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Номер извещения
31806554191
Уникальный номер закупки
18/4.3/0036757/ДАстр
Наименование закупки
Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (18/4.3/0036757/ДАстр)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 14:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-66-47
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
oozrokov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озроков Олег Русланович
Место рассмотрения предложений
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А
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Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554191Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 09:0013.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806554191Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 09:0003.07.2018 09:0003.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554191Подведение итогов не позднее Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201803.07.2018 09:0003.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554191Подведение итогов не позднее Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул.Ленина/ул.Бабушкина, д.30/33, строение А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
8 073 663,54
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
31.01.12.110
31.01.11.150
31.01.12.150
31.01.11.140
31.01.12.130
31.01.11.121
31.09.11.120
31.01.12.139
31.09.12.119
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31.09.12.131
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31.01
31.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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