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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к автотехнике для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"в 2018г. (039/0020/18/4.3/0021329/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Поставка запасных частей к автотехнике для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"в 2018г. (039/0020/18/4.3/0021329/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554172Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автотехнике для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018г.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806554172

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021329/ТГСПб

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к автотехнике для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"в 2018г. (039/0020/18/4.3/0021329/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 14:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о Запросе предложений_21329.zip

    Изменения в извещении

    Извещение о_переносе сроков_28 06 2018_ГТСПб 039.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Газпром трансгаз Санкт-Петербург
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Контактный телефон

    +7 812 455-13-19

    Факс

    +7 812 455-13-20

    Адрес электронной почты

    SVPanov@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панов Сергей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к автотехнике для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554172Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к автотехнике для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018г.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 14:0021.06.2018 14:0021.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806554172Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к автотехнике для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018г.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2018 17:0002.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554172Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автотехнике для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018г.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.201802.07.2018 17:0002.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554172Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к автотехнике для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018г.https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к автотехнике для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018г.

    Начальная цена

    14 089 160,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жгут"

    Кол-во: 21

    "Позиция 2"

    "Грузики самоклеющиеся штампованные"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Лампа"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Грузик балансировочный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Грузик балансировочный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Грузик балансировочный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Грузик балансировочный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 8"

    "Ремень вентилятора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Форсунка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Форсунка"

    Кол-во: 24

    "Позиция 11"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 12"

    "Форсунка"

    Кол-во: 9

    "Позиция 13"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Форсунка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 62

    "Позиция 18"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Ремень вентилятора"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Свеча накала"

    Кол-во: 24

    "Позиция 24"

    "Форсунка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Ремень ГРМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Ремень вентилятора"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "Форсунка"

    Кол-во: 18

    "Позиция 30"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 17

    "Позиция 31"

    "Ремень вентилятора"

    Кол-во: 26

    "Позиция 32"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 26

    "Позиция 33"

    "Ремень генератора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Форсунка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Элемент фильтра-сепаратора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Набор для ремонта бескамерных шин"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Блок батарей"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Батарейка на плате UCB"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Клапан впускной"

    Кол-во: 24

    "Позиция 42"

    "Звездочка коленчатого вала"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Звездочка промежуточного вала ведомая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Свеча"

    Кол-во: 12

    "Позиция 45"

    "Шланг воздушный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Пистон крепления обивки"

    Кол-во: 100

    "Позиция 47"

    "Пресс-масленка"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Ролик переднего подшипника вторичного вала"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Прокладка выпускного фланца"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Шланг тормозной"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Пистон"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Помпа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Генератор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Стартер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Стартер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Помпа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "Патрубок радиатора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Генератор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Стартер"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Электромагнитный клапан"

    Кол-во: 12

    "Позиция 61"

    "Генератор"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Патрубок радиатора"

    Кол-во: 13

    "Позиция 63"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Хомут"

    Кол-во: 80

    "Позиция 65"

    "Хомут"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "Хомут"

    Кол-во: 150

    "Позиция 67"

    "Шайба"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 25

    "Позиция 69"

    "Генератор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Элемент фильтрующий"

    Кол-во: 12

    "Позиция 71"

    "Элемент фильтрующий"

    Кол-во: 24

    "Позиция 72"

    "Автошина"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Хомут подводящего шланга"

    Кол-во: 25

    "Позиция 74"

    "Сильфон"

    Кол-во: 8

    "Позиция 75"

    "Пластина нагревательная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Чехол нагревательный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Подогреватель двигателя комбинированный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Термостат охлаждающей жидкости высокой температуры"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Щетка стеклоочистителя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Хомут"

    Кол-во: 50

    "Позиция 81"

    "Заклепка накладки тормозной колодки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 82"

    "Фонарь задний правый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Цепь крепежная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Диск нажимной+ведомый+подшипник"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Кольцевое уплотнение масляного фильтра"

    Кол-во: 12

    "Позиция 86"

    "Кольцевое уплотнение масляного фильтра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Вставка центробежного фильтра масляного"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Шина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Элемент фильтрующий топливный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Рукав высокого давления"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Глушитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Ремень"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Клапан электромагнитный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Фонарь автопоезда"

    Кол-во: 9

    "Позиция 97"

    "Заклепка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 98"

    "Насос правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Заклепка"

    Кол-во: 38

    "Позиция 100"

    "Радиатор охлаждения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Реле прерыватель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Нож косилки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Цилиндр главный тормозов"

    Кол-во: 12

    "Позиция 104"

    "Шланг тормозной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 105"

    "Блок управления электронный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Рукав заправочный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Свеча накала"

    Кол-во: 26

    "Позиция 110"

    "Ролики натяжителя ремня Газо-Распределительного Механизма"

    Кол-во: 6

    "Позиция 111"

    "Топливный насос высокого давления"

    Кол-во: 6

    "Позиция 112"

    "Труба приемная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Труба приемная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Ремкомплект карбюратора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 115"

    "Соленоид остановки двигателя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Шпилька крепления головки блока цилиндров"

    Кол-во: 30

    "Позиция 117"

    "Трубка высокого давления в сборе"

    Кол-во: 32

    "Позиция 118"

    "Шланг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Реле"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Карбюратор"

    Кол-во: 6

    "Позиция 121"

    "Устройство натяжное"

    Кол-во: 5

    "Позиция 122"

    "Пружина"

    Кол-во: 6

    "Позиция 123"

    "Шпилька крепления головки цилиндров"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "Труба подводящая правая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 125"

    "Прокладка коллектора"

    Кол-во: 44

    "Позиция 126"

    "Шплинт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 127"

    "Ручка стеклоподъемника"

    Кол-во: 15

    "Позиция 128"

    "Радиатор в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 129"

    "Краник"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Кран управления отопителем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Головка соединительная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 132"

    "Щит тормоза правый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Щит тормоза левый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 135"

    "Фильтр воздушный двигателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Фильтр масляный для двигателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Картридж масляного фильтра"

    Кол-во: 13

    "Позиция 138"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 26

    "Позиция 139"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 140"

    "Кожух универсальный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 141"

    "Колодки тормозные"

    Кол-во: 7

    "Позиция 142"

    "Насос водяной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Диск тормозной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 144"

    "Коллектор выпускной задний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 145"

    "Прокладка коллектора выпускного"

    Кол-во: 24

    "Позиция 146"

    "Гидромуфта"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Секция топливного насоса"

    Кол-во: 24

    "Позиция 148"

    "Прокладка головки цилиндра"

    Кол-во: 24

    "Позиция 149"

    "Шпилька выпускного коллектора"

    Кол-во: 30

    "Позиция 150"

    "Цилиндр сцепления"

    Кол-во: 4

    "Позиция 151"

    "Прокладка поддона"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Датчик температуры масла"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Датчик давления масла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Датчик температуры подшипника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Термостат охлаждающей жидкости высокой температуры"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 157"

    "Картридж масляного фильтра"

    Кол-во: 8

    "Позиция 158"

    "Вставка гибкая системы охлаждения"

    Кол-во: 3

    "Позиция 159"

    "Стартер"

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Рукав высокого давления"

    Кол-во: 3

    "Позиция 161"

    "Лента тормозная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 162"

    "Фильтр охлаждающей жидкости"

    Кол-во: 4

    "Позиция 163"

    "Фильтр масляный перепускной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Брызговик заднего колеса"

    Кол-во: 20

    "Позиция 165"

    "Сухарь вилок переключения передач"

    Кол-во: 60

    "Позиция 166"

    "Фонарь габаритный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 167"

    "Муфта сцепления"

    Кол-во: 4

    "Позиция 168"

    "Комплект натяжного устройства"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Поводок стеклоочистителя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "Коромысло со втулкой"

    Кол-во: 16

    "Позиция 171"

    "Комплект натяжного устройства"

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "Прокладка поддона"

    Кол-во: 50

    "Позиция 173"

    "Прокладка головки блока"

    Кол-во: 24

    "Позиция 174"

    "Электродвигатель с насосом"

    Кол-во: 15

    "Позиция 175"

    "Шайба медная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 176"

    "Шайба"

    Кол-во: 200

    "Позиция 177"

    "Шланг подкачки"

    Кол-во: 24

    "Позиция 178"

    "Датчик давления масла"

    Кол-во: 20

    "Позиция 179"

    "Манжета ступицы задней"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Манжета коленвала"

    Кол-во: 6

    "Позиция 181"

    "Державка с напильником"

    Кол-во: 13

    "Позиция 182"

    "Головка триммерная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 183"

    "Головка косильная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 184"

    "Шина"

    Кол-во: 40

    "Позиция 185"

    "Стартер в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Амортизатор сиденья"

    Кол-во: 6

    "Позиция 187"

    "Клапан выпускной"

    Кол-во: 24

    "Позиция 188"

    "Привод масляного насоса"

    Кол-во: 4

    "Позиция 189"

    "Прокладка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 190"

    "Брызговик нижний"

    Кол-во: 30

    "Позиция 191"

    "Тяга рулевая поперечная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 192"

    "Труба выхлопная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 193"

    "Трос"

    Кол-во: 5

    "Позиция 194"

    "Рычаг регулировочный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 195"

    "Свеча зажигания"

    Кол-во: 32

    "Позиция 196"

    "Цепь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "Цепь"

    Кол-во: 7

    "Позиция 198"

    "Фильтр масляный полнопоточный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 199"

    "Кронштейн крепления редуктора"

    Кол-во: 10

    "Позиция 200"

    "Контроллер"

    Кол-во: 20

    "Позиция 201"

    "Жгут проводов форсунок"

    Кол-во: 30

    "Позиция 202"

    "Датчик температуры редуктора"

    Кол-во: 106

    "Позиция 203"

    "Датчик разряжения и давления газа"

    Кол-во: 23

    "Позиция 204"

    "Штуцер"

    Кол-во: 200

    "Позиция 205"

    "Вентиль заправочный"

    Кол-во: 22

    "Позиция 206"

    "Вентиль баллонный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 207"

    "Кулак разжимной задний правый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 208"

    "Нож режущий"

    Кол-во: 20

    "Позиция 209"

    "Рычаг стеклоочистителя"

    Кол-во: 9

    "Позиция 210"

    "Ремкомплект на двигатель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 211"

    "Пресс-масленка M6x1"

    Кол-во: 160

    "Позиция 212"

    "Цепь"

    Кол-во: 25

    "Позиция 213"

    "Канат запускной"

    Кол-во: 6

    "Позиция 214"

    "Канистра комбинированная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 215"

    "Элемент фильтрующий масляный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 216"

    "Цепь"

    Кол-во: 32

    "Позиция 217"

    "Головка косильная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 218"

    "Диск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Свеча зажигания"

    Кол-во: 134

    "Позиция 220"

    "Фильтр очистки масла"

    Кол-во: 26

    "Позиция 221"

    "Аккумулятор UCB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 222"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 22

    "Позиция 223"

    "Элемент фильтрующий"

    Кол-во: 42

    "Позиция 224"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 18

    "Позиция 225"

    "Фильтр охлаждающей жидкости"

    Кол-во: 24

    "Позиция 226"

    "Кольцо блокирующее синхронизатора КПП"

    Кол-во: 10

    "Позиция 227"

    "Капот"

    Кол-во: 5

    "Позиция 228"

    "Поддон блока цилиндров"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "Насос стеклоомывателя"

    Кол-во: 15

    "Позиция 230"

    "Тяга ручной остановки двигателя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 231"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 80

    "Позиция 232"

    "Трубка дренажная"

    Кол-во: 24

    "Позиция 233"

    "Болт хомута передней рессоры"

    Кол-во: 50

    "Позиция 234"

    "Шланг подкачки колес"

    Кол-во: 24

    "Позиция 235"

    "Рычаг регулировочный задний правый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 236"

    "Крестовина"

    Кол-во: 10

    "Позиция 237"

    "Прокладка головки блока"

    Кол-во: 2

    "Позиция 238"

    "Переключатель вида топлива Газ-Бензин"

    Кол-во: 10

    "Позиция 239"

    "Крестовина в сборе"

    Кол-во: 25

    "Позиция 240"

    "Леска триммерная"

    Кол-во: 213

    "Позиция 241"

    "Леска триммерная"

    Кол-во: 935

    "Позиция 242"

    "Ремень приводной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 243"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 244"

    "Лампа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 245"

    "Лампа"

    Кол-во: 130

    "Позиция 246"

    "Лампа"

    Кол-во: 30

    "Позиция 247"

    "Крестовина"

    Кол-во: 4

    "Позиция 248"

    "Крестовина в сборе"

    Кол-во: 22

    "Позиция 249"

    "Крестовина"

    Кол-во: 14

    "Позиция 250"

    "Ролик натяжной"

    Кол-во: 14

    "Позиция 251"

    "Леска триммерная"

    Кол-во: 182

    "Позиция 252"

    "Свеча для газонокосилок"

    Кол-во: 23

    "Позиция 253"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 58

    "Позиция 254"

    "Головка триммерная"

    Кол-во: 9

    "Позиция 255"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 19

    "Позиция 256"

    "Жгут проводов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 257"

    "Фильтр газа"

    Кол-во: 50

    "Позиция 258"

    "Электронный блок управления"

    Кол-во: 10

    "Позиция 259"

    "Рампа с форсунками газа"

    Кол-во: 20

    "Позиция 260"

    "Редуктор ГБО"

    Кол-во: 10

    "Позиция 261"

    "Миникомплект ГБО"

    Кол-во: 3

    "Позиция 262"

    "Миникомплект ГБО"

    Кол-во: 5

    "Позиция 263"

    "Скоба крепежная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 264"

    "Шланг гофрированный,вентиляционный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 265"

    "Фильтр газа"

    Кол-во: 214

    "Позиция 266"

    "Трубка стальная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 267"

    "Редуктор газовый"

    Кол-во: 12

    "Позиция 268"

    "Рампа топливная газовая"

    Кол-во: 12

    "Позиция 269"

    "Жгут проводов контроллера"

    Кол-во: 5

    "Позиция 270"

    "Постель баллона ГБО"

    Кол-во: 5

    "Позиция 271"

    "Переключатель вида топлива"

    Кол-во: 10

    "Позиция 272"

    "Муфта конусная"

    Кол-во: 203

    "Позиция 273"

    "Манометр с сенсором давления"

    Кол-во: 42

    "Позиция 274"

    "Реле стартера"

    Кол-во: 10

    "Позиция 275"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 276"

    "Камера колеса"

    Кол-во: 40

    "Позиция 277"

    "Заклепка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 278"

    "Труба приемная левая"

    Кол-во: 15

    "Позиция 279"

    "Труба приемная правая"

    Кол-во: 15

    "Позиция 280"

    "Трос газа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 281"

    "Насос подъема кабины"

    Кол-во: 6

    "Позиция 282"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 283"

    "Свеча зажигания"

    Кол-во: 130

    "Позиция 284"

    "Клапан защитный двойной в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 285"

    "Кран"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Патрубок с шарниром"

    Кол-во: 5

    "Позиция 287"

    "Ресивер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 288"

    "Подушка боковая"

    Кол-во: 4

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