Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка инструмента ручного слесарно-монтажного для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Саратов" в 2018 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Набор ключей гаечных накидных с изгибом двусторонних модель 180/1CB размеры 6-32мм 12шт из стали 31CrV3, № 13000542 Униор" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Набор инструментов электроизолированных 6 предметов в сумке артикул 906VDEBI, 13017573 Униор" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Набор ключей комбинированных удлиненных 6-32мм 27 предметов артикул 964/2CSOS, 13021054 Униор" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Набор головок торцевых шестигранных модель 190BI6P23 размер 10-32мм приводной квадрат 1/2" 23шт хромированная полированная, № 13012779 Униор" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Набор ключей гаечных накидных с изгибом двусторонних модель 180/1CB размеры 6-22мм 8шт из стали 31CrV3, № 13000541 Униор" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Набор ключей гаечных накидных с изгибом двусторонних модель 180/1CB размеры 6-22мм 8шт из стали 31CrV3, № 13000541 Униор" Кол-во: 4

"Позиция 7" "Набор съемников с тремя перемещаюшимися захватами 4 предмета артикул 682/5MS, 13012656 Униор" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Набор отверток 8 предметов артикул 964/9DSOS, 13021561 Униор" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Набор ключей рожковых 6-32мм 12 предметов артикул 964/1SOS, 13021049 Униор" Кол-во: 5

"Позиция 10" "Набор ключей гаечных накидных с изгибом двусторонних модель 180/1CB размеры 6-32мм 12шт из стали 31CrV3, № 13000542 Униор" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Заклепочник ручной Униор артикул 1300/6, 13015454 для установки заклепок диаметром от 2,4 до 4,8мм" Кол-во: 3

"Позиция 12" "Молоток слесарный из углеродистой инструментальной стали весом 300гр артикул 812, 13001802 Униор" Кол-во: 7

"Позиция 13" "Ключ трубный американского типа с перемещаемой верхней губкой модели 492/6 длиной 450мм для труб диаметром 2 1/2" максимальным 76мм с рукояткой из высокопрочного сплава лакированной со сменными губками фосфатированными упрочненными с насечкой 130015" Кол-во: 5

"Позиция 14" "Набор инструментов электроизолированных 6 предметов в сумке артикул 906VDEBI, 13017573 Униор" Кол-во: 6

"Позиция 15" "Кувалда кузнечная из углеродистой инструментальной стали весом 6кг артикул 818, 13001848 Униор" Кол-во: 3

"Позиция 16" "Пассатижи модели 406/1VDEBI длиной 180мм с длиной губок 38мм с хромовым покрытием с изолирующими двухкомпонентными рукоятками Униор 13010422" Кол-во: 7

"Позиция 17" "Ключ разводной 300, артикул 251/4 13012873 Униор" Кол-во: 5

"Позиция 18" "Набор отверток 5 предметов артикул 606CS5TBI, 13016320 Униор" Кол-во: 6

"Позиция 19" "Тиски 13021567 артикул 721/6 УниорНабор головок торцевых шестигранных модель 188BI размер 4-13/16мм приводной квадрат 1/4" хромированная полированная, № 13011996 Униор" Кол-во: 3

"Позиция 20" "Рукоятка трещоточная реверсивная модель 197.1 приводной квадрат 3/4" размер 500мм хромированная полированная, № 13002737 Униор" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Молоток слесарный из углеродистой инструментальной стали весом 300гр артикул 812, 13001802 Униор" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Молоток слесарный с защитным кожухом из углеродистой инструментальной стали весом 1000гр артикул 812A, 13003164 Униор" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Штангенциркуль цифровой с диапазоном измерения 0-150мм артикул 270A, 13019881 Униор" Кол-во: 4

"Позиция 24" "Ключ трубный американского типа с перемещаемой верхней губкой модели 492/6 длиной 450мм для труб диаметром 2 1/2" максимальным 76мм с рукояткой из высокопрочного сплава лакированной со сменными губками фосфатированными упрочненными с насечкой 130015" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Ключ разводной, рожковый 600 мм хромированный полированный максимальное открытие 70 мм артикул 250/1, хромванадиевая сталь 13015148 Униор" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Мультипликатор крутящего момента передаточное отношение 1:5 максимальный крутящий момент 2700Нм артикул 280 хромированный полированный 13016805 Униор" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Набор ключей комбинированных удлиненных 6-32мм 27 предметов артикул 964/2CSOS, 13021054 Униор" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Съемник универсальный 3-х захватный 15-120 UNIOR 13/1А" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Ключ разводной, рожковый 600 мм хромированный полированный максимальное открытие 70 мм артикул 250/1, хромванадиевая сталь 13015148 Униор" Кол-во: 5

"Позиция 30" "Ключ разводной, рожковый 600 мм хромированный полированный максимальное открытие 70 мм артикул 250/1, хромванадиевая сталь 13015148 Униор" Кол-во: 15

"Позиция 31" "Набор инструментов 130 предметов артикул 1000F, 13008145 Униор" Кол-во: 6

"Позиция 32" "Набор инструментов 130 предметов артикул 1000F, 13008145 Униор" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Рулетка измерительная длиной 50м артикул 714, 13021525 Униор" Кол-во: 10

"Позиция 34" "Ключ трубный 36" (американский тип), артикул 492AL 13002722 Униор" Кол-во: 10

"Позиция 35" "Ключ трубный 3/4", артикул 494/6 13019786 Униор" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Труборез для труб диаметром 6-67мм, артикул 360/6, 13002080 Униор" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Заклепочник ручной в наборе оснащен 5-ю наконечниками для установки заклепок, артикул 1301/6 13019880 Униор" Кол-во: 4

"Позиция 38" "Набор пробойников с рукоятками в пластиковом чемодане UNIOR 620066" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Гайковерт пневматический ударный реверсивный, квадрат 1/2", максимальный крутящий момент 813Нм, число оборотов холостого хода 6500об/мин, артикул 1562, 13015321 Униор" Кол-во: 5

"Позиция 40" "Набор ключей рожковых 6-32мм 13 предметов артикул 964/1ASOS, 13021050 Униор" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Набор отверток 5 предметов артикул 606CS5TBI, 13016320 Униор" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Ключ разводной 200, артикул 251/4 13012871 Униор" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Ключ разводной 300, артикул 251/4 13012873 Униор" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Пассатижи модели 406/1VDEBI длиной 180мм с длиной губок 38мм с хромовым покрытием с изолирующими двухкомпонентными рукоятками Униор 13010422" Кол-во: 4

"Позиция 45" "Набор отверток TORX TX10-TX45 8 предметов артикул 964/9CSOS, 13021560 Униор" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Отвертка слесарно-монтажная переставная для винтов с прямым и крестообразным шлицем типа Philip модели 636 длиной 140мм с размерами лопатки 1х6мм с крестообразной рабочей частью PH2 со стержнем из хромомолибденованадиевой стали с полипропиленовой ру" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Набор ключей для винтов с внутренним шестигранником (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12мм) в пластиковом подвесе артикул 220/3PH 13017079 Униор" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Набор головок торцевых шестигранных модель 188BI размер 4-13/16мм приводной квадрат 1/4" хромированная полированная, № 13011996 Униор" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Тиски поворотные IRONGATOR ширина губок 200мм артикул 721/6, 13021570 Униор" Кол-во: 3

"Позиция 50" "Ящик инструментальный с 5 отделениями артикул 914/5, 13001985 Униор" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Кувалда кузнечная из углеродистой инструментальной стали весом 6кг артикул 818, 13001848 Униор" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Экстрактор винтов двусторонний модели 778/4A №1 с приводным шестигранником размером 6,35мм(1/4") с шестигранной рабочей частью размером 3,2-4,8мм для выворачивания без повреждения резьбы винтов М5-М6 из хромованадиевой стали оксидированный с полирова" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Экстрактор винтов двусторонний модели 778/4A №2 с приводным шестигранником размером 9,5мм(3/8") с шестигранной рабочей частью размером 4,8-7,1мм для выворачивания без повреждения резьбы винтов М8-М10 из хромованадиевой стали оксидированный с полирова" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Развальцовка для труб диаметром 10-22мм, артикул 355/6, 13018465 Униор" Кол-во: 3

"Позиция 55" "Набор головок торцевых шестигранных приводной квадрат 3/8" в металлической коробке, размер 6-22 мм хромированных полированных 24 шт артикул 239A, хромомолибденовая сталь 13012509 Униор" Кол-во: 1