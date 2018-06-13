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    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (18/4.3/0036757/ДАстр)

    Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (18/4.3/0036757/ДАстр)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554191Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806554191

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0036757/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (18/4.3/0036757/ДАстр)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация (поставка мебели 18_4.3_0036757).zip

    Изменения в извещении

    Уведомление о продлении.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-66-47

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Озроков Олег Русланович

    Место рассмотрения предложений

    414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Закупки и тендеры Астраханская Область

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые строительные

    Закупки и тендеры Мебель для офисов и предприятий торговли

    Закупки и тендеры Мебель прочая

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554191Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 09:0013.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806554191Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 09:0003.07.2018 09:0003.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554191Подведение итогов не позднее Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 09:0003.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554191Подведение итогов не позднее Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    8 073 663,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    31.01.12.110

    Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

    31.01.11.150

    Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

    31.01.12.150

    Тумбы офисные деревянные

    31.01.11.140

    Тумбы офисные металлические

    31.01.12.130

    Шкафы офисные деревянные

    31.01.11.121

    Шкафы для одежды металлические

    31.09.11.120

    Стеллажи, стойки, вешалки металлические

    31.01.12.139

    Шкафы деревянные прочие

    31.09.12.119

    Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в кровати, прочие

    22.23.14.130

    Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) пластмассовые

    31.01.12.160

    Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

    31.09.12.121

    Кровати деревянные для взрослых

    31.01.12.190

    Мебель офисная деревянная прочая

    31.01.11.120

    Шкафы офисные металлические

    31.01.11.130

    Стеллажи офисные металлические

    31.09.12.132

    Столы журнальные деревянные

    31.09.12.131

    Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной

    31.09.11

    Мебель металлическая, не включенная в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    22.23

    Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол письменный 1400х800х750 серии Сити С-С14 груша"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Стол письменный 1200х800х750мм серии Сити С-С12 груша"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Стол приборный большой с полкой, ящиками и розетками 1500х850х1300 ЛБ БМ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Стол письменный с тумбой СИТИ с-СИ14+СТ3"

    Кол-во: 16

    "Позиция 5"

    "Стол письменный с тумбой СИТИ с-СИ14+СТ3"

    Кол-во: 11

    "Позиция 6"

    "Стол обеденный Макс подстолье 4 ноги метал + столешница ЛДСП 25мм, кромка винил 120х80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Стол журнальный СИТИ С-СЖ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Стеллаж металлический MS100х50х2000 5 полок, с ограничительными планками ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Стеллаж для технической документации металлический 780х340х2020мм серии Актаком АРМ-2486 черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Стеллаж MS Hard (5 полок) металлический 2000х1000х300 (MS 1000)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 11"

    "Сейф ASM-90T 900х440х355, устойчивый к взлому, замок ключевой, 1 полка+трейзер ГОСТ Р 50862-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Сейф ASM-90T 900х440х355, устойчивый к взлому, замок ключевой, 1 полка+трейзер ГОСТ Р 50862-2005"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Сегмент угловой Сити С-СГ90-2+МО-1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 14"

    "Подставка под системный блок СИТИ С-ПБ"

    Кол-во: 84

    "Позиция 15"

    "Кровать односпальная Алиса 800х2000. Материал ЛДСП 16мм цвет ольха темная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Кресло Колорадо хром, обивка эко-кожа, каркас металл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Кресло оператора Prestige ткань с газлифтом и подлокотниками из ПВХ серое артикул 19182 ГОСТ 19917-93"

    Кол-во: 7

    "Позиция 18"

    "Кресло руководителя Minister SP кожа (серии Split) с газлифтом и механизмом качания с подлокотниками черное"

    Кол-во: 34

    "Позиция 19"

    "Кресло MANAGER кожа SP-(A) ГОСТ 19917-93"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Кресло оператора Comfort GTP ткань с газлифтом и механизмом качания с подлокотниками синее(C-14)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Кресло оператора Comfort GTP ткань с газлифтом и механизмом качания с подлокотниками синее(C-14)"

    Кол-во: 196

    "Позиция 22"

    "Кресло COMFORT C-11 c/n ГОСТ 19917-93"

    Кол-во: 9

    "Позиция 23"

    "Кресло ATLANT (на полозьях)"

    Кол-во: 27

    "Позиция 24"

    "Конференц-приставка С-ПСР1 Сити цвет груша-антрацит 1200х900х730мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Жалюзи вертикальные с потолочным креплением,тканевые, размер 2000х1700 мм, цвет-чередование бежевый-голубой."

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Диван Бруклин 2020х900х720, 3-местный, Арт. Д3, искусственная кожа, цвет:черный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Диван Бруклин 2020х900х720, 3-местный, Арт. Д3, искусственная кожа, цвет:черный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Диван Бизон 2-местный обивка кожзаменитель, цвет черный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Диван Бизон 2-местный обивка кожзаменитель, цвет черный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Витрина для кубков 3-х секционная VDK2450 2000х450х2450. В комплекте светильники, замки."

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Вешалка напольная серия Визит металл размеры 1800х400мм артикул Т-ВН2 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 26

    "Позиция 32"

    "Шкаф-пенал для бумаг СИТИ С-Ш7"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Шкаф для одежды двухдверный 800х420х1980 Сити С-ШО3 груша"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Шкаф для бумаг высокий закрытый четырехдверный с 2 верхними стеклянными дверцами из ламинированного ДСП 800х420х1985мм серии Сити С-Ш9С груша"

    Кол-во: 32

    "Позиция 35"

    "Шкаф для бумаг высокий закрытый четырехдверный с 2 верхними стеклянными дверцами из ламинированного ДСП 800х420х1985мм серии Сити С-Ш9С груша"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Шкаф для бумаг высокий закрытый двухдверный из ламинированного ДСП 800х420х1985мм серии Сити С-Ш12 груша"

    Кол-во: 16

    "Позиция 37"

    "Шкаф металлический двустворчатый для рабочей одежды, 1850ммх660ммх500мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Шкаф для Документов СИСТЕМА ССМ-0016 комбинированный, 3/2, верх стекло, низ двери ДСП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Тумба сервисная однодверная с 2 открытыми полками 1000х500х600мм серии Сити С-ТС груша"

    Кол-во: 28

    "Позиция 40"

    "Тумба приставная с 4 выдвижными ящиками 450х600х750 серии Сити С-ТП4 груша"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Тумба приставная с открытой полкой с 3 выдвижными ящиками 450х600х750 серии Сити С-ТП3Н груша"

    Кол-во: 23

    "Позиция 42"

    "Тумба под аппаратуру двухдверная с открытой полкой 800х580х600 серии Сити С-Т5 груша"

    Кол-во: 17

    "Позиция 43"

    "Тумба мобильная с 3 выдвижными ящиками 450х450х600 серии Сити С-Т3 груша"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Тумба мобильная с 3 выдвижными ящиками 450х450х600 серии Сити С-Т3 груша"

    Кол-во: 39

    "Позиция 45"

    "Тумба металлическая подкатная с 3 ящиками 460х530х640. Материал рабочей поверхности - белая сталь (БС). Мебель серии Экология-М в каталоге код № 56.0491.30.00-01 ТУ 5621-010-23050963-98"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Тумба подкатная серия Дельта 420х520х670мм 4 ящика цвет бук Дельта Д-Т4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Стул лабораторный на роликах В 1-04130, высота 620-720 мм."

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Стул ИЗО-ХРОМ, металлический каркас-хром, обивка-ткань, цвет черный"

    Кол-во: 140

    "Позиция 49"

    "Стул ИЗО-ХРОМ, металлический каркас-хром, обивка-ткань, цвет черный"

    Кол-во: 254

    "Позиция 50"

    "Стул Samba RU v14., цвет 1.031 (черный), искусственная кожа, металлический каркас-хром ГОСТ 19917-2014"

    Кол-во: 132

    "Позиция 51"

    "Стол руководителя серия Сити С-СР18 цвет "груша" 1800*860*750Н"

    Кол-во: 7

    "Позиция 52"

    "Стол руководителя С-СР16 Серия Сити цвет груша-антрацит 1600х800х750"

    Кол-во: 13

    "Позиция 53"

    "Стол для заседаний из ламинированного ДСП 2300х880х750мм серии Сити С-СП23 груша цвет груша-антрацит"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Стол эргономичный левый с четырьмя выдвижными ящиками из ламинированного ДСП с кромкой из ПВХ 1600х1400х750 серии Сити С-СКУ2М груша"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Шкаф сушильный ШСО-2000, габаритные размеры - 1805х800х512 мм., мощность нагревателя -2000Вт., напряжение питания - 220В. ТУ 9693-003-09132341-2009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Шкаф угловой С-ШУ 420х420х1985 Сити цвет груша-антрацит"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Шкаф для бумаг средний закрытый двухдверный из ламинированного ДСП 800х420х1220мм серии Сити С-ШТ2 груша"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Шкаф для одежды двухдверный 800х580х1980 Сити С-ШО4 груша"

    Кол-во: 23

    "Позиция 59"

    "Шкаф для одежды двухдверный 800х420х1980 Сити С-ШО3 груша"

    Кол-во: 30

    "Позиция 60"

    "Приставка СИТИ С-СН60+МО-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Стол эргономичный правый с 4 выдвижными ящиками из ламинированного ДСП 1600х1400х750 серии Сити С-СКУ2М груша"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Стол компьютерный с выдвижной полкой 800х800х750 серии Сити С-СК1 груша"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Стол письменный 1600х800х750 серии Сити С-С16 груша"

    Кол-во: 7

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    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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