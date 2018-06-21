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    Главная / Торги / Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году (0037/18/4.3/0021310/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

    Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году (0037/18/4.3/0021310/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554019Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 годуРоссийская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806554019

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021310/ТГСаратов

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году (0037/18/4.3/0021310/ТГСаратов/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 14:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    18_4.3_0021310_ЗД Участникам.zip

    Изменения в извещении

    Изменение по итогам_21310.doc

    Итоговый протокол_21310_ЕИС.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-61-28

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    Tender@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудряшов Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)

    Закупки и тендеры Саратовская Область

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806554019Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 годуРоссийская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 10:3021.06.2018 10:3021.06.2018 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806554019Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 годуРоссийская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)

    Подведение итогов не позднее

    17.07.2018 23:0017.07.2018 23:0017.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554019Подведение итогов не позднее Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 годуРоссийская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.07.201817.07.2018 23:0017.07.2018 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806554019Подведение итогов не позднее Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 годуРоссийская Федерация, 410052, г. Саратов, пр.50 лет Октября, 118-А, каб. 906. (Отдел подготовки и проведения конкурентных закупок)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году

    Начальная цена

    3 218 395,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Саратов»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.290

    Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор ключей гаечных накидных с изгибом двусторонних модель 180/1CB размеры 6-32мм 12шт из стали 31CrV3, № 13000542 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Набор инструментов электроизолированных 6 предметов в сумке артикул 906VDEBI, 13017573 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Набор ключей комбинированных удлиненных 6-32мм 27 предметов артикул 964/2CSOS, 13021054 Униор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Набор головок торцевых шестигранных модель 190BI6P23 размер 10-32мм приводной квадрат 1/2" 23шт хромированная полированная, № 13012779 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Набор ключей гаечных накидных с изгибом двусторонних модель 180/1CB размеры 6-22мм 8шт из стали 31CrV3, № 13000541 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Набор ключей гаечных накидных с изгибом двусторонних модель 180/1CB размеры 6-22мм 8шт из стали 31CrV3, № 13000541 Униор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Набор съемников с тремя перемещаюшимися захватами 4 предмета артикул 682/5MS, 13012656 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Набор отверток 8 предметов артикул 964/9DSOS, 13021561 Униор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Набор ключей рожковых 6-32мм 12 предметов артикул 964/1SOS, 13021049 Униор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Набор ключей гаечных накидных с изгибом двусторонних модель 180/1CB размеры 6-32мм 12шт из стали 31CrV3, № 13000542 Униор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Заклепочник ручной Униор артикул 1300/6, 13015454 для установки заклепок диаметром от 2,4 до 4,8мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Молоток слесарный из углеродистой инструментальной стали весом 300гр артикул 812, 13001802 Униор"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Ключ трубный американского типа с перемещаемой верхней губкой модели 492/6 длиной 450мм для труб диаметром 2 1/2" максимальным 76мм с рукояткой из высокопрочного сплава лакированной со сменными губками фосфатированными упрочненными с насечкой 130015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Набор инструментов электроизолированных 6 предметов в сумке артикул 906VDEBI, 13017573 Униор"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Кувалда кузнечная из углеродистой инструментальной стали весом 6кг артикул 818, 13001848 Униор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Пассатижи модели 406/1VDEBI длиной 180мм с длиной губок 38мм с хромовым покрытием с изолирующими двухкомпонентными рукоятками Униор 13010422"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "Ключ разводной 300, артикул 251/4 13012873 Униор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Набор отверток 5 предметов артикул 606CS5TBI, 13016320 Униор"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Тиски 13021567 артикул 721/6 УниорНабор головок торцевых шестигранных модель 188BI размер 4-13/16мм приводной квадрат 1/4" хромированная полированная, № 13011996 Униор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Рукоятка трещоточная реверсивная модель 197.1 приводной квадрат 3/4" размер 500мм хромированная полированная, № 13002737 Униор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Молоток слесарный из углеродистой инструментальной стали весом 300гр артикул 812, 13001802 Униор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Молоток слесарный с защитным кожухом из углеродистой инструментальной стали весом 1000гр артикул 812A, 13003164 Униор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Штангенциркуль цифровой с диапазоном измерения 0-150мм артикул 270A, 13019881 Униор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Ключ трубный американского типа с перемещаемой верхней губкой модели 492/6 длиной 450мм для труб диаметром 2 1/2" максимальным 76мм с рукояткой из высокопрочного сплава лакированной со сменными губками фосфатированными упрочненными с насечкой 130015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Ключ разводной, рожковый 600 мм хромированный полированный максимальное открытие 70 мм артикул 250/1, хромванадиевая сталь 13015148 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Мультипликатор крутящего момента передаточное отношение 1:5 максимальный крутящий момент 2700Нм артикул 280 хромированный полированный 13016805 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Набор ключей комбинированных удлиненных 6-32мм 27 предметов артикул 964/2CSOS, 13021054 Униор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Съемник универсальный 3-х захватный 15-120 UNIOR 13/1А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Ключ разводной, рожковый 600 мм хромированный полированный максимальное открытие 70 мм артикул 250/1, хромванадиевая сталь 13015148 Униор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Ключ разводной, рожковый 600 мм хромированный полированный максимальное открытие 70 мм артикул 250/1, хромванадиевая сталь 13015148 Униор"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "Набор инструментов 130 предметов артикул 1000F, 13008145 Униор"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Набор инструментов 130 предметов артикул 1000F, 13008145 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Рулетка измерительная длиной 50м артикул 714, 13021525 Униор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Ключ трубный 36" (американский тип), артикул 492AL 13002722 Униор"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Ключ трубный 3/4", артикул 494/6 13019786 Униор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Труборез для труб диаметром 6-67мм, артикул 360/6, 13002080 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Заклепочник ручной в наборе оснащен 5-ю наконечниками для установки заклепок, артикул 1301/6 13019880 Униор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Набор пробойников с рукоятками в пластиковом чемодане UNIOR 620066"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Гайковерт пневматический ударный реверсивный, квадрат 1/2", максимальный крутящий момент 813Нм, число оборотов холостого хода 6500об/мин, артикул 1562, 13015321 Униор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Набор ключей рожковых 6-32мм 13 предметов артикул 964/1ASOS, 13021050 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Набор отверток 5 предметов артикул 606CS5TBI, 13016320 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Ключ разводной 200, артикул 251/4 13012871 Униор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Ключ разводной 300, артикул 251/4 13012873 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Пассатижи модели 406/1VDEBI длиной 180мм с длиной губок 38мм с хромовым покрытием с изолирующими двухкомпонентными рукоятками Униор 13010422"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Набор отверток TORX TX10-TX45 8 предметов артикул 964/9CSOS, 13021560 Униор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Отвертка слесарно-монтажная переставная для винтов с прямым и крестообразным шлицем типа Philip модели 636 длиной 140мм с размерами лопатки 1х6мм с крестообразной рабочей частью PH2 со стержнем из хромомолибденованадиевой стали с полипропиленовой ру"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Набор ключей для винтов с внутренним шестигранником (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12мм) в пластиковом подвесе артикул 220/3PH 13017079 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Набор головок торцевых шестигранных модель 188BI размер 4-13/16мм приводной квадрат 1/4" хромированная полированная, № 13011996 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Тиски поворотные IRONGATOR ширина губок 200мм артикул 721/6, 13021570 Униор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Ящик инструментальный с 5 отделениями артикул 914/5, 13001985 Униор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Кувалда кузнечная из углеродистой инструментальной стали весом 6кг артикул 818, 13001848 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Экстрактор винтов двусторонний модели 778/4A №1 с приводным шестигранником размером 6,35мм(1/4") с шестигранной рабочей частью размером 3,2-4,8мм для выворачивания без повреждения резьбы винтов М5-М6 из хромованадиевой стали оксидированный с полирова"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Экстрактор винтов двусторонний модели 778/4A №2 с приводным шестигранником размером 9,5мм(3/8") с шестигранной рабочей частью размером 4,8-7,1мм для выворачивания без повреждения резьбы винтов М8-М10 из хромованадиевой стали оксидированный с полирова"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Развальцовка для труб диаметром 10-22мм, артикул 355/6, 13018465 Униор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Набор головок торцевых шестигранных приводной квадрат 3/8" в металлической коробке, размер 6-22 мм хромированных полированных 24 шт артикул 239A, хромомолибденовая сталь 13012509 Униор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Заклепочник ручной в наборе оснащен 5-ю наконечниками для установки заклепок, артикул 1301/6 13019880 Униор"

    Кол-во: 1

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    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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