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    Главная / Торги / Поставка бытовой химии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (18/4.3/0036752/ДАстр)

    Поставка бытовой химии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (18/4.3/0036752/ДАстр)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554173Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой химии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806554173

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0036752/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бытовой химии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (18/4.3/0036752/ДАстр)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ДОЗП 0036752 с изменениями.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-66-47

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Озроков Олег Русланович

    Место рассмотрения предложений

    414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Закупки и тендеры Астраханская Область

    Закупки и тендеры Пестициды и агрохимические продукты прочие

    Закупки и тендеры Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бытовой химии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554173Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бытовой химии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806554173Дата и время вскрытия заявок Поставка бытовой химии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 09:0010.07.2018 09:0010.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554173Подведение итогов не позднее Поставка бытовой химии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 09:0010.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554173Подведение итогов не позднее Поставка бытовой химии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытовой химии для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    7 506 549,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    20.41.3

    Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

    20.20.14

    Средства дезинфекционные

    20.41.44.190

    Средства чистящие прочие

    20.41.41

    Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях

    Классификатор ОКВЭД2

    20.20

    Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для посудомоечных машин FINISH порошок, 1кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Средство для туалета (УТЕНОК) гель 750 мл ЧИРТОН"

    Кол-во: 4776

    "Позиция 3"

    "Средство для удаления засоров в трубах канализации. ТИРЕТ ГЕЛЬ АНТИБАК 500мл"

    Кол-во: 346

    "Позиция 4"

    "Средство для чистки ковров "Ваниш" 450 мл EXTRA HYGIENE"

    Кол-во: 260

    "Позиция 5"

    "Средство для чистки окисленных и загрязненных контактов KONTAСT-60, 200мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Средство Крот 1л"

    Кол-во: 996

    "Позиция 7"

    "Средство Мистер Мускул 500мл для мытья стекол с ручным аэрозольным распылителем"

    Кол-во: 1685

    "Позиция 8"

    "Средство моющее для мытья посуды ФЕЙРИ 1л."

    Кол-во: 922

    "Позиция 9"

    "Средство моющее для полов ХЕЛП 1л"

    Кол-во: 297

    "Позиция 10"

    "Средство моющее Доместос 1000 мл жидкий"

    Кол-во: 5492

    "Позиция 11"

    "Средство моющее универсальное Мистер Пропер 500мл ТУ производителя"

    Кол-во: 7547

    "Позиция 12"

    "Средство отбеливающее жидкое для ручной стирки без кипячения белого белья Белизна 1л"

    Кол-во: 2075

    "Позиция 13"

    "Средство отбеливающее порошкообразное для ручной стирки без кипячения цветного белья БОС-плюс Maximum 600г"

    Кол-во: 225

    "Позиция 14"

    "Средство санитарно-гигиеническое Sanfor Универсал 1л"

    Кол-во: 5323

    "Позиция 15"

    "Средство универсальное чистящее Хелп Лимон 0,75л"

    Кол-во: 1715

    "Позиция 16"

    "Средство чистящее КОМЕТ 400 гр. (банка)"

    Кол-во: 2589

    "Позиция 17"

    "Средство чистящее СИЛИТ против ржавчины/изв.налета 450гр.(20)(волшеб.)"

    Кол-во: 2018

    "Позиция 18"

    "Средство чистящее универсальное 750 мл ЧИРТОН"

    Кол-во: 136

    "Позиция 19"

    "Стиральный порошок автомат BiMax 100 пятен 3000г"

    Кол-во: 70

    "Позиция 20"

    "Хлор стабилизированный медленный 25кг. BAYROL, Германия, Хлорилонг (Chlorilong), Медленнорастворимые таблетки для длительной дезинфекции."

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Чистящий порошок "Pemosuper" сода эффект, 400г"

    Кол-во: 3160

    "Позиция 22"

    "Шуманит-спрей 500 мл"

    Кол-во: 120

    "Позиция 23"

    "Средство для мытья стекол Help с курком 750мл артикул 49524"

    Кол-во: 1032

    "Позиция 24"

    "Гель "ДОХЛОКС" от муравьев 20мл"

    Кол-во: 70

    "Позиция 25"

    "Динолгин, Dinotec, Германия, средство от водорослей (канистра по 23кг)"

    Кол-во: 115

    "Позиция 26"

    "Диноминус-pH-минус, Dinotec, Германия, средство, позволяющее снизить кислотно-щелочной баланс воды бассейна.(канистра по 35кг)"

    Кол-во: 1190

    "Позиция 27"

    "Динофлок (Dinofloc ULTRA), Dinotec, Германия, позволяет адсорбировать грязевую взвесь и связать ее со специальными реагентами.(канистра по 23л)"

    Кол-во: 115

    "Позиция 28"

    "Динохлорин жидкий (Dinochlorine), Dinotec, Германия- неорганический, жидкий хлорный препарат для обеззараживания питьевой воды и воды бассейна.(канистра по 28кг.)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 29"

    "Кондиционер для белья "Ленор" 1л."

    Кол-во: 154

    "Позиция 30"

    "Мыло "FA" 90гр ГОСТ 28546-2003"

    Кол-во: 6217

    "Позиция 31"

    "Мыло жидкое ЖЕРМИНАЛЬ НЕЖНОЕ 5л."

    Кол-во: 1603

    "Позиция 32"

    "Мыло туалетное Абсолют 90 г"

    Кол-во: 13512

    "Позиция 33"

    "Мыло хозяйственное твердое 350 гр ГОСТ 30266-96"

    Кол-во: 6783

    "Позиция 34"

    "Освежитель воздуха аэрозоль для устранения неприятных запахов баллон объемом 300мл Glade"

    Кол-во: 4540

    "Позиция 35"

    "Отбеливатель "Асе" океанский бриз гель 1л."

    Кол-во: 112

    "Позиция 36"

    "Очиститель для электронного оборудования CLEANER, 400мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Порошок стиральный "ТАЙД-автомат" 3000гр ТУ производителя"

    Кол-во: 75

    "Позиция 38"

    "Порошок стиральный для белого белья "Персил", 9 кг"

    Кол-во: 53

    "Позиция 39"

    "Порошок стиральный для цветного белья "Персил Колор", 9 кг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Порошок стиральный МИФ-универсал 900гр ТУ производителя"

    Кол-во: 30

    "Позиция 41"

    "Порошок чистящий "МИСТЕР ПРОПЕР" 400гр с отбеливанием ГОСТ 25644-96, ГОСТ Р 51121-98"

    Кол-во: 1883

    "Позиция 42"

    "Соль таблетированная БСК 25 кг., БСК- соль таблетированная (натрий хлор) премиум класс, г.Белгород"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Средство "Комет-гель" 500 мл"

    Кол-во: 2116

    "Позиция 44"

    "Средство "Пемолюкс" 400 гр. ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 4216

    "Позиция 45"

    "Средство для борьбы с насекомыми "Дихлофос" 200мл"

    Кол-во: 90

    "Позиция 46"

    "Средство моющее Sanita спрей Универсал 500 мл"

    Кол-во: 545

    "Позиция 47"

    "Порошок стиральный МИФ Морозная свежесть ручная стирка с/п 400 гр."

    Кол-во: 70

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    264 600 003
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    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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