая, матовая (ширина 1 метр)" Кол-во: 205

"Позиция 79" "Пленка ORACAL 641-031M красная, матовая (ширина 1 метр)" Кол-во: 305

"Позиция 80" "Пленка ORACAL 641-035M постельно-оранжевая, матовая (ширина 1 метр)" Кол-во: 100

"Позиция 81" "Пленка ORACAL 641-070M черная, матовая (ширина 1 метр)" Кол-во: 405

"Позиция 82" "Пленка ORACAL 641-098M генциановая, матовая (ширина 1 метр)" Кол-во: 900

"Позиция 83" "Пленка целлюлозная (целлофан пищевой) для хранения продуктов питания 45смХ200м .Титр 45" Кол-во: 46

"Позиция 84" "Полотенце бумажное 2х слойное, 2 шт. в упак ЕВРО" Кол-во: 1732

"Позиция 85" "Полотенце бумажные в рулонах TORK Matic Advanced(Н1), 2сл, 150м/рулон, мягкие, белые Код: 153082 Артикул: 290067-00" Кол-во: 1200

"Позиция 86" "Помпа механическая для очищенной воды Dolphin water pump mod.8080" Кол-во: 83

"Позиция 87" "Салфетка универсальная ECOLINE МИКРОФИБРА (50)" Кол-во: 7720

"Позиция 88" "Салфетка универсальная Русалочка цветная 3 шт.(70)" Кол-во: 2862

"Позиция 89" "Салфетка хлопок 50х50 см" Кол-во: 1065

"Позиция 90" "Салфетки бумажные "БАТИСТ" белые, трехслойные (33х33, 24шт.в уп.)" Кол-во: 100

"Позиция 91" "Салфетки бумажные «RIOBA» 50 шт в упаковке" Кол-во: 100

"Позиция 92" "Салфетки для лица "ZEWA" Elegance куб, белые (без аромата), 100% целлюлоза коттон, 60 шт в упаковке" Кол-во: 100

"Позиция 93" "Сборный набор для туалета: метла, совок, швабра с тряпкодержателем. Производитель: Россия. Метла полипропиленовая плоская "Гардена"с металлопластиковым черенком, арт.МЕТ915. Совок арт.005, производитель ОАО "Полимербыт". Швабра с тряпкодержателем арт" Кол-во: 196

"Позиция 94" "Секатор садовый, ТУ завода-изготовителя" Кол-во: 2

"Позиция 95" "Скатерть тефлоновая, белая 150х183см" Кол-во: 52

"Позиция 96" "Сковорода с ручкой 400 мм, покрытие антипригарное, арт.906040, MATFER" Кол-во: 3

"Позиция 97" "Сковорода с ручкой 500 мм, покрытие антипригарное ГОСТ 27002-86, арт.062009, MATFER" Кол-во: 3

"Позиция 98" "Сковорода с тефлоновым покрытием д22см стеклянная крышка, пластмассовая ручка, утолщенное дно "Litta", арт.Л31122/12, ООО «ПК Ланскрона»" Кол-во: 3

"Позиция 99" "Совок и сметка с длинными ручками 83см (ЛЕНИВКА) Антелла" Кол-во: 10

"Позиция 100" "Совок ловушка CleanRiver. Прочный и надёжный совок с крышкой, изготовлен чёрного пластика, имеет колёса. Размеры: Длина 660 мм. Ёмкость для мусора 320х280 мм. Артикул : CR-C019" Кол-во: 10

"Позиция 101" "Совок садовый 80 мм, длина 140 мм, общая длина 290 мм, арт. 62654 POLISAD" Кол-во: 11

"Позиция 102" "Сотейник с ручкой 8л. д-60см, диаметр 316мм. с утолщенным дном" Кол-во: 3

"Позиция 103" "Средство моющее/чистящее Пронто 300г ассорт. жидкий полироль для мебели" Кол-во: 746

"Позиция 104" "Стенд информационный 80х110 см" Кол-во: 5

"Позиция 105" "Стол теннисный "Триумф" передвижной толщ. 25 мм, складной с сеткой" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Сушилка для белья напольная Тор-20 Extra Gim" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Контейнер для мусора с педалью 8л" Кол-во: 47

"Позиция 108" "Салфетки столовые размер 24х24 100 шт СЕМЬЯ И КОМФОРТ Цветные" Кол-во: 1840

"Позиция 109" "Канистра алюминиевая 10л ТУ завода изготовителя" Кол-во: 30

"Позиция 110" "Канистра алюминиевая 20л артикул С31 для хранения пищевых продуктов ГОСТ 17151-81" Кол-во: 4

"Позиция 111" "Щетка с совком" Кол-во: 203

"Позиция 112" "Пленка ORACAL 641-061M зеленая, матовая (ширина 1 метр)" Кол-во: 105

"Позиция 113" "Шарики для унитаза « Bref. Сила-актив» лимонная свежесть" Кол-во: 120

"Позиция 114" "Метла полипропиленовая плоская Артикул: МЕТ913" Кол-во: 164

"Позиция 115" "Мешки д/мусора КБ 30л*30шт в рулоне" Кол-во: 4407

"Позиция 116" "Мешки д/мусора РУСАЛОЧКА 60л*30 шт в рулоне" Кол-во: 2967

"Позиция 117" "Мешки д/мусора РУСАЛОЧКА СУПЕРПРОЧНЫЕ 120л*10 шт (20)" Кол-во: 4611

"Позиция 118" "Мешки для мусора 20 л, 30 шт рулоне ТУ производителя" Кол-во: 60

"Позиция 119" "Мешок технический тканевый - лен, плотность 420г/кв.м, размер 104смх53см, ГОСТ 30090-93. Производитель: ООО "ШАРКОМ"" Кол-во: 630

"Позиция 120" "Мотыга МУ-150 без черенка "Заря"" Кол-во: 79

"Позиция 121" "Мыльница пластмассовая открытая настольная артикул 233, код 19021109" Кол-во: 22

"Позиция 122" "Набор для ванной комнаты 6 предметов хром (штанга для полотенец с крючками, держатель кольцо для полотенец, держатель туалетной бумаги, стакан с креплением для зубных щеток, мыльница с креплением, зеркало полочка)" Кол-во: 2

"Позиция 123" "Набор для мытья полов с шваброй веревочной с ручкой с ведром объемом 10л с отжимом синего цвета York Mop Set" Кол-во: 20

"Позиция 124" "Набор для уборки "York Mop Set" (прямоугольное ведро+веревочная швабра), 10л (цвета в ассортименте: зеленый, жёлтый, красный, синий, голубой, салатовый, кремовый, серебряный, золотой, голубой перламутр) (7202)" Кол-во: 177

"Позиция 125" "Набор чайно-кофейный 12пр. (6 персон) АЛИКАНТЕ 250мл, цв.уп." Кол-во: 18

"Позиция 126" "Автоматический спрей GLADE «Свежесть утра» с баллончиком для распыления 269мл" Кол-во: 30

"Позиция 127" "Бак для мусора, 90 л., с крышкой, пластиковый" Кол-во: 18

"Позиция 128" "Баллон дозатор освежитель воздуха Air Wick Freshmatik 250-300 мл, Reckitt Benckiser" Кол-во: 18

"Позиция 129" "Бумага туалетная 1-слойная перфорированная белая Tork Universal по 525м в рулоне" Кол-во: 2200

"Позиция 130" "Бумага туалетная 2-слойная перфорированная ароматизированная Zewa Plus 4 рулона в упаковке по 26м в рулоне" Кол-во: 37703

"Позиция 131" "Бумага туалетная ZEWA Deluxe Delicate Care 3х слойная (с впитывающимися подушечками для деликатного очищения и особого комфорта) белая, без аромата, упаковка по 4 шт" Кол-во: 500

"Позиция 132" "Бумага туалетная однослойная mini рулоны 200м диаметр втулки 6см белая LIME 10.200 12шт/уп" Кол-во: 1180

"Позиция 133" "Ваза для цветов 375мм Артикул: 3532" Кол-во: 52

"Позиция 134" "Ведро оцинкованное 12л без крышки ГОСТ 20558-82" Кол-во: 20

"Позиция 135" "Ведро оцинкованное 15л, без крышки, ГОСТ 50962-96" Кол-во: 57

"Позиция 136" "Ведро оцинкованное 9л., без крышки, ГОСТ 50962-96" Кол-во: 20

"Позиция 137" "Ведро пластмассовое 12 л ГОСТ Р 50962-96" Кол-во: 20

"Позиция 138" "Ведро пластмассовое с крышкой 10 л" Кол-во: 50

"Позиция 139" "Ведро пластмассовое с отжимом и шваброй 12 л" Кол-во: 399

"Позиция 140" "Велосипед Stels Pilot 710" Кол-во: 32

"Позиция 141" "Веник хозяйственный сорго прошивной,высота 75-80 см. высота ручки 40-45 см. ширина рабочей поверхности 35 см." Кол-во: 1975

"Позиция 142" "Веревка капроновая Д=10 мм ГОСТ 1868-88, Петербургские канаты" Кол-во: 240

"Позиция 143" "Вешалка для душевых комнат, настенная, нержавеющая сталь или хромирование, 3-4 крючка с полкой.Slim 27.10.38.Арт.4901020" Кол-во: 10

"Позиция 144" "Вешалка-плечики 48-50 размер. арт. 250. Производитель: ОАО "ПОЛИМЕРБЫТ"" Кол-во: 134

"Позиция 145" "Вилы садово-огородные 4-х рогие с черенком" Кол-во: 155